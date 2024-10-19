أفضل 10 تطبيقات جدولة لأصحاب الشركات الصغيرة في عام 2025

إذا كان هناك شيء واحد يثيرنا أكثر من الملفات المرمزة بالألوان وقوائم المراجعة، فهو الجدول الزمني المنظم بدقة. تمنحنا تقويماتنا إحساساً بالسيطرة في عالم فوضوي. وتساعدنا أفضل تطبيقات الجدولة على إبقاء تقويماتنا تحت السيطرة دون الحاجة إلى تنظيم كل شيء يدويًا. 🙌

لا تسيء فهمنا - نحن نحب الأشياء المصنوعة يدوياً. لكننا لا نحب كتابة أطنان من رسائل البريد الإلكتروني للعثور على وقت اجتماع يناسب الجميع.

فمع تطبيقات الجدولة، يمكننا القيام بكل شيء بدءاً من تنظيم اجتماعات الفريق إلى السماح للعملاء بحجز المواعيد إلى تخطيط نوبات عمل الموظفين. ويمكننا القيام بذلك في وقت أقل. ⏰

فيما يلي نظرة على 10 من أفضل تطبيقات الجدولة للشركات الصغيرة من جميع الأنواع. يمكن لهذه التطبيقات أن توفر لك الوقت وتساعدك على إدارة وقتك في نفس الوقت. لذا دعنا نبدأ العمل!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات الجدولة؟

تعتمد بعض الميزات التي تحتاجها في تطبيق الجدولة على ما تقوم بجدولته. ولكن كحد أدنى، يجب أن تقدم أفضل تطبيقات الجدولة للشركات الصغيرة هذه الأشياء الثلاثة:

بديهية واجهة المستخدم: سيجدول عملاؤك وأعضاء فريقك وعملاؤك جميعًا الوقت معك من خلال هذا التطبيق. اختر منصة تعطي الأولوية لسهولة الاستخدام مع ميزات جدولة واضحة وتصميم سهل الاستخدام

سيجدول عملاؤك وأعضاء فريقك وعملاؤك جميعًا الوقت معك من خلال هذا التطبيق. اختر منصة تعطي الأولوية لسهولة الاستخدام مع ميزات جدولة واضحة وتصميم سهل الاستخدام تكامل التقويم: تطبيقات الجدولة الجيدة تتكامل مع تطبيق التقويم المفضل لديك حتى تتمكن من رؤية جميع مواعيدك في مكان واحد. لكن أفضل التطبيقات توفر مزامنة التقويم في اتجاهين، بحيث يمكنك رؤية جميع مواعيدك في مكانين: تطبيق التقويم الخاص بك و تطبيق الجدولة الخاص بك 🗓️

تطبيقات الجدولة الجيدة تتكامل مع تطبيق التقويم المفضل لديك حتى تتمكن من رؤية جميع مواعيدك في مكان واحد. لكن أفضل التطبيقات توفر مزامنة التقويم في اتجاهين، بحيث يمكنك رؤية جميع مواعيدك في مكانين: تطبيق التقويم الخاص بك و تطبيق الجدولة الخاص بك 🗓️ الإشعارات : يجب أن يُخطرك تطبيق الجدولة الخاص بك عندما يحجز شخص ما وقتاً معك. كما يجب أن يرسل لك ولضيفك تذكيرات قبل الموعد. والأفضل من ذلك أن تتمكن من تخصيص إشعاراتك والاختيار بين البريد الإلكتروني والرسائل النصية وتذكيرات التقويم

## أفضل 10 تطبيقات لجدولة المواعيد لاستخدامها في عام 2024

لقد اخترنا 10 تطبيقات جدولة تتفوق في أشياء مختلفة. من إدارة عبء العمل وجدولة الموظفين إلى جدولة المهام وحجز مواعيد العملاء، هناك تطبيق بميزات مناسبة تناسب احتياجات عملك.

1. انقر فوق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

للموظفين المستقلين والشركات الصغيرة الذين يرغبون في جدولة الاجتماعات، وبناء جداول المشروع وتخطيط نوبات العمل، يجعل ClickUp من السهل تتبع كل شيء - حتى تتمكن من التوقف عن التنقل بين التطبيقات. 🐇

يتكامل ClickUp مع التطبيقات التي يستخدمها فريقك بالفعل. فهو يتصل بجميع تطبيقات التقويم الرئيسية ويتزامن معها في الوقت الفعلي. وهذا يعني أن مهام ClickUp الخاصة بك تظهر في تطبيق التقويم الخاص بك، وتظهر مواعيد التقويم الخاصة بك في ClickUp Workspace. يمكنك أيضًا إعادة تنظيم جدولك الزمني باستخدام واجهة سحب وإفلات سهلة الاستخدام تساعدك على تحديد أولويات عملك .

إذا كنت تقوم بجدولة المواعيد عبر الإنترنت بانتظام مع فريقك أو عملائك عبر الإنترنت، فقم بتوصيل ClickUp بـ Zoom لجدولة اجتماعاتك واستضافتها دون مغادرة التطبيق. يمكنك أيضًا مزامنته مع Calendly للسماح للأشخاص بإضافة اجتماعات إلى تقويمك.

من خلال طرق العرض المتعددة، يمكنك تصور عملك على التقويم، في مخطط يومي أو على جدول زمني

ابدأ الاجتماعات وانضم إليها مباشرةً من مهامك باستخدام تكامل Zoom من ClickUp

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

عرض تقويم ClickUp بالإضافة إلى المزامنة التلقائية ثنائية الاتجاه مع تقويم Google و Outlook وتقويم Apple

القدرة على إعادة جدولة التبعيات لضبط جداول المشروع في وقت واحد، بالإضافة إلى تكامل Zapier لجدولة "إذا كان هذا ثم ذاك"

قوالب مجانية لجدولة مهام سير العمل الأكثر تعقيداً مثل جداول المشاريع، ومناوبات الموظفين تقويمات المحتوى و إدارة الوقت العمليات

إضافي ميزات إدارة الوقت ، بما في ذلك أدوات لتتبع الوقت والجداول الزمنية والوقت المدفوع لسهولة إعداد الفواتير

تدريب مجاني ودعم العملاء على مدار 24 ساعة

قيود ClickUp

نظرًا لأن ClickUp يقدم العديد من الميزات والتكاملات، فقد يكون هناك منحنى تعليمي عند البدء

الميزات الموجودة على تطبيق ClickUp للهاتف المحمول ليست قوية كما هي في تطبيق الويب

أسعار تطبيق ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : الاتصال لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

: الاتصال لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. Appoint.ly

عبر Appoint.ly لا يوجد شيء معقد في Appoint.ly، وهذا جزء من سحر أداة الجدولة عبر الإنترنت هذه. فهي تسمح لك بتعيين جدولك الزمني ومشاركة مواعيدك من خلال رابط يمكنك إرساله إلى أي شخص.

يحتوي برنامج جدولة المواعيد هذا على واجهة سهلة الاستخدام وهو رائع للعاملين عن بُعد والفرق الموزعة وفرق المبيعات. كما أنه مثالي لمقدمي الخدمات المحترفين الذين لديهم عملاء في مناطق زمنية متعددة.

Appoint.ly أفضل الميزات

تتيح لك ميزات الجدولة عبر الإنترنت مشاركة مواعيد تواجدك من خلال رابط يمكنك مشاركته عبر الرسائل أو رسائل البريد الإلكتروني أو موقعك الإلكتروني

تسهِّل مزامنة المناطق الزمنية التخطيط للاجتماعات مع أشخاص من جميع أنحاء العالم وتقلل من مخاطر عدم الحضور

التكامل مع تقويم Google وتقويم iCloud وiCloud وOutlook وOffice 365 وExchange

قيود Appoint.ly

أبلغ بعض المستخدمين أنهم لا يتلقون إشعارات عند حجز مواعيد جديدة، لذلك يتعين عليهم التحقق من التقويمات بانتظام لمعرفة التغييرات

لا يوفر هذا التطبيق تكاملاً مع أنظمة معالجة المدفوعات

تسعير Appoint.ly

الخطة الأساسية : مجانية

: مجانية الخطة الاحترافية الخطة: 8 دولارات لكل مستخدم شهرياً

8 دولارات لكل مستخدم شهرياً خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

Appoint.ly التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 12 تقييمًا)

4.4/5 (أكثر من 12 تقييمًا) Capterra: 3.3/5 (أكثر من 3 مراجعات)

3. كتاب العسل

عبر كتاب العسل HoneyBook هنا للعاملين المستقلين والشركات الصغيرة التي تعمل أعمالها على المقترحات والعقود والفواتير - والكثير من القهوة. ☕️

على الرغم من أن تطبيق HoneyBook لن يوفر لك كمية الكافيين التي تتناولها يومياً، إلا أنه سيساعدك في إدارة بقية أعمالك. نعم، إنه تطبيق جدولة، ولكنه ليس مجرد تطبيق جدولة.

يمكنك الإعلان عن خدماتك، وحجز اجتماعات العملاء، وإدارة مستندات مشروعك (مثل المقترحات والعقود والفواتير)، وتحصيل مدفوعات بطاقات الائتمان في مكان واحد. يمكنك حتى إرسال النماذج والاستبيانات ذات العلامات التجارية. بشكل أساسي، يمكنك تبسيط عملية إدارة العملاء من خلال جمع كل اتصالات العملاء في مكان واحد

HoneyBook أفضل الميزات

مشاركة مدى توفرك من خلال رابط يسمح للعملاء بحجز اجتماع

تعيين أنواع متعددة من المواعيد حتى يتمكن عملاؤك من حجزك للخدمة المناسبة والوقت المناسب

جدولة المواعيد والفواتير وقبول المدفوعات من داخل التطبيق نفسه

ضع علامة تجارية لجدولتك وعقودك وفواتيرك وبوابة الدفع حتى يعرف العملاء أنهم يتواصلون مع الشركة المناسبة

قيود HoneyBook

يبلغ العديد من المستخدمين عن صعوبة في الإعداد ويواجهون منحنى تعليمي حاد عند بدء العمل مع ميزات HoneyBook

على الرغم من أنه يمكنك استخدام HoneyBook لكل من الجدولة ومعالجة الدفع، إلا أن المستخدمين أبلغوا أن وقت معالجة الدفع بطيء

تسعير HoneyBook

المبتدئين: 8 دولارات شهرياً

8 دولارات شهرياً الأساسي: 16 دولارًا شهريًا

16 دولارًا شهريًا القسط: 33 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات كتاب العسل

G2: 4.5/5 (135+ تقييم)

4.5/5 (135+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 580 تقييم)

4. كاليندلي

عبر كاليندلي ربما يكون تطبيق Calendly من أشهر تطبيقات الجدولة، وهو أحد أشهر تطبيقات الجدولة، وهو أحد منشئي الحجز عبر الإنترنت. تسمح لك جميع خطط Calendly بمشاركة جدولك الزمني من خلال رابط - لأن المشاركة هي الاهتمام. 💗

بمجرد مشاركة الرابط الخاص بك، يمكن للأشخاص رؤية مدى توفرك وحجز موعد معك. Calendly رائع للعاملين المستقلين، ولكنه أيضًا خيار ممتاز للفرق الصغيرة والكبيرة.

واعتماداً على خطتك، يمكنك إعداد أي نوع من المواعيد (مثل اجتماع لمدة 30 دقيقة) إلى أنواع غير محدودة من المواعيد (مثل قهوة لمدة 15 دقيقة، ومقابلة لمدة 40 دقيقة، ومقابلة لمدة 40 دقيقة، وساعة واحدة على متن الطائرة).

إذا كانت لديك خطة مدفوعة، يمكنك حتى استخدام Calendly لتنظيم الاجتماعات المعقدة - مثل المكالمات الجماعية أو المناقشات الدورية - دون الحاجة إلى الذهاب إلى فريقك بشأن التوافر.

أفضل ميزات Calendly

سهولة الحجز عبر الإنترنت مع رابط قابل للمشاركة

تدفقات عمل قابلة للتخصيص تتيح لك إرسال رسائل نصية أو رسائل تذكير ومتابعة مخصصة عبر البريد الإلكتروني

إمكانية تضمين رابط Calendly على موقعك الإلكتروني أو في توقيع بريدك الإلكتروني لتبسيط عملية الجدولة

التكامل مع تطبيقات تقويم متعددة وأنظمة نقاط البيع، وأنظمة إدارة علاقات العملاء، ومنصات التواصل

قيود تقويم كاليندلي

الميزات محدودة للغاية في الباقة المجانية، حيث تسمح لك فقط بإعداد جدولة مواعيد مجانية لنوع واحد من الأحداث وتكامل تقويم واحد

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود خلل في تكامل التقويم أدى إلى حجوزات مزدوجة أو فشل في التحديث وإظهار التوافر الإضافي بعد الإلغاء

تسعير كاليندلي

الأساسي: مجاناً

مجاناً الأساسي: 8 دولارات للشخص الواحد شهرياً

8 دولارات للشخص الواحد شهرياً المحترفون: 12 دولارًا للشخص الواحد شهريًا

12 دولارًا للشخص الواحد شهريًا الفرق: 16 دولارًا للشخص الواحد شهريًا

16 دولارًا للشخص الواحد شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات التقويمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (1,895+ تقييم)

4.7/5 (1,895+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (2,800+ تقييم)

5. المواعيد المربعة

عبر التعيينات المربعة إذا كنت تبحث عن أفضل تطبيق لجدولة المواعيد للصالونات والمنتجعات الصحية واستوديوهات اليوغا ومراكز اللياقة البدنية وغيرها من الخدمات القائمة على المواعيد، فإن تطبيق Square Appointments هو الأفضل بالتأكيد. 💇‍♀️

تم إنشاء هذا التطبيق من قبل نفس الشركة التي تصنع Square، نظام نقاط البيع الشهير. بالنسبة للشركات التي تستخدم Square بالفعل لمعالجة المدفوعات، سيتناسب برنامج الجدولة هذا بسلاسة مع سير العمل الحالي.

Square Appointments أفضل الميزات

السماح للعملاء بحجز المواعيد أو الفصول الدراسية من موقعك الإلكتروني

إرسال تذكيرات تلقائية بالمواعيد

وضع سياسة الإلغاء الخاصة بك وإضافة رسوم عدم الحضور

إنشاء ملفات تعريف العملاء والسماح للعملاء بالاحتفاظ بالبطاقات في الملف

استخدم ميزات التجارة الإلكترونية لبيع المنتجات عبر الإنترنت بالإضافة إلى خدماتك القائمة على المواعيد

قيود المواعيد المربعة

تظهر أوقات المواعيد دائماً في المنطقة الزمنية لصاحب العمل. لا يتم تحديثها إلى توقيت المستخدم، مما قد يجعل الأمر مربكاً للعملاء في مناطق زمنية مختلفة

يحتوي التطبيق على خيارات محدودة لإضافة معلومات إضافية عن العميل، وتصنيف خدماتك، ونشر السياسات، وإضافة نماذج الاستقبال

تسعير المواعيد المربعة

مجاناً

بالإضافة: 29 دولارًا شهريًا

29 دولارًا شهريًا القسط: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات التعيينات المربعة

G2: 4.3/5 (35+ تقييم)

4.3/5 (35+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 175 تقييم)

6. بيك تايم

عبر وقت الالتقاط تم تصميم Picktime لمختلف الشركات، ولكنه مثالي للشركات التي تحتاج إلى جدولة المواقع والمعدات للمواعيد.

ربما تدير صالونًا حيث يحتاج كل من مصففي الشعر لديك إلى جدولة كرسيه عندما يختارون موعدًا متاحًا. ربما تدير فصول تعليم مستمر، وتحتاج إلى حجز فصل دراسي وجهاز عرض. أو ربما تعمل في شركة كبيرة ذات قاعات مؤتمرات محدودة - وقد تكون المنافسة على حجز قاعة واحدة شرسة! 🤼‍♀️

لن يساعدك "بيك تايم" في جدولة مواعيد العملاء فحسب، بل سيساعدك أيضاً في تخطيط جميع التفاصيل الصغيرة التي تحتاجها لإنجاح اجتماعك.

أفضل ميزات برنامج Picktime

تتيح أداة الحجز على موقع الويب الخاص بك للعملاء الحجز عبر الإنترنت 24/7

تساعدك نماذج الحجز على فهم احتياجات عملائك قبل موعدهم الأول

المواعيد المتكررة في المخطط الرقمي للسماح لعملائك بتحديد اجتماعات دائمة معك

رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة للتذكير بتقليل حالات عدم الحضور

ستقوم ميزات إدارة الفريق بإضافة المواعيد إلى التقويمات الشخصية لأعضاء فريقك عند تعيينهم

تتيح لك عمليات التكامل مع Stripe وPayPal إمكانية تلقي مدفوعات العملاء عند حجز مواعيدهم

قيود وقت الالتقاط

من الصعب تكرار الجداول الزمنية والبيانات الأخرى، لذا سيتعين عليك إدخال المعلومات يدويًا في كل مرة

يجب عليك إرسال الإشعارات بشكل فردي، حيث لا توجد طريقة لإخطار الجميع في نفس الوقت بتغيير الوقت أو الموقع

تسعير وقت الالتقاط

مجاناً

البداية: 3 دولارات لكل مستخدم شهريًا

3 دولارات لكل مستخدم شهريًا محترف: 2.25 دولار لكل مستخدم شهرياً

تقييمات ومراجعات بيك تايم

G2: 4.8/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.8/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 45 تقييم)

7. سيتمور

عبر سيتمور تطبيق جدولة آخر تم تصميمه للشركات الصغيرة، يحتوي Setmore على ميزات خاصة بالجمال والعافية والرعاية الصحية والخدمات الإبداعية والخدمات المهنية والمهنيين التجاريين.

يحتوي هذا التطبيق على قائمة من الوظائف التي يمكن أن نصفها بأنها ليست كثيرة جدًا وليست قليلة جدًا بالنسبة لمعظم الشركات المحلية. مع هذا التطبيق، يمكن لعملائك الحجز والدفع عبر الإنترنت. وبينما هذا كل ما يفعله هذا التطبيق، قد يكون هذا كل ما تحتاجه.

Setmore أفضل الميزات

تساعد صفحة الحجز عبر الإنترنت مع قائمة الخدمات العملاء على حجز الموعد المناسب

عرض آراء العملاء على صفحة الحجز لتشجيع العملاء الجدد على حجز مواعيد جديدة

التأكيدات التلقائية، والتذكيرات عبر البريد الإلكتروني، والتذكيرات بالرسائل النصية تثبط عدم الحضور

تتيح لك عمليات التكامل مع Square وStripe إمكانية تلقي المدفوعات مباشرةً من صفحة الحجز الخاصة بك

قيود Setmore

بدلاً من ظهور برنامج جدولة المواعيد على موقعك الإلكتروني، يجب على العملاء المرور عبر عنوان URL الخاص ب Setmore لجدولة المواعيد

لا يمكنك إنشاء تنسيقات متعددة لرسائل البريد الإلكتروني للمتابعة، لذلك سيرى العملاء نفس التعليمات بغض النظر عن نوع الموعد الذي يحجزونه

تسعير Setmore

مجاناً

المحترف : 5 دولارات لكل مستخدم شهرياً

: 5 دولارات لكل مستخدم شهرياً الفريق: 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا

سيتمور التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (240+ تقييم)

4.5/5 (240+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (940+ تقييم)

8. قابل للتخطيط

عبر قابل للتخطيط هذا لملوك وملكات المحتوى لدينا. 👑

Planable هو تطبيق لجدولة المحتوى يتيح لك أيضًا إنشاء المحتوى وتنسيقه لمنصات مختلفة والحصول على الموافقة في نفس المساحة. إنه تطبيق جدولة من جهة وتطبيق لإدارة المشاريع من جهة أخرى مصمم خصيصاً لمنشئي المحتوى والفرق والوكالات.

يتم وضع كل المحتوى الذي تنشئه في Planable تماماً كما سيكون في شكله النهائي المنشور. فالمحتوى مرئي، ومنشئو المحتوى مرئيون، وأصحاب المصلحة لديك يرغبون بالتأكيد في رؤية المرئيات. 👀

يساعدك هذا التطبيق على الانتقال من تصور منشوراتك إلى الموافقة عليها وجدولتها في مكان واحد.

أفضل الميزات القابلة للتخطيط

التعليق والموافقة بجوار المنشور مباشرةً

جدولة المحتوى الموسمي ودائم الخضرة للنشر تلقائيًا

النشر على فيسبوك وInstagram وTikTok وPinterest وX وLinkedIn وGoogle My Business

القيود القابلة للتخطيط

تعديل الصور داخل التطبيق محدود، لذا ستحتاج إلى تعديل صورك وتغيير حجمها لكل منصة من منصات التواصل الاجتماعي قبل تحميلها إلى برنامج جدولة المنشورات

قد يكون من الصعب تكرار الأهداف والعلامات من المنشورات السابقة، لذلك قد ينتهي بك الأمر بإدخال المعلومات نفسها يدويًا عدة مرات

التسعير القابل للتخطيط

خطة مجانية

الخطة الأساسية : 11 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

11 دولارًا لكل مستخدم شهريًا الخطة الاحترافية الخطة: 22 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

22 دولارًا لكل مستخدم شهريًا خطة المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات قابلة للتخطيط

G2: 4.6/5 (أكثر من 585+ تقييم)

4.6/5 (أكثر من 585+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 305 تقييمات)

9. النائب

عبر النائب يسمح لك تطبيق جدولة المناوبات هذا بالاطلاع على مدى توافر الموظفين، وإنشاء جدول مناوبات، ومشاركته عبر الإنترنت. إذا كانت لديك مناوبات مفتوحة، يمكنك نشرها والسماح لأعضاء الفريق بالمطالبة بها. أو يمكنك السماح للموظفين بتبديل مناوباتهم مع أي شخص مؤهل. يتم كل ذلك من خلال التطبيق.

عندما تظهر مناوبات، يمكنك إدارة الجدول الزمني من خلال تطبيق الهاتف المحمول، بغض النظر عن مكان وجودك. يمكنك تصور تكاليف العمالة بوضوح، بل ويمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء جدول زمني ذكي.

النائب أفضل الميزات

إنشاء جدول مناوبات الموظفين ومشاركته عبر الإنترنت

ملء المناوبات وإدارة عمليات الاستدعاء في الوقت الفعلي

تتبُّع الجداول الزمنية للموظفين

تكامله مع كشوف المرتبات أو نقاط البيع أو أنظمة الموارد البشرية

قيود النائب

قد يكون من الصعب تكرار قالب جدولة مخصص، كما أنه لا يتذكر مدى توفر موظفيك شهرًا بعد شهر، لذلك قد تجد نفسك تدخل نفس المعلومات يدويًا في كل مرة تقوم فيها بالجدولة

يعمل هذا التطبيق بشكل أفضل على أجهزة iOS. إذا كنت تستخدم Microsoft أو Linux أو Android، فقد لا تتمكن من الوصول إلى جميع الميزات

النائب

مجاني

القسط: 4.90 دولار لكل مستخدم شهريًا

4.90 دولار لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات النائب

G2: 4.6/5 (240+ تقييم)

4.6/5 (240+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 685 تقييم)

10. جدولة Acuity

عبر جدولة الحدة يعد Acuity Scheduling تطبيقًا رائعًا آخر لصالونات التجميل والعناية بالصحة والجمال واستوديوهات اللياقة البدنية ومدربي الحياة والشركات التي تأخذ مواعيد شخصية وعبر الإنترنت.

يمكنك إدارة الجداول الزمنية لمواقع متعددة وموظفين متعددين، والسماح لعملائك بحجز مواعيدهم الخاصة عبر الإنترنت. يُعد Acuity Scheduling أيضاً خياراً جيداً للمهنيين الذين يقومون بجميع أعمالهم من خلال الاجتماعات عبر الإنترنت.

جدولة Acuity Scheduling أفضل الميزات

تخلق خيارات التخصيص لصفحة الحجز والتذكيرات عبر البريد الإلكتروني والتذكيرات عبر الرسائل النصية القصيرة تجربة ذات علامة تجارية

يتيح الضبط التلقائي للمناطق الزمنية المختلفة للعملاء رؤية جدولك الزمني بالتوقيت المحلي الخاص بهم

التكامل مع برامج مؤتمرات الفيديو يجعل من السهل الانضمام إلى المواعيد عبر الإنترنت

تساعدك نماذج الاستقبال على فهم احتياجات العميل قبل موعده الأول

تسمح لك عمليات التكامل مع Stripe وSquare وPayPal بتلقي المدفوعات عند حجز العملاء

قيود جدولة Acuity للجدولة

لا يوجد اختيار تقويم متعدد الفرق، لذلك قد لا يكون هذا الخيار الأفضل للفرق الكبيرة ذات الاحتياجات المعقدة للجدولة

مع عدم وجود خطة مجانية، قد يكون هذا التطبيق بعيدًا عن متناول الشركات الجديدة

تسعير جدولة Acuity Scheduling

الناشئة: 16 دولارًا شهريًا

16 دولارًا شهريًا النامية: 27 دولارًا شهريًا

27 دولارًا شهريًا القوية: 49 دولارًا شهريًا

جدولة #### تقييمات ومراجعات جدولة Acuity Scheduling

G2: 4.7/5 (أكثر من 395+ تقييم)

4.7/5 (أكثر من 395+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 5450 تقييم)

التوقيت هو كل شيء

تتيح لك أفضل تطبيقات الجدولة تخطيط المهام والمواعيد والاجتماعات في الوقت المناسب للجميع. قم بتوفير الوقت المتاح لك، ثم اسمح للعملاء وأعضاء الفريق باختيار الوقت المناسب حتى تكونوا جميعاً متزامنين.

إذا كنت صاحب عمل فردي أو صاحب شركة صغيرة، فمن المحتمل أن تكون مشغولاً بمحاولة جدولة المهام اليومية، والجداول الزمنية للمشروع، واجتماعات الفريق، واجتماعات العملاء، ونوبات عمل الموظفين. هذا يعني أن التوقيت لا يمكن أن يكون أفضل من اشترك في ClickUp .

ابدأ في استخدام منصة ClickUp المتكاملة مجانًا وشاهد كيف يوفر لك الجدول الزمني المنظم المزيد من الوقت في يومك! 🤩