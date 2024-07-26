أفضل 10 أنظمة برمجيات CRM لنظام التشغيل Mac (مجانية ومدفوعة)

يعد برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) القوي أمرًا ضروريًا لأي شركة تعطي الأولوية لرضا العملاء.

كانت هناك خيارات محدودة في السابق لأجهزة Apple في برنامج CRM ولكن لحسن الحظ، لم يعد هذا هو الحال بعد الآن! سنقدم لك قائمة شاملة بـ أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء لمستخدمي Mac. وسواء كنت تبحث عن حل مجاني أو مدفوع الأجر، فقد وفرنا لك كل ما تحتاج إليه!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في نظام إدارة علاقات العملاء لنظام التشغيل Mac؟

أي برنامج لإدارة علاقات العملاء، بغض النظر عن نظام التشغيل الذي يعمل عليه، يساعدك على الاستفادة من التكنولوجيا والتحليلات من أجل الاحتفاظ بالعملاء الحاليين واستكشاف عملاء جدد. تقوم أدوات إدارة علاقات العملاء التي تجدها هذه الأيام بأكثر من مجرد التعامل مع بيانات العملاء، وغالبًا ما يتم تسويقها كحلول إدارية شاملة.

يجب أن يقدم أفضل برنامج CRM لنظام التشغيل Mac:

التعاون بين الإدارات: يجب أن يمكّن البرنامج الأقسام ذات الصلة، مثل المبيعات والتسويق ودعم العملاء، من التعاون في عمل إدارة علاقات العملاء في الوقت الفعلي [أتمتة المهام]( https://clickup.com/blog/task-management-apps-mac// ) #### تسعير النحاس ####

أساسي: 23 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

23 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم احترافي: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات النحاسية

G2: 4.5/5 نجوم (أكثر من 1,100 تقييم)

4.5/5 نجوم (أكثر من 1,100 تقييم) Capterra: 4.4/5 نجوم (أكثر من 500 تقييم)

10. هبسبوت CRM

عبر هبسبوت مع HubSpot CRM، يمكنك بسهولة تتبع كل تفاصيل علاقاتك التجارية. نحن نتحدث عن الإدخال التلقائي للبيانات, إدارة العملاء المحتملين وتتبع المستندات، وإدارة خطوط الأنابيب، وإصدار التذاكر - كل ذلك في حزمة واحدة أنيقة!

HubSpot هو برنامج قوي يتسع لما يصل إلى مليون جهة اتصال. يمكنك بسرعة إنشاء رسائل بريد إلكتروني مجمعة مخصصة وإضافة صفحات ونماذج مقصودة إلى موقعك الإلكتروني دون الحاجة إلى سطر واحد من التعليمات البرمجية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تتبع:

مشاركة الويب لتحديد العملاء المحتملين الجدد

مشاركة البريد الإلكتروني لعملاء التوعية

تحقيق الأهداف للأهداف الحالية

أنشطة علاقات العملاء مع ميزات إعداد التقارير المدمجة

HubSpot CRM قابل للتطوير تمامًا ويعمل مع رواد الأعمال المنفردين والفرق الكبيرة على حد سواء! إحدى طرق تحقيق أقصى استفادة من المنصة هي إضافة عمليات التكامل. سوق تطبيقات HubSpot يقدم أكثر من 1,000 عملية تكامل -بما في ذلك واحدة ل ClickUp!

أفضل ميزات Hubspot CRM

رسائل بريد إلكتروني مجمعة مخصصة للتوعية

سهولة التقاط العملاء المحتملين

تفاعل قابل للتتبع عبر الويب والبريد الإلكتروني

منصة قابلة للتطوير

أكثر من 1,000 تكامل

قيود Hubspot CRM

تسعير Hubspot CRM

خطة مجانية

البداية: 30 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين

30 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين احترافية: 1,600 دولار شهريًا لخمسة مستخدمين

1,600 دولار شهريًا لخمسة مستخدمين المؤسسات: 5,000 دولار شهريًا ل 10 مستخدمين

*يختلف السعر بناءً على ما إذا كنت تدفع شهرياً أو سنوياً، وإذا قررت الدفع مقدماً أم لا.

تقييمات ومراجعات Hubspot CRM

G2: 4.4/5 نجوم (أكثر من 1,500 تقييم)

4.4/5 نجوم (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 نجوم (أكثر من 3,700 تقييم)

إدارة العملاء باستخدام أفضل نظام CRM لنظام التشغيل Mac

يمكن أن يؤدي اختيار برنامج CRM المناسب لنظام التشغيل Mac إلى تحقيق المعجزات في تحسين العلاقات مع العملاء، وتبسيط سير العمل لديك، وتعزيز التعاون بين فرق العمل. تعمل هذه الأدوات الرقمية على تسخير قوة التكنولوجيا والتحليلات لمساعدتك على تعزيز رضا العملاء ودفع عملك إلى مستوى مختلف تماماً.

انطلق واختر أحد حلول برامج إدارة علاقات العملاء من قائمتنا التي تناسب احتياجاتك واحتياجات عملائك. استمتع بإدارة علاقات العملاء على جهاز Mac الخاص بك!

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