15 من أفضل برامج وأدوات إدارة الوقت المتوفرة في 2025

الوقت. أثمن مورد على الإطلاق، ومع ذلك فهو أثمن مورد نفشل في إدارته بفعالية. لا تسيء فهمنا. فنحن نعلم كم هو مغرٍ أن نؤجل المهام الشاقة والمرهقة. ونعلم أيضًا كم يفضل الكثير منا بدء يومه بأنشطة أخف وطأة أو أقل إرهاقًا. لهذا السبب يجب أن نخبرك بهذا - مهما كان الأمر تقنيات إدارة الوقت التي تستخدمها - سواء كان ذلك في إدارة المهام أو إكمال الأنشطة التي تحتاج إلى إنجازها أولاً - فأنت بحاجة إلى أداة إدارة الوقت المناسبة.

في النهاية إدارة المهام يساوي إدارة الوقت و أفضل أدوات إدارة المشاريع تمكّنك من توفير الوقت في جميع مهامك من خلال ميزات مثل الجدولة وحظر الوقت, تخصيص الموارد وتقديرات الوقت

على وجه التحديد, برنامج إدارة الوقت يتيح لك تحقيق أقصى استفادة من جدولك الزمني من خلال زيادة وقت فريقك في المشاريع. لكن برنامج إدارة الوقت ليس فقط للوفاء بالمواعيد النهائية وتقليل الضغط والتوتر و أكثر إنتاجية .

يتيح برنامج إدارة الوقت إمكانية تتبع وقت المهام والمشروعات بحيث يكون هناك المزيد من المساءلة في العمل المنجز - مما يخلق مكان عمل أكثر إنصافًا. لذا، إذا كان هذا يبدو بالضبط ما تحتاجه، تابع القراءة لترى من هو أفضل برنامج لإدارة الوقت في قائمتنا.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة الوقت؟

النطاق والتنوع

تقدم بعض أدوات إدارة الوقت وظيفة واحدة فقط، مثل تتبع الوقت عبر المشاريع. ولكن إذا كنت بحاجة إلى أكثر من مجرد مراقبة الوقت أثناء إدارة المهام، فمن المفيد استخدام منصة إدارة الوقت مع نطاق أوسع من الميزات التي يمكنها:

إدارة الموارد - بما في ذلك القوى العاملة والمواد مثل البرامج أو المستلزمات

مقارنة الوقت عبر جميع المشاريع مع الفريق الأوسع نطاقاً

قدرات مراقبة الوقت دون اتصال بالإنترنت

الاطلاع على أداء فرقك وقدراتها في الحقول المخصصة ضمن طرق عرض الجدول أو القائمة

تحديثات على المهام غير المجدولة والمتأخرة

عروض عبء العمل الرشيق لمعرفة عدد المهام المنجزة والوقت المقدر ونقاط سكروم

توفر طريقة عرض عبء العمل ClickUp Workload View رؤى حول مقاييس مشروعك لتكون متقدمًا بخطوة إلى الأمام

التكامل وقابلية التوسعة

إذا كنت بحاجة إلى دمج برنامج إدارة الوقت الخاص بك مع أدوات إدارة المشاريع الأخرى التي تستخدمها بالفعل، فإن ذلك يضيق خياراتك. من بين البدائل، يجب أن تبحث عن شيء يحقق جميع مربعات إدارة الوقت - أو أداة تتكامل بسهولة مع أدوات إدارة الوقت الأخرى.

أخيراً، اختر تطبيق إدارة الوقت مع القوالب المتعمقة التي تمنحك السبق في ذلك. يمكن أن يكون اعتماد برنامج جديد لتتبع الوقت أمرًا مربكًا، ولكن بمساعدة إدارة الوقت و قوالب تتبع الوقت ، يمكنك التركيز على الكفاءة والأداء من البداية.

التصميم المرئي والتفاعلي

من المؤكد أن برامج تتبع الوقت الجذابة بصريًا جذابة للمستخدمين. ولكن هذا ليس الجزء الوحيد في لغز تجربة المستخدم.

فطريقة التفاعل مع أدوات إدارة الوقت تجعلها مفيدة والقيمة التي تضيفها أو تحطمها. يجب أن تكون واضحة ومباشرة - وفي النهاية بديهية. تسمح لنا الإشارات المرئية ببساطة بالعمل بشكل أسرع.

ومن خلال تنسيق الألوان السهل الفهم لإدارة الوقت وتتبع الوقت بدقة، فإن كل شيء ضروري للعمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً .

استخدم طريقة عرض عبء العمل في ClickUp لمعرفة من هو متقدم أو متأخر وسحب المهام وإفلاتها بسهولة لإعادة تخصيص الموارد

_تحقق من القائمة الكاملة لـ قوالب إدارة الوقت

أفضل 15 برنامجًا لإدارة الوقت متاحًا في عام 2024

1. ActiveCollab - الأفضل لإدارة المهام

عبر أكتيف كولاب ActiveCollab هو برنامج لإدارة الفريق مع إمكانيات إدارة الوقت. يسمح تطبيق إدارة الوقت هذا للفرق بتتبع ساعات العمل حسب المشروع أو العميل أو نوع العمل أو الشخص المُعيَّن. يوفر ActiveCollab أيضًا ميزات لمعرفة الوقت المقدر مقابل الوقت المتتبع عبر مشاريعك، وهي ميزة رائعة لمدير المشروع الذي يحاول نطاق المشاريع .

قم بإدارة المشاريع بسهولة، واحصل على تقارير دقيقة لتتبع الوقت، واستخدم ميزات إدارة المهام وطرق العرض لمعرفة العمل المنجز أو ما هو قيد التنفيذ.

ActiveCollab أفضل الميزات

ساعة إيقاف المشروع : يحتوي ActiveCollab على ساعة مدمجة يمكن للمستخدمين إيقافها وإيقافها مؤقتًا وإلغاء إيقافها مؤقتًا لتتبع الوقت في مشاريع كاملة أو مهام محددة. بعد ذلك، يمكن للمستخدمين الاعتماد على سجلات الوقت لفوترة العملاء

: يحتوي ActiveCollab على ساعة مدمجة يمكن للمستخدمين إيقافها وإيقافها مؤقتًا وإلغاء إيقافها مؤقتًا لتتبع الوقت في مشاريع كاملة أو مهام محددة. بعد ذلك، يمكن للمستخدمين الاعتماد على سجلات الوقت لفوترة العملاء التبديل التلقائي : تتبع الوقت على المهام من مشاريع متعددة في اليوم نفسه والتبديل بينها بسلاسة

: تتبع الوقت على المهام من مشاريع متعددة في اليوم نفسه والتبديل بينها بسلاسة نظرة عامة أسبوعية : يوفر ActiveCollab نظرة عامة على المشاريع والمهام حيث تقضي الفرق وقتها كل أسبوع

: يوفر ActiveCollab نظرة عامة على المشاريع والمهام حيث تقضي الفرق وقتها كل أسبوع تصفية الجدول الزمني : تصفية السجلات الزمنية حسب معايير مختلفة، مثل المشروع أو العميل أو المُعيَّن

: تصفية السجلات الزمنية حسب معايير مختلفة، مثل المشروع أو العميل أو المُعيَّن الوقت المقدر مقابل الوقت المسجل : مقارنة الوقت المقدر مقابل الوقت الذي سجله أعضاء الفريق للمهام

: مقارنة الوقت المقدر مقابل الوقت الذي سجله أعضاء الفريق للمهام معدلات الأجر بالساعة: تحديد معدلات الأجر بالساعة لكل عضو أو دور في الفريق. هذه هي التكلفة بالساعة لأعضاء الفريق، والتي تختلف عن معدلات الفواتير التي يتم تحصيلها من العملاء

قيود ActiveCollab

لدى ActiveCollab عمليات تكامل محدودة

يفتقر إلى المرونة في تخصيص الواجهة

يمكن أن تكون التقارير أكثر تفصيلاً وقابلة للتخصيص

تسعير ActiveCollab #### تسعير ActiveCollab

بالإضافة إلى : 9.5 دولار لثلاثة مستخدمين شهرياً

: 9.5 دولار لثلاثة مستخدمين شهرياً إيجابي : 8 دولارات لكل مستخدم شهرياً

: 8 دولارات لكل مستخدم شهرياً الإيجابي+دفع: 11.75 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات ActiveCollab

G2 : 4.3/5 (86 تقييم)

: 4.3/5 (86 تقييم) Capterra: 4.5/5 (392 مراجعة)

تحقق من هذه بدائلأكتيفكولاب !

2. الحصاد - الأفضل لتتبع الوقت المبسط

عبر الحصاد Harvest هو أداة لإدارة الوقت مع ارتباط قوي بالفواتير والمدفوعات. ومع ذلك، فهي تتكامل مع أدوات لأغراض أخرى للحفاظ على المشاريع في الوقت المحدد وإعداد الفواتير بشكل صحيح.

أداة تتبع الوقت هذه مليئة بجميع الميزات التي تحتاجها لتتبع النفقات، وإدارة ميزانيات المشاريع، والحفاظ على عمل فريقك كآلة مجهزة جيدًا بجداول زمنية أنيقة. تبسط أداة Harvest الفوترة و إدارة المشاريع للعاملين المستقلين والشركات الصغيرة حتى تتمكن الفرق من العمل بكفاءة أكبر.

حصاد #### أفضل الميزات

بيئات متعددة : يتيح تطبيق Harvest للمستخدمين تسجيل الوقت من المتصفح وسطح المكتب والأجهزة المحمولة

: يتيح تطبيق Harvest للمستخدمين تسجيل الوقت من المتصفح وسطح المكتب والأجهزة المحمولة التذكيرات : أتمتة التذكيرات بحيث تقوم الفرق بتتبع الوقت بشكل منتظم ومتسق.

: أتمتة التذكيرات بحيث تقوم الفرق بتتبع الوقت بشكل منتظم ومتسق. التقارير المرئية : يقدم Harvest العديد من التقارير التي تتيح التحليل المرئي للمشاريع المتعقبة ووقت المهام

: يقدم Harvest العديد من التقارير التي تتيح التحليل المرئي للمشاريع المتعقبة ووقت المهام تحديثات الميزانية : تقوم الأداة بتحديث ميزانيات المشاريع أثناء قيام الفرق بتسجيل الوقت المستغرق

: تقوم الأداة بتحديث ميزانيات المشاريع أثناء قيام الفرق بتسجيل الوقت المستغرق إعداد تقارير السعة : من خلال التقارير التي توضح قدرة الفريق، يمكن للمديرين التحقق من أعضاء الفريق الذين يعملون أكثر من اللازم أو غير مستغلين بشكل كافٍ

: من خلال التقارير التي توضح قدرة الفريق، يمكن للمديرين التحقق من أعضاء الفريق الذين يعملون أكثر من اللازم أو غير مستغلين بشكل كافٍ التصدير : يدعم تصدير البيانات إلى برامج إعداد التقارير الخارجية

: يدعم تصدير البيانات إلى برامج إعداد التقارير الخارجية إعداد الفواتير : إنشاء الفواتير وإرسالها إلى العملاء بناءً على الوقت الذي سجله أعضاء الفريق

: إنشاء الفواتير وإرسالها إلى العملاء بناءً على الوقت الذي سجله أعضاء الفريق مدفوعات متكاملة عبر الإنترنت : نظرًا لأنه يتكامل مع منصات الدفع عبر الإنترنت، مثل PayPal وStripe، فإن Harvest يسهل عملية تحصيل المدفوعات

: نظرًا لأنه يتكامل مع منصات الدفع عبر الإنترنت، مثل PayPal وStripe، فإن Harvest يسهل عملية تحصيل المدفوعات محاسبة مبسطة: ينسخ البرنامج الفواتير والمدفوعات من Harvest إلى منصات المحاسبة، مثل QuickBooks

قيود برنامج Harvest

تركز الأداة على الشركات التي تحاسب عملاء متعددين لساعات العمل التي يقضونها في مشاريعهم. وهذا يعني أنه يتعين على فرق العمل من أنواع أخرى من الشركات إجراء بعض الحلول لتكييف Harvest مع احتياجاتهم

التخصيص وإعداد التقارير والتكاملات محدودة مقارنةً بمتطلبات المستخدمين

لا يوجد تمييز بين الوقت الذي يتتبعه الموظفون والمقاولون

_/مرجع/ مدونة؟ p=57889 تحقق من بدائل Harvest %/%href/_

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تسعير #### Harvest

مجانًا للأبد : 0 دولار لمستخدم واحد وما يصل إلى مشروعين

: 0 دولار لمستخدم واحد وما يصل إلى مشروعين محترف: 10.80 دولار لكل مستخدم شهريًا

حصاد #### التقييمات والمراجعات

G2 : 4.3/5 (776 تقييم)

: 4.3/5 (776 تقييم) Capterra: 4.6/5 (541 مراجعة)

تريد أن تعرف عن الحصاد لـ ClickUp التكامل؟ تشرح مدونتنا كل شيء عن ذلك!

3. انقر فوق - الأفضل لتتبع وقت المشروع

إدارة الوقت باستخدام ClickUp

عرض الوقت المتتبع عبر المهام والمواقع لإلقاء نظرة مبسطة على التقدم العام للفريق

ClickUp هو أكثر بكثير من مجرد برنامج إدارة المشاريع . تتبع وقت المشروع في ClickUp تتيح لك الميزات التركيز على عملك بدلاً من تتبع وقتك. قم بتعيين تقديرات الوقت في ClickUp وفهم كيفية استخدامك لوقتك - تحدث عن حل إدارة العمل المتطور!

ولكن هناك شيء آخر تساعدك إدارة الوقت في ClickUp في ClickUp في حظر الوقت - حظر الوقت. داخل منصة ClickUp، يمكن للمستخدمين تخطيط أيام العمل على دفعات من المهام وتعزيز العمل العميق لإنجاز المهام.

يعمل ClickUp كمحور مركزي لوثائقك، وتخصيص الموارد، والموظف أو تتبع وقت الوكالة على مهام محددة. هذا يمنع فريقك من التنقل ذهابًا وإيابًا بين تطبيقات إدارة الوقت للتواصل مع زملائك في الفريق وإدارة المهام وتتبع وقتهم في أعمالهم المنجزة.

سترى بسرعة لماذا ClickUp متعدد الاستخدامات للفرق التي تبحث عن إدارة أفضل للوقت. هيك، ClickUp هو بالفعل الحل رقم 1 لإدارة المشاريع و منتج التعاون والإنتاجية رقم 1 في قائمة G2 لأفضل البرامج لعام 2024.

تتبع الوقت المستغرق في المهام باستخدام ميزات تتبع وقت المشروع في ClickUp

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

تتبع الوقت من بيئات متعددة : سجّل الوقت أينما تفضل - سواء على تطبيق سطح المكتب أو تطبيق الهاتف المحمول أو كروم - واربطه بمهام ClickUp

: سجّل الوقت أينما تفضل - سواء على تطبيق سطح المكتب أو تطبيق الهاتف المحمول أو كروم - واربطه بمهام ClickUp مؤقت عالمي : لا تقلق بشأن بدء تسجيل الوقت وإيقافه في نفس البيئة. يسمح لك مؤقِّت ClickUp العام بتبديل البيئات دون مقاطعة التسجيل.

: لا تقلق بشأن بدء تسجيل الوقت وإيقافه في نفس البيئة. يسمح لك مؤقِّت ClickUp العام بتبديل البيئات دون مقاطعة التسجيل. التتبع والتحرير اليدوي : قم بإنشاء إدخالات الوقت السابق يدويًا عن طريق الإشارة إلى النطاق الزمني بالإضافة إلى إضافة الوقت أو طرحه إلى إدخالات الوقت الحالية

: قم بإنشاء إدخالات الوقت السابق يدويًا عن طريق الإشارة إلى النطاق الزمني بالإضافة إلى إضافة الوقت أو طرحه إلى إدخالات الوقت الحالية الملاحظات: أضف ملاحظات إلى إدخالات وقتك لتوضيح تفاصيل العمل الذي قمت به

أضف ملاحظات إلى إدخالات وقتك لتوضيح تفاصيل العمل الذي قمت به التسميات. قم بتسمية إدخالات الوقت لتصفية إدخالات الوقت بسهولة لاحقًا

قم بتسمية إدخالات الوقت لتصفية إدخالات الوقت بسهولة لاحقًا الوقت القابل للفوترة : ميّز بين الوقت القابل للفوترة والوقت غير القابل للفوترة حتى تعرف الوقت المحدد الذي ستحاسب عملاءك عليه

: ميّز بين الوقت القابل للفوترة والوقت غير القابل للفوترة حتى تعرف الوقت المحدد الذي ستحاسب عملاءك عليه فرز المهام حسب الوقت المتتبع : يتيح لك تتبع الوقت المستغرق في المهام فرز هذه المهام حسب الوقت المتتبع، مما يتيح لك اكتشاف الاختناقات وطلب المساعدة

: يتيح لك تتبع الوقت المستغرق في المهام فرز هذه المهام حسب الوقت المتتبع، مما يتيح لك اكتشاف الاختناقات وطلب المساعدة عمليات التكامل: استيراد الوقت المتتبع بسلاسة مع تطبيقات إدارة الوقت الأخرى

استيراد الوقت المتتبع بسلاسة مع تطبيقات إدارة الوقت الأخرى تقارير الوقت المخصصة: تعرض الجداول الزمنية الخاصة ب ClickUp الوقت المتتبع حسب النطاق الزمني أو تواريخ محددة أو مهام محددة أو أعضاء الفريق بالإضافة إلى مقارنة إدخالات الوقت مقابل تقديرات الوقت - مما يشير إلى الوقت المتبقي لكل مهمة

للحصول على طريقة سلسة لتنظيم يومك، لا تنظر إلى أبعد من قالب حظر الجدول الزمني ClickUp . أضف المهام والتذكيرات المهمة بسهولة، وخلص ذهنك من كل تلك العناصر النائبة المزعجة.

بالإضافة إلى ذلك، عندما تقوم بمزامنة تقويم Google الخاص بك مع ClickUp، سترى التحديثات في الوقت الفعلي على كلا النظامين الأساسيين. زد إنتاجيتك إلى أقصى حد وقلل من توترك مع طريقة عرض التقويم اليومي في ClickUp.

تتبّع وقتك وجدولك الزمني بسهولة باستخدام قالب جدولة حظر الجدول الزمني من ClickUp

قيود ClickUp

قد تبدو تخصيصات ClickUp مربكة في البداية

لن تجد جميع طرق عرض ClickUp على تطبيق الهاتف المحمول (حتى الآن)

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد : $0

: $0 غير محدود : 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا شركة : 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل بالمبيعات

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

4. ProofHub - الأفضل لإدارة سير العمل

عبر بروفهاب ProofHub ليس أداة مخصصة فقط لإدارة الوقت. بل هو برنامج لإدارة المشاريع مع إمكانية إعداد التقارير الزمنية وتقدير الوقت.

يعمل ProofHub على تبسيط عمليات سير العمل المعقدة وتعزيز التعاون للفرق من أي حجم من خلال أداة إدارة المشروع البديهية. من خلال إدارة المهام وإدارة الوقت والواجهة سهلة الاستخدام، يمكّن ProofHub الفرق من تحسين الإنتاجية والبقاء منظمًا والوفاء بالمواعيد النهائية بفعالية.

أفضل ميزات ProofHub

تتبع الساعات القابلة للفوترة وغير القابلة للفوترة : تسجيل الوقت القابل للفوترة وغير القابل للفوترة يدويًا أو من خلال المؤقتات وحفظه في الجداول الزمنية أيضًا

: تسجيل الوقت القابل للفوترة وغير القابل للفوترة يدويًا أو من خلال المؤقتات وحفظه في الجداول الزمنية أيضًا تقديرات الوقت : يتيح ProofHub تحديد أولويات المهام حسب الوقت المقدر

: يتيح ProofHub تحديد أولويات المهام حسب الوقت المقدر الجداول الزمنية : سجّل الوقت المستغرق في الأنشطة الأسبوعية دفعة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تصدير الجداول الزمنية وأرشفتها وإجراء عمليات بحث متقدمة على الجداول الزمنية، بالإضافة إلى تقييد رؤيتها لمستخدمين محددين

: سجّل الوقت المستغرق في الأنشطة الأسبوعية دفعة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تصدير الجداول الزمنية وأرشفتها وإجراء عمليات بحث متقدمة على الجداول الزمنية، بالإضافة إلى تقييد رؤيتها لمستخدمين محددين نظرة شاملة: عرض جميع إدخالات الوقت لجميع أعضاء الفريق في جميع المشاريع

قيود ProofHub

لا ينشئ فواتير للوقت المسجل ما لم يتم دمجه مع FreshBooks أو QuickBooks

يفتقر تطبيق ProofHub إلى التحكم المتقدم في الإشعارات، مما يعني أن بعض المستخدمين يشعرون بالإرهاق من تلقي الإشعارات باستمرار

يمكن أن يعمل تطبيق الهاتف المحمول بشكل أفضل

تسعير ProofHub

أساسي : 45 دولارًا شهريًا

: 45 دولارًا شهريًا أساسي تحكم: 89 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات ProofHub

G2 : 4.5/5 (77 مراجعة)

: 4.5/5 (77 مراجعة) Capterra: 4.5/5 (79 مراجعة)

تحقق من هذه بدائلProofHub !

5. Clockify - الأفضل لمراقبة وقت الموظف

عبر كلوكريفy Clockify هو تطبيق لتتبع الوقت والجداول الزمنية لتتبع ساعات العمل لعدد غير محدود من المستخدمين والمشاريع مجانًا إلى الأبد. يعمل برنامج تتبع الوقت الخاص به على زيادة الإنتاجية وتتبع ساعات العمل المدفوعة ويوفر رؤى حول عادات العمل مع تتبع سهل الاستخدام للأفراد والفرق والشركات.

يعمل Clockify على تحسين إدارة الوقت وتحليل أداء الفريق من خلال مؤقِّت ساعة الإيقاف ومراجعة الوقت وإعداد تقارير مفصلة.

Clockify أفضل الميزات

المتابعة : استئناف تسجيل الوقت بنقرة واحدة على المؤقت

: استئناف تسجيل الوقت بنقرة واحدة على المؤقت الجداول الزمنية: تحميل سجلات الوقت للأسبوع الماضي، وعرض إجمالي الوقت المسجل في اليوم، وإرسال الجداول الزمنية والموافقة عليها (شهريًا أو أسبوعيًا)، وتعيين تذكيرات للجداول الزمنية والموافقات المستحقة

تحميل سجلات الوقت للأسبوع الماضي، وعرض إجمالي الوقت المسجل في اليوم، وإرسال الجداول الزمنية والموافقة عليها (شهريًا أو أسبوعيًا)، وتعيين تذكيرات للجداول الزمنية والموافقات المستحقة كشك: تسجيل الدخول والخروج باستخدام رمز PIN شخصي من جهاز مشترك، وتسجيل فترات الاستراحة، والتحقق من إجمالي ساعات العمل في اليوم الحالي ومنذ بداية الأسبوع

تسجيل الدخول والخروج باستخدام رمز PIN شخصي من جهاز مشترك، وتسجيل فترات الاستراحة، والتحقق من إجمالي ساعات العمل في اليوم الحالي ومنذ بداية الأسبوع التقويم: يُظهر عرض التقويم في Clockify الوقت المتاح على مدار اليوم ويسمح بحظر ساعات العمل لأنشطة محددة. كما يتيح أيضًا مقارنة الوقت المخطط له مقابل الوقت المتتبع، وتعديل هذا الأخير، وإضافة أحداث من تقويم Google أو Outlook

يُظهر عرض التقويم في Clockify الوقت المتاح على مدار اليوم ويسمح بحظر ساعات العمل لأنشطة محددة. كما يتيح أيضًا مقارنة الوقت المخطط له مقابل الوقت المتتبع، وتعديل هذا الأخير، وإضافة أحداث من تقويم Google أو Outlook التقارير : تحقق من أعضاء الفريق الذين لم يسجلوا ساعات عمل كافية، أو حصلوا على إجازة، أو عملوا لساعات إضافية

: تحقق من أعضاء الفريق الذين لم يسجلوا ساعات عمل كافية، أو حصلوا على إجازة، أو عملوا لساعات إضافية التقديرات : تحديد تقديرات الوقت، وتتبع تقدم المشاريع والمهام، والتنبؤ بالوقت الزائد للمشروع بناءً على التقديرات والوقت المسجل

: تحديد تقديرات الوقت، وتتبع تقدم المشاريع والمهام، والتنبؤ بالوقت الزائد للمشروع بناءً على التقديرات والوقت المسجل الجدولة : عرض سعة الفرق واكتشاف من هو محجوز بالكامل، ومن هو محجوز بشكل زائد، ومن هو متاح (متى وإلى متى). بالإضافة إلى ذلك، قارن الوقت المجدول بالوقت المسجل

: عرض سعة الفرق واكتشاف من هو محجوز بالكامل، ومن هو محجوز بشكل زائد، ومن هو متاح (متى وإلى متى). بالإضافة إلى ذلك، قارن الوقت المجدول بالوقت المسجل وقت الإجازة : تحقق من الأيام والساعات المتاحة لأعضاء الفريق بسبب العطلات أو الإجازات. إنشاء سياسات الإجازات، بالإضافة إلى طلب الإجازات والموافقة عليها

: تحقق من الأيام والساعات المتاحة لأعضاء الفريق بسبب العطلات أو الإجازات. إنشاء سياسات الإجازات، بالإضافة إلى طلب الإجازات والموافقة عليها الفواتير. قم بتعيين أسعار الساعة لكل مستخدم، وحدد إدخالات الوقت على أنها قابلة للفوترة، ثم قم بإصدار الفواتير وإرسالها وإدارتها بناءً على الوقت المتتبع وأسعار الساعة.

قيود Clockify

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات في عدم الدقة عند دمج الأداة مع برامج الجهات الخارجية

بعض ميزات Clockify ليست بديهية بما يكفي لاستخدامها دون قراءة الوثائق غير الموجودة حتى الآن

يحتوي البرنامج على خيارات تخصيص محدودة عند مقارنته بحلول المنافسين

تسعير Clockify

مجاني : $0

: $0 أساسي : 3.99 دولار لكل مستخدم شهريًا

: 3.99 دولار لكل مستخدم شهريًا عادي : 5.49 دولار لكل مستخدم شهرياً

: 5.49 دولار لكل مستخدم شهرياً محترف : 7.99 دولار لكل مستخدم شهرياً

: 7.99 دولار لكل مستخدم شهرياً المؤسسات: 11.99 دولاراً لكل مستخدم شهرياً

Clockify التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (140 تقييم)

: 4.5/5 (140 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

وضعنا قائمة بـ بدائل Clockify من أجلك في مدونتنا!

6. توجل تراك - الأفضل للاستخدام الفردي

تتبع الوقت واحصل على رؤى حول عادات العمل باستخدام توجل Toggl Track هو برنامج لإدارة الوقت للموظفين المستقلين وأصحاب الأعمال الفردية والفرق الصغيرة والفرق الكبيرة. ففي النهاية، يحتاجون جميعًا إلى تتبع المشاريع، وقياس الربحية، وإدارة أعباء العمل، وفوترة العملاء بدقة.

أفضل ميزات Toggl Track

عرض التقويم : تتكامل طريقة عرض تقويم Toggl مع تقويم Google و Outlook

: تتكامل طريقة عرض تقويم Toggl مع تقويم Google و Outlook التتبع دون اتصال بالإنترنت : تسجيل الوقت دون اتصال بالإنترنت ومزامنته لاحقًا

: تسجيل الوقت دون اتصال بالإنترنت ومزامنته لاحقًا التتبع التلقائي : تتبع نشاط التطبيق والمتصفح بشكل خاص وحدد ما إذا كنت تريد استخدام هذه السجلات في الجداول الزمنية

: تتبع نشاط التطبيق والمتصفح بشكل خاص وحدد ما إذا كنت تريد استخدام هذه السجلات في الجداول الزمنية واجهة برمجة التطبيقات وخطافات الويب : اعتمد على واجهة برمجة التطبيقات وخطافات الويب الخاصة ب Toggl Track لتصميم تقارير أو لوحات معلومات مخصصة

: اعتمد على واجهة برمجة التطبيقات وخطافات الويب الخاصة ب Toggl Track لتصميم تقارير أو لوحات معلومات مخصصة التقارير المحفوظة : مشاركة الروابط الثابتة الديناميكية مع العملاء حتى يتمكنوا من التحقق من تقارير محددة مباشرة إذا رغبوا في ذلك

: مشاركة الروابط الثابتة الديناميكية مع العملاء حتى يتمكنوا من التحقق من تقارير محددة مباشرة إذا رغبوا في ذلك جدولة التقارير : حدد التقارير التي تريد تلقيها بانتظام في صندوق الوارد الخاص بك

: حدد التقارير التي تريد تلقيها بانتظام في صندوق الوارد الخاص بك تقديرات المشروع والميزانيات : تحديد تقدير (بالساعات) وميزانية لكل مشروع. بعد ذلك، تحقق من كيفية مقارنة العمل الفعلي بذلك التقدير، وراقب حالة الميزانية، وتلقَّ تنبيهًا عند اقتراب المشروع من النهاية المقدرة

: تحديد تقدير (بالساعات) وميزانية لكل مشروع. بعد ذلك، تحقق من كيفية مقارنة العمل الفعلي بذلك التقدير، وراقب حالة الميزانية، وتلقَّ تنبيهًا عند اقتراب المشروع من النهاية المقدرة تذكيرات الفريق: قم بأتمتة رسائل تذكير بالبريد الإلكتروني لتحذير أعضاء الفريق عندما يسجلون ساعات عمل أقل من أهدافهم اليومية أو الأسبوعية

قيود Toggl Track

منحنى التعلم حاد بعض الشيء

يزعم المستخدمون غير المعتادين على أدوات إدارة الوقت أنهم يشعرون بالإرهاق من تقرير Toggl Track

عملية تسجيل الدخول ليست مباشرة كما هو متوقع، مما يجبر المستخدمين على تحديد منتج تتبع الوقت من عروض Toggl في كل مرة

تسعير Toggl Track

مجاني : 0 دولار لما يصل إلى خمسة مستخدمين

: 0 دولار لما يصل إلى خمسة مستخدمين بداية : 9 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 9 دولارات لكل مستخدم شهريًا القسط : 18 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 18 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل بالمبيعات

Toggl تتبع التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

تتساءل عن بدائل_توغل ? انظر ما الذي يجعل قائمتنا!

7. سكورو - الأفضل لإدارة الأعمال

عبر سكورو يجمع Scoro بين إدارة الوقت والمشاريع والمبيعات وعلاقات العملاء والشؤون المالية. وهو منتج يركز على التأكيد على قيمة ساعات العمل.

تعمل هذه الأداة مثل الأداة الموحدة برنامج إدارة الأعمال مع إدارة الوقت المتقدمة، وجدولة المهام، وميزات إعداد التقارير المخصصة. سواء لمديري المشاريع أو قادة الفرق في المبيعات أو العمليات أو المالية، يعمل Scoro كمنصة سهلة الاستخدام للجميع.

أفضل ميزات Scoro

خيارات مشاركة بسيطة : يوفر Scoro التقويمات المشتركة والجداول الزمنية، ومتعقب الوقت المدمج

: يوفر Scoro التقويمات المشتركة والجداول الزمنية، ومتعقب الوقت المدمج الساعات القابلة للفوترة وغير القابلة للفوترة : التمييز بين الساعات القابلة للفوترة وغير القابلة للفوترة مع الموارد الخارجية مثل الوكالات أو العملاء

: التمييز بين الساعات القابلة للفوترة وغير القابلة للفوترة مع الموارد الخارجية مثل الوكالات أو العملاء سعة الفريق: افهم من في فريقك الذي يقوم بعمل أقل أو أكثر من اللازم لخلق المزيد من المساءلة عبر الفرق

قيود #### قيود سكورو

يشكو بعض المستخدمين من أن تطبيق إدارة الوقت في Scoro يستغرق وقتًا طويلاً جدًا للتحميل

يذكر آخرون أن عناصر واجهة المستخدم تختفي مؤقتاً

في كثير من الأحيان، يحتاج التقويم إلى تحديث لعرض بيانات دقيقة

تسعير #### تسعير Scoro

أساسي : 26 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 26 دولارًا لكل مستخدم شهريًا عادي : 37 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 37 دولارًا لكل مستخدم شهريًا محترف : 63 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 63 دولارًا لكل مستخدم شهريًا الأقصى: اتصل بالمبيعات

تقييمات ومراجعات سكورو

G2 : 4.5/5 (375 تقييم)

: 4.5/5 (375 تقييم) Capterra: 4.6/5 (216 مراجعة)

تحقق من هذه بدائل سكورو

8. AdaptiveWork من بلانفيو - الأفضل لإدارة العمل المؤسسي

العمل التكيفي بواسطة بلانفيو

يُعد برنامج AdaptiveWork من Planview، الذي كان يُعرف سابقًا باسم Clarizen، برنامجًا لإدارة المشاريع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإدارة المالية. ولهذا السبب تركز الأداة على تكلفة العمل وربط البيانات المالية للمشروع بأداء المشروع.

أفضل ميزات برنامج AdaptiveWork

تتبع الميزانية في الوقت الفعلي : إنشاء الميزانيات، وتحديد أسعار الساعة حسب الدور أو المستخدم أو المشروع، وتتبع الوقت، ومراقبة تحديثات الميزانية في الوقت الفعلي.

: إنشاء الميزانيات، وتحديد أسعار الساعة حسب الدور أو المستخدم أو المشروع، وتتبع الوقت، ومراقبة تحديثات الميزانية في الوقت الفعلي. التكاملات : تسجيل الوقت المدفوع وغير المدفوع وإرسال الوقت من Microsoft Teams أو Slack

: تسجيل الوقت المدفوع وغير المدفوع وإرسال الوقت من Microsoft Teams أو Slack تحليل اتجاهات الاستخدام: من خلال مقارنة الساعات القابلة للفوترة بالساعات غير القابلة للفوترة، يسمح Planview AdaptiveWork بتحديد استخدام أعضاء الفريق.

قيود #### قيود AdaptiveWork

قد يكون من الصعب تكوين الأداة

يبدو أن هناك موارد محدودة لتعلم كيفية استخدام AdaptiveWork

تسعير #### تسعير AdaptiveWork

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Planview AdaptiveWork

G2 : 4.2/5 (529 تقييم)

: 4.2/5 (529 تقييم) Capterra: 4.2/5 (172 مراجعة)

9. تايم كامب - الأفضل لتتبع الوقت التلقائي

عبر تايم كامب TimeCamp هو برنامج لإدارة الوقت يتمتع بإمكانيات تتراوح بين تتبع الإنتاجية وإعداد تقارير الحضور والموافقات على الجداول الزمنية وميزانيات المشاريع والفواتير وإعداد الفواتير. تعمل هذه الأداة على تعزيز الإنتاجية من خلال التتبع التلقائي والتقارير المخصصة وميزات إدارة المشاريع.

كما أنه يعمل على تبسيط الفوترة والتكامل مع التطبيقات الشائعة، مما يؤدي إلى تحسين أعباء العمل للشركات والأفراد.

TimeCamp أفضل الميزات

أداء الفريق : احصل على تقرير بنسبة الوقت الذي يقضيه كل عضو في الفريق على التطبيقات والمواقع الإلكترونية

: احصل على تقرير بنسبة الوقت الذي يقضيه كل عضو في الفريق على التطبيقات والمواقع الإلكترونية ربحية المشروع : يوفر TimeCamp تقريرًا للتحقق من تكاليف المشروع وما إذا كانت المشاريع قريبة من تجاوز الميزانية

: يوفر TimeCamp تقريرًا للتحقق من تكاليف المشروع وما إذا كانت المشاريع قريبة من تجاوز الميزانية الإنتاجية : تقرير TimeCamp آخر يوضح إجمالي وقت العمل وإجمالي وقت المشروع لكل عضو من أعضاء الفريق

: تقرير TimeCamp آخر يوضح إجمالي وقت العمل وإجمالي وقت المشروع لكل عضو من أعضاء الفريق التتبع التلقائي للوقت: يكتشف TimeCamp تلقائيًا نشاط المستخدم ويتتبع الوقت الذي يقضيه على التطبيقات والمواقع الإلكترونية من خلال مسح عناوين URL الخاصة بها ومقارنتها بالمهام المحددة مسبقًا والكلمات الرئيسية الخاصة بالمشروع. بعد ذلك، يقوم بتعيين الوقت المتعقب للمهام أو المشاريع المقابلة

يكتشف TimeCamp تلقائيًا نشاط المستخدم ويتتبع الوقت الذي يقضيه على التطبيقات والمواقع الإلكترونية من خلال مسح عناوين URL الخاصة بها ومقارنتها بالمهام المحددة مسبقًا والكلمات الرئيسية الخاصة بالمشروع. بعد ذلك، يقوم بتعيين الوقت المتعقب للمهام أو المشاريع المقابلة تتبع الخمول: يتحول متتبع الوقت تلقائيًا إلى الخمول ويتتبع وقت الخمول عندما لا يعمل المستخدم

يتحول متتبع الوقت تلقائيًا إلى الخمول ويتتبع وقت الخمول عندما لا يعمل المستخدم الجداول الزمنية الذكية : يعمل TimeCamp على أتمتة عملية الموافقة على الجداول الزمنية أو يخطر الموافقين عندما يحتاجون إلى اتخاذ إجراء. تدعم الأداة أيضًا الرد على أعضاء الفريق على جداولهم الزمنية عندما يحتاجون إلى تصحيح إدخالات الوقت

: يعمل TimeCamp على أتمتة عملية الموافقة على الجداول الزمنية أو يخطر الموافقين عندما يحتاجون إلى اتخاذ إجراء. تدعم الأداة أيضًا الرد على أعضاء الفريق على جداولهم الزمنية عندما يحتاجون إلى تصحيح إدخالات الوقت تتبع الحضور: تسجيل الحضور والانصراف، وطلب الإجازات والإجازات، وتتبع الوقت الإضافي

قيود برنامج TimeCamp

أفاد بعض المستخدمين بأن تعلم استخدام الأداة يستغرق وقتًا طويلاً جدًا

ذكر البعض الآخر أن TimeCamp لا يرقى إلى مستوى تخصيص الواجهة

ليس من الممكن تصدير البيانات بتنسيقات أخرى غير CSV

تسعير TimeCamp

مجاني : $0

: $0 أساسي : 7.99 دولار لكل مستخدم شهريًا

: 7.99 دولار لكل مستخدم شهريًا محترف : 10.99 دولار لكل مستخدم شهرياً

: 10.99 دولار لكل مستخدم شهرياً المؤسسات: اتصل بالمبيعات

تقييمات ومراجعات تايم كامب

G2 : 4.7/5 (191 مراجعة)

: 4.7/5 (191 مراجعة) Capterra: 4.7/5 (582 مراجعة)

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10. DeskTime - الأفضل لتحليل الإنتاجية

عبر وقت المكتب DeskTime هو تطبيق شامل لتتبع الوقت مع وظائف إضافية لإدارة القوى العاملة. تعمل الأداة كمحور تلقائي لتتبع الوقت لتحسين الإنتاجية.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر DeskTime ميزات مفيدة مثل لقطات شاشة سطح المكتب، وبرنامج إدارة المهام، ومراقبة استخدام الموقع، وتقارير مفصلة عن الوقت. يميل المستخدمون إلى اللجوء إلى DeskTime لمساعدة أعمالهم وفرقهم على زيادة الإنتاجية من خلال رؤى أعمق حول كيفية قضاء ساعات عملهم.

أفضل ميزات DeskTime

التتبع التلقائي : يبدأ متتبع الوقت في DeskTime في تسجيل الوقت عندما يقوم المستخدم بتشغيل الكمبيوتر ويتوقف عندما يقوم المستخدم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر

: يبدأ متتبع الوقت في DeskTime في تسجيل الوقت عندما يقوم المستخدم بتشغيل الكمبيوتر ويتوقف عندما يقوم المستخدم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر تتبع الروابط والتطبيقات : مراقبة استخدام المواقع والتطبيقات من قبل أعضاء الفريق

: مراقبة استخدام المواقع والتطبيقات من قبل أعضاء الفريق تتبع المستندات : تتبع الوقت المستغرق على التطبيقات مثل Word، أو Excel، أو Photoshop، ومستندات أو ملفات محددة داخل تلك التطبيقات

: تتبع الوقت المستغرق على التطبيقات مثل Word، أو Excel، أو Photoshop، ومستندات أو ملفات محددة داخل تلك التطبيقات حساب التكلفة : حدد معدل الساعة لكل عضو من أعضاء الفريق، ويقوم DeskTime تلقائيًا بحساب تكاليف المشروع من وقت المشروع المسجل

: حدد معدل الساعة لكل عضو من أعضاء الفريق، ويقوم DeskTime تلقائيًا بحساب تكاليف المشروع من وقت المشروع المسجل مؤقت بومودورو : يحتوي DeskTime على مؤقت بومودورو مدمج لتذكير الموظفين بأخذ فترات راحة كل 52 أو 60 أو 90 دقيقة

: يحتوي DeskTime على مؤقت بومودورو مدمج لتذكير الموظفين بأخذ فترات راحة كل 52 أو 60 أو 90 دقيقة تقويم غياب الموظفين : جدولة وقت الإجازة في تقويم في DeskTime

: جدولة وقت الإجازة في تقويم في DeskTime جدولة نوبات عمل الموظفين : جدولة مناوبات الفريق والحصول على نظرة عامة على المناوبات اليومية والأسبوعية والشهرية لتحقيق أفضل توظيف

: جدولة مناوبات الفريق والحصول على نظرة عامة على المناوبات اليومية والأسبوعية والشهرية لتحقيق أفضل توظيف تقارير مخصصة: أنشئ تقارير تتضمن رؤى الإنتاجية أو قائمة بالمواقع الإلكترونية التي يستخدمها أعضاء الفريق. ثم شارك هذه التقارير أو قم بتصديرها إلى CSV

قيود وقت العمل المكتبي

قد يكون من الجيد تقديم المزيد من الإشعارات النصية للموظفين

ذكر المستخدمون عدم الدقة في الوقت المتتبع وصعوبة تتبع عناوين URL والتطبيقات

في بعض الأحيان، يتوقف البرنامج عن العمل عندما يكون المستخدمون على مواقع أو تطبيقات معينة

تسعير #### تسعير DeskTime

مجاناً : 0 دولار لمستخدم واحد فقط

: 0 دولار لمستخدم واحد فقط محترف : 6.42 دولار لكل مستخدم شهريًا

: 6.42 دولار لكل مستخدم شهريًا قسط : 9.17 دولار لكل مستخدم شهرياً

: 9.17 دولار لكل مستخدم شهرياً المؤسسة: 18.33 دولاراً لكل مستخدم شهرياً

تقييمات ومراجعات DeskTime

G2 : 4.6/5 (175 تقييم)

: 4.6/5 (175 تقييم) Capterra: 4.5/5 (484 مراجعة)

11. أسانا - الأفضل لتعاون الفريق وإدارة المشاريع

عبر أساناأسانا هو أحد أشهر تطبيقات إدارة المشاريع التي تتكامل مع أدوات إدارة الوقت. وقد دخلت الأداة أيضًا في شراكة مع تطبيقات الطرف الثالث مثل Harvest لدعم تتبع الوقت.

توفر أدوات إدارة الوقت في Asana رؤية واضحة لأداء الفريق وتجعل الجداول الزمنية للمشروع سهلة التقدير. تقدم هذه الأداة أيضاً ميزات مثل إدارة المهام، ومراقبة استخدام الموقع، وتقارير مفصلة. يحب المستخدمون Asana لأنها تتيح للفرق العمل معاً بشكل أفضل وزيادة الإنتاجية.

أفضل ميزات Asana

مؤقت مدمج : المؤقت المضمن في أسانا هو Harvest، والذي يمكّن أعضاء الفريق من تسجيل الوقت تلقائيًا أو يدويًا على أي مهمة دون مغادرة أسانا

: المؤقت المضمن في أسانا هو Harvest، والذي يمكّن أعضاء الفريق من تسجيل الوقت تلقائيًا أو يدويًا على أي مهمة دون مغادرة أسانا تقديرات الوقت حسب المكلف أو المجموعة : اطلع بسهولة على تقديرات وقت المشروع أو المهمة حسب المجموعة أو الأفراد

: اطلع بسهولة على تقديرات وقت المشروع أو المهمة حسب المجموعة أو الأفراد حقول مخصصة لإدارة الوقت: أضف حقولًا مخصصة إلى لوحة معلومات تتبع الوقت لتخصيص تقاريرك

قيود أسانا

يستغرق فهم الواجهة والتعود على التنقل في الأداة بعض الوقت بالنسبة للمبتدئين

يمكن أن تكون وظيفة البحث أكثر فعالية

من شأن مؤشر التقدم في المهام أن يجعل أدوات إدارة الوقت في أسانا أكثر فائدة

تسعير #### تسعير أسانا

أساسي : $0

: $0 قسط : 10.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 10.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا الأعمال : 24.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 24.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل بالمبيعات

تقييمات ومراجعات أسانا

G2 : 4.3/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

مقارنة: مقارنة ClickUp مقابل Asana !

12. سونساما - الأفضل لإدارة المهام اليومية

عبر صن ساما

Sunsama عبارة عن مخطط يومي رقمي يتكامل بسهولة مع برامج إدارة المشاريع المفضلة لديك مثل ClickUp و Asana و Notion و Jira. هذه الأداة عبارة عن منصة شاملة مصممة لتبسيط وتبسيط إدارة العمل للفرق.

كما تُمكِّن سوساما أعضاء الفريق من تعيين المهام، وتتبع التقدم المحرز، وإعداد الجداول الزمنية للمشروع، والتعاون بسهولة مع المستخدمين الآخرين. يلجأ معظمهم إلى سوساما بسبب سهولة اتصالها بالتطبيقات الشائعة لضمان الوصول المتسق.

أفضل مزايا سوساما

عرض يومي موحد : أضف المهام من أدوات إدارة المشاريع والوقت، مثل ClickUp و Asana، ورسائل البريد الإلكتروني من Gmail و Outlook، والاجتماعات من تقويم خارجي إلى جدول يومي واحد

: أضف المهام من أدوات إدارة المشاريع والوقت، مثل ClickUp و Asana، ورسائل البريد الإلكتروني من Gmail و Outlook، والاجتماعات من تقويم خارجي إلى جدول يومي واحد الأهداف اليومية وتحديد الوقت: تعيين وقت العمل على كل مهمة في اليوم وجدولة ذلك الوقت في التقويم

تعيين وقت العمل على كل مهمة في اليوم وجدولة ذلك الوقت في التقويم التكاملات الأصلية : يقوم برنامج Sunsama تلقائيًا بتحديث المهام المستوردة من أدوات الطرف الثالث كلما قام المستخدمون بتسجيلها. كما أنه يتزامن أيضًا في اتجاهين مع تقويمات Google و Outlook ويحول رسائل Slack ورسائل البريد الإلكتروني في Gmail و Outlook إلى مهام

: يقوم برنامج Sunsama تلقائيًا بتحديث المهام المستوردة من أدوات الطرف الثالث كلما قام المستخدمون بتسجيلها. كما أنه يتزامن أيضًا في اتجاهين مع تقويمات Google و Outlook ويحول رسائل Slack ورسائل البريد الإلكتروني في Gmail و Outlook إلى مهام اختصارات لوحة المفاتيح: تفاعل مع Sunsama باستخدام لوحة المفاتيح

قيود صن ساما

تفرض Sunsama رسومًا على المستخدمين غير النشطين والمستخدمين الذين لديهم حسابات لم يتم تفعيلها بعد

أثناء الإعداد، تعرض الأداة نوافذ منبثقة قد تبدو عشوائية بعض الشيء

بعض المستخدمين يعتقدون أنها ليست مثالية للتعاون مع أعضاء الفريق في المشاريع الكبيرة

تسعير Sunsama

سعر Sunsama هو 16 دولارًا لكل مستخدم شهريًا.

تقييمات ومراجعات Sunsama

G2 : 4.5/5 (14 تقييم)

: 4.5/5 (14 تقييم) Capterra: 4.6/5 (17 مراجعة)

تحقق من هذه بدائل_سونساما !

13. كوم - الأفضل للجدولة

عبر كوم كوم هو بالضبط ما يوحي به الاسم - تقويم على الإنترنت. هذا تتيح منصة التقويم عبر الإنترنت للمستخدمين تنظيم والتخطيط لأنشطتهم. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي كاليندر.كوم على ميزات أخرى مثل التقويمات المشتركة، وتتبع الإنتاجية، والتذكير بالأحداث، والاجتماعات عبر الإنترنت، وغيرها من أدوات إدارة الوقت المفيدة. إذا كنت تبحث عن أداة لإدارة الوقت تركز على حياتك الشخصية وتقويم العمل، فقد يكون هذا التطبيق مناسبًا لك!

استخدم Calendar.com للمزامنة بشكل أفضل مع تقويمات Google وOutlook وتطبيقات الطرف الثالث الأخرى لتجنب التنقل بين تطبيقات التقويم ذهابًا وإيابًا.

أفضل ميزات #### Calendar.com

الجدولة : تخصيص صفحات الجدولة للأحداث والاجتماعات عبر الإنترنت من خلال تحديد الفترات الزمنية المتاحة. شارك روابط الجدولة المخصصة لتلك الصفحات، وستظهر الأوقات المحجوزة في تقويم التطبيق

: تخصيص صفحات الجدولة للأحداث والاجتماعات عبر الإنترنت من خلال تحديد الفترات الزمنية المتاحة. شارك روابط الجدولة المخصصة لتلك الصفحات، وستظهر الأوقات المحجوزة في تقويم التطبيق التحليلات : احصل على تقرير مرئي عن توزيع الاجتماعات المكتبية والاجتماعات على الغداء وأنواع أخرى من الأحداث

: احصل على تقرير مرئي عن توزيع الاجتماعات المكتبية والاجتماعات على الغداء وأنواع أخرى من الأحداث ابحث عن الوقت: تحقق من وقت انشغال أعضاء الفريق المتعددين، وقم بجدولة الاجتماعات معهم عندما يكون الجميع متاحين

قيود #### قيود Calendar.com

التتبع مربك بعض الشيء إذا كان لدى المستخدم حسابات متعددة

عمليات التكامل محدودة

بعض الميزات تجعل المستخدمين يرغبون في المزيد من الوظائف المتقدمة

تسعير #### كاليندر.كوم

أساسي : $0

: $0 قياسي : 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا محترف: 24 دولاراً لكل مستخدم شهرياً

تقييمات ومراجعات موقع #### Calendar.com

G2 : 4.7/5 (60 تقييم)

: 4.7/5 (60 تقييم) Capterra: 5/5 (1 مراجعة)

14. العمل الجماعي - الأفضل لإدارة المشاريع المتعددة

عبر العمل الجماعيالعمل الجماعي هو برنامج لإدارة المشاريع مع ميزات محسّنة لتتبع الوقت مناسبة للوكالات التي تدير العملاء أو المساهمين والمقاولين الخارجيين. من خلال الاستفادة من ميزات تتبع الوقت في Teamwork، تحدد الشركات الحسابات والمهام والخدمات الأكثر فائدة لأرباحها النهائية.

وهذا يسمح بوضع ميزانية أكثر دقة وتوفير أكبر في التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الميزات نظرة ثاقبة على إنتاجية الفريق وفعاليته التي يمكن أن تساعد في تحديد مجالات التحسين.

أفضل ميزات فريق العمل الجماعي

تقرير الوقت : التحقق من تقسيم وقت الفريق إلى ساعات عمل قابلة للفوترة وغير قابلة للفوترة وساعات عمل غير قابلة للفوترة.

: التحقق من تقسيم وقت الفريق إلى ساعات عمل قابلة للفوترة وغير قابلة للفوترة وساعات عمل غير قابلة للفوترة. الجداول الزمنية ذات المحتوى الغني : يسمح العمل الجماعي بإضافة الأوصاف والعلامات إلى الجداول الزمنية، بالإضافة إلى الإشارة إلى ما إذا كان الوقت المسجل قابل للفوترة أو غير قابل للفوترة

: يسمح العمل الجماعي بإضافة الأوصاف والعلامات إلى الجداول الزمنية، بالإضافة إلى الإشارة إلى ما إذا كان الوقت المسجل قابل للفوترة أو غير قابل للفوترة تقارير البيانات التاريخية: خطط وقتك بسهولة أكثر كفاءة باستخدام البيانات التاريخية لتحسين تقديرات وقت المشروع في مشاريعك القادمة

قيود العمل الجماعي

تطبيق الهاتف المحمول محدود عند مقارنته بنظيره على سطح المكتب

يمكن أن تكون خاصية التتبع أكثر سهولة في الاستخدام والتبسيط

وظيفة إعداد التقارير ليست قوية مثل بعض التطبيقات الأخرى

تسعير العمل الجماعي

مجاني للأبد : 0 دولار لما يصل إلى خمسة مستخدمين

: 0 دولار لما يصل إلى خمسة مستخدمين بداية : 5.99 دولار لكل مستخدم شهرياً

: 5.99 دولار لكل مستخدم شهرياً تقديم : 9.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 9.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا تنمو : 19.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 19.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا النطاق: اتصل بالمبيعات

تقييمات ومراجعات فريق العمل الجماعي

G2 : 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (798 مراجعة)

15. ريبليكون - الأفضل لإدارة القوى العاملة

عبر ريبليكون طورت شركة Replicon مجموعتين من المنتجات التي تتضمن إدارة الوقت: تتبع وقت المشروع ووقت الحضور والانصراف

ريبليكون أفضل الميزات

التقارير الزمنية الذكية : تعتمد Replicon على الذكاء الاصطناعي لإنشاء جداول زمنية جاهزة للموافقة عليها. تسجل التقنية تلقائياً الوقت من التطبيقات التي يستخدمها أعضاء الفريق، مثل Slack و Teams و Zoom

: تعتمد Replicon على الذكاء الاصطناعي لإنشاء جداول زمنية جاهزة للموافقة عليها. تسجل التقنية تلقائياً الوقت من التطبيقات التي يستخدمها أعضاء الفريق، مثل Slack و Teams و Zoom المراقبة في الوقت الفعلي : عرض تقدم المشروع، والمهام المكتملة، والوقت المقدر لإكمال العمل المتبقي، و استخدام الموارد ومستويات السعة في الوقت الفعلي

: عرض تقدم المشروع، والمهام المكتملة، والوقت المقدر لإكمال العمل المتبقي، و استخدام الموارد ومستويات السعة في الوقت الفعلي سياسات الإجازات المخصصة : إنشاء سياسات إقليمية للإجازات لقوة عاملة عالمية من خلال تحديد قواعد لاستحقاقات الإجازات وإعادة تعيينها وتواريخ سريانها

: إنشاء سياسات إقليمية للإجازات لقوة عاملة عالمية من خلال تحديد قواعد لاستحقاقات الإجازات وإعادة تعيينها وتواريخ سريانها طرق عرض التقويم المشترك: تخطط الفرق لإجازاتهم معًا والحصول على نظرة عامة على إجازات الجميع من خلال تقويم مشترك

تخطط الفرق لإجازاتهم معًا والحصول على نظرة عامة على إجازات الجميع من خلال تقويم مشترك موافقات متعددة المستويات : تصميم مهام سير عمل الموافقة متعددة المستويات وقواعد التحقق من صحة مراجعات الجداول الزمنية

: تصميم مهام سير عمل الموافقة متعددة المستويات وقواعد التحقق من صحة مراجعات الجداول الزمنية ساعة دخول وخروج مدعومة بالذكاء الاصطناعي : تسجيل الدخول والخروج من المكتب وإليه عبر أكشاك الخدمة الذاتية مع خاصية التعرف على الوجه والأوامر الصوتية على الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام iOS

: تسجيل الدخول والخروج من المكتب وإليه عبر أكشاك الخدمة الذاتية مع خاصية التعرف على الوجه والأوامر الصوتية على الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام iOS الامتثال لقوى العمل العالمية: تحتوي مجموعة إدارة الوقت من ريبليكون على مكتبة مدمجة للامتثال لقوانين العمل والأجور القانونية ولوائح العمل. ويسمح ذلك للبرنامج بتحويل الوقت المسجل تلقائيًا إلى بيانات إجمالي الأجور مع اتباع قواعد وسياسات الأجور وتفاصيل المناوبة وملفات تعريف الموظفين

قيود Replicon

يمكن أن تكون بعض ميزات إعداد التقارير أسهل في الاستخدام

يمكن أن تستخدم عمليات التكامل بعض التحسينات أو المزيد من موارد التدريب

الوظائف محدودة على تطبيق الهاتف المحمول

Replicon التسعير

تتبع وقت المشروع : 12 دولارًا شهريًا

: 12 دولارًا شهريًا الوقت والحضور: 6 دولارات شهرياً

ريبليكون التقييمات والمراجعات

G2 : 4.3/5 (658 تقييم)

: 4.3/5 (658 تقييم) Capterra: 4.5/5 (444 مراجعة)

## تضييق نطاق اختيارك لأدوات إدارة الوقت

تغطي ميزات أداة إدارة الوقت في ClickUp احتياجات أي فريق عمل. إذا كنت تريد أداة قوية للغاية لتتبع الوقت، فابحث عن أداة توفر للشركات رؤية كاملة لمشاريعها ومهامها وحساباتها.

تتيح ClickUp للفرق تحديد مجالات محددة لسير العمل حتى يتمكن قادة الفريق من إدارة إنتاجية الفريق وتحسينها بشكل أفضل. تتيح الرؤى المكتسبة من أداة ClickUp لتتبع الوقت للشركات تحديد الحسابات والمهام والخدمات الأكثر ربحية لتعزيز النمو - مما يساعدك حرفياً على تحويل الوقت إلى أموال.

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