أفضل 10 قوالب نماذج مايكروسوفت لجمع البيانات

بصفتك مديرًا أو صاحب عمل، من المهم جدًا أن تجمع الملاحظات. فالبيانات التي تجمعها ستساعدك على تحسين منتجاتك وخدماتك وثقافة شركتك وعملياتك التجارية بشكل عام.

على سبيل المثال، هل عملاؤك راضون عن جودة منتجاتك؟ ما الذي يتطلع إليه موظفوك ويقلقون بشأنه؟

يمكنك جمع الملاحظات حول أسئلة كهذه من خلال تصميم نموذج من البداية أو استخدام قوالب معدة مسبقاً.

قوالب الملاحظات والاستبيانات المصممة مسبقًا مثل نماذج مايكروسوفت تتيح لك الحصول على السرعة دون إضاعة الوقت في تطوير القالب. استنادًا إلى توصيات القالب، يمكنك الاستفادة من أسئلة الخبراء وتضمينها.

في حين أن العديد من الشركات تستخدم قوالب نماذج مايكروسوفت، إلا أن لها قيودًا فيما يتعلق بوظائف التخصيص والنطاق والعلامة التجارية.

دعنا نبدأ بإلقاء نظرة على ماهية قوالب نماذج مايكروسوفت، والقوالب المختلفة لاحتياجات عملك، وقيود نماذج مايكروسوفت. سنشارك 10 بدائل لقوالب نماذج مايكروسوفت.

ما هو قالب نموذج مايكروسوفت؟

قالب نموذج مايكروسوفت (نماذج مايكروسوفت) هو أداة لبناء وإدارة الاستطلاعات واستطلاعات الرأي والنماذج والاختبارات.

تغطي هذه القوالب فئات مختلفة، بما في ذلك تسجيل الأحداث، وملاحظات الموظفين، واستطلاعات الرأي الخاصة بأبحاث السوق، وإطلاق المنتجات الجديدة، وما إلى ذلك.

استخدم هذه النماذج لإنشاء استبيانات باستخدام أسئلة الاختيار من متعدد، واستبيانات بمقياس ليكرت، وأسئلة مقياس ليكرت، وأسئلة صافي نقاط المروجين (NPS) ودعوة الردود والتعليقات.

سيتيح لك الإصدار المجاني من MS Forms إنشاء نماذج للأغراض العامة والحصول على التعليقات. ومع ذلك، للوصول إلى الميزات المتقدمة مثل إرسال الاستطلاعات تلقائيًا استنادًا إلى المشغلات والتحليل المتقدم للاستجابات، تحتاج إلى اشتراك Microsoft 365.

فيما يلي بعض قوالب نماذج مايكروسوفت المجانية لتبدأ.

5 قوالب نماذج مايكروسوفت

1. استبيان ملاحظات الحدث

عبر نماذج مايكروسوفت إذا كنت تنظم حدثًا متعلقًا بالتسويق، فاستخدم نموذج استبيان ملاحظات الحدث قبل الحدث أو بعده أو حتى أثناءه لجمع ملاحظات الحضور.

استخدم قالب النموذج هذا لصياغة أسئلة مثل الاختيار من متعدد، والنص، والتصنيف، ومقياس ليكرت.

تعد قوالب نماذج مايكروسوفت خيارًا جيدًا لقالب استبيان سريع مع الأسئلة الموصى بها في كل منها.

2. استبيان تقييم منتج جديد

تخيل أنك أطلقت مؤخرًا منتجًا جديدًا وتريد معرفة رأي عملائك فيه. إن نموذج نموذج تقييم المنتج يساعد في جمع ملاحظات العملاء - سواء كانت ممتازة أو متوسطة أو سيئة.

يتيح هذا النموذج للمشاركين تحميل لقطات شاشة للتحديات التي يواجهونها عند استخدام المنتج، مما يسهل على المشاركين مشاركة ملاحظاتهم.

3. نموذج استبيان آراء العملاء

يمكنك الحصول على مدخلات مباشرة من العملاء ومدى رضاهم (أو عدم رضاهم) عن منتجاتك وخدماتك من خلال استبيان العملاء.

هذا النموذج قالب نموذج MS يسمح للمشاركين بتقييم رضاهم عن المنتج بناءً على عوامل محددة تؤثر على قرارهم باختيار منتجك.

4. نموذج استبيان آراء المديرين

يحتاج الجميع إلى التغذية الراجعة لتحسين أدائهم، ولا يختلف المديرون عن غيرهم. يساعد استبيان ملاحظات المديرين على تقييم أداء القادة.

هذا نموذج MS يجمع بين الأسئلة المفتوحة للموظفين لمشاركة تفاصيل تجاربهم مع المدير وأسئلة مقياس ليكرت لفهم مجالات القوة وإمكانية التحسين.

5. استبيان أبحاث السوق

بغض النظر عن الحجم والصناعة، تستخدم كل مؤسسة استبيانات أبحاث السوق لفهم جمهورها المستهدف بشكل أفضل. يوفر الاستبيان المعلومات الديموغرافية الأساسية ونقاط الألم التي يعاني منها الجمهور المستهدف ونوع المنتج الذي يحتاجه السوق.

هذا قالب نموذج MS يحتوي على قسم عن تحليل المنافسين لفهم مدى رضا عملائك المحتملين عن منتجات المنافسين.

حدود استخدام قوالب نماذج مايكروسوفت ## قيود استخدام قوالب نماذج مايكروسوفت

إذا كنت تفكر في استخدام قوالب نماذج مايكروسوفت لجمع الملاحظات وتحليل البيانات، فإليك بعض القيود التي لا يمكنك تجاهلها في نماذج مايكروسوفت.

لتحقيق إمكاناتها الكاملة، يجب عليك الاستثمار في أدوات مايكروسوفت الإضافية التي تتطلب استثمارًا إضافيًا. على سبيل المثال، تحتاج إلى تصدير النموذج ونتائج الاختبار إلى Excel أو List أو SharePoint

بينما يتكامل نموذج MS Form مع منتجات Microsoft، فإن المنتجات غير التابعة لـ Microsoft لديها خيارات تكامل محدودة. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم نظام إدارة اتصالات العملاء (CCM) لإدارة الاتصالات مع عملائك، ولكن ليس لديه خيارات تكامل مع نماذج MS، فإن تصدير المعلومات يصبح تحديًا

لا يسمح نظام MS Form للمستخدم بحفظ النموذج أو تحديث الرد المرسل جزئيًا. يجب على المشارك إرسال النموذج دفعة واحدة

يحتوي نموذج MS Form على تخصيص محدود للتصميم، مما يعني أنه لا يمكن للمستخدمين إضافة CSS أو HTML مخصص إلى الاستبيان

قد لا يكون MS Form أفضل خيار لك إذا كنت بحاجة إلى قفزات منطقية وحسابات لإنشاء نماذج تفاعلية

فهو لا يوفر مجلدات، مما يجعل تنظيم الردود والنماذج أمرًا صعبًا، خاصةً عندما تقوم بإجراء عدة استطلاعات في وقت واحد

لا يوجد تطبيق MS Form لمساعدتك في إنشاء نماذج استطلاع الرأي أثناء التنقل أو عبر هاتفك المحمول

نماذج MS Forms هو تطبيق أقل شهرة في مجموعة منتجات Microsoft.

لدينا حل أفضل إذا كنت تبحث عن قوالب نماذج أكثر تفاعلية وديناميكية.

## 10 بدائل لقوالب نماذج مايكروسوفت

بعد دراسة احتياجات شريحة المستخدمين وتقييم الخيارات المختلفة بناءً على سهولة الاستخدام والأتمتة والتكامل والملاءمة بشكل عام، فإن خيارنا هو ClickUp.

ما الذي يجعل ClickUp بديلاً قابلاً للتطبيق لنماذج ClickUp؟

لا تحتاج إلى اشتراك لإنشاء النماذج على ClickUp؛ فهو مجاني.

من المزايا الرئيسية الأخرى لاستخدام ClickUp دمج أداة إنشاء النماذج عبر الإنترنت مع نظام إدارة المشروع لجمع وتحليل الملاحظات في الوقت الفعلي لاتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.

فيما يلي بعض من أفضل قوالب نماذج ClickUp التي تجعلها بديلاً قويًا لقوالب نماذج مايكروسوفت.

1. قالب نموذج ClickUp

قالب نموذج ClickUp

استخدام قالب نموذج ClickUp لجمع التعليقات من فريقك والعملاء والعملاء المحتملين.

ما الأفضل؟ يتكامل مع ClickUp إدارة المشاريع منصة حتى تتمكن من متابعة عملك في مكان واحد.

على سبيل المثال، يحتوي قالب النموذج المُنشأ مسبقًا لاستطلاع فريقك على حالات مخصصة مثل مكتملة، ومرفوضة، وتحت المراجعة، وتسجيلات جديدة لتتبع التقدم المحرز. استخدم الحقول الستة المخصصة لتصنيف وإضافة سمات مثل صورة الهوية ورقم العقد. وأخيراً، قم بتنظيم بيانات المستجيبين بطريقة منطقية باستخدام أربعة أنواع من طرق العرض.

يعمل قالب النموذج على تحسين استجابات النموذج مع تذكيرات بالبريد الإلكتروني ويسمح بالتعاون من أعضاء الفريق الآخرين، مما يجعله بديلاً أكثر كفاءة لنموذج MS. للمضي قدمًا، يمكنك أتمتة نشر النموذج وتوزيعه باستخدام أتمتة مبنية مسبقًا وهي وظيفة مفقودة في تطبيق نماذج Microsoft Forms.

2. قالب نموذج ملاحظات ClickUp

قالب نموذج ملاحظات ClickUp

سواء كان الأمر يتعلق بملاحظات المنتج، أو ملاحظات الموظفين، أو استبيان رضا العملاء، فإن نموذج ClickUp الملائم للمبتدئين نموذج نموذج الملاحظات قد قام بتغطيتك.

استخدم قالب نموذج الملاحظات للحصول على ملاحظات حول المنتج على الميزات الجديدة بعد مرحلة البحث والاختبار. قم بإنشاء حلقة ملاحظات شاملة مع حالات مخصصة لتتبع الملاحظات، وسمات مخصصة لتصور بيانات العملاء، و طرق عرض النموذج للحفاظ على تنظيم المعلومات.

يسهّل نموذج الملاحظات الخاص بـ ClickUp جمع الردود بسرعة ودقة، وتحديد مجالات تحسين العملية وتحليل استجابات المستخدمين لاتخاذ قرارات مستنيرة.

إليك ما يجعل قالب نموذج الملاحظات الخاص بـ ClickUp مختلفًا عن نماذج MS.

نماذج ClickUp سهلة المشاركة. انسخ الرابط المباشر من النموذج وشاركه مع المشاركين. بدلاً من ذلك، قم بتضمين النموذج في صفحتك المقصودة عبر كود HTML في قسم كود التضمين.

القدرة على تضمين هذا النموذج أينما تريد تجعل ClickUp بديلاً أفضل لنماذج MS.

3. قالب نموذج اشتراك ClickUp

قالب نموذج اشتراك ClickUp

بالنسبة لأي عمل تجاري، فإن رعاية العملاء والعملاء المحتملين هي السبيل لكسب الولاء. قالب نموذج اشتراك ClickUp الخاص ب ClickUp يبسط عملية الاشتراك لعملائك وعملائك المحتملين.

سواء كنت تبيع اشتراكات شركتك في المدونات أو المجلات أو المنتجات، فإن هذا القالب سهل التخصيص ويساعد على تحسين مبيعات اشتراكاتك.

على عكس قوالب نماذج MS، يقدم نموذج الاشتراك في ClickUp عرضًا شاملًا للمشتركين لديك وحالتهم ورسائلهم الإلكترونية واهتماماتهم، مما يتيح لك إرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة.

تصميم نماذجك وتنظيمها باستخدام عرض اللوحة . قابل للتخصيص لوحة كانبان ممتازة لتصور سير عملك.

من خلال الجمع بين قالب نموذج الاشتراك مع تقارير إدارة علاقات العملاء احصل على عرض كامل للاشتراكات الجديدة والمشتركين غير النشطين ومعدلات فتح البريد الإلكتروني.

4. قالب نموذج طلب ClickUp

قالب نموذج طلب ClickUp

بدءًا من طلبات خدمة العملاء والتسويق وحتى طلبات تأهيل الموارد البشرية، يحتاج كل قسم إلى نماذج طلبات لجمع المعلومات بدقة وسرعة.

إن قالب نموذج طلب ClickUp يبسّط عملية إدارة الطلبات للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمؤسسات التجارية.

اعتبره مكانًا مركزيًا لتنظيم الطلبات، حيث يمكن للأقسام تقديم طلبات الحصول على الموارد وتصور التقدم المحرز في كل طلب بتنسيق تفاعلي.

وفي الوقت نفسه، يتيح ClickUp للمستخدمين إضافة منطق شرطي لنماذج أكثر ذكاءً وديناميكية لسير العمل المعقد.

لنأخذ مثالاً على ذلك.

باستخدام نماذج طلبات ClickUp، يوفر فريق تكنولوجيا المعلومات لديك لزملائك في العمل نموذجًا واحدًا لجميع طلباتهم التقنية. باستخدام المنطق الشرطي، اسأل موظفيك عما إذا كانوا يستخدمون جهاز Mac أو كمبيوتر شخصي، وبناءً على إجابتهم، قدم لهم إصدارات نظام التشغيل MacOS أو Windows في الحقل التالي.

5. قالب نموذج الاتصال ClickUp

قالب نموذج الاتصال ClickUp

إذا كنت تبحث عن طريقة قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة وسهلة الاستخدام لتوحيد رسائل "اتصل بنا"، فإننا نوصي بما يلي قالب نموذج الاتصال ClickUp لتنظيم جميع الطلبات المقدمة من العميل.

اختر من بين نوعين من طرق عرض المهام: طريقة عرض القائمة وطريقة عرض النموذج.

ستساعدك طريقة عرض القائمة على التجميع والفرز والتصفية وهي متوفرة في الخطط المجانية والمدفوعة.

تساعد طريقة عرض الجدول في جمع المعلومات وتبسيط إنشاء المهام. تحتاج إلى خطة مدفوعة لاستخدام طريقة عرض النموذج.

لماذا يحب المستخدمون نموذج الاتصال في ClickUp؟

إنه يتزامن مع ميزة الملء التلقائي لمتصفح الويب الخاص بالزائر، مما يسهل ملء النموذج ببضع نقرات.

بعد تضمين النموذج في الصفحة المفضلة، قم بإعداد رد تلقائي للأشخاص الذين يملؤون النموذج باستخدام أتمتة ClickUp. يمكن أن تكون الرسالة بسيطة: "شكرًا لك على رسالتك؛ سيتصل بك فريقنا قريبًا."

دع عملاءك الأكثر قيمة يعرفون أنك موجود دائمًا من أجلهم.

6. قالب نموذج تقرير ClickUp

قالب نموذج تقرير ClickUp

إذا كنت مدير مشروع مسؤولاً عن إبقاء الفريق على المسار الصحيح مع مشاريع متعددة، فإن نموذج تقرير قالب نموذج تقرير ClickUp لك

إنه يقسم المعالم الهامة إلى مهام أصغر بحيث يقوم فريقك بتحديد أولويات المهام الصحيحة يومياً/أسبوعياً/شهرياً/شهرياً.

يُلغي نموذج التقرير الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا وتنظيمها وتحليلها بشأن التقدم المحرز في جميع المشاريع، مما يجعله أداة لتغيير قواعد اللعبة بالنسبة للمدير المشغول.

بالنسبة للفرق التي تدير مشاريع متعددة، يُعد نموذج النموذج حلاً عمليًا لـ

التنسيق والتنظيم الموحد، مما يجعل التقارير سهلة القراءة

القدرة على تحديث النموذج ببيانات جديدة كلما دعت الحاجة إلى تحديث البيانات في الوقت المناسب

شكل ومظهر متناسق في جميع التقارير

الخطوة الأولى لإنشاء نموذج تقرير هي العصف الذهني للأفكار والمواضيع والأسئلة التي ترغب في تضمينها في التقرير. ClickUp Whiteboards هي لوحة إبداعية لتجميع أفضل أفكارك معًا وإضافة ملاحظات لـ تخطيط العملية .

تقصر نماذج MS Forms هنا لأنها لا تسمح للمستخدمين بإنشاء المهام أو التعاون في الوقت الفعلي أو التفكير في سير العمل الرشيق.

7. قالب نموذج طلب كليك أب الإبداعي

قالب نموذج طلب إبداعي من ClickUp

إذا كنت تعمل بالقطعة أو جزءًا من فريق التصميم الذي يتطلع إلى العمل بكفاءة أكبر مع عملائك أو الأقسام الأخرى، فإن قالب نموذج طلب التصميم الإبداعي ClickUp سيكون شريان حياتك. تعاون في طلبات التصميم وأنشئ سير عمل الطلبات للحصول على المعلومات الصحيحة بتنسيق متسق.

نظّم جميع الطلبات الإبداعية وخزّنها في موقع مركزي وتعاون في ملخصات الطلبات الإبداعية في الوقت الفعلي باستخدام نموذج الطلبات الإبداعية.

تُعد المراجعات ضرورية لـ تحسين سير العمل . بمجرد إنشاء نموذج الطلب، فإن الخطوة التالية هي إعداد عملية المراجعة والجداول الزمنية لمراجعة الطلب والشخص المسؤول عن المراجعة.

استخدم مخططات جانت لتخطيط الجداول الزمنية لمراجعة الطلبات الإبداعية.

كليك أب محرر المستندات يساعد في إنشاء نماذج طلبات موحدة قابلة للتكرار عبر الفرق والأقسام.

8. قالب نموذج طلب ClickUp

قالب نموذج استمارة طلب ClickUp

نموذج استمارة طلب ClickUp مصمم لمساعدة مسؤولي التوظيف والمؤسسات على إنشاء نماذج مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات التوظيف الخاصة بك. قم بمراجعة ومقارنة المرشحين بسرعة وتتبع تقدمهم, تقارير مؤشرات الأداء الرئيسية وتخزين المعلومات المهمة باستخدام طرق العرض المخصصة.

بينما تتميز قوالب نماذج MS بقدرات تصميم محدودة، فإن ClicKUp عرض الجدول يتيح لك تحرير البيانات بشكل مجمّع باستخدام جداول سريعة الاستجابة وبديهية. تساعد الميزات الإضافية مثل الفلاتر القوية وخيارات التجميع في فرز المعلومات وتتبعها.

9. قالب نموذج تسجيل ClickUp

قالب نموذج تسجيل ClickUp

بسيط ومريح، بدون رمز نموذج تسجيل ضيف ClickUp يجعل من السهل إضافة جميع المعلومات التي تحتاج إلى معرفتها عن ضيوفك. يمكنك استخدام القالب المُنشأ مسبقاً أو تصميم النموذج الخاص بك لتتبع تواريخ وصول ومغادرة ضيفك وتفاصيل الإقامة وحجوزات الزوار.

لنفترض أنك تنظم مؤتمرًا صناعيًا. يسمح لك نموذج تسجيل المتطوعين في المجتمع بجمع معلومات عن جميع المتطوعين والضيوف وتأمين عملية التسجيل وتبسيطها.

يمكنهم تحميل مستنداتهم ومرفقاتهم الأخرى. تسمح أتمتة ClickUp بالمزامنة ثنائية الاتجاه مع تطبيقات الطرف الثالث مثل حجوزات الفنادق، ويقوم فريق الإدارة بتخزين هذه المعلومات بشكل آمن مع التشفير.

إذا كنت تفرض رسوماً على الفعالية، يسمح لك النموذج بإضافة تفاصيل إضافية، مثل طرق الدفع المقبولة والضرائب المطبقة، باستخدام حقول مخصصة.

10. قالب نموذج التوظيف الداخلي ClickUp

قالب نموذج التوظيف الداخلي ClickUp

اسأل قسم الموارد البشرية لديك ما الذي يتصدر قائمة المهام الأكثر مللاً، وستكون نماذج التوظيف الداخلية واحدة منها.

إن جمع معلومات الموظفين، والتحقق من المراجع، وتخزين المستندات ذات الصلة ليست بالمهمة السهلة. إن تشغيل ذلك على جداول البيانات عرضة للأخطاء ويستغرق وقتاً طويلاً ويستهلك الكثير من الموارد. نموذج نموذج التوظيف الداخلي ClickUp يبسط عملية جمع معلومات الموظفين الجدد والحفاظ عليها مع الالتزام باللوائح والقوانين ذات الصلة.

يحتوي القالب على حالات مخصصة لتتبع عملية التوظيف وعروض مخصصة لبدء العمل. كما يسمح بإضافة حقول مثل العلامات وتسميات الأولوية والمعينين المتعددين لإدارة عملية التوظيف المعقدة.

استخدام المستندات في ClickUp للتعاون على الأفكار، وتعيين المهام لزملائك، وتغيير حالات المشاريع، وتحديث سير العمل قبل إنشاء نموذج نموذج التوظيف الداخلي. انقر فوق برنامج أتمتة المستندات يجعل من السهل تنظيم الصفحات الفرعية المتعلقة بنموذج التوظيف ضمن تعليق واحد.

ابدأ في إنشاء نماذج الملاحظات الخاصة بك باستخدام ClickUp

ClickUp هو أداة إنشاء نماذج قوية عبر الإنترنت تتفوق على نماذج Microsoft Forms فيما يتعلق بالمنطق الشرطي والمرونة وميزات التخصيص.

تُعد قوالب نماذج ClickUp أفضل منصة لإنشاء استبيانات تفاعلية للتعليقات، والتعاون مع أعضاء الفريق في أقسام محددة، واكتساب رؤى قيمة من التحليلات في الوقت الفعلي.

وعلاوة على ذلك، يساعدك تكامل ClickUp مع الأدوات والتطبيقات الأخرى على استخدام هذه المعلومات لتحسين أعمالك. اشترك في ClickUp وأنشئ أول نموذج استطلاع رأي لك، وابدأ مجانًا.