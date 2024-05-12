أفضل 10 بدائل ل Doodle & ؛ المنافسين للجدولة الاحترافية

لا يمكن إنكار أن الهاتف المحمول أو الرقمي تطبيقات التقويم قد حققت حضورها في العقد الماضي. A دراسة أجرتها منصة التواصل ECAL أن 70% من الأشخاص يستخدمون تقويمًا رقميًا لإدارة جداولهم اليومية. ولكن عندما يتعلق الأمر بأدوات جدولة الاجتماعات، فإن Doodle قد نحت لنفسه مكانة خاصة!

وباعتبارها أداة مجانية لجدولة الاجتماعات، تعمل Doodle على تبسيط المواعيد اليومية وأحداث الفريق بكفاءة. تعمل التذكيرات والتكاملات سهلة الاستخدام على تعزيز المحادثات المركزة.

على الرغم من أن Doodle قد لا يكون الخيار المفضل للعديد من الشركات. فبعض المستخدمين، على سبيل المثال، يجدون واجهة النظام الأساسي ثقيلة ويرغبون في حل أكثر سهولة في الاستخدام.

لمساعدتك في العثور على أداة الجدولة المناسبة لاحتياجاتك، قمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 بدائل ومنافسين ل Doodle. سنغطي كل شيء، من أهم الميزات والقيود إلى الأسعار والتقييمات لكل منصة! 💯

ما هو Doodle؟

عبر رسومات الشعار المبتكرة Doodle هي أداة جدولة تساعدك على تنظيم لقاءات فردية والاجتماعات الجماعية. بفضل صفحة الحجز، يمكن للمستخدمين عقد الاجتماعات وفقاً لتوافرهم.

تقوم المنصة تلقائياً بإنشاء روابط مؤتمرات الفيديو لكل جلسة وتساعد في جدولة الاجتماعات عبر مناطق زمنية متعددة.

يُساعد Doodle على التخلص من الحاجة إلى متابعة رسائل البريد الإلكتروني لجدولة الاجتماعات، كما يساعد في إنشاء استطلاعات رأي للأحداث لدعوة الأشخاص للتصويت على الوقت المتاح لهم. تتيح لك ميزاته الرئيسية إعداد تذكيرات أو مواعيد نهائية تلقائية لضمان استجابة الجميع. 😏

على الرغم من أنه يحتوي على مجموعة ميزات جيدة، فإن ما يمكن أن يجعل Doodle أفضل هو وظيفة جدولة أكثر سلاسة وأقل تعقيدًا. علاوة على ذلك، فإن أداة الجدولة عبر الإنترنت لديها تصميم عام وعملية إخطار قد لا تلبي احتياجات كل فريق أو سير عمل الاجتماع بالكامل.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Doodle؟

فيما يلي بعض الميزات التي يجب أن تضعها في الاعتبار أثناء استكشاف بدائل Doodle:

ميزات جدولة متعددة الاستخدامات: يجب أن يساعدك البرنامج في جدولة الاجتماعات لأي غرض وأن يكون غنيًا بميزات مثل التذكيرات والدعوات الآلية والاستطلاع وغيرها الاندماج: من الأفضل أن تختار أداة يمكن أن تتكامل مع أدوات مؤتمرات الفيديو أو الصوت، بالإضافة إلى أدوات العمل الأخرى التي تستخدمها سهل الاستخدام: ليس هناك فائدة في الحصول على تطبيق جدولة إذا كان استخدامه يستغرق وقتًا طويلاً التوافر عبر الهاتف المحمول: هذا ليس أمرًا مهمًا، ولكن وجود تطبيق داعم للهاتف المحمول سيساعدك على جدولة الاجتماعات في أي وقت وفي أي مكان، مما يعزز الكفاءة ميسور التكلفة: لا يجب أن يكلفك تطبيق الجدولة الكثير! ابحث عن بديل يوفر لك الميزات التي تريدها بسعر معقول قوالب: من المزايا الإضافية أن توفر الأداة قوالب لأنواع مختلفة من الاجتماعات الداخلية والخارجية مثل التخطيط السريع أو انطلاق المشروع دعم الذكاء الاصطناعي: ما هو أفضل من الحصول على بعض المساعدة الإضافية في تدوين الاجتماعات أو تلخيص الملاحظات؟ حاول البحث عن منصة توفر ميزات تدعم الذكاء الاصطناعي للاجتماعات ## جدولة الاجتماعات مثل المحترفين باستخدام بدائل Doodle العشرة هذه

استخدم أفضل الميزات التي تمت مناقشتها أعلاه كمرتكز لك أثناء تصفح قائمتنا لبدائل Doodle العشرة المحبوبة - التي تغطي كلاً من أدوات جدولة الاجتماعات وأدوات الاستطلاع / الاقتراع. اقرأ مراجعاتنا واختر ما يناسبك منها! ❣️

1. انقر فوق

قم بتعيين مهام متكررة لتبسيط عملك من خلال اختيار جدول اجتماعاتك ومعاينته في التقويم الخاص بك في ClickUp

يشتهر ClickUp بأنه حل لإدارة المشاريع يساعد الأفراد والفرق على حد سواء في إدارة المهام والمشاريع والعمليات. عندما يتعلق الأمر بجدولة الاجتماعات وإدارتها، استعد لرحلة سلسة! 🚗

مع اجتماعات ClickUp مجموعة، يمكنك إعداد اجتماعات لمرة واحدة أو اجتماعات متكررة في سهولة. تأتي المنصة مع عرض التقويم لمساعدتك في التخطيط للاجتماعات والفعاليات الداخلية والخارجية بشكل شامل. قم بسحب وإسقاط أي عنصر في التقويم وستكون جاهزاً!

انسَ متاعب إرسال رسائل البريد الإلكتروني المتكررة لتذكير المشاركين بالاجتماعات القادمة. تذكيرات ClickUp يسهل إعدادها وتساعد الفرق على متابعة جداولها عبر الأجهزة - المتصفحات وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف الذكية.

إلى جانب جدولة الاجتماعات، يمكن أن يساعدك ClickUp في الحصول على الملاحظات والردود بسهولة باستخدام عرض النموذج . قم بإنشاء استبيانات أو أسئلة مع حقول قابلة للتخصيص ومعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى ردود وصفية أو موضوعية من الموظفين أو العملاء أو المتعاونين الآخرين.

يقدم ClickUp مجموعة من قوالب الاجتماعات لتلبية سيناريوهات مختلفة. إليك بعض الآراء التي ستعجبك:

نموذج اجتماع ClickUp All Hands Meeting قالب اجتماع ClickUp Scrum قالب تعقب الاجتماعات ClickUp إذا كنت تشعر أن ملاحظات الاجتماع في كل مكان، استخدم انقر فوق الذكاء الاصطناعي لترتيب الأمور! يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي تلخيص أي محتوى لك وحتى استخراج عناصر العمل من ملاحظات الاجتماع

تلخيص ملاحظات الاجتماع في ثوانٍ باستخدام ميزة ClickUp AI

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

عرض التقويم إلى جدولة المهام وإدارتها والاجتماعات

تحسين إدارة الوقت مع تذكيرات قابلة للتخصيص لعدم تفويت المواعيد النهائية

قوالب لـ ملاحظات الاجتماع وجداول الأعمال، وأنواع مختلفة من الاجتماعات

تعيين المهام المتعلقة بالاجتماع أو الحدث من خلال تعليقات بسيطة

قوائم المراجعة والملاحظات للاجتماعات المنظمة

متتبع الوقت المدمج

كليك أب كليب لتسجيل تسجيلات الشاشة عالية الوضوح ومشاركتها أثناء الاجتماعات

التشغيل التلقائي للمهام المتكررة

المزامنة مع أكثر من 1,000 تطبيق، بما في ذلك تكبير وتطبيقات التقويم الأخرى

نماذج ClickUp لالتقاط استجابات الفريق

أمان عالي الجودة متوافق مع اللوائح

مساعد ذكاء اصطناعي أصلي

قيود ClickUp

وظائف الذكاء الاصطناعي غير متوفرة في الباقة المجانية

منحنى تعليمي طويل لمعظم المستخدمين حيث يستغرق الأمر وقتاً طويلاً لاستكشاف جميع ميزاته

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. مساحة عمل جوجل

عبر: مساحة عمل جوجل Google Workspace هو حل برمجي مبتكر غني عن التعريف! فإلى جانب تقديم بريد إلكتروني مخصص لشركتك، فهو يساعدك على زيادة الإنتاجية من خلال اجتماعات منسقة بشكل جيد.

يمكنك إعداد جلسات افتراضية باستخدام خيار اجتماع الخاص بالمنصة. أضف أشخاصاً إلى مكالماتك من خلال مشاركة رمز أو رابط. إذا كنت تقوم بالبث عبر بث مباشر، يمكنك إضافة ما يصل إلى 100,000 مشاهد في نطاقك.

يمكن للمسؤولين تكوين إعدادات مساحة العمل لجعل Google Meet الحل الافتراضي لعقد مؤتمرات الفيديو في تقويم Google. يمكن للفرق إضافة جدولهم اليومي ومشاركته مع الآخرين وتلقي تذكيرات بالاجتماعات/الأحداث على حسابات Gmail الخاصة بهم.

وتوفر Google Workspace أيضًا أدوات مثل جداول البيانات والمستندات والدردشة التي تجعل التعاون و إدارة عبء العمل أكثر كفاءة

أفضل ميزات Google Workspace

جوجل ميت للحجز الاجتماعات عبر الإنترنت قائمة واسعة من أدوات التعاون

تقويم رقمي سهل الاستخدام

يدعم البث المباشر

القدرة على مشاركة جداول التقويم

قيود مساحة عمل Google

قد يجد المستخدمون الجدد صعوبة في التنقل في هذا البديل ل Doodle

تميل الميزات إلى الإزالة دون إشعار مسبق

تسعير مساحة عمل Google Workspace

المبتدئين من الشركات: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم الأعمال القياسية: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال الإضافية: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات Google Workspace

G2: 4.5/5/5 (أكثر من 40,600 تقييم)

4.5/5/5 (أكثر من 40,600 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

3. كاليندلي

عبر كاليندلي كاليندلي هو برنامج جدولة عبر الإنترنت يساعد الأشخاص على إعداد الاجتماعات الافتراضية في دقائق. يمكن للمستخدمين مشاركة التقويمات الخاصة بهم والطلب من المدعوين اختيار أي تاريخ ووقت حسب توفرهم.

بمجرد تحديده، يمكنك إرسال رسالة بريد إلكتروني تلقائيًا إلى المدعوين تتضمن مزيدًا من التفاصيل حول الاجتماع، مثل روابط الدعوة لـ Google Meet. نوصي بإضافة العناوين ذات الصلة إلى دعواتك وإعداد تنبيهات للاستعداد قبل الاجتماع.

يقدم Calendly حلول جدولة مخصصة لأربعة مجالات:

التكنولوجيا التعليم الخدمات المالية الخدمات المهنية

تساعدك الإدارة الإدارية الممتازة للبرنامج على التوسع مع نمو مؤسستك، وذلك بفضل لوحة تحكم موجزة لتفويض المهام وإدارة مجموعات المستخدمين وتطبيق تغييرات الاجتماعات بشكل مجمّع.

أفضل ميزات #### Calendly

ميزات جدولة مريحة وأساسية

إرسال رسائل بريد إلكتروني تلقائية إلى المستلمين

تمكين مشاركة التقويم

إشعارات/تنبيهات للاجتماعات

إدارة إدارية شاملة

تكامل التقويم مع العديد من المنصات، مثل Salesforce و Zoom

قيود تقويم كاليندلي

لا توفر الميزات الرئيسية مستوى المرونة الذي تتطلبه بعض الشركات

صعوبة إنشاء عمليات سير عمل معقدة تتضمن حجز مواعيد متعددة في وقت واحد

تسعير #### تسعير Calendly

مجاني

قياسي : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم الفرق: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Calendly

G2: 4.7/5 (1,900+ تقييم)

4.7/5 (1,900+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

4. SurveyMonkey

عبر: SurveyMonkey إذا كنت تستخدم Doodle لاستطلاعات الرأي، فإن SurveyMonkey هو بديل جدير بالاهتمام. كأداة للبرمجيات كخدمة (SaaS)، فهي توفر خيارات للتعاون وإنشاء استطلاعات الرأي لمواءمة الجداول الزمنية والأحداث وتناوب العمل.

يمكنك إعداد استطلاعات الرأي لمعرفة عدد المشاركين المحتملين المتاحين واختيار الوقت الذي يمكن للجميع الانضمام إليه. يتيح لك تطبيق SurveyMonkey إرسال تذكيرات تلقائية إلى المشاركين المتوقعين، لحثهم على الاستجابة للدعوة. إذا كنت تعتقد أنه عادةً ما يتم تجاهل إشعارات البريد الإلكتروني، يمكنك أيضًا إرسال دعوات لاستطلاعات الرأي عبر الروابط أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة قوالب موفرة للوقت يمكنك استخدامها لإنشاء نماذج بأسئلة مكتوبة مسبقًا - يمكنك دائمًا تخصيصها حسب حالتك.

أفضل ميزات #### SurveyMonkey

إنشاء نماذج بأسئلة قابلة للتخصيص

جدولة سريعة مع استطلاعات الرأي

القدرة على إرسال دعوات عبر الروابط ووسائل التواصل الاجتماعي

قوالب نماذج مفيدة

قيود برنامج SurveyMonkey

مخاوف محتملة تتعلق بخصوصية البيانات أشار إليها بعض المستخدمين

يتمنى بعض المستخدمين أن توفر المنصة مزامنة في الوقت الفعلي مع أدوات أخرى

تسعير #### SurveyMonkey

ميزة الفريق: 25 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

25 دولاراً شهرياً لكل مستخدم الأفضلية الفردية: 39 دولارًا في الشهر

39 دولارًا في الشهر فريق بريمير: 75 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات SurveyMonkey

G2: 4.4/5 (أكثر من 18,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 18,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 9,800 تقييم)

5. جدولة Acuity

عبر جدولة الحدة جدولة Acuity Scheduling هو جدولة و أداة إدارة المهام التي تساعدك على أتمتة سير عملك وإعداد مواعيد سريعة. ما عليك سوى تزويد المدعوين بمواعيد في أيام محددة، ويمكنهم اختيار الوقت المناسب لهم. قم بإعداد رسائل تذكير تلقائية تكون بمثابة إشعارات بالاجتماعات.

يمكنك أيضاً عرض مدى توفرك لعملائك في الوقت الفعلي. يتيح ذلك حجز المواعيد آلياً حيث يمكنهم إلغاء المواعيد أو إعادة جدولتها بسهولة.

تساعد جدولة Acuity Scheduling المتخصصين على إنشاء نماذج بأسئلة مخصصة لالتقاط الملاحظات أو تعزيز مشاركة المستخدمين. يمكنك بسهولة قبول المدفوعات المحلية أو الدولية عبر الإنترنت باستخدام معالجات دفع موثوقة.

جدولة Acuity Scheduling أفضل الميزات

حجز شامل للاجتماعات والمواعيد

مزامنة تقويمات متعددة

التذكيرات التلقائية

نماذج بأسئلة مخصصة

دعم المدفوعات الدولية

قيود جدولة Acuity Acuity

قد تكون دروس الفيديو التعليمية مفيدة للمستخدمين لأول مرة

تخصيصات محدودة للصفحة المقصودة مقارنة ببدائل Doodle الأخرى

تسعير جدولة Acuity Scheduling

الصعود: 16 دولارًا في الشهر

16 دولارًا في الشهر متنامية: 27 دولارًا في الشهر

27 دولارًا في الشهر القوية: 49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات جدولة Acuity Acuity Scheduling

G2: 4.7/5 (أكثر من 390+ تقييم)

4.7/5 (أكثر من 390+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 5000 تقييم)

6. YouCanBookMe

عبر: YouCanBookMe YouCanBookMe هو بديل بسيط ل Doodle يساعدك على إنشاء صفحات مواعيد مخصصة لجدولة خالية من الاحتكاك عبر المناطق الزمنية. استفد من الألوان والأطر الزمنية والنصوص والشعارات المخصصة بحيث تمثل صفحة الحجز الخاصة بك علامتك التجارية وتوفر تجربة سلسة للعملاء وأعضاء الفريق.

إلى جانب تمكين الاجتماعات الفردية والجماعية، تعمل المنصة أيضاً على أتمتة عمليات المتابعة. على سبيل المثال، عندما لا يحضر شخص ما، لن تحتاج إلى إرسال رسالة بريد إلكتروني تسأل عن سبب عدم تمكنه من الحضور - يمكن لأداة الجدولة القيام بذلك تلقائياً نيابةً عنك.

لقد أحببنا ميزات YouCanBookMe الصديقة للأمان، مثل الحماية بكلمة مرور لصفحات الحجز والحجوزات التي تتم بالطلب فقط.

أفضل مميزات YouCanBookMe

صفحات مواعيد قابلة للتخصيص

يدعم جدولة المجموعات

المتابعة والتذكير التلقائي

صفحات حجز محمية بكلمة مرور

يكتشف المناطق الزمنية

قيود YouCanBookMe

قد يواجه تقويمها المحدث مشاكل في التكامل

قد يكون من الصعب إعداده في البداية مقارنة ببدائل Doodle الأخرى

تسعير YouCanBookMe

مجاني

خطة مدفوعة: 10.80 دولار شهريًا

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

YouCanBookMe التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 1900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1900 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 320 تقييم)

7. هبسبوت

عبر هبسبوت يُعرف HubSpot بقدراته في إدارة علاقات العملاء، وهو مزود ببرنامج جدولة اجتماعات مدمج لمساعدة العملاء المحتملين على حجز مواعيد الاجتماعات. تتم إضافة الحجوزات تلقائيًا إلى جدولك الزمني، وتتم مزامنتها جميعًا بشكل مثالي مع Office 365 و تقويم جوجل .

إذا كنت من المستخدمين الحاليين لمنصة HubSpot، فستتم إضافة كل عميل محتمل جديد يحجز اجتماعًا بسلاسة إلى قاعدة بياناتك. تتفوق هذه المنصة على Doodle من خلال دعم الجدولة الدورية مما يمنح العملاء المحتملين المرونة في مقابلة أي ممثل متاح. 👥

يتيح HubSpot تضمين التقويم الخاص بك على موقعك الإلكتروني الرئيسي لعرض التواريخ المتاحة للعملاء المحتملين. يمكنك مشاركة رابط التقويم الخاص بك مباشرةً أيضاً.

أفضل ميزات HubSpot

التكامل والمزامنة مع Office 365 وتقويم Google

تتم إضافة العملاء المحتملين إلى CRM عند حجز اجتماع

تقويم قابل للتضمين

جدولة دائرية

قيود HubSpot

يتطلب عقودًا سنوية، مما يمنع الشركات من الإلغاء في منتصف الطريق

يمكن أن يكون مكلفاً ومعقداً للغاية بالنسبة للشركات الناشئة على عكس بدائل Doodle الأخرى

تسعير HubSpot

تحتوي المنصة على مستويات تسعير متعددة للأجنحة المختلفة - استكشف الموقع الإلكتروني للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2: 4.5/5 (1,500+ تقييم)

4.5/5 (1,500+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3,900 تقييم)

8. رالي

عبر رالي Rally هي أداة أخرى للجدولة والتعاون تجعل تنظيم الأحداث والاجتماعات أسهل. فهو يساعدك على إنشاء مواعيد بتواريخ مخصصة، بينما تتيح لك لوحة التحكم الرئيسية للمواعيد الاطلاع على مدى توافر جميع المشاركين.

يمكن للمستخدمين أيضاً إضافة تعليقات تحتوي على ملاحظات مهمة قبل الاجتماع. يمكنك إرسال جميع دعوات رالي عبر رابط واحد.

تجعل المنصة استطلاعات الرأي الخاصة بالاجتماعات بديهية للغاية - بمجرد تصويت جميع المشاركين على الاستطلاع الذي أنشأته، يمكنك إنهاء تاريخ الاجتماع ووقته بسرعة ببضع نقرات و تحديد أولويات الاجتماعات التي يجب إجراؤها أولاً.

رالي أفضل الميزات

أدوات إنشاء الفعاليات وجدولتها سهلة الاستخدام

ميزة التصويت البسيط للمجموعات الكبيرة

تكامل Zapier لربط رالي بأدوات التقويم الشائعة

صفحات الأحداث المشتركة

قيود رالي

دعم محدود لسير عمل الاجتماعات المعقدة

لا توجد ميزات إدارة علاقات العملاء - على الرغم من أن العديد من بدائل Doodle في هذه القائمة لا تتضمن أيًا منهما

تسعير #### رالي

مجاني

الإيجابي: 3.5 دولار شهريًا

*جميع الأسعار المدرجة تشير إلى نموذج الفوترة السنوية

رالي التقييمات والمراجعات

TrustPilot: 4.3/5 (أقل من 10 تقييمات)

9. جوتفورم

عبر جوتفورم Jotform هو بديل رائع آخر لـ Doodle يتيح لك إنشاء نماذج مخصصة لحالات استخدام متعددة، بما في ذلك استطلاعات الرأي الخاصة بالاجتماعات. يمكنك الوصول إلى منشئ استطلاعات الرأي المخصصة وتخصيص جوانب مثل المواقع والأوقات والأنشطة وقوائم الفعاليات. راجع جميع البيانات المرسلة في جداول جوتفورم.

يمكنك إنشاء نماذج الاجتماعات باستخدام جهازك المحمول أو سطح المكتب. وتدعم أداة الجدولة عبر الإنترنت إنشاء النماذج دون اتصال بالإنترنت، ومزامنة تقدمك تلقائيًا عند عودتك إلى الاتصال بالإنترنت. شارك في تصميم النماذج مع أعضاء الفريق الآخرين وخصص صفحات الشكر حسب رغبتك.

يحتوي Jotform على مجموعة مثيرة من قوالب نماذج الاجتماعات، بما في ذلك خيارات لـ اجتماعات استخلاص المعلومات وكشوف الحضور

أفضل ميزات #### Jotform

منشئ نماذج بدون كود

يتكامل مع أكثر من 100 تطبيق

يدعم تحصيل المدفوعات عبر الإنترنت على النماذج

مجموعة واسعة من التخصيصات

بناء النماذج دون اتصال بالإنترنت

قيود جوتفورم

يمكن أن تكون عمليات التكامل معيبة في بعض الأحيان

مرونة تصميم محدودة لجدولة الاجتماعات

تسعير #### تسعير Jotform

المبتدئين: مجاناً

مجاناً البرونزي: 34 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

34 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الفضي: 39 دولارًا/شهريًا

39 دولارًا/شهريًا الذهبي: 99 دولارًا/شهريًا

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات جوتفورم #### تقييمات ومراجعات جوتفورم

G2: 4.6/5 (أكثر من 4,700 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 4,700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,600 تقييم)

10. SurveySparrow

عبر SurveySparrow يساعدك SurveySparrow على إنشاء استبيانات قابلة للتخصيص لجميع احتياجات عملك. وسواء كنت تجمع ملاحظات العملاء أو تنجز الاجتماعات، فإنه يدعمك.

باستخدام ميزة الاستبيانات المتكررة الخاصة بالأداة، يمكنك بسهولة إعداد نماذج للاجتماعات المتكررة. يمكنك أيضًا تخصيص وقت إرسال التذكيرات إلى المستخدمين.

يمكن أن تكون النماذج قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، وإذا لزم الأمر، يمكنك ضبطها لتكون متعددة اللغات لاستيعاب الجماهير العالمية. يمكنك البدء من الصفر أو الاختيار من قائمة SurveySparrow التي تضم أكثر من 500 نموذج.

يتيح Survey Sparrow إمكانية إعداد حسابات فرعية متعددة لعملاء الوكالات، مما يسمح بإعداد فواتير مركزية و تدفقات اتصال أكثر سلاسة .

SurveySparrow أفضل الميزات

الاستطلاعات المتكررة

حسابات فرعية للعملاء

يدعم النماذج متعددة اللغات

إرسال تذكيرات

قيود برنامج SurveySparrow

يمكن أن تكون بطيئة في بعض الأحيان مقارنة بخيارات أدوات الجدولة الأخرى عبر الإنترنت

قد يكون من الضروري وجود دليل تقني لدعم المستخدمين الجدد

تسعير #### تسعير SurveySparrow

اتصل لمعرفة الأسعار

SurveySparrow التقييم والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 1800 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1800 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 80 تقييم)

## استكشف ClickUp كبديل مثالي لـ Doodle

بدائل Doodle التي قمنا بتغطيتها كلها مصممة بعناية لتقليل ثرثرة التذكيرات بالبريد الإلكتروني وتضارب اجتماعات تقويم Google.

إذا كنت تبحث عن أداة جدولة شاملة مع ميزات رئيسية لجدولة الاجتماعات وبناء النماذج وإدارة علاقات العملاء, فكِّر في ClickUp ! من خلال ميزاته الشاملة، يمكنك الحصول على إمكانات جدولة وإدارة مشاريع رائعة على منصة واحدة. 🥳