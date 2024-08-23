كيفية إنشاء استبيان في نماذج جوجل

أنت تخطط لفعالية مجتمعية وتريدها أن تكون مثالية. لذا، تقرر جمع مدخلات من الحاضرين المحتملين حول تفضيلاتهم. ولكن كيف يمكنك جمع هذه المعلومات بكفاءة من عشرات وربما مئات الأشخاص؟ الإجابة هي: عن طريق إنشاء استبيان في نماذج Google.

مثل مخطط الفعاليات الماهر الذي يستمع إلى كل التفاصيل، يساعدك استخدام نماذج جوجل لاستطلاعات الرأي في التواصل مع جمهورك. يمكنك تخصيص الأسئلة وجمع البيانات بسهولة وتحليل الإجابات لتلبية توقعات الجميع.

سواء كنت معلّمًا يسعى للحصول على تعليقات، أو خبيرًا في مجال الأعمال يُجري أبحاثًا في السوق، أو منظّم حدث يخطط للحدث الكبير التالي، فإن نماذج Google تسهّل إنشاء الاستبيانات وتوزيعها وتحليلها.

إنها أكثر من مجرد أداة - إنها جسر لفهم جمهورك والتفاعل معه.

كيفية إنشاء استبيان في نماذج Google

إنشاء استبيانات في نماذج جوجل تساعدك على جمع رؤى قيّمة من جمهورك. وعندما تقوم بتحليل وتطبيق الملاحظات التي تمت مشاركتها، يمكنك البدء في إنشاء منتجات وخدمات أفضل، وإجراء فعاليات مصممة خصيصًا لتناسب تفضيلات جمهورك المستهدف، وفي هذه العملية، يمكنك تحقيق نتائج أفضل لعلامتك التجارية أو عملك.

دعنا نطلعك على الخطوات التي تنطوي عليها هذه العملية.

الخطوة 1: الوصول إلى نماذج Google

عبر مساحة عمل جوجل أولاً، افتح متصفحك وانتقل إلى موقع نماذج Google. تأكد من تسجيل الدخول باستخدام حساب Google الذي تريد ربطه بالاستطلاع.

مثال: لنفترض أنك معلم تريد فهم تفضيلات طلابك لمشروع قادم. تجعل نماذج Google هذه المهمة سريعة ومباشرة.

يمكنك إنشاء نموذج حيث يمكن للطلاب تحديد نوع المشروع المفضل لديهم (على سبيل المثال، مشروع جماعي، مشروع فردي). يمكنهم أيضًا مشاركة الموضوعات التي يهتمون بها (مثل العلوم والتاريخ). ستساعدك هذه المعلومات على تصميم المشروع بما يتناسب مع اهتمامات الطلاب واحتياجاتهم.

الخطوة 2: ابدأ نموذجًا جديدًا فارغًا

عبر مساحة عمل جوجل انقر على نموذج فارغ للبدء من الصفر، أو اختر قالبًا يناسب احتياجاتك. توفر القوالب هيكلًا معدًا مسبقًا وأسئلة مملوءة مسبقًا لاستطلاعات نموذج Google الخاص بك، مما يوفر لك الوقت. بالطبع، يمكنك تعديل المعلومات وتخصيص النموذج حسب رغبتك، حتى لو كنت تستخدم قالبًا.

مثال: إذا كنت تنظم حدثًا مجتمعيًا، فحدد قالب "تسجيل الحدث". سيحتوي هذا القالب على حقول مثل الاسم والبريد الإلكتروني والتفضيلات التي تم إعدادها لك بالفعل. يمكنك تخصيص الأسئلة لتناسب احتياجات الحدث الخاص بك.

على سبيل المثال، قد ترغب في طرح السؤال التالي: "ما هي الجلسات التي ترغب في حضورها؟" مع خيارات مثل "يوغا الصباح" و"ورشة عمل الطبخ" و"دروس الفنون".

الخطوة 3: إضافة عنوان ووصف

عبر مساحة عمل جوجل امنح الاستمارة غير المعنونة عنوانًا ذا صلة، مثل "تفضيلات الحدث المجتمعي". أضف وصفًا موجزًا لتوفير السياق، مثل "يُرجى ملء هذا الاستبيان لمساعدتنا في التخطيط لأفضل فعالية ممكنة"

مثال: بالنسبة لاستطلاع رأي الطلاب، يمكنك عنونته بـ "تفضيلات مشروع الفصل"، مع وصف يقول "أخبرنا بالموضوعات وتنسيقات المشاريع المفضلة لديك" يمكنك إعطاء الطلاب خيارات مثل "وقت داخل الفصل" أو "الواجبات المنزلية" أو "التعاون عبر الإنترنت".

💡 نصيحة احترافية: هل تريد جعل بعض الأسئلة إلزامية للإجابة؟ قم بتبديل مفتاح "مطلوب"

الخطوة 4: إنشاء الأسئلة

عبر مساحة عمل جوجل تدعم نماذج Google أنواعًا مختلفة من الأسئلة:

اختيارات متعددة: هذا النوع مثالي لتحديد خيار واحد من قائمة. على سبيل المثال، "ما هو النشاط الذي تفضله في الفعالية؟

هذا النوع مثالي لتحديد خيار واحد من قائمة. على سبيل المثال، "ما هو النشاط الذي تفضله في الفعالية؟ مربعات الاختيار: تسمح مربعات الاختيار للمجيبين باختيار إجابات متعددة. على سبيل المثال، "حدد جميع الأطعمة التي ترغب في تناولها في الفعالية"

تسمح مربعات الاختيار للمجيبين باختيار إجابات متعددة. على سبيل المثال، "حدد جميع الأطعمة التي ترغب في تناولها في الفعالية" الإجابات القصيرة: هذه الإجابات القصيرة مثالية للردود النصية المختصرة مثل "هل هناك أي تعليقات أو اقتراحات إضافية؟

هذه الإجابات القصيرة مثالية للردود النصية المختصرة مثل "هل هناك أي تعليقات أو اقتراحات إضافية؟ المقياس الخطي: هذا المقياس مفيد لتصنيف الأسئلة على مقياس رقمي، مثل "قيّم اهتمامك بالأنشطة الخارجية (1-5)"

هذا المقياس مفيد لتصنيف الأسئلة على مقياس رقمي، مثل "قيّم اهتمامك بالأنشطة الخارجية (1-5)" شبكة خيارات متعددة: تتيح الشبكة للمجيبين تحديد الخيارات عبر مصفوفة من الأسئلة مثل "قيّم الأنشطة التالية من حيث بناء الفريق والمتعة والتعقيد على مقياس من 1-5 لكل منها"

لإضافة سؤال، انقر على أيقونة "+" في شريط الأدوات العائم، واختر نوع السؤال، واملأ التفاصيل اللازمة.

مثال: بالنسبة إلى استطلاع رأي الصف، يمكنك أن تسأل: "ما هو موضوع المعرض الذي يثير اهتمامك أكثر من غيره؟" وتقديم خيارات متعددة الخيارات مثل "العلوم" أو "التاريخ" أو "الأدب" أو "الأدب" وما إلى ذلك.

الخطوة 5: تخصيص النموذج

عبر مساحة عمل جوجل استخدم أيقونة لوحة الألوان لتخصيص لون ونمط النموذج الخاص بك. أضف صورًا أو مقاطع فيديو إذا لزم الأمر لجعل استبيانك أكثر جاذبية.

مثال: قم بتخصيص نموذج استطلاع الرأي الخاص بفصلك الدراسي بألوان مدرستك أو سمة الحدث لجعله جذابًا بصريًا. يمكنك تحديد صور رأس مختلفة وألوان خلفية وأنماط خطوط مختلفة. لنفترض أن ألوان مدرستك هي الأزرق والذهبي. يمكنك بعد ذلك تعيين لون الخلفية إلى اللون الأزرق واستخدام لمسات ذهبية في النص وصورة الرأس.

الخطوة 6: تكوين الإعدادات

عبر مساحة عمل جوجل انقر على زر الإعدادات للوصول إلى إعدادات الاستطلاع. هنا، يمكنك جمع عناوين البريد الإلكتروني، وقصر الردود على رد واحد لكل شخص، وإدارة التفضيلات الأخرى لتناسب احتياجاتك.

مثال: بالنسبة لاستطلاع آراء الموظفين فيما يتعلق بتجربة عمل مختلطة، قد ترغب في جمع عناوين البريد الإلكتروني لضمان استجابة كل موظف مرة واحدة فقط. من خلال القيام بذلك، يمكنك منع الموظفين من إرسال ردود متعددة، مما يضمن تكامل البيانات. بالإضافة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة إلى المتابعة، يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى المستجيبين للحصول على مزيد من التوضيحات أو معلومات إضافية.

يعد جمع عناوين البريد الإلكتروني مفيدًا أيضًا لتتبع من قام بالرد على الاستبيان ومن لم يرد عليه، مما يسمح لك بإرسال رسائل تذكيرية للموظفين الذين لم يقوموا بالرد على الاستبيان بعد.

الخطوة 7: أرسل استبيانك

عبر مساحة عمل جوجل بمجرد أن يصبح النموذج جاهزًا، انقر على زر إرسال. يمكنك مشاركة الاستبيان عبر البريد الإلكتروني أو الرابط أو تضمينه على موقع إلكتروني. استخدم أيقونة الرابط لاختصار عنوان URL لسهولة المشاركة.

مثال: أرسل رابط استبيان الفصل بالبريد الإلكتروني إلى طلابك أو انشره على بوابة مدرستك على الإنترنت. من الجيد أن تتذكر أن روابط استبيان نموذج Google لا تنتهي صلاحيتها افتراضيًا. بمجرد إنشاء نموذج ومشاركته، سيظل الرابط نشطًا إلى أجل غير مسمى ما لم تقم بتعطيله يدويًا.

الخطوة 8: تحليل الردود

عبر مساحة عمل جوجل تتكامل نماذج Google دون عناء مع جداول بيانات Google Sheets، مما يسمح لك بتحليل الردود في جدول بيانات. وهذا يجعل من السهل فرز البيانات وتصفيتها وتصورها.

مثال: بعد تقديم موظفيك لتعليقاتهم على تجربة العمل المختلطة الجديدة، يمكنك استخدام جداول بيانات Google لمعرفة عدد الأشخاص الذين يفضلون النظام الجديد وعدد الأشخاص الذين لا يفضلونه، والتخطيط لطرحه وفقًا لذلك.

ومع ذلك، فإن نماذج Google ليست فقط للأحداث والفصول الدراسية وشكاوى الموظفين. يمكنك إنشاء تفاصيل مفصّلة قوالب استبيان لجمع الملاحظات حول مختلف الجوانب الأخرى لعملك - من الحملات التسويقية إلى مواصفات المنتج؛ من تصور العلامة التجارية إلى الرضا العام للموظفين. يمكن أن تكون استبيانات Google أيضًا أدوات قوية لاكتساب رؤى داخلية وفهم صوت الموظف داخل مؤسستك

من خلال فهم شعور فريقك تجاه عملهم، يمكنك تنفيذ التغييرات التي تحسن الرضا العام والإنتاجية. يمكنك أيضًا استخدام هذه الاستطلاعات للتعمق في تحليلات القوى العاملة واتخاذ قرارات قائمة على البيانات.

من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكنك إنشاء استبيانات فعّالة في نماذج Google من خلال حسابك الشخصي على Google، وجمع بيانات قيّمة واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على الردود.

قيود استخدام نماذج جوجل للاستطلاعات ## حدود استخدام نماذج جوجل للاستطلاعات

على الرغم من أن نماذج جوجل أداة قوية لإنشاء الاستطلاعات، إلا أن لها بعض القيود. يمكن أن يساعدك فهم هذه القيود على تحديد ما إذا كانت الأداة المناسبة لاحتياجاتك أو إذا كان البديل أفضل.

1. أنواع الأسئلة المحدودة

تقدم نماذج Google مجموعة متنوعة من أنواع الأسئلة، ولكنها تفتقر إلى بعض الخيارات المتقدمة التي توفرها أدوات الاستطلاع الأخرى. على سبيل المثال، لا يدعم بعض تنسيقات الأسئلة التفاعلية، مثل السحب والإفلات أو المنطق الشرطي المتقدم.

إذا كنت تقوم بإجراء استبيان اكتشاف العملاء بالنسبة لأبحاث السوق التي تتطلب من المستجيبين ترتيب العناصر أو تقديم مدخلات بشكل أكثر ديناميكية، قد تكون نماذج Google غير كافية.

2. تحليل البيانات الأساسية

بينما تتكامل نماذج Google مع جداول بيانات Google لتحليل البيانات الأساسية، إلا أنها لا تقدم تحليلات متعمقة أو ميزات إعداد تقارير متقدمة. ستحتاج إلى تصدير البيانات إلى أدوات أخرى لإجراء تحليلات أكثر تعقيدًا.

بالنسبة لمحترفي الأعمال الذين يحتاجون إلى إجراء تحليل تفصيلي للمشاعر أو إنشاء تصورات معقدة للبيانات، قد يكون هذا القيد عيبًا كبيرًا. استخدام برنامج إنشاء النماذج مع تحليلات أكثر تقدمًا قد يكون ضروريًا.

3. عدم وجود علامة تجارية مخصصة

تقدم نماذج Google خيارات محدودة لتخصيص مظهر الاستبيان الخاص بك. لا يمكنك وضع علامة تجارية كاملة للنموذج بشعار شركتك أو ألوانها أو خطوطها، وهو ما قد يكون مهمًا للحفاظ على المظهر الاحترافي و/أو تذكر العلامة التجارية.

إذا كنت منظِّم فعالية ترغب في إنشاء تجربة ذات علامة تجارية للحضور، فإن عدم وجود خيارات التخصيص قد يجعل استبيانك يبدو أقل أناقة أو مألوفًا أو رسميًا أو جديرًا بالثقة. الأدوات التي تقدم قوالب نماذج الملاحظات مع خيارات شاملة للعلامة التجارية يمكن أن تكون أكثر ملاءمة وتجعل الاستبيانات أكثر وضوحًا لجمهورك.

4. خيارات تكامل محدودة

تتكامل نماذج Google بشكل جيد مع أدوات Google Workspace الأخرى ولكن لديها تكامل محدود مع تطبيقات الطرف الثالث مقارنةً بأدوات الاستطلاع الأخرى. وهذا يمكن أن يحد من قدرتك على أتمتة سير العمل وتبسيط العمليات.

قد يجد الباحث الذي يحتاج إلى دمج بيانات الاستطلاع مباشرةً مع أنظمة إدارة علاقات العملاء أو أدوات أتمتة التسويق أن هذه القيود تمثل تحديًا. للتكامل السلس, أدوات ملاحظات العملاء التي تدعم منصات متعددة قد تكون أفضل.

5. لا توجد إمكانيات غير متصلة بالإنترنت

نماذج Google تتطلب اتصالاً بالإنترنت لإنشاء الاستبيانات وتعبئتها. لا يتوفر وضع عدم الاتصال بالإنترنت، وهو ما قد يمثل مشكلة إذا كنت بحاجة إلى جمع البيانات في مناطق ذات اتصال ضعيف بالإنترنت.

إذا كنت إجراء استطلاعات بحثية للمستخدمين في مواقع أو أحداث بعيدة حيث لا يمكن الاعتماد على الوصول إلى الإنترنت، فإن هذا القيد قد يعيق جهود جمع البيانات الخاصة بك، مما يتطلب منك التحول إلى أدوات أكثر مرونة.

على الرغم من أن نماذج جوجل ممتازة للاستطلاعات الأساسية، إلا أن هذه القيود قد تؤثر على ملاءمتها للمهام الأكثر تعقيدًا. إذا واجهتك هذه التحديات، ففكر في بديل مثل ClickUp وهي أداة لإدارة المشاريع والتعاون، قد تكون مفيدة.

إنشاء استبيانات باستخدام نماذج ClickUp

مع نمو عملك، تحتاج إلى أداة أقوى من نماذج Google للاستفادة من الميزات المتقدمة والتحليلات الأعمق والتكامل السلس مع سير عملك. نماذج ClickUp سيكون حليفك الأكبر هنا!

تتيح لك طريقة عرض النماذج في ClickUp إنشاء نماذج جميلة لجمع أي معلومات. يمكنك إنشاء مهام من استجابات النماذج واتخاذ إجراءات بشأنها متى ما كنت مستعدًا.

أنشئ استبيانات ديناميكية وقابلة للتخصيص دون عناء باستخدام طريقة عرض النماذج من ClickUp

تتضمن طريقة العرض هذه منطقًا مشروطًا، مما يتيح لك إنشاء نموذج ديناميكي يدعم حالات استخدام متعددة، مما يوفر الوقت لك وللمستجيب.

باستخدام طريقة عرض نموذج ClickUp، يمكنك بسهولة إدارة وتحليل استجابات الاستبيان، مما يجعل ClickUp أفضل بديل نماذج جوجل .

الحقول المخصصة: استخدم أنواعًا مختلفة من الحقول مثل النصوص والقوائم المنسدلة والتواريخ والتقييمات لالتقاط الإجابات التفصيلية. تملأ الحقول المخفية معلومات المستجيبين المعروفة تلقائيًا، مما يوفر الوقت

استخدم أنواعًا مختلفة من الحقول مثل النصوص والقوائم المنسدلة والتواريخ والتقييمات لالتقاط الإجابات التفصيلية. تملأ الحقول المخفية معلومات المستجيبين المعروفة تلقائيًا، مما يوفر الوقت إنشاء المهام: تحويل استجابات النموذج إلى مهام تلقائياً. تعيين المهام لمستخدم واحد أو عدة مستخدمين، وإدارتها من خلال طرق عرض مختلفة

تحويل استجابات النموذج إلى مهام تلقائياً. تعيين المهام لمستخدم واحد أو عدة مستخدمين، وإدارتها من خلال طرق عرض مختلفة قوالب المهام: قم بإنشاء قوالب مهام قابلة لإعادة الاستخدام للعمليات المتكررة لتوفير الوقت وضمان الاتساق

قم بإنشاء قوالب مهام قابلة لإعادة الاستخدام للعمليات المتكررة لتوفير الوقت وضمان الاتساق سهولة المشاركة: مشاركة النماذج بسهولة عبر روابط مباشرة أو تضمينها على مواقع الويب

جمع البيانات باستخدام ClickUp Forms لتحسين التخصيص والتحليلات القوية

إليك كيفية إنشاء الاستبيانات وإدارتها باستخدام ClickUp مع معالجة القيود التي قد تواجهها مع نماذج Google.

الخطوة 1: الوصول إلى ClickUp وإنشاء نموذج جديد

افتح ClickUp Forms لبدء إنشاء نموذج الاستبيان الخاص بك

قم بالتسجيل أو تسجيل الدخول إلى حساب ClickUp الخاص بك. انتقل إلى المساحة التي تريد إنشاء النموذج فيها، انقر فوق الزر "+ إنشاء جديد"، وحدد "نموذج"

💡نصيحة احترافية: يدمج ClickUp نماذجك داخل نظام إدارة مشروعك، مما يسهل جمع البيانات وإدارة المهام في مكان واحد.

الخطوة 2: تخصيص النموذج الخاص بك

يوفر ClickUp خيارات تخصيص واسعة النطاق. أضف شعار شركتك، واضبط الألوان لتتناسب مع علامتك التجارية، واختر من بين أنواع الأسئلة المختلفة، بما في ذلك تلك غير المتوفرة في نماذج Google، مثل التقييمات وتحميل الملفات.

تخصيص نموذج ClickUp الخاص بك مع خيارات متعددة للتنسيق

تتمثل إحدى مزايا استخدام نماذج ClickUp مقارنةً بنماذج Google في القدرة على إنشاء تجربة احترافية وعلامة تجارية لجمهورك، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صورة متسقة للأعمال التجارية.

الخطوة 3: إضافة الأسئلة وتنظيمها

قم بتضمين الأسئلة متعددة الاختيارات، ومربعات الاختيار، والردود النصية القصيرة والطويلة، والتقييمات، والمزيد. تجعل واجهة السحب والإفلات من السهل إعادة ترتيب الأسئلة.

مثال: بالنسبة لاستبيان مشاركة الموظفين، يمكنك أن تسأل "ما مدى رضاك عن دورك الحالي؟" باستخدام مقياس تقييم أو "ما هي التغييرات التي ترغب في رؤيتها في مكان العمل؟

الخطوة 4: تكوين إعدادات النموذج

قم بتعيين الأذونات لضمان وصول المستخدمين المصرح لهم فقط إلى النموذج وإرساله. يمكنك أيضًا إعداد الإشعارات لتنبيهك عند استلام رد جديد.

تعمل هذه الإعدادات على تبسيط عملية جمع البيانات وضمان إدارة المعلومات الحساسة بشكل آمن.

الخطوة 5: مشاركة النموذج الخاص بك

بمجرد أن يصبح نموذجك جاهزًا، يوفر ClickUp العديد من خيارات المشاركة. يمكنك إنشاء رابط قابل للمشاركة، أو تضمين النموذج على موقع الويب الخاص بك، أو إرساله مباشرةً عبر البريد الإلكتروني.

شارك نماذج ClickUp الخاصة بك باستخدام رابط مباشر قابل للمشاركة، أو رمز تضمين، أو كبريد إلكتروني

هذا يضمن وصول استبياناتك إلى الجمهور المستهدف دون عناء، سواء كنت تستهدف الموظفين أو العملاء أو أصحاب المصلحة الآخرين.

الخطوة 6: تحليل الردود

تحويل الردود إلى مهام قابلة للتتبع باستخدام أتمتة قوية في ClickUp

تساعدك التحليلات التفصيلية في ClickUp على تحديد الاتجاهات واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على البيانات التي تم جمعها، حيث يتم تنظيم الردود تلقائيًا، مما يتيح لك إنشاء المهام وتحديد الأولويات وتتبع التقدم المحرز مباشرةً من ردود النموذج. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك عرض البيانات باستخدام ClickUp Dashboards وأدوات إعداد التقارير.

ClickUp مقابل نماذج Google: التغلب على القيود

تعالج ClickUp Forms العديد من القيود المفروضة على نماذج Google:

التخصيص المتطور: على عكس نماذج جوجل، تقدم ClickUp خيارات تخصيص واسعة النطاق لتتماشى مع علامتك التجارية

على عكس نماذج جوجل، تقدم ClickUp خيارات تخصيص واسعة النطاق لتتماشى مع علامتك التجارية تحليلات متعمقة: تكامل ClickUp مع لوحات المعلومات وأدوات إعداد التقارير يوفر رؤى أعمق

تكامل ClickUp مع لوحات المعلومات وأدوات إعداد التقارير يوفر رؤى أعمق تكامل متطور: يتكامل ClickUp بسلاسة مع الأدوات وسير العمل الأخرى

يتكامل ClickUp بسلاسة مع الأدوات وسير العمل الأخرى الإمكانات غير المتصلة بالإنترنت: يدعم ClickUp جمع البيانات دون اتصال بالإنترنت من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص به

يدعم ClickUp جمع البيانات دون اتصال بالإنترنت من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص به أنواع الأسئلة المتقدمة: يتضمن ClickUp المزيد من تنسيقات الأسئلة التفاعلية لتلبية احتياجات الاستطلاع المعقدة

استخدم قوالب ClickUp

يحتوي ClickUp أيضًا على مجموعة من القوالب التي يمكن أن تجعل استبيانك يعمل بسرعة.

أحد القوالب البارزة هو قالب استبيان مشاركة الموظفين ClickUp وهو مثالي لجمع رؤى من فريقك حول مستويات رضاهم ومشاركتهم. وهو يتضمن أسئلة محددة مسبقاً وخيارات تخصيص لتناسب احتياجاتك الخاصة.

اجمع ملاحظات الموظفين وحللها باستخدام قالب استبيان مشاركة الموظفين من ClickUp

يساعدك هذا القالب على:

جمع ملاحظات الموظفين الشاملة بكفاءة

بكفاءة تحليل الردود لتحديد مجالات التحسين

لتحديد مجالات التحسين تخصيص القالب ليتماشى مع العلامة التجارية لشركتك وأهداف الاستبيان المحددة

أما بالنسبة لميزاته، فيمكنك:

وضع علامة على حالة المهمة مثل "مكتمل" و"قيد المراجعة" و"للمراجعة" لمراقبة تقدم الاستبيان

مثل "مكتمل" و"قيد المراجعة" و"للمراجعة" لمراقبة تقدم الاستبيان استخدام 32 سمة مخصصة مثل "يتم تعويضي بشكل عادل عن عملي"، و"أحصل على الإجازة المدفوعة الأجر المناسبة"، و"ملاحظات أخرى"، و"يمكنني مشاركة أفكاري للتحسين مع الشركة"، و"شركتنا تقدر تقدمي الوظيفي

مثل "يتم تعويضي بشكل عادل عن عملي"، و"أحصل على الإجازة المدفوعة الأجر المناسبة"، و"ملاحظات أخرى"، و"يمكنني مشاركة أفكاري للتحسين مع الشركة"، و"شركتنا تقدر تقدمي الوظيفي افتح سبع طرق عرض بتكوينات مختلفة من ClickUp ، مثل "جميع التقديمات"، و"القسم"، و"ملاحظات الفريق"، و"ملاحظات الشركة"، و"دليل البدء" للوصول إلى الملاحظات وتنظيمها بسهولة

، مثل "جميع التقديمات"، و"القسم"، و"ملاحظات الفريق"، و"ملاحظات الشركة"، و"دليل البدء" للوصول إلى الملاحظات وتنظيمها بسهولة قم ببناء مشاركة الموظفين من خلال وضع العلامات، وتبعيات المهام، والأتمتة، والذكاء الاصطناعي، والمزيد

💡 نصيحة احترافية: يقدم ClickUp قوالب لمختلف احتياجات الاستبيان، من رضا الموظفين إلى ملاحظات العملاء، مما يسهل البدء في جمع البيانات القيمة على الفور.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قالب استبيان ملاحظات المنتج ClickUp متاح على المنصة لضمان حصولك على جميع الأدوات التي تحتاجها لجمع البيانات بفعالية.

اجمع ملاحظات وبيانات مفيدة باستخدام قالب استبيان آراء المنتجات ClickUp

إليك كيف سيساعدك هذا القالب

الحالات والحقول المخصصة: قم بإنشاء حالات مخصصة (على سبيل المثال، قيد المراجعة، تمت المراجعة، للمراجعة) لتتبع تقدم كل استطلاع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إضافة حقول مخصصة لتصنيف الردود بناءً على سمات مختلفة مثل "الرضا العام عن المنتج" و"تجربة الاستخدام"، مما يسهل تنظيم وتحليل الملاحظات بشكل أفضل

قم بإنشاء حالات مخصصة (على سبيل المثال، قيد المراجعة، تمت المراجعة، للمراجعة) لتتبع تقدم كل استطلاع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إضافة حقول مخصصة لتصنيف الردود بناءً على سمات مختلفة مثل "الرضا العام عن المنتج" و"تجربة الاستخدام"، مما يسهل تنظيم وتحليل الملاحظات بشكل أفضل طرق عرض مخصصة متعددة: الوصول إلى خمس طرق عرض داخل القالب، بما في ذلك "الرضا العام" و"التقديمات" و"تقييمات المنتج". يتيح هذا التنوع للفرق تصور البيانات وتحليلها من وجهات نظر مختلفة، مما يسهل تحديد الاتجاهات ومجالات التحسين في تطوير المنتج

الوصول إلى خمس طرق عرض داخل القالب، بما في ذلك "الرضا العام" و"التقديمات" و"تقييمات المنتج". يتيح هذا التنوع للفرق تصور البيانات وتحليلها من وجهات نظر مختلفة، مما يسهل تحديد الاتجاهات ومجالات التحسين في تطوير المنتج ميزات إدارة المشروع: دمج إمكانات إدارة المشروع، مثل تتبع الوقت والتحذيرات التبعية ووضع العلامات. تساعد هذه الميزات فرق العمل على إدارة عملية الاستطلاع بشكل أكثر كفاءة، مما يضمن جمع الملاحظات والتصرف بناءً عليها في الوقت المناسب

دمج إمكانات إدارة المشروع، مثل تتبع الوقت والتحذيرات التبعية ووضع العلامات. تساعد هذه الميزات فرق العمل على إدارة عملية الاستطلاع بشكل أكثر كفاءة، مما يضمن جمع الملاحظات والتصرف بناءً عليها في الوقت المناسب أدوات تحليل البيانات: استخدم الأدوات المدمجة لتلخيص البيانات في مخططات ورسوم بيانية. ويساعد هذا التمثيل المرئي للملاحظات في فهم مشاعر العملاء بسرعة واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على نتائج الاستبيان

سواء كنت بحاجة إلى برنامج استبيان الموظفين أو نظام شامل للتغذية الراجعة الشاملة، فإن ClickUp يوفر لك التغطية اللازمة.

إنشاء الاستطلاعات وإطلاقها وتقييمها بشكل أسرع باستخدام ClickUp

يعمل إنشاء الاستبيانات وإدارتها باستخدام نماذج ClickUp على تبسيط العملية وتقديم ميزات متقدمة وخيارات تخصيص تفتقر إليها نماذج Google. سواء كنت تجري بحثًا عن السوق، أو تجمع ملاحظات الموظفين، أو تسعى للحصول على رؤى العملاء، فإن الأول يوفر حلاً متكاملاً لتلبية احتياجاتك.

باستخدام ClickUp، يمكنك الاستمتاع بالتخصيص المحسّن، والتحليلات المتعمقة، والتكامل السهل مع الأدوات الأخرى، والقدرات غير المتصلة بالإنترنت، وتنسيقات الأسئلة التفاعلية. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك مجموعة القوالب المتنوعة المتاحة، مثل نموذج استبيان مشاركة الموظفين، على البدء بسرعة وفعالية. اشترك في ClickUp اليوم لبناء استبيانات عالمية المستوى!