أفضل 9 أدوات ذكاء اصطناعي لتخطيط الدروس في عام 2025 (المراجعات والأسعار)

بصفتك مدرسًا، فأنت تريد التأكد من تلبية الاحتياجات المتغيرة للطلاب، ولا تكفي طرق التدريس التقليدية.

فأنت تريد خطط دروساً جذابة وفعالة كمعلم، ولكن الأعمال الورقية التي لا تنتهي, متطلبات الجدولة وتضارب الوقت قد يعيقك.

لحسن الحظ، هناك حل بسيط لاحتياجاتك. أدوات تخطيط الدروس بالذكاء الاصطناعي! عندما تكون لديك الأداة المناسبة، يمكنك تخصيص التعلّم وتقديم رؤى مستندة إلى البيانات لاتباع نهج عملي أكثر جاذبية.

ومع ذلك، فإن اختيار أداة الذكاء الاصطناعي المناسبة لتخطيط الدروس بالذكاء الاصطناعي التي تتناسب مع أسلوبك في التدريس أمر بالغ الأهمية. مع وجود العديد من الأدوات في السوق، قد يكون العثور على الأداة المناسبة تحديًا.

ماذا تعني أداة الذكاء الاصطناعي لتخطيط الدروس؟

أدوات الذكاء الاصطناعي لتخطيط الدروس هي برمجيات تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المعلمين على إنشاء خطط دروس جذابة ومخصصة. تقوم أدوات الذكاء الاصطناعي لتخطيط الدروس بتحليل المعلومات المتاحة لجعل خطة الدرس أكثر فعالية وكفاءة.

يمكنك إنشاء خطة وتشغيلها من خلال البرنامج للحصول على تحسينات واقتراحات مخصصة وغير ذلك. تُعد أدوات توليد خطط الدروس بالذكاء الاصطناعي بمثابة مساعدين للتدريس، مما يحررك من المتاعب الإدارية مثل الجدولة والتصحيح.

فهي تتيح لك تحسين عملية تخطيط الدروس الخاصة بك، وفي النهاية، تقديم تعليم أفضل مع تحسين نتائج الطلاب.

ما الذي تبحث عنه في أدوات الذكاء الاصطناعي لتخطيط الدروس؟

عند اختيارك لأدوات الذكاء الاصطناعي لتخطيط الدروس، ابحث عن ميزات مثل خيارات التعلم المخصصة، وسهولة التكامل مع طرق التدريس الحالية، والقدرة على تتبع تقدم الطلاب وتقييمه.

ستجعل هذه العناصر حياتك كمعلم أسهل وأكثر فعالية.

إليك بعض الميزات التي يجب مراعاتها عند اختيار برنامج الذكاء الاصطناعي المناسب لتخطيط الدروس:

إضفاء الطابع الشخصي: يجب أن تكون قادرًا على تخصيص خطط الدروس وفقًا لاحتياجاتك وأسلوبك,التقويم المدرسي، ومنحنى تعلم الطلاب القابلية للتكيف: يجب أن يمكّنك البرنامج من تقديم إرشادات مخصصة وإجراء تصحيحات للمقرر الدراسي في الوقت الفعلي بناءً على ملاحظات الطلاب وتقدمهم التعاون: سيسمح لك الحل الصحيح بالتكامل والتعاون بسلاسة مع الأدوات والموارد التعليمية الأخرى، مما يجعل التدريس أكثر سهولة القابلية للتطوير: تأكد من قدرته على التعامل مع مختلف أحجام الفصول الدراسية حتى يتسنى له النمو مع حجم فصلك واجهة سهلة الاستخدام: ابحث عن واجهة سهلة التنقل مع جميع الميزات التي تحتاجها لتخطيط الدروس قوالب خطط الدروس: من المفيد أن توفر الأداة قوالب لمساعدتك في تنظيم خطط الدروس الخاصة بك

## أفضل 9 أدوات ذكاء اصطناعي لتخطيط الدروس في عام 2024

يسعدنا أن نقدم نتائج بحثنا المكثف بناءً على المعايير التي تساعد أخصائي التدريس مثلك. لقد قمنا بتقييم أفضل 9 أدوات ذكاء اصطناعي لتخطيط الدروس وتوصلنا إلى أفضل 9 أدوات ذكاء اصطناعي لتخطيط الدروس. لقد اتبعنا نهجاً شاملاً وقارنا ميزاتها وقيودها ومراجعاتها وأسعارها.

1. انقر فوق

الميزة البارزة في ClickUp هي أنها تبسط إدارة التعليم ويقدم نموذج تخطيط المنهج الدراسي للتخطيط المسبق بمعلومات متعمقة عن دروسك.

كليك أب

يعمل منشئ خطة الدرس على تبسيط تجربة التدريس الخاصة بك عن طريق مواءمة منهجك الدراسي وتقديم نماذج مبتكرة قابلة للتخصيص، وتعزيز التعاون مع الأقران.

تقوم أداة الذكاء الاصطناعي هذه بأعباء العمل الشاق، مما يضمن لك توفير الوقت والبقاء متزامنًا مع المنهج الدراسي وإنشاء خطط دروس جذابة بسهولة.

أفضل ميزات ClickUp:

ClickUp Brain: كمساعد ذكاء اصطناعي سياقي ومحادثة وقائم على الأدوار, ClickUp Brain يناسب احتياجاتك تمامًا. قم بإنشاء خطط دروس مخصصة دون عناء، حيث تقوم الأداة بكل المهام الشاقة والعصف الذهني نيابة عنك

استخدم "كاتب الذكاء الاصطناعي للعمل" من ClickUp Brain لكتابة أسرع وصقل نسخة الدرس والردود على البريد الإلكتروني والمزيد

أحد التطبيقات المهمة لـ ClickUp Brain هو استخدامه كـ مولد خطة الدرس لإنشاء خطط دروس مبتكرة وتفاعلية. إن تعديل هذه القوالب والهياكل وفقًا للمجموعات المختلفة يجعل تجربة التدريس جذابة ومثمرة

نموذج قالب خطة درس كلية ClickUp يساعدك على تنظيم دروسك والتخطيط المسبق والحفاظ على مركزية جميع المعلومات المتعلقة بالفصل الدراسي

مستندات ClickUp : تبسيط تخطيط الدروس بميزات مفيدة وموفرة للوقت. إضافة لمحات عامة ورؤوس والاستفادة من ميزات مثل وضع التركيز

قيود النقر فوق مستندات #### :

التعقيد: في حين أن إحدى أعظم نقاط القوة في ClickUp هي قوالبها القابلة للتخصيص، إلا أنها قد تكون مربكة بعض الشيء للمستخدمين لأول مرة

أسعار كليك أب:

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة ClickUp Brain: متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. OpenAI ChatGPT

عبر OpenAI ChatGPT هو نموذج لغوي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدك في التخطيط للدروس من خلال تقديم رؤى قيّمة وإنشاء محتوى الدرس واقتراحات لأنشطة تفاعلية لطلابك.

يمكن أن يساعدك في تبسيط عملية التخطيط، وتقديم أفكار تدريسية متنوعة، والتكيف مع احتياجات تعليمية محددة، مما يوفر لك الوقت والجهد في نهاية المطاف.

أفضل ميزات ChatGPT:

يُنشئ مخططات للدروس: نظّم مواضيعك وفصولك بفعالية. على سبيل المثال، إذا طلبت مخططًا تفصيليًا لدرس للصف الخامس الابتدائي عن دورة المياه، فسيغطي موضوعات أساسية مثل التبخر والتكثيف والتساقط والتجميع

نظّم مواضيعك وفصولك بفعالية. على سبيل المثال، إذا طلبت مخططًا تفصيليًا لدرس للصف الخامس الابتدائي عن دورة المياه، فسيغطي موضوعات أساسية مثل التبخر والتكثيف والتساقط والتجميع المساعدة في البحث: احصل على موارد تعليمية قيّمة لتعزيز دروسك. اعثر على معلومات ومقالات ومحتوى حول أي موضوع واحصل على شروحات وملخصات وموارد ذات صلة لإثراء موادك التعليمية

احصل على موارد تعليمية قيّمة لتعزيز دروسك. اعثر على معلومات ومقالات ومحتوى حول أي موضوع واحصل على شروحات وملخصات وموارد ذات صلة لإثراء موادك التعليمية توليد أفكار للاختبارات/الواجبات: قم بصياغة أنشطة واختبارات ومشاريع وواجبات مصممة خصيصًا للموضوع الذي اخترته، وأضفها إلى تخطيطك للدروس اطلب من الطلاب كتابة مقالات حول الموضوعات التي تقترحها، وتوفير الوقت والجهد في إنشاء المواد التعليمية

قم بصياغة أنشطة واختبارات ومشاريع وواجبات مصممة خصيصًا للموضوع الذي اخترته، وأضفها إلى تخطيطك للدروس اطلب من الطلاب كتابة مقالات حول الموضوعات التي تقترحها، وتوفير الوقت والجهد في إنشاء المواد التعليمية إدارة الوقت: احصل على تقديرات الوقت لمختلف أقسام الدروس، مما يساعدك على إنشاء خطط أسبوعية وجداول العمل لدروسك

احصل على تقديرات الوقت لمختلف أقسام الدروس، مما يساعدك على إنشاء خطط أسبوعية وجداول العمل لدروسك التدقيق والتعديل: راجع خطط دروسك وقم بإجراء أي تغييرات للتأكد من توافقها مع أسلوبك في التدريس واحتياجات طلابك

القيود المفروضة على الدروس:

يوفر معلومات عامة وقد لا يفهم ديناميكيات فصلك الدراسي

هناك مساحة صغيرة جدًا للتخصيص

تسعير ChatGPT:

الإصدار المجاني: يمكن لجميع المستخدمين الوصول إليه من خلال موقع OpenAI على سطح المكتب ومتصفحات الجوال. التطبيق متاح لأجهزة IOS و Android المحمولة

يمكن لجميع المستخدمين الوصول إليه من خلال موقع OpenAI على سطح المكتب ومتصفحات الجوال. التطبيق متاح لأجهزة IOS و Android المحمولة ChatGPT Plus: مقابل 20 دولارًا شهريًا

مقابل 20 دولارًا شهريًا ChatGPT Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ChatGPT:

G2: 4.7/5 (374 مراجعة)

4.7/5 (374 مراجعة) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

المكافأة: تحقق من *7 قوالب مجانية لكتابة المحتوى من أجل إنشاء محتوى أسرع*

3. LessonPlans.ai

عبر Lessonplans.ai يساعدك LessonPlan.ai على إنشاء خطط دروس مذهلة أسرع 10 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي لأنه تم إنشاؤه للمعلمين من قبل زملائهم المعلمين.

توفير تفاصيل شاملة للمستوى والدرس و أهداف التدريس إلى أداة الذكاء الاصطناعي. باستخدام هذه المدخلات، ستنتج أداة الذكاء الاصطناعي خطة درس كاملة تتوافق مع منهجك الدراسي وتحتوي على الأنشطة والتقييمات ذات الصلة للطلاب.

أفضل ميزات LessonPlans.ai:

أدوات التحرير: تعديل وإجراء تغييرات على خطط الدروس التي تم إنشاؤها، والاختيار من القوالب الأخرى، وإضافة عناصر أو حذفها لتلائم اختيارك

تعديل وإجراء تغييرات على خطط الدروس التي تم إنشاؤها، والاختيار من القوالب الأخرى، وإضافة عناصر أو حذفها لتلائم اختيارك إنشاء خطط الدروس: إنشاء خطط دروس تفاعلية لأي موضوع في الصفوف من الروضة إلى الصف الثاني عشر

قيود LessonPlans.ai:

تعتمد جودة خطط الدروس التي يتم إنشاؤها على المدخلات التي تقدمها

أسعار LessonPlans.ai:

إصدار تجريبي مجاني: وصول مجاني محدود متاح لمدة 7 أيام

وصول مجاني محدود متاح لمدة 7 أيام المحترف: متاح مقابل 19 دولارًا في السنة (يتضمن 100 درس مجاني في السنة)

تقييمات ومراجعات LessonPlans.ai:

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

4. Learnt.ai

عبر Learnt.ai يساعدك موقع Learnt.ai على إنشاء خطط دروس عالية الجودة وأداء المهام التعليمية لجعل تعلم الطالب تفاعليًا ومؤثرًا.

إن صياغة خطط الدروس المخصصة الخاصة بك أمر سهل للغاية في ثلاث خطوات سهلة: اختر أداة، وأدخل المطالبة، واضغط على إنشاء.

أفضل ميزات Learnt.ai:

مواءمة المناهج الدراسية: تصميم خطط تفاعلية تتماشى مع المعايير التعليمية

تصميم خطط تفاعلية تتماشى مع المعايير التعليمية مجموعة متنوعة من أدوات الذكاء الاصطناعي: إنشاء خطط للدروس ومخططات للمقررات الدراسية واستطلاعات الرأي والأنشطة الجماعية ومهام الواجبات المنزليةتعيين المشاريعوالتقييمات والأسئلة المجمعة مع أكثر من 80 أداة وأكثر من أدوات الذكاء الاصطناعي

قيود Learnt.ai:

يولد خطط دروس جيدة مثل المدخلات التي تغذيه بها

تسعير Learnt.ai:

مجانًا مدى الحياة: الوصول إلى 10 أدوات

الوصول إلى 10 أدوات الأساسيات: 15 دولارًا شهريًا. الوصول إلى أكثر من 65 أداة ذكاء اصطناعي ودعم العملاء

15 دولارًا شهريًا. الوصول إلى أكثر من 65 أداة ذكاء اصطناعي ودعم العملاء احترافي: 160 دولارًا شهريًا. الوصول إلى 20 أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي الجانبية وأكثر من 65 أداة ذكاء اصطناعي وصندوق رمل ودعم العملاء

تقييمات ومراجعات Learnt.ai:

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

5. Teachology.ai

عبر Teachology.ai Teachology.ai هو برنامج لتخطيط الدروس يوفر مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي للمعلمين والمربين لصياغة خطط الدروس والتقييمات الديناميكية في غضون دقائق.

أفضل ميزات برنامج Teachology.ai:

إنشاء اختبارات: إنشاء اختبارات تناسب دروسك

إنشاء اختبارات تناسب دروسك ميزات التعاون: تعاون مع الموارد الخارجية لتحسين تجربة التدريس الخاصة بك

تعاون مع الموارد الخارجية لتحسين تجربة التدريس الخاصة بك إنشاء تقييمات: إنشاء تقييمات غنية بالمحتوى

إنشاء تقييمات غنية بالمحتوى ميزات التعليقات: إرسال تعليقات وملاحظات مخصصة لطلابك

إرسال تعليقات وملاحظات مخصصة لطلابك ميزات تحسين خطة الدرس: قم بتحميل عملك في البرنامج للذكاء الاصطناعي للرجوع إلى خطط الدرس وتحسينها

قيود علم التدريس:

نطاق التخصيص محدود

تسعير علم التعليم:

الأساسي: مجانًا لما يصل إلى 3 دروس

مجانًا لما يصل إلى 3 دروس المبتدئ: 6 دولارات شهريًا. الوصول إلى دروس غير محدودة

6 دولارات شهريًا. الوصول إلى دروس غير محدودة المحترف: 12 دولار/شهر. يشمل جميع الميزات الموسعة

تقييمات ومراجعات علم التدريس:

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

6. زميل الدراسة التلقائي

عبر زميل الدراسة التلقائي زميل الفصل التلقائي هو بمثابة زميلك التلقائي في الفصل، وهو مصمم لمساعدة المعلمين على صياغة خطط دروس فريدة من نوعها، مدعومة بـ GPT-4 من OpenAI.

أفضل ميزات زميل الصف التلقائي:

روبوت الدردشة الآلي للمدرب الآلي: تحدث مع روبوت الدردشة الآلي للمدرب الآلي التعليمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي وقم بإنشاء خطط دروسك

تحدث مع روبوت الدردشة الآلي للمدرب الآلي التعليمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي وقم بإنشاء خطط دروسك أداة التنبؤ بالأنشطة: توقع نتائج الأنشطة المخصصة لطلابك

توقع نتائج الأنشطة المخصصة لطلابك إنشاء أسئلة لفصلك الدراسي: قم بإنشاء أسئلة "هل تفضل...؟" التي تضيف الإثارة إلى حصصك الدراسية وطرح أسئلة خاصة بالمحتوى

قيود الفصل التلقائي:

بينما يقدم البرنامج مجموعة من الميزات، فإن القدرة على التخصيص محدودة

تسعير تسعير برنامج Classmate التلقائي:

مجانًا: يسمح بـ 300 إجراء شهريًا

يسمح بـ 300 إجراء شهريًا شخصي: 9.99 دولارًا/مستخدم/شهرًا

9.99 دولارًا/مستخدم/شهرًا احترافي: 19 دولاراً/مستخدماً/شهرياً تُدفع سنوياً

19 دولاراً/مستخدماً/شهرياً تُدفع سنوياً بدء التشغيل: 39 دولارًا/شهريًا يتم احتسابها سنويًا

39 دولارًا/شهريًا يتم احتسابها سنويًا النمو: 79 دولارًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا

79 دولارًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا الشركات: 159 دولارًا شهريًا/شهريًا يتم دفعها سنويًا

تقييمات ومراجعات زملاء الدراسة التلقائية:

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

7. جاسبر

عبر جاسبر جاسبر هو أداة كتابة الذكاء الاصطناعي تساعد في إنشاء محتوى عالي الجودة لخطط الدروس بمدخلات بسيطة.

يعمل Jasper على تبسيط عملية تخطيط الدروس من خلال إنشاء محتوى مخصص للدروس، مما يوفر الوقت في إنشاء المواد. ويمكنه تقديم رؤى وتفسيرات وموارد، مما يثري موادك التعليمية بسرعة.

أفضل ميزات جاسبر:

تدريب معسكر جاسبر التدريبي: تابع التدريب إذا كنت مستخدمًا جديدًا لتعتاد على الوظائف

تابع التدريب إذا كنت مستخدمًا جديدًا لتعتاد على الوظائف إنشاء المحتوى: إنشاء محتوى متميز مع بعض المطالبات والتلميحات (مثل العناوين والمواضيع والجمل القصيرة)

إنشاء محتوى متميز مع بعض المطالبات والتلميحات (مثل العناوين والمواضيع والجمل القصيرة) واجهة تشبه مستند Google: قم بتحرير وتنسيق مستنداتك مع إضافة واجهة تشبه مستند Google

قم بتحرير وتنسيق مستنداتك مع إضافة واجهة تشبه مستند Google إنشاء محتوى مكتوب مسبقًا: ابدأ بإنشاء المحتوى الخاص بك إذا كانت لديك مواد مكتوبة مسبقًا

قيود جاسبر:

لا يعمل جاسبر دون اتصال بالإنترنت ولن يسمح لك بحفظ العمل لاحقًا، على عكس النماذج الأخرى

لا يولد سوى كمية محدودة من المحتوى، حتى إذا اخترت الخطة الأعلى سعرًا

أسعار جاسبر:

المبدع: 39 دولارًا سنويًا

39 دولارًا سنويًا الفريق: يبدأ من 90 دولارًا سنويًا

يبدأ من 90 دولارًا سنويًا الشركة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات جاسبر:

G2: 4.7/5 (1,233 تقييم)

4.7/5 (1,233 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

8. بلانيفاي

عبر PlanifAI PlanifAI هي أداة ذكاء اصطناعي بسيطة لإنشاء خطط دروس منظمة للمعلمين. أجب عن ثلاثة أسئلة أساسية، وستكون خطة الدرس التفصيلية جاهزة في غضون دقائق.

أفضل ميزات أداة PlanifAI:

واجهة بسيطة: إنشاء محتوى في غضون دقائق من خلال واجهته المباشرة وسهلة الاستخدام

إنشاء محتوى في غضون دقائق من خلال واجهته المباشرة وسهلة الاستخدام إنشاء خطة درس سريعة: إنشاء خطط الدروس بسرعة من خلال الإجابة على بعض الأسئلة الأساسية

القيود المفروضة على خطة الدرس:

برنامج بسيط بدون العديد من الأجراس والصفارات

تسعير PlanifAI:

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات PlanifAI:

G2: ليست هناك مراجعات كافية

ليست هناك مراجعات كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

9. كوريبود

عبر كوريبود Curipod هي عبارة عن منصة لإنشاء خطط دروس تفاعلية مليئة بالأنشطة الإبداعية وتقييمات التفكير النقدي مع قوة الذكاء الاصطناعي.

إنها منصة ذكية أداة عرض التي تجمع بين النصوص والصور والاستطلاعات والرسوم التخطيطية ومقاطع الفيديو وغيرها لجعل الدروس جذابة للمعلمين والطلاب.

أفضل ميزات Curipod:

سهولة البدء: قم بإنشاء خطط الدروس التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي باستخدام معرف البريد الإلكتروني الخاص بك مجانًا

قم بإنشاء خطط الدروس التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي باستخدام معرف البريد الإلكتروني الخاص بك مجانًا أداة قائمة على السحابة: تعمل من خلال متصفح على أي جهاز متصل بالإنترنت

تعمل من خلال متصفح على أي جهاز متصل بالإنترنت ميزات التعاون : يمكن للطلاب العمل معًا على المشاريع ومشاركة الملاحظات الهادفة

قيود Curipod:

قد لا يصلح للطلاب الذين يحتاجون إلى نظام تقييم منظم أو منظم

تسعير Curipod:

مجاني للأبد

القسط: 7.50 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات كوريبود:

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية كوريبود: 4.8/5 (12 مراجعة)

اختر أداة الذكاء الاصطناعي المناسبة لتخطيط الدروس لرفع مستوى تدريسك

باختصار، أدوات تخطيط الدروس بالذكاء الاصطناعي تجعل التدريس أكثر فعالية وكفاءة.

فهي تساعدك على إنشاء خطط دروس جذابة بشكل أسرع، وتسمح لك بتلبية أنماط التعلم الفردية، وتوفر رؤى قائمة على البيانات حتى تتمكن من جعل تعلم الطلاب أكثر متعة وتأثيرًا.

إذا كنت ترغب في استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في تخطيط الدروس, اشترك في ClickUp مجانًا وشاهد كيف أن هذا التطبيق الواحد هو كل ما تحتاجه للتحضير للفصل الدراسي!