أفضل 15 تطبيقًا روتينيًا يوميًا في 2025

يمكن للتطبيق الروتيني اليومي أن يصنع يومك أو يفسده.

التطبيق المثالي يتجاوز مجرد الجدولة البسيطة - فهو يعزز الإنتاجية ويبني عادات أفضل ويبقيك متحمساً.

بعد تجارب وتحليلات مكثفة مع فريقي، قمتُ بإعداد قائمة بأفضل تطبيقات الروتين اليومي. ستعمل هذه الاختيارات الأفضل على تنظيم يومك وتساعدك على تحقيق أهدافك دون عناء

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات الروتين اليومي

عند تقييم التطبيق الروتيني اليومي أول ما أبحث عنه هو البساطة. فإذا كان معقدًا للغاية، فإنه يزيد من التوتر بدلًا من تبسيط يومك - وهذا يتعارض تمامًا مع الغرض منه.

إليك ما تبحث عنه في تطبيق الروتين اليومي:

الروتين اليومي القابل للتخصيص: المرونة ضرورية، سواء كان ذلك في تنظيم مشاريع العمل أو تتبع العادات الشخصية. وبما أن الأمور لا تسير كل يوم كما هو مخطط لها، فإن التطبيق الذي يتكيف مع الجداول الزمنية المتغيرة أمر لا بد منه

التكامل مع الأدوات الأخرى: تكون تطبيقات التخطيط اليومي وتتبع العادات أكثر فعالية عندما تتزامن مع التقويمات والأدوات الأخرى المستخدمة بشكل متكرر، مما يسهل إدارة كل شيء في مكان واحد

تذكيرات ودية: يجب أن تكون إشعارات التطبيق داعمة وليست متطفلة - تذكيرات مفيدة تبقي المستخدمين على المسار الصحيح دون أن تربكهم

تتبع التقدم: تطبيقات التخطيط اليومي التي توفر إمكانية تتبع التقدم المحرز ذات قيمة عالية، حيث توفر رؤى حول مجالات التحسين وما يحتاج إلى تعديل. في نهاية المطاف، يجب أن يدعم التطبيق الاتساق والإنتاجية

أفضل 15 تطبيقاً للتخطيط اليومي

1. ClickUp (أفضل تطبيق لتخطيط الروتين اليومي مدعوم بالذكاء الاصطناعي) كليك أب أداة فعّالة لإدارة الأعمال الروتينية اليومية وتبسيط يومك.

من خلال لوحة تحكم مخصصة، يجمع ClickUp أهم مهامك وتذكيراتك وأهدافك وأحداث التقويم في مكان واحد، مما يسهل عليك التخطيط للأنشطة اليومية وتحديد أولوياتها.

تصوّر العمل وإعادة جدولة المهام وإدارة الجداول الزمنية للمشروع باستخدام طريقة عرض ClickUp Calendar

عرض عرض تقويم ClickUp يعمل بشكل ممتاز كمخطط يومي يتزامن مباشرة مع مهام ClickUp مما يجعل من السهل تصور ما هو قادم. ويضمن تكامله السلس مع تطبيقات الطرف الثالث بقاء جميع الاجتماعات والمواعيد النهائية في مكان واحد.

يمكنك بسهولة تنسيق المهام وتلوينها وربطها في قوائم المهام في ClickUp لإنشاء سير عمل قابل للتنفيذ من أي مكان.

استخدم ClickUp Brain لتخطيط الروتين اليومي أو المشاريع المختلفة

أفضل ميزة في ClickUp لإدارة الروتين اليومي هي ClickUp Brain هو مساعد الذكاء الاصطناعي القوي من ClickUp. فهو يساعد في إنشاء قوائم المهام، ويلخص المهام المنجزة، بل ويجيب عن الأسئلة الرئيسية مثل: ما الذي يجب أن أعمل عليه بعد ذلك؟ أو ما هي المهام الأكثر إلحاحاً؟ بالإضافة إلى ذلك، يعمل ClickUp Brain بمثابة مخطط الذكاء الاصطناعي عن طريق تخطيط عناصر العمل الآلي وتخطيط المهام الفرعية.

قالب المخطط اليومي الخاص بـ ClickUp

تقدم ClickUp أيضًا قوالب متنوعة لتحسين روتينك اليومي. يمكنك استخدام قالب المخطط اليومي الخاص بـ ClickUp لجدولة المهام والمواعيد والمهمات في ثلاث فئات مختلفة - الشخصية، والعمل، والأهداف لتخطيط يومك بشكل أفضل. يساعدك القالب أيضاً على بناء عادات صحية من خلال إنشاء مهام متكررة.

بالنسبة للمهتمين بتتبع العادات، يقدم ClickUp نموذجًا مفيدًا قالب تعقّب العادات الشخصية ClickUp كذلك

ClickUp أفضل الميزات

عرض تقويم ClickUp Calendar View ينظم المهام والتذكيرات بشكل مرئي، مما يسهل عليك تتبع التقدم المحرز والحفاظ على اتساق روتينك

ClickUp Brain يتيح لك تسجيل أفكارك ومهامك وتنظيمها باستخدام القوة الخارقة للذكاء الاصطناعي

تتبع الوقت في ClickUp تساعدك ميزة تتبع مدة المهمة، مما يسهل عليك التخطيط لروتينك اليومي

تبسّط ميزة مهام ClickUp إدارة الروتين اليومي من خلال السماح لك بتخصيص المهام وتحديد أولوياتها، مما يضمن توافق كل مهمة مع أهدافك وجداولك الشخصية

أهداف ClickUp Goals يتيح لك البقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك الروتينية اليومية من خلال جداول زمنية واضحة وأهداف قابلة للقياس وتتبع التقدم التلقائي

تذكيرات النقر فوق تذكيرات يخبرك بالمهام المهنية والشخصية القادمة حتى لا يفوتك أي موعد نهائي

قيود ClickUp

قد يواجه بعض المستخدمين منحنى تعليمي مع واجهة مستخدم المنصة بسبب وفرة الميزات

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تصنيف #### ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000+ تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. Todoist (الأفضل لإدارة المهام التفصيلية)

via تودويست إذا كنت من الأشخاص الذين يجدون صعوبة في تتبع مهامك ومواعيدك النهائية أو تشعر بالإرهاق بسهولة بسببها، فجرب Todoist. إنه تطبيق بسيط لإدارة المهام وتطبيق قائمة المهام الذي يرتب الأنشطة اليومية في فئات مختلفة، مثل اللياقة البدنية والمواعيد والمشاريع وما إلى ذلك.

يمكنك ترتيب المهام في مستويات مختلفة من الأولوية والتركيز على ما هو مهم. يتيح لك Todoist أيضًا إنشاء مهام فرعية لتخطيط وتنظيم أفضل. بالإضافة إلى أنه يساعدك على تصور وتتبع التقدم المحرز على أساس يومي وأسبوعي.

أفضل ميزات Todoist

استخدام التسميات والأولويات والفئات لتسهيل تنظيم المهام مع التركيز على ما هو أكثر أهمية

والأولويات والفئات لتسهيل تنظيم المهام مع التركيز على ما هو أكثر أهمية ضبط تذكيرات لمهامك لضمان الوفاء بالمواعيد النهائية

تعاون مع فريقك وتتبع قوائم مهامهم اليومية

قيود Todoist

لا يوفر تتبعًا مدمجًا للوقت، وهو ما قد يكون عيبًا لأولئك الذين يحتاجون إلى إدارة ساعات العمل عن كثب

أسعار تودويست

مجاني: إدارة المهام الأساسية مع ما يصل إلى 5 مشاريع شخصية

إدارة المهام الأساسية مع ما يصل إلى 5 مشاريع شخصية المحترف: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

4 دولارات شهريًا لكل مستخدم الأعمال: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تصنيف تودويست

G2: 4.4/5 (أكثر من 750 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 750 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2400 تقييم)

3. تيك تيك (الأفضل لتنظيم المهام)

via تيك تيك TickTickTick هو تطبيق رائع لتنظيم روتينك اليومي. مع إدخال الصوت، يمكنك بسهولة إملاء المهام وإضافتها إلى قائمة مهامك. كما يتيح لك تحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام. يمكنك مشاركة قوائم مهامك مع أصدقائك أو عائلتك أو زملائك.

أكثر ما أعجبني في TickTick هو أنه يضيف تواريخ استحقاق المهام تلقائيًا إلى التقويم، حتى لا تفوتك المواعيد النهائية. كما أنه من السهل تنظيم الأنشطة اليومية في مجلدات ومهام وقوائم مراجعة.

أفضل ميزات تطبيق TickTickTick

تعزيز كفاءة المهام باستخدام مؤقت بومودورو للحفاظ على التركيز على المهام

استكشف تطبيق تعقب العادات المجاني لتتبع العادات والأهداف اليومية داخل التطبيق مباشرةً

عرض إحصائيات إنجاز المهام والحصول على ملخصات لسير عملك لإدارة يومك بشكل أفضل

قيود TickTickTick

يمكن أن تصبح إدارة المشاريع الكبيرة ذات التبعيات المعقدة للمهام مرهقة بسبب الميزات المتقدمة المحدودة لتصور التبعيات بين المهام وإدارتها

تسعير TickTickTick

مجاني

القسط: 35.99 دولارًا سنويًا

تصنيف TickTickTick

G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

4. Any.do (الأفضل للبقاء على رأس قائمة مهامك)

عبر Any.do إذا كنت تبحث عن تطبيق بسيط يعرض جميع مهامك وأحداث التقويم في مكان واحد، جرب Any.do. يمكنك الانضمام مباشرةً إلى اجتماعاتك من خلال النقر على أحداث التقويم في Any.do. الميزة الأكثر إثارة للاهتمام هي تذكيرات واتساب. ما عليك سوى إنشاء المهام والحصول على تذكيرات على واتساب حتى لا يفوتك أي شيء.

أعجبتني أيضًا أدوات Any.do التي تقدم نظرة عامة سريعة على الأحداث والمهام القادمة. فهو يقدم قوائم منفصلة للأنشطة الشخصية والعمل وتسوق البقالة وما إلى ذلك، مما يساعدك على التخطيط ليومك وإدارته بشكل أفضل.

Any.do أفضل الميزات

احصل على اقتراحات ذكية بشأن المهام المهمة لكل يوم

الانضمام إلى اجتماعات الفريق بنقرة واحدة عن طريق إضافة أحداث التقويم في Any.do

تعاون مع فريقك أو عائلتك لمشاركة القوائم وتعيين المهام

حافظ على تحديث مهامك وقوائمك من خلال المزامنة عبر جميع الأجهزة، بما في ذلك الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وحتى الساعات الذكية

قيود Any.do

قد تكون واجهة التطبيق، على الرغم من نظافتها، بطيئة التحميل أحيانًا، خاصةً عند التعامل مع أعداد كبيرة من المهام أو القوائم

تسعير تطبيق Any.do

مجانًا: لتنظيم الحياة الشخصية

لتنظيم الحياة الشخصية القسط: 47.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

47.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم العائلة: 89.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل 4 أعضاء

89.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل 4 أعضاء الفرق: 47.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل عضو

تصنيف Any.do:####

G2: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

5. سونساما (الأفضل للتخطيط اليومي الموجه)

via سونساما Sunsama هو مخطط يومي رقمي يقدم عملية خطوة بخطوة لإنشاء روتين يومي. ابدأ بإضافة المهام التي تريد إكمالها في اليوم. يمكنك إضافة مهام من رسائل البريد الإلكتروني و Trello و Asana لـ إدارة كل شيء في مكان واحد.

بعد ذلك، قم بتعيين مدة لكل مهمة وجدولة المهام في التقويم. يتيح لك سحب رسائل البريد الإلكتروني من صندوق بريدك وتحويلها إلى مهام حتى تتمكن من تخصيص وقت للعمل على رسائل البريد الإلكتروني المهمة.

أفضل الميزات #### Sunsama

استخدم سير عمل التخطيط اليومي لتنظيم المهام وتحديد أولوياتها. سوف يرشدك للتركيز فقط على ما يمكن إدارته لهذا اليوم

إدارة مهامك واجتماعاتك معًا مع تكامل مهام التقويم

جدولة جلسات عمل خالية من التشتت مع وضع التركيز

قيود سونساما

قد يبدو السعر أعلى من التطبيقات الأخرى، وهو ما قد لا يناسب العديد من المستخدمين

تسعير Sunsama

مجانًا: 14 يومًا تجريبيًا

14 يومًا تجريبيًا الاشتراك: 20 دولارًا شهريًا

تصنيف صن ساما

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: 20+ تقييمات

6. روتيني (الأفضل لحجب الوقت)

via الروتين Routine هو تطبيق إنتاجي مصمم للمساعدة في إنجاز المهام بشكل أسرع وأكثر كفاءة. يمكنك إضافة المهام وتعيين تواريخ الاستحقاق وجدولة المهام بناءً على عبء العمل. كما أنه يساعدك على تصور اليوم أو الأسبوع بأكمله من خلال تخطيطات متعددة.

يدير Routine أيضًا البيانات من جميع التقويمات في مكان واحد. كما أن خاصية حظر الوقت رائعة لإنجاز المهام. يمكنك ببساطة سحب مهامك المهمة إلى التقويم لحظر الوقت وزيادة التركيز.

روتين أفضل الميزات

إدارة يومك بشكل أفضل من خلال فهم مقدار الوقت المتاح لك بين حدثين

دمج المهام والملاحظات وأحداث التقويم للحصول على نظرة عامة واضحة عن يومك

احصل على تذكيرات بالاجتماعات وأبلغ الأشخاص بنقرة واحدة إذا كنت متأخراً

القيود الروتينية

أفاد بعض المستخدمين أن التطبيق أقل سهولة في الاستخدام، كما أن بعض الأقسام تبدو منفصلة عن أقسام أخرى

التسعير الروتيني

مجاني

المحترفين: 12 دولارًا شهريًا

12 دولارًا شهريًا الشركات: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

التصنيف الروتيني

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: أكثر من 20 تقييمًا

7. تقويم Notion (الأفضل لإدارة الوقت)

via فكرة Notion هو تطبيق شائع آخر يساعدك في إدارة الوقت من خلال تنظيم جميع التزاماتك الشخصية والمهنية في مساحة واحدة. من الميزات الرائعة الانضمام إلى المكالمات مباشرةً من القائمة حتى لا تضطر إلى البحث عن روابط الاجتماعات.

كما أنه يحتوي على ميزة جدولة مدمجة حتى يتمكن الآخرون من حجز وقتك دون الحاجة إلى الانتقال إلى تطبيق آخر. يمزج Notion أيضًا بين إدارة المهام وتدوين الملاحظات وقواعد بيانات المشاريع لتحسين الإنتاجية.

أفضل ميزات تقويم Notion Calendar

ربط المهام بالملاحظات أو الموارد أو أحداث التقويم مع قواعد البيانات المرتبطة

إرسال ارتباط جدولة عبر Notion للسماح للآخرين بحجز الوقت معك

إنشاء مهام سير عمل فعالة باستخدام قائمة الأوامر والاختصارات

قيود تقويم Notion Calendar

يفتقر إلى وظيفة عدم الاتصال بالإنترنت، والتي يمكن أن تكون عائقًا لأولئك الذين يحتاجون إلى الوصول إلى عملهم أثناء التنقل دون الوصول إلى الإنترنت

أسعار تقويم Notion Calendar

مجاني

بالإضافة : 12 دولارًا شهريًا لكل مقعد

: 12 دولارًا شهريًا لكل مقعد الشركات: 18 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مقعد

18 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مقعد المؤسسات: أسعار مخصصة

تصنيف تقويم Notion التقويم

G2: 4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

8. إيفرنوت (الأفضل لتنظيم الملاحظات)

via إيفرنوت إذا كنت تبحث عن تدوين الملاحظات وتخطيط المشاريع والعثور على ما تحتاج إليه, إيفرنوت يمكن أن يكون خيارك. باستخدام Evernote، يمكنك تتبع كل من المهام قصيرة الأجل والمشاريع طويلة الأجل في مكان واحد. فهو يتيح لك إضافة جميع أفكارك وأفكارك ومهامك في مكان واحد. يمكنك أيضًا إنشاء مهام مباشرةً من ملاحظاتك وإضافتها إلى روتينك اليومي.

أفضل ميزات Evernote

تخزين النصوص والصور والمذكرات الصوتية ومقتطفات الويب، مما يجعله أداة قوية لتنظيم المحتوى الشخصي والمتعلق بالعمل من خلال ميزة تدوين الملاحظات المتقدمة

قم بإدارة قوائم المهام والتذكيرات مباشرةً داخل ملاحظاتك حتى تتمكن من ربط الإجراءات بمشاريع أو أفكار محددة للحصول على سياق أفضل

ربط الملاحظات بأحداث التقويم لتخطيط اجتماعاتك اليومية

قيود Evernote

يمكن أن يبدو Evernote مثقلًا بالميزات ولديه منحنى تعليمي حاد، مما يجعله أقل سهولة بالنسبة لأولئك الذين يفضلون مدير مهام بسيطًا ومبسطًا

تسعير Evernote

مجاني

شخصي: 14.99 دولارًا شهريًا

تصنيف إيفرنوت

G2: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

9. هابيتيكا (الأفضل لبناء العادات المتلاعبة وتتبعها)

via هابيتيكا إذا كنت من محبي ألعاب الفيديو، فإن Habitica يمكن أن يكون أداة روتين يومية رائعة. فهي تجعل من بناء العادات لعبة وتتبع الأهداف اليومية وقوائم المهام حتى تتمكن من الحصول على روتين يومي منظم. من خلال التعامل مع المهام والأهداف الخاصة بك مثل المهام في لعبة تقمص الأدوار (RPG)، يحفز هابيتيكا المستخدمين على بناء عادات أفضل وإكمال المهام والوصول إلى أهدافهم من خلال نهج تفاعلي ممتع

أثناء إكمال المهام، يرتفع مستواك ويمكنك تغيير صورتك الرمزية. يمكنك أيضًا اللعب مع أصدقائك ومحاربة الوحوش لفتح ميزات جديدة، مثل الدروع والمهارات السحرية.

Habitica أفضل الميزات

اكسب النقاط، وافتح المكافآت، وارفع مستوى شخصيتك من خلال إكمال المهام اليومية، والمهام، والعادات مع اللعب بالمهام

طور عادات جيدة وتخلص من العادات السيئة بطريقة ممتعة وجذابة

انضم إلى الحفلات وتنافس في التحديات مع الأصدقاء أو المستخدمين الآخرين من خلال ميزات الفريق والميزات الاجتماعية التي تشجع على المساءلة والتعاون

قيود Habitica

يمكن أن تصبح الواجهة الشبيهة باللعبة مربكة، خاصةً إذا لم تكن من محبي العناصر التي تعتمد على الألعاب

تسعير هابيتيكا

مجاناً

خطة المجموعة: 9 دولارات شهرياً + 3 دولارات لكل عضو

تصنيف #### تقييم هابيتيكا

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

10. طريقة الحياة (أفضل متتبع عادات بديهي)

via طريق الحياة إذا كنت تجد صعوبة في بناء العادات، جرب تطبيقًا بديهيًا لتتبع العادات مثل Way of Life. فهو يوفر أسلوبًا نابض بالحياة مرمزًا بالألوان لمراقبة الروتين اليومي وتنظيم المهام. ستستمر في الحصول على تذكيرات ما لم تكوّن عادات جيدة.

أفضل ما في الأمر هو ميزة تدوين الملاحظات التي تتيح لك تسجيل حالتك المزاجية اليومية وتتبع ما دفعك إلى كسر الخط.

طريقة الحياة أفضل الميزات

تسجيل العادات ببضع نقرات فقط، مما يجعل من السهل تتبع التقدم المحرز دون أن تشعر بالإرهاق

تحليل المخططات والرسوم البيانية التي تُظهر معدلات نجاحك بمرور الوقت، مما يساعدك على اكتشاف الاتجاهات وتعديل روتينك اليومي وفقًا لذلك

ابقَ على المسار الصحيح وقم ببناء روتين يومي مع تذكيرات المهام

قيود طريقة الحياة

إنه تطبيق لتتبع العادات في المقام الأول، لذلك قد يجد المستخدمون الذين يبحثون عن مدير مهام شامل أنه يفتقر إلى هذا المجال

يحد الإصدار المجاني من التطبيق من عدد العادات التي يمكنك تتبعها، وهو ما قد يكون مقيدًا لمن لديهم عادات أكثر تعقيدًا

طريقة الحياة التسعير

مجاني: تتبع ما يصل إلى 3 عادات مع الميزات الأساسية

تتبع ما يصل إلى 3 عادات مع الميزات الأساسية القسط: 4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

تصنيف #### تصنيف "واي أوف لايف

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

11. الشرائط (الأفضل لتتبع العادات اليومية)

via السلاسل مع خاصية Streaks البسيطة والفعالة لتتبع العادات، يمكنك بناء عادات جيدة من خلال التركيز على الحفاظ على سلسلة من الأنشطة اليومية. إنها تشدد على الاتساق، وتكافئ المستخدمين على إكمال المهام والعادات يومًا بعد يوم.

يعجبني أنه يسمح بتعيين المهام لأيام مخصصة بدلاً من الأسبوع بأكمله. كما أنه يوفر إحصائيات إنجاز المهام للحفاظ على تحفيز المستخدمين.

Streaks أفضل الميزات

الحفاظ على عادات يومية من خلال الحفاظ على خط متواصل، مما يضيف عنصر التحدي والمكافأة

تعيين المهام على أنها يومية أو في أيام محددة من الأسبوع، مما يوفر المرونة في بناء عادات تناسب نمط حياتك

أنشئ ما يصل إلى 24 مهمة يوميًا بلغات مختلفة، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية

قيود الشرائط #### قيود الشرائط

إن Streaks محدود من حيث إدارة المهام بما يتجاوز تتبع العادات، وهو ما قد لا يكون كافياً للمستخدمين الذين يحتاجون إلى ميزات إنتاجية أكثر تعقيداً

لا يحتوي على إصدار أندرويد

تسعير #### Streaks

4.99 دولار شهرياً لكل مستخدم

تصنيف #### Streaks

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

12 . عصاK (الأفضل لبناء الالتزام لتحقيق الأهداف)

via عصاK أصعب جزء في أن تكون منتجًا هو اتباع روتين ثابت وضمان الانضباط. هذا هو المكان الذي يمكن أن يساعدك فيه تطبيق stickK. فهو يحفزك على تحقيق أهدافك من خلال الالتزام.

أجد أن برنامج stickK فريد من نوعه لأنه يستخدم الاقتصاد السلوكي لمساعدتنا على الالتزام بأهدافنا. فهو مصمم حول فكرة عقود الالتزام، حيث تحدد هدفًا وتحدد عواقب مالية أو اجتماعية في حال عدم تحقيقه، وتعيّن حكمًا أو داعمًا لإبقائك مسؤولاً.

عصا #### أفضل الميزات

حدد هدفًا وتعهد بالمال الذي ستخسره إذا لم تحقق هدفك، مع إضافة رهانات مالية للمساعدة في تعزيز الاتساق

يمكن التفاعل وتقديم الدعم ومشاركة أفضل الممارسات مع واضعي الأهداف الذين يشاطرونك نفس التفكير

تعزيز عملية تحديد الأهداف من خلال مزيج من الحوافز والمساءلة

قيود العصاK

قد يجد بعض المستخدمين أن جانب الالتزام المالي شديد بعض الشيء، خاصةً إذا لم يكونوا مرتاحين للمخاطرة بالمال

تسعير #### تسعير stickK

أساسي: 25 مستخدمًا لكل التزام

25 مستخدمًا لكل التزام المحترف: 99 دولارًا شهريًا ل 250 مستخدمًا لكل التزام

99 دولارًا شهريًا ل 250 مستخدمًا لكل التزام الوصول الشامل: 19 دولارًا أمريكيًا شهريًا ل 100 مستخدم لكل التزام

تصنيف #### stickK

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

13. Clockify (الأفضل لتتبع الوقت)

via كلوكفايفي إذا كان يومك يمضي بسرعة كبيرة، وتشعر بأنك لم تنجز الكثير، جرب Clockify. جربه ل تتبع الوقت لكل مهمة و تحديد المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً لتخطيط يومك وفقًا لذلك.

على سبيل المثال، يستغرق الرد على رسائل البريد الإلكتروني الكثير من الوقت، لذا أحاول تخصيص ساعة واحدة في الصباح للعمل عليها. وهذا يمنحني تحكماً أفضل في وقتي ويساعدني على التخطيط ليومي بكفاءة، حيث أنني أعرف المدة التي أحتاجها لتخصيص كل مهمة.

Clockify أفضل الميزات

سجّل ساعات العمل على المهام والمشاريع المختلفة باستخدام ميزة تتبع الوقت وفهم أين يذهب وقتك وتحديد مجالات التحسين

احصل على تقارير وتحليلات مفصلة عن أنماط الإنتاجية وضبط روتينك لزيادة الكفاءة إلى أقصى حد

تكامل Clockify مع تطبيقات إدارة المشاريع والإنتاجية الشائعة الأخرى لإدارة سير العمل بسلاسة

قيود كلوكفاي #### قيود Clockify

يقدم الإصدار المجاني منه إمكانات أساسية لإعداد التقارير وإدارة الفريق

تسعير كلوكفاي

مجانًا

الإصدار القياسي: 6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم المحترف: 9.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.99 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم حزمة الإنتاجية: 15.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تصنيف كلوكفاي

G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4500 تقييم)

14. Trello (الأفضل لتصور المهام)

via تريلو يُعد تصور مهامك اليومية أحد أفضل الطرق لتخطيط يوم فعال. فهو يساعدك على تحديد أولويات واضحة ويقلل من التوتر. Trello أداة رائعة لهذا الغرض. فهو يوفر لوحة كانبان للمساعدة في تدوين المهام اليومية وتقسيمها إلى قوائم مختلفة، مثل "تم" و"قيد التنفيذ" و"مكتمل"

يساعدك قالب الإنتاجية الشخصية على إدارة جميع المهام وعرض المهام أو الأحداث القادمة بسهولة. أعجبتني أيضًا طريقة عرض التقويم في Trello، والتي تتيح لك تتبع التزاماتك الشخصية وإدارة مهام العمل.

أفضل ميزات Trello

استخدم التسميات وتواريخ الاستحقاق وقوائم المراجعة على البطاقات لتنظيم مهامك اليومية حسب الأولوية

تعيين عمليات تلقائية لنقل مهمة من قائمة إلى أخرى

أضف أكثر من 150 ميزة إضافية، بما في ذلك Notion وZapier لأتمتة المهام المتكررة

قيود Trello

لديه خيارات تخصيص محدودة

تسعير #### تسعير Trello

مجاني

عادي: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 17.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تصنيف Trello

G2: 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

15. هابيتيفاي (الأفضل لبناء العادات)

via اعتيادي إذا كنت تكافح من أجل بناء عادات إيجابية والحفاظ عليها مع التخلص من العادات السلبية، تحقق من تطبيق Habitify. بفضل واجهته الواجهة الواضحة وسهلة الاستخدام، فإنه يشجعك على المشاركة اليومية المستمرة، مما يسهل عليك تتبع التقدم المحرز والحفاظ على الحافز.

يساعدك تطبيق Habitify على إنشاء روتين منفصل للصباح وبعد الظهر والليل حتى تتمكن من بناء عادات ببطء. بالإضافة إلى أنه يعرض خطوط العادات، مما يحافظ على تحفيز المستخدمين. كما أنه يجعل تتبع العادات أمرًا مثيرًا للاهتمام من خلال التلاعب بها وإضافة لوحات معلومات القيادة.

Habitify أفضل الميزات

لا تفوّت تسجيل عاداتك مع التذكيرات والإشعارات المنتظمة على مدار اليوم

احصل على رؤى وإحصائيات قيّمة حول تقدمك بمرور الوقت، مما يساعدك على تحديد الأنماط وتعديل روتينك حسب الحاجة

سجِّل أفكارك اليومية باستخدام ميزة تتبع الملاحظات المدمجة

قيود Habitify

يتيح لك إصداره المجاني تتبع عدد محدود من العادات

تسعير #### Habitify

مجاناً

مدفوع: 4.99 دولار شهريًا

تصنيف #### تقييم Habitify

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

إدارة روتينك اليومي بكفاءة مع ClickUp

مع ClickUp، تصبح إدارة روتينك اليومي أسهل بكثير. إنه مخطط يومي رائع وأداة مذهلة لإدارة المشاريع تحافظ على تنظيم كل شيء في مكان واحد.

يساعدك ClickUp أيضًا على تحديد أولويات الأشياء الأكثر أهمية ويجعل التخطيط ليومك يبدو سهلاً.

سواء كنت تقوم بمهام العمل أو الأهداف الشخصية، فإن ClickUp يمنحك الأدوات اللازمة للبقاء على رأس كل شيء وجعل كل يوم مهمًا. اشترك مجاناً في ClickUp اليوم!