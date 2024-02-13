10 قوالب مجانية لإدارة الوقت من أجل تحقيق أعلى إنتاجية في ClickUp

الإدارة السليمة للوقت ليست مهارة، بل هي فن. 🎭

في يوم ما تكون على رأس عملك بشكل لا مثيل له! وفي اليوم التالي تكون غارقًا في المهام لدرجة أنك تريد فقط أن ترمي بطانية على رأسك وتذرف بعض الدموع. يا رجل، لقد مررنا جميعًا بهذا الموقف.

لحسن الحظ، لا داعي للدراما. لأن لديك النموذج المثالي في جعبتك لتخفيف آلام جدول الأعمال المزدحم وأخذ تقنيات إدارة الوقت إلى المستوى التالي

يختلف عبء العمل من شخص لآخر حسب مجال عملك وتعقيد مهامك ومهنتك، ولكن بغض النظر عن أي شيء سيكون هناك دائمًا نموذج لإدارة الوقت مصمم خصيصًا لحالة الاستخدام الخاصة بك. ولدينا 10 من أفضلها جاهزة للتنزيل أثناء حديثنا هذا!

اقرأ معنا بينما نغوص في الميزات الرئيسية لأفضل قوالب إدارة الوقت و10 أمثلة لمساعدتك في الوصول إلى ذروة أدائك في أسرع وقت.

ما هو قالب إدارة الوقت؟

قوالب إدارة الوقت عبارة عن أطر عمل معدة مسبقًا لمساعدة أعضاء الفريق ومديري المشاريع على حد سواء على تنظيم وقتهم بأكثر الطرق فعالية ممكنة من خلال إدارة المهام الاستراتيجيات حيل الإنتاجية وهياكل الجدولة

هناك أكثر من طريقة لإدارة وقتك بحكمة، وستكون أفضل الممارسات لكل شخص مختلفة تمامًا! في الواقع، قد تتغير استراتيجية إدارة الوقت الخاصة بك بمرور الوقت أيضًا. ولكن سيكون لديك دائمًا الكثير من خيارات قوالب إدارة الوقت لمساعدتك على تحديث عملياتك، وتعزيز الإنتاجية الإجمالية، والتخلص من الأخطاء المتعلقة بالوقت في أسبوع عملك.

يمكنك إنشاء قالب إدارة الوقت الخاص بك من الصفر باستخدام تطبيقات التقويم المشتركة أو جداول البيانات أو دفاتر الملاحظات الرقمية. ولكننا نقترح استثمار وقتك بكفاءة أكبر منذ البداية من خلال تخصيص أداة إنتاجية محملة بقوالب إدارة الوقت القابلة للتخصيص لخدمة حالة استخدامك.

ميزات لا غنى عنها في أفضل قوالب إدارة الوقت

ستختلف جميع قوالب إدارة الوقت من حيث الشكل ومستوى التفاصيل، ولكن أفضل القوالب تتضمن بشكل عام العناصر التالية:

مجموعات زمنية لتقسيم يومك إلى فترات زمنية يمكن التحكم فيها. لا شيء مخيف للغاية - حاول أن تبقيها في حدود 20-30 دقيقة لتكون بمثابة إطار عمل للتنظيم, تحديد الأولويات وتخصيص أهم مهام قائمة مهامك خلال اليوم لـ زيادة كفاءة العملية إلى أقصى حد . ميزات تحديد أولويات المهام أو الفئات لفهم عملك الحالي. حاول أن تتخلص من المهام المختلفة التي يمكن أن تنتظر حتى الغد، وهاجم المهام الأكثر أهمية منذ البداية. إذا كنت تريد أن تخطو بتنظيم مهامك خطوة إلى الأمام، فقم بتصنيف مهامك اليومية إلى حدد أولويات عملك حسب الموضوع (على سبيل المثال: إنجاز جميع مهامك في رحلة واحدة، أو معالجة احتياجات تحسين محركات البحث في جلسة واحدة، أو تجميع جميع الموافقات معًا في وقت واحد). قوائم وقوائم والمزيد من القوائم! لا يقتصر القالب البسيط على المهام الأساسية فحسب، بل يشمل كل شيء حتى آخر مهمة فرعية أو عنصر في قائمة المراجعة. نقترح إنشاء قوائم منفصلة لكل فئة من فئات العمل بحيث يتم تنظيم جميع مهامك المهمة وترتيبها حسب الأولوية فور فتح قائمة مهامك لهذا اليوم! تقديرات الوقت سيساعدك على تحديد الوقت بشكل أكثر فعالية وتتبع المهام التي تعيق الوقت الذي تقضيه خلال اليوم. هذا مفيد لكل من عامل المعرفة العادي والمدير. فهو يساعد المديرين على الاطلاع على تقديرات وقت فريقهم بشكل أفضل إدارة عبء العمل وتفويض المهام. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمساهمين الأفراد العمل من نموذج تقييم أسبوعي لمعرفة التقديرات الزمنية لمشروعهم. ستعمل تواريخ البدء والمواعيد النهائية على توصيل مدى إلحاح المهام وتساعدك على إدارة الوقت الذي يتجاوز ساعات العمل اليومية الثماني. يعد وجود جداول زمنية واضحة ومخرجات المشروع أمرًا أساسيًا، خاصةً بالنسبة للمشاريع المعقدة والأحداث الفصلية التي تمتد على مدار أسابيع أو أشهر في بعض الأحيان، فإن وجود جداول زمنية واضحة ومخرجات المشروع أمر أساسي. الملاحظات والتفاصيل الزمنية ضرورية للفرق التي تعمل حصرياً على أساس الوقت المدفوع. ستضمن القدرة على إضافة الملاحظات وحساب الساعات التي قضاها أعضاء فريقك في العمل الحصول على أجر مناسب وعادل مقابل وقتهم.

سجل الوقت أثناء التنقل أو أدخله يدويًا باستخدام تتبع الوقت في ClickUp

قد تكون هناك ميزات إضافية لإدارة الوقت تناسب فريقك على وجه التحديد. أو ربما تبحث عن شيء أسهل بكثير لإبقاء فريقك على نفس الصفحة! في كلتا الحالتين، لدينا النموذج المناسب لك. استخدم هذه الميزات الرئيسية كمعيار لتوجيه البحث عن قالب إدارة الوقت الخاص بك.

ذات صلة:_

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/statement-of-work-templates// قوالب بيان العمل* %/%href/_

!

10 قوالب لإدارة الوقت لزيادة الإنتاجية في عام 2024

أفضل طريقة لإنشاء خطة الإنتاجية لأحلامك بالبدء بـ أداة إدارة الوقت .

يتم تحميل ClickUp بآلاف - نعم، آلاف - القوالب في مكتبة القوالب لمساعدة فرق العمل في مختلف المجالات على استخدام المنصة بأفضل ما لديهم من قدرات. والقوالب العشرة لإدارة الوقت في هذه القائمة تخدش فقط سطح ما يمكن أن تفعله ClickUp لتعزيز كفاءتك في كل مجال من مجالات عملك!

ناهيك عن أنها مجانية تمامًا. 💸

1. قالب جدول إدارة الوقت من ClickUp

قالب جدول إدارة الوقت من ClickUp

ابدأ الأمور بقوة مع قالب المخطط اليومي يمكن لأي شخص الاستفادة منه! إن قالب جدول إدارة الوقت من ClickUp هو المورد المثالي لتحسين الوقت في جدولك الأسبوعي والاستفادة القصوى من أسبوع عملك. يطبق هذا القالب قائمة إلى مساحة العمل الخاصة بك مع ثلاثة إضافية طرق عرض المشروع لمهاجمة مهامك من كل زاوية.

في طريقة عرض قائمة سجل النشاط، ستجد مهام جاهزة لتوصيل عناصر قائمة المهام الأسبوعية الخاصة بك واثنين من الحقول المخصصة للإشارة إلى اليوم ونوع النشاط المقابل لكل مهمة. أثناء تنقلك عبر قالب المخطط اليومي الخاص بك، يمكنك تحديث تقدمك من خلال ثلاثة حالات المهام المخصصة وطريقة عرض عبء العمل الخاصة بك لإدارة كل شيء على عاتقك خلال الأسبوع.

لا تزال غير متأكد من أين تبدأ؟ لا مشكلة! راجع دليل البدء مستند ClickUp لبدء استخدام هذا القالب بأكثر طريقة مثمرة ممكنة.

2. قالب تخصيص الوقت بواسطة ClickUp

قالب تخصيص الوقت بواسطة ClickUp

هل تريد معرفة المزيد عن تخصيص الوقت المناسب لعملائك؟ ابدأ بـ قالب تخصيص الوقت من ClickUp ! هذا القالب رائع لأعضاء فريق المبيعات لتتبع العملاء المحتملين المختلفين أو لفرق التسويق لتتبع العملاء. بشكل عام، إنه أبسط قليلاً من نموذج إدارة الوقت الأول من خلال التركيز على جدولة المهام وإدارة التقويم.

في قالب القائمة الملائم للمبتدئين، ستجد في قالب القائمة الملائم للمبتدئين هذا حالات مهام مخصصة لنقل تقدمك في لمحة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، عرض تقويم مصمم مسبقًا لتصور كيف ستملأ مهامك جدولك الأسبوعي.

يعد الحقل المخصص لنوع المهمة مثاليًا لتنظيم المهام، مع القدرة على تجميع وتصفية قائمة المهام التي يجب القيام بها حسب الفئة. وإذا كنت تريد المزيد من الوضوح في أهم عناصر قائمة مهامك، استخدم ميزة الأولويات في ClickUp لترتيب مهامك أو مشاريعك في قائمة حسب درجة الاستعجال!

3. قالب ورقة إدارة الوقت الشخصي من ClickUp

قالب ورقة إدارة الوقت الشخصي بواسطة ClickUp

حسناً، دعنا نتعامل مع الأمور الشخصية - نوعاً ما. 💜

الشخصية قالب ورقة إدارة الوقت من ClickUp يتعمق في التفاصيل الدقيقة لكيفية قضاء وقتك حقًا. إنها أكثر من مجرد طريقة لتحسين الإنتاجية في العمل - إنها مصممة لمساعدتك على تعلم استراتيجيات لزيادة روتينك اليومي داخل وخارج المكتب حتى تتمكن من تحقيق أهدافك والحصول على كل شيء.

هذا القالب سهل الاستخدام لجميع مستويات الراحة مع ClickUp ولكنه يركز على المواعيد النهائية الرئيسية وتتبع التقدم أكثر بكثير من النماذج التي رأيناها حتى الآن.

أحد أكبر الاختلافات؟

يقدم هذا القالب نوع عرض جديد إلى حزام أدوات إدارة الوقت الخاص بك- عرض المجلس ! تتيح لك طريقة عرض اللوحة المعدة مسبقًا تتبع الوقت أثناء تقدم المهام مما يمنحك سجل نشاط مرئي للوقت الذي قضيته والوقت المتبقي للوصول إلى أهدافك الرئيسية.

بالإضافة إلى ذلك، ولإبقاء قائمة مهامك على رأس قائمة مهامك، ستجد حقلاً مخصصاً للمهام المطلوبة للتفكير في المهام الأكثر استهلاكاً للوقت خلال الأسبوع حتى تتمكن من وضع ميزانية فعالة لوقتك.

4. قالب جدول الحصص ووقت الدراسة من ClickUp

جدول الحصص الدراسية وقوالب دراسة الوقت من ClickUp

لا تقلق، فنحن لم ننسى مستخدمينا من الطلاب! سواء كنت تشرع في أول فصل دراسي جامعي لك أو تسعى للحصول على درجة علمية أعلى من جدول العمل بدوام كامل ، فإن جدول الحصص وقوالب دراسة الوقت من ClickUp قام بتغطيتك.

يساعدك قالب تعقب الوقت هذا على تنظيم كل شيء بدءًا من إدارة جدول حصصك اليومية إلى تواريخ الاستحقاق المهمة إلى ساعات عملك حتى تحافظ على تركيزك. يوفر هذا القالب 11 حقلاً مخصصًا ضخمًا لتصور الجداول الزمنية للمشروع، والدرجات الإجمالية، ووقت الفراغ الذي لديك بين الفصول الدراسية. تشمل الإشارات الشرفية الأخرى ما يلي:

معلومات الفصل الدراسي

ترميز ألوان الفصول الدراسية

السنة الدراسية (لتتبع عملك أثناء تقدمك)

خيارات الملاحظات والمخطط اليومي للمهام الصغيرة الخاصة بك

والمزيد!

ستكون طريقة عرض تقويم جدول الحصص الدراسية المُنشأة مسبقًا هي أفضل صديق لك أثناء قيامك بأعباء العمل الثقيلة. ناهيك عن أنك ستجد أربع طرق عرض إضافية لعبء العمل للحفاظ على تصنيف عملك حسب الفصل، والأولويات القصوى، والوقت اللازم لإكمال المهام.

5. قالب جدول التطوير من ClickUp

قالب جدول التطوير من ClickUp

إذا كنت تتابع هذه المقالة منذ القالب الأول، فربما تكون قد بدأت على الأرجح في التعرف على بعض أفضل ميزات إدارة الوقت عالية المستوى في ClickUp مثل حالات المهام المخصصة، والحقول المخصصة، وطرق عرض عبء العمل الديناميكية.

وهذا رائع!

لأننا سنبدأ في رش المزيد من التعقيد في القوالب التالية القادمة. مع هذه المعرفة، أنت جاهز للغوص في قالب جدول التطوير من ClickUp . قالب تعقب الوقت هذا يعمل مثل مخطط جانت لتخطيط وتخصيص الوقت لمشاريع محددة.

نحن نعلم أن تطوير المنتجات يمكن أن يكون مهمة شاقة دون وجود استراتيجية قوية. تم تصميم قالب مخطط جانت البديهي هذا للتخفيف من بعض هذه التحديات من خلال تبسيط عملياتك لتجنب إهدار الوقت في سير عمل فريقك.

مع خمسة تماثيل مخصصة، وحقول مخصصة، وطرق عرض بما في ذلك مخطط جانت المُعد مسبقًا، والجدول الزمني، والقائمة، و لوحة كانبان ، يمكنك التنقل في كل مرحلة من مراحل النمو، وتوقع الاختناقات، وتسجيل إجمالي ساعات العمل على المهام، وتمهيد الطريق للوصول إلى أهدافك.

6. قالب جدول الموظفين من ClickUp

قالب جدول الموظفين من ClickUp

الإدارة الفعالة للوقت لا تتعلق فقط بمعرفة كيفية تنظيم الوقت جدول عملك الخاص فإن الأمر يتعلق بمساعدة أعضاء فريقك على التفوق أيضًا! إن قالب جدول الموظفين من ClickUp هو المورد الذي تحتاجه للحفاظ على سير فريقك وأعمالك بسلاسة.

إن إدارة فريق عمل ليس بالأمر الهيّن، لذلك هناك الكثير في قالب الجدول الأسبوعي هذا مع ستة حقول مخصصة للإشراف على تكاليف العمالة، وأسعار الساعة، والمشكلات، وساعات العمل الإضافي، والأهداف، والأدوار في لمحة سريعة. بالإضافة إلى ذلك، توفر سبعة أنواع عرض ديناميكية مساحة لإدارة أعباء العمل، والعمل من خلال أي عوائق، والتخطيط المسبق مع تقويم أسبوعي للمناوبات بناءً على الفترات الزمنية.

تحقق من هذه

/ href/ https://clickup.com/blog/work-schedule-apps//** تطبيقات جداول العمل //%href/

!

7. قالب جدول 24 ساعة من ClickUp

قالب جدول 24 ساعة من ClickUp

نميل إلى التركيز على الساعات الثماني من أيام عملنا، ولكن ماذا عن الساعات الـ 16 الأخرى؟ إن قالب جدول 24 ساعة من ClickUp يعمل كمخطط يومي مثالي لتقسيم يومك بالكامل، ساعة بساعة، لمساعدتك على الشعور بالاستعداد لجميع أنشطتك واجتماعاتك في أي وقت.

يأتي قالب القائمة هذا مع أربع حالات مخصصة وثلاثة حقول مخصصة لرؤية أكبر لجميع مهامك ومعلوماتك الرئيسية. لكن الفائدة الحقيقية لهذا القالب تكمن في طرق العرض! وينطبق هذا بشكل خاص مع طريقة عرض التقويم اليومي المفصلة لتصور كل مهمة في يومك وتحديد أولوياتها وتنظيمها.

8. قالب الجدول الشهري من ClickUp

قالب الجدول الشهري من ClickUp

قالب قالب الجدول الشهري من ClickUp هو النظير المثالي لقالب الـ 24 ساعة المذكور أعلاه. إذا كنت ترغب في عرض مهامك ومقدار الوقت المتاح لك (على مستوى أعلى)، فسيكون هذا القالب صديقك المفضل الجديد.

تجعل الحقول المخصصة لحساب التكلفة الفعلية، ومعدل الساعة، والميزانية المخصصة، والتقدم المحرز من هذا القالب مورداً ممتازاً للمدراء وقادة الأعمال الذين يشرفون على العديد من أعضاء الفريق أو الساعات المدفوعة.

تنظم طريقة عرض التقويم الشهري داخل هذا القالب المهام حسب القسم أو الفئة لمساعدتك على فهم أهم أولوياتك وتصور عرض النطاق الترددي الخاص بك. علاوة على ذلك، ستجد أيضًا جدول زمني منظم مسبقًا، وقائمة، ومخطط جانت، وطريقة عرض مربع للإشراف على المدفوعات والجداول الزمنية وأعضاء الفريق والمزيد.

9. قالب جدول الساعات اليومية من ClickUp

قالب جدول الساعات اليومية من ClickUp

يختلف قليلاً عن قالب ال 24 ساعة، هذا قالب جدول الساعات اليومية من ClickUp هو المورد المثالي لأي شخص يتطلع إلى غمس أصابع قدميه في حظر الوقت. من خلال الفواصل الزمنية المحجوزة في تقويم يومي تم إنشاؤه مسبقًا، يمكنك بسهولة البقاء منظمًا في تقدم مهامك بالساعة.

لكن هذا ليس كل شيء! ستجد أيضًا طريقة عرض قائمة سير العمل اليومية لتجميع المهام أو المهام حسب الحالة والحقل المخصص والمُعيَّن والمزيد. مع لوحة Kanban التفاعلية لتتبع الوقت أو الغياب - قالب الميزانية الزمنية هذا مثالي للمعلمين الذين يخططون للدروس اليومية على مدار الأسبوع أو الشهر.

10. قالب جدول المشروع من ClickUp

قالب جدول المشروع من ClickUp

قالب قالب جدول المشروع من ClickUp هو المورد المثالي للمديرين لإدارة وقتهم بكفاءة عبر مشاريع متعددة بكل سهولة. صُمم قالب القائمة هذا لتتبع وإدارة المشاريع الواردة وسير العمل الحالي لزيادة الوقت المتاح لك في جدولك الأسبوعي بأربع طرق عرض قابلة للتخصيص بما في ذلك

طريقة عرض المجلس للإشراف على مراحل المشروع على لوحة كانبان على مدار الأسبوع

عرض الجدول الزمني لإدارة الجدول الزمني الأكبر للمشروع ومعالجة أكبر التحديات التي تواجه مشروعك

عرض القائمة لتلخيص المهام المتضمنة في أي مشروع أو فترة زمنية محددة

بالإضافة إلى ذلك، تُعد النظرة العامة عالية المستوى مثالية لتصور محفظة مشروعك بالكامل والميزانية الزمنية لتقديمها إلى أصحاب المصلحة وتنفيذ إدارة أفضل للعمل بشكل عام.

أيامك الأكثر إنتاجية تبدأ مع ClickUp

بغض النظر عن مدى تعقيد قائمة مهامك، لدينا القالب الذي يساعدك على تحقيق أقصى استفادة من وقتك مهما كانت الظروف.

ClickUp هو برنامج الإنتاجية الوحيد القوي بما يكفي لإيواء جميع أعمالك ووقتك وتقدمك في منصة مركزية واحدة. مع مئات الميزات مصممة لمساعدتك في توفير الوقت وأكثر من 1,000 عملية تكامل لتبسيط عملياتك، ClickUp هي الأداة الوحيدة التي تحتاجها لبدء رحلة إدارة وقتك.

ناهيك عن أنه يمكنك الوصول إلى كل من هذه القوالب دون أي تكلفة باستخدام خطة ClickUp المجانية للأبد . لذا انطلق! جرّب ClickUp اليوم وشاهد إنتاجيتك تنطلق. ✈️