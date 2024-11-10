أفضل 10 برامج لعرض مشاريع مايكروسوفت بروجيكت لعام 2025

عندما بدأتُ العمل كمدير مشروع، سرعان ما رأيتُ أنه على الرغم من قوة Microsoft Project، إلا أن تكلفته العالية وترخيصه المعقد كانا يشكلان تحدياً للكثير من الأشخاص.

كان التنقل في تراخيص الحجم أمرًا مربكًا - هل سيستخدم فريقي جميع الميزات، أم أننا كنا ندفع فقط مقابل الإضافات؟ بالإضافة إلى أن التغييرات غير المصرح بها في الملفات جعلت من الصعب الحفاظ على التحكم.

كنت بحاجة إلى حل أبسط، لذلك بحثت في Microsoft Project Viewer لمساعدة فريقي على الوصول إلى تفاصيل المشروع ومشاركتها دون عناء الترخيص الكامل.

في هذه المقالة، سأشارك أفضل 10 اختياراتي لأفضل 10 برامج عارض مايكروسوفت بروجكت وأفضل ميزاتها وقيودها حتى تتمكن من اتخاذ قرار مستنير.

دعونا نتعمق!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج Microsoft Project Viewer Software؟

تسمح جميع عارضات Microsoft Project بالوصول إلى ملفات المشروع، ولكن بعضها يقدم ميزات إضافية، مما يجعلها بدائل مايكروسوفت بروجكت . يمكن لهذه القدرات المضافة أن تحسن بشكل كبير من تعاون الفريق ومشاركة المعلومات.

إليك بعض الميزات التي يجب على مديري المشاريع أخذها بعين الاعتبار:

فتح ملفات MPP: تأكد من التوافق مع تنسيقات الملفات المختلفة (.mpp و .mpt و .mpx و .xml) للوصول الكامل للمشروع

تأكد من التوافق مع تنسيقات الملفات المختلفة (.mpp و .mpt و .mpx و .xml) للوصول الكامل للمشروع مشاركة ملفات المشروع: ابحث عن خيارات لتصدير ملفات MPP بصيغة Excel أو CSV لسهولة المشاركة مع مستخدمي Microsoft Project من غير مستخدمي Microsoft Project

ابحث عن خيارات لتصدير ملفات MPP بصيغة Excel أو CSV لسهولة المشاركة مع مستخدمي Microsoft Project من غير مستخدمي Microsoft Project طباعة ملفات المشروع: تأكد من أن العارض يسمح بطباعة النسخ المطبوعة التي ستحتاجها للاجتماعات بسهولة

تأكد من أن العارض يسمح بطباعة النسخ المطبوعة التي ستحتاجها للاجتماعات بسهولة دعم أنظمة التشغيل: تأكد من توافقه مع نظام التشغيل الخاص بك، سواء كان ويندوز أو ماك أو لينكس

تأكد من توافقه مع نظام التشغيل الخاص بك، سواء كان ويندوز أو ماك أو لينكس عرض المخططات والتقارير: تحقق من وجود مرئيات أساسية للمشروع مثل مخططات جانت وتقارير تخصيص الموارد

تحقق من وجود مرئيات أساسية للمشروع مثل مخططات جانت وتقارير تخصيص الموارد الوصول إلى طرق العرض المخصصة: تأكد من إمكانية فتح طرق العرض المخصصة التي تم إنشاؤها في Microsoft Project لعرض البيانات بدقة

تأكد من إمكانية فتح طرق العرض المخصصة التي تم إنشاؤها في Microsoft Project لعرض البيانات بدقة تصدير الملفات: ابحث عن القدرة على تصدير الملفات إلى مايكروسوفت بروجكت أو إكسل لسهولة التحديثات

ابحث عن القدرة على تصدير الملفات إلى مايكروسوفت بروجكت أو إكسل لسهولة التحديثات التعامل مع الملفات الكبيرة: كن على دراية بأي قيود على حجم الملف التي قد تقيد الوصول إلى مشاريع أكبر

كن على دراية بأي قيود على حجم الملف التي قد تقيد الوصول إلى مشاريع أكبر التكامل مع الخدمات السحابية: تحقق من التوافق مع SharePoint وGoogle Drive وOneDrive

تحقق من التوافق مع SharePoint وGoogle Drive وOneDrive دعم إصدارات معينة: تأكد من التوافق مع إصدارات مايكروسوفت بروجكت التي تستخدمها

## أفضل 10 برامج عارض مايكروسوفت بروجكت

فيما يلي أفضل 10 خيارات لبرامج عارض مايكروسوفت بروجكت التي تتيح لك عرض خطط مشاريع مايكروسوفت ومشاركتها بالتفصيل: 👇🏼

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشروع بشكل عام مع عمليات التكامل) ClickUp يوفر كلاً من إمكانات عرض ملفات Microsoft Project وميزات شاملة لإدارة المشاريع، مما يجعله خياراً ممتازاً للفرق التي ترغب في العمل مع ملفات MS Project مع إمكانية الوصول إلى أدوات إضافية لإدارة المشاريع.

في حين أنه ليس مصمماً خصيصاً كعارض لملفات MS Project, برنامج ClickUp لإدارة المشاريع هو نظام أساسي متعدد الاستخدامات يستحق التفكير فيه عند إدارة مشاريعك.

لقد اخترت ClickUp كأفضل خيار لي لأنه يجمع بين إمكانيات التكامل وأدوات التعاون، مما يجعله الأفضل أداة لإدارة المشاريع .

النقر فوق المهام

مع مهام ClickUp يمكنك تقسيم المشاريع المعقدة إلى مهام يمكن إدارتها ومواءمتها مع سير عملك. أضف حقولاً مخصصة، واربط المهام التابعة، وصنّفها حسب أنواع المهام لضمان تنظيم كل شيء بالطريقة التي تحتاج إليها.

يتجاوز هذا التخصيص مجرد عرض الملفات إلى الإدارة الفعالة لمشاريعك.

تصوّر العمل عبر قوائم متعددة لإدارة المهام متعددة الوظائف وتخطيط سباقات السرعة باستخدام مهام ClickUp Tasks

تكامل النقر فوق التكامل

بصفتي أحد مستخدمي ClickUp، أحببتُ كيف أن تكامل ClickUp التي تحتوي على أكثر من 1,000 أداة، تجعل استيراد البيانات وتصديرها أمرًا سهلاً.

سواء كنت تقوم بإحضار المهام من Asana أو Trello أو Jira أو المزامنة مع Google Drive و Slack و HubSpot، فإن ClickUp يحافظ على انسيابية كل شيء ويمكن الوصول إليه في مكان واحد.

وحِّد أدواتك مع تكاملات ClickUp وقم بإدارة جميع مشاريعك من منصة واحدة

تُعد مخططات جانت رائعة لتتبع الجداول الزمنية، بينما تُعد لوحات كانبان مثالية لتصور سير العمل وإدارة أولويات المهام.

مشاهدات ClickUp

بينما تسمح لك العديد من عارضات Microsoft Project بشكل أساسي بعرض ملفات .mpp, طرق عرض ClickUp يتجاوز ذلك. فهو يتيح لك إدارة مشاريعك بنشاط من خلال طرق عرض قابلة للتخصيص مثل مخططات جانت ولوحات كانبان.

ابقَ على المسار الصحيح باستخدام عرض المسار الحرج في ClickUp Gantt وتأكد من أن مشاريعك تصل إلى كل مرحلة من المراحل الرئيسية

عزز إنتاجيتك باستخدام قالب ClickUp لإدارة المشاريع

الـ قالب إدارة مشروع ClickUp يجعل التخطيط سهلاً من خلال مساحة معدة مسبقًا تنظم العمل في مجلدات مراحل المشروع.

إليك ما يمكن أن يساعدك على تحقيقه:

تصور الموارد وتتبعها: احصل على نظرة عامة واضحة على موارد المشروع

احصل على نظرة عامة واضحة على موارد المشروع إدارة المهام وترتيب أولوياتها: تعيين المهام وترتيب أولوياتها باستخدام طرق عرض متعددة لسير العمل

تعيين المهام وترتيب أولوياتها باستخدام طرق عرض متعددة لسير العمل التعاون السلس: المزامنة دون عناء مع أصحاب المصلحة وفريقك

يحتوي هذا القالب المجاني على قائمة مرنة وطريقة عرض مرنة تشبه لوحة كانبان لتتبع التقدم الفوري، إلى جانب ست حالات مهام مخصصة للإشارة إلى ما إذا كانت عناصر العمل قيد التنفيذ أو مفتوحة أو مكتملة أو مكتملة.

بالمقارنة مع برنامج عارض مايكروسوفت بروجكت التقليدي، يقدم قالب ClickUp هذا نهجًا أكثر تفاعلية، مما يسمح لك بإدارة المهام والتعاون مع فريقك، بدلاً من مجرد عرض البيانات.

🌟🌟 أرشيف القوالب: استكشف مجموعتنا من قوالب إدارة المشاريع لكل الاحتياجات، من سير العمل الرشيق إلى استراتيجيات التسويق.

أفضل ميزات #### ClickUp

التحكم في الوصول: تعيين الأذونات والتحكم في من يمكنه عرض مشاريعك أو تحريرها من خلال إنشاء روابط قابلة للمشاركة للقوائم أو المستندات

تعيين الأذونات والتحكم في من يمكنه عرض مشاريعك أو تحريرها من خلال إنشاء روابط قابلة للمشاركة للقوائم أو المستندات مركزية المعلومات: قم بتنظيم عملك بطريقة منظمة عبر المساحات والمشاريع والقوائم والمهام والمهام الفرعية. يمكنك أيضًا إضافة حقول مخصصة لتتبع وتنظيم أكثر تفصيلاً

قم بتنظيم عملك بطريقة منظمة عبر المساحات والمشاريع والقوائم والمهام والمهام الفرعية. يمكنك أيضًا إضافة حقول مخصصة لتتبع وتنظيم أكثر تفصيلاً تتبع الوقت: حسِّن سير العمل في إدارة مشروعك باستخدامتتبع الوقت وإعداد التقارير والتي توفر رؤى مفصلة حول مدد المهام وتخصيص الموارد

حسِّن سير العمل في إدارة مشروعك باستخدامتتبع الوقت وإعداد التقارير والتي توفر رؤى مفصلة حول مدد المهام وتخصيص الموارد تعاون مع فريقك: استخدم التعليقات والمحادثات والإشارات للبقاء على اتصال وضمان أن الجميع على نفس الصفحة طوال دورة حياة المشروع

استخدم التعليقات والمحادثات والإشارات للبقاء على اتصال وضمان أن الجميع على نفس الصفحة طوال دورة حياة المشروع تتبع التقدم المحرز: أبقِ الجميع على اطلاع على آخر المستجدات، بما في ذلك أصحاب المصلحة الخارجيين، باستخدام لوحات معلومات ClickUp التي تعرض التقدم المحرز في الوقت الفعلي في مقاييس المشروع الرئيسية لفهم مجالات التحسين

قم بمواءمة وتتبع الأهداف الجماعية لفريقك مع أهداف الحزمة في ClickUp Dashboards

استخدام مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي: الوصول الفوري إلى إجابات حول المهام والمستندات وأعضاء الفريق من خلال ClickUp Brain مما يلغي الحاجة إلى التدقيق في مصادر متعددة للحصول على المعلومات

استغل الذكاء الاصطناعي ClickUp لتبسيط إدارة المشاريع من خلال أتمتة المهام وتوليد الرؤى وإنشاء المحتوى

قيود ClickUp قيود ClickUp

يمكن أن يكون هناك منحنى تعليمي حاد بسبب ميزات إدارة المشاريع الشاملة في ClickUp

لا يزال تطبيق الهاتف المحمول قيد التطوير ولا يتطابق حتى الآن مع أداء ووظائف إصدار الويب

تسعير #### تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

اتصل بنا لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

_ كنت أبحث عن منصة لإدارة المشاريع، ووجدت الأفضل. على الفور، شعرت أن ClickUp يمكن أن تحل جميع مشاكلنا وتخلق حلولاً خارج الصندوق لتفيدنا بطرق لم أكن أتخيلها

دايانا ميليفا، مديرة حساب (Pontica Solutions)

✨ نصيحة إضافية: هل تتطلع إلى تحسين تتبع مشروعك؟ لدينا مجموعة من أمثلة على لوحة معلومات المشروع ستساعدك على تصميم تصورات بديهية تحول سير عملك وتعزز فعالية الفريق.

2. Project Plan 365 (الأفضل لتوافق Microsoft Project على أي جهاز)

عبر خطة المشروع 365 Project Plan 365، الذي طورته شركة Housatonic Software، هو أداة لإدارة المشاريع متوافقة مع ملفات Microsoft Project (.mpp).

يتيح لك فتح وتحرير ملفات Microsoft Project مباشرةً دون استيراد أو تصدير، مما يجعل التعاون سلسًا وخاليًا من المتاعب.

توفر هذه الأداة تخطيطًا وتعاونًا سلسًا، خاصةً للمستخدمين المطلعين على مشاريع Microsoft Project. وسواء كنت تدير مشاريع تقليدية أو تستخدم منهجيات رشيقة حديثة، فإن هذه الأداة تسهّل عليك تتبع التقدم المحرز والحفاظ على تنظيم كل شيء.

أفضل ميزات خطة المشروع 365 أفضل ميزات خطة المشروع 365

الوصول إلى مشاريعك على أي جهاز PC أو Mac أو iOS أو _Android

الاتصال مع جميع الخدمات السحابية الرئيسية مثل Google Drive وDropbox وOneDrive وSharePoint، مما يضمن إمكانية الوصول إلى بياناتك بشكل دائم وآمن

حساب التكاليف والمواعيد النهائية والمسارات الحرجة باستخدام محرك الجدولة المتقدم

إنشاء مخططات جانت مذهلة وتقارير مرئية لتتبع تقدم المشروع

قيود خطة المشروع 365

قد تواجه أعطالاً عرضية عند العمل مع المخططات المعقدة

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات في المزامنة مع Dropbox

تسعير خطة المشروع 365

عادية: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) الشركات: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات خطة المشروع 365

G2: ليست تقييمات كافية

ليست تقييمات كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

💡 نصيحة احترافية: جدولة تحديثات منتظمة داخل برنامج العارض لإبقاء أصحاب المصلحة في المشروع على علم بالتقدم المحرز والتغييرات. هذا يمكن أن يمنع سوء التواصل ويحافظ على توافق الجميع.

3. عارض المشاريع MOOS Project Viewer (الأفضل لعرض ملفات Microsoft Project خفيفة الوزن)

عبر عارض مشروع MOOS برنامج MOOS Project Viewer هو برنامج ترخيص قائم على المستخدم يعمل على أي نظام أساسي يدعم Java، بما في ذلك Windows و Mac OS X و Linux. إنه حل فعال من حيث التكلفة لمديري المشاريع وأصحاب المصلحة، مما يجعله خيارًا مرنًا للمستخدمين عبر أنظمة متعددة.

على الرغم من أنه لم يتم تطويره من قبل Microsoft®، إلا أن عارض Microsoft Project هذا مصمم ليمنحك جميع إمكانيات العرض التي تحتاجها لإدارة مشاريعك بكفاءة.

أفضل ميزات عارض مشاريع Microsoft Project Viewer

فتح ملفات Microsoft® Project بتنسيقات مختلفة ( .mpp و .mpt و .xml) وإصدارات من 2000 إلى 2019، مما يمنحك المرونة في الوصول إلى بيانات المشروع عبر الإصدارات

طباعة أي عرض مشروع مباشرة، مما يتيح لك مشاركة التقارير بسهولة أو الاحتفاظ بنسخ ورقية للرجوع إليها

تحميل المشاريع والمشروعات الفرعية تلقائياً من أجل إدارة أكثر انسيابية للمشروعات

تصفية المهام لتركيز أفضل، مما يتيح لك تسليط الضوء على مهام أو مراحل محددة من مشروعك

قيود عارض مشروع MOOS قيود عارض مشروع MOOS

عدم وجود ميزات متقدمة يجعله أقل ملاءمة للمشاريع المعقدة

يعتمد هذا البرنامج بشكل كبير على التكامل مع البرامج الأخرى

تسعير MOOS Project Viewer

عادية: 25 دولارًا للرخصة الواحدة

25 دولارًا للرخصة الواحدة الترقية: 12.50 دولار/رخصة

12.50 دولار/رخصة التجديد: 7.50 دولار/رخصة

تقييمات ومراجعات عارض مشروع MOOS

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

4. Steelray Project Viewer (الأفضل لعرض مشاريع MS Project المتقدمة وإعداد التقارير)

عبر عارض مشروع Steelray تم إطلاق Steelray Viewer في عام 2000، وهو عارض مشاريع مايكروسوفت Project عارض مشاريع بأسعار معقولة، وهو مثالي لأعضاء الفريق الذين يحتاجون فقط إلى عرض ملفات المشروع.

إنه مثالي لأولئك الذين لا يحتاجون إلى الوظائف الكاملة ولكنهم لا يزالون بحاجة إلى الوصول إلى تفاصيل المشروع الرئيسية.

يمكنك بسهولة العثور على المهام أو الموارد أو التواريخ وطباعة خطط المشروع على نطاق واسع. على الرغم من أن Steelray هو حل محلي، مما يعني أنك بحاجة إلى تنزيله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، إلا أن بساطته وفعاليته من حيث التكلفة تجعله خياراً رائعاً لمن يحتاجون إلى عارض مشاريع موثوق به.

أفضل ميزات عارض مشاريع ستيلراي

الوصول إلى عرض المشاريع على مستوى المؤسسة للصناعات ذات الجداول الزمنية الكبيرة للمشاريع، مثل الطيران والبناء

فتح ملفات Microsoft Project من الإصدارات من 1998 إلى 2019، بالإضافة إلى ملفات Oracle Primavera P6.XER، من أجل التوافق السلس

التنقل في تفاصيل المشروع بنقرة واحدة، وعرض المهام أو الموارد أو التواريخ الرئيسية بسهولة

معاينة خطط المشروع وتوسيع نطاقها دون عناء مع خيارات طباعة محسّنة. التحكم في حجم الصفحة واتجاهها وتفاصيل الطباعة الأخرى للحصول على إخراج أكثر كفاءة

قيود عارض مشاريع ستيلراي

يخدم Steelray المستخدمين الذين يركزون على عرض ملفات MPP فقط

قد لا يدعم بشكل كامل التنسيقات أو الميزات الأحدث

تسعير ستيلراي بروجكت فيوزر

عارض مشروع مايكروسوفت: 20 دولارًا في السنة لكل مستخدم

20 دولارًا في السنة لكل مستخدم النسخة النهائية: 35 دولارًا في السنة لكل مستخدم

35 دولارًا في السنة لكل مستخدم برنامج العارض لبرنامج بريمافيرا: 20 دولارًا في السنة لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات عارض مشروع ستيلراي

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

❓ هل كنت تعلم؟ توفر العديد من أدوات Microsoft Project Viewer الآن التكامل السحابي، مما يتيح للفرق الوصول إلى ملفات المشروع والتعاون عليها من أي مكان، مما يعزز قدرات العمل عن بُعد.

5. Seavus Project Viewer (الأفضل للعرض الآمن للمشروع مع وظائف MS Project الكاملة)

عبر عارض مشروع Seavus يعد Seavus Project Viewer أداة مفيدة لفتح ملفات MS Project وعرضها، حيث يوفر طريقة بسيطة وبأسعار معقولة لمؤسستك للوصول إلى بيانات المشروع بسلاسة.

يقدم عارض مايكروسوفت بروجكت واجهة مشابهة لمايكروسوفت بروجكت، مما يسهل على المستخدمين التنقل وإدارة خطط المشروع.

يعجبني أنه يوفر أكثر من 27 طريقة عرض، وقابل للتخصيص لأدوار المشروع المختلفة، ويتضمن مخططات جانت، وجداول المسارات الحرجة، وطرق عرض إدارة المهام، مما يجعله أداة جيدة للمبتدئين برنامج إدارة المهام .

أفضل ميزات برنامج سيوفوس

مشاركة بيانات المشروع بأمان دون تخزينها خارجيًا، مما يضمن الخصوصية وحماية البيانات

استخدمه بلغتك مع دعم متعدد اللغات، متوفر بـ 11 لغة مختلفة مثل الإنجليزية والألمانية واليابانية وغيرها

التكامل مع سكايب للأعمال، مما يعززخطة اتصالات المشروع لتواصل الفريق المباشر داخل عارض المشروع

استخرج تقارير مفصلة عن المشروع حول التقدم المحرز والتكاليف وتحديثات المهام، مما يمنحك رؤى واضحة حول سلامة المشروع

قيود سيوفوس

يقتصر عارض مشروع Seavus Project Viewer على عرض ملفات MPP، ولا يمكنك إنشاء أو تحرير الملفات

مدى التكامل مع برامج أخرى شائعة الاستخدامأدوات إدارة المشاريع قد يكون محدودًا

تسعير سيوفوس

ترخيص واحد: 30 دولارًا لكل ترخيص (فردي)

30 دولارًا لكل ترخيص (فردي) الترخيص المتزامن: 89 دولارًا لكل ترخيص (فردي)

89 دولارًا لكل ترخيص (فردي) الشركة: تسعير مخصص

تسعير مخصص تسعير غير محدود للمؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Seavus

G2: ليست مراجعات كافية

ليست مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

6. GanttProject (الأفضل لإنشاء وإدارة مخطط جانت المفتوح المصدر Gantt)

عبر: جانت بروجكت أنا من أشد المعجبين بالحلول مفتوحة المصدر، لذلك أستمتع باستخدام GanttProject. فهذه الأداة متعددة الاستخدامات لإدارة المشاريع تجعل بناء المشاريع وإدارتها أمراً سهلاً وفعالاً.

وسواء كنت تستخدم نظام ويندوز أو ماك أو لينكس، فإن GanttProject سريع الإعداد ويساعدك على تنظيم المهام والموارد بسهولة.

تم إصداره بموجب ترخيص GPL3، وهو متاح للتنزيل والتعديل وإعادة التوزيع. هذه المرونة تجعله خياراً فعالاً من حيث التكلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تبحث عن أفضل عارض لبرامج مايكروسوفت بروجكت.

أفضل ميزات GanttProject

البدء في إنشاء المشاريع على الفور بدون عملية إعداد معقدة

تقسيم المهام، وتعيين الموارد، وإنشاء مخططات جانت دون عناء

تصدير ملفات المشروع إلى تنسيق Microsoft Project، أو العمل مع ملفات CSV و Excel. يمكنك أيضًا إنشاء تقارير PDF وPNG

تتبع التقدم المحرز ومقارنته مباشرةً بخطوط الأساس لتحديد الانحرافات

قيود GanttProject

هذه الأداة ليست مثالية للتحليل المعقد

الواجهة تبدو قديمة وصعبة الاستخدام بعض الشيء

تسعير GanttProject

مجاناً

مساهمات طوعية تبدأ من 5 دولارات فصاعداً

تقييمات ومراجعات GanttProject

G2: 4.3/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 150 تقييم)

7. عارض MPP (الأفضل لعرض ملفات MPP بشكل بسيط وسريع)

عبر Sourceforge إذا كنت تبحث عن طريقة سهلة للوصول إلى ملفات MS Project، فإن MPP Viewer هو خيار جيد. يتيح لك هذا العارض المباشر فتح ملفات MPP وتصديرها وطباعتها بسلاسة.

وهو متوافق مع إصدارات مختلفة من Microsoft Project، بما في ذلك 2016 و2007 و2003 و2000. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر واجهة سهلة الاستخدام تجعل من السهل التنقل بين بيانات مشروعك.

يتطلب برنامج MPP Viewer 4.0 إطار عمل .NET Framework 4.6.2 ليعمل بسلاسة. إذا كنت تستخدم نظام التشغيل ويندوز XP، فستحتاج إلى MPP Viewer 1.0، الذي يدعم .NET 4.5.

أفضل ميزات عارض MPP عارض MPP

عرض بنية مشروعك بتخطيط هرمي واضح لفهم علاقات المهام بسهولة

العمل على عدةوثائق المشروع ملفات في وقت واحد، مما يسمح بمقارنة المهام وإدارتها بسلاسة

تصفية المهام حسب حالة الإكمال، سواء كانت مكتملة أو غير مكتملة أو مستحقة اليوم، بكل سهولة

استبق المواعيد النهائية من خلال إبراز المهام المتأخرة تلقائياً

قيود عارض MPP

لا يمكنك فتح ملفات مشروع 2007، وبدون سجل أخطاء، تكون خيارات استكشاف الأخطاء وإصلاحها محدودة للغاية

أسعار عارض MPP

مجاني للاستخدام لأنه منصة مفتوحة المصدر

تقييمات ومراجعات برنامج MPP Viewer

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

8. Project Reader (الأفضل لعرض ملفات MS Project الفعالة من حيث التكلفة)

عبر قارئ المشروع يضمن Project Reader حصولك على الأدوات اللازمة لإدارة المشاريع بفعالية، خاصةً عند التعامل مع كميات كبيرة من البيانات.

يمكنك فتح مشاريع متعددة مع مختلف أنواع ملفات Microsoft Project، بما في ذلك ملفات MPP و MPT و XML وحتى ملفات من إصدارات تعود إلى عام 1998.

هذا العارض خفيف الوزن يحاكي تجربة استخدام MS Project، ويقدم ميزات أساسية مثل مخططات جانت، واستخدام المهام، وتتبع جانت، وإدارة الموارد لكل من مستخدمي ويندوز وماك.

أفضل ميزات برنامج Project Reader

تدوين الملاحظات على المهام، وفرز الجداول، وتصدير البيانات إلى Excel لسهولة المشاركة والتحليل

اختر من بين عدة لغات - الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والإيطالية والألمانية والفرنسية - مما يجعله متاحًا لجمهور أوسع

تحديد موقع البيانات داخل المشاريع الكبيرة بسرعة باستخدام ميزة البحث، مما يوفر لك وقتًا ثمينًا

تخصيص تجربة العرض الخاصة بك عن طريق الاختيار من الجداول الموجودة أو إنشاء جداول خاصة بك

قيود قارئ المشاريع

يفتقر إلى المرونة في إغلاق الملفات على المستوى المحفوظ وإعادة فتحها على المستوى الأعلى

قد تؤدي الخيارات المحدودة لإدارة الملفات إلى تعطيل سير عمل المستخدم

أسعار قارئ المشاريع

المعيار: 29 دولارًا (ترخيص محطة عمل واحدة)

29 دولارًا (ترخيص محطة عمل واحدة) معياري: 92 دولارًا (ترخيص متزامن)

92 دولارًا (ترخيص متزامن) احترافي: 40 دولارًا (ترخيص محطة عمل واحدة)

40 دولارًا (ترخيص محطة عمل واحدة) احترافي: 115 دولارًا (ترخيص متزامن)

تقييمات ومراجعات قارئ المشاريع

G2: ليست هناك مراجعات كافية

ليست هناك مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

9. سمارتشيت (الأفضل لإدارة العمل التعاوني والأتمتة)

عبر: Smartsheet يجمع Smartsheet بين المألوف من جداول البيانات وميزات من أدوات التعاون وإدارة المشاريع، مما يجعله بديلاً عمليًا عن عارضات Microsoft Project التقليدية، بما في ذلك Microsoft Project Server.

لاستيراد ملف .mpp بنجاح، يجب إزالة القيود مثل "يجب أن ينتهي على" والتأكد من توسيع جميع الأعمدة. تساعد هذه الخطوات في منع أي عوائق أثناء عملية الاستيراد.

أفضل ميزات ورقة البيانات

التكامل بسلاسة مع مجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك تطبيقات Microsoft وGoogle وJira وSalesforce وServiceNow وSlack وBox وTableau

استخدم الذكاء الاصطناعي الخاص ب Smartsheet لملء الصيغ أو النصوص تلقائيًا في خلايا جدول البيانات الخاصة بك، مما يسهّل إدخال البيانات ويقلل من الأخطاء

مشاركة الملفات، وتعيين التنبيهات، وإنشاء سلاسل محادثات لإبقاء فريقك على اتصال وتعزيزتواصل الفريق تصدير بيانات مخطط جانت بسهولة إلى جداول البيانات، مما يسمح بتحليل معلومات مشروعك ومعالجتها بسرعة



قيود جداول البيانات

يُسمح بجدول بيانات واحد فقط لكل ملف

هناك حد لمقدار البيانات التي يمكنك تخزينها عبر الصفوف والأعمدة

تسعير جدول البيانات

المحترف: 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم

9 دولارات شهرياً لكل مستخدم الأعمال: 32 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

32 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 15,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 15,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3,200 تقييم)

10. Project Viewer 365 (الأفضل لعرض ملفات MS Project عبر الأنظمة الأساسية)

عبر عارض المشروع 365 يُعد Project Viewer 365 أداة مفيدة لفتح ملفات MS Project وقراءتها ومشاركتها. وسواء كنت جزءًا من فريق صغير أو تتعاون مع شركاء خارجيين، فإن عارض MS Project هذا يبسّط العملية، مما يسمح بالوصول السريع إلى تفاصيل المشروع دون تعقيدات برامج إدارة المشاريع الكاملة.

وهو يعمل بشكل مثالي مع إصدارات MS Project من عام 2021 حتى عام 2010. بالإضافة إلى ذلك، فإن واجهته التي تشبه Office 365 سهلة الاستخدام، مما يجعله سهل الاستخدام لأي شخص.

أفضل ميزات عارض المشاريع 365

استفد من الإصدار المجاني لعرض مشاريعك دون أي تكلفة، مما يجعله خيارًا رائعًا للفرق التي تحتاج فقط إلى الاطلاع على تفاصيل المهام

الوصول إلى ملفات .mpp الخاصة بك بسلاسة على أجهزة ويندوز وماك والأجهزة المحمولة، مما يضمن لك العمل من أي مكان

يمكنك الاتصال بسهولة مع Google Drive وOneDrive وDropbox وSharePoint لإدارة الملفات ومشاركتها دون عناء

قيود عارض المشاريع 365 قيود عارض المشاريع 365

الإصدار المجاني قد يقيد الوصول إلى الميزات المتقدمة

هذه الأداة غير مصممة لتحرير أو إنشاء ملفات المشروع

تسعير عارض المشاريع 365

الترخيص الدائم: يبدأ من 29.99 دولارًا لكل مستخدم

Pتقييمات ومراجعات عارض المشاريع 36500 Pع عارض المشاريع 365

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

الجمع بين عارض المشاريع مع ClickUp لتنظيم أفضل

يمكن أن يؤدي اختيار برنامج عارض Microsoft Project الصحيح إلى تحسين إدارة مشروعك بشكل كبير. فهو يوفر حلاً فعالاً من حيث التكلفة لعرض ملفات المشروع ومشاركتها دون تعقيدات الترخيص الكامل.

وتتميز كل أداة من أدوات عارض مايكروسوفت بروجكت العشرة التي قمنا بتغطيتها بميزات فريدة، من التعاون السلس إلى التقارير القوية.

ولكن إذا كنت تريد أكثر من مجرد عارض MS Project، فإن ClickUp هو الفائز الواضح. فمن خلال إدارة المهام البديهية وطرق العرض القابلة للتخصيص، مثل مخططات جانت ولوحات كانبان، يتيح لك ClickUp تكييف سير عملك وفقًا لاحتياجاتك بشكل مثالي. اشترك في ClickUp وقم بترقية تجربة إدارة مشروعك اليوم!