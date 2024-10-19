أفضل 10 أدوات لإدارة علاقات العملاء الشخصية في عام 2025 (المراجعات &؛ الأسعار)

لقد قطعنا شوطاً طويلاً من ترتيب الأشخاص أبجدياً في دفاتر العناوين وجدولة المواعيد عن طريق الاتصال بأرقام الهواتف. تمتد شبكتنا اليوم لتشمل رسائل البريد الإلكتروني وتطبيقات الجدولة وشبكات التواصل الاجتماعي.

تستخدم الشركات الحديثة أدوات إدارة علاقات العملاء لتنظيم العملاء المحتملين والعملاء والشركاء والبائعين في منصة واحدة. تساعد برامج إدارة علاقات العملاء الشخصية على القيام بنفس الشيء بالنسبة للأفراد - تنظيم العلاقات المهنية وتمييزها عن العلاقات الشخصية أو الخاصة.

من يمكنه الاستفادة من نظام إدارة علاقات العملاء الشخصية؟

الأفراد الذين يتطلعون إلى بناء سجل رقمي لتنظيم جهات الاتصال بشكل أفضل وإدارة علاقاتهم. على سبيل المثال، تحديث معلومات جهات الاتصال بأحدث المعلومات، وإضافة تذكيرات بأعياد الميلاد إلى التقويم الخاص بك، وما إلى ذلك.

أصحاب الأعمال المنفردة، أصحاب الأعمال الفردية، الذين لديهم الكثير من العلاقات المنقسمة عبر الحياة الشخصية والمهنية التي يرغبون في فرزها أو وضع علامات عليها وفقًا لذلك

الشركات الصغيرة أو أصحاب المتاجر الذين لا يحتاجون إلى أجراس وصفارات إدارة علاقات العملاء الاحترافية

لقد بحثنا عن كثب في العديد من أدوات برامج إدارة علاقات العملاء الشخصية وميزاتها، ولكن أولاً، إليك ما يجب أن تبحث عنه في إدارة علاقات العملاء الشخصية.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج إدارة علاقات العملاء الشخصية؟

يقوم برنامج إدارة علاقات العملاء الشخصي بتخزين جهات الاتصال الخاصة بك، وتصنيف شبكتك، وتبسيط التواصل بالتزامن مع بريدك الإلكتروني وتطبيقات المراسلة، وأحيانًا مع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك.

فهو يزيح عنك ضغوط البقاء على اطلاع وتنظيم حتى تتمكن من التركيز على بناء وتعزيز علاقات حقيقية وعالية الجودة. هناك المزيد:

1. تنظيم الاتصال

ميزة قياسية في برامج إدارة علاقات العملاء الشخصية - تخزين جهات الاتصال الخاصة بك وتحديثها باستمرار. يجب أن يتزامن نظام إدارة علاقات العملاء الجيد مع هاتفك وبريدك الإلكتروني وعملاء المراسلة لتنظيم شبكتك في مكان واحد.

2. وضع العلامات والتجميع

يساعدك برنامج CRM الشخصي الذي يتيح لك تصنيف جهات الاتصال الخاصة بك على مستويات مختلفة - مهني أو شخصي، عميل أو بائع، عميل أو بائع، عميل محتمل أو شريك - على تجميع جهات الاتصال معًا. يمكنك سحب قائمة محددة في أي وقت.

3. عروض قابلة للتخصيص

يجب أن يكون نظام CRM سهلاً بما يكفي لتخصيصه وتهيئته. يجب أن يكون قادرًا على عرض طرق عرض متعددة، مثل القوائم أو الجداول أو اللوحات.

4. الوصول عن بُعد أو دون اتصال بالإنترنت

يجب أن يعرض نظام إدارة علاقات العملاء المعلومات عبر الأجهزة دون الاتصال بالإنترنت، وأن تتم مزامنتها بمجرد الاتصال.

5. جدولة المواعيد والمتابعة والتذكير بالمواعيد

وحدة تحكم سهلة تساعدك في جدولة المواعيد والمتابعة وتعيين التذكيرات ستبقي أيامك وأسابيعك على المسار الصحيح.

6. سير العمل وإدارة المهام

ميزات إضافية في بعض تطبيقات إدارة علاقات العملاء الشخصية، ومهام سير العمل المخصصة، وقوائم المهام لمساعدتك على متابعة مهامك.

تحتوي العديد من برامج إدارة علاقات العملاء الشخصية على ميزات إضافية مثل الأتمتة والتكامل والتحليلات وتتبع الاتصالات.

## أفضل 10 برامج إدارة علاقات العملاء الشخصية للاستخدام في عام 2024

نظرًا لوجود العديد من أدوات إدارة علاقات العملاء الشخصية، قد يكون من الصعب بعض الشيء اختيار أفضلها. لقد قمنا بتجميع قائمة بأكثر الأدوات شيوعًا في السوق وكل ما تحتاج إلى معرفته عنها.

1. انقر فوق

جرب إدارة علاقات العملاء من ClickUp

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إنشاء قواعد بيانات متعددة وإدارتها باستخدام ClickUp CRM

إلى جانب كونها منصة لإدارة المشاريع والتعاون، تتيح لك ميزات إدارة علاقات العملاء الشخصية من ClickUp عرض جميع علاقات العملاء في مكان واحد. وتنظم أداة إدارة علاقات العملاء الشخصية جهات الاتصال الخاصة بك في نظام قوائم ومجلدات قابل للتطوير، مما يساعدك على تجميع قاعدة جهات الاتصال الخاصة بك حسب تفضيلاتك.

بالإضافة إلى ذلك، تساعدك أدوات ClickUp التي يزيد عددها عن 50 أداة من أدوات لوحة التحكم في جمع رؤى في الوقت الفعلي من قاعدة بيانات عملائك. علاوةً على ذلك، يساعدك ClickUp على تحديد الأولويات والتصرف بناءً عليها بشكل منهجي.

باستخدام ClickUp، يمكنك أيضًا تنظيم العناصر ذات الأولوية كمهام والمهام الفرعية وقوائم المراجعة واضغط على أهداف الإنتاجية اليومية . على سبيل المثال، لنفترض أنك تريد التواصل مع ما لا يقل عن عشرة جهات اتصال يوميًا من أجل تحقيق أهداف عملك ؛ يمكن أن يساعدك ClickUp في البقاء على رأس هذا الأمر.

بمجرد تنظيم جهات الاتصال الخاصة بك، يساعدك ClickUp على البقاء على رأس مجالات تركيزك الرئيسية من خلال قائمة مهام جهات الاتصال.

حسِّن تعاون الفريق وتواصله مع قالب خطة الاتصال من ClickUp

هذا مفيد للغاية عندما إنشاء خطة تواصل لمجموعة من جهات الاتصال. على سبيل المثال، هذا مجاني قالب خطة الاتصال ClickUp يساعدك على تجميع خطة اتصال بشكل منهجي وسريع.

هناك قالب جاهز للاستخدام قالب ClickUp CRM لإعطائك السبق. استخدم هذا مجانًا قالب إدارة علاقات العملاء لتخزين جميع جهات الاتصال الخاصة بك في موقع مركزي، وتحديث تفاصيل جهات الاتصال الخاصة بك، والوصول إليها من أي مكان.

عزز استراتيجيات إدارة علاقات العملاء الخاصة بك باستخدام قالب إدارة علاقات العملاء البسيط من ClickUp

ClickUp أفضل الميزات

تنظيم جهات الاتصال : تنظيم جهات الاتصال الخاصة بك داخل مجلدات وقوائم. مشاركة المشاريع مع عملائك وتعيين أذونات مخصصة لإدارة الوصول

: تنظيم جهات الاتصال الخاصة بك داخل مجلدات وقوائم. مشاركة المشاريع مع عملائك وتعيين أذونات مخصصة لإدارة الوصول تتبع الطلبات : إضافة حقول مخصصة لتتبع طلباتك وعملائك المحتملين وتسجيلها وإنشاء تقارير لتحليل أكثر ذكاءً

: إضافة حقول مخصصة لتتبع طلباتك وعملائك المحتملين وتسجيلها وإنشاء تقارير لتحليل أكثر ذكاءً تدوين الملاحظات: قم بتدوين الأفكار على الفور من سطح المكتب أو الهاتف المحمول أو متصفح الويب

قم بتدوين الأفكار على الفور من سطح المكتب أو الهاتف المحمول أو متصفح الويب وضع علامات وتصفية: أضف علامات إلى جهات الاتصال الخاصة بك للعثور على أي مهمة أو حساب وفرزها بسهولة

أضف علامات إلى جهات الاتصال الخاصة بك للعثور على أي مهمة أو حساب وفرزها بسهولة أضف بيانات جغرافية : استفد من حقل الموقع الجغرافي لمعرفة مكان وجود عملائك وجهات الاتصال الخاصة بك بسرعة

: استفد من حقل الموقع الجغرافي لمعرفة مكان وجود عملائك وجهات الاتصال الخاصة بك بسرعة إدارة رسائل البريد الإلكتروني: إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني مباشرة دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات

إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني مباشرة دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات العمل دون اتصال بالإنترنت: العمل عبر الأجهزة، وعند الحاجة، دون اتصال بالإنترنت

العمل عبر الأجهزة، وعند الحاجة، دون اتصال بالإنترنت تطبيق الجوال : إضافة مهام وإنشاء تذكيرات وملاحظات أثناء التنقل

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع، وتلخيص النص وصقله، وإنشاء ردود على البريد الإلكتروني، والمزيد

ClickUp AI : استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء قوائم المهام وتلخيص الملاحظات وإنشاء تذكيرات

تكامل المكدس التقني : تكامل الأدوات التي تستخدمها بالفعل للتواصل أو التعاون بسهولة

حدود #### ClickUp

يمكن أن يستغرق الأمر بعض الوقت للمستخدمين الجدد للتعرف على الأداة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم يمكن إضافة ميزة ClickUp AI إلى أي مساحة عمل مقابل 5 دولارات لكل عضو

ClickUp AI إلى أي مساحة عمل مقابل 5 دولارات لكل عضو المؤسسات : الاتصال المبيعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra 4.7/5 (أكثر من 3900 تقييم)

2. اتصالات+

عبر جهات الاتصال+ تُعدّ مزامنة جهات الاتصال تلقائيًا ميزة رائعة، ويساعد برنامج جهات الاتصال + CRM الشخصي في إنشاء دفتر عناوين رقمي موحّد عبر الأجهزة. الميزة البارزة في تطبيق Contacts+ Contacts هي قدرته على مسح بطاقات العمل وحفظها.

العيب؟ يعد + Contacts+ جديدًا نسبيًا وكمية غير معروفة استنادًا إلى وجوده على الإنترنت. ويتضح ذلك من العدد المنخفض نسبياً للمستخدمين الذين قاموا بمراجعته على مواقع مثل G2 وCapterra.

جهات الاتصال+ أفضل الميزات

الملاحظات والعلامات : تنظيم حساباتك باستخدام الملاحظات والعلامات لسهولة الفرز

: تنظيم حساباتك باستخدام الملاحظات والعلامات لسهولة الفرز البحث الحبيبي : البحث عن جهات الاتصال بسرعة مع خيارات البحث المتقدم

: البحث عن جهات الاتصال بسرعة مع خيارات البحث المتقدم المسح الضوئي لبطاقات العمل : احفظ معلومات عن جهات الاتصال الخاصة بك بسرعة عن طريق مسح بطاقات العمل الخاصة بهم

: احفظ معلومات عن جهات الاتصال الخاصة بك بسرعة عن طريق مسح بطاقات العمل الخاصة بهم إزالة الازدواجية: كشف الحسابات المكررة وإزالتها

جهات الاتصال+ القيود

التخصيص المحدود من حيث السمات والخطوط

يمكن أن يستخدم واجهة مستخدم أكثر سهولة

لا يتجاوز الحد الأقصى للنسخة المجانية 1000 جهة اتصال

جهات الاتصال + التسعير

مجاني

القسط : 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفرق: 12.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

جهات الاتصال + التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra 2.8/5 (أكثر من 8 تقييمات)

3. متابعة

عبر متابعة CRM التذكيرات ووظائف المتابعة هما ميزتان يجب البحث عنهما في تطبيقات CRM الشخصية. باستخدام المتابعة، يمكنك جدولة ردودك وتعيين تذكيرات للمهام الرئيسية. على سبيل المثال، يمكنك تعيين تذكيرات لنفسك للمتابعة على محادثاتك المهمة عبر البريد الإلكتروني.

تجعل أداة إدارة علاقات العملاء الشخصية هذه إدارة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك أسهل - قم بإدارة علاقاتك مباشرةً من صندوق الوارد الخاص بك!

المشكلة الوحيدة هي أن سعر FollowUp أعلى من بعض الأدوات الأخرى في القائمة. كما أن قوائم المهام وتجميع جهات الاتصال مفقودة بشكل مؤلم. لكن ميزة FollowUp التي تُعلمك عندما يفتح مستلمو البريد الإلكتروني رسائلهم الإلكترونية مفيدة.

متابعة أفضل الميزات

التذكيرات : تعيين تنبيهات للمهام المهمة بنقرة واحدة

: تعيين تنبيهات للمهام المهمة بنقرة واحدة المتابعة التلقائية : جدولة المتابعة للمحادثات المهمة

: جدولة المتابعة للمحادثات المهمة تتبع فتح البريد الإلكتروني : احصل على إشعار في الوقت الفعلي عندما تفتح جهات الاتصال الخاصة بك بريدك الإلكتروني لأول مرة

احصل على إشعار في الوقت الفعلي عندما تفتح جهات الاتصال الخاصة بك بريدك الإلكتروني لأول مرة ترقية البريد الوارد: اجعل صندوق الوارد في Gmail أكثر ذكاءً من خلال جعل المتابعة تعمل مباشرة من صندوق الوارد الخاص بك

حدود #### المتابعة

إصدار مجاني محدود - يبدأ الدفع بمجرد انتهاء الفترة التجريبية

يقتصر على تنظيم Gmail فقط بدلاً من القدرة على مزامنة جهات الاتصال عبر قواعد البيانات

تسعير #### المتابعة

المبتدئ: 18 دولارًا شهريًا

18 دولارًا شهريًا احترافي 29 دولارًا/شهرًا

29 دولارًا/شهرًا إصدار قوات المبيعات: 40$/شهرًا: 40$/شهرًا

متابعة التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (2+ تقييمات)

4.8/5 (2+ تقييمات) Capterra غير متاح

4. مونيكا

عبر مونيكا مونيكا هو نظام CRM شخصي مفتوح المصدر يساعدك على تنظيم تفاعلاتك مع جهات الاتصال الخاصة بك.

وقد أتاحت مونيكا شيفرتها البرمجية للعامة على GitHub باختيارها أن تكون مفتوحة المصدر. يمكن تعديل الكود وتحسينه بشكل تعاوني. يمكنك اختيار تثبيت مونيكا على أي خادم مجاناً.

وعلى الرغم من أن هذه طريقة رائعة لتطوير قدراتها باستمرار، إلا أنها تثير مخاوف بشأن حماية البيانات والخصوصية.

مونيكا أفضل الميزات

قابل للتخصيص بدرجة كبيرة: يمكن زيادة وظائفه أو تقليلها بناءً على تفضيلاتك

يمكن زيادة وظائفه أو تقليلها بناءً على تفضيلاتك مخصص للاتصالات الشخصية: تم تصميم تطبيق CRM الشخصي هذا مع وضع الشبكات الشخصية والخاصة في الاعتبار

تم تصميم تطبيق CRM الشخصي هذا مع وضع الشبكات الشخصية والخاصة في الاعتبار واجهة مستخدم نظيفة : واجهة أنيقة وبديهية، وتشغيله بسيط ومباشر

: واجهة أنيقة وبديهية، وتشغيله بسيط ومباشر مجانياً بالكامل: يمكن للمستخدمين استضافة واجهة مونيكا الشخصية مجانًا تمامًا على خوادمهم.

حدود #### مونيكا

ليست مصممة للمحترفين الذين يحاولون الحفاظ على علاقاتهم مع العملاء

خصوصية البيانات وأمانها من المخاوف نظراً لأن الأداة مفتوحة المصدر

مونيكا التسعير

مجاناً: إذا قمت باستضافتها على الخادم الخاص بك

إذا قمت باستضافتها على الخادم الخاص بك مدفوع: 9 دولارات شهرياً

مونيكا التقييمات والمراجعات

G2: NA

NA Capterra غير متاح

5. ستريك

عبر ستريك Streak هو برنامج إدارة علاقات العملاء والإنتاجية يدير سير العمل وجهات الاتصال الخاصة بك مباشرةً من حساب Gmail الخاص بك.

يحتوي على حلول إدارة علاقات العملاء الشخصية بناءً على حالة الاستخدام الخاصة بك. على سبيل المثال، يحتوي Streak على ميزات إدارة علاقات العملاء المنسقة لمحترفي المبيعات والموارد البشرية والمنتجات والدعم.

يقدم Streak العديد من الميزات المفيدة: تتبع العرض، ودمج البريد، وجدولة الإرسال، وتقسيم سلاسل الرسائل الإلكترونية - وكلها تساعدك على إدارة محادثاتك مع جهات الاتصال الخاصة بك بشكل أكثر فعالية.

تستضيف وظيفة إدارة العلاقات الشخصية أيضًا العديد من الميزات التي تساعدك على تنظيم جهات الاتصال الخاصة بك والتواصل معها بشكل أكثر فعالية: طرق عرض قابلة للتخصيص، وجدول زمني أو سجل للاتصالات والأحداث، ومعلومات مفصلة عن جهات الاتصال الخاصة بك، والمزيد.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر Streak خيارات استيراد وتصدير سهلة، وسير عمل قابل للتخصيص بالكامل، وأتمتة المهام المتكررة. يتوفر هذا في تطبيقات الجوال على كل من متجر تطبيقات Apple App Store و Google Play.

ستريك أفضل الميزات

أدوات قوة البريد الإلكتروني: إدارة محادثات البريد الإلكتروني بفعالية من خلال تنبيهات فتح البريد الإلكتروني وجدولة البريد الإلكتروني ووظائف دمج البريد

إدارة محادثات البريد الإلكتروني بفعالية من خلال تنبيهات فتح البريد الإلكتروني وجدولة البريد الإلكتروني ووظائف دمج البريد التوفر على الهاتف المحمول: إدارة العلاقات مع جهات الاتصال أثناء التنقل

إدارة العلاقات مع جهات الاتصال أثناء التنقل تكامل الأدوات: المزامنة مع G Suite و Zapier حتى تتمكن من إدارة جميع مسارات العمل والعلاقات في مكان واحد

حدود المسار

بطيء في بعض الأحيان

لا تتم مزامنته تلقائيًا مع Gmail عند تحديث كلمة المرور

قد يكون السعر أعلى قليلاً بالنسبة للشركات الصغيرة

تسعير #### Streak

مجاني

فرد: 15 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم المحترف: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف+: 69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 129 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Streak التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 450 تقييم)

6. جيثيبو

عبر تطبيق GetHippo.app Gethippo هو تطبيق شخصي برنامج CRM تم تصميمه للبقاء على اطلاع على التفاصيل والأحداث المهمة المتعلقة بـ اتصالاتك الشخصية . Hippo هي أداة بسيطة تزيل عبء تذكر التفاصيل الدقيقة (والمهام) لجهات الاتصال الخاصة بك.

تبرز ثلاث ميزات: الملاحظات، وقوائم المهام، والتذكيرات بالأحداث. تساعدك نظرة خاطفة على الملف الشخصي لجهة الاتصال على تطبيق CRM الشخصي هذا على تذكر التفاصيل الدقيقة التي تكون في متناول يديك عندما تقابلهم - ذكرى سنوية، أو حدث مهم في العمل، هذه الأشياء الصغيرة تقطع شوطاً طويلاً.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسعار تنافسية، وبياناتك محفوظة محلياً على جهازك، وليس على خادم.

Gethippo أفضل الميزات

الملاحظات: أضف إلى معلومات كل جهة اتصال عندما تتعرف على أشياء جديدة عنها

أضف إلى معلومات كل جهة اتصال عندما تتعرف على أشياء جديدة عنها الأحداث: إنشاء أحداث على التطبيق نفسه للاجتماعات وجهاً لوجه

إنشاء أحداث على التطبيق نفسه للاجتماعات وجهاً لوجه قوائم المهام: نظّم قوائم مهام لكل جهة اتصال

نظّم قوائم مهام لكل جهة اتصال خاص وآمن: كن مطمئنًا إلى سلامة قاعدة بيانات جهات الاتصال الخاصة بك

قيود جيثيبو

غير مناسب لحالات الاستخدام المهني أو التجاري

لا يوجد تكامل مع أدوات أخرى

تسعير #### تسعير Gethippo

نسخة تجريبية مجانية لمدة شهر واحد

مدفوع: 1.99 دولار شهريًا

Gethippo التقييمات والمراجعات

G2: NA

NA Capterra غير متاح

7. كلوز

عبر كلوز كلوز هو إدارة علاقات العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمساعد الشخصي الذكي الذي يحتفظ بمعلومات عن جهات الاتصال الرئيسية الخاصة بك متاحة بسهولة. وبعبارة أخرى، فإنه يزيل الحاجة إلى استخدام يدوي إدخال البيانات من خلال مزامنة جميع رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية والمستندات.

يقوم Cloze بتصنيف جهات الاتصال الخاصة بك بناءً على كيفية تجميعها في رأسك (وليس فقط بطريقة أبجدية عادية). وهذا يساعد على إبقاء العلاقات الشخصية قريبة منك. بصرف النظر عن تنظيم جهات الاتصال، يتميز Cloze أيضًا بسلاسل رسائل البريد الإلكتروني وإمكانيات تدوين الملاحظات. تتوفر وظائف الجدولة والمتابعة والتذكير بالأحداث بشكل افتراضي.

أفضل ميزات كلوز

تسجيل الاجتماع: تسجيل تفاصيل الاجتماع بسهولة لمراجعتها لاحقًا

تسجيل تفاصيل الاجتماع بسهولة لمراجعتها لاحقًا تذكيرات المتابعة: قم بتعيين إشعارات لتذكير نفسك بالتفاعلات والمتابعة المهمة

قم بتعيين إشعارات لتذكير نفسك بالتفاعلات والمتابعة المهمة تكامل بريد جوجل مع تنبيهات القراءة: اعرف متى يقرأ المستلمون بريدك الإلكتروني وحدد وقت رسالتك التالية وفقًا لذلك

اعرف متى يقرأ المستلمون بريدك الإلكتروني وحدد وقت رسالتك التالية وفقًا لذلك مزامنة إلى السحابة: دمج جهات الاتصال أثناء التنقل وعبر الأجهزة

قيود كلوز كلوز

يرتفع السعر مع توسع فريقك

قد تبدو واجهة المستخدم قديمة بعض الشيء

باهظة الثمن للاستخدام الشخصي

تسعير كلوز

كلوز برو: 17 دولارًا شهريًا للأفراد

17 دولارًا شهريًا للأفراد الفضي للأعمال: 21 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

21 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الذهبية للشركات: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركة البلاتينية: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات كلوز

G2: 3.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

3.7/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 10 مراجعات)

8. إيرتابل

عبر الجدول الجوي تشتهر Airtable بقدرتها على إنشاء تدفقات عمل وتطبيقات ذكية من خلال تطبيقها القائم على جداول البيانات. ومع ذلك، فهي أداة قابلة للتوسيع بدرجة كبيرة ومنخفضة التعليمات البرمجية، ويستخدم عدد قليل من المحترفين Airtable كأداة شبه شخصية لإدارة علاقات العملاء.

قم ببناء مهام سير عمل مخصصة داخل Airtable للحصول على جهات الاتصال والحفاظ عليها، وإدارة الفواتير، والتواصل مع العملاء.

أفضل ميزات #### Airtable

مرن للغاية وقابل للتخصيص: قم ببناء مهام سير عمل ووظائف إدارة علاقات العملاء الخاصة بك لقاعدة جهات الاتصال الخاصة بك

قم ببناء مهام سير عمل ووظائف إدارة علاقات العملاء الخاصة بك لقاعدة جهات الاتصال الخاصة بك عروض كانبان : إنشاء رؤية حول كيفية تقدم صفقاتك

: إنشاء رؤية حول كيفية تقدم صفقاتك نماذج: إنشاء النماذج وتعديلها ونشرها ومشاركتها لإنشاء قاعدة بيانات جهات الاتصال بسرعة

قيود Airtable

غير مصمم خصيصًا لحالة استخدام CRM الشخصية

قد يكون معقدًا للغاية بالنسبة للمبتدئين

تسعير #### Airtable

مجاني للأفراد والفرق الصغيرة

الفريق: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مقياس الشركات: اتصل بالمبيعات

Airtable التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 2000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 2000 تقييم) Capterra 4.7/5 (أكثر من 1900 تقييم)

9. نيتشن

عبر نيتشن Nection هو تطبيق شخصي لإدارة علاقات العملاء يساعدك على تنمية شبكة معارفك وتعزيزها وبناء علاقات شخصية عميقة. يمكن للمستخدمين دمج جهات الاتصال الخاصة بهم في مكان واحد وإرسال رسائل مخصصة وحتى هدايا من خلال شركاء Nection.

إن الإهداء والرسائل الشخصية (مع بعض المساعدة من الذكاء الاصطناعي) تجعل تطبيق Nection متميزاً بين التطبيقات الأخرى في هذه القائمة.

أفضل مزايا تطبيق Nection

الرسائل المخصصة التي ينشئها الذكاء الاصطناعي: إنشاء رسائل سياقية باستخدام تفاصيل جهات الاتصال لإضفاء لمسة شخصية على اتصالاتك

إنشاء رسائل سياقية باستخدام تفاصيل جهات الاتصال لإضفاء لمسة شخصية على اتصالاتك بطاقات الهدايا: إرسال الهدايا أو بطاقات الهدايا إلى جهات الاتصال الخاصة بك

إرسال الهدايا أو بطاقات الهدايا إلى جهات الاتصال الخاصة بك تذكيرات الأحداث: قم بتعيين تذكيرات تلقائية لأعياد الميلاد واحتفالات الذكرى السنوية وغيرها من الأحداث لجهات الاتصال الخاصة بك

قم بتعيين تذكيرات تلقائية لأعياد الميلاد واحتفالات الذكرى السنوية وغيرها من الأحداث لجهات الاتصال الخاصة بك حذف التكرارات: قلل من فرص الحصول على معلومات مكررة ومتناقضة

قيود الاتصال

استخدام محدود كمجموعة CRM شخصية

متاح فقط كتطبيق - لا يوجد إصدار لسطح المكتب حتى الآن

تسعير #### Nection

مجاني

Nection التقييمات والمراجعات

G2: NA

NA Capterra غير متاح

10. جيتديكس

عبر الحصول على الفهرس عبارة عن رولوديكس في شكل رقمي، يقوم Dex Personal CRM بمزامنة جهات الاتصال الخاصة بك من LinkedIn والبريد الإلكتروني وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى بحيث يمكنك رؤية وإدارة كل من تعرفه في مكان واحد.

وتتمثل ميزة USP الخاصة به في قدرته على البقاء على اتصال بـ LinkedIn. يتم تحديث المسميات الوظيفية الجديدة لجهات الاتصال المهنية الخاصة بك تلقائيًا حيث تقوم الأداة بجلب التفاصيل من الملف الشخصي لجهة الاتصال الخاصة بك على LinkedIn.

ليس معقداً مثل حل إدارة علاقات العملاء المتكامل مثل Salesforce، ولكنه ليس بسيطاً مثل جدول البيانات، يتميز Dex بوظائف كافية للمساعدة في الحفاظ على علاقاتك الشخصية والمهنية.

أفضل ميزات #### Dex

تذكيرات الاتصال: قم بتعيين التردد الذي ترغب في التواصل مع جهات الاتصال الخاصة بك - يقوم Dex بتنبيهك مسبقًا

قم بتعيين التردد الذي ترغب في التواصل مع جهات الاتصال الخاصة بك - يقوم Dex بتنبيهك مسبقًا مزامنة لينكد إن: تنعكس التغييرات التي تطرأ على الملفات الشخصية على لينكد إن تلقائيًا في بطاقة جهات الاتصال الخاصة بك

تنعكس التغييرات التي تطرأ على الملفات الشخصية على لينكد إن تلقائيًا في بطاقة جهات الاتصال الخاصة بك اختصارات مدمجة: اختصارات لوحة المفاتيح تجعل الأداة سهلة الاستخدام

اختصارات لوحة المفاتيح تجعل الأداة سهلة الاستخدام لا تعتمد على الأجهزة: يتوفر Dex كامتداد للمتصفح بالإضافة إلى تطبيق على أندرويد وأبل

حدود #### Dex

وفقًا لمراجعات المستخدمين، يميل Dex إلى أن يصبح بطيئًا وعربات التي تجرها الدواب في بعض الأحيان

Getdex التسعير

مجاني: لمدة 7 أيام تجريبية

لمدة 7 أيام تجريبية مدفوع: 12 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Getdex

ProductHunt: 4.1 (أكثر من 10 أصوات)

4.1 (أكثر من 10 أصوات) Capterra 5/5 (1 تقييم)

قم ببناء علاقاتك الشخصية مع تطبيقات CRM الشخصية

سواء كنت تدير علاقاتك الشخصية أو المهنية، فإن تذكر التواريخ المهمة والتفاصيل الشخصية العميقة والتواصل في الوقت المناسب - كل ذلك يساعدك على بناء علاقات دافئة مع الأشخاص الذين يهمك والحفاظ عليها. يمكن لأنظمة إدارة علاقات العملاء الشخصية أن تغير حياتك المهنية والشخصية.

تم اختبارها وتجربتها ومراجعتها من قِبل آلاف المستخدمين، وتعمل ميزات ClickUp لإدارة علاقات العملاء للأفراد بنفس الطريقة التي تعمل بها للشركات.

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