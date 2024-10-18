أفضل 10 أدوات لتعليقات العملاء لتحسين رضا العملاء في عام 2025

الاستجابة للتعليقات تحسن من رضا العملاء وتبني ولاء العملاء. ولكن قبل أن تتمكن من الاستجابة للملاحظات، يجب عليك جمعها.

لقد شقت أدوات ردود فعل العملاء طريقها إلى العديد من المؤسسات الناجحة في مجال التكنولوجيا و استراتيجيات إدارة علاقات العملاء . تأتي هذه الأدوات في أشكال مختلفة، مثل برامج الاستطلاع عبر الإنترنت مع قوالب استبيانات معدة مسبقًا وأدوات استطلاع آراء المستخدمين.

وسواء كنت تتطلع إلى التعمق في سلوك المستخدم، أو قياس صافي نقاط المروجين، أو تحسين تجربة العملاء، فهناك منتج يناسب احتياجاتك. سيغطي هذا الدليل أفضل أدوات استقصاء آراء العملاء المتاحة ويوضح ما يجعلها فريدة من نوعها. 🛠️

ما هي أدوات ملاحظات العملاء؟

أدوات ملاحظات العملاء هي منتجات برمجية تساعد الشركات في الحصول على ملاحظات العملاء من مستخدمي منتجاتها أو خدماتها لفهم تجربة العملاء وتحسينها. يمكن للشركات جمع البيانات من خلال منتديات الملاحظات والمراجعات عبر الإنترنت والاستطلاعات المنبثقة اعتمادًا على البرنامج.

يمكن للمؤسسات بعد ذلك إنشاء حلقة من التغذية الراجعة، مما يسمح لها بأن تكون استباقية بشأن زيادة رضا العملاء وتزويد فرقها الداخلية بتعليقات مهمة عبر نماذج خطة تحسين الأداء . وتتضمن هذه الأدوات أدوات يمكن للعلامات التجارية تضمينها على مواقعها الإلكترونية واستطلاعات الرأي على تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تلتقط الآراء أثناء التنقل.

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات استطلاع آراء العملاء؟

عند البحث عن أفضل أدوات استطلاع آراء العملاء، ضع في اعتبارك النقاط الرئيسية التالية:

جمع ملاحظات العملاء متعددة القنوات: يجب أن تسمح لك الأداة التي تختارها بجمع الملاحظات من قنوات متعددة، بما في ذلك تطبيقات الجوال والمواقع الإلكترونية والتفاعلات الشخصية

يجب أن تسمح لك الأداة التي تختارها بجمع الملاحظات من قنوات متعددة، بما في ذلك تطبيقات الجوال والمواقع الإلكترونية والتفاعلات الشخصية استبيانات مخصصة: ستسمح لك الأداة المثالية بإنشاء استبيانات مصممة خصيصًا لأسئلة محددة لاستخلاص رؤى خلال رحلة العميل

ستسمح لك الأداة المثالية بإنشاء استبيانات مصممة خصيصًا لأسئلة محددة لاستخلاص رؤى خلال رحلة العميل تحليلات متقدمة: بالإضافة إلى مجرد جمع ملاحظات العملاء، يجب أن تحتوي الأداة على إمكانيات تحليل الملاحظات لتحويل البيانات الأولية إلى ملاحظات قابلة للتنفيذ، مثل الاستفادة من ملاحظات المستخدمين لتحديد أولويات المشروع واجهة سهلة الاستخدام: يمكن أن تكون البرامج التي يصعب استخدامها عائقًا أكثر من كونها ميزة. يجب أن تسمح الأداة المثالية للجميع بالوصول إلى السرعة المطلوبة بسرعة، ومن الأفضل أن تتضمن موارد جاهزة للاستخدام مثل قوالب نماذج مجانية لنماذج الملاحظات لتبدأ على الفور

بالإضافة إلى مجرد جمع ملاحظات العملاء، يجب أن تحتوي الأداة على إمكانيات تحليل الملاحظات لتحويل البيانات الأولية إلى ملاحظات قابلة للتنفيذ، مثل الاستفادة من ملاحظات المستخدمين لتحديد أولويات المشروع ملاحظات مرئية: توفر بعض أفضل أدوات ملاحظات العملاء للعملاء آليات مرئية تتيح لهم تسليط الضوء على مجالات محددة في الموقع أو المنتج

توفر بعض أفضل أدوات ملاحظات العملاء للعملاء آليات مرئية تتيح لهم تسليط الضوء على مجالات محددة في الموقع أو المنتج منتديات الملاحظات: يجب أن تحتوي الأداة بشكل مثالي على منتديات للملاحظات تتيح للعملاء مناقشة المنتجات وإرسال الطلبات والتفاعل مباشرة مع أعضاء فريقك

يجب أن تحتوي الأداة بشكل مثالي على منتديات للملاحظات تتيح للعملاء مناقشة المنتجات وإرسال الطلبات والتفاعل مباشرة مع أعضاء فريقك ملاحظات فورية: أفضل الأدوات ستحتوي على آليات ملاحظات فورية تسمح لك بالرد بشكل استباقي على شكاوى العملاء أو اقتراحاتهم

أفضل الأدوات ستحتوي على آليات ملاحظات فورية تسمح لك بالرد بشكل استباقي على شكاوى العملاء أو اقتراحاتهم قدرات التكامل: يجب أن تندمج منصة ملاحظات العملاء بسلاسة مع أدوات وبرامج خدمة العملاء وقنوات دعم العملاء، والعناصر الرئيسية الأخرى في مجموعتك التقنية

## أفضل 10 أدوات لتعليقات العملاء في عام 2024

مع وجود العديد من الخيارات، فإن الحصول على الأداة المناسبة لتعليقات العملاء يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً. تغطي القائمة التالية من أدوات ملاحظات العملاء مجموعة من حالات الاستخدام لمساعدتك في بدء البحث:

1. انقر فوق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp عبارة عن منصة شاملة لإدارة المشاريع توفر مجموعة من الميزات التي تفيد المهام الأخرى، بما في ذلك أدوات ملاحظات المستخدمين. على سبيل المثال, نماذج ClickUp يسعى لتسهيل جمع الملاحظات، وهناك نماذج مخصصة يمكنك استخدامها لطلب ملاحظات العملاء وجمع معلومات محددة ذات صلة بمنتج معين. حتى أن هناك قالب نموذج ملاحظات ClickUp الذي يوضح لك ما يمكن للمنصة القيام به. مستندات ClickUp هي أداة أخرى لتعليقات العملاء توفر مساحة تعاونية لإنشاء المستندات وتحريرها. إنها طريقة رائعة لتوثيق أو جمع الملاحظات من المستخدمين. كما أنها توفر مستودعًا للوثائق المتعلقة بالملاحظات وتساعدك على مواءمة وإبلاغ الجميع في الفريق.

ClickUp أفضل الميزات

إنشاء نماذج مخصصة لمشاركتها مع المستخدمين للحصول على الملاحظات

تصنيف أنواع الملاحظات باستخدام حقول مخصصة

مناقشة الملاحظات مع أعضاء الفريق باستخدام ميزة التعليقات

إنشاء مهام وتعيين أعضاء الفريق لمعالجة الملاحظات

قم بإنشاء ومشاركة الأسئلة الشائعة أو الإشارات إلى قاعدة المعرفة للإجابة عن الأسئلة الشائعة

قيود ClickUp

يمكن أن يكون منحنى التعلم حادًا بالنسبة لبعض المستخدمين، نظرًا لأن ClickUp عبارة عن منصة شاملة تجمع بين الميزات الموجودة في أدوات إدارة المشاريع, برنامج نجاح العملاء وغير ذلك الكثير

يفتقر تطبيق الهاتف المحمول إلى بعض الوظائف

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI: متاح للشراء على جميع الباقات المدفوعة بسعر 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل والضيف الداخلي شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. كاني

عبر كاني تساعد أداة ملاحظات العملاء هذه المؤسسات على إنشاء حلقة ديناميكية لملاحظات العملاء. يقوم المستخدمون بإنشاء طلبات ميزات لتقديم الملاحظات. ثم يصوّت المستخدمون الآخرون على هذه الطلبات، مما يساعدك على تحديد أولويات ما يجب العمل عليه.

يوفر هذا النهج الديمقراطي نظرة ثاقبة لتفضيلات العملاء والتطورات التي يقدرها المستخدمون أكثر من غيرها. تجمع أداة الملاحظات التي يمكن دمجها بسهولة في التطبيقات أو المواقع الإلكترونية ملاحظات العملاء.

Canny أفضل الميزات

التقاط ملاحظات المنتج في مكان واحد

تحليل بيانات الملاحظات لتوجيه قرارات المنتج

تحديد الأولويات ووضع خارطة طريق للميزات بناءً على الملاحظات والتعليقات

الإعلان عن تحديثات المنتج لإشراك العملاء

دمج البرنامج مع أدوات إدارة المشاريع الأخرى

قيود كاني

يمكن أن تكون باهظة الثمن

يفتقر إلى القدرة على وضع العلامات البيضاء

يتطلب استيراد البيانات المزيد من الخيارات

التسعير الخاطئ

مجاني

النمو: 360 دولارًا شهريًا

الأعمال اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

كابيترا: 4.7/5 (44 تقييم)

3. Survicate

عبر Survicate يسمح لك Survicate بجمع تعليقات العملاء بفعالية من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك الاستبيانات المستهدفة وأدوات التعليقات وأدوات التعليقات على الموقع الإلكتروني. وهو يمكّن المؤسسات من صياغة استطلاعات آراء العملاء التي تلقى صدى لدى جمهورها، مع الاستفادة من تحليل المشاعر لقياس الحالة المزاجية للمجيبين وآرائهم.

تندمج الأداة بسهولة مع منصات إدارة علاقات العملاء والتسويق الشهيرة، مما يسهل عملية جمع البيانات. تقدم Survicate أيضاً استطلاعات NPS، مما يسمح لك بقياس ولاء العملاء وتحديد المجالات التي يمكنك من خلالها تحسين تجربة العملاء وتعزيز العلاقات طويلة الأمد.

أفضل ميزات برنامج Survicate

إجراء استطلاعات آراء العملاء متعددة القنوات

تتبع مقاييس ملاحظات العملاء الرئيسية وتحليلها

إنشاء استبيانات احترافية بأكثر من 400 نموذج

دمج البرنامج مع أدوات الطرف الثالث الأخرى الخاصة بك

استخدم الاستهداف المتقدم لتحسين معدلات الاستجابة

قيود Survicate

بطء الواجهة الخلفية أحيانًا

ميزات أقل مقارنة بالمنافسين

منحنى تعليمي حاد لبعض الميزات

تسعير #### Survicate

للمبتدئين: 53 دولارًا شهريًا

الأعمال: 117 دولارًا شهريًا

الشركات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

Survicate التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

كابيترا: 4.5/5 (29 تقييم)

4. حلقة

عبر حلقة هذا الوافد الجديد نسبيًا هو أداة مرئية لتعليقات العملاء تتيح للمستخدمين التقاط لقطات شاشة لموقع ويب أو تطبيق ويب والتعليق عليها. يتم تضمين أداة التعليقات على مواقع الويب، مما يوفر وصولاً سهلاً للعملاء.

يشجع مثل هذا الموضع البارز على موقعك على إنشاء حلقة من الملاحظات، مما يذكر الزوار بأن المؤسسة تهتم برضا العملاء. تعمل حلقة التغذية الراجعة كمحرك قوي لتحليل مشاعر العملاء.

توفر Loop أيضًا أدوات لإنشاء منتدى للمستخدمين حيث يمكن للعملاء تقديم ملاحظات العملاء المباشرة والتفاعل مع الموظفين والمستخدمين الآخرين.

أفضل ميزات #### Loop

ملاحظات العملاء المرئية تندمج مباشرةً في موقعك الإلكتروني

يسمح المنتدى القابل للتضمين للمستخدمين بالتصويت على التعليقات

يتيح نظام التقييم تقييم التعليقات على مقياس من 1-10، مما يضمن جودة التعليقات

تتيح التعليقات السلسة داخل التطبيق للمستخدمين التقاط لقطات شاشة وتعليق على أقسام محددة

قيود حلقة

تقييمات العملاء المحدودة

تسعير حلقة

مجاناً

بريميوم: 39 دولارًا شهريًا

للمؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

حلقة #### التقييمات والمراجعات

لا توجد تقييمات متاحة

5. تايب فورم

عبر نوع النموذج Typeform هي أداة استطلاع رأي ذات تصميم تفاعلي وسهل الاستخدام. وهي تقدم العديد من قوالب الاستبيانات التي تتيح لك البدء في جمع الملاحظات بسرعة.

يمكن للشركات إنشاء استبيانات غير محدودة للتعمق في جميع جوانب تجربة العملاء، بما في ذلك الاستبيانات المستهدفة التي تحدد شرائح معينة من العملاء لإلقاء نظرة أكثر تفصيلاً على تجربة العملاء. يمكن أن يساعد ذلك في إلقاء الضوء على شرائح العملاء وضمان أن تكون جهود التسويق مناسبة لتفضيلاتهم.

يمكن للمؤسسات أيضًا استخدام ميزات Typeform التحليلية لتحليل ملاحظات العملاء واستخدامها لدفع عجلة نجاح العملاء.

أفضل ميزات برنامج Typeform

يشتمل على نماذج تهدف إلى أن تكون مختلفة بشكل منعش

يعرض سؤالاً واحداً في كل مرة، مما يجعل ملء الاستمارات يبدو سهلاً

يتميز بصور ملفتة للنظر لجذب انتباه المستخدمين

يسمح لك بتضمين النماذج على منصات مختلفة

تتكامل مع أكثر من 120 أداة أخرى

قيود Typeform

خطة مجانية مقيدة بشكل مبالغ فيه، على عكس العديد من أفضل بدائل Typeform أداء متأخر في النماذج المعقدة

هيكل تسعير باهظ الثمن

تسعير #### تسعير Typeform

مجاني

أساسي: 29 دولارًا شهريًا

زائد: 59 دولارًا شهريًا

الأعمال: 99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات برنامج Typeform

G2: 4.5/5 (أكثر من 650 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 700 تقييم)

6. فيفو

عبر فيفو يهدف موقع Feefo إلى توفير وسيلة موثوقة لجمع آراء العملاء، مع التركيز على المراجعات عبر الإنترنت التي تتبع عملية تحقق صارمة لضمان صحة الملاحظات وتمثيلها لتجارب العملاء الحقيقية.

تساعد أدوات التحليل المتوفرة في Feefo في تحديد أوجه الخلل في رضا العملاء وتحديد المجالات الدقيقة التي تتطلب الاهتمام. وتساعد الشفافية والثقة التي تعززها هذه التفاعلات على تعزيز الاحتفاظ بالعملاء، مما يسمح للمؤسسات بتكوين سمعة طيبة لنجاح العملاء.

أفضل ميزات Feefo

أكبر منصة لتقييمات المشترين التي تم التحقق منها

مراجعات حقيقية وتم التحقق منها

تحسين المنتج وتجارب العملاء

قيود فيفو

يمكن أن تكون باهظة الثمن

يمكن أن تكون التقارير معقدة، خاصة إذا كنت تتكامل مع برنامج الاحتفاظ بالعملاء تسعير #### Feefo

أساسي: 119 دولارًا شهريًا

محسّن: 299 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات في Feefo

G2: 4.2/5 (أكثر من 20 تقييم)

Capterra: 4/5 (2 تقييمات)

7. هوتجار

عبر هوتجار Hotjar هو أكثر من مجرد برنامج لتعليقات العملاء: فهو يوفر حلاً كاملاً لإدارة تجربة العملاء. يتضمن ذلك مجموعة من أدوات اختبار المستخدم التي تسمح للمؤسسات باكتساب رؤى عميقة وقابلة للتنفيذ حول سلوك العملاء على المواقع الإلكترونية وتقديم ملاحظات في الوقت الفعلي على الموقع الإلكتروني والتي يقدمها Hotjar في عرض مرئي سهل الفهم.

يأتي جمع البيانات من تسجيل مدخلات العملاء على المواقع الإلكترونية وتعليقات المستخدمين المباشرة. يمكنك استخدام هذه البيانات التي يسهل الوصول إليها لزيادة قيمة عمر العميل.

أفضل ميزات Hotjar

استخدم الخرائط الحرارية لتقييم أجزاء موقعك الإلكتروني التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام

تسجيل جلسات المستخدم الحقيقية لتحديد المشكلات ومعالجتها

جمع التعليقات المباشرة من المستخدمين أثناء تجربتهم لموقعك الإلكتروني

إنشاء استبيانات للتفاعل مع المستخدمين مباشرةً

إجراء مقابلات فردية مع العملاء

قيود Hotjar

خطة مجانية محدودة

منحنى تعليمي حاد للميزات المتقدمة

قيود تخزين البيانات

تسعير #### هوتجار

مجاناً

Observe Plus: 32 دولارًا شهريًا

مراقبة الأعمال: 80 دولارًا في الشهر

مقياس المراقبة: 171 دولارًا شهريًا

اسأل بلس: 48 دولاراً شهرياً

اسأل الأعمال: 64 دولاراً شهرياً

مقياس Ask Scale: 128 دولاراً شهرياً

إشراك بلس: 280 دولارًا شهريًا

إشراك الأعمال: 440 دولاراً شهرياً

Engage Scale: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات هوتجار

G2: 4.3/5 (أكثر من 250 تقييم)

كابيترا: 4.7/5 (أكثر من 450 تقييم)

8. سبرينكلر إنسايتس

عبر رؤى سبرينكلر Sprinklr Insights هي أداة قوية لتعليقات العملاء تدير ملاحظات العملاء وتحللها بدقة. وتتميز بمنصة موحدة لجمع ملاحظات العملاء من مختلف نقاط الاتصال، مما يسمح بدمج بيانات العملاء بشكل كامل.

وبالإضافة إلى أداة التعليقات، توفر تحليلات Sprinklr المتقدمة رؤى قابلة للتنفيذ. كما أن تحسينات الذكاء الاصطناعي (AI) تجعل التعليقات القيمة بالفعل أكثر فائدة.

أفضل ميزات "سبرينكلر إنسايتس

منصة موحدة لتجربة العملاء

استماع مدعوم بالذكاء الاصطناعي للحصول على رؤية أعمق للملاحظات

الترجمة الفورية لأصوات العملاء

قيود رؤى سبرينكلر إنسايتس

قدرات مشاركة محدودة

خيارات النشر التي يمكن أن تكون أكثر توسعاً

نقص الميزات المتعلقة بدعم LinkedIn

تسعير "سبرينكلر إنسايتس

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات موقع سبرينكلر إنسايتس

G2: 4.3/5 (أكثر من 50 تقييم)

كابيترا: 4.2/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

9. دماغ المستخدم

عبر دماغ المستخدم يتمتع برنامج تعليقات المستخدمين Userbrain ببرنامج Userbrain بقيمة فريدة من نوعها. توفر قاعدة بياناته الكبيرة من المتطوعين للمؤسسات رؤى حقيقية للمستخدمين حول منتجاتهم. وهذا مثالي للشركات التي تتطلع إلى إجراء اختبار مبكر لتجربة العملاء على المنتجات الجديدة أو الميزات الجديدة للمنتجات الحالية.

نظرًا لأن هذه طريقة فريدة لجمع الملاحظات مقارنةً بالعناصر الأخرى في هذه القائمة، فإن برنامج Userbrain يتوافق تمامًا مع العديد من أدوات ملاحظات العملاء الأخرى.

أفضل ميزات Userbrain

إنشاء اختبارات المستخدم في دقائق

الوصول إلى مجموعة كبيرة من المختبرين

اكتساب رؤى من فيديوهات تفاعل المستخدم في الوقت الفعلي

تحسين الاستجابة للملاحظات مع ميزات التعاون

قيود عقل المستخدم

تحتاج واجهة الهاتف المحمول إلى العمل

ميزات البرنامج بها بعض القيود مقارنة بالمنافسين

التعليقات الواردة من المختبرين ليست دائماً ثاقبة

تسعير برنامج Userbrain

للمبتدئين: 99 دولارًا شهريًا

محترف: 299 دولارًا شهريًا

الوكالة: 799 دولارًا شهريًا

الدفع حسب الاستخدام: 39 دولاراً لكل مختبِر

تقييمات ومراجعات عقل المستخدم

G2: 5/5 (خمس مراجعات)

Capterra: 4.3/5 (86 تقييم)

10. SurveyMonkey

عبر SurveyMonkey يعد SurveyMonkey أحد أكبر الأسماء بين أدوات التغذية الراجعة، ويقدم منصة لصياغة وتوزيع استطلاعات الرأي المصممة خصيصًا. في حين أن هناك العديد من أدوات بدائل SurveyMonkey لا يزال SurveyMonkey أحد أفضل أدوات التغذية الراجعة للعملاء في السوق.

فهي توفر مجموعة من القوالب وخيارات التخصيص لمساعدة المؤسسات على جمع ملاحظات العملاء بفعالية. يمكنك تضمين أداة الاستطلاع على مواقع الويب لجعل الحصول على تعليقات المستخدمين أكثر سلاسة واستخدام صافي نقاط المروج لقياس ولاء العملاء ورضاهم.

SurveyMonkey أفضل الميزات

يتعامل مع مجموعة واسعة من حالات الاستخدام

يتكامل مع أكثر من 100 تطبيق

يتيح لك إنشاء النماذج وتخصيصها بسهولة

يساعدك على إنشاء استبيانات أفضل باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج

قيود برنامج SurveyMonkey

خطة مجانية محدودة

حدود الاستجابة منخفضة

منحنى التعلم للقدرات المتقدمة

تسعير #### تسعير SurveyMonkey

فردي: 39 دولارًا شهريًا

الفريق: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Premier: 75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات SurveyMonkey

G2: 4.4/5 (أكثر من 18 ألف تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 9500 تقييم)

جرب أداة رائعة لتعليقات العملاء مثل ClickUp

لقد رأينا الآن العديد من أدوات ملاحظات العملاء الرائعة. العديد منها يخدم أغراضاً فريدة من نوعها، ومن المنطقي أن تجمع بين أكثرها لفتاً للنظر.

للحصول على حل قوي، تتخطى ClickUp أدوات ملاحظات العملاء وحدها، حيث توفر نظامًا كاملاً لدعم العملاء. اشترك اليوم واجمع ملاحظات المستخدمين، وأنشئ قواعد معرفية، وقم بإدارة المشاريع المتعلقة بالملاحظات في مكان واحد مع ClickUp. ✨