أفضل 10 أدوات لتعليقات العملاء لتحسين رضا العملاء في عام 2025

الاستجابة للتعليقات تحسن من رضا العملاء وتبني ولاء العملاء. ولكن قبل أن تتمكن من الاستجابة للملاحظات، يجب عليك جمعها.
لقد شقت أدوات ردود فعل العملاء طريقها إلى العديد من المؤسسات الناجحة في مجال التكنولوجيا و استراتيجيات إدارة علاقات العملاء . تأتي هذه الأدوات في أشكال مختلفة، مثل برامج الاستطلاع عبر الإنترنت مع قوالب استبيانات معدة مسبقًا وأدوات استطلاع آراء المستخدمين.
وسواء كنت تتطلع إلى التعمق في سلوك المستخدم، أو قياس صافي نقاط المروجين، أو تحسين تجربة العملاء، فهناك منتج يناسب احتياجاتك. سيغطي هذا الدليل أفضل أدوات استقصاء آراء العملاء المتاحة ويوضح ما يجعلها فريدة من نوعها. 🛠️
ما هي أدوات ملاحظات العملاء؟
أدوات ملاحظات العملاء هي منتجات برمجية تساعد الشركات في الحصول على ملاحظات العملاء من مستخدمي منتجاتها أو خدماتها لفهم تجربة العملاء وتحسينها. يمكن للشركات جمع البيانات من خلال منتديات الملاحظات والمراجعات عبر الإنترنت والاستطلاعات المنبثقة اعتمادًا على البرنامج.
يمكن للمؤسسات بعد ذلك إنشاء حلقة من التغذية الراجعة، مما يسمح لها بأن تكون استباقية بشأن زيادة رضا العملاء وتزويد فرقها الداخلية بتعليقات مهمة عبر نماذج خطة تحسين الأداء . وتتضمن هذه الأدوات أدوات يمكن للعلامات التجارية تضمينها على مواقعها الإلكترونية واستطلاعات الرأي على تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تلتقط الآراء أثناء التنقل.
## ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات استطلاع آراء العملاء؟
عند البحث عن أفضل أدوات استطلاع آراء العملاء، ضع في اعتبارك النقاط الرئيسية التالية:
- جمع ملاحظات العملاء متعددة القنوات: يجب أن تسمح لك الأداة التي تختارها بجمع الملاحظات من قنوات متعددة، بما في ذلك تطبيقات الجوال والمواقع الإلكترونية والتفاعلات الشخصية
- استبيانات مخصصة: ستسمح لك الأداة المثالية بإنشاء استبيانات مصممة خصيصًا لأسئلة محددة لاستخلاص رؤى خلال رحلة العميل
- تحليلات متقدمة: بالإضافة إلى مجرد جمع ملاحظات العملاء، يجب أن تحتوي الأداة على إمكانيات تحليل الملاحظات لتحويل البيانات الأولية إلى ملاحظات قابلة للتنفيذ، مثلالاستفادة من ملاحظات المستخدمين لتحديد أولويات المشروع
- واجهة سهلة الاستخدام: يمكن أن تكون البرامج التي يصعب استخدامها عائقًا أكثر من كونها ميزة. يجب أن تسمح الأداة المثالية للجميع بالوصول إلى السرعة المطلوبة بسرعة، ومن الأفضل أن تتضمن موارد جاهزة للاستخدام مثلقوالب نماذج مجانية لنماذج الملاحظات لتبدأ على الفور
- ملاحظات مرئية: توفر بعض أفضل أدوات ملاحظات العملاء للعملاء آليات مرئية تتيح لهم تسليط الضوء على مجالات محددة في الموقع أو المنتج
- منتديات الملاحظات: يجب أن تحتوي الأداة بشكل مثالي على منتديات للملاحظات تتيح للعملاء مناقشة المنتجات وإرسال الطلبات والتفاعل مباشرة مع أعضاء فريقك
- ملاحظات فورية: أفضل الأدوات ستحتوي على آليات ملاحظات فورية تسمح لك بالرد بشكل استباقي على شكاوى العملاء أو اقتراحاتهم
- قدرات التكامل: يجب أن تندمج منصة ملاحظات العملاء بسلاسة معأدوات وبرامج خدمة العملاءوقنوات دعم العملاء، والعناصر الرئيسية الأخرى في مجموعتك التقنية
## أفضل 10 أدوات لتعليقات العملاء في عام 2024
مع وجود العديد من الخيارات، فإن الحصول على الأداة المناسبة لتعليقات العملاء يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً. تغطي القائمة التالية من أدوات ملاحظات العملاء مجموعة من حالات الاستخدام لمساعدتك في بدء البحث:
1. انقر فوق
اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك
ClickUp عبارة عن منصة شاملة لإدارة المشاريع توفر مجموعة من الميزات التي تفيد المهام الأخرى، بما في ذلك أدوات ملاحظات المستخدمين. على سبيل المثال, نماذج ClickUp يسعى لتسهيل جمع الملاحظات، وهناك نماذج مخصصة يمكنك استخدامها لطلب ملاحظات العملاء وجمع معلومات محددة ذات صلة بمنتج معين. حتى أن هناك قالب نموذج ملاحظات ClickUp الذي يوضح لك ما يمكن للمنصة القيام به. مستندات ClickUp هي أداة أخرى لتعليقات العملاء توفر مساحة تعاونية لإنشاء المستندات وتحريرها. إنها طريقة رائعة لتوثيق أو جمع الملاحظات من المستخدمين. كما أنها توفر مستودعًا للوثائق المتعلقة بالملاحظات وتساعدك على مواءمة وإبلاغ الجميع في الفريق.
ClickUp أفضل الميزات
- إنشاء نماذج مخصصة لمشاركتها مع المستخدمين للحصول على الملاحظات
- تصنيف أنواع الملاحظات باستخدام حقول مخصصة
- مناقشة الملاحظات مع أعضاء الفريق باستخدام ميزة التعليقات
- إنشاء مهام وتعيين أعضاء الفريق لمعالجة الملاحظات
- قم بإنشاء ومشاركة الأسئلة الشائعة أو الإشارات إلىقاعدة المعرفة للإجابة عن الأسئلة الشائعة
قيود ClickUp
- يمكن أن يكون منحنى التعلم حادًا بالنسبة لبعض المستخدمين، نظرًا لأن ClickUp عبارة عن منصة شاملة تجمع بين الميزات الموجودة في أدوات إدارة المشاريع,برنامج نجاح العملاءوغير ذلك الكثير
- يفتقر تطبيق الهاتف المحمول إلى بعض الوظائف
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- شركة: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
- ClickUp AI: متاح للشراء على جميع الباقات المدفوعة بسعر 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل والضيف الداخلي شهريًا
ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
2. كاني
عبر كاني تساعد أداة ملاحظات العملاء هذه المؤسسات على إنشاء حلقة ديناميكية لملاحظات العملاء. يقوم المستخدمون بإنشاء طلبات ميزات لتقديم الملاحظات. ثم يصوّت المستخدمون الآخرون على هذه الطلبات، مما يساعدك على تحديد أولويات ما يجب العمل عليه.
يوفر هذا النهج الديمقراطي نظرة ثاقبة لتفضيلات العملاء والتطورات التي يقدرها المستخدمون أكثر من غيرها. تجمع أداة الملاحظات التي يمكن دمجها بسهولة في التطبيقات أو المواقع الإلكترونية ملاحظات العملاء.
Canny أفضل الميزات
- التقاط ملاحظات المنتج في مكان واحد
- تحليل بيانات الملاحظات لتوجيه قرارات المنتج
- تحديد الأولويات ووضع خارطة طريق للميزات بناءً على الملاحظات والتعليقات
- الإعلان عن تحديثات المنتج لإشراك العملاء
- دمج البرنامج مع أدوات إدارة المشاريع الأخرى
قيود كاني
- يمكن أن تكون باهظة الثمن
- يفتقر إلى القدرة على وضع العلامات البيضاء
- يتطلب استيراد البيانات المزيد من الخيارات
التسعير الخاطئ
- مجاني
- النمو: 360 دولارًا شهريًا
- الأعمال اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار
التقييمات والمراجعات
- كابيترا: 4.7/5 (44 تقييم)
3. Survicate
عبر Survicate يسمح لك Survicate بجمع تعليقات العملاء بفعالية من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك الاستبيانات المستهدفة وأدوات التعليقات وأدوات التعليقات على الموقع الإلكتروني. وهو يمكّن المؤسسات من صياغة استطلاعات آراء العملاء التي تلقى صدى لدى جمهورها، مع الاستفادة من تحليل المشاعر لقياس الحالة المزاجية للمجيبين وآرائهم.
تندمج الأداة بسهولة مع منصات إدارة علاقات العملاء والتسويق الشهيرة، مما يسهل عملية جمع البيانات. تقدم Survicate أيضاً استطلاعات NPS، مما يسمح لك بقياس ولاء العملاء وتحديد المجالات التي يمكنك من خلالها تحسين تجربة العملاء وتعزيز العلاقات طويلة الأمد.
أفضل ميزات برنامج Survicate
- إجراء استطلاعات آراء العملاء متعددة القنوات
- تتبع مقاييس ملاحظات العملاء الرئيسية وتحليلها
- إنشاء استبيانات احترافية بأكثر من 400 نموذج
- دمج البرنامج مع أدوات الطرف الثالث الأخرى الخاصة بك
- استخدم الاستهداف المتقدم لتحسين معدلات الاستجابة
قيود Survicate
- بطء الواجهة الخلفية أحيانًا
- ميزات أقل مقارنة بالمنافسين
- منحنى تعليمي حاد لبعض الميزات
تسعير #### Survicate
- للمبتدئين: 53 دولارًا شهريًا
- الأعمال: 117 دولارًا شهريًا
- الشركات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار
Survicate التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)
- كابيترا: 4.5/5 (29 تقييم)
4. حلقة
عبر حلقة هذا الوافد الجديد نسبيًا هو أداة مرئية لتعليقات العملاء تتيح للمستخدمين التقاط لقطات شاشة لموقع ويب أو تطبيق ويب والتعليق عليها. يتم تضمين أداة التعليقات على مواقع الويب، مما يوفر وصولاً سهلاً للعملاء.
يشجع مثل هذا الموضع البارز على موقعك على إنشاء حلقة من الملاحظات، مما يذكر الزوار بأن المؤسسة تهتم برضا العملاء. تعمل حلقة التغذية الراجعة كمحرك قوي لتحليل مشاعر العملاء.
توفر Loop أيضًا أدوات لإنشاء منتدى للمستخدمين حيث يمكن للعملاء تقديم ملاحظات العملاء المباشرة والتفاعل مع الموظفين والمستخدمين الآخرين.
أفضل ميزات #### Loop
- ملاحظات العملاء المرئية تندمج مباشرةً في موقعك الإلكتروني
- يسمح المنتدى القابل للتضمين للمستخدمين بالتصويت على التعليقات
- يتيح نظام التقييم تقييم التعليقات على مقياس من 1-10، مما يضمن جودة التعليقات
- تتيح التعليقات السلسة داخل التطبيق للمستخدمين التقاط لقطات شاشة وتعليق على أقسام محددة
قيود حلقة
- تقييمات العملاء المحدودة
تسعير حلقة
- مجاناً
- بريميوم: 39 دولارًا شهريًا
- للمؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار
حلقة #### التقييمات والمراجعات
- لا توجد تقييمات متاحة
5. تايب فورم
عبر نوع النموذج Typeform هي أداة استطلاع رأي ذات تصميم تفاعلي وسهل الاستخدام. وهي تقدم العديد من قوالب الاستبيانات التي تتيح لك البدء في جمع الملاحظات بسرعة.
يمكن للشركات إنشاء استبيانات غير محدودة للتعمق في جميع جوانب تجربة العملاء، بما في ذلك الاستبيانات المستهدفة التي تحدد شرائح معينة من العملاء لإلقاء نظرة أكثر تفصيلاً على تجربة العملاء. يمكن أن يساعد ذلك في إلقاء الضوء على شرائح العملاء وضمان أن تكون جهود التسويق مناسبة لتفضيلاتهم.
يمكن للمؤسسات أيضًا استخدام ميزات Typeform التحليلية لتحليل ملاحظات العملاء واستخدامها لدفع عجلة نجاح العملاء.
أفضل ميزات برنامج Typeform
- يشتمل على نماذج تهدف إلى أن تكون مختلفة بشكل منعش
- يعرض سؤالاً واحداً في كل مرة، مما يجعل ملء الاستمارات يبدو سهلاً
- يتميز بصور ملفتة للنظر لجذب انتباه المستخدمين
- يسمح لك بتضمين النماذج على منصات مختلفة
- تتكامل مع أكثر من 120 أداة أخرى
قيود Typeform
- خطة مجانية مقيدة بشكل مبالغ فيه، على عكس العديد منأفضل بدائل Typeform
- أداء متأخر في النماذج المعقدة
- هيكل تسعير باهظ الثمن
تسعير #### تسعير Typeform
- مجاني
- أساسي: 29 دولارًا شهريًا
- زائد: 59 دولارًا شهريًا
- الأعمال: 99 دولارًا شهريًا
تقييمات ومراجعات برنامج Typeform
- G2: 4.5/5 (أكثر من 650 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 700 تقييم)
6. فيفو
عبر فيفو يهدف موقع Feefo إلى توفير وسيلة موثوقة لجمع آراء العملاء، مع التركيز على المراجعات عبر الإنترنت التي تتبع عملية تحقق صارمة لضمان صحة الملاحظات وتمثيلها لتجارب العملاء الحقيقية.
تساعد أدوات التحليل المتوفرة في Feefo في تحديد أوجه الخلل في رضا العملاء وتحديد المجالات الدقيقة التي تتطلب الاهتمام. وتساعد الشفافية والثقة التي تعززها هذه التفاعلات على تعزيز الاحتفاظ بالعملاء، مما يسمح للمؤسسات بتكوين سمعة طيبة لنجاح العملاء.
أفضل ميزات Feefo
- أكبر منصة لتقييمات المشترين التي تم التحقق منها
- مراجعات حقيقية وتم التحقق منها
- تحسين المنتج وتجارب العملاء
قيود فيفو
- يمكن أن تكون باهظة الثمن
يمكن أن تكون التقارير معقدة، خاصة إذا كنت تتكامل معبرنامج الاحتفاظ بالعملاء
تسعير #### Feefo
- أساسي: 119 دولارًا شهريًا
- محسّن: 299 دولارًا شهريًا
تقييمات ومراجعات في Feefo
- G2: 4.2/5 (أكثر من 20 تقييم)
- Capterra: 4/5 (2 تقييمات)
7. هوتجار
عبر هوتجار Hotjar هو أكثر من مجرد برنامج لتعليقات العملاء: فهو يوفر حلاً كاملاً لإدارة تجربة العملاء. يتضمن ذلك مجموعة من أدوات اختبار المستخدم التي تسمح للمؤسسات باكتساب رؤى عميقة وقابلة للتنفيذ حول سلوك العملاء على المواقع الإلكترونية وتقديم ملاحظات في الوقت الفعلي على الموقع الإلكتروني والتي يقدمها Hotjar في عرض مرئي سهل الفهم.
يأتي جمع البيانات من تسجيل مدخلات العملاء على المواقع الإلكترونية وتعليقات المستخدمين المباشرة. يمكنك استخدام هذه البيانات التي يسهل الوصول إليها لزيادة قيمة عمر العميل.
أفضل ميزات Hotjar
- استخدم الخرائط الحرارية لتقييم أجزاء موقعك الإلكتروني التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام
- تسجيل جلسات المستخدم الحقيقية لتحديد المشكلات ومعالجتها
- جمع التعليقات المباشرة من المستخدمين أثناء تجربتهم لموقعك الإلكتروني
- إنشاء استبيانات للتفاعل مع المستخدمين مباشرةً
- إجراء مقابلات فردية مع العملاء
قيود Hotjar
- خطة مجانية محدودة
- منحنى تعليمي حاد للميزات المتقدمة
- قيود تخزين البيانات
تسعير #### هوتجار
- مجاناً
- Observe Plus: 32 دولارًا شهريًا
- مراقبة الأعمال: 80 دولارًا في الشهر
- مقياس المراقبة: 171 دولارًا شهريًا
- اسأل بلس: 48 دولاراً شهرياً
- اسأل الأعمال: 64 دولاراً شهرياً
- مقياس Ask Scale: 128 دولاراً شهرياً
- إشراك بلس: 280 دولارًا شهريًا
- إشراك الأعمال: 440 دولاراً شهرياً
- Engage Scale: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات هوتجار
- G2: 4.3/5 (أكثر من 250 تقييم)
- كابيترا: 4.7/5 (أكثر من 450 تقييم)
8. سبرينكلر إنسايتس
عبر رؤى سبرينكلر Sprinklr Insights هي أداة قوية لتعليقات العملاء تدير ملاحظات العملاء وتحللها بدقة. وتتميز بمنصة موحدة لجمع ملاحظات العملاء من مختلف نقاط الاتصال، مما يسمح بدمج بيانات العملاء بشكل كامل.
وبالإضافة إلى أداة التعليقات، توفر تحليلات Sprinklr المتقدمة رؤى قابلة للتنفيذ. كما أن تحسينات الذكاء الاصطناعي (AI) تجعل التعليقات القيمة بالفعل أكثر فائدة.
أفضل ميزات "سبرينكلر إنسايتس
- منصة موحدة لتجربة العملاء
- استماع مدعوم بالذكاء الاصطناعي للحصول على رؤية أعمق للملاحظات
- الترجمة الفورية لأصوات العملاء
قيود رؤى سبرينكلر إنسايتس
- قدرات مشاركة محدودة
- خيارات النشر التي يمكن أن تكون أكثر توسعاً
- نقص الميزات المتعلقة بدعم LinkedIn
تسعير "سبرينكلر إنسايتس
- اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات موقع سبرينكلر إنسايتس
- G2: 4.3/5 (أكثر من 50 تقييم)
- كابيترا: 4.2/5 (أكثر من 50 تقييمًا)
9. دماغ المستخدم
عبر دماغ المستخدم يتمتع برنامج تعليقات المستخدمين Userbrain ببرنامج Userbrain بقيمة فريدة من نوعها. توفر قاعدة بياناته الكبيرة من المتطوعين للمؤسسات رؤى حقيقية للمستخدمين حول منتجاتهم. وهذا مثالي للشركات التي تتطلع إلى إجراء اختبار مبكر لتجربة العملاء على المنتجات الجديدة أو الميزات الجديدة للمنتجات الحالية.
نظرًا لأن هذه طريقة فريدة لجمع الملاحظات مقارنةً بالعناصر الأخرى في هذه القائمة، فإن برنامج Userbrain يتوافق تمامًا مع العديد من أدوات ملاحظات العملاء الأخرى.
أفضل ميزات Userbrain
- إنشاء اختبارات المستخدم في دقائق
- الوصول إلى مجموعة كبيرة من المختبرين
- اكتساب رؤى من فيديوهات تفاعل المستخدم في الوقت الفعلي
- تحسين الاستجابة للملاحظات مع ميزات التعاون
قيود عقل المستخدم
- تحتاج واجهة الهاتف المحمول إلى العمل
- ميزات البرنامج بها بعض القيود مقارنة بالمنافسين
- التعليقات الواردة من المختبرين ليست دائماً ثاقبة
تسعير برنامج Userbrain
- للمبتدئين: 99 دولارًا شهريًا
- محترف: 299 دولارًا شهريًا
- الوكالة: 799 دولارًا شهريًا
- الدفع حسب الاستخدام: 39 دولاراً لكل مختبِر
تقييمات ومراجعات عقل المستخدم
- G2: 5/5 (خمس مراجعات)
- Capterra: 4.3/5 (86 تقييم)
10. SurveyMonkey
عبر SurveyMonkey يعد SurveyMonkey أحد أكبر الأسماء بين أدوات التغذية الراجعة، ويقدم منصة لصياغة وتوزيع استطلاعات الرأي المصممة خصيصًا. في حين أن هناك العديد من أدوات بدائل SurveyMonkey لا يزال SurveyMonkey أحد أفضل أدوات التغذية الراجعة للعملاء في السوق.
فهي توفر مجموعة من القوالب وخيارات التخصيص لمساعدة المؤسسات على جمع ملاحظات العملاء بفعالية. يمكنك تضمين أداة الاستطلاع على مواقع الويب لجعل الحصول على تعليقات المستخدمين أكثر سلاسة واستخدام صافي نقاط المروج لقياس ولاء العملاء ورضاهم.
SurveyMonkey أفضل الميزات
- يتعامل مع مجموعة واسعة من حالات الاستخدام
- يتكامل مع أكثر من 100 تطبيق
- يتيح لك إنشاء النماذج وتخصيصها بسهولة
- يساعدك على إنشاء استبيانات أفضل باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج
قيود برنامج SurveyMonkey
- خطة مجانية محدودة
- حدود الاستجابة منخفضة
- منحنى التعلم للقدرات المتقدمة
تسعير #### تسعير SurveyMonkey
- فردي: 39 دولارًا شهريًا
- الفريق: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- Premier: 75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- للمؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات SurveyMonkey
- G2: 4.4/5 (أكثر من 18 ألف تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 9500 تقييم)
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لقد رأينا الآن العديد من أدوات ملاحظات العملاء الرائعة. العديد منها يخدم أغراضاً فريدة من نوعها، ومن المنطقي أن تجمع بين أكثرها لفتاً للنظر.
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