10 قوالب مجانية لتحديد الأولويات لتنظيم مهام فريقك&8217;10 نماذج مجانية لتحديد الأولويات

تخيل تقاطعاً مزدحماً خلال ساعة الذروة. مئات السيارات مصطفة، وكل سائق في عجلة من أمره للوصول إلى عمله في الوقت المحدد. بدون أنظمة مرورية مناسبة، ستحدث فوضى عارمة. 🚨

يعالج تحديد الأولويات مشكلات مماثلة، ولكننا الآن نتحدث عن المواعيد النهائية التي تلوح في الأفق والزبائن المتطلبين بدلاً من الاختناقات المرورية. فهو يوفر إرشادات للتنظيم الفعال عند التعامل مع العديد من المهام في وقت واحد بمستويات مختلفة من الإلحاح.

لإتقان لعبة تحديد الأولويات، يجب أن تجد الأداة المناسبة للمهمة. اطلع على قائمة نماذج أولويات ClickUp المفضلة لدينا، واختر الأداة المناسبة لك! سنستكشف ما يجلبه كل منها إلى الطاولة وكيف يمكنك استخدامها من أجل دفع الإنتاجية .

ما هو قالب مصفوفة تحديد الأولويات؟

قوالب الأولويات هي قوالب مصفوفة الأولويات هي أطر مصممة مسبقًا لمساعدتك في تنظيم المهام بناءً على مدى إلحاحها ومستويات تأثيرها على الأعمال.

مع فرز جميع مهامك، يمكنك أنت وفريقك العمل بشكل أسرع وبكل ثقة. أنت تعرف بالضبط ما يجب القيام به ومتى ولماذا يجب القيام به، بحيث تكون جهودك هادفة ومتوافقة مع أهداف الشركة والفريق.

استخدام نموذج تحديد أولويات المشروع له العديد من الفوائد، بما في ذلك:

تعزيز التركيز والكفاءة والإنتاجية

تحسين عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية

تخصيص الموارد بفعالية

تقليل التوتر وتحسين التوازن بين العمل والحياة الشخصية

الالتزام بالمواعيد النهائية وتحقيق الأهداف في الوقت المناسب

على غرار تقنيات تحديد الأولويات، تأتي نماذج الأولويات في أشكال عديدة بمعايير مختلفة لتقييم المهام، ويمكن استخدامها في بيئات مختلفة من قبل أشخاص في مواقع تنظيمية محددة.

ما الذي يجعل قالب الأولويات جيداً؟

بشكل عام، يجب أن يحدد قالب الأولويات الفعال المربعات التالية:

التصوير : يتمتع بهيكل واضح وتصميم جذاب مع ألوان وعناصر جذابة للمساعدة في إحياء خططك

: يتمتع بهيكل واضح وتصميم جذاب مع ألوان وعناصر جذابة للمساعدة في إحياء خططك إمكانية الوصول : يمكّنك من الوصول إليه وتعديله من أي جهاز، مما يتيح لك التخطيط أثناء التنقل

: يمكّنك من الوصول إليه وتعديله من أي جهاز، مما يتيح لك التخطيط أثناء التنقل البديهية : يتميز بواجهة نظيفة وسهلة الاستخدام لجميع أعضاء الفريق، سواء كانوا جددًا أو من ذوي الخبرة

: يتميز بواجهة نظيفة وسهلة الاستخدام لجميع أعضاء الفريق، سواء كانوا جددًا أو من ذوي الخبرة المرونة : يتسم بالمرونة: يستوعب أنواعًا مختلفة من المشاريع والفرق ويسمح لك بتوسيع نطاق العمل مع نمو الأعمال

: يتسم بالمرونة: يستوعب أنواعًا مختلفة من المشاريع والفرق ويسمح لك بتوسيع نطاق العمل مع نمو الأعمال الاندماج : يدعم التكامل مع أدوات إدارة المشاريع المفضلة لديك، مما يتيح لك تحسين سير العمل

: يدعم التكامل مع أدوات إدارة المشاريع المفضلة لديك، مما يتيح لك تحسين سير العمل التعاون: يُمكِّن جميع أعضاء فريقك من المشاركة في تحديد الأولويات، ويوفر ميزات متقدمة للمشاركة والتحكم في المستخدم وميزات التواصل

10 قوالب مجانية لتحديد أولويات المشاريع لاستخدامها في عام 2024

صوت تحديد أولويات المهام يمكن للخطة أن تمهد الطريق للعمل القادم حتى تسير المشاريع المتعددة بسلاسة. من خلال بذل جهد إضافي مسبقًا، يمكنك توفير الوقت أثناء مراحل الإنتاج الأكثر تطلبًا - مما يمنع سوء التواصل والتأخير والأخطاء وغيرها من الحوادث المؤسفة التي تؤدي إلى تآكل ثقة العميل. ⏰

لست متأكداً كيف وأين تبدأ؟ استخدم واحدة من هذه 10 قوالب ClickUp و تحسين تحديد أولويات العمل تعالج في أي وقت من الأوقات. إنها مجانية الاستخدام، لذا يمكنك استكشاف خيارات مختلفة دون قيود!

1. قالب مصفوفة تحديد أولويات المشروع ClickUp

قالب مصفوفة تحديد أولويات المشروع ClickUp

نموذج قالب مصفوفة أولويات ClickUp هو طريقة ممتازة لتصور التسلسل الهرمي المعقد للمهام القادمة.

إنها مصفوفة 3×3 مع محورين يمثلان متغيرات التأثير والجهد. يمكن أن تحصل المهمة على درجات منخفضة أو متوسطة أو عالية على هذه المتغيرات. يتم ترميز الخلايا بشكل استراتيجي بالألوان لمساعدتك على تقييم الأولوية الإجمالية للمهام في لمحة سريعة:

أحمر: قم بتنفيذها الآن برتقالي: افعلها بعد ذلك أخضر: قم بالأخير

لإضافة محتوى إلى السبورة ClickUp Whiteboard, إنشاء ملاحظة لاصقة جديدة في مكان ما على اللوحة ووصف المهمة بإيجاز. بعد تقييم تأثيرها ومستويات الجهد المبذول فيها، قم بسحبها وإفلاتها إلى الخلية التي تمثل حالة أولويتها على أفضل وجه. يمكنك استخدام الموضع الدقيق للملاحظة داخل الخلية لتقديم طبقة ترتيب إضافية.

يتيح لك القالب الحرية والإبداع في عرض السبورة البيضاء. يمكنك إضافة الصور ومقاطع الفيديو، والارتباط بالمهام والمستندات، وخربشة للتعبير عن الأفكار لفريقك بلمسة مرحة. 💥 تنزيل هذا القالب

2. قالب مصفوفة تحديد الأولويات البسيط ClickUp

قم بترتيب مدى إلحاح وأهمية المشاريع ذات الأولوية القصوى على لوحة معلومات ClickUp

إذا كنت تفضل الالتزام بمصفوفة أولويات أيزنهاور المجربة والحقيقية، فإن قالب مصفوفة الأولويات البسيطة من ClickUp قد يكون أداة لتحديد أولويات المشاريع.

يحتوي القالب على هيكل 2×2 ويتضمن أولوية و أهمية المتغيرات. مثل الإضافة السابقة إلى قائمتنا، يمكنك استخدام الإطار بإضافة ملاحظات لاصقة إلى خلاياه الأربع.

اعتمادًا على مواضعها، يمكن تصنيف المهام على النحو التالي:

عالية الأهمية، وعاجلة للغاية: القيام بها أولاً أهمية منخفضة، إلحاح عالٍ: القيام بالتالي أهمية عالية، إلحاح منخفض: العمل لاحقًا أهمية منخفضة، إلحاح منخفض: العمل في وقت لاحق

هل تعلم أن بإمكانك استخدام ClickUp للتعامل مع جميع عملياتك وراء الكواليس تقريبًا، وليس فقط تحديد الأولويات؟

قم بتحويل الملاحظات اللاصقة إلى مهام بنقرة واحدة وقم بإدارتها جميعًا في عرض القائمة. يمكنك تقييم قدرة الموظف، وتعيين المهام، وتتبع التقدم المحرز أو إضافة مهام فرعية، وقوائم تدقيق، ومرفقات، وأي شيء آخر يساعد في إنجاز المهام. تنزيل هذا القالب

3. قالب مصفوفة أولوية العمل ClickUp Action Matrix Matrix

قالب مصفوفة أولوية العمل ClickUp Action Matrix Matrix Matrix

مصفوفة 2×2 أخرى، مصفوفة قالب مصفوفة أولوية الإجراء ClickUp يتيح لمديري المشاريع تقييم المهام بناءً على الجهد المطلوب والأثر المحتمل.

قبل اتخاذ قرار بشأن أولويتها، قم بإدراج جميع المهام في المستطيل الرمادي على الجانب الأيمن من القالب باستخدام ملاحظات لاصقة. لا تتردد في تغيير ألوانها لتقديم معلومات إضافية. على سبيل المثال، يمكن أن يشير اللون إلى المكلف أو القسم أو أي عامل تقييم آخر.

يمكنك تنظيم المهام عبر أربع خلايا مختلفة، والتي لها أسماء ذكية:

مشاريع كبيرة: تأثير كبير + جهد كبير مكاسب سريعة: تأثير كبير + جهد منخفض الانتصارات السريعة: تأثير منخفض + مجهود كبير المهام التي لا تتطلب جهدًا كبيرًا: تأثير منخفض + جهد منخفض

كما هو الحال مع قوالب ClickUp Whiteboard الأخرى، يمكنك تخصيص كل عنصر تقريبًا بشكل مثالي. لا تتردد في الذهاب إلى حيث يأخذك خيالك مع الصور ومقاطع الفيديو والرسومات والرسوم البيانية. 🎨 قم بتنزيل هذا القالب

4. قالب مصفوفة أولويات مصفوفة أولويات ClickUp 2X2

قالب السبورة مصفوفة الأولويات ClickUp 2X2 مصفوفة الأولويات

كما يوحي اسمه، فإن قالب مصفوفة أولوية ClickUp 2X2 مصفوفة الأولويات هي مصفوفة قياسية 2×2 يمكنك سحب المهام وإسقاطها فيها.

على الرغم من طابعه المألوف، إلا أن القالب له نهج فريد مقارنة بالتوصيات السابقة في قائمتنا. إلى جانب الأهمية، فإنه يتضمن الأولوية كأحد المتغيرات. هذا النوع من الهيكل مفيد عندما يتم تحديد أولوية المهمة، لكنه لا يتماشى مع أهميتها الإجمالية.

في حين قد يتم تصنيف مهمة ما على أنها ذات أولوية عالية، إلا أن ذلك لا يعني أنها يجب أن تكون شاغلك الأساسي. استخدم هذا النموذج لمعرفة أين يجب عليك تخصيص وقتك، مع مراعاة السياق الأوسع. قم بتنزيل هذا القالب

5. قالب سبورة تحديد الأولويات في ClickUp

قالب سبورة تحديد الأولويات بالنقر فوق لوحة المعلومات

نموذج قالب سبورة تحديد الأولويات من ClickUp يوفر طريقة ملونة ومبتكرة لإدارة المهام والأفكار والمقترحات داخل مؤسستك. 🌈

على الرغم من تشابهه مع المصفوفة بمحوريها، إلا أن القالب يبتعد عن التصنيفات الصارمة ويقدم نظام طبقات أكثر مرونة. اعتمادًا على مكان وضعها على الرسم البياني، يمكن أن يكون للمهام الحالات التالية:

يجب أن يتم إنجازها/ممكنة التحقيق: قابلة للتحقيق بدرجة عالية ومهمة للغاية من الرائع الحصول عليه/يحتاج إلى مراجعة: يمكن تحقيقه أو مهم للغاية لن ينجح/مستحيل: بالكاد مهم أو بالكاد يمكن تحقيقه

ابدأ بإدراج جميع مهامك كملاحظات لاصقة في قسم مجموعة الأفكار على اليمين. يتيح لك قالب تحديد الأولويات هذا إشراك الموظفين عبر الوظائف من خلال تعيين لون ملاحظة لكل قسم. بعد إنشاء القائمة، قم بتقييم أهمية المهام وقابليتها للإنجاز ونقلها إلى مواقعها الخاصة.

تذكر تحديث وسيلة الإيضاح على اليسار لمساعدة الآخرين التجول في الرسم البياني بسهولة أكبر ! 🧭 تحميل هذا القالب

6. قالب خطة العمل اليومية لـ ClickUp

قالب خطة العمل اليومية لـ ClickUp

نحن نبتعد عن النموذج البسيط تحديد أولويات المشروع هيكل قالب المصفوفة إلى هيكل مصفوفة أكثر شمولاً وتفاعلية. إن قالب خطة العمل اليومية لـ ClickUp يوفر جميع الأدوات التي تحتاجها من أجل زيادة الإنتاجية والوصول بكفاءة إلى أهداف فريقك اليومية. 📅

باستخدام هذا القالب، يمكنك

جعل جميع البيانات مركزية لتسهيل الوصول إليها من قبل الجميع

تنظيم المهام وتتبع تقدمها

جدولة المهام وتعيينها والحصول على رؤية شاملة للجدول الزمني للمشروع

أول شيء يجب عليك القيام به هو تحديد الهدف المتطور. يمكنك القيام بذلك في الجدول الصغير أعلى عرض القائمة في القالب. بعد ذلك، حدد المهام والمهام الفرعية لكل قسم. استخدم الأعمدة الموجودة على الجانب الأيمن لتعيين الموعد النهائي، أو الإشارة إلى مدى تعقيد المهمة، أو إدخال حقل مخصص يحتوي على معلومات أخرى ذات صلة.

إذا كنت من محبي لوحات كانبان، فقد تجد أنه من الأنسب تنظيم المهام في عرض اللوحة. أيًا كان التصميم، لا تتردد في تخصيص التجميع والفلاتر والعناصر الأخرى لتخصيص القالب وفقًا لاحتياجات فريقك.

بفضل طريقة عرض المخطط الزمني، يمكنك بشكل فعال إدارة الوقت . من خلال تحديد تبعيات المهام، تأكد من أن المهام تتبع دائمًا الترتيب الأكثر منطقية وفعالية، حتى في حالة إعادة الجدولة المتكررة. تنزيل هذا القالب

7. قالب خطة العمل الذكية ClickUp SMART

قالب خطة العمل الذكية ClickUp SMART Action Plan

نموذج قالب خطة العمل الذكية من ClickUp يمنحك فرصة لتحليل أهدافك بشكل متعمق. يمكنك تحديد وسائل تحقيقها وقياس النجاح. 📐

نظرًا لأنك على الأرجح عملت على برنامج Word أو محرر مستندات Google أو برنامج مشابه، يجب أن يرن هذا القالب بعض الأجراس! 🔔

اكتب أفكارك في المربعات النصية المخصصة، واحذف اللافتات، وستكون جاهزًا للانطلاق.

ابدأ بـ تحديد هدفك النهائي. في القسم التالي، تناول الجوانب المحددة لخطة عملك، باتباع مبدأ SMART:

محددة: ما الذي عليك القيام به لتحقيق الهدف؟ من هم الأفراد الآخرون المسؤولون وما هي واجباتهم؟ قابلة للقياس: ما هي المقاييس التي ستستخدمها لتتبع التقدم المحرز وتحديد مدى نجاح جهودك؟ هل هناك أي معالم يجب عليك تحقيقها؟ قابلة للتحقيق: كيف تخطط لتحقيق الهدف؟ ما الأدوات التي تحتاجها؟ ما هي المهارات أو المعارف التي تحتاج إلى صقلها؟ ذات صلة بالموضوع: ما أهمية هذا الهدف؟ كيف يتناسب مع الصورة الأكبر وأهداف الشركة؟ محدد زمنياً: هل هناك أي مواعيد نهائية محددة مسبقًا تحتاج إلى الالتزام بها؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فكم من الوقت تعتقد أنك بحاجة إلى الوصول إلى هدفك؟

في جدول المتابعة في النهاية، قم بالإبلاغ عن التقدم الذي أحرزته بعد الفترات الزمنية المحددة مسبقًا. حدد الإنجازات الرئيسية وأوجه القصور والمجالات التي تحتاج إلى دعم إضافي. تنزيل هذا النموذج

8. قالب الأعمال المتراكمة والمخططات السريعة لـ ClickUp

قالب ClickUp Backlogs & Sprints قالب الأعمال المتراكمة والخطط السريعة

قادة فريق تطوير البرمجيات، اسمعوا، هذا القالب لكم! إن قالب ClickUp Backlogs & Sprints قالب الأعمال المتراكمة والخطط السريعة عبارة عن شامل أداة إنتاجية تستند إلى منهجيات Scrum و Agile.

تشغل مساحة كاملة من ClickUp وتوفر طرق عرض وميزات مختلفة، مما يسمح لك بإدارة العملية بأكملها من تطبيق واحد. قد يكون الأمر صعبًا بالنسبة للمبتدئين، ولكن يجب أن يوفر المستند التعليمي المضمّن إرشادات كافية.

يأتي القالب بعدة طرق عرض، بما في ذلك:

قائمة ملحمية للحصول على نظرة عامة واسعة لجميع قصص المستخدمين

قائمة تحديد أولويات الأعمال المتراكمة لمساعدتك في تنظيم قصص المستخدمين والأخطاء

قائمة السبرينت ولوحة الوقوف اليومية للتخطيط طويل الأمد

نموذج طلب ملحمة جديد لجمع ملاحظات المستخدمين

طرق عرض التقويم والجدول الزمني وعبء العمل للجدولة الزمنية

مستندات Retrospectives لتلخيص والحصول على مدخلات من الفرق

عندما يتعلق الأمر بـ إدارة الأولويات توفر قائمة أولويات الأعمال المتراكمة الكثير من الأعمدة المخصصة لمساعدتك في تقييم المهام. يمكنك تعيين نقاط Sprint Points، أو استخدام طريقة الفرز MoSCoW، أو تعيين علامة أولوية، أو إدخال معايير المشروع الخاصة بك. تنزيل هذا القالب

9. انقر فوق قالب بدء-إيقاف-متابعة-استمرار

قالب بدء-إيقاف-مواصلة ClickUp

قم بتحسين النتائج باستخدام قالب ClickUp Start-Stop-Conte-Conteue Template (نموذج البدء والإيقاف والاستمرار) وفكر في الأنشطة التي يجب البدء بها أو إنهاؤها أو متابعتها للحصول على أفضل النتائج

من وقت لآخر، يجب عليك إعادة تقييم سير عملك لتحديد مجالات التحسين. في النهاية، لا يهم ترتيب المهام كثيرًا إذا كانت عملياتك قديمة وغير فعالة في جوهرها.

إن قالب بدء-إيقاف-متابعة ClickUp يوفر إطار عمل لتحسين العمليات داخل فريقك أو مؤسستك. إنه قالب آخر من قوالب السبورة البيضاء، لذا فإن خيارات التخصيص عالية.

أولاً، حدد الهدف الأساسي، أي ما ترغب في تحقيقه. على سبيل المثال، يمكن أن يكون ذلك تحسين خدمة العملاء أو تبسيط عملية التأهيل.

قم بإنشاء قائمة بالمهام التي تنطوي عليها العملية المذكورة باستخدام الملاحظات اللاصقة. من خلال المناقشة مع زملائك في الفريق أو أصحاب المصلحة، حدد الفئة التي تنتمي إليها كل مهمة:

ابدأ: المهام التي لا تقوم بها ولكن يجب أن تقوم بها إيقاف: المهام غير الفعالة التي تستغرق الكثير من الوقت ولكنها لا تجلب قيمة تجارية تذكر المواصلة: المهام التي أثبتت تأثيرها ويجب أن تظل في العملية

قم بسحب وإسقاط الملاحظات التي ترمز إلى المهام في مواضعها المناسبة. يمكنك تحويل الخطط إلى عمل من خلال إنشاء المهام في طريقة عرض القائمة، وفتح العديد من الوظائف الأخرى. تأكد من تقييم العملية وتحديثها مرة أخرى بعد فترة معينة لضمان ملاءمتها. تنزيل هذا القالب

10. قالب المهام البسيطة ClickUp

قالب ClickUp Simple To-Dos Template

في بعض الحالات، يكون أبسط الحلول هو الحل الأكثر فعالية. إن قالب المهام البسيطة من ClickUp هو خير مثال على ذلك. فهو يوفر طريقة مباشرة لإدارة المهام دون تعقيدات أو مشتتات غير ضرورية.

استخدم طريقة عرض القائمة كقائمة مهام رئيسية. بشكل افتراضي، تُظهر الأعمدة المُعيَّن وتاريخ الاستحقاق وعلامة الأولوية والتعليقات والمزيد. يتميز عمود الحالة بقائمة منسدلة مع فئات قابلة للتخصيص.

يمكنك تخصيص الأعمدة أيضًا، والاختيار من بين 20 خيارًا للحقول، بما في ذلك:

النص

التاريخ

شريط التقدم

خانة اختيار

التصنيف

الصيغة

قم بتوسيع المعلومات عن طريق إضافة مهام فرعية وقوائم تدقيق ومرفقات. لا تتردد في استكشاف طرق العرض الأخرى، مثل اللوحة وجانت، والتلاعب بالفلاتر للعثور على متغير العرض الأمثل. تنزيل هذا القالب

قوالب أهم الأولويات: نظرة عامة

لست متأكدًا من القالب الذي تريد تجربته؟ تحقق من الجدول التالي للحصول على ملخص لجميع الخيارات:

قالب المزايا قالب مصفوفة أولويات النقر فوق الأولوية يوفر هيكلًا فريدًا 3×3 يسمح لك بتقييم أولوية المهمة بدقة قالب مصفوفة أولويات ClickUp البسيطة يتبع شكل مصفوفة أيزنهاور التقليدية مع الأهمية والاستعجال كمتغيرات قالب مصفوفة أولوية العمل يساعدك على تحديد أولويات المهام بسهولة حسب مستويات التأثير والجهد باستخدام هيكل 2 × 2 قالب مصفوفة أولويات العمل 2 × 2 يضمن تركيز جهودك على المهام الأكثر أهمية لتوفير الوقت قالب لوحة تحديد الأولويات يتيح لك تحديد أولويات المهام التي تشمل أقسامًا مختلفة داخل مؤسستك قالب خطة العمل اليومية يبسط التخطيط اليومي ويجعل جميع البيانات المتعلقة بالمهام مركزية قالب خطة العمل الذكية يقدم إطار عمل بسيط لمساعدتك على تحديد أهدافك وتحقيقها بالفعل ClickUp Backlogs & Sprints Template يهيئ فريقك /href/ https://clickup.com/blog/software-development-tools//development/%href/ للنجاح من خلال نظام شامل لإدارة المهام انقر فوق قالب البدء-التوقف-المتابعة يساعدك في تحديد مجالات التحسين ووضع خطط التحسين انقر فوق قالب المهام البسيطة يبسّط عملية تحديد أولويات المهام وتفويضها باستخدام هيكل قائمة المهام التقليدية

| ## عزز إنتاجيتك باستخدام قوالب الأولويات

يعمل نظام تحديد الأولويات القوي على تعزيز أداء فريقك، مما يؤدي إلى مخرجات أسرع وأعلى جودة. كما أنه يضع الأساس للعمل المستقبلي، مما يسمح بالتخطيط الفعال على المدى المتوسط والطويل. مهمة بمهمة، ومشروعًا بمشروع - يمكن لفريقك أن يصبح أحد أفضل الشركات أداءً في الشركة.

باستخدام أحد قوالب الأولويات الرائعة هذه، يمكنك الحصول على السبق والوصول إلى أهدافك الإنتاجية في وقت قصير 🏁 إنشاء حساب مجاني