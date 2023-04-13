نماذج أكثر ذكاءً مدعومة بالمنطق الشرطي تدعم مهام سير عملك الأكثر تعقيدًا

لقد مر ما يقرب من ثلاث سنوات منذ أن قدمت ClickUp عرض النموذج . ومنذ ذلك الحين، أصبحت ميزة مفضلة لدى المعجبين لأن النماذج هي الطريقة الأساسية التي يلتقط بها مستخدمونا المعلومات من الأشخاص ويجلبون تلك البيانات إلى ClickUp.

وتستخدم الشركات من جميع الأنواع النماذج، بدءًا من شركات البرمجيات التي تلتقط عملاء المبيعات المحتملين إلى أساطيل السيارات التي ترسل طلبات قطع الغيار. ولأن حالات الاستخدام لا حصر لها، قد يكون من الصعب تهيئة النموذج للحصول على المعلومات الصحيحة التي تحتاجها من الأشخاص المناسبين.

نحن نتفهم ذلك. لهذا السبب كنا نعمل بجد لجعل نماذج ClickUp أكثر قوة من أي وقت مضى.

اليوم، يسعدنا تقديم واحدة من أكثر الميزات المطلوبة لدينا، المنطق الشرطي في النماذج - وهي قدرة جديدة رائعة تتيح لك إنشاء نماذج أكثر ذكاءً لسير العمل الأكثر تعقيدًا لديك.

يسمح لك المنطق الشرطي في نماذج ClickUp بإنشاء نماذج أكثر ذكاءً لجمع البيانات أو المعلومات مثل ملاحظات المنتج

ما هو المنطق الشرطي؟

يسمح لك المنطق الشرطي بإنشاء نموذج ديناميكي واحد يدعم حالات استخدام متعددة، مما يوفر وقتًا ثمينًا لك وللشخص الذي يملأ النموذج!

باستخدام المنطق الشرطي في النماذج، يمكنك:

إنشاء نموذج واحد يتكيف سريعًا بناءً على اختيارات الحقول السابقة لدعم مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام

يتكيف سريعًا بناءً على اختيارات الحقول السابقة لدعم مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام إكمال النموذج بشكل مبسط من خلال تقديم الحقول ذات الصلة باحتياجات الأشخاص فقط

من خلال تقديم الحقول ذات الصلة باحتياجات الأشخاص فقط التعامل مع العمليات المعقدة من خلال الحصول على معلومات أكثر دقة من المستجيبين من أجل تشغيل عمليات سير عمل محددة أو الأتمتة

إنشاء نماذج أكثر ذكاءً في ClickUp باستخدام المنطق الشرطي لتبسيط العملية - بغض النظر عن مدى تعقيدها

أمثلة على النماذج الديناميكية التي توفر الوقت

هل تحتاج إلى بعض الأفكار لتبدأ؟ إليك بعض الطرق الأكثر شيوعًا التي نرى بها مجتمعنا يستخدم النماذج:

ملاحظات المنتج: تسهّل نماذج ClickUp على فرق المنتجات تمكين المستخدمين من الإبلاغ عن الأخطاء أو إرسال طلبات الميزات، أو اقتراح تحسينات على تجربة المستخدم. الآن مع المنطق الشرطي، يمكنهم تسجيل كل ذلك باستخدام نموذج واحد. اعتمادًا على نوع الملاحظات التي يرسلها المستخدم، سيقدم له النموذج الحقول المناسبة لإكمالها. نصيحة احترافية: استخدم الأتمتة لتوجيه الملاحظات إلى الفريق الصحيح أو حتى إضافتها إلى سباق الأسبوع القادم. الطلبات الإبداعية: هل تواجه مشكلة في جعل أصحاب المصلحة يتبنون عملية طلب الأصول الإبداعية لفريقك؟ يمكن أن يؤدي استخدام نموذج مع المنطق الشرطي إلى تبسيط الحصول على المدخلات الصحيحة مثل نص برمجي لمقطع فيديو، أو مواصفات لرسم جديد. ستحصل على المعلومات الصحيحة بالضبط، بغض النظر عن نوع الأصل، وسيقوم فريقك بما يلي يكون أكثر إنتاجية أكثر من أي وقت مضى! توجيه العملاء المحتملين للمبيعات: تأكد من أن كل عميل محتمل يحصل على معاملة القفازات البيضاء من فريق المبيعات . باستخدام المنطق الشرطي، يمكنك القيام بأشياء مثل طرح أسئلة مختلفة بناءً على المنتج أو الخدمة المحددة التي يهتم بها العميل المحتمل، ثم توجيه العملاء المحتملين بشكل مناسب. طلبات خدمة تكنولوجيا المعلومات: يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات الآن تزويد زملائهم في العمل بنموذج واحد لجميع طلباتهم التكنولوجية، سواء كان زميلك في الفريق يحتاج إلى الوصول إلى برنامج جديد أو جهاز كمبيوتر جديد. على سبيل المثال، باستخدام المنطق الشرطي، يمكنك أن تسأل الموظفين إذا كانوا استخدام جهاز Mac أو جهاز كمبيوتر، وبناءً على اختيارهم، يمكنك أن تقدم لهم قائمة بإصدارات نظام التشغيل MacOS أو Windows في الحقل التالي. ستنشئ أخيرًا عملية مبسطة وغير مؤلمة لجميع المعنيين!

تبسيط الطلبات الداخلية لفرق التصميم أو فرق تكنولوجيا المعلومات لجمع المعلومات الدقيقة المطلوبة في النماذج الخاصة بك

تعزيز النماذج باستخدام الأتمتة

كما تعلم، فإن إرسال نموذج هو مجرد بداية! إن إقران النماذج مع الأتمتة هو المكان الذي يمكنك فيه حقًا البدء في أتمتة العمليات بالكامل عبر عملك، مما يوفر كميات هائلة من الوقت.

فيما يلي بعض الحيل الشخصية المفضلة لدي لمساعدتك في وضع النماذج على الطيار الآلي:

تعيين المهام : استخدم المنطق الشرطي في النماذج لجمع المعلومات ذات الصلة بموضوع ما من أجل تعيين المهمة إلى عضو الفريق المناسب. على سبيل المثال، يمكنك تعيين مهام مختلفة لملاحظات المنتج بناءً على مدير المنتج يمتلك الميزة ذات الصلة.

: استخدم المنطق الشرطي في النماذج لجمع المعلومات ذات الصلة بموضوع ما من أجل تعيين المهمة إلى عضو الفريق المناسب. على سبيل المثال، يمكنك تعيين مهام مختلفة لملاحظات المنتج بناءً على مدير المنتج يمتلك الميزة ذات الصلة. إضافة مهمة إلى قوائم متعددة : قلل من وقت الاستجابة عن طريق توجيه عمليات إرسال النماذج إلى أي فريق يحتاج إلى معالجة العمل. على سبيل المثال، قد ترغب في إرسال طلب الحاسوب الجديد إلى قائمة فريق التأهيل وتوجيه طلب البرنامج إلى قائمة طلبات خدمة تكنولوجيا المعلومات.

: قلل من وقت الاستجابة عن طريق توجيه عمليات إرسال النماذج إلى أي فريق يحتاج إلى معالجة العمل. على سبيل المثال، قد ترغب في إرسال طلب الحاسوب الجديد إلى قائمة فريق التأهيل وتوجيه طلب البرنامج إلى قائمة طلبات خدمة تكنولوجيا المعلومات. قم بتطبيق قالب : ابدأ بمفاتيحك في التشغيل وقم بإعداد جميع مهامك الفرعية والمكلفين والعلاقات بالفعل عندما يأتي إرسال النموذج.

: ابدأ بمفاتيحك في التشغيل وقم بإعداد جميع مهامك الفرعية والمكلفين والعلاقات بالفعل عندما يأتي إرسال النموذج. أرسل إشعارات: أضف تعليق @إشارة إلى شخص ما لمراجعته حتى يظهر العمل في إشعاراته.

سواء كنت تتطلع إلى جمع تعليقات على المنتج، أو تبسيط عمليات الاستلام، أو تعزيز كفاءة المبيعات، يمكن للمنطق الشرطي في النماذج مساعدتك في القيام بذلك. والجزء الأفضل؟ هذه الميزة موجودة الآن! ترقية إلى Business Plus أو Enterprise واستمتع بتجربة قوة المنطق الشرطي في النماذج بنفسك. ترقية خطة ClickUp الخاصة بك