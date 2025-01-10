أفضل 10 أدوات للذكاء الاصطناعي للعاملين في مجال المعرفة

تقرير توقعات صناعة تكنولوجيا المعلومات لعام 2025 الصادر عن CompTIA يسلط التقرير الضوء على اتجاه لافت للنظر: 22% من الشركات تدمج الذكاء الاصطناعي بقوة، و33% منها تستخدمه بشكل انتقائي أكثر، و45% منها لا تزال تستكشف إمكاناته.

كما تُظهر هذه الأرقام، عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي، فإن الشركات تنتقل بسرعة من مرحلة التجريب إلى مرحلة التنفيذ، مما يغير بشكل أساسي كيفية تحقيق العاملين في مجال المعرفة للكفاءة والدقة في مهامهم اليومية. ما كان يستغرق ساعات أو حتى أياماً يمكن الآن إنجازه في دقائق.

وقد أدى هذا التحول إلى تحسين الإنتاجية مع إعادة تعريف كيفية تعامل العاملين في مجال المعرفة مع مهامهم - معالجة البيانات، أو إنشاء المحتوى، أو اتخاذ القرارات. في منشور المدونة هذا، سأشاركك أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي التي اختبرتها أنا وفريقي وكيف يمكنها تبسيط عملك المعرفي اليومي.

من هو عامل المعرفة؟

عامل المعرفة هو شخص تتضمن وظيفته الأساسية التعامل مع المعلومات وتطبيقها. فهم يحللون البيانات، ويحلون المشاكل، وينشئون المحتوى، ويتخذون القرارات بناءً على الخبرة بدلاً من العمل اليدوي.

🧠حقيقة ممتعة: صاغ بيتر دراكر مصطلح "عامل المعرفة" لأول مرة في الستينيات، وقد ازدادت أهميته مع استمرار تطور التكنولوجيا.

يشمل هؤلاء المهنيين مديري المشاريع والاستشاريين والمسوقين والمهندسين ومطوري البرمجيات. وغالبًا ما يتطلب عملهم التفكير النقدي والإبداع والتعاون.

💡 نصيحة احترافية: تكون المعرفة أقوى عندما تتم مشاركتها. يساهم العاملون الفعالون في مجال المعرفة بفعالية في الفهم الجماعي لفريقهم من خلال توثيق عملهم، وتوجيه زملائهم، وتعزيز ثقافة التواصل المفتوح وتبادل المعلومات.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات الذكاء الاصطناعي للعاملين في مجال المعرفة؟

نظرًا لأن العاملين في مجال المعرفة مثلي يتعاملون مع كميات هائلة من المعلومات، فإن الذكاء الاصطناعي يعمل كمساعد قوي، حيث يقوم بغربلة البيانات للكشف عن الرؤى بشكل أسرع من أي إنسان. في عالم تكون فيه المعرفة هي القوة، يضمن الذكاء الاصطناعي للعاملين في مجال المعرفة أن يتمكنوا من استخدامها بشكل أذكى وأسرع.

عندما بدأتُ في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي هذه لأول مرة، غمرتني الخيارات المتاحة. فقد وعدني بعضها "بتحويل العمل المعرفي"، بينما ادعى البعض الآخر أنها "تغير قواعد اللعبة" بعد اختبار العديد منها، وضعتُ قائمتي المرجعية الخاصة بي للميزات التي يجب أن تتوفر في كل أداة ذكاء اصطناعي توليدية رائعة:

وظائف متعددة الأغراض: هل يمكنها معالجة مهام مثل تحليل البيانات، أو إنشاء المحتوى، أوأتمتة سير العمل? قد تكون بعض الأدوات مصممة لحالات استخدام محددة، ولكن إذا كان عملك يتضمن وظائف متعددة، فستحتاج إلى أدوات يمكنها القيام بكل ذلك

هل يمكنها معالجة مهام مثل تحليل البيانات، أو إنشاء المحتوى، أوأتمتة سير العمل? قد تكون بعض الأدوات مصممة لحالات استخدام محددة، ولكن إذا كان عملك يتضمن وظائف متعددة، فستحتاج إلى أدوات يمكنها القيام بكل ذلك رؤى قابلة للتنفيذ: هل يمكنها تقديم توصيات واضحة بدلاً من مجرد إخراج بيانات أولية؟ في النهاية، هذا ما يعد به الذكاء الاصطناعي!

هل يمكنها تقديم توصيات واضحة بدلاً من مجرد إخراج بيانات أولية؟ في النهاية، هذا ما يعد به الذكاء الاصطناعي! ميزات التعاون: هل تدعم جهود الفريق من خلال المستندات المشتركة أو التحديثات في الوقت الفعلي؟

هل تدعم جهود الفريق من خلال المستندات المشتركة أو التحديثات في الوقت الفعلي؟ سهولة الاستخدام: هل الواجهة سهلة الاستخدام، أم أنك ستضيع ساعات في اكتشافها؟

هل الواجهة سهلة الاستخدام، أم أنك ستضيع ساعات في اكتشافها؟ القابلية للتطوير: هل ستتكيف مع نمو مشاريعك، أم سيحتاج الفريق إلى التطور؟

هل ستتكيف مع نمو مشاريعك، أم سيحتاج الفريق إلى التطور؟ الأمان: هل يحمي البيانات الحساسة من خلال التشفير وضوابط الوصول القوية؟

💡 نصيحة احترافية: عند اختيار أدوات الذكاء الاصطناعي، ضع الاعتبارات الأخلاقية في مقدمة أولوياتك. تأكد من أن ممارسات معالجة البيانات الخاصة بالأداة تتسم بالشفافية وتتوافق مع اللوائح ذات الصلة. ضع في اعتبارك التحيزات المحتملة في خوارزميات الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن أن تؤثر على عملك.

ستساعدك هذه المعايير على اختيار أدوات مفيدة حقًا مع التخلص من الضوضاء المرتبطة بجميع العروض المزيّفة في السوق.

اقرأ أيضًا: ربط النقاط: كيف يزيل الذكاء الاصطناعي المتصل الصوامع لتوفير الوقت للعمل الحقيقي

أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي للعاملين في مجال المعرفة

بعد تجريب عدد لا يحصى من الخيارات، قمتُ بالتركيز على أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي التي تفي بالمعايير المذكورة أعلاه وتحدث فرقاً ملموساً في عملي اليومي.

وقد ساعدت هذه الأدوات في تبسيط كل شيء في عالم الأعمال، من إدارة المشاريع إلى إنشاء المحتوى، مما مكنني أنا والآخرين في فريقي من تحقيق المزيد بجهد أقل.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المعرفة والمشروعات المعززة بالذكاء الاصطناعي)

مع مهام سير العمل القابلة للتخصيص، والأتمتة القوية، والتعاون في الوقت الفعلي, ClickUp يمكّن الفرق من العمل بذكاء أكبر وليس بجهد أكبر. يستخدم معظم العاملين في مجال المعرفة ClickUp في كل شيء بدءًا من كتابة وتنظيم مستندات قاعدة المعرفة إلى أتمتة المهام المتكررة.

اكتب ولخّص وابقَ على اطلاع دائم باستخدام ClickUp Brain و ClickUp Docs

إحدى الميزات البارزة هي مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp, ClickUp Brain . يساعد في إنشاء المحتوى بسرعة ويحسن جودة النص، سواء كنت تقوم بصياغة ملخصات المشاريع, ملاحظات الاجتماع أو رسائل البريد الإلكتروني أو المستندات الإجرائية. كما يساعدك أيضًا على إنشاء تقارير الاستعداد تلقائيًا لتتبع تقدم المشروع، وتحويل رسائلك في ClickUp Chat إلى مهام قابلة للتنفيذ بنقرة واحدة، والعصف الذهني للأفكار معك لجعل قراراتك أكثر شمولاً وتوازنًا.

استخدم ClickUp Brain للحصول على تحديثات المشروع قبل الاجتماع بسرعة

يمكن للفرق استخدام مستندات ClickUp لإنشاء مواقع ويكي جميلة - كل شيء من شخصيات المشترين إلى كتيبات الموظفين - التي تحتفظ بجميع المعلومات المهمة في مكان واحد.

تسمح ميزة التعاون في الوقت الفعلي في مستندات Docs للعديد من أعضاء الفريق بالعمل على نفس المستند في وقت واحد، مما يقلل من الحاجة إلى المراجعات المتعددة والمراجعات المتبادلة.

👀 يمكنك الاستعلام من ClickUp Brain بلغة طبيعية عن أي معلومات موجودة في مهام مساحة العمل والمستندات الخاصة بك، وسيجلب لك الإجابات الصحيحة (كاملة مع المصادر المقتبسة!)

تعاون على المحتوى وأنشئه ونظمه بسلاسة باستخدام ClickUp Docs

يتجاوز ClickUp أيضًا التوثيق وإدارة المعرفة.

توديع العمل المشغول مع أتمتة ClickUp أتمتة النقر فوق الأتمتة يتيح لك

أتمتة المهام المتكررة وتنظيم ملاحظات الاجتماعات، وإنشاء مهام سير عمل مشروطة فعالة يتم تنفيذها بشكل مستقل. يمكنك أتمتة جزء فقط من عملية ما (مثل تغيير المكلف بالمهمة عندما تتغير حالة المهمة) أو العملية بأكملها (مثل ملء قالب التأهيل تلقائيًا بالمهام الأولية ذات الصلة عند تعيين موظف جديد). يدعم ClickUp العديد من حالات استخدام الأتمتة مثل تغييرات الحالة وتغييرات الأولوية وما إلى ذلك.

ما هو أكثر من ذلك؟ تتيح لك خاصية البحث المتصل في ClickUp العثور على أي شيء في ثوانٍ، حتى عبر مشاريع ومستندات مختلفة.

أتمتة مهام سير عملك باستخدام أوامر اللغة الطبيعية أو شروط "إذا ثم" البسيطة وتوفير الوقت باستخدام أتمتة ClickUp Automations

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

احصل على اقتراحات سياقية للخطوات التالية والملخصات الخاصة بمشاريعك باستخدام ClickUp Brain ومعالجة الموضوعات المعقدة بكفاءة أكبر

تعاون بشكل فوري من خلال ClickUp Chat، سواء كنت تناقش مستنداً أو تقوم بعصف ذهني لمشروع أو تحتاج إلى ملاحظات سريعة. يجمع ClickUp Chat مهامك ورسائلك في نظام أساسي واحد لتقليل التبديل بين السياقات

مركزية المشروع وإدارة المعرفة من خلال إنشاء وثائق غنية في مستندات ClickUp Docs

قم بتبسيط إدارة المهام والمشروعات من خلال مهام سير العمل القابلة للتخصيص في ClickUp، وتبعيات المهام، وطرق العرض المتعددة (القائمة، اللوحة، التقويم)

احصل على رؤى حول أدائك وأداء فريقك من خلال لوحات معلومات ClickUp والتقارير

قيود ClickUp

يمكن أن يؤدي العدد الهائل من الخيارات القابلة للتكوين إلى إرباك المستخدمين الجدد

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

اقرأ أيضًا: قوالب قاعدة المعرفة المجانية في Word & ClickUp

2. تابلو (الأفضل لرؤى البيانات القائمة على الذكاء الاصطناعي)

عبر تابلو إذا كنت من الأشخاص الذين يتلاعبون بالبيانات في العمل، فإنني أوصي باستخدام Tableau لميزات تحليل البيانات البديهية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تعمل VizQL (لغة الاستعلام المرئية) على تحويل إجراءاتك، مثل تحديد البيانات أو إنشاء الرسوم البيانية، إلى استعلامات قاعدة البيانات. لا يقتصر دور Tableau على إنشاء صور مرئية مبهرة فحسب، بل هو منصة كاملة تُحوِّل البيانات المعقدة إلى رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ.

ساعدني Tableau في التعمق في بيانات الإسناد لدينا لقياس أداء قنوات التسويق المختلفة، وتصفية البيانات واستكشافها بشكل حدسي، وطرح الأسئلة لفهمها بشكل أفضل، واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وفي الوقت الفعلي التي تدفع مشاريعنا إلى الأمام.

أفضل ميزات Tableau

طرح الأسئلة بلغة إنجليزية بسيطة باستخدام معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، مما يسهل الحصول على إجابات دون معرفة متخصصة في تحليلات البيانات

إنشاء نماذج تنبؤية مخصصة بسهولة باستخدام التعلم الآلي في Einstein Discovery

استكشف لوحات المعلومات التفاعلية التي تجعل الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي متاحة للجميع وجذابة

فهم الأسباب الجذرية للتغييرات والقيم المتطرفة باستخدام شرح البيانات

قيود Tableau

يمكن أن يمثل Tableau تحديًا للمستخدمين الجدد، خاصةً أولئك الذين ليسوا على دراية بأدوات تصور البيانات

بالنسبة للشركات أو الفرق الصغيرة، يمكن أن تكون أسعار Tableau عائقًا أمام الشركات الصغيرة

تسعير تابلو

تجربة مجانية

عارض : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مستكشف : 42 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 42 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مُنشئ: 70$/شهرًا لكل مستخدم

Tableau التقييم والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

3. Grammarly (الأفضل لأي شخص ينتج محتوى مكتوب)

عبر جرامارلي بصفتي محررة، أكتب وأحرر باستمرار محتوى - رسائل بريد إلكتروني أو تقارير أو عروض تقديمية أو منشورات مدونة مثل هذه. تحول Grammarly إلى مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بي، مما يجعل عملية الكتابة أقل إرهاقًا ويجعل عملي أقل إرهاقًا ويصحح عملي بحثًا عن الأخطاء المطبعية السخيفة أو علامات الترقيم المفقودة.

الميزة المفضلة لديّ هي أنه لا يكتشف الانتحال فحسب؛ بل يوفر اقتباسات ومصادر للمحتوى الذي تم الإبلاغ عنه، مما يسهل تتبعه وتصحيحه.

سواء كانوا يصيغون رسالة بريد إلكتروني سريعة أو اقتراحاً مفصلاً، يجد العاملون في مجال المعرفة أن اقتراحات Grammarly التي يقدمها الذكاء الاصطناعي مفيدة للغاية للكتابة بثقة.

أفضل ميزات Grammarly

تحسين الوضوح من خلال تشديد الجمل والتخلص من المصطلحات، مما يجعل الجمل أكثر فعالية وأسهل للفهم، حتى عند التعامل مع المعلومات المعقدة

تحسين اللهجة من خلال تعديل الاقتراحات لضمان أن يبدو التواصل مناسباً لأي جمهور (لكل من سياقات العمل والسياقات الإبداعية)

تجنّب الانتحال من خلال الكشف عن المشكلات المحتملة المتعلقة بالأصالة

التحقق من اتساق الإملاء وعلامات الترقيم والأسلوب في جميع المستندات

القيود النحوية

يدعم Grammarly اللغة الإنجليزية في المقام الأول، مما يحد من فائدته للكتاب غير الناطقين بالإنجليزية أو الفرق متعددة اللغات

أبلغ المستخدمون أن Grammarly يقدم أحياناً اقتراحات متناقضة أو متكررة

تسعير Grammarly

مجاني غير محدود (مع إجراءات محدودة للتطبيق)

(مع إجراءات محدودة للتطبيق) محترف : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Grammarly Grammarly

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 7,000 تقييم)

4. Otter.ai (الأفضل للمحترفين الذين يديرون اجتماعات متعددة)

عبر Otter.ai Otter.ai هو أداة مثالية للحفاظ على التنظيم والفعالية أثناء الاجتماعات. فهو يساعدك على تحديد أولويات عناصر العمل، ومشاركة الملاحظات، وحتى البحث في النقاط البارزة في الاجتماعات، كل ذلك في الوقت الفعلي. ما أعجبني في ميزة التعاون الجماعي هو أنه يتيح لك التركيز على المحادثة دون القلق بشأن تدوين الملاحظات.

كما يسمح لك بتحميل مفردات ومصطلحات مخصصة لمجالك ومؤسستك، مما يحسن دقة النسخ للمصطلحات الخاصة بالمجال أو الكلمات غير الشائعة.

Otter.ai أفضل الميزات

أتمتة تدوين الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يتيح لك المشاركة بشكل أكثر فعالية في المناقشات واتخاذ القرارات

البحث بسهولة من خلال التدوينات للعثور على المعلومات المهمة، وكل ذلك مدعوم برؤى قائمة على الذكاء الاصطناعي تجعل الاسترجاع سريعًا وبسيطًا

حافظ على تنظيمك من خلال تتبع عناصر الإجراءات والمتابعة باستخدام ميزات إدارة الاجتماعات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Otter

قيود Otter.ai

قد يواجه Otter.ai صعوبة في دقة النسخ عند وجود ضوضاء في الخلفية أو تعدد المتحدثين أو اللهجات

يحتوي الإصدار المجاني على قيود على الدقائق في الشهر، وهو ما قد يكون عائقاً للمستخدمين كثيري الاستخدام

سعر Otter.ai.ai

مجانًا إلى الأبد (حتى 5 أعضاء في مساحة العمل)

(حتى 5 أعضاء في مساحة العمل) الإصدار الاحترافي: 16.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

16.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

Otter.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

5. إيفرنوت (الأفضل للأفراد الذين يحبون تنظيم وإدارة الملاحظات)

عبر إيفرنوت بالنسبة للكثيرين، كان Evernote أداة مفضلة لتنظيم المحتوى الشخصي والمتعلق بالعمل لسنوات. وقد اخترت هذه الأداة لأنها أكثر من مجرد تطبيق لتدوين الملاحظات، فهي مركز إنتاجية قوي وجهاز كمبيوتر شخصي في آن واحد. يمكنه أيضًا التعرف على الملاحظات المكتوبة بخط اليد والبحث فيها، حتى من الصور أو المستندات الممسوحة ضوئيًا.

يمكنك الوصول بسرعة إلى جميع ملاحظاتك وقوائم المراجعة والصور ومقتطفات الويب الخاصة بك، سواء على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف، مما يضمن لك عدم تفويت أي فكرة مهمة أو موعد نهائي.

أفضل ميزات Evernote

استفد من تنظيف الملاحظات المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي لتنظيف الملاحظات على الفور

العثور بسهولة على ملاحظات محددة باستخدام وظيفة البحث القوية الخاصة به

البحث بشكل أكثر ذكاءً باستخدام خاصية التعرف على النصوص المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والعثور بسرعة على كلمات أو عبارات محددة في جميع الملاحظات

تنظيم الأفكار دون عناء من خلال السماح للذكاء الاصطناعي في Evernote باقتراح العلامات والفئات ذات الصلة بناءً على المحتوى

قيود Evernote

يجد بعض المستخدمين أن أسعار Evernote مربكة، مع وجود ميزات مقسمة على خطط مختلفة، مما يجعل من الصعب اختيار الخيار الصحيح

الوظائف غير المتصلة بالإنترنت محدودة ما لم يكن المستخدمون مشتركين في باقات متميزة

تسعير Evernote

مجاني للأبد (لما يصل إلى 50 ملاحظة ودفتر ملاحظات واحد وجهاز واحد)

(لما يصل إلى 50 ملاحظة ودفتر ملاحظات واحد وجهاز واحد) شخصي: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي: 17.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

17.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفرق: 24.99 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Evernote

G2: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم) TrustRadius: 4.4/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

6. Notion AI (الأفضل لرواد الأعمال الذين يديرون مهام متعددة)

عبر مفهوم الذكاء الاصطناعي عندما استخدام الذكاء الاصطناعي للإنتاجية وإنشاء محتوى عالي الجودة دون عناء، تبرز Notion AI كأفضل أداة يحتاجها كل صاحب عمل. لقد لاحظت أن Notion AI سرّع عملية الكتابة لديّ بشكل كبير. على سبيل المثال، عندما أدمجتها مباشرةً في مساحة عمل Notion، استطاع مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها توقع متطلباتي، مما ساعدني على صياغة المحتوى وتنقيحه وتنظيمه في وقت قياسي.

ملاحظة: الذكاء الاصطناعي من Notion متاح بتكلفة إضافية كجزء من خطط تسعير Notion.

أفضل ميزات برنامج Notion AI

إنشاء ملخصات ثاقبة في ثوانٍ حتى تتمكن من فهم النقاط الرئيسية بسرعة من المقالات أو التقارير الطويلة

تتبع تقدم فريقك من خلال تصنيف تحديثات المشروع وتعيين المهام تلقائياً

تصور البيانات المعقدة من خلال إنشاء مخططات ورسوم بيانية فورية

الحصول على أفكار جديدة وإلهام فوري من خلال التوسع في المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي

تنظيم المهام والمشروعات بشكل أكثر ذكاءً باستخدام قوالب تعتمد على الذكاء الاصطناعي

قيود الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي

غالبًا ما يجد المستخدمون الجدد صعوبة في الإعداد والتنقل بسبب خيارات التخصيص العديدة

قد يكون تصدير المحتوى بتنسيق منظم من Notion أمرًا صعبًا

تسعير Notion

مجانًا إلى الأبد (حتى 7 أيام من سجل الصفحات)

(حتى 7 أيام من سجل الصفحات) بالإضافة إلى: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 5,900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5,900 تقييم) الشريك: 4.7/5 (أكثر من 2,400 تقييم)

اقرأ أيضًا: كيفية تحسين الكفاءة من خلال تقارير تتبع الوقت

7. Canva AI (الأفضل للتصميم والإلهام الإبداعي دون عناء)

عبر كانفا كأداة تصميم، تُعد Canva مثيرة للإعجاب بشكل خاص لقدرتها على إنشاء صور مذهلة بسرعة، دون الحاجة إلى خبرة في التصميم. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك ميزة مجموعة أدوات العلامة التجارية في Canva تحميل أصول علامتك التجارية وتخزينها (الشعارات وأنظمة الألوان والخطوط) للحفاظ على الاتساق بين جميع التصميمات.

يدمج Magic Studio من Canva الذكاء الاصطناعي في منصة Canva، مما يتيح لك:

إنشاء صور وفنون واقعية

رفع مستوى الصور إلى 1000%

إنشاء صور رمزية للفيديو

تحويل الرسومات إلى صور وأكثر من ذلك بكثير

من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى العروض التقديمية، تعمل أداة التصميم السحري من Canva AI على تشغيل مشاريعك الإبداعية. فهي تساعدك على البقاء متقدماً على المواعيد النهائية وإنشاء تصميمات ملفتة للنظر باستخدام مطالبات بسيطة.

أفضل ميزات Canva AI

إنشاء صور ورسوم توضيحية فريدة من نوعها استنادًا إلى مطالبات اللغة الطبيعية وإضفاء الحيوية على الأفكار على الفور

تحسين تصميماتك من خلال تنفيذ اقتراحات الذكاء الاصطناعي التي تتعامل مع التعديلات المملة دون عناء

إنشاء محتوى ذي علامة تجارية باستخدام قوالب مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتوافق مع أسلوبك وإرشادات علامتك التجارية

استخدم أدوات تصميم مدعومة بالذكاء الاصطناعي لضبط مخططات الألوان والطباعة والتخطيط، مما يجعل عملك يبدو احترافيًا بأقل قدر من المدخلات اليدوية

قيود كانفا للذكاء الاصطناعي

يفتقر Canva AI إلى مرونة التصميم المتقدمة، مما يجعل من الصعب تنفيذ تصميمات أكثر تعقيدًا

الميزات المتقدمة متاحة فقط في الخطط المدفوعة

تسعير #### Canva

مجاني للأبد (مع قوالب محدودة)

(مع قوالب محدودة) المحترفين: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفرق: 10 دولارات/شهرًا لكل مستخدم

10 دولارات/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Canva

G2: 4.7/5 (أكثر من 4,300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 4,300 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 12,200 تقييم)

8. كاليندلي (الأفضل لأي شخص يهدف إلى تبسيط عملية حجز الاجتماعات)

عبر كاليندلي تُعد جدولة الاجتماعات كابوسًا لوجستيًا بالنسبة للكثيرين - رسائل بريد إلكتروني لا نهاية لها ذهابًا وإيابًا، ومحاولة العثور على الوقت المناسب للجميع، وإضاعة الوقت المثمر. يزيل Calendly كل متاعب الجدولة، مما يمنحك المزيد من الوقت للتركيز على ما هو مهم. ويمكنه تشغيل الإجراءات تلقائياً بعد نجاح الحجز، مثل إرسال تذكيرات أو تعيين متابعات أو مزامنة المعلومات.

لقد أحببت كيف يمكنني أتمتة جدولة الاجتماعات من خلال مزامنتها مع تقويمات العمل والتقويمات الشخصية. لا مزيد من القلق بشأن الحجز المزدوج أو تفويت موعد.

Calendly أفضل الميزات

إعداد روابط جدولة مخصصة تسمح للآخرين بحجز وقت معك بناءً على التوافر المتبادل، مما يلغي سلاسل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها

التكامل بسلاسة مع منصات أخرى مثل Zoom أو Google Meet أو Microsoft Teams، مما يجعل جدولة الاجتماعات الافتراضية أمراً سهلاً للغاية

تحصيل المدفوعات مباشرةً من خلال Calendly عند جدولة المواعيد (باستخدام Stripe أو PayPal)

قيود Calendly

خيارات التخصيص في Calendly للعلامة التجارية والتنسيق محدودة إلى حد ما

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات في تحويلات المناطق الزمنية، خاصة عند الجدولة عبر بلدان مختلفة

تسعير #### تسعير Calendly

مجاني للأبد (اتصال تقويم واحد لكل شخص)

(اتصال تقويم واحد لكل شخص) قياسي: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفرق: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات تقويم كاليندلي

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

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9. Bloomfire (الأفضل للفرق التي تتطلع إلى مركزية معرفة الشركة)

عبر بلوم فاير عندما يتعلق الأمر بمركزية مشاركة المعرفة وضمان سهولة وصول فريقك إلى المعلومات الصحيحة، فإن Bloomfire هو الحل. فهو يوفر خيارات علامة تجارية قابلة للتخصيص، مما يتيح لك إنشاء منصة لمشاركة المعرفة تبدو وكأنها أصلية في مكان عملك.

يمكنك إنشاء قاعدة معرفية للذكاء الاصطناعي لتخزين كل شيء من المستندات إلى مقاطع الفيديو، مما يسهل العثور على المعلومات المهمة ومشاركتها بسرعة

بلوم فاير أفضل الميزات

تحسين التعاون ومكاسب الإنتاجية من خلال تمكين الفرق من طرح الأسئلة والحصول على إجابات في الوقت الفعلي، مما يساعد الجميع على البقاء على اطلاع ومشاركة المعلومات

البحث بدقة باستخدام عوامل التصفية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التي تجعل العثور على معلومات محددة أمراً سهلاً، حتى في قواعد البيانات الكبيرة

تتبُّع الثغرات المعرفية من خلال تحديد استخدام المحتوى ومعرفة الأماكن التي تحتاج إلى موارد إضافية لتحسين تنسيق الفريق

قيود بلوم فاير

غالبًا ما يجد المستخدمون أن وظيفة البحث غير فعالة في قواعد البيانات الكبيرةقواعد المعرفةمما يؤدي إلى صعوبة تحديد موقع محتوى معين

هيكل تسعير Bloomfire غير مناسب للفرق الصغيرة أو الشركات الناشئة

تسعير Bloomfire

الفريق : تسعير مخصص (ل 25 مستخدمًا سنويًا)

: تسعير مخصص (ل 25 مستخدمًا سنويًا) القسم : تسعير مخصص (100 مستخدم في السنة)

: تسعير مخصص (100 مستخدم في السنة) المؤسسة: تسعير مخصص (500 مستخدم في السنة)

تقييمات ومراجعات بلوم فاير

G2: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 9.3/10 (أكثر من 200 تقييم)

10. IBM Watson Discovery (الأفضل لفتح الرؤى من مجموعات البيانات الكبيرة)

عبر آي بي إم يتميز برنامج Watson Discovery من IBM بفعالية مذهلة في البحث في مجموعات البيانات الكبيرة. على عكس العديد من أدوات تحليل البيانات، يدمج Watson Discovery مصادر بيانات متعددة - سواء كانت منظمة أو غير منظمة. سواء أكنت تبحث في ملاحظات العملاء أو مستندات الأعمال أو مجموعات البيانات المعقدة، يكشف Watson Discovery عن الاتجاهات والأنماط التي كانت ستظل مخفية لولا ذلك.

أفضل ميزات IBM Watson Discovery

أتمتة استخراج البيانات من خلال السماح ل Watson بمسح ومعالجة كميات هائلة من البيانات غير المنظمة بسرعة

الكشف عن الرؤى المخفية من خلال استخدام التحليلات المتقدمة القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تساعد في تحديد الاتجاهات والموضوعات والعلاقات الرئيسية داخل المحتوى

عرض النتائج من خلال لوحات معلومات بديهية تحوّل البيانات المعقدة إلى رؤى قابلة للفهم والتنفيذ

قيود اكتشاف IBM Watson Discovery

يتطلب خبرة فنية كبيرة لإعداده وإدارته

أبلغ بعض المستخدمين عن تحديات في دقة معالجة اللغة الطبيعية في مجالات معينة أو للغات الأقل شيوعًا

تسعير IBM Watson Discovery

بالإضافة إلى : ابتداءً من 500 دولار شهرياً

: ابتداءً من 500 دولار شهرياً المؤسسات : ابتداءً من 5,000 دولار

: ابتداءً من 5,000 دولار بريميوم : أسعار مخصصة

: أسعار مخصصة IBM Cloud Pak لخرطوشة البيانات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات آي بي إم واتسون ديسكفري IBM Watson Discovery

G2: 4.5/10 (أكثر من 90 تقييمًا)

4.5/10 (أكثر من 90 تقييمًا) Capterra: 5.0/5 (لا توجد مراجعات كافية)

اختر أداة الذكاء الاصطناعي المناسبة لك

أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي - سواء لإدارة المهام، أو إنشاء المحتوى، أو تبسيط جدولة الاجتماعات - تنجز المهام وتمنحني مساحة للتفكير الاستراتيجي والمضي قدمًا في تحقيق أهدافي.

بعد تجربة نصيبي العادل من الأدوات، أدركت أن الأدوات التي تُحدث فرقاً حقيقياً هي تلك التي تندمج في سير عملك دون تعقيد الأمور. وباعتباره تطبيق كل شيء للعمل، يمكن لتطبيق ClickUp أن يجمع كل أعمالك -إنشاء المهام وإدارتها، والتعاون في المستندات، وإعداد الجداول الزمنية والالتزام بها، أو تبسيط اتصالات الفريق- في مساحة واحدة سهلة الاستخدام. لذا، إذا كنت تبحث عن أداة توفر إدارة المعرفة وإمكانيات عميقة لإدارة المشاريع، فإن ClickUp هو الخيار الأمثل. اشترك في ClickUp اليوم!