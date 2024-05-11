أفضل 10 بدائل ومنافسين ل Jotform في عام 2025

هل تم تحسين استبياناتك عبر الإنترنت للجوال؟

تستخدم الشركات الحديثة النماذج الرقمية لجمع المعلومات على مستوى العملاء وداخل مؤسساتهم. ونتيجة لذلك، أصبح الوصول إلى الأجهزة المحمولة أكثر أهمية من أي وقت مضى في حياتنا اليومية وعملنا. نريد أن نكون أسرع من خلال تحسين سير العمل والوصول إلى الجماهير في أي وقت وفي أي مكان. 📲 🌎

Jotform، منشئ نماذج رقمية كاملة المزايا تأسس في عام 2006، وقد حلّ هذه المشكلة لـ 10 ملايين مستخدم حتى الآن. يجعل Jotform من عملية جمع البيانات والدفع عبر الإنترنت أمرًا سهلاً للشركات لتكون أكثر إنتاجية.

ومع ذلك، مع خيارات التخصيص المتنوعة، وأكثر من 10,000 قالب نموذج، والتكاملات المتاحة التي يقدمها Jotform، تحتاج الشركات إلى منصة إنتاجية حقيقية لدمج جمع البيانات وإدارة المهام.

في هذه المقالة، سنستعرض عشرة من أفضل بدائل Jotform ونغطي ميزاتها وإيجابياتها وسلبياتها وأسعارها للعثور على أفضل ما يناسب احتياجات فريقك.

ما هو Jotform؟

Jotform هو أداة إنشاء نماذج كاملة الميزات عبر الإنترنت تجعل من السهل إنشاء نماذج قوية وجمع البيانات المهمة.

عبر جوتفورم يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج عبر الإنترنت بسهولة عن طريق الاختيار من بين ثلاثة خيارات:

البدء من الصفر الاختيار من بين آلاف القوالب المتاحة استيراد نموذج موجود

ميزات جوتفورم الرئيسية

تسمح وظيفة شريط البحث للمستخدمين بكتابة الأحرف القليلة الأولى من اسم العنصر لتتم تعبئته تلقائيًا

تكامل معالجة الدفع متاح من أكثر من 30 برنامج دفع شائع

اختر من بين مئات العناصر، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني، وحساب النموذج، والشروط والأحكام، والمزيد

تتيح واجهة السحب والإفلات للمستخدمين تقديم نماذج مخصصة ومبتكرة

قيود جوتفورم

يمكن أن تؤدي البرامج النصية للنماذج إلى إبطاء مواقع الويب الخاصة بك في بعض الأحيان

نسخة مجانية محدودة

أفضل 10 بدائل ل Jotform

1. ClickUp

الوصول إلى ClickUp على أي جهاز وفي أي مكان وفي أي وقت ClickUp هو منصة الإنتاجية المثلى التي تتيح للفرق إدارة المشاريع والتعاون بشكل أكثر ذكاءً وجمع كل الأعمال تحت أداة واحدة. سواء كنت جديدًا على تطبيقات الإنتاجية أو مدير مشروع متمرس، يمكن أن يتسع تخصيص ClickUp لأي حجم فريق - من الشركات الصغيرة إلى الشركات الكبيرة - للحصول على أفضل إنشاء لسير العمل. النماذج في ClickUp إزالة العمل اليدوي من خلال تبسيط عمليات الإنشاء والاستلام. قم بتخصيص العلامة التجارية للنموذج، واختر من بين مجموعة مختارة من الحقول المخصصة، وأضف تسميات النموذج إلى وصف المهمة, والمزيد ! ثم شاهد ردودك على الاستبيان تتحول تلقائيًا إلى مهام قابلة للتنفيذ ضمن قائمة ClickUp.

إنشاء نماذج فعالة لجمع المعلومات وإنشاء المهام في ClickUp

الميزات الرئيسية لـ ClickUp

هل تعرف بالفعل اسم المستجيب أو بريده الإلكتروني أو تفاصيل أخرى؟ قم بتعبئة ذلك مسبقًا في النموذج حتى يتمكنوا من تخطي ملء هذه المعلومات

اختر الإشعارات التلقائية التي تتلقاها وعلى أي أجهزة، حتى تكون دائماً على اطلاع

وزِّع النماذج بسهولة مع أي شخص عن طريق نسخ الرابط المباشر ومشاركته معهم أو إنشاء النموذج في صفحة عبر كود HTML

تخصيص عمليات إرسال النماذج الخاصة بك بخيارات إضافية، مثل الحقول المخفية، وتعيين عمليات الإرسال تلقائيًا إلى شخص ما في مساحة العمل الخاصة بك

تبديل تشغيل/إيقاف تشغيل ما إذا كنت ترغب في تنشيط النموذج الخاص بك

النقر على المحترفين

احتفظ بجميع محادثاتك في مكان واحد عن طريق إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً من مهام ClickUp

اختر من بين 100 عملية تكامل أصلية إلى جانب الآلاف من عمليات التكامل المتاحة من خلال Zapier و Integromat

تخطيط النموذج الخاص بك وإدارته وتتبعه الأهداف من مستوى عالٍ

دعوة أي شخص إلى ClickUp الخاص بك والتعاونالاتصال .

شخصي $0 إنشاء محتوى مستندات وجداول بيانات وجداول بيانات وشرائح وعروض تقديمية ونماذج من Google Google Drive التخزين السحابي الآمن على Google Drive (15 جيجابايت/لكل مستخدم) Google Meet مؤتمرات الفيديو والمؤتمرات الصوتية (100 مشارك) بريد Gmail بريد إلكتروني آمن، والمزيد

معيار الأعمال 12 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا Google Drive تخزين سحابي آمن على Google Drive (2 تيرابايت/للمستخدم الواحد) محركات أقراص مشتركة للفريق مؤتمرات الفيديو والمؤتمرات الصوتية من Google Meet (150 مشاركًا) بريد إلكتروني مخصص للأعمال، والمزيد



تقييمات عملاء نماذج Google

G2: غير متاح

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 8,560 تقييم)

مقارنة

href جوتفورم مقابل نماذج جوجل

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4. نوع النموذج

عبر نموذج الكتابة التالي في قائمة بدائل Jotform هو Typeform. تايبفورم ، وهو منشئ نماذج عبر الإنترنت، يحتوي على ميزة منطقية شرطية مدمجة تخلق لمسة شخصية مع المستجيبين للاستبيان.

الميزات الرئيسية لـ Typeform

مكتبات الصور والفيديو تساعدك على إنشاء نماذج جميلة

إنشاء مسارات أسئلة مختلفة لتخصيص نماذجك باستخدام القفزات المنطقية

إضافة معرّف بكسل فيسبوك أو مقتطف رمز مدير إشارات جوجل لتحليلات الموقع

محترفي تايب فورم

دمج حساب Typeform الخاص بك مع عشرات التطبيقات

تشغيل الإجراءات عند الإرسال أو إعادة توجيه الجماهير إلى أي موقع إلكتروني

عدد غير محدود من النماذج على الباقة المجانية

سلبيات سلبيات تايبفورم

لا توجد ميزات لإدارة المشروع للتكامل مع سير العمل

علامة Typeform التجارية موجودة في جميع الخطط باستثناء الخطة المميزة

تأخر الواجهة عند إنشاء نماذج طويلة ومعقدة

تسعير تايب فورم

مجانًا 0 دولار استفسر مع Typeform للحصول على ميزات الخطة المجانية

الأساسية 29 دولارًا في الشهر تتضمن 100 رد/شهريًا مستخدم واحد تفرع الأسئلة/قفزات منطقية تلقي تحميل الملفات (تخزين 1 جيجابايت)، والمزيد

بالإضافة إلى 59 دولارًا شهريًا 1,000 رد/شهر متضمنة ثلاثة مستخدمين إعادة التوجيه عند الانتهاء تلقي تحميل الملفات (تخزين 2 جيجابايت) والمزيد

الشركات 99 دولارًا شهريًا 10,000 رد/شهر متضمنة خمسة مستخدمين مدير إشارات جوجل تلقي تحميل الملفات (سعة تخزين 4 جيجابايت)، والمزيد



تقييمات عملاء تايب فورم

G2: 4.5/5 (480+ تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 460 تقييم)

تحقق من هذا

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/27425/undefined/ تايب فورم مقابل نماذج جوجل *%/%href/_

دليل المقارنة! _

5. شكل الورق

عبر شكل الورقشكل الورق هو بديل متعدد الاستخدامات ل Jotform مع مجموعة متنوعة من الميزات، بما في ذلك القدرة على أتمتة العمليات وتلقي المدفوعات وإدارة الحجوزات وإنشاء نماذج قوية.

الميزات الرئيسية للنموذج الورقي

أكثر من 600 نموذج مُعد مسبقًا ويدعم التوقيعات الإلكترونية

عمليات تكامل واتصالات أصلية مع أكثر من 3,000 تطبيق من خلال منصات خارجية (مثل Zapier)

قابل للتخصيص بالكامل - قم بإنشاء قوالبك الخاصة، واختر لوحة الألوان الخاصة بك، وقم بتضمين المحتوى أينما تريد

إيجابيات Paperform

بوابات الدفع مدعومة من Stripe وSquare وBraintree وPayPal Business

Aحل بدون رمز الذي يمنح المستخدمين القدرة على إدارة أي مشروع - بدءًا من تلقي المدفوعات وجمع المعلومات وتنظيم الحجوزات.

محرر يتيح تخصيصًا غير محدود تقريبًا وتدفقات عمل متقدمة

سلبيات نموذج الورق

لا يمكن عرض قوالب Paperform إلا من خلال التسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية

لا توجد خطة مجانية متاحة

لا توجد إمكانيات لإدارة المشاريع لدمج الردود في سير العمل

أسعار النماذج الورقية

الأساسية 24 دولارًا شهريًا نماذج غير محدودة مستخدم واحد حساب دفع واحد الحد الأقصى لحجم الملف 10 ميغابايت/ملف، وأكثر من ذلك

المحترف 44 دولارًا في الشهر يمكن إزالة العلامة التجارية لنموذج الورق مستخدم واحد ثلاثة حسابات دفع الحد الأقصى لحجم الملف 1 غيغابايت/ملف، والمزيد

الوكالة 159 دولارًا أمريكيًا في الشهر يمكن إزالة العلامة التجارية لنموذج الورق خمسة مستخدمين (مستخدمون إضافيون + 5 دولارات شهريًا) حسابات دفع غير محدودة الحد الأقصى لحجم الملف 1 جيجابايت/ملف وأكثر



تقييمات عملاء Paperform

G2: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: 4.9/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

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href قائمة ببدائل Formstack

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6. نماذج زوهو

عبر نماذج زوهو Zoho Forms هو برنامج مخصص لإنشاء النماذج مع نظام تجميع بيانات أمامي يمكن الوصول إليه على أي جهاز.

ميزات نماذج زوهو الرئيسية

تشغيل إشعارات مشروطة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة من نموذجك عبر الإنترنت كلما تم إرسال سجل جديد أو تحديثه

قياس أداء النموذج وتحسينه حسب الحاجة

تضمين النماذج على صفحات الويب أو المشاركة برابط عام

إيجابيات نماذج زوهو

إنشاء النماذج دون اتصال بالإنترنت

أتمتة تعيين المهام

إعداد سير عمل التوقيع الإلكتروني

سلبيات نماذج زوهو

خيارات محدودة لنماذج النماذج

تتطلب الميزات الأساسية الترقية إلى الخطط المدفوعة

دعم العملاء المحدود

تسعير نماذج زوهو

الأساسية 12 دولارًا شهريًا مستخدم واحد نماذج غير محدودة 10,000 عملية إرسال/شهرية تقارير غير محدودة والمزيد

مستوى قياسي 30 دولارًا في الشهر 25,000 إرسال/شهر 25,000 إرسال/شهر تقارير غير محدودة تكامل الدفع تخزين 2 جيجابايت، والمزيد

احترافي 60 دولارًا شهريًا 60 دولارًا شهريًا 75,000 إرسال/شهرياً قوالب مدمجة ومخصصة الموافقات والمهام تخزين 5 جيجابايت، والمزيد

60 دولارًا شهريًا بريميوم 110$/شهرياً 150,000 إرسال/شهرياً الموافقات والمهام تدقيق السجلات تخزين 10 جيجابايت، والمزيد



تقييمات عملاء نماذج زوهو

G2: 4.4/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

7. FormAssembly

عبر نموذج التجميع البديل التالي من Jotform هو FormAssembly، وهو نموذج ويب ومنصة لجمع البيانات مع قدرات ربط قوية مع Salesforce.

الميزات الرئيسية لـ FormAssembly

جمع معلومات الدفع باستخدام موصل الدفع المعتمد من FormAssembly

استخدم الحقول الشرطية لتبسيط العملية للمستخدمين

ابدأ بقالب معد مسبقًا للحصول على إطار عمل قوي

محترفو فورمAssembly

تقسيم النماذج الطويلة إلى صفحات متعددة

إدراج CSS مخصص

تضمين النماذج باستخدام كود HTML أو طرق النشر الأخرى

سلبيات تجميع النماذج

لا توجد خطة مجانية متاحة

أنواع محدودة من حقول الأسئلة

غير مناسب للمؤسسات الصغيرة التي تحتاج إلى ميزات إدارة المشاريع

تسعير FormAssembly

لا يوجد لدى FormAssembly خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 89 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد، بما في ذلك الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومنشئ السحب والإفلات، وواجهة برمجة تطبيقات المطورين، والمزيد.

تقييمات عملاء FormAssembly

G2: 4.4/5 (أكثر من 260 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

8. صانع استبيانات ProProfs

عبر صانع استطلاع ProProfsصانع استطلاعات ProProfs هو برنامج على الإنترنت لجميع مستويات المهارة لإنشاء وتصميم استبيانات واستطلاعات رأي احترافية.

المميزات الرئيسية لبرنامج ProProfs Survey Maker

دمج التقارير المتقدمة مع إدارة علاقات العملاء وأتمتة التسويق

إضافة درجات وتفرعات لأسئلة الاستبيان

إنشاء استبيانات NPS بسرعة وجدولتها للتوزيع التلقائي

إيجابيات صانع استطلاعات الرأي

اختر من بين مئات النماذج للبدء

قم بإنشاء اختبارات مسجلة واختبارات شخصية

تخصيص مظاهر الاختبار مع مئات الإعدادات

سلبيات صانع استبيانات بروفس بروفس

لا يوجد إداريون في الباقة المجانية لإنشاء وإدارة مستخدمي الحساب

تتطلب الميزات الأساسية الترقية إلى الخطط المدفوعة

مصمم لفرق التسويق وتخطيط الفعاليات

تسعير صانع استطلاعات الرأي

مجاناً 0 دولار عشرة استبيانات/شهرًا استبيانات غير محدودة

الأساسية 0.10 دولار/استجابة في الشهر الشعار والعلامة التجارية والسمات شاشة ترحيب وشكر مخصصة إشعار المجيب عبر البريد الإلكتروني، والمزيد

القسط 0.20 دولار أمريكي/استجابة شهرياً تسجيل الاستبيان منطق التفرع والتخطي الترخيص المخصص، وأمن المؤسسة، والملكية، والمزيد



تقييمات عملاء صانع استطلاعات الرأي

G2: 4.2/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: 4.9/5 (أكثر من 5 تقييمات)

9. SurveyMonkey

عبر SurveyMonkey SurveyMonkey هي منصة أخرى للنماذج عبر الإنترنت في قائمتنا مع خطط متنوعة متاحة للأفراد أو الفرق لإنشاء استطلاعات الرأي والاختبارات واستطلاعات الرأي لأي جمهور.

المميزات الرئيسية لـ SurveyMonkey

احصل على رؤى سريعة مع الرسوم البيانية والملخصات التلقائية

اختر من بين نماذج الأسئلة التي كتبها الخبراء لتضمينها في استبياناتك

استخدم عناصر تحكم مرنة في الأذونات لمشاركة الاستبيانات بأمان

إيجابيات SurveyMonkey

تصدير بياناتك بتنسيقات شائعة مثل CSV وXLS وPDF وPPT وSPSS

اختر من بين العشرات من سمات الاستبيانات واضبط التخطيطات

قياس الاستجابات مقابل معايير الصناعة

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سلبيات *SurveyMonkeySurveyMonkey

قد يكون من الصعب التنقل في واجهة النموذج أثناء إنشاء الحقول المعقدة

غير مناسب للمؤسسات التي لا تحتاج إلى عدد كبير من النماذج

خطط التسعير باهظة الثمن مقارنة ببرامج الاستبيانات الأخرى عبر الإنترنت

تسعير SurveyMonkey

يمكن للمستخدمين الاختيار بين خطة مجانية، وثلاث خطط شخصية تبدأ من 32 دولارًا في الشهر، وثلاث خطط أعمال تبدأ من 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا للحصول على أفضل قيمة مقابل الوقت والمال.

تقييمات عملاء SurveyMonkey

G2: 4.4/5 (أكثر من 17,440 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 8,790 تقييم)

10. باردوت

عبر باردوت البديل الأخير ل Jotform في القائمة هو Pardot، وهو حل أتمتة التسويق مع ميزات متقدمة لبناء النماذج لدعم أهدافك في خط الأنابيب.

ميزات باردوت الرئيسية

إنشاء قوائم التسجيل وتسجيلات الأحداث والتطبيقات والمزيد

تبديل خيارات العرض لإظهار الحقول عند اكتمال الحقول السابقة الأخرى

تقسيم النماذج الطويلة إلى نماذج قصيرة متعددة

محترفي باردوت

وصول غير محدود إلى قاعدة معارف Pardot

سلبيات باردوت

لا توجد خطة مجانية متاحة

لا توجد إمكانيات تعاون مشترك لإدارة المشاريع

غير مناسب للمؤسسات الصغيرة التي تحتاج إلى نماذج سريعة وبسيطة

تسعير Pardot

النمو 1,250 دولارًا شهريًا/حتى 10,000 جهة اتصال (تُدفع سنويًا) 50 نموذجًا و50 صفحة هبوط مدمج تقويم التسويق تتبع المنشورات الاجتماعية تسجيل العملاء المحتملين وتصنيفهم والمزيد

بالإضافة إلى 2,500 دولار شهريًا/حتى 10,000 جهة اتصال (تُدفع سنويًا) تحليلات البريد الإلكتروني المتقدمة، وعرض البريد الإلكتروني، وتحليل المعاينة عشر لوحات معلومات لتاريخ المشاركة B2B تحليلات التسويق تكامل Google AdWords، والمزيد

متقدم 4,000 دولار/شهريًا/حتى 10,000 جهة اتصال (تُدفع سنويًا) 150 قاعدة أتمتة 1,000 مراقبة الكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث تسجيل العملاء المحتملين التنبؤي أدوار المستخدم المخصصة والأذونات والمزيد

قسط 15,000 دولار/شهريًا/حتى 75,000 جهة اتصال (يتم دفعها سنويًا) نماذج الإسناد متعدد اللمس رؤى الحملة 20 مجالاً من نطاقات SSL الزائفة / نطاقات التتبع عنوان IP مخصص، والمزيد



تقييمات عملاء باردوت

G2: 4.4/5 (17,340+ تقييم)

Capterra: 4.1/5 (أكثر من 560 تقييم)

## ما الذي تبحث عنه في بديل Jotform

يعد Jotform ممتازًا لإنشاء النماذج، ولكنك هنا لأنك بحاجة إلى أداة أكثر ثراءً في الميزات لإدارة مهامك أيضًا.

هناك الكثير من أدوات بناء النماذج المتاحة لك اليوم. ومع ذلك، هناك عدد قليل منها فقط يضاهي إمكانيات Jotform ويتفوق عليها في نواحٍ أخرى.

لقد أنشأنا قائمة مرجعية لتسليط الضوء على الميزات التي يجب أن تبحث عنها لاختيار أفضل بديل لـ Jotform. ⬇️

إدارة الميزانية

سوف تكون أكثر دقة مع أداة برمجيات إنشاء النماذج التي تدعم إعداد الميزانية والمصروفات عند جمع الأموال من النماذج.

href إدارة الموارد

تعد الرؤية الكاملة للموارد ضرورية لتخطيط المشروع وتنفيذه لوضع جداول زمنية واقعية لفريق العمل لبناء النماذج وتحليلها.

وصول الضيف

من أصحاب المصلحة الخارجيين إلى المستجيبين للنموذج، فإن منح حق الوصول إلى الحساب بأذونات محددة يلغي الأسئلة المتبادلة عبر البريد الإلكتروني.

href تتبع الهدف

دفع عملية اتخاذ قرارات أفضل باستخدام التحليلات من أداء النموذج ورضا العملاء لزيادة قيمة الأعمال.

دعم مجاني للبرامج

ليس مستداماً (أو ضرورياً) أن تتعلم كل شيء عن أداة البرمجيات الخاصة بك، لذلك عندما تكون عالقاً في موقف ما، يجب أن يكون دعم العملاء متواجداً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة.

أفضل بديل لـ Jotform بشكل عام كليك أب

تناسب ميزات ClickUp الفريدة من نوعها الشركات من جميع الصناعات والأحجام، مما يلغي الحاجة إلى تطبيقات متعددة لـ الإنتاجية . قم بإنشاء نموذج ClickUp وتخصيصه لمشاركته مع أي شخص داخل مؤسستك أو خارجها.

أنشئ نموذج ClickUp الخاص بك اليوم في دقائق وانطلق في مشروعك التالي! 🚀