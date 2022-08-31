16 أفضل 16 تكامل Zendesk لعام 2025

يكمن مفتاح النجاح في دعم العملاء. باستخدام منصة جيدة لدعم العملاء مثل Zendesk، يمكنك إنشاء تجربة خدمة عملاء شاملة على نطاق واسع. تساعد المنصة العلامات التجارية على بناء علاقات جيدة مع العملاء والحفاظ عليها، وهو أمر بالغ الأهمية للنمو.

ما هي الطرق التي تدعم بها Zendesk دعم العملاء؟ حسنًا، إنها توحّد الرسائل عبر القنوات، وتسمح بأتمتة سهلة بدون أي تعليمات برمجية أو برمجيات منخفضة، وتتتبع طلبات الدعم بسهولة، وتراقب ملاحظات العملاء.

ولكن للحصول على أقصى استفادة من منصة دعم العملاء هذه، يمكن للعلامات التجارية الاستفادة من أكثر من 1300 تطبيق وتكامل من Zendesk مصممة لتوسيع نطاق قوتها لتلبية مختلف احتياجات المبيعات والتسويق وخدمة العملاء.

مع وجود الآلاف من التطبيقات للاختيار من بينها، ما هي تطبيقات Zendesk التي يجب عليك استخدامها؟

نحن هنا لتحليل أكثر 16 تطبيقًا من تطبيقات Zendesk تكاملاً عمليات التكامل المفيدة يمكنك العثور عليها في سوق Zendesk Marketplace.

لنبدأ العمل!

16 من أكثر عمليات تكامل Zendesk فائدة لعام 2024

1. انقر فوق

إنشاء مهام ClickUp بسهولة في Zendesk مباشرةً في Zendesk ClickUp هي منصة إنتاجية شاملة حيث تجتمع الفرق معًا لتخطيط العمل وتنظيمه والتعاون في العمل باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف واللوحات البيضاء والمزيد. يتيح ClickUp للفرق من جميع الأنواع والأحجام إنجاز العمل بفعالية أكبر، مما يعزز الإنتاجية إلى آفاق جديدة.

من خلال تكامل Zendesk ، سيبقى فريق الدعم الخاص بك على رأس المهام والتذاكر ذات الأولوية، مما يضمن حل مشكلات عملائك بأسرع وقت ممكن، مما يحسن الكفاءة والإنتاجية. الأشياء التي يمكنك القيام بها مع تكامل ClickUp تضمين:

ربط التذاكر بالمهام لسهولة الرجوع إليها وتفويضها

إنشاء مهام جديدة من تذاكر Zendesk

الحصول على تحديثات تلقائية عند إنشاء تذكرة أو ربطها بمهمة

يمكنك بسهولة الرجوع إلى الحالة والمعرف عن طريق إرفاق أي عدد من مهام ClickUp بتذكرة Zendesk تعرف على عمليات التكامل إن التعامل مع التذاكر كمهام يجعل من السهل تتبعها وضمان حلها في أسرع وقت ممكن. إنه طريق ذو اتجاهين في نهاية المطاف بين هذه المنصات القوية القائمة على السحابة!

إيجابيات ClickUp

تُسهِّل التواصل والتعاون بين الأقسام المختلفة

سهولة أتمتة العمليات المختلفة

مرن وقابل للتخصيص

دعم عملاء على مستوى عالمي

سهولة الاتصال بـ Zendesk ومراقبة التقدم المحرز

سلبيات ### سلبيات ClickUp

لا تتوفر جميع طرق العرض على تطبيق الجوال... حتى الآن!

منحنى التعلم بسبب عدد الميزات المتاحة ومستوى قابلية التخصيص

تسعير ### ClickUp

مجاني

غير محدود : 5 دولارات لكل عضو شهريًا

: 5 دولارات لكل عضو شهريًا للشركات : 12 دولارًا لكل عضو شهريًا

: 12 دولارًا لكل عضو شهريًا شركة بلس : 19 دولارًا لكل عضو شهريًا

: 19 دولارًا لكل عضو شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (4,781 تقييم)

4.7/5 (4,781 تقييم) Capterra: 4.7/5 (3,071 تقييم)

2. سلاك

مثال على تكامل Slack مع Zendesk سلاك هو أحد أفضل تطبيقات المراسلة المتاحة. فهو يعزز التعاون ويعزز سير العمل من خلال السماح لأعضاء الفريق بالتواصل بفعالية. أما بالنسبة للتطبيقات المستقلة، فهي تقوم بعمل جيد جداً. لكن تطبيق Slack يرتقي بقدراته إلى مستوى جديد تماماً.

تتضمن بعض مزايا تكامل Zendesk Slack ما يلي:

البقاء على اطلاع على ردود العملاء عن طريق إرسال التذاكر مباشرةً إلى Slack

تحسين التعاون وإضافة ملاحظات خاصة أو محادثات جانبية في تذكرة دعم في Slack

قم بدعوة عملائك ذوي القيمة العالية إلى Slack لجعل فريقك متاحًا كلما دعت الحاجة إلى ذلك

قم بإعداد الأتمتة لرؤية الملاحظات في Slack عند استلامها

يمكن أن يساعدك دمج Slack مع Zendesk في تحسين وقت استجابتك، والبقاء على رأس عبء العمل لديك، وتحسين جودة خدمة العملاء، من بين مزايا أخرى.

إيجابيات سلاك

جميع محادثات العمل الخاصة بك في مكان واحد مع إشعارات Slack

من السهل استخدامه بدون تدريب لأنه يُستخدم في كل مكان تقريباً

سهل الاستخدام ويبدو طبيعياً

يمكنك تجزئة القنوات لأجزاء محددة من المشروع

سلبيات ### سلبيات سلاك

قد تشعر بالارتباك بسبب تعدد القنوات مع الفرق المختلفة

تسعير ### سلاك

مجاناً

قياسي : 6.67 دولار/ 8.00 دولارات لكل مستخدم شهريًا يتم احتسابها سنويًا/شهريًا

: 6.67 دولار/ 8.00 دولارات لكل مستخدم شهريًا يتم احتسابها سنويًا/شهريًا بالإضافة : 12.50 دولارًا أمريكيًا/ 15.00 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا يتم احتسابها سنويًا/شهريًا

: 12.50 دولارًا أمريكيًا/ 15.00 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا يتم احتسابها سنويًا/شهريًا مؤسسة شبكة: اتصل للحصول على تفاصيل الأسعار المخصصة

تقييمات ومراجعات Slack

G2: 4.5/5 (30,180 تقييم)

4.5/5 (30,180 تقييم) Capterra: 4.7/5 (21,435 تقييم)

3. شوبيفي

عبر شوبيفاي مع ارتفاع مستوى المنافسة في متاجر التجارة الإلكترونية، فأنت بحاجة إلى كل ميزة يمكنك الحصول عليها. وخدمة العملاء الجيدة تقطع شوطًا طويلاً. إذا كنت قد أنشأت متجرًا على Shopify النظام الأساسي، فإن تكامل Zendesk لـ Shopify أمر بالغ الأهمية لتحسين خدمة العملاء والدعم. تتضمن بعض فوائد هذا التكامل ما يلي:

ربط عدة Shopify واجهات متاجر متعددة بحساب Zendesk الخاص بك لتحسين الإدارة

إضافة أداة ويب ويدجت على صفحة واجهة متجرك، حتى يتمكن العملاء من الوصول إليك بسرعة أو خدمة أنفسهم

يسمح لك محرر التذاكر بطلب الإلغاء واسترداد الأموال بسهولة

يسمح لفريق الدعم الخاص بك بالوصول إلى معلومات العميل مباشرةً من متجر Shopify الخاص بك والتأكد من إبلاغهم قبل اتخاذ أي إجراء

Shopify الايجابيات

يعمل بمثابة CRM لـ Zendesk

يمكنك توسيع نطاق خدمات العملاء في Zendesk مع نمو نشاطك التجاري

يمكن لميزات الذكاء الاصطناعي في Zendesk تخصيصها للزوار

سلبيات Shopify

Shopify يتم تحديد معرف البريد الإلكتروني ومعرف رقم الهاتف كمستخدمين منفصلين في Zendesk

Shopify التسعير

أساسي : 29 دولارًا شهريًا

: 29 دولارًا شهريًا Shopify : 79 دولارًا شهريًا

: 79 دولارًا شهريًا متقدم: 299 دولارًا شهريًا

Shopify التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (4,109 تقييمات)

4.3/5 (4,109 تقييمات) Capterra: 4.5/5 (5,672 تقييم)

4. جيكوبورد

إنشاء لوحات معلومات مخصصة في جيكوبورد من بيانات Zendesk

Geckoboard هي أداة مفيدة تتيح لك إنشاء لوحات معلومات في الوقت الفعلي ومشاركتها في بضع خطوات. تتكامل مع أكثر من 80 أداة لتعزيز ملاءمتها وقدرتها. إحدى أهم عمليات التكامل مع Zendesk هي مع Zendesk.

يتيح تكامله مع Zendesk لك ولفريقك مشاركة مقاييس Zendesk لدعم العملاء في الوقت الفعلي بسهولة مع فريقك من خلال لوحات معلومات سهلة الفهم. تتضمن بعض ميزات ذلك ما يلي:

سهولة إنشاء لوحات المعلومات استنادًا إلى مقاييس Zendesk

سهولة تفسير التصورات

فلاتر قوية لتصور البيانات

ومشاركة لوحات المعلومات التي تم إنشاؤها عن طريق نسخ ولصق الرابط ومشاركته في رسالة أمر سهل!

إيجابيات Geckoboard

يسمح لأعضاء الفريق بالتركيز على المقاييس الصحيحة في Zendesk

اكتشاف المشكلات قبل حدوثها وحلها من خلال تصور أفضل

يحفز وكلاء Zendesk النجوم لديك إذا قمت بتمييزهم على لوحة التحكم الخاصة بك

سلبيات Geckoboard

تقتصر على حقول البيانات المحددة مسبقًا

تسعير Geckoboard

أساسي 39 دولار شهريًا

39 دولار شهريًا إحترافي : 79 دولارًا شهريًا

: 79 دولارًا شهريًا السعر: 559 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات Geckoboard

G2: 4.3/5 (47 مراجعة)

4.3/5 (47 مراجعة) Capterra: 4.6/5 (76 تقييم)

5. نيكربلي

عبر Nicereply

Nicereply هو برنامج استطلاع CX الذي يقدم استبيانات CSAT و NPS ودرجة جهد العميل لـ Zendesk.

يسمح لك استخدام Nicereply بقياس رضا العملاء أو جهدهم أو ولائهم عبر استطلاع رأي في أسفل كل بريد إلكتروني أو في وحدات الماكرو الخاصة بك أو تشغيله بعد حل تذكرة أو دردشة. يتم دفع الردود مرة أخرى إلى Zendesk كتعليقات وقيم حقول مخصصة.

تتضمن بعض مزايا التكامل ما يلي:

تخصيص استطلاعاتك بالكامل

تحديد موعد تسليم استبياناتك

حماية عملائك من الإفراط في إجراء الاستطلاعات

حذف التقييمات غير المرغوب فيها أو غير الملائمة أو المسيئة

إيجابيات Nicereply

مجموعة متنوعة من استبيانات تجربة العملاء (CSAT، CES & NPS، استبيان 5 نجوم، الوجوه الضاحكة، إلخ)

الجمع بين قنوات توزيع متعددة

سهولة الإعداد والاستخدام

سلبيات Nicereply

يمكن أن تكون التحليلات أكثر قوة

تسعير Nicereply

تقدم Nicereply خططًا مدفوعة تبدأ من 39 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Nicreply

G2: 4.5/5 (378 تقييم)

4.5/5 (378 تقييم) Capterra: 4.7/5 (284 تقييم)

6. نشاط Mailchimp

عبر Mailchimp Mailchimp هو أداة تسويقية لإدارة العملاء والأطراف الأخرى والتحدث معهم. بالنسبة لعمليات تكامل Zendesk CRM، يمكّنك نشاط Mailchimp من تخصيص اتصالاتك مع العملاء.

يتيح لك ذلك أتمتة إدارة التذاكر والمستخدمين والوكلاء في Zendesk بسهولة. تتضمن بعض الميزات ما يلي:

إدارة اشتراكات القائمة البريدية لطالب التذكرة بكفاءة في قائمة Mailchimp البريدية

عرض جميع حملات البريد الإلكتروني التي تلقّاها طالب تذكرة دعم Zendesk

عرض تفاصيل الإجراءات التي اتخذها طالب تذكرة Zendesk مع كل حملة Mailchimp

تسمح لك هذه الميزات، من بين ميزات أخرى، بتوقع احتياجات عملائك وأسئلتهم، مما يجعل تفاعلاتك أكثر خصوصية وذات مغزى.

إيجابيات نشاط Mailchimp

خطط مدفوعة ممتازة

قابلة للاستخدام لجميع الشركات والمشروعات من جميع الأحجام

المساعد الإبداعي يعني أنك لست بحاجة إلى أن يكون لديك الكثير من مهارات التصميم

سلبيات نشاط Mailchimp

يقيدك Mailchimp بتصميمات وتنسيقات محددة فقط

تسعير نشاط Mailchimp

مجاناً

أساسي 9.99 دولار شهريًا

9.99 دولار شهريًا معتاد : 14.99 دولارًا شهريًا

: 14.99 دولارًا شهريًا القسط: 299 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات نشاط Mailchimp

G2: 4.5/5 (14,952 تقييم)

4.5/5 (14,952 تقييم) Capterra: 4.4/5 (4,799 تقييم)

7. هارفستر

عبر هارفستر Harvestr هي أداة لإدارة المنتجات تعمل على تعزيز التعاون لمساعدة فرق المنتجات على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المنتجات. ويربط دمجها مع Zendesk بين فرق الدعم وفرق المنتجات. وهذا يسمح لفريق المنتج بالاستفادة من بيانات العملاء وملاحظاتهم لإجراء تحسينات تتمحور حول العملاء أو إنشاء منتجات وفقًا لاحتياجاتهم.

تأتي بيانات العملاء هذه من تذاكر دعم Zendesk التي تحتوي على ملاحظات العملاء القيّمة. ويمكنها تحسين التعاون بين فريقي المنتج والدعم، مما يجعل العميل أكثر سعادة مع المنتج.

إيجابيات ### هارفستر

تصميم منتجات تركز على العملاء لزيادة رضا العملاء

يساعد في تجنب تراكم الأعمال المتراكمة من خلال تحديد أولويات التذاكر

يجعلك تركز على تجربة العميل

يتكيف بشكل جيد مع تدفقات العمل المختلفة

سلبيات ### سلبيات Harvestr

عدم وجود قدرات موسعة لإعداد التقارير

تسعير هارفستر

مجانًا : نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا

: نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا السعر : 79 دولارًا/65 دولارًا لكل محرر شهريًا يتم دفعها شهريًا/سنويًا

: 79 دولارًا/65 دولارًا لكل محرر شهريًا يتم دفعها شهريًا/سنويًا النخبة : 139 دولارًا لكل محرر شهريًا يتم دفعها سنويًا

: 139 دولارًا لكل محرر شهريًا يتم دفعها سنويًا المؤسسة: اتصل للحصول على تفاصيل الأسعار المخصصة

تقييمات ومراجعات Harvestr

G2: 4.9/5 (31 مراجعة)

4.9/5 (31 مراجعة) Capterra: 4.6/5 (501 تقييم)

8. زووم

عبر تكبيرتكبير هو أحد أكثر تطبيقات مؤتمرات الفيديو شيوعًا وهو مفيد جدًا في تعزيز التعاون بين أعضاء الفريق. لكن بعض المواقف تجعلها قابلة للاستخدام في دعم العملاء. على سبيل المثال، عندما يتطلب استفسار العميل تجربة شخصية أكثر، مثل الاطلاع على بيئته أو مساعدته في الإعداد المادي.

وهنا يأتي دور تكامل Zendesk Zoom. تتضمن بعض الميزات ما يلي:

جدولة اجتماع وبدء اجتماع من داخل Zendesk دون تسجيل الدخول بشكل منفصل إلى Zoom

تسجيل أي معلومات عن المكالمة السابقة والوصول إليها داخل Zendesk

هذه، بالإضافة إلى ميزات خاصة أخرى، تجعلها أداة أساسية. وينطبق هذا بشكل خاص إذا كنت مضطراً في كثير من الأحيان للتعامل مع استفسارات العملاء التي تتطلب تجربة فردية.

إيجابيات Zoom

سهولة دعوة الأشخاص إلى الاجتماعات

ودود للغاية وسهل الاستخدام

الكثير من التطبيقات المفيدة للاتصال بها

سلبيات Zoom

تحتاج إلى اتصال ممتاز بالإنترنت

تسعير Zoom

أساسي : مجانًا

: مجانًا محترف : 14.99 دولارًا شهريًا لكل مضيف

: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مضيف شركة : 19.99 دولارًا شهريًا لكل مضيف

: 19.99 دولارًا شهريًا لكل مضيف المؤسسات: 19.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مضيف

تقييمات ومراجعات Zoom

G2: 4.5/5 (41,571 تقييم)

4.5/5 (41,571 تقييم) Capterra: 4.6/5 (12,297 تقييم)

تحقق من هذه

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15. مشاريع زوهو

عبر مشاريع زوهومشاريع زوهو هي أداة لإدارة المشاريع لإنشاء مهام سير العمل، وتتبع المهام، والتواصل مع أصحاب المصلحة، والتعاون مع الفريق. بالنسبة لعمليات تكامل Zendesk، هذه الأداة رائعة لأنها تتيح لك إرسال المعلومات فيما بينها وإدارة مشاريعك بشكل أكثر فعالية لكل تذكرة.

يتيح لك التكامل أتمتة العديد من المهام التي يمكن أن تقلل من كفاءة الفريق. تتضمن بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها مع التكامل ما يلي:

أتمتة بيانات الشركة المعقدة في غضون دقائق لتوفير الوقت

تعيين مشغلات خطاف الويب بناءً على إجراءات معينة

استخدام قواعد مثل التأخيرات والقرارات لإنشاء سير عمل فعال

تنفيذ الإجراءات في أوقات محددة من اليوم

إيجابيات مشاريع Zoho Projects

تقسيم المهام إلى مكونات صغيرة جدًا

تعديل القوالب دون التأثير على المشاريع السابقة المبنية على نفس القالب

غير مقيد بعدد المشاريع التي يمكنك إنشاؤها

سلبيات مشاريع زوهو

تكامل Zendesk محدود قليلاً

تسعير Zoho Projects

مجاني

قسط : 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: 9 دولارات لكل مستخدم شهرياً

تقييمات ومراجعات Zoho Projects

G2: 4.3/5 (289 تقييم)

4.3/5 (289 تقييم) Capterra: 4.2/5 (256 تقييم)

16. الإثنين

عبر الاثنينMonday.com عبارة عن منصة لإدارة المشاريع وفريق العمل مع جميع المشاريع الأساسية وظائف الإدارة لإنجاز الأمور، بغض النظر عن المشروع أو حجم الفريق.

يتيح تكامل الاثنين Zendesk لفريق الدعم لديك الاتصال بالفرق الأخرى، مثل المنتج والهندسة والمبيعات. هذا يبسط طلبات المستخدمين القيمة لشركتك بأكملها.

تتضمن بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها مع هذا ما يلي:

تحويل محادثات عملاء Zendesk تلقائياً إلى مهام هندسية

إدارة كل تذكرة وتتبعها من مكان واحد

إخطار وتحديث أعضاء فريقك مباشرةً من يوم الاثنين

دمج جميع تفاعلات العملاء تلقائياً في مكان واحد

إيجابيات يوم الاثنين

إنشاء سير عمل مبسط لمعالجة التذاكر الجديدة

سهولة التعاون عبر اللوحات، وتتبع المشاريع، وإعدادها

تساعد الأتمتة المستخدمين على البقاء على رأس المهام وتقليل العمل اليدوي

سلبيات الاثنين

لا يوجد خيار لإضافة تعليقات مخصصة من Zendesk

تسعير يوم الاثنين

فرد : مجانًا

: مجانًا أساسي : 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا معيار : 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً

: 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً محترف : 16 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 16 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات يوم الاثنين

G2: 4.7/5 (6,166 تقييم)

4.7/5 (6,166 تقييم) Capterra: 4.6/5 (2,687 تقييم)

تحقق من هذه

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تحسين دعم العملاء لديك باستخدام تكامل Zendesk

معظم عمليات تكامل Zendesk هذه فعالة في تعزيز دعم العملاء عند استخدامها بمفردها. ولكن الآن، هناك الآلاف من الأدوات التي يمكنك تجميعها معًا لضمان التميز في خدمة العملاء. ما تحتاج إليه لتعزيز خدمة عملائك هو، كما تسميه شركة Gartner، "منظومة متكاملة من الوظائف".

يوفر Zendesk طريقة للقيام بذلك من خلال أكثر من 1300 تكامل. نأمل أن تكون قد وجدت واحدة أو اثنتين من عمليات التكامل المذكورة أعلاه يمكن أن تساعدك على تحقيق أهدافك وتحقيق النجاح.

إذا كنت بحاجة إلى مجموعة برمجيات كاملة لدعم أهداف مؤسستك وأنظمتك، فنحن نود مساعدتك في إعدادك للنجاح. من فضلك اتصل بالمبيعات عندما تكون جاهزاً!