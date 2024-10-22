أفضل 10 أدوات برمجيات تسويق لإدارة علاقات العملاء في 2025

هناك الكثير من البيانات حول عملائك.

والجزء السيئ هو أن البيانات غالبًا ما تكون موزعة على مجموعة متنوعة من المنتجات في مجموعتك التقنية. والجزء الأسوأ هو أن هذه البيانات غالباً ما يصعب الحفاظ على مزامنتها. إدارة علاقات العملاء ( إدارة علاقات العملاء ) برنامج يجمع كل هذه البيانات معًا وأكثر من ذلك.

تساعدك هذه الأدوات على إدارة جميع جهات الاتصال الخاصة بك من موقع واحد مناسب يتكامل مع مناطق أخرى من مجموعتك التقنية بحيث يكون كل شيء متزامنًا دائمًا. إنها تجعل من السهل تحسين التسويق من خلال التخصيص. في هذه المقالة، سنلقي نظرة سريعة على تسويق إدارة علاقات العملاء، ثم سنقوم بإدراج بعض أفضل الأدوات المتوفرة في السوق لهذه المهمة.

ما هو تسويق إدارة علاقات العملاء؟

يُستخدم برنامج CRM (إدارة علاقات العملاء) لجمع المعلومات عن العملاء في موقع مركزي واحد. يستخدم تسويق CRM البيانات للمساعدة في بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء والحفاظ عليها.

من خلال الاستفادة من البيانات في يمكن للشركات فهم سلوك عملائها وتفضيلاتهم واحتياجاتهم بشكل أفضل من خلال إدارة علاقات العملاء الخاصة بهم . ويمكنها استخدام هذه المعرفة في إنشاء خدمات أكثر فعالية استراتيجيات التسويق . التسويق القائم على بيانات إدارة علاقات العملاء أكثر تخصيصًا وملاءمةً، مما يؤدي إلى تحسين العائد على الاستثمار .

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة علاقات العملاء التسويقية؟

عند اختيار برنامج CRM للتسويق، هناك بعض العناصر الرئيسية التي يجب أن تبحث عنها.

التكامل مع الأنظمة الأخرى : بيت القصيد من برنامج إدارة علاقات العملاء هو أن يصبح مصدرًا واحدًا للحقيقة. يجب أن يكون دمج مع أكبر قدر ممكن من المكدس الخاص بك.

: بيت القصيد من برنامج إدارة علاقات العملاء هو أن يصبح مصدرًا واحدًا للحقيقة. يجب أن يكون دمج مع أكبر قدر ممكن من المكدس الخاص بك. سهولة الاستخدام : لا يهم مدى قوة الأداة إذا لم يتمكن أحد من معرفة كيفية استخدامها. يجب أن يكون نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك شيئًا يمكن تدريب كل موظف سيحتاج إلى استخدامه بسرعة.

: لا يهم مدى قوة الأداة إذا لم يتمكن أحد من معرفة كيفية استخدامها. يجب أن يكون نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك شيئًا يمكن تدريب كل موظف سيحتاج إلى استخدامه بسرعة. تحليلات التسويق وإعداد التقارير : مفتاح التسويق الفعال لإدارة علاقات العملاء هو القدرة على استخدام البيانات الخاصة بك يوفر برنامج إدارة علاقات العملاء . من المهم أن توفر الأداة التي تختارها بيانات يسهل الوصول إليها وذات صلة.

: مفتاح التسويق الفعال لإدارة علاقات العملاء هو القدرة على استخدام البيانات الخاصة بك يوفر برنامج إدارة علاقات العملاء . من المهم أن توفر الأداة التي تختارها بيانات يسهل الوصول إليها وذات صلة. دعم العملاء: عملاؤك يعتمدون عليك، وأنت تعتمد على إدارة علاقات العملاء الخاصة بك. عندما يحدث خطأ ما به، يجب أن تعرف أنك ستتمكن من الحصول على إجابة بسرعة.

أفضل 10 أدوات لإدارة علاقات العملاء التسويقية

1. انقر فوق

أنشئ نظامك المثالي لإدارة جهات الاتصال والعملاء والصفقات مع إضافة روابط بين المهام والمستندات بسهولة لتبسيط عملك

نعلم أن ClickUp على رأس هذه القائمة ولكن لسبب وجيه! ClickUp هو النظام الأساسي المثالي لفرق التسويق نظرًا لطبيعته المرنة والقابلة للتخصيص. فهو يحتوي على مساحة عمل مركزية توفر مجموعة من خيارات العرض لإدارة المشاريع.

وهي مدمجة ميزات إدارة المشروع تسمح بتتبع التقدم المحرز بسهولة حتى تتمكن فرق التسويق من الالتزام بالمواعيد النهائية للمشروع. بالإضافة إلى ذلك, يدمج ClickUp بسلاسة مع أدوات التسويق مثل Google وSlack وHubSpot، مما يسهّل تحسين سير العمل والإنتاجية.

كما أن ميزات الأتمتة تسمح للفرق بما يلي توفير الوقت في الأمور المتكررة مثل إنشاء المهام وتعيينها وإعداد التذكيرات. تعمل منصة ClickUp المبسطة والغنية بالميزات على تحسين إنتاجية فريق التسويق لديك مع تحسين جهود المبيعات من خلال مشاركة المعلومات بكفاءة.

لنلقي نظرة أعمق على سبب حب فرق التسويق ClickUp's CRM :

أفضل ميزات ClickUp

لوحات معلومات ClickUp : تتبع بصريًا القيمة الدائمة للعميل وأحجام الصفقات (ومتوسطاتها)، وقم بتثبيت أداء فريق المبيعات الخاص بك لضمان نجاح أساليبك التسويقية

تتبع بصريًا القيمة الدائمة للعميل وأحجام الصفقات (ومتوسطاتها)، وقم بتثبيت أداء فريق المبيعات الخاص بك لضمان نجاح أساليبك التسويقية حالات وحقول مخصصة : قم بتخصيص مراحل عملية المبيعات أو تتبع الطلبات والعملاء المحتملين المهمين وتسجيل النقاط والمزيد من خلال إضافة حقول مخصصة إلى سير عمل CRM الخاص بك

: قم بتخصيص مراحل عملية المبيعات أو تتبع الطلبات والعملاء المحتملين المهمين وتسجيل النقاط والمزيد من خلال إضافة حقول مخصصة إلى سير عمل CRM الخاص بك حقول الصيغ : حساب تكلفة طلب منتج جديد تلقائيًا أو تتبع نتائج العملاء المحتملين الجدد

التدقيق والتعليقات التوضيحية : امنح العملاء إمكانية الوصول إلى مستندات التسويق المهمة والعمل معها بخطى ثابتة عبر مشاريعك قوالب تسويقية مخصصة : اختر من بين عشرات القوالب المخصصة قوالب إدارة علاقات العملاء في ClickUp لتتبع الحملات التسويقية مشاريع التصميم , أهداف التسويق وخطط المحتوى والمزيد

امنح العملاء إمكانية الوصول إلى مستندات التسويق المهمة والعمل معها بخطى ثابتة عبر مشاريعك /مرجع/ /المدونة؟ p=10150 أتمتة سير العمل /%href/ : تطبيق القوالب الجديدة تلقائيًا أو إضافة تعليقات أو نقل العناصر عبر الحالات للتركيز حقًا على المهام المهمة

: تطبيق القوالب الجديدة تلقائيًا أو إضافة تعليقات أو نقل العناصر عبر الحالات للتركيز حقًا على المهام المهمة طرق عرض مرنة لإدارة علاقات العملاء: قم بترتيب الحسابات دون عناء باستخدام أكثر من 10 طرق عرض مرنة لإدارة علاقات العملاء من ClickUp لسهولة

قيود ClickUp

قد تكون إمكانيات التخصيص مربكة للبعض

لا تتوفر جميع طرق العرض على تطبيق الهاتف المحمول (على الأقل ليس بعد!)

قد تكون بعض أدوات إدارة علاقات العملاء الأخرى في هذه القائمة أكثر ملاءمة للشركات التجارية

تسعير #### ClickUp

خطة مجانية للأبد

خطة غير محدودة : 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا خطة الأعمال : 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا خطة الأعمال بلس : 19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل بنا للحصول على التفاصيل!

ClickUp تقييمات العملاء

G2: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

4.7/5 (2,000+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

2. سيلز فورس

عبر فريق المبيعاتSalesforce هو منتج رائد في مجال إدارة علاقات العملاء يقدم مجموعة شاملة من الميزات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء. وعلى الرغم من أنه أحد الخيارات الأغلى سعراً في هذه القائمة، إلا أن الشركات تعتمد على Salesforce لتعزيز استراتيجياتها التسويقية ومعالجة الحملات متعددة القنوات.

فهو يتميز بالرسائل المستهدفة، وفعالية الحملات القابلة للقياس، وفعالية الحملات المتكاملة إدارة العملاء المحتملين ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص، و عمليات التكامل المتقدمة تسمح لفرق التسويق بالازدهار و مساعدة فرق المبيعات تأمين المزيد من الصفقات.

أفضل ميزات قوة المبيعات

اطلع على مدى جودة أداء فريقك باستخدام رسوم بيانية ومخططات سهلة الفهم

العمل مع فريقك في المشاريع باستخدام أداة خاصة تسمى الموجز الاجتماعي

إعطاء العملاء الجدد تلقائياً إلى عضو الفريق المناسب للتعامل معهم

تعرّف على ما يقوله الناس عن شركتك على فيسبوك وتويتر، كل ذلك في مكان واحد

إنشاء حملات بريد إلكتروني مخصصة وإرسالها إلى عملائك ببضع نقرات فقط

تعيين تذكيرات ومهام لنفسك ولفريقك حتى لا يفوتك أي موعد نهائي مهم

قيود Salesforce

يشكو بعض المستخدمين من ارتفاع الأسعار والتكاليف الضمنية

تجربة منحنى تعليمي حاد ومشكلات في تبني المستخدم

قضاء الكثير من الوقت في إدارة النظام

يريدون نسخة مجانية مثل العديد من خيارات إدارة علاقات العملاء الأخرى

تسعير #### تسعير Salesforce

الأساسيات : 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا احترافي : 75 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 75 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات : 150 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 150 دولارًا لكل مستخدم شهريًا غير محدود: 300 دولار لكل مستخدم شهرياً

تقييمات ومراجعات Salesforce

G2 : 4.3/5 (أكثر من 13 ألف تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 13 ألف تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 17 ألف تقييم)

3. هب سبوت

عبر هبسبوت HubSpot هو برنامج CRM يركز على التسويق الداخلي والمبيعات. تساعد أداة التسويق الشاملة هذه أيضًا في إدارة علاقات العملاء. لكن واجهته المتقدمة وتكاملاته المفيدة تسمح لفرق التسويق بالحصول على تحليلات مفصلة وتتبع الحملات - كل ذلك بمساعدة أدوات أخرى.

أفضل ميزات HubSpot

شاهد المخططات والرسوم البيانية لجميع الأشخاص المهتمين بالشراء منك ومدى قربهم من الشراء

تحدث إلى عملائك باستخدام الدردشة المباشرة أو البريد الإلكتروني أو عن طريق جدولة اجتماع معهم

احتفظ بجميع مستنداتك المهمة في مكان واحد وشاركها مع فريقك

العمل مع الأدوات الشائعة الأخرى مثل Microsoft Dynamic و Slack و Jira، كل ذلك في تطبيق واحد

استخدم القوالب لإنشاء رسائل بريد إلكتروني ومستندات ذات مظهر احترافي بسرعة وسهولة

احصل على تذكيرات حول المهام التي تحتاج إلى القيام بها حتى لا تنسى المتابعة مع العميل

قيود HubSpot

يجد البعض أن خطط التسعير قد تكون مربكة

تجربة ارتفاع الأسعار بسرعة

التعامل مع الخطة المجانية التي تفتقر إلى الدعم المناسب

يقول البعض إنه لا يحتوي على ميزات كثيرة مثل برامج إدارة علاقات العملاء الأخرى

تسعير HubSpot

خطة مجانية

بداية : 50 دولارًا شهريًا لكل منتج

: 50 دولارًا شهريًا لكل منتج احترافية : 400 دولار شهريًا كحد أدنى لما يصل إلى خمسة مستخدمين

: 400 دولار شهريًا كحد أدنى لما يصل إلى خمسة مستخدمين المؤسسات: 1,200 دولار شهريًا كحد أدنى لما يصل إلى عشرة مستخدمين

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2 : 4.4/5 (أكثر من 9,400 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 9,400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3,600 تقييم)

4. بيع زندسك

عبر زندسكزندسك بيع هو منتج CRM يتكامل مع منتجات خدمة العملاء الشهيرة من Zendesk. يحب المستخدمون Zendesk بسبب تطبيقاته الرائعة للأجهزة المحمولة لتحليل وتتبع وإعداد التقارير أثناء التنقل. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Zendesk تحليلات وتقارير شاملة لضمان عدم إهدار جهود التسويق.

يمكن لهذه المنصة المتعمقة تتبع أشياء مثل رضا المستخدمين وأوقات الاستجابة. ومثل الأدوات الأخرى في هذه القائمة، فهي تحتوي على تفاصيل استبيانات ونماذج مدمجة للمساعدة في تنظيم ملاحظات العملاء.

Zendesk Sell أفضل الميزات

تتبع تفاعلات العملاء، بما في ذلك المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات

استخدم تنبؤات المبيعات للتنبؤ بكمية الأموال التي ستجنيها في المستقبل

شارك الملاحظات وتعاون مع فريقك بشأن حسابات العملاء

احصل على رؤى حول أداء مبيعاتك من خلال التقارير المرئية

إرسال حملات بريد إلكتروني مخصصة إلى مجموعات من العملاء

استخدم تطبيق الهاتف المحمول للوصول إلى معلومات العملاء والعمل على الصفقات من أي مكان

قيود بيع Zendesk Sell

يشير البعض إلى أن التجربة صعبة التعلم بعض الشيء

يجد المستخدمون أنه قد يصبح باهظ الثمن إذا أرادوا استخدام الميزات الأكثر تقدماً

قد يكون من الصعب الاتصال بدعم العملاء

تسعير بيع Zendesk Zendesk

الفريق : 19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا النمو : 49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا محترف : 99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: من 150 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات بيع Zendesk Zendesk

G2 : 4.2/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)

تحقق من هذه برنامج إدارة علاقات العملاء في نظام Mac CRM !

5. زوهو CRM

عبر زوهو Zoho CRM هو جزء إدارة علاقات العملاء من نظام Zoho لتطبيقات الأعمال. تستمتع به العديد من فرق التسويق لأنه يناسب فرق العمل ذات الأحجام المختلفة. يمكن لـ Zoho تبسيط عمليات المبيعات وسير عمل فريق دعم العملاء أيضًا.

أفضل ميزات Zoho

دع التطبيق يقوم ببعض أعمالك بالنيابة عنك من خلال إرسال رسائل البريد الإلكتروني تلقائياً والمتابعة مع العملاء المحتملين

إنشاء مواقع إلكترونية خاصة لعملائك فقط للوصول إلى المعلومات والبقاء على اطلاع دائم

الرد على رسائل البريد الإلكتروني من جميع حسابات بريدك الإلكتروني المختلفة دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات

اطلع على كل ما يجري في مبيعاتك في مكان واحد باستخدام الرسوم البيانية والمخططات

تتبع جميع اجتماعات ومكالمات العملاء في تقويم واحد، حتى لا يفوتك أي موعد

احصل على إشعار عندما يتخذ العميل إجراءً محدداً، مثل فتح بريد إلكتروني أو ملء نموذج

قيود Zoho

يعاني البعض من مقدار التخصيص المطلوب للبدء في العمل

التعامل مع النماذج غير المحسّنة للتحويلات

يجد المستخدمون أن Zoho يقدم الكثير من الميزات ولكنها تبدأ في الافتقار إلى التعقيد مع زيادة الطلبات

الخبرة محدودة في دعم العملاء

تسعير Zoho

قياسي : 14 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 14 دولارًا لكل مستخدم شهريًا احترافي : 23 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 23 دولارًا لكل مستخدم شهريًا مؤسسة : 40 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 40 دولارًا لكل مستخدم شهريًا أقصى حد: 52 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات زوهو

G2 : 4/5 (أكثر من 2,300 تقييم)

: 4/5 (أكثر من 2,300 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6,200 تقييم)

جرب هذه بدائل زوهو !

6. الاثنين

عبر Monday.comالإثنين اعتمدت برمجيات إدارة علاقات العملاء على منصة التعاون الحالية. تساعد أداة إدارة علاقات العملاء هذه على تبسيط إدارة العملاء مع ميزات مثل تتبع الصفقات أتمتة التسويق ولوحات المبيعات

يُعد هذا الأمر مثاليًا لفرق التسويق التي ترغب في الحصول على رؤى حول كيفية تحرك العملاء خلال الرحلة بأكملها. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم تطبيق Monday تقارير العائد على الاستثمار وتقسيم العملاء للمساعدة في تتبع تقدم الحملات التسويقية.

أفضل ميزات موقع Monday.com

تتبع العملاء المحتملين والصفقات والعملاء في مكان واحد

إنشاء حقول مخصصة لتتبع المعلومات الأكثر أهمية بالنسبة لك

استخدم سجلات الأنشطة للاطلاع على سجل جميع تفاعلات العملاء

التعاون مع فريقك في الصفقات وحسابات العملاء

إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً من التطبيق

استخدم الأتمتة لتبسيط مهام سير عملك

قيود يوم الاثنين

يتطلب ثلاثة مقاعد كحد أدنى لجميع الخطط المدفوعة

يحد من عدد الأتمتة شهريًا

يقصر الامتثال لقانون HIPAA وبعض ميزات الأمان على خطة المؤسسة

يقدم ميزات محدودة في الخطط المنخفضة التكلفة

تسعير #### Monday.com

أساسي : 10 دولارات لكل مقعد شهرياً

: 10 دولارات لكل مقعد شهرياً عادي : 14 دولارًا لكل مقعد شهريًا

: 14 دولارًا لكل مقعد شهريًا محترف : 24 دولارًا لكل مقعد شهريًا

: 24 دولارًا لكل مقعد شهريًا المؤسسات: اتصل بالمبيعات

Monday.com التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

مقارنة المقارنةمقابلالإثنين !

7. ميل تشيمب

عبر MailChimp قامت Mailchimp بتوسيع منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني والأتمتة الخاصة بها إلى نظام إدارة علاقات العملاء كامل الميزات. لذا، إذا كنت تبحث عن بريد إلكتروني متقدم وسهل الاستخدام برنامج تسويق ، يعد MailChimp خيارًا رائعًا ل إدارة الحملات التسويقية والمزيد

مع المئات من قوالب البريد الإلكتروني القابلة للتخصيص وأدوات الأتمتة البسيطة لتبسيط المهام الروتينية، ستستمتع فرق التسويق بخدمة MailChimp. ناهيك عن أن أداة إدارة علاقات العملاء التسويقية هذه تأتي مع لوحات معلومات تحليلية حتى تتمكن فرق التسويق من تقسيم قوائم المشتركين واستهدافهم وإدارتها بسهولة.

أفضل ميزات Mailchimp

تتبع جميع معلومات عملائك في مكان واحد، بما في ذلك تفاصيل الاتصال بهم وسجل الشراء

استخدم العلامات والشرائح لتجميع عملائك بناءً على اهتماماتهم وسلوكياتهم

أنشئ رسائل بريد إلكتروني وصفحات مقصودة مخصصة باستخدام محرر السحب والإفلات في Mailchimp

قم بإعداد رسائل بريد إلكتروني تلقائية للترحيب بالعملاء الجدد أو المتابعة مع العملاء المحتملين

راقب مبيعاتك ومشاركة العملاء من خلال التقارير التفاعلية

استخدم عمليات التكامل مع الأدوات الأخرى، مثل منصات التواصل الاجتماعي ومنصات التجارة الإلكترونية

قيود Mailchimp

يقصر تنظيم جهات الاتصال على الفئات أو العلامات

يتطلب من المستخدمين إنشاء قوالب خاصة بهم

يحتوي على واجهة يمكن أن تبدو غير ملائمة ومربكة لبعض المستخدمين

غير كافية لإدارة المبيعات أو الدعم أو عمليات التفاعل مع العملاء الأخرى بشكل استباقي

تسعير Mailchimp

خطة مجانية

الأساسية : 13 دولارًا شهريًا

: 13 دولارًا شهريًا القياسية : 20 دولارًا شهريًا

: 20 دولارًا شهريًا القسط: 350 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات Mailchimp

G2 : 4.6/5 (أكثر من 16 ألف تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 16 ألف تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 16 ألف تقييم)

تحقق من هذه أدوات تسويق المنتجات !

9. فريشوركس

عبر Freshservice من فريشوركس يجمع Freshworks CRM بين أتمتة المبيعات والتسويق مع رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وهو يساعد شركات الخدمات على جعل مشاركة العملاء مركزية ويستخدم ميزات مثل عرض العميل بزاوية 360 درجة للحصول على صورة كاملة لخطوط الإنتاج. ستحب الشركات من جميع الأحجام أداة إدارة علاقات العملاء التسويقية هذه لزيادة الإيرادات وتعزيز رضا العملاء.

Freshworks أفضل الميزات

دع التطبيق يخبرك من هو الأكثر احتمالاً للشراء منك من خلال تسجيل كل عميل محتمل

تعرف على مدى اهتمام العميل قبل أن تتحدث إليه من خلال التحقق من مدى تفاعله مع شركتك

إرسال رسائل بريد إلكتروني مجمّعة، مع تخصيص كل رسالة للمستلم المقصود

تتبع كل ما تحتاج إلى القيام به لكل عميل محتمل، كل ذلك في مكان واحد

قم بإعداد ردود تلقائية على الأسئلة المتداولة حتى تتمكن من توفير الوقت

الاطلاع على تقويم لجميع الاجتماعات التي تعقدها مع العملاء المحتملين

قيود برنامج Freshworks

ذكر البعض أن واجهة المستخدم ليست حديثة مثل بعض المنافسين

تجعل بعض الإجراءات مملة

حدود تقارير إدارة علاقات العملاء تخصيص لوحة التحكم

يفتقر إلى منتدى المستخدم

تسعير #### تسعير Freshworks

خطة مجانية

النمو : 15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا الإحترافية : 39 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 39 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: 69 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Freshworks

G2 : 4.5/5 (أكثر من 6,500 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 6,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

10. بايبيدرايف

عبر Pipedriveإدارة علاقات العملاء في Pipedrive يركز على إدارة خطوط الأنابيب وإنتاجية المبيعات.

أفضل ميزات Pipedrive

تعرّف على مدى جودة أداء فريقك من خلال الرسوم البيانية والمخططات التي تُظهر تقدمهم

ضع أهدافاً لفريقك ولكل شخص، وشاهد مدى اقترابك من تحقيقها

اطلع على كل ما تحتاج إلى القيام به لهذا اليوم في مكان واحد، إما في قائمة أو في تقويم

سهِّل إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى عملائك باستخدام قوالب مكتوبة مسبقاً أو إنشاء رسائل خاصة بك

احصل على إشعارات عندما يكون لديك مهمة جديدة أو عندما يتخذ أحد العملاء إجراءً معيناً، حتى لا تنسى المتابعة أبداً

اطّلع على جميع الصفقات التي تجريها، حتى تعرف أي منها يحتاج إلى أكبر قدر من الاهتمام

قيود Pipedrive

يقدم برنامج CRM فقط ولا يقدم أدوات أعمال أخرى

لديه مرونة محدودة من حيث الأدوات والميزات

المزامنة غير ملائمة بين برامج البريد الإلكتروني

تسعير Pipedrive

أساسي : 14.90 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 14.90 دولارًا لكل مستخدم شهريًا متقدم : 24.90 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 24.90 دولارًا لكل مستخدم شهريًا احترافي : 49.90 دولاراً لكل مستخدم شهرياً

: 49.90 دولاراً لكل مستخدم شهرياً المؤسسات: 99 دولاراً لكل مستخدم شهرياً

Pipedrive التقييمات والمراجعات

G2 : 4.2/5 (أكثر من 1600 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 1600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (2,800+ تقييم)

اختر إدارة علاقات العملاء التسويقية التي تناسب إدارتك بالكامل

هذه هي قائمتنا! لذا، إذا كنت تتطلع إلى تحسين مسار المبيعات لديك، وأتمتة المهام، والحصول على بيانات عملاء ثاقبة، فاختر من بين أدوات إدارة علاقات العملاء التسويقية هذه. يعد اختيار برنامج CRM المناسب المصمم خصيصًا لاحتياجات عملك أمرًا بالغ الأهمية لبناء وإدارة علاقات فعالة مع العملاء.

وإذا كنت بحاجة إلى التكامل السلس مع التسويق الخاص بك استراتيجية لا توفر فقط حلاً لإدارة علاقات العملاء ولكن أيضًا منصة مركزية للإنتاجية والتعاون - حسنًا، لدينا الأداة المناسبة لك.

استخدم ClickUp للمساعدة في تعزيز كفاءتك ورضا عملائك وإيراداتك من خلال طرق العرض القابلة للتخصيص وميزات التواصل البسيطة لتجنب ضياع التفاصيل المهمة.

احصل على فريق التسويق الخاص بك على منصة تعاونية حقيقية اليوم وقم بإنشاء مساحة عمل ClickUp مجانية !