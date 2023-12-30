أمثلة على ملاحظات الموظفين الفعالة لتقديم مدخلات موضوعية وتعزيز الروح المعنوية

إن تقديم الملاحظات لموظفيك هو أحد أفضل الطرق لدفع تطورهم، والإشارة إلى نقاط قوتهم، وتحفيزهم على اتخاذ إجراءات تصحيحية إذا لزم الأمر. وفي الوقت نفسه، قد يبدو الأمر في الوقت نفسه أكثر الأمور إحراجًا في العالم، خاصةً إذا كانت الملاحظات سلبية. 🫣

يدرك القادة الحقيقيون أن تقديم الملاحظات البناءة أو تعزيز ثقافة الملاحظات الإيجابية يساعد الموظفين على تحسين أدائهم وصقل مهاراتهم للمشاريع المستقبلية.

في هذه المقالة، سنناقش أهمية التغذية الراجعة الهادفة لتطوير الموظفين. كما سنقوم أيضًا بتقديم بعض الأمثلة الإيجابية والبناءة للتغذية الراجعة للموظفين لمساعدتك في معالجة المواقف المختلفة دون إحراج.

لماذا تعتبر التغذية الراجعة للموظف مهمة؟

يمكن أن يؤدي تقديم ملاحظات منتظمة لموظفيك إلى تغيير قواعد اللعبة - خاصةً إذا تم تقديمها بالنية الصحيحة وفي الوقت المناسب. إليك بعض الفوائد التي يمكنك الاستفادة منها:

تبقي الموظفين على المسار الصحيح : تضمن ثقافة التغذية الراجعة السليمة دفع موظفيك نحو تحقيق أهداف الفريق وفهم كيفية مساهمتهم في الصورة الكبيرة

: تضمن ثقافة التغذية الراجعة السليمة دفع موظفيك نحو تحقيق أهداف الفريق وفهم كيفية مساهمتهم في الصورة الكبيرة يُظهر اهتمامك : تقديم الملاحظات الإيجابية، وحتى السلبية عندما يتم تقديمها بشكل مدروس، يمكن أن يساعد الموظفين على الشعور بالاهتمام والاهتمام في بيئة عمل إيجابية

: تقديم الملاحظات الإيجابية، وحتى السلبية عندما يتم تقديمها بشكل مدروس، يمكن أن يساعد الموظفين على الشعور بالاهتمام والاهتمام في بيئة عمل إيجابية تحسّن نتائج العمل: من خلال توجيه الموظفين في الاتجاه الصحيح، فإنك تضمن أنهم يقومون بما يجب عليهم القيام به، مما يؤدي إلى تحقيق أفضل النتائج إدارة الموارد وأداء أفضل للمشروعتعزيز التعلم _جهدك وموقفك الإيجابي

إذا واجهت شركتك فترة مزدحمة بشكل خاص وكان لدى موظفك الكثير من العمل ولكنه تمكن من التعامل مع كل شيء دون عوائق، فهذه ملاحظات ممتازة لإعطائها.

مثال رقم 3

الطريقة التي تتعامل بها مع علاقاتك مع العملاء وتدير بها اجتماعات الفريق مثيرة للإعجاب، وأستطيع أن أرى مدى اهتمامك بعملك

هذه طريقة حقيقية للإشادة بموظف يؤدي باستمرار على مستوى عالٍ.

مثال رقم 4

_أردت فقط أن أقول أنك كنت رائعًا في الآونة الأخيرة! فبفضل إبداعك وتفكيرك الخارج عن المألوف، قدمنا جودة ثابتة وأبقينا عملاءنا سعداء. لقد تحسنت بشكل هائل منذ أن بدأت، وأنا فخور جداً بك

تُعد هذه الملاحظات طريقة رائعة لتقديم دفعة معنوية للموظفين الجدد نسبيًا الذين يُظهرون إمكانات كبيرة وتفانيًا في العمل. 🔥

مثال #5

_مع وجود ماري خارج المكتب، توليت أنت المسؤولية وقمت بقيادة الفريق بأكمله نحو إكمال المشروع بنجاح! أنا معجب جدًا بمهاراتك القيادية وأعتقد أنك ستزدهر في منصب إداري. إذا كنت توافق على ذلك، يمكننا مناقشة الخيارات المتاحة!

من الطرق الممتازة للإشادة بمهارة أو موهبة معينة لدى الموظف - في هذه الحالة، القيادة، تسليط الضوء على موثوقيته في أزمة ما واقتراح خيار الترقية.

مثال #6

لقد تعاملت مع مشكلة هذا الصباح اجتماع العميل كالمحترفين الحقيقيين! كنا في موعد نهائي ضيق، وكان العميل متوترًا، لكنك تمكنت من نزع فتيل النزاع والمساعدة في حل المسألة. مهاراتك في التواصل أنقذت اليوم حقًا!

يثني هذا النوع من التعليقات على قدرة الموظف على التفاوض والتعامل مع النزاعات.

مثال #7

أردت أن أشكر الجميع على العمل الرائع الذي قمتم به هذا الربع من العام! لقد تعاملت مع بعض المشاريع المعقدة في الأشهر الثلاثة الماضية وتفوقتم في عملكم تمامًا. إن العمل الجماعي الذي أظهرتموه مثير للإعجاب

هذه ملاحظات مناسبة للتعبير عن امتنانك للفريق بأكمله.

مثال #8

_منذ مراجعة أدائك الأخيرة، لقد تحسنت بشكل كبير. إن حماسك وعقليتك الإيجابية وتفانيك في العمل لا يمر دون أن يلاحظه أحد! أنا ممتن لأنك جزء من هذا الفريق. لا أطيق الانتظار لرؤيتك تنمو معنا

إنها طريقة ملائمة للاعتراف بتطور الموظف وتحفيزه على الاستمرار.

مثال #9

_أنت هنا منذ فترة طويلة، لكنني ما زلت معجبًا بالجهد الذي تبذله في كل مشروع. لقد ضربت مثالاً ممتازًا لأعضاء فريقك، وأنا سعيد بوجودك في العمل

تُظهر هذه الملاحظات لموظف طويل الأمد أنك تقدّر أخلاقيات العمل التي يتمتع بها ولا تعتبرها أمراً مفروغاً منه.

مثال #10

_أعجبني عرضك التقديمي عن حملة التسويق الجديدة! لقد كان واضحًا ومباشرًا وجذابًا، وأود أن أراك تقدم المزيد من العروض التقديمية

يسلط الضوء على أنك ترغب في رؤية موظفك يخرج من منطقة الراحة الخاصة به لعرض نقاط قوته.

10 أمثلة على ملاحظات الموظفين البناءة

إن تقديم الملاحظات السلبية أو النقد البناء هو عمل صعب - فأنت تريد توجيه موظفيك في الاتجاه الصحيح، لا أن تجعلهم يشعرون بالإحباط أو الخجل أو التوتر. لهذا السبب من الضروري أن تكون حريصًا بشأن اختياراتك للكلمات والتوقيت.

يحب العديد من المدراء استخدام نهج شطيرة الملاحظات هنا - وهو ينطوي على تخفيف النقد البناء مع بعض الملاحظات الإيجابية لموازنة المحادثة. إليك 10 أمثلة تعكس مواقف مختلفة يمكنك استخدامها عند تقديم ملاحظات بناءة أو تصحيح السلوك السلبي.

مثال رقم 1

_تقارير النفقات الخاصة بك شاملة ومنظمة بشكل جيد. وللمضي قدمًا، أود منك تضمين المزيد من المخططات والرسوم البيانية فيها لتقديم المعلومات التي نقلتها بشكل أفضل

تُظهر هذه الملاحظات أنك تقدر جهد موظفك وتوجهه بلطف نحو المتطلبات المتوقعة.

مثال رقم 2

_أنت تتلاعب بمشاريع معقدة متعددة، وأنا أقدر لك ذلك! ومع ذلك، سيكون من الجيد أن تركز دائمًا على المهام ذات التأثير الأكبر. وبهذه الطريقة، يمكنك الاهتمام بالمهام الأكثر إلحاحًا أو المهام ذات الأولوية القصوى دون أن تكون مرهقًا

هذه طريقة جيدة لتشجيع الموظف المجهد بشكل واضح على تطوير وتحسين مهاراته في تحديد الأولويات والبقاء على المسار الصحيح.

مثال رقم 3

_أود أن أتحدث معك حول اجتماع الأمس. مسموح لك أن تختلف مع زملائك في العمل، ولكن ليس من المقبول أن تفرض رأيك على الآخرين. في المرة القادمة، فكر في اتباع نهج أكثر تعاونًا وتقبل آراء فريقك، حتى وإن لم تكن كلها إيجابية

يوضح المثال كيفية تشجيع الموظفين على تجنب السلوك السلبي تجاه زملائهم والتواصل بشكل أفضل في المستقبل.

مثال رقم 4

_ لاحظت أنك لم تعد منخرطًا في عملك في الأسابيع القليلة الماضية. هل هناك أي شيء يحدث؟ كيف يمكنني أن أدعمك وأشجعك على استعادة دوافعك؟

هذه هي الطريقة الأكثر دبلوماسية للتعامل مع الموظف الذي تراجع أداؤه. حافظ على نبرة متعاطفة في المحادثة التالية، وتدرّب على الاستماع الفعال لتحديد السبب الجذري للمشكلة .

مثال رقم 5

بحثك و إدارة المشروع _مهارات مثيرة للإعجاب. ومع ذلك، أعتقد أنك ستستفيد من العمل على مهاراتك التعاونية لزيادة إمكاناتك إلى أقصى حد

تتعرف هذه الملاحظات على المهارات الحالية لموظفيك وتوجههم بلطف في اتجاه المجالات التي تحتاج إلى تحسين.

مثال #6

لاحظت أنك لم تتمكن من الوفاء ببعض المواعيد النهائية في الشهر الماضي. نظرًا لأن هذا له تأثير على الشركة بأكملها، أود أن أسألك عما حدث وما إذا كانت هناك مشكلة يجب أن نعمل على حلها. أعلمني كيف يمكنني المساعدة

تتناول هذه الملاحظات إدارة الوقت المشكوك فيها من قبل موظفك بطريقة داعمة، والتي قد تساعد ربما في الكشف عن بعض اختناقات العملية داخل الفريق.

مثال رقم 7

_تقرير التحليلات الخاص بك يحتوي على عدد غير قليل من الأخطاء. الأخطاء جزء من أي عمل، لكنني أعتقد أنه من المهم الاعتراف بها والتأكد من عدم تكرارها في المستقبل. أود أن أعرف ما الخطأ الذي حدث حتى يتمكن أعضاء الفريق الآخرون من التعلم من هذا الخطأ

هذه طريقة فعالة لمعالجة أخطاء الموظف وإضافة لمسة للمصلحة العامة.

مثال #8

_نحتاج إلى التحدث عن سلوكك في اجتماع الفريق الأسبوع الماضي. على الرغم من أن لك الحرية في التعبير عن آرائك ومواقفك بحماس، إلا أننا لن نتسامح مع الوقاحة. في المرة القادمة، يرجى البحث عن طريقة أكثر ملاءمة للتعبير عن عدم موافقتك مع الآخرين

تحدد هذه الملاحظات السلوك الإشكالي لموظفك، وتعزز القيم التنظيمية، وتعبر عن عدم تسامحك مطلقًا مع السلوك غير المحترم.

مثال رقم 9

_أنا أعلم أنك مشغول، وأنا أقدر جهودك، ولكنك فوّت العديد من المهام المهمة في الشهر الماضي. ولضمان عدم إهمال أي شيء، أقترح عليك استخدام قوائم المهام أو تطبيقات الجدولة أو أي أداة أخرى ملائمة لتدوين مهامك والبقاء على رأسها

هنا، أنت تعالج هنا افتقار الموظف لمهارة معينة، وبما أنك تقدم حلولاً ملموسة، فإن الأمر برمته يبدو ناضجاً وداعماً.

مثال رقم 10

_مر شهران منذ أن بدأت العمل هنا، وأعتقد أنك تتأقلم بشكل جيد. الشيء الوحيد الذي يقلقني هو قلة مشاركتك في الاجتماعات. لا تخف من التعبير عن رأيك - نحن نقدر رأيك ونريد أن نسمع أفكارك

هذه الملاحظات المشجعة يمكن أن تساعد الموظفين الجدد على التأقلم مع مكان العمل الجديد وعدم الشعور بأنك غير مرئي.

قم بتشغيل دورات ملاحظات الموظفين الفعالة باستخدام ClickUp

يفضل العديد من المشرفين تقديم ملاحظات الموظفين من خلال اجتماعات فردية مباشرة. ومع ذلك، قد لا تكون هذه الاجتماعات قابلة للتطبيق بالنسبة للفرق البعيدة أو الكبيرة. أو قد لا يكون لديك الوقت الكافي لجدولة الاجتماعات الفردية.

إذا كنت تتطلع إلى ترسيخ ثقافة إثراء الملاحظات، فإن الاجتماعات الفردية منصة إنتاجية مثل ClickUp يمكن أن تكون منقذة للحياة. فهي توفر وظائف تدعم عملية التغذية الراجعة بأكملها وتساعد على تحسين أداء الموظفين بمرور الوقت! 💝

قم بتوثيق ملاحظاتك باستخدام ClickUp Docs

استخدم ClickUp Docs لتقديم ملاحظات لموظفيك في شكل مكتوب

إذا كنت ترغب في تقديم تعليقات مكتوبة للموظفين، فلا يوجد خيار أفضل من مستندات ClickUp ! تتيح لك هذه الميزة إنشاء المستندات وتحريرها ومشاركتها وتخزينها، بما في ذلك ملاحظات الموظفين و مراجعات الأداء .

نظرًا لأن ClickUp Docs يدعم التحرير في الوقت الفعلي، يمكنك إضافة المديرين المعنيين إلى مستند الملاحظات والعمل معًا لإنشاء نظرة عامة شاملة لأداء الموظف. ويحصل كل شخص على مؤشر يحمل اسمه أعلاه، وبالتالي يكون تدفق الآراء شفافاً.

وبفضل خيارات التخصيص الرائعة، يمكنك إضافة صور وملفات إلى مستنداتك، وإنشاء جداول وقوائم، وحتى ربط مستنداتك بسير العمل لإنشاء تقارير شاملة عن الآراء. قد ترغب في إنشاء مجلدات لتركيز ملاحظات الموظفين حسب مساحة العمل أو القسم.

بمجرد إكمال المستند، شاركه مع موظفك أو قم بتخزينه للرجوع إليه أثناء مراجعات الأداء السنوية.

اكتب ملاحظات لبقة باستخدام ClickUp AI

استخدام الذكاء الاصطناعي مساعد الكتابة في ClickUp لتوليد ملاحظات الموظفين، والعصف الذهني، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني، والمزيد

هل تستغرق كتابة ملاحظات الموظفين الرسمية وقتاً طويلاً؟ لا مشكلة - لا مشكلة ClickUp AI يأتي للإنقاذ! 🦸

ClickUp AI هو مساعد كتابة قائم على الذكاء الاصطناعي يعيش داخل ClickUp. يمكنه إنشاء محتوى مكتوب مثل خطط المشروع البريد الإلكتروني جداول أعمال الاجتماعات والعروض التقديمية وخطط الاختبار مع مطالبات بسيطة.

يمكن لهذه الأداة أن تنقذ الموقف عندما تواجه صعوبة في الوصول إلى النغمة الصحيحة لإبداء الملاحظات. اطلب من ClickUp AI أن:

التحقق من نبرة ملاحظاتك البناءة وضبطها

تصحيح القواعد اللغوية والتركيب من أجل الوضوح

تلخيص التقارير السابقة للموظفين للحصول على سياق سريع أثناء كتابة الملاحظات

توليد ملاحظات جيدة التنسيق بناءً على نقاط الحوار المقدمة

الاستفادة من الملاحظات غير الرسمية باستخدام طريقة عرض ClickUp Chat

إضافة أعضاء الفريق إلى المناقشات والتعاون مع ClickUp Chat في مساحة واحدة وتجنب التنقل بين البرامج

ليس من الضروري أن يكون تقديم الملاحظات رسميًا دائمًا. إذا كانت ثقافة الشركة تسمح بذلك، يمكنك إجراء محادثات ملاحظات غير رسمية مع موظفيك عبر الدردشة. في مثل هذه الحالات، استخدم عرض ClickUp Chat .

تتيح لك طريقة العرض هذه التواصل مع موظفيك في الوقت الفعلي وإدارة سير العمل من خلال سلاسل الرسائل دون التنقل بين مختلف التطبيقات والمنصات. اختر الشخص (الأشخاص) الذي تريد الدردشة معه واكتب ببساطة ملاحظات غير رسمية. يمكن أن يكون نصاً خفيفاً أو تذكيراً لطيفاً لإصلاح مشكلة ما. أضف الصور ومقاطع الفيديو وحتى جداول البيانات لتقديم المزيد من التفاصيل.

وبالإضافة إلى تبسيط التواصل مع موظفيك، تتيح لك طريقة عرض ClickUp Chat تعيين عناصر العمل إلى المحادثة، مما يمهد الطريق لمهام متابعة ما بعد التغذية الراجعة.

أضف أعضاء الفريق إلى محادثاتك بمجرد الإشارة إليهم بـ @واستكشف أبعادًا جديدة لـ التعاون في الوقت الفعلي والشفافية التواصل في مكان العمل .

استخدم تعليقات ClickUp وأدوات التدقيق والتدقيق

تأكد من رؤية تعليقاتك من خلال تعيين تعليقات للمستخدمين مباشرةً في المهام، واحصل على عرض سريع للتعليقات المعينة في قائمة التحقق

إذا كنت ترغب في تقديم تعليقات سريعة إلى أحد الموظفين، فإن تعليقات ClickUp هي الطريقة المثلى! لنفترض أن أحد أعضاء الفريق قام بعمل ممتاز في مهمة معينة، وتريد أن تثني عليه - كل ما عليك فعله هو تعيين تعليق ClickUp للمهمة، وذكر الشخص الذي تريد تقديم الملاحظات له، وكتابة شيء مثل عمل رائع!

يمكنك إضافة رموز تعبيرية إذا كانت تناسب فريقك. 😇

وظيفة أخرى جديرة بالملاحظة هي ميزة التدقيق داخل ClickUp. إنها مثالية لتقديم الملاحظات على ملفات مثل PNG و GIF و JPEG و WEBP والفيديو و PDF.

تعاون بسهولة مع أعضاء الفريق وقدم ملاحظات على الملفات باستخدام ميزات التعليقات التوضيحية والتدقيق والتعليق في ClickUp 3.0

استكشف قوالب ClickUp لتوفير الوقت

هل تريد تقديم ملاحظات شاملة لموظفيك ولكن ليس لديك الوقت الكافي لكتابتها من الصفر؟ قوالب ClickUp تدعمك! 🦸

هناك أكثر من 1000 قالب تضم أقساماً معدة مسبقاً لمساعدتك على توفير الوقت وتوحيد الإجراءات وتقديم مدخلات قيّمة لأعضاء فريقك. للحصول على ملاحظات الموظفين، نوصي باستكشاف قوالب مراجعة الأداء -ستجد العديد من الخيارات لتوثيق أداء موظفيك ومستويات الرضا الوظيفي. على سبيل المثال، فإن قالب خطة ClickUp 30-60-90 يومًا يقدم تصميمًا ملونًا للتحقق من الأجواء مع الموظفين الجدد.

استخدم قالب ClickUp هذا للتخطيط لعمليات التحقق المستقبلية مع الموظفين الجدد

الاستفادة من تكامل ClickUp

هل تعمل عن بُعد ولكنك لا تريد تقديم ملاحظات الموظفين في شكل مكتوب؟ إذًا، ستعجبك حقيقة أن ClickUp يتكامل مع أكثر من 1,000 منصة بما في ذلك تطبيقات لاجتماعات الفيديو مثل Zoom .

ابدأ اجتماع Zoom مباشرةً من ClickUp للدردشة مع أعضاء فريقك مباشرةً. بعد الاجتماع، ستتمكن بعد الاجتماع من عرض روابط التسجيل في مهامك لإنشاء ملخص ومعلومات مركزية.

تلقي الملاحظات باستخدام ClickUp

التعليقات هي طريق ذو اتجاهين. فإلى جانب تقديم ملاحظات الموظفين، يجب عليك أيضًا تشجيعهم على التحدث عن حقيقة عملهم في شركتك. تساعدك آراء الموظفين على فهم وجهة نظر فريقك، وتحديد المشكلات في مكان العمل، وتعزيز بيئة عمل صحية وممتعة، وتعزيز صفاتك القيادية.

يمكنك تبادل الملاحظات مع موظفيك باستخدام بعض الخيارات التي ناقشناها أعلاه، مثل ClickUp Docs والتعليقات. ولكن، هناك أدوات ممتازة مثالية لهذه المواقف، مثل نماذج ClickUp و قوالب نموذج الملاحظات .

إنشاء نماذج متعمقة داخل ClickUp 3.0 مع إمكانات السحب والإفلات لإدراج الحقول وإضافة منطق شرطي لجمع ملاحظات أفضل

قم بتخصيص النماذج وتوزيعها على أعضاء فريقك لاستبيانات مشاركة الموظفين. إنشاء نموذج سهل للغاية - اختر من بين العديد من المهام و الحقول المخصصة على الجانب الأيسر من الشاشة لإنشاء المجموعة المثالية. بفضل تصميم السحب والإفلات، يمكنك إنشاء نماذج عالية الجودة في غمضة عين.

أرسل النموذج النهائي إلى فريقك واطلب منهم تعبئته. سيقوم ClickUp على الفور بتحليل الردود المجمعة وتحويلها إلى مهام قابلة للتتبع. 🥳

تعلم كيف

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تنفيذ أمثلة على ملاحظات الموظفين باستخدام ClickUp

يجب أن تساعدك أمثلة ملاحظات الموظفين المدرجة في القائمة على الاستعداد لمجموعة متنوعة من سيناريوهات التواصل في مساحة العمل.

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في تقديم الملاحظات والتعامل معها، يمكن لـClickUp تقديم يد العون. 🤝

تتيح لك ميزاته المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعزيز التواصل الواضح والشفافية والتعاون داخل فريقك ومراقبة عمل الجميع. اشترك في ClickUp اليوم مجانًا وحسِّن عملية تقديم الملاحظات الخاصة بك. 💗