أفضل 10 تطبيقات تقويم مشترك لربط فرق العمل في 2025

في بيئة العمل سريعة الوتيرة اليوم، يعد التعاون والتواصل الفعال أمرًا بالغ الأهمية لنجاح أي فريق أو مؤسسة. ومع ازدياد العمل عن بُعد والفرق الموزعة، فإن تتبع الجداول الزمنية والمواعيد النهائية يمثل تحديًا حقيقيًا. 🕕

تعمل تطبيقات التقويم المشتركة على إزالة عبء تنسيق الجداول الزمنية للفرق الكبيرة أو متعددة الوظائف. بدلاً من مراسلة كل عضو من أعضاء المجموعة مباشرةً للتحقق من التوافر عبر المناطق الزمنية، يمكن للفرق تسجيل الدخول إلى التقويم المشترك، وعرض مدى توافر كل عضو في المجموعة وحجز المجموعات المتاحة دون التسبب في حدوث انقطاعات.

في هذا الدليل، سنغطي أفضل تطبيقات التقويم المشترك في السوق والميزات التي يجب أن تكون متوفرة لزيادة إنتاجية الفريق! /%img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/ClickUp-Calendar-View-CTA.png ClickUp Calendar View Blog CTA /%img/

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيق تقويم الفريق المشترك؟

على الرغم من أفضل نوايانا، إلا أن المهام التي تبدو صغيرة يمكن أن تفلت من بين أيدينا، مما يجعلنا نشعر بالإرهاق. ولكن مع تطبيقات التقويم المشترك، يمكن للفرق أن ترى ما يعمل عليه الآخرون، وما هي الاجتماعات المجدولة والمواعيد النهائية التي تقترب. ⏳

فيما يلي ست ميزات رئيسية في تطبيق التقويم المشترك يجب مراعاتها:

أدوات إدارة المشاريع للتكامل بسهولة مع أنظمة البريد الإلكتروني وقوائم المهام وسير عمل الفريق

للتكامل بسهولة مع أنظمة البريد الإلكتروني وقوائم المهام وسير عمل الفريق وظيفة الدعوات والأذونات لتخصيص مستويات الوصول والأذونات بناءً على الأدوار والمسؤوليات

لتخصيص مستويات الوصول والأذونات بناءً على الأدوار والمسؤوليات إعداد الأحداث المتكررة لتنظيم الاجتماعات والمواعيد النهائية والتواريخ الأخرى القابلة للتكرار

لتنظيم الاجتماعات والمواعيد النهائية والتواريخ الأخرى القابلة للتكرار إشعارات لإرسال تنبيهات في الوقت المناسب عند اقتراب المواعيد النهائية أو عند تحديث الأحداث

لإرسال تنبيهات في الوقت المناسب عند اقتراب المواعيد النهائية أو عند تحديث الأحداث طريقة عرض متعددة للتقويم مثل اليوم والأسبوع والشهر وجدول الأعمال للتخصيص

مثل اليوم والأسبوع والشهر وجدول الأعمال للتخصيص تحليلات في الوقت الحقيقي لمعرفة أداء أعضاء الفريق وإنتاجيتهم المتعلقة بأحداث التقويم

تعرف على كيفية عمل أ تقويم إدارة المشروع !

## أفضل 10 تطبيقات تقويم مشترك للفرق في عام 2024

1.

ClickUp

إدارة العمل وبدء الاجتماعات مباشرة من عرض التقويم في ClickUp

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة مع 15 طريقة قابلة للتخصيص، بما في ذلك عرض تقويم ClickUp لإبقاء الفرق على نفس الصفحة. ببضع نقرات فقط، يمكنك عرض اجتماعاتك ومهامك وأنشطتك حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر للحصول على نظرة عامة مفصلة أو عالية المستوى لعمل فريقك.

خذ خطوة إلى الأمام من خلال تخصيص طرق عرض التقويم الشخصي أو الجماعي!

قم بتمكين وضعية أنا لإظهار التعليقات والمهام الفرعية وعناصر قائمة المراجعة المخصصة لك لاتخاذ إجراء سريع

أنا لإظهار التعليقات والمهام الفرعية وعناصر قائمة المراجعة المخصصة لك لاتخاذ إجراء سريع إنشاء مرشحات للكشف عن المهام التي تستوفي معاييرك المحددة

للكشف عن المهام التي تستوفي معاييرك المحددة تغيير بطاقة المهام الإعدادات لإظهار المُعيَّنين والأولوية والوقت الذي تم تعقبه والمزيد

يسهّل هذا المستوى من التنظيم على الفرق تقليل الفوضى أثناء التخطيط ليومهم أو أسبوعهم أو شهرهم مسبقًا!

ClickUp أفضل الميزات

على 1,000 عملية تكامل مع أدوات العمل الأخرى، بما في ذلك Zoom وSlack وGoogle Workspace وMicrosoft Office وغيرها

مفصّلة تواريخ البدء وتواريخ الاستحقاق والأوقات الدقيقة للدقة عند جدولة المواعيد النهائية و المعالم مهام مرمزة بالألوان لتنظيم جدولك الزمني حسب المشروع والأولوية والمزيد

مرشحات لعرض المكلفين بالمهام، والأولويات، والمهام الفرعية، والوقت الذي تريده

تعيينات متعددة على المهام للحصول على شفافية كاملة في كل التقدم المحرز

تتوفر العديد من ميزات التعاون المرئي على كل خطة تسعير حالات المهام المخصصة لتحديثات التقدم الفوري في لمحة سريعة

مبنية مسبقًا قوالب التقويم لإدارة المحتوى وجدولة الأحداث والمزيد

جرب قالب التقويم الأسبوعي ل ClickUp لتعزيز التعاون وتبسيط الجدولة باستخدام تقويم مشترك. باستخدام تقويم ClickUp المشترك، يمكنك بسهولة تنسيق ومواءمة الجداول الزمنية مع أعضاء فريقك أو عملائك.

قيود ClickUp

يمكن أن تشكل العديد من أدوات التعاون القوية منحنى تعليمي لبعض المستخدمين

لا تتوفر جميع طرق العرض في تطبيق الجوال - حتى الآن

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : الاتصال لمعرفة الأسعار ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 6500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 6500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

2. تقويم جوجل

عبر مساحة عمل جوجل إن تقويم جوجل هو أداة جدولة مجانية عبر الإنترنت. وبفضل القدرة على إنشاء تقويمات متعددة لحالات استخدام مختلفة، يمكن للفرق تتبع الأحداث والاجتماعات والمواعيد النهائية المهمة بسهولة.

تتيح ميزة "الغرف" في تقويم Google للفرق حجز غرف الاجتماعات وغيرها من المساحات المشتركة بسرعة وسهولة لعقد اجتماعات مثمرة وأنشطة جماعية. وبالإضافة إلى حجز الموارد المادية مثل قاعات المؤتمرات والمقاعد، يوفر تقويم Google عرضًا محدَّثًا لأعضاء الفريق الذين لديهم تعارضات في المواعيد، كما يتيح لك الوصول إلى أماكن الاجتماعات الافتراضية داخل التطبيق.

أفضل ميزات تقويم Google

الساعة العالمية للعثور على التوافر لأعضاء الفريق في مناطق زمنية مختلفة

خانات المواعيد تحت ساعات العمل لتحديد التوافر

عرض اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو السنة أو الجدول الزمني أو 4 أيام

بحث متقدم للعثور على جهات الاتصال والأحداث

غرف الاجتماعات لفعاليات محددة

قيود تقويم Google

قد يكون من الصعب عرض المهام والعناصر الأخرى مع واجهة غير منظمة إلى حد ما

بعض الميزات، مثل عرض الجدول الزمني، مخفية إلى حد ما

تسعير تقويم Google

تقويم Google مجاني للاستخدام مع حساب Gmail

تقييمات ومراجعات تقويم Google

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: 4.8/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

3. كاليندلي

عبر كاليندلي Calendly هي عبارة عن منصة جدولة ومواعيد مصممة لمساعدة الفرق تبسيط العملية تنظيم الاجتماعات. باستخدام Calendly، يمكن للمستخدمين إنشاء تقويمات بسرعة مع تفضيلات التوافر الخاصة بهم والوصول إلى الميزات المدمجة مثل التذكيرات التلقائية وتأكيدات الاجتماعات. وهذا يساعد على تقليل رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة والمكالمات التي تستغرق وقتاً طويلاً في الجدولة. يوفر Calendly أيضًا عددًا من خيارات التخصيص حتى يتمكن المستخدمون من تخصيص تقويماتهم وفقًا لاحتياجاتهم وتفضيلاتهم الفريدة.

تجعل واجهة مستخدم السحب والإفلات البديهية إعداد الأحداث لعدة أشخاص أمرًا سهلاً ومباشرًا. بالإضافة إلى ذلك، يقدم Calendly طرق عرض متعددة للتقويم، بما في ذلك الخطط اليومية والأسبوعية، ليسهل على المستخدمين تنظيم جداولهم!

Calendly أفضل الميزات

مقابلات متعددة الخطوات لتخصيص مهام سير عمل التوظيف بناءً على أنواع المقابلات والترتيب المطلوب للأشخاص الذين تتم مقابلتهم والفواصل

عمليات التكامل لربط Calendly بمنصات وأدوات أخرى إلى جانب مهام سير العمل الحالية لديك

إدارة المسؤول في عرض مركزي لتبسيط العمليات

إمكانات تخصيص ملف تعريف المستخدم وإمكانيات وضع العلامات التجارية

تقارير متعمقة لعرض المقاييس

قيود كاليندلي

الإعدادات مخفية في أقسام فرعية، مما يجعل من الصعب التنقل بينها

الإصدار الأساسي محدود

تسعير #### كاليندلي

الخطة الأساسية : مجانية لكل مستخدم

: مجانية لكل مستخدم الأساسية : 8 دولارات لكل مقعد شهرياً

: 8 دولارات لكل مقعد شهرياً احترافية : احترافية: 12 دولارًا لكل مقعد شهريًا

: احترافية: 12 دولارًا لكل مقعد شهريًا الفرق : 16 دولارًا لكل مقعد شهريًا

: 16 دولارًا لكل مقعد شهريًا المؤسسات: اتصل ب Calendly للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات Calendly

G2 : 4.7/5 (أكثر من 1200 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,900+ تقييم)

تحقق من هذه

/مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/114030/undefined/ بدائل كاليندلي //%href/

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4. التوقعات

عبر تقويم مايكروسوفت أوتلوك تساعد ميزة التقويم في Microsoft Outlook فرق العمل على إنشاء الاجتماعات من خلال توفير موقع مركزي لعرض مدى توفر أعضاء الفريق، والقدرة على جدولة الاجتماعات الجديدة بسرعة، والقدرة على تتبع الأحداث بسهولة.

يوفر Outlook أيضًا أدوات لـ تتبع المهام وإدارة جهات الاتصال. يوفر للمستخدمين إمكانات قوية لإعداد التقارير، مثل إنشاء تقارير عن المهام والأنشطة عبر فرق متعددة.

يتكامل Outlook بشكل ملائم مع تطبيقات Office الأخرى، مثل Word و Teams، مما يجعله خياراً مثالياً لأولئك الذين يرغبون في تبسيط سير العمل اليومي في نظام Microsoft البيئي.

أفضل ميزات #### Outlook

جداول جماعية لعرض جداول زمنية جماعية لعرض أقسام أو غرف اجتماعات محددة داخل المؤسسة

لوحة تحكم شاملة لجدولة الاجتماعات وعرض جهات الاتصال وتعيين المواعيد

زر مشاركة التقويم لإعادة توجيه التقويمات بأكملها إلى فرق العمل

تراكب طرق العرض لمعرفة تعارضات الجداول الزمنية بسهولة

جدولة البريد الإلكتروني لإرسال رسائل البريد الإلكتروني في أوقات محددة

قيود Outlook

قد تتطلب بعض الميزات التكامل مع خادم Exchange

يلزم الاتصال بالإنترنت للإصدار المجاني

تسعير #### Outlook

تقويم مايكروسوفت أوتلوك مجاني مع حساب مايكروسوفت

تقييمات ومراجعات أوتلوك

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

5. أسانا

عبر أسانا أسانا هي برنامج لإدارة المشاريع يقدم مجموعة من الميزات المصممة لمساعدة الفرق في الحفاظ على التنظيم والإنتاجية. يوفر عرض التقويم بتنسيقاته الشهرية والأسبوعية نظرة عامة مبسطة للاجتماعات والمواعيد المهمة، بحيث يمكن للفرق معاينة كل حدث مهم.

تسمح ميزاته القابلة للتخصيص للمستخدمين بتصفية العرض حسب أعضاء الفريق أو المشروع أو حالة المهام، مما يوفر طريقة ملائمة لتحديد أولويات المهام. تعمل إمكانات إدارة الاجتماعات في Asana على تسهيل تعاون الفرق وإبقاء الجميع متزامنين.

وهذا يسمح بالتواصل السلس بين أعضاء الفريق حتى يعرف الجميع ما هو متوقع منهم.

أفضل ميزات Asana

التكامل: يمكنك توصيل Asana بالعديد من الحلول، بما في ذلك Outlook وتقويم Google و iCal والمزيد

بحث متقدم للاطلاع على جميع الأعمال والمواعيد النهائية المعينة بناءً على المهام أو جهات الاتصال

وظيفة السحب والإفلات لتحديث تواريخ الاستحقاق لكل مهمة بسهولة

طرق عرض التقويم والقائمة لتنظيم المهام وفقًا لتاريخ الاستحقاق

عرض التقويم لمدة 7 أيام لتنظيم المهام على مدار الأسبوع

قيود أسانا

ليس مثاليًا للمشاريع المعقدة ذات تدفقات العمل المتعددة (ابحث عن حل مرن مع بدائل أسانا )

يعد Asana أغلى من خيارات التقويم الأخرى، وتتوفر العديد من الميزات المتقدمة مجانًا مع منصات أخرى

تسعير أسانا

أساسي : نسخة مجانية

: نسخة مجانية الإصدار المميز : 10.99 دولارات لكل مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا

: 10.99 دولارات لكل مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا الشركات : 24.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا

: 24.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل ب Asana لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أسانا

G2 : 4.3/5 (أكثر من 9,200 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 9,200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 11,900 تقييم)

6. خطة توجل

عبر خطة توجل Toggl Plan هو برنامج لإدارة المشاريع يجمع بين ميزات الجدولة وتتبع المهام مع واجهة مستخدم سهلة الاستخدام لمساعدة الفرق على البقاء منظمين. من خلال ميزة التقويم الخاصة به، يمكن للمستخدمين تحديد المواعيد النهائية وتتبع التقدم المحرز ومراقبة تقدم فريقهم في عرض واحد.

وبفضل خاصية تتبع الوقت المدمجة، يمكن للمستخدمين قياس المدة التي تستغرقها المهام وتعديل خططهم وفقاً لذلك. يتيح نظام التقويم للفرق تحسين سير عملهم من خلال تحليل الأداء السابق وإجراء تغييرات سريعة للوفاء بالمواعيد النهائية دون التضحية بالمهام الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأعضاء الفريق التعاون مع بعضهم البعض بسهولة، وتحديد المعالم الرئيسية ومشاركة تقدمهم مع الفريق!

أفضل ميزات خطة Toggl Plan

مرفقات الملفات، والملاحظات، وقوائم المراجعة في مكان واحد للتعاون الفعال

عروض شهرية أو ربع سنوية أو سنوية لإدارة أعباء عمل الفريق

جدولة السحب والإفلات على التقويمات الحالية

نظرة عامة على التقويم لجدولة الاجتماعات بسهولة

مهام مرنة لإضافة الكثير أو القليل من التفاصيل

قيود خطة Toggl Plan

قد يكون الوصول إلى جميع الميزات على التطبيق أكثر صعوبة من إصدار الويب

لا توجد تبعيات للمهام (راجع بدائل Toggl )

تسعير خطة توجل

الفريق : 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا الشركات: 13.35 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات خطة Toggl

G2 : 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

7. عقارب الساعة

عبر في اتجاه عقارب الساعة عقارب الساعة هو مشترك تطبيق التقويم عبر الإنترنت مصمم لمساعدة الفرق على الحفاظ على التركيز والإنتاجية. تتمثل إحدى ميزاته الرئيسية في قدرته على إنشاء مجموعات من وقت التركيز عبر التقويمات يوفر وقت التركيز للجميع الوقت والمساحة للعمل على المهام الفردية.

باستخدام Clockwise، يمكنك التنسيق بسهولة مع أعضاء فريقك وجدولة فترات زمنية غير متقطعة للعمل المركّز. وهذا يجعل الحفاظ على الإنتاجية وتجنب التشتت أمراً سهلاً، حتى عند العمل على مشروع تعاوني.

أفضل ميزات تطبيق Clockwise

مراقبة عرض النطاق الترددي للفريق لتحديد المشكلات المتعلقة بأوقات التركيز والتوافر

التكامل للتواصل مع أدوات الإنتاجية الأخرى، مثل Slack وZoom

ميزات المساعد الشخصي لإدارة الوقت مع تعليق الغداء ووقت السفر

جدولة الذكاء الاصطناعي للمساعدة في نقل الاجتماعات إلى أكثر الأوقات فعالية

وقت التركيز لتقليل التشتت من أجل إنتاجية أفضل

قيود عقارب الساعة

التصميم البسيط يمنع حالات الاستخدام الأكثر تقدماً

الميزات محدودة في الإصدار المجاني

التسعير في اتجاه عقارب الساعة

الإصدار المجاني

الفرق : 6.75 دولار لكل مستخدم شهرياً

: 6.75 دولار لكل مستخدم شهرياً الشركات : 11.50 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 11.50 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل ب Clockwise للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات عقارب الساعة

G2 : 4.8/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 5 مراجعات)

8. أي.دو

عبر Any.do Any.do هو تطبيق قائمة مهام للمستخدمين لتنظيم المهام الشخصية ومشاريع الفريق. وهو يسهل التعاون في عمليات العمل اليومية، مما يجعل تتبع التقدم المحرز أسهل.

تساعد ميزة التقويم الخاصة به الفرق على جدولة الأحداث على مدار اليوم أو الأسبوع أو الشهر. تعمل هذه الميزة على تبسيط إدارة التقويم الخاص بالجميع، وهي ميزة مهمة للغاية

معالم المشروع

والاجتماعات لا يتم إغفالها.

يمكن مزامنة منصة Any.do مع منصات أخرى

أدوات إدارة المشاريع

لجعل مشاركة التقويمات وإدارة العمل أكثر فائدة.

Any.do أفضل الميزات

التكامل مع التقويمات الأخرى مثل تقويم iCloud وتطبيق تقويم Google وتقويم Microsoft Outlook

إدارة الأحداث للجمع بين اجتماعات العمل والأحداث الاجتماعية في تطبيق تقويم واحد

أداة الشاشة الرئيسية لتنظيم جميع قوائم المهام, قوائم الإيجابيات والسلبيات وأحداث التقويم على الأجهزة المحمولة

سير عمل مخصص لـ إدارة المخططات اليومية وجعل الجميع على نفس الصفحة

تذكيرات لكل حدث في التقويم وقائمة المهام

أي قيود Any.do

يفتقر إلى إمكانيات إدارة المهام مقارنة بتطبيقات التقويم المشتركة الأخرى

لوحات المهام المنفصلة مطلوبة للمهام الفرعية

تسعير تطبيق Any.do

مجاني الإصدار

قسط : 3 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 3 دولارات لكل مستخدم شهريًا الفرق: 5 دولارات لكل مستخدم شهرياً

تقييمات ومراجعات Any.do Any.do

G2 : 4.1/5 (190+ تقييم)

: 4.1/5 (190+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (130+ تقييم)

9. تيم أب

عبر TeamUp TeamUp هو تطبيق تقويم مشترك يجمع بين التقويمات من مصادر وتطبيقات متعددة لتزويد الفرق برؤية موحدة لجداول الجميع. وبفضل الحقول المخصصة القابلة للتصفية والفرز، يساعد TeamUp المستخدمين على تنظيم المعلومات متعددة الأبعاد، مما يسهل إدارة المهام والأحداث.

توفر الأداة 11 طريقة عرض مختلفة للتقويم، بما في ذلك طريقة عرض السنة والجدول. سواء كانوا يتطلعون إلى التخطيط للأشهر القادمة، أو تنظيم المهام القادمة، أو ببساطة إلقاء نظرة على الصورة الأكبر، يمكن للفرق تصور جداولهم بطرق مختلفة!

TeamUp أفضل الميزات

حقول مخصصة لتنظيم المعلومات في فئات متعددة، مثل الاختيارات والنصوص والأرقام

مشاركة الروابط لإرسال روابط التقويم ليتمكن أي شخص من الاطلاع عليها، بما في ذلك غير المستخدمين

تقويمات فرعية مرمزة بالألوان لإدارة جميع الأحداث والمهام في مجلدات

11 طريقة عرض للتقويم، بما في ذلك طريقة عرض السنة والجدول

مستويات أذونات الوصول لمشاركة التقويمات

قيود TeamUp

تقتصر طرق عرض التقويم في تطبيقات الأجهزة المحمولة على القائمة واليوم والأسبوع والشهر

يتطلب التكامل مع تطبيق إدارة المشاريع لتحسين الاستخدام

تسعير #### TeamUp

خطة مجانية

بالإضافة : 10 دولارات شهريًا لكل تقويم

: 10 دولارات شهريًا لكل تقويم إيجابي : 25 دولارًا شهريًا لكل تقويم

: 25 دولارًا شهريًا لكل تقويم الشركة: 60 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل تقويم

TeamUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 140 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 140 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 40+ تقييم)

10. تقويم أبل

عبر تقويم أبل تقويم Apple Calendar هو تطبيق تقويم رقمي بتصميم نظيف وعصري يتتبع مواعيدك وأحداثك بسهولة. يمكنك إعداد التنبيهات ومشاركة تقويماتك وأحداثك مع الأصدقاء وأفراد العائلة وفرق العمل.

يمكن ترميز الأحداث بالألوان بناءً على أي فئة تختارها لعرض جدولك الزمني بسرعة في لمحة. يمكنك مزامنة التقويمات الخاصة بك من خدمات أخرى مثل تقويم Google أو Microsoft Outlook، مما يسهل عليك البقاء منظماً!

أفضل ميزات تقويم Apple Calendar

حسابات متعددة ضمن عرض تقويم واحد لإدارة جميع الأحداث والمواعيد

تذكيرات وإشعارات للإخطار بموعد الخروج للأحداث

اتصال خرائط Apple لعرض عناوين المواقع الفعلية

الترميز اللوني لتصور نوع الحدث في لمحة سريعة

خيار مكالمة فيديو فيس تايم لأي حدث

قيود تقويم Apple

يفتقر إلى خيارات التخصيص والتكامل لإدارة المشاريع المعقدة أو الجداول الزمنية الجماعية

لا يمكن لأعضاء الفريق الذين ليس لديهم جهاز Apple استخدام تقويم iCloud

تسعير تقويم Apple

تقويم Apple مجاني على أجهزة Apple

تقييمات ومراجعات تقويم Apple Calendar

G2 : 4/5 (أكثر من 160 تقييم)

: 4/5 (أكثر من 160 تقييم) Capterra: غير متاح

تطبيقات التقويمات المشتركة في ClickUp: مفتاح إدارة الوقت بكفاءة

تحكم في تنسيق فريقك وإنتاجيته مع ClickUp! توفر التقويمات المشتركة لدينا لكل فرد في الفريق رؤية واضحة للمهام القادمة، مما يحافظ على قنوات الاتصال مفتوحة وتجنب أي وقت ضائع بسبب سوء التواصل. 💬

من خلال الأدوات المرئية التي تحافظ على ترتيب كل شيء، يمكنك إبقاء فريقك على اطلاع دائم بالتحديثات في الوقت الفعلي وإدارة أعباء العمل بشكل أفضل حتى يكون الجميع على نفس الصفحة. جرّب ClickUp مجاناً اليوم!