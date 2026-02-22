Monday مقابل Asana مقابل ClickUp: أيهما يوفر أكثر للمؤسسات الصغيرة؟

تفتح صفحة الفواتير وتتوقف لثانية. الرقم أعلى مما كنت تتوقع. لم يتغير شيء كبير، ولكن بطريقة ما أصبحت أداة إدارة المشاريع الخاصة بك تكلف أكثر مما كانت عليه قبل بضعة أشهر. تمت إضافة بعض المستخدمين الجدد، وكانت الميزة التي تحتاجها متوفرة في خطة أعلى، وبدا الترقية أسهل من إعادة صياغة عمليتك.

هذه هي الطريقة التي ينتهي بها الأمر بمعظم الشركات الصغيرة إلى دفع مبالغ زائدة مقابل الأدوات. ما يبدأ بـ "مجرد تنظيم المهام" يتحول إلى اشتراكات متعددة وقيود على الميزات ودفع ثمن أشياء لم تكن تعلم أنك بحاجة إليها.

تقارن هذه المدونة بين Monday و Asana و ClickUp لمساعدتك في الحصول على أقصى قيمة بأقل تكلفة. 🤩

نظرة عامة على أسعار Monday و Asana و ClickUp

تختلف أسعار كل منصة عن الأخرى، كما تختلف الميزات التي تتضمنها. تستخدم إحداها نظام التسعير لكل مقعد، وأخرى لديها حد أدنى للمقاعد، وثالثة تضع الميزات المهمة خلف مستويات باهظة الثمن.

إليك نظرة سريعة على كيفية مقارنتها. 👇

الفئة ClickUp Monday.com Asana الباقة المجانية خطة مجانية إلى الأبد مع مهام وأعضاء غير محدودين، وسعة تخزين 60 ميجابايت مجاني لما يصل إلى مقعدين مع ميزات محدودة الخطة الشخصية مجانية لما يصل إلى مقعدين خطة مدفوعة الدخول خطة غير محدودة مع سعة تخزين غير محدودة وعمليات تكامل ورسائل دردشة خطة المبتدئين بدون حدود لعدد المستخدمين خطة المبتدئين مع عرض الجدول الزمني ومنشئ سير العمل أسعار الذكاء الاصطناعي ClickUp Brain متاح كإضافة عبر الخطط المدفوعة يتم تضمين Asana AI في المستويات الأعلى يتم تضمين رصيد ميزات الذكاء الاصطناعي في الخطط المدفوعة حجم الفريق تتراوح من الأفراد إلى المؤسسات دون حد أدنى لعدد المقاعد تتناسب مع الأفراد والشركات على حد سواء تتراوح من الأفراد إلى الشركات نموذج التسعير شهريًا/سنويًا لكل مستخدم؛ متاح مجانًا إلى الأبد أسعار الباقات الشهرية/السنوية أسعار الباقات الشهرية/السنوية لكل مستخدم

نظرة عامة على ClickUp

عمل فريقك موزع في كل مكان. خطط المشاريع موجودة في أداة واحدة، والمستندات في أداة أخرى، والمحادثات مفقودة في تطبيق ثالث. هذا هو ما يُسمى بتشتت العمل، وهو يقتل الإنتاجية لأنه يجبرك على التبديل المستمر بين السياقات لمجرد العثور على المعلومات.

هذا التجزؤ يكلفك المال من خلال اشتراكات متعددة في أدوات لا تتواصل مع بعضها البعض.

ClickUp، أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم، هي منصة آمنة تجمع بين مشاريعك ووثائقك ومحادثاتك وتحليلاتك، مع دمج الذكاء الاصطناعي السياقي كطبقة ذكاء تفهم عملك وتساعدك على المضي قدمًا.

فيما يلي بعض مزاياها:

سخاء خطة Free Forever: تحصل على مهام غير محدودة ويمكنك إضافة أعضاء غير محدودين في المستوى المجاني

تكامل الذكاء الاصطناعي: يعمل يعمل ClickUp Brain، الذكاء الاصطناعي المدمج في المنصة، مباشرة في مساحة العمل الخاصة بك لإنشاء المهام والمساعدة في الكتابة واسترجاع المعرفة.

منصة شاملة: قلل الحاجة إلى أدوات منفصلة وخفض التكلفة الإجمالية باستخدام ClickUp Whiteboards و ClickUp Chat و ClickUp Dashboards المدمجة. قلل الحاجة إلى أدوات منفصلة وخفض التكلفة الإجمالية باستخدام ClickUp Docs

طرق عرض مرنة دون الحاجة إلى ترقيات: يمكنك الوصول إلى أكثر من 15 يمكنك الوصول إلى أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp، بما في ذلك طرق العرض القائمة واللوحة والتقويم وجانت والخط الزمني، في جميع الخطط.

لا يوجد حد أدنى لعدد المقاعد: ادفع مقابل عدد المستخدمين لديك بالضبط دون حزم إجبارية

على الرغم من قوة ClickUp، إلا أن مجموعة ميزاته الواسعة قد تشكل منحنى تعليميًا للفرق التي تبحث فقط عن إدارة المهام الأساسية.

📮 ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة بأربع مرات لاستخدام أكثر من 15 أداة، بينما تحافظ الفرق ذات الأداء العالي على كفاءتها من خلال قصر مجموعة أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ووثائقك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات في منصة واحدة، مع سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ يعمل ClickUp مع كل فريق، ويجعل العمل مرئيًا، ويسمح لك بالتركيز على ما يهم بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

ما الذي تحصل عليه مقابل أموالك مع ClickUp؟

فيما يلي تحليل سريع للقيمة:

مجاني إلى الأبد: ابدأ بمهام غير محدودة، وأعضاء غير محدودين، و 60 ميجابايت من السعة التخزينية، والوصول إلى جميع التطبيقات المطلوبة. الخطة غير المحدودة: احصل على سعة تخزين غير محدودة، وعمليات تكامل، ولوحات معلومات، بالإضافة إلى إمكانية إضافة ضيوف مع أذونات وإنشاء احصل على سعة تخزين غير محدودة، وعمليات تكامل، ولوحات معلومات، بالإضافة إلى إمكانية إضافة ضيوف مع أذونات وإنشاء نماذج ClickUp خطة الأعمال: احصل على إمكانية الوصول إلى عمليات الأتمتة المتقدمة وإدارة عبء العمل وإمكانيات التصدير المخصصة. المؤسسات: احصل على أذونات متقدمة، وعلامة بيضاء، ومدير نجاح مخصص، و SSO/SAML لأمان ودعم على نطاق واسع.

🚀 ميزة ClickUp: على عكس بعض الأدوات التي تحصر الذكاء الاصطناعي في المستويات الأعلى أو تعامله كمنتج منفصل تمامًا، يمكن إضافة ClickUp Brain إلى أي خطة مدفوعة. وهذا يعني أن الشركات الصغيرة لا تضطر إلى الدخول في أسعار الشركات الكبيرة فقط لتطبيق الذكاء الاصطناعي في المجالات التي يقدم فيها أكبر فائدة.

افهم سياق مساحة العمل على الفور مع ClickUp Brain

على سبيل المثال، يمكن لوكالة تسويق صغيرة تضم فريقًا من خمسة أشخاص استخدام أداة الذكاء الاصطناعي لتقليل الأعمال الروتينية من خلال مطالبة Brain بما يلي:

حوّل الملاحظات الأولية والمحادثات والأفكار إلى مهام وقوائم مراجعة وجداول زمنية وملخصات

اكتب وقم بتحديث وثائق العمل مثل ملخصات المشاريع وإجراءات التشغيل القياسية وتحديثات العملاء

اعثر على الإجابات في مساحة العمل والأدوات المتصلة

تعامل مع الكتابة والتلخيص المتكررين

نظرة عامة على Monday

عندما تكون الأداة صعبة الاستخدام، غالبًا ما تستسلم الفرق وتعود إلى جداول البيانات. يعالج Monday.com هذه المشكلة من خلال نظام التشغيل المرئي "Work OS" الذي يركز على سهولة الاستخدام من خلال لوحات سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات.

تم تصميم واجهته الملونة التي تشبه جدول البيانات لمساعدة الفرق غير التقنية على إنشاء سير العمل وتكييفه بصريًا. فيما يلي بعض مزاياه:

واجهة بصرية بديهية: توفر لك لوحات سهلة الاستخدام مع حالات مرمزة بالألوان، مما يسهل رؤية تقدم المشروع في لمحة.

نظام بيئي متعدد المنتجات: يقدم منتجات منفصلة لوظائف أعمال مختلفة، مثل CRM والتطوير والخدمة، مما يتيح سير عمل متخصصًا.

مكتبة قوالب قوية: تتيح لك استخدام مجموعة واسعة من القوالب المعدة مسبقًا لتسريع عملية الإعداد للمشاريع الشائعة وحالات الاستخدام.

أداة إنشاء أتمتة بسيطة: تتضمن أداة إنشاء أتمتة بسيطة تعمل بنظام "إذا حدث هذا، فسيحدث ذلك" للتعامل مع المهام المتكررة.

❗ملاحظة: يتطلب نموذج أسعار Monday.com حدًا أدنى من ثلاثة مقاعد في جميع الخطط المدفوعة ويستخدم أسعارًا مجمعة، مما يجبرك على شراء مقاعد في حزم من خمسة أو عشرة أو 15 مقعدًا. وهذا يعني أن فريقًا مكونًا من ستة أفراد يجب أن يدفع ثمن عشرة مقاعد. كما أن الميزات الرئيسية مثل عرض الجدول الزمني والأتمتة المتقدمة محجوبة وراء مستويات أسعار أعلى.

ما الذي تحصل عليه مقابل أموالك مع Monday.com

فيما يلي تفصيل لأسعار Monday.com

مجاني: يقتصر على حد أقصى قدره مقعدان وثلاثة لوحات مع ميزات أساسية الأساسي: احصل على لوحات وميزات الذكاء الاصطناعي غير محدودة، ولكن لن يكون لديك حق الوصول إلى عرض الجدول الزمني أو الأتمتة. قياسي: افتح عروض الجدول الزمني والتقويم، ووصول الضيف، وحد أقصى 250 إجراء أتمتة شهريًا المزايا: الوصول إلى اللوحات الخاصة، وتتبع الوقت الأصلي، وعمود الصيغة، وما يصل إلى 25000 إجراء أتمتة شهريًا. المؤسسات: تتضمن ميزات أمان متقدمة وسجل تدقيق وتكاملات متميزة

🧠 حقيقة ممتعة: كان نظام الطرق السريعة بين الولايات الأمريكية أحد أول المشاريع الضخمة التي تمت إدارتها على نطاق واسع. بقيادة دوايت دي أيزنهاور، تطلب هذا المشروع جداول زمنية موحدة وتتبع التكاليف والتنسيق بين الولايات.

📘 اقرأ أيضًا: ClickUp مقابل Monday

نظرة عامة على Asana

عبر Asana

تضع Asana نفسها كمنصة لإدارة العمل على مستوى المؤسسات، وتقدم نموذج بيانات "Work Graph" خاص بها الذي يرسم خريطة للعلاقات بين المهام والمشاريع والأشخاص لتوفير رؤى أعمق.

إليك ما تقدمه المنصة:

نموذج بيانات Work Graph: تساعدك هذه التقنية الحصرية على فهم كيفية ارتباط العمل عبر مؤسستك للحصول على رؤى استراتيجية أفضل.

الذكاء الاصطناعي متضمن في الخطط المدفوعة: يتم تضمين Asana AI، الذي يتضمن حقول ذكية وتحديثات الحالة التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، في الخطط المدفوعة دون أي تكلفة إضافية.

ميزات التخطيط المتقدمة: يمكنك الوصول إلى ميزات إدارة المحفظة وعبء العمل في المستويات الأعلى يمكنك الوصول إلى ميزات إدارة المحفظة وعبء العمل في المستويات الأعلى لتخطيط الموارد المتقدم.

اعتراف قوي من قبل الشركات: إن مكانتها كشركة رائدة لدى كبرى شركات التحليل تشير إلى موثوقيتها بالنسبة للمؤسسات الكبيرة وتبسط عملية الشراء.

❗ملاحظة: على الجانب السلبي، تتطلب Asana حدًا أدنى من مقعدين في خططها المدفوعة، مما قد يكون مكلفًا للمستخدمين الفرديين. الميزات المهمة مثل تتبع الوقت الأصلي والمحافظ مقتصرة على الخطط الأكثر تكلفة (Advanced و Enterprise).

ما الذي تحصل عليه مقابل أموالك مع Asana؟

استكشف خيارات الأسعار:

شخصي (مجاني): لما يصل إلى اثنين من زملاء الفريق مع إدارة المهام الأساسية في عرض القوائم واللوحات

Starter: يضيف عرض الجدول الزمني، ومنشئ سير العمل، والنماذج، والأتمتة غير المحدودة

متقدم: يفتح المحافظ وإدارة عبء العمل والتقارير المتقدمة

Enterprise/Enterprise+: يوفر عناصر تحكم إدارية متقدمة وخيارات تصدير البيانات و SAML والعلامة التجارية المخصصة

🔍 هل تعلم؟ بعد حريق أبولو 1 في عام 1967، الذي أودى بحياة رواد الفضاء، أدركت وكالة ناسا أن عمليات الإدارة والسلامة لديها غير كافية. كشفت تحقيقات لجنة مراجعة أبولو 204 عن مشكلات خطيرة تتعلق بـ "حمى الانطلاق" (إعطاء الأولوية للجدول الزمني على حساب السلامة) وسوء التوثيق ونقص الرقابة على المقاولين من الباطن. ونتيجة لذلك، قامت اللجنة بتنظيم سجلات المخاطر وتتبع التبعيات وتوثيق سير العمل.

📘 اقرأ أيضًا: Asana مقابل ClickUp

مقارنة أسعار ClickUp و Monday و Asana

تحدد حدود الباقة المجانية والحد الأدنى لعدد المقاعد والوصول إلى الذكاء الاصطناعي المبلغ الذي ستنفقه فعليًا بمرور الوقت.

لجعل هذه المقارنة مفيدة، يقسم هذا القسم الأسعار إلى ثلاثة مجالات محددة تؤثر بشكل مباشر على ميزانيات الشركات الصغيرة. 📊

الباقة رقم 1: الباقة المجانية

قد يؤدي الحد الأقصى لعدد المستخدمين أو الميزات المفقودة أو حواجز الدفع المفاجئة إلى إجبارك على الترقية المبكرة أو التبديل الكامل بمجرد بدء استخدام أداة في الخطة المجانية. دعنا نقارن:

ClickUp

مع خطة Free Forever، تحصل على مهام غير محدودة ويمكنك إضافة أعضاء غير محدودين، لذلك لا داعي للقلق بشأن الحد الأقصى لعدد المقاعد. تتضمن 60 ميجابايت من السعة التخزينية الإجمالية، وجميع طرق العرض الأساسية مثل List وBoard وGantt، وتسجيل الفيديو داخل التطبيق، والوصول إلى ClickUp Docs للتعاون الأساسي.

يقتصر البرنامج المجاني Monday.com على حد أقصى قدره مقعدان وثلاثة لوحات وأكثر من 200 نموذج، مما يجعله صعب الاستخدام للفرق. يقدم عرضًا أساسيًا، بدون جدول زمني أو تقويم، ولا يتضمن أتمتة أو تكامل.

Asana

خطة Asana الشخصية مجانية لما يصل إلى اثنين من زملاء الفريق وتشمل مهام ومشاريع غير محدودة. ومع ذلك، فهي توفر فقط عرض القائمة واللوحة، دون إمكانية الوصول إلى الجدول الزمني أو الحقول المخصصة أو المحافظ.

🏆 الفائز: إنه ClickUp! يوفر خطته المجانية وظائف شاملة تدعم الفرق المتنامية دون قيود مصطنعة.

🚀 ميزة ClickUp: دون دفع أي مبالغ إضافية، احصل على إمكانية الوصول إلى ClickUp Super Agents، زملائك في الفريق المدعومين بالذكاء الاصطناعي. يمكنك تعيين مسؤوليات لهم داخل مساحة العمل الخاصة بك، عبر المهام والمستندات والدردشات وسير العمل.

أنشئ وكيل ClickUp Super Agent المخصص الخاص بك لأتمتة المهام المتكررة

بينما توفر لك Asana و Monday أتمتة قائمة على القواعد فقط، يوفر ClickUp وكلاء ذكاء اصطناعي يتخذون الإجراءات ويتبعون القواعد ويعملون بشكل مستمر في الخلفية. يمكن للوكيل الفائق:

راقب مواعيد إنجاز المهام عبر مساحات العملاء

ضع علامة على الأعمال المتأخرة قبل أن تصبح مشكلة للعميل

إنشاء تحديثات أسبوعية تلقائيًا من أنشطة المهام الفعلية

اطرح أسئلة متابعة عندما تتعثر المهام

اكتشف المخاطر وقم بإعداد ملخصات التسليم عندما يتغير مالك العمل

المستوى رقم 2: هيكل المستويات المدفوعة من أجل قابلية التوسع

بمجرد انتقالك من الخطة المجانية، تبدأ قرارات التسعير في الاكتساب أهمية أكبر. يمكن أن تؤدي الحدود الدنيا للمقاعد وأسعار الحزم وميزات البوابات إلى رفع تكاليفك بسرعة إلى ما هو أعلى من المتوقع. إليك كيفية مقارنة هذه الأدوات الثلاثة ببعضها البعض بمجرد أن تبدأ في الدفع مقابلها:

ClickUp

تتدرج خطط ClickUp حسب المستخدم، لذا تدفع مقابل المقاعد التي تحتاجها بالضبط. بالإضافة إلى ذلك، توفر خطة Business ميزات متقدمة للفرق المتنامية.

تتطلب جميع الخطط المدفوعة حدًا أدنى من ثلاثة مقاعد. بعد ذلك، تضطر إلى دفع أسعار مجمعة بزيادات قدرها خمسة وعشرة و 15 مقعدًا. وهذا يعني غالبًا أنك تدفع مقابل مقاعد أكثر مما تستخدم بالفعل.

Asana

تتطلب Asana حدًا أدنى من مقعدين في خططها المدفوعة. بعد ذلك، تكون الأسعار لكل مستخدم، ولكن الميزات المتقدمة مثل المحافظ وإدارة عبء العمل متاحة فقط في المستوى المتقدم.

🏆 الفائز: ClickUp هو الفائز! تسمح أسعاره الخطية بدون حد أدنى لعدد المقاعد للفرق بالتوسع بشكل متوقع مع نموها.

🧠 حقيقة ممتعة: قدم فريدريك وينسلو تايلور دراسات الوقت والحركة في أواخر القرن التاسع عشر، حيث قسم العمل إلى مكونات قابلة للقياس والتحسين والوقت.

📘 اقرأ أيضًا: كيفية الترحيل من Monday إلى ClickUp

الباقة رقم 3: إضافات الذكاء الاصطناعي

تدعي كل أداة أنها مزودة بالذكاء الاصطناعي، ولكنك تتساءل عن التكلفة الفعلية لذلك. مع هذا الغموض، قد ينتهي بك الأمر باستخدام أداة تفتقر إلى الذكاء الاصطناعي الذي تحتاجه أو تأتي مع فاتورة مفاجئة، مما يساهم في انتشار الذكاء الاصطناعي. فيما يلي نظرة عامة سريعة:

ClickUp

مع ClickUp Brain، تتوفر إمكانات الذكاء الاصطناعي كإضافة إلى الخطط المدفوعة. يمنحك هذا إمكانية الوصول إلى المساعدة في الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإنشاء المهام من اللغة الطبيعية، واسترجاع المعرفة عبر مساحة العمل بأكملها. للاحتياجات الأكثر تقدمًا، يوفر ClickUp Brain MAX ميزات مثل الوصول إلى LLM متعدد والتحويل من الكلام إلى النص.

مساعد الذكاء الاصطناعي في Monday متوفر فقط في المستويات Pro و Enterprise، وليس في الخطط Basic أو Standard. يمكنه المساعدة في إنشاء أوصاف المهام وتلخيص المحتوى.

Asana

يتم تضمين Asana AI في جميع خططها المدفوعة، من Starter إلى Enterprise. وهذا يعني أن ميزات مثل الحقول الذكية وتحديثات الحالة التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي متاحة دون تكلفة إضافية منفصلة.

🏆 الفائز: التعادل بين Asana و ClickUp! تدمج Asana ميزات الذكاء الاصطناعي مباشرة في الخطط المدفوعة، بينما يوفر ClickUp تكاملاً عميقًا للذكاء الاصطناعي في سير عملك كخيار إضافي.

🚀 ميزة ClickUp: إذا كنت تمتلك شركة صغيرة تعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، فإن ClickUp Brain MAX هو الخيار الأمثل لك. تم تصميمه للفرق التي تريد المزيد من القوة والمرونة والتحكم في كيفية ملاءمة الذكاء الاصطناعي لمساحة العمل الخاصة بك.

تجنب إنفاق المال على أدوات الذكاء الاصطناعي المتعددة باستخدام ClickUp Brain MAX

ستحصل على:

وصول متعدد إلى LLM في مكان واحد: قم بالتبديل بين نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة مثل GPT وClaude وGemini، حسب المهمة

التفكير المتقدم: افهم بياناتك بشكل أفضل للتخطيط والتحليل والمهام التي تتطلب اتخاذ قرارات

تحويل الصوت إلى نص: حوّل الملاحظات الصوتية إلى نصوص وملاحظات ومهام على الفور باستخدام ClickUp Talk-to-Text

التكاليف الخفية واعتبارات التسعير

لقد قمت بحساب التكلفة لكل مستخدم، ولكن ماذا عن النفقات التي لا تظهر في صفحة الأسعار؟ يمكن لأمور مثل وصول الضيوف وحدود التخزين والتدريب أن تزيد التكلفة الإجمالية للملكية بسرعة.

احذر من هذه التكاليف الخفية:

تكاليف الضيوف والمتعاونين الخارجيين: تختلف طريقة احتساب التكاليف للمتعاونين الخارجيين. مع ClickUp، يتوفر الضيوف الذين لديهم أذونات محددة في الخطط المدفوعة. أما تختلف طريقة احتساب التكاليف للمتعاونين الخارجيين. مع ClickUp، يتوفر الضيوف الذين لديهم أذونات محددة في الخطط المدفوعة. أما Monday.com، فيحسب أربعة ضيوف كمقعد واحد قابل للفوترة ويقوم تلقائيًا بترقيتك عندما تتجاوز هذا الحد.

حدود التخزين والمرفقات: غالبًا ما تأتي الخطط المجانية مع حدود تخزين صارمة. يوفر ClickUp 60 ميجابايت في خطته المجانية وتخزين غير محدود في جميع الخطط المدفوعة.

التدريب والتطبيق: تحتوي جميع المنصات الثلاث على منحنى تعليمي، مما يعني قضاء وقت في التعلم. لتقليل هذه التكلفة الخفية، يمكنك استخدام موارد مجانية مثل ClickUp University و Asana و Monday’s support page، التي تقدم دورات وشهادات لمساعدة فريقك على التعلم بسرعة.

🧠 حقيقة ممتعة: أثناء عمله في BBN في عام 1971، قام Ray Tomlinson بتعديل برنامجين موجودين: SNDMSG (للمراسلة المحلية) و CPYNET (لنقل الملفات) لتمكين تبادل الرسائل بين أجهزة الكمبيوتر عبر ARPANET. اختار علامة "@" لفصل اسم المستخدم عن الكمبيوتر المضيف، مشكلاً التنسيق القياسي "user@host" الذي لا يزال مستخدمًا على مستوى العالم. كانت أول رسالة اختبارية، تم إرسالها بين جهازين متجاورين، بمثابة بداية نشأة البريد الإلكتروني عبر الشبكة.

أفضل قيمة حسب حجم الفريق

أفضل أداة لشركة تضم 500 موظف قد لا تكون مناسبة لشركة ناشئة تضم خمسة موظفين. اختيار الأداة الخاطئة لحجم فريقك يعني إما شراء نظام معقد أكثر من اللازم أو اختيار أداة بسيطة ستصبح غير مناسبة لك في غضون بضعة أشهر.

لتجنب ذلك، إليك توصياتنا المخصصة لحجم فريقك واحتياجاته. ⚓

المستخدمون الفرديون والمستقلون (شخص واحد): استخدم خطة ClickUp المجانية إلى الأبد للحصول على الوظائف الكاملة للمستخدمين الفرديين.

الفرق الصغيرة (من شخصين إلى 10 أشخاص): انتقل إلى خطة ClickUp غير المحدودة للحصول على ميزات قوية للفرق المتنامية أو مستوى Starter من Asana للحصول على الميزات الأساسية وسهولة الاستخدام.

الفرق متوسطة الحجم (11-50 شخصًا): احصل على خطة ClickUp للأعمال لتوسيع نطاق عملك بكفاءة والوصول إلى الميزات المتقدمة. يمكنك أيضًا استخدام خطة Monday Pro وخطط Asana المتقدمة هنا

المؤسسات (50+ شخصًا): توفر المنصات الثلاث مستويات للمؤسسات بأسعار مخصصة. يتضمن ClickUp Enterprise أذونات متقدمة و SSO، ويضيف خطة توفر المنصات الثلاث مستويات للمؤسسات بأسعار مخصصة. يتضمن ClickUp Enterprise أذونات متقدمة و SSO، ويضيف خطة Monday.com Enterprise ميزات أمان، ويوفر Asana Enterprise+ عناصر تحكم إدارية متميزة.

إليك ما قاله براين ماكغاري، مدير تكنولوجيا المعلومات في 3A Composites، عن ClickUp:

بينما كان Asana يعمل جيدًا لمن يعرفون كيفية استخدامه، إلا أن التنفيذ الأصلي كان يفتقر إلى التدريب وأدى في النهاية إلى ضعف اعتماد المستخدمين... يتميز ClickUp بأسعار تنافسية للغاية، وهو عمومًا أكثر فعالية من حيث التكلفة من منافسيه في كل مستوى من مستويات الميزات.

بينما كان Asana يعمل جيدًا لمن يعرفون كيفية استخدامه، إلا أن التنفيذ الأصلي كان يفتقر إلى التدريب وأدى في النهاية إلى ضعف اعتماد المستخدمين... يتميز ClickUp بأسعار تنافسية للغاية، وهو عمومًا أكثر فعالية من حيث التكلفة من منافسيه في كل مستوى من مستويات الميزات.

ما هي أداة إدارة المشاريع التي تقدم أفضل الأسعار لفريقك؟

لقد اطلعت على جميع التفاصيل، ولكنك لا تزال عالقًا في حالة من الشلل التحليلي. أنت بحاجة إلى إطار عمل بسيط لمساعدتك في اختيار أداة إدارة المشاريع بناءً على ما يقدّره فريقك أكثر.

سيساعدك هذا الإطار على مطابقة أولوياتك القصوى مع الأداة المناسبة.

اختر ClickUp إذا:

تريد ميزات شاملة في جميع مستويات الخطط

حجم الفريق لا يتناسب مع باقات المقاعد المحددة

تحتاج إلى التخلص من انتشار الأدوات من خلال تجميع المستندات والدردشة وإدارة المشاريع في منصة واحدة.

الذكاء الاصطناعي الذي يتصل مباشرة بعملك هو أولوية

اختر Monday.com إذا:

البساطة البصرية وسهولة الاستخدام هما أولويتك القصوى

من الضروري وجود منتجات منفصلة لـ CRM أو التطوير أو الخدمة

حجم فريقك يتوافق مع حزم المقاعد

اختر Asana إذا:

يعد الاعتراف المؤسسي والتحقق من قبل المحللين أمرًا مهمًا لعملية الشراء الخاصة بك

يجب أن تكون ميزات الذكاء الاصطناعي مدمجة مباشرة في خطتك

يمكن أن تستفيد سير عملك من نموذج بيانات Work Graph

قارن بين الأدوات الثلاثة لتجد الأنسب لك:

ما هي أداة إدارة المشاريع الأفضل؟

عندما تتجاهل صفحات الأسعار وقوائم الميزات وأسماء الخطط، فإن الفرق الحقيقي بين هذه الأدوات يتلخص في قابلية التنبؤ.

يعمل كل من Monday و Asana بشكل جيد في حالات استخدام محددة، ولكن نماذج التسعير الخاصة بهما قد تجبر المستخدمين على الترقية في وقت أبكر مما هو متوقع. قد يكون ذلك في شكل حزم مقاعد، أو قفل الميزات، أو متطلبات مستويات أعلى.

يتميز ClickUp لأنه يمنحك مساحة أكبر للعمل قبل أن يصبح المال مشكلة. يمكنك البدء مجانًا دون القلق بشأن حدود المستخدمين، والتوسع دون دفع ثمن المقاعد غير المستخدمة، والوصول إلى الميزات الأساسية دون تغيير المستويات.

الأسئلة المتداولة

كيف تقارن خطة Free Forever من ClickUp بالخطط المجانية من Monday و Asana؟

تتضمن خطة Free Forever من ClickUp مهام غير محدودة وعدد غير محدود من الأعضاء مع سعة تخزين تبلغ 60 ميجابايت. وهي تتفوق على خطة Monday المجانية، التي تتضمن مقعدين وثلاثة لوحات، ومستوى Asana Personal المجاني الذي يدعم ما يصل إلى اثنين من زملاء الفريق مع عرض القوائم واللوحات.

كيف يقارن ClickUp و Asana بالنسبة للفرق التي تضم أكثر من 10 مستخدمين؟

يعمل ClickUp بشكل جيد مع الفرق المكونة من عشرة أفراد أو أكثر لأنه لا يحدد حدًا أدنى لعدد المقاعد ويشمل ميزات قوية في جميع المستويات، مما يتيح للفرق الوصول إلى ما تحتاجه دون الحاجة إلى الترقية.

ما هي الأداة الأفضل للشركات الناشئة التي تنتقل من الخطط المجانية إلى الخطط المدفوعة؟

تقدم ClickUp مسارًا سلسًا للتوسع للشركات الناشئة. لا يوجد حد أقصى لعدد المقاعد في خطتها المجانية إلى الأبد، وتوفر الخطة غير المحدودة وظائف كاملة، مما يسمح للفرق بالنمو دون مواجهة قيود غير متوقعة.

كيف يقارن ClickUp Brain بميزات الذكاء الاصطناعي في Asana؟

يوفر ClickUp Brain تكاملاً عميقًا لمساحة العمل، حيث يربط الذكاء الاصطناعي بمهامك ووثائقك وبحثك عن المعرفة عبر المنصة بأكملها. من ناحية أخرى، يركز Asana AI بشكل أكبر على الحقول الذكية وتحديثات الحالة.