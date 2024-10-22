أفضل 10 أدوات برمجيات تسويق لإدارة علاقات العملاء في 2025

هناك الكثير من البيانات حول عملائك.
والجزء السيئ هو أن البيانات غالبًا ما تكون موزعة على مجموعة متنوعة من المنتجات في مجموعتك التقنية. والجزء الأسوأ هو أن هذه البيانات غالباً ما يصعب الحفاظ على مزامنتها. إدارة علاقات العملاء ( إدارة علاقات العملاء ) برنامج يجمع كل هذه البيانات معًا وأكثر من ذلك.
تساعدك هذه الأدوات على إدارة جميع جهات الاتصال الخاصة بك من موقع واحد مناسب يتكامل مع مناطق أخرى من مجموعتك التقنية بحيث يكون كل شيء متزامنًا دائمًا. إنها تجعل من السهل تحسين التسويق من خلال التخصيص. في هذه المقالة، سنلقي نظرة سريعة على تسويق إدارة علاقات العملاء، ثم سنقوم بإدراج بعض أفضل الأدوات المتوفرة في السوق لهذه المهمة.
ما هو تسويق إدارة علاقات العملاء؟
يُستخدم برنامج CRM (إدارة علاقات العملاء) لجمع المعلومات عن العملاء في موقع مركزي واحد. يستخدم تسويق CRM البيانات للمساعدة في بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء والحفاظ عليها.
من خلال الاستفادة من البيانات في يمكن للشركات فهم سلوك عملائها وتفضيلاتهم واحتياجاتهم بشكل أفضل من خلال إدارة علاقات العملاء الخاصة بهم . ويمكنها استخدام هذه المعرفة في إنشاء خدمات أكثر فعالية استراتيجيات التسويق . التسويق القائم على بيانات إدارة علاقات العملاء أكثر تخصيصًا وملاءمةً، مما يؤدي إلى تحسين العائد على الاستثمار .
ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة علاقات العملاء التسويقية؟
عند اختيار برنامج CRM للتسويق، هناك بعض العناصر الرئيسية التي يجب أن تبحث عنها.
- التكامل مع الأنظمة الأخرى: بيت القصيد منبرنامج إدارة علاقات العملاء هو أن يصبح مصدرًا واحدًا للحقيقة. يجب أن يكوندمج مع أكبر قدر ممكن من المكدس الخاص بك.
- سهولة الاستخدام: لا يهم مدى قوة الأداة إذا لم يتمكن أحد من معرفة كيفية استخدامها. يجب أن يكون نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك شيئًا يمكن تدريب كل موظف سيحتاج إلى استخدامه بسرعة.
- تحليلات التسويق وإعداد التقارير : مفتاح التسويق الفعال لإدارة علاقات العملاء هو القدرة على استخدام البيانات الخاصة بكيوفر برنامج إدارة علاقات العملاء. من المهم أن توفر الأداة التي تختارها بيانات يسهل الوصول إليها وذات صلة.
- دعم العملاء: عملاؤك يعتمدون عليك، وأنت تعتمد على إدارة علاقات العملاء الخاصة بك. عندما يحدث خطأ ما به، يجب أن تعرف أنك ستتمكن من الحصول على إجابة بسرعة.
أفضل 10 أدوات لإدارة علاقات العملاء التسويقية
1. انقر فوق
أنشئ نظامك المثالي لإدارة جهات الاتصال والعملاء والصفقات مع إضافة روابط بين المهام والمستندات بسهولة لتبسيط عملك
نعلم أن ClickUp على رأس هذه القائمة ولكن لسبب وجيه! ClickUp هو النظام الأساسي المثالي لفرق التسويق نظرًا لطبيعته المرنة والقابلة للتخصيص. فهو يحتوي على مساحة عمل مركزية توفر مجموعة من خيارات العرض لإدارة المشاريع.
وهي مدمجة ميزات إدارة المشروع تسمح بتتبع التقدم المحرز بسهولة حتى تتمكن فرق التسويق من الالتزام بالمواعيد النهائية للمشروع. بالإضافة إلى ذلك, يدمج ClickUp بسلاسة مع أدوات التسويق مثل Google وSlack وHubSpot، مما يسهّل تحسين سير العمل والإنتاجية.
كما أن ميزات الأتمتة تسمح للفرق بما يلي توفير الوقت في الأمور المتكررة مثل إنشاء المهام وتعيينها وإعداد التذكيرات. تعمل منصة ClickUp المبسطة والغنية بالميزات على تحسين إنتاجية فريق التسويق لديك مع تحسين جهود المبيعات من خلال مشاركة المعلومات بكفاءة.
لنلقي نظرة أعمق على سبب حب فرق التسويق ClickUp's CRM :
أفضل ميزات ClickUp
- لوحات معلومات ClickUp : تتبع بصريًا القيمة الدائمة للعميل وأحجام الصفقات (ومتوسطاتها)، وقم بتثبيتأداء فريق المبيعات الخاص بك لضمان نجاح أساليبك التسويقية
- حالات وحقول مخصصة: قم بتخصيص مراحل عملية المبيعات أو تتبع الطلبات والعملاء المحتملين المهمين وتسجيل النقاط والمزيد من خلال إضافة حقول مخصصة إلى سير عمل CRM الخاص بك
- حقول الصيغ : حساب تكلفة طلب منتج جديد تلقائيًا أو تتبع نتائج العملاء المحتملين الجدد
- التدقيق والتعليقات التوضيحية
: امنح العملاء إمكانية الوصول إلى مستندات التسويق المهمة والعمل معها بخطى ثابتةعبر مشاريعك
- قوالب تسويقية مخصصة: اختر من بين عشرات القوالب المخصصةقوالب إدارة علاقات العملاء في ClickUp لتتبع الحملات التسويقيةمشاريع التصميم,أهداف التسويقوخطط المحتوى والمزيد
- /مرجع/ /المدونة؟ p=10150 أتمتة سير العمل /%href/ : تطبيق القوالب الجديدة تلقائيًا أو إضافة تعليقات أو نقل العناصر عبر الحالات للتركيز حقًا على المهام المهمة
- طرق عرض مرنة لإدارة علاقات العملاء: قم بترتيب الحسابات دون عناء باستخدام أكثر من 10 طرق عرض مرنة لإدارة علاقات العملاء من ClickUp لسهولة
قيود ClickUp
- قد تكون إمكانيات التخصيص مربكة للبعض
- لا تتوفر جميع طرق العرض على تطبيق الهاتف المحمول (على الأقل ليس بعد!)
- قد تكون بعض أدوات إدارة علاقات العملاء الأخرى في هذه القائمة أكثر ملاءمة للشركات التجارية
تسعير #### ClickUp
- خطة مجانية للأبد
- خطة غير محدودة: 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا
- خطة الأعمال: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- خطة الأعمال بلس: 19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- المؤسسات: اتصل بنا للحصول على التفاصيل!
ClickUp تقييمات العملاء
- G2: 4.7/5 (2,000+ تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (2,000+ تقييم)
2. سيلز فورس
عبر فريق المبيعاتSalesforce هو منتج رائد في مجال إدارة علاقات العملاء يقدم مجموعة شاملة من الميزات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء. وعلى الرغم من أنه أحد الخيارات الأغلى سعراً في هذه القائمة، إلا أن الشركات تعتمد على Salesforce لتعزيز استراتيجياتها التسويقية ومعالجة الحملات متعددة القنوات.
فهو يتميز بالرسائل المستهدفة، وفعالية الحملات القابلة للقياس، وفعالية الحملات المتكاملة إدارة العملاء المحتملين ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص، و عمليات التكامل المتقدمة تسمح لفرق التسويق بالازدهار و مساعدة فرق المبيعات تأمين المزيد من الصفقات.
أفضل ميزات قوة المبيعات
- اطلع على مدى جودة أداء فريقك باستخدام رسوم بيانية ومخططات سهلة الفهم
- العمل مع فريقك في المشاريع باستخدام أداة خاصة تسمى الموجز الاجتماعي
- إعطاء العملاء الجدد تلقائياً إلى عضو الفريق المناسب للتعامل معهم
- تعرّف على ما يقوله الناس عن شركتك على فيسبوك وتويتر، كل ذلك في مكان واحد
- إنشاء حملات بريد إلكتروني مخصصة وإرسالها إلى عملائك ببضع نقرات فقط
- تعيين تذكيرات ومهام لنفسك ولفريقك حتى لا يفوتك أي موعد نهائي مهم
قيود Salesforce
- يشكو بعض المستخدمين من ارتفاع الأسعار والتكاليف الضمنية
- تجربة منحنى تعليمي حاد ومشكلات في تبني المستخدم
- قضاء الكثير من الوقت في إدارة النظام
- يريدون نسخة مجانية مثل العديد من خيارات إدارة علاقات العملاء الأخرى
تسعير #### تسعير Salesforce
- الأساسيات: 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- احترافي: 75 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- المؤسسات: 150 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- غير محدود: 300 دولار لكل مستخدم شهرياً
تقييمات ومراجعات Salesforce
- G2: 4.3/5 (أكثر من 13 ألف تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 17 ألف تقييم)
3. هب سبوت
عبر هبسبوت HubSpot هو برنامج CRM يركز على التسويق الداخلي والمبيعات. تساعد أداة التسويق الشاملة هذه أيضًا في إدارة علاقات العملاء. لكن واجهته المتقدمة وتكاملاته المفيدة تسمح لفرق التسويق بالحصول على تحليلات مفصلة وتتبع الحملات - كل ذلك بمساعدة أدوات أخرى.
أفضل ميزات HubSpot
- شاهد المخططات والرسوم البيانية لجميع الأشخاص المهتمين بالشراء منك ومدى قربهم من الشراء
- تحدث إلى عملائك باستخدام الدردشة المباشرة أو البريد الإلكتروني أو عن طريق جدولة اجتماع معهم
- احتفظ بجميع مستنداتك المهمة في مكان واحد وشاركها مع فريقك
- العمل مع الأدوات الشائعة الأخرى مثل Microsoft Dynamic و Slack و Jira، كل ذلك في تطبيق واحد
- استخدم القوالب لإنشاء رسائل بريد إلكتروني ومستندات ذات مظهر احترافي بسرعة وسهولة
- احصل على تذكيرات حول المهام التي تحتاج إلى القيام بها حتى لا تنسى المتابعة مع العميل
قيود HubSpot
- يجد البعض أن خطط التسعير قد تكون مربكة
- تجربة ارتفاع الأسعار بسرعة
- التعامل مع الخطة المجانية التي تفتقر إلى الدعم المناسب
- يقول البعض إنه لا يحتوي على ميزات كثيرة مثل برامج إدارة علاقات العملاء الأخرى
تسعير HubSpot
- خطة مجانية
- بداية: 50 دولارًا شهريًا لكل منتج
- احترافية: 400 دولار شهريًا كحد أدنى لما يصل إلى خمسة مستخدمين
- المؤسسات: 1,200 دولار شهريًا كحد أدنى لما يصل إلى عشرة مستخدمين
تقييمات ومراجعات HubSpot
- G2: 4.4/5 (أكثر من 9,400 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3,600 تقييم)
4. بيع زندسك
عبر زندسكزندسك بيع هو منتج CRM يتكامل مع منتجات خدمة العملاء الشهيرة من Zendesk. يحب المستخدمون Zendesk بسبب تطبيقاته الرائعة للأجهزة المحمولة لتحليل وتتبع وإعداد التقارير أثناء التنقل. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Zendesk تحليلات وتقارير شاملة لضمان عدم إهدار جهود التسويق.
يمكن لهذه المنصة المتعمقة تتبع أشياء مثل رضا المستخدمين وأوقات الاستجابة. ومثل الأدوات الأخرى في هذه القائمة، فهي تحتوي على تفاصيل استبيانات ونماذج مدمجة للمساعدة في تنظيم ملاحظات العملاء.
Zendesk Sell أفضل الميزات
- تتبع تفاعلات العملاء، بما في ذلك المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات
- استخدم تنبؤات المبيعات للتنبؤ بكمية الأموال التي ستجنيها في المستقبل
- شارك الملاحظات وتعاون مع فريقك بشأن حسابات العملاء
- احصل على رؤى حول أداء مبيعاتك من خلال التقارير المرئية
- إرسال حملات بريد إلكتروني مخصصة إلى مجموعات من العملاء
- استخدم تطبيق الهاتف المحمول للوصول إلى معلومات العملاء والعمل على الصفقات من أي مكان
قيود بيع Zendesk Sell
- يشير البعض إلى أن التجربة صعبة التعلم بعض الشيء
- يجد المستخدمون أنه قد يصبح باهظ الثمن إذا أرادوا استخدام الميزات الأكثر تقدماً
- قد يكون من الصعب الاتصال بدعم العملاء
تسعير بيع Zendesk Zendesk
- الفريق: 19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- النمو: 49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- محترف: 99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- المؤسسات: من 150 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
تقييمات ومراجعات بيع Zendesk Zendesk
- G2: 4.2/5 (أكثر من 400 تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)
تحقق من هذه برنامج إدارة علاقات العملاء في نظام Mac CRM !
5. زوهو CRM
عبر زوهو Zoho CRM هو جزء إدارة علاقات العملاء من نظام Zoho لتطبيقات الأعمال. تستمتع به العديد من فرق التسويق لأنه يناسب فرق العمل ذات الأحجام المختلفة. يمكن لـ Zoho تبسيط عمليات المبيعات وسير عمل فريق دعم العملاء أيضًا.
أفضل ميزات Zoho
- دع التطبيق يقوم ببعض أعمالك بالنيابة عنك من خلال إرسال رسائل البريد الإلكتروني تلقائياً والمتابعة مع العملاء المحتملين
- إنشاء مواقع إلكترونية خاصة لعملائك فقط للوصول إلى المعلومات والبقاء على اطلاع دائم
- الرد على رسائل البريد الإلكتروني من جميع حسابات بريدك الإلكتروني المختلفة دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات
- اطلع على كل ما يجري في مبيعاتك في مكان واحد باستخدام الرسوم البيانية والمخططات
- تتبع جميع اجتماعات ومكالمات العملاء في تقويم واحد، حتى لا يفوتك أي موعد
- احصل على إشعار عندما يتخذ العميل إجراءً محدداً، مثل فتح بريد إلكتروني أو ملء نموذج
قيود Zoho
- يعاني البعض من مقدار التخصيص المطلوب للبدء في العمل
- التعامل مع النماذج غير المحسّنة للتحويلات
- يجد المستخدمون أن Zoho يقدم الكثير من الميزات ولكنها تبدأ في الافتقار إلى التعقيد مع زيادة الطلبات
- الخبرة محدودة في دعم العملاء
تسعير Zoho
- قياسي: 14 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- احترافي: 23 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- مؤسسة: 40 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- أقصى حد: 52 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
تقييمات ومراجعات زوهو
- G2: 4/5 (أكثر من 2,300 تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6,200 تقييم)
جرب هذه بدائل زوهو !
6. الاثنين
عبر Monday.comالإثنين اعتمدت برمجيات إدارة علاقات العملاء على منصة التعاون الحالية. تساعد أداة إدارة علاقات العملاء هذه على تبسيط إدارة العملاء مع ميزات مثل تتبع الصفقات أتمتة التسويق ولوحات المبيعات
يُعد هذا الأمر مثاليًا لفرق التسويق التي ترغب في الحصول على رؤى حول كيفية تحرك العملاء خلال الرحلة بأكملها. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم تطبيق Monday تقارير العائد على الاستثمار وتقسيم العملاء للمساعدة في تتبع تقدم الحملات التسويقية.
أفضل ميزات موقع Monday.com
- تتبع العملاء المحتملين والصفقات والعملاء في مكان واحد
- إنشاء حقول مخصصة لتتبع المعلومات الأكثر أهمية بالنسبة لك
- استخدم سجلات الأنشطة للاطلاع على سجل جميع تفاعلات العملاء
- التعاون مع فريقك في الصفقات وحسابات العملاء
- إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً من التطبيق
- استخدم الأتمتة لتبسيط مهام سير عملك
قيود يوم الاثنين
- يتطلب ثلاثة مقاعد كحد أدنى لجميع الخطط المدفوعة
- يحد من عدد الأتمتة شهريًا
- يقصر الامتثال لقانون HIPAA وبعض ميزات الأمان على خطة المؤسسة
- يقدم ميزات محدودة في الخطط المنخفضة التكلفة
تسعير #### Monday.com
- أساسي: 10 دولارات لكل مقعد شهرياً
- عادي: 14 دولارًا لكل مقعد شهريًا
- محترف: 24 دولارًا لكل مقعد شهريًا
- المؤسسات: اتصل بالمبيعات
Monday.com التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)
مقارنة المقارنةمقابلالإثنين !
7. ميل تشيمب
عبر MailChimp قامت Mailchimp بتوسيع منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني والأتمتة الخاصة بها إلى نظام إدارة علاقات العملاء كامل الميزات. لذا، إذا كنت تبحث عن بريد إلكتروني متقدم وسهل الاستخدام برنامج تسويق ، يعد MailChimp خيارًا رائعًا ل إدارة الحملات التسويقية والمزيد
مع المئات من قوالب البريد الإلكتروني القابلة للتخصيص وأدوات الأتمتة البسيطة لتبسيط المهام الروتينية، ستستمتع فرق التسويق بخدمة MailChimp. ناهيك عن أن أداة إدارة علاقات العملاء التسويقية هذه تأتي مع لوحات معلومات تحليلية حتى تتمكن فرق التسويق من تقسيم قوائم المشتركين واستهدافهم وإدارتها بسهولة.
أفضل ميزات Mailchimp
- تتبع جميع معلومات عملائك في مكان واحد، بما في ذلك تفاصيل الاتصال بهم وسجل الشراء
- استخدم العلامات والشرائح لتجميع عملائك بناءً على اهتماماتهم وسلوكياتهم
- أنشئ رسائل بريد إلكتروني وصفحات مقصودة مخصصة باستخدام محرر السحب والإفلات في Mailchimp
- قم بإعداد رسائل بريد إلكتروني تلقائية للترحيب بالعملاء الجدد أو المتابعة مع العملاء المحتملين
- راقب مبيعاتك ومشاركة العملاء من خلال التقارير التفاعلية
- استخدم عمليات التكامل مع الأدوات الأخرى، مثل منصات التواصل الاجتماعي ومنصات التجارة الإلكترونية
قيود Mailchimp
- يقصر تنظيم جهات الاتصال على الفئات أو العلامات
- يتطلب من المستخدمين إنشاء قوالب خاصة بهم
- يحتوي على واجهة يمكن أن تبدو غير ملائمة ومربكة لبعض المستخدمين
- غير كافية لإدارة المبيعات أو الدعم أو عمليات التفاعل مع العملاء الأخرى بشكل استباقي
تسعير Mailchimp
- خطة مجانية
- الأساسية: 13 دولارًا شهريًا
- القياسية: 20 دولارًا شهريًا
- القسط: 350 دولاراً شهرياً
تقييمات ومراجعات Mailchimp
- G2: 4.6/5 (أكثر من 16 ألف تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 16 ألف تقييم)
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9. فريشوركس
عبر Freshservice من فريشوركس يجمع Freshworks CRM بين أتمتة المبيعات والتسويق مع رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وهو يساعد شركات الخدمات على جعل مشاركة العملاء مركزية ويستخدم ميزات مثل عرض العميل بزاوية 360 درجة للحصول على صورة كاملة لخطوط الإنتاج. ستحب الشركات من جميع الأحجام أداة إدارة علاقات العملاء التسويقية هذه لزيادة الإيرادات وتعزيز رضا العملاء.
Freshworks أفضل الميزات
- دع التطبيق يخبرك من هو الأكثر احتمالاً للشراء منك من خلال تسجيل كل عميل محتمل
- تعرف على مدى اهتمام العميل قبل أن تتحدث إليه من خلال التحقق من مدى تفاعله مع شركتك
- إرسال رسائل بريد إلكتروني مجمّعة، مع تخصيص كل رسالة للمستلم المقصود
- تتبع كل ما تحتاج إلى القيام به لكل عميل محتمل، كل ذلك في مكان واحد
- قم بإعداد ردود تلقائية على الأسئلة المتداولة حتى تتمكن من توفير الوقت
- الاطلاع على تقويم لجميع الاجتماعات التي تعقدها مع العملاء المحتملين
قيود برنامج Freshworks
- ذكر البعض أن واجهة المستخدم ليست حديثة مثل بعض المنافسين
- تجعل بعض الإجراءات مملة
- حدودتقارير إدارة علاقات العملاء تخصيص لوحة التحكم
- يفتقر إلى منتدى المستخدم
تسعير #### تسعير Freshworks
- خطة مجانية
- النمو: 15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- الإحترافية: 39 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- المؤسسات: 69 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
تقييمات ومراجعات Freshworks
- G2: 4.5/5 (أكثر من 6,500 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)
10. بايبيدرايف
عبر Pipedriveإدارة علاقات العملاء في Pipedrive يركز على إدارة خطوط الأنابيب وإنتاجية المبيعات.
أفضل ميزات Pipedrive
- تعرّف على مدى جودة أداء فريقك من خلال الرسوم البيانية والمخططات التي تُظهر تقدمهم
- ضع أهدافاً لفريقك ولكل شخص، وشاهد مدى اقترابك من تحقيقها
- اطلع على كل ما تحتاج إلى القيام به لهذا اليوم في مكان واحد، إما في قائمة أو في تقويم
- سهِّل إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى عملائك باستخدام قوالب مكتوبة مسبقاً أو إنشاء رسائل خاصة بك
- احصل على إشعارات عندما يكون لديك مهمة جديدة أو عندما يتخذ أحد العملاء إجراءً معيناً، حتى لا تنسى المتابعة أبداً
- اطّلع على جميع الصفقات التي تجريها، حتى تعرف أي منها يحتاج إلى أكبر قدر من الاهتمام
قيود Pipedrive
- يقدم برنامج CRM فقط ولا يقدم أدوات أعمال أخرى
- لديه مرونة محدودة من حيث الأدوات والميزات
- المزامنة غير ملائمة بين برامج البريد الإلكتروني
تسعير Pipedrive
- أساسي: 14.90 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- متقدم: 24.90 دولارًا لكل مستخدم شهريًا
- احترافي: 49.90 دولاراً لكل مستخدم شهرياً
- المؤسسات: 99 دولاراً لكل مستخدم شهرياً
Pipedrive التقييمات والمراجعات
- G2: 4.2/5 (أكثر من 1600 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (2,800+ تقييم)
اختر إدارة علاقات العملاء التسويقية التي تناسب إدارتك بالكامل
هذه هي قائمتنا! لذا، إذا كنت تتطلع إلى تحسين مسار المبيعات لديك، وأتمتة المهام، والحصول على بيانات عملاء ثاقبة، فاختر من بين أدوات إدارة علاقات العملاء التسويقية هذه. يعد اختيار برنامج CRM المناسب المصمم خصيصًا لاحتياجات عملك أمرًا بالغ الأهمية لبناء وإدارة علاقات فعالة مع العملاء.
وإذا كنت بحاجة إلى التكامل السلس مع التسويق الخاص بك استراتيجية لا توفر فقط حلاً لإدارة علاقات العملاء ولكن أيضًا منصة مركزية للإنتاجية والتعاون - حسنًا، لدينا الأداة المناسبة لك.
استخدم ClickUp للمساعدة في تعزيز كفاءتك ورضا عملائك وإيراداتك من خلال طرق العرض القابلة للتخصيص وميزات التواصل البسيطة لتجنب ضياع التفاصيل المهمة.
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