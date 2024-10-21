أفضل 10 برامج لإدارة مشاريع الشركات في عام 2025

تتطلب إدارة المشاريع على مستوى المؤسسة التعامل مع العديد من العملاء والمهام مع فرق متعددة الوظائف . الأمر يشبه إلى حد كبير لعب لعبة Jenga - فأنت تتعامل مع أطنان من الأجزاء المتحركة، وإذا لم يكن الأساس الخاص بك غير مستقر، فإن طرفًا واحدًا غير ثابت سيتسبب في انهيار الهيكل بأكمله. 🏢

مشروع عادي أو إدارة المهام عادةً ما تفشل الحلول عادةً في دعم عمليات سير العمل المعقدة والواسعة النطاق - فأنت بحاجة إلى أدوات قوية للمهمة.

المؤسسات برنامج إدارة المشاريع تساعدك على التحكم في العمليات الصغيرة وإدارة المشاريع على نطاق الشركة ككل مثل الرئيس.

لقد اخترنا لك 10 من أفضل البرامج اليوم مشروع المؤسسة برنامج إدارة من أجلك. اقرأ ما يقدمه كل منها واعثر على أداة لتكون مفتاح قفل شركتك.

ما هي برامج إدارة المشاريع المؤسسية؟

برنامج إدارة المشاريع المؤسسية (EPM) هو نوع من أدوات الأعمال المصممة من أجل تبسيط العملية لإدارة المشاريع والمهام والموارد في المؤسسة. يمكّن هذا البرنامج الشركات من تخطيط وتنفيذ ومراقبة مشاريعها بكفاءة عبر مختلف الأقسام والفرق.

برنامج EPM هو أكثر من مجرد أداة لإدارة المشاريع . بينما تركز إدارة المشاريع التقليدية على المشاريع الفردية, إدارة المشاريع المؤسسية تأخذ بعين الاعتبار الصورة الأكبر. فهي تأخذ في الاعتبار الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، وتوائم جميع المشاريع والموارد نحو تحقيق هذه الأهداف. وهذا يضمن أن كل مشروع يساهم بقيمة في الأعمال ويتماشى مع رؤيتها الشاملة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في حل إدارة المشاريع المؤسسية؟

الحصول على المؤسسة برنامج إدارة المشاريع (PM) هو حل طويل الأجل، لذلك يجب أن تكون محددًا للغاية بشأن معاييرك. ينظر معظم المستخدمين فقط إلى ما إذا كان المنتج يمكنه التعامل مع مشاريع متعددة بسلاسة، ولكن هذا منظور محدود. يجب عليك مراعاة العوامل الرئيسية التالية للتقييم:

الكفاءة: تحقق مما إذا كان برنامج إدارة المشاريع المؤسسية يحتوي على مجموعة الميزات اللازمة لتعزيز الكفاءة. اسأل نفسك - هل يمكنك تعيين المهام ومراقبتها بسهولة؟ تبسيط سير العمل باستخدام الأتمتة ? منع صوامع الإدارات من خلال مركزية قواعد البيانات؟ قابلية التوسع: يجب أن يستجيب البرنامج بشكل جيد لزيادة حجم وتعقيد العمليات التي تأتي مع تولي المزيد من المشاريع واجهة سهلة الاستخدام: يجب أن تكون المنصة سهلة التعلم للجميع، بما في ذلك المستخدمين غير المتمرسين في مجال التكنولوجيا والموظفين الجدد الميزنة وتتبع الوقت: يجب أن تكون قادرًا على تحسين تخصيص الموارد التنظيمية حتى تتمكن من إزالة التكرار وتكاليف العمل الإضافي أو الازدواجية عمليات التكامل: تتكامل أفضل برامج إدارة المشاريع المؤسسية مع تطبيقات العمل الشائعة لتجنب التنقل بين تريليون برنامج 🤦

أفضل 10 برامج لإدارة المشاريع المؤسسية لاستخدامها في عام 2024

لقد وضعنا قائمة بأفضل 10 برامج مفضلة لدينا إدارة مشاريع المؤسسات أدوات. استكشف ميزاتها وقيودها وأسعارها لتحديد الاختيار المثالي لشركتك!

1. انقر فوق #### أفضل برنامج شامل لإدارة المشاريع المؤسسية

تصوّر المهام والمشروعات وسير العمل بالطريقة التي تناسبك بشكل أفضل مع أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص من ClickUp

القليل من الأدوات تسهل إدارة المشاريع المؤسسية على نطاق واسع كما يفعل ClickUp! لقد حازت على المركز الأول في تصنيف G2's أفضل منتجات برامج إدارة المشاريع و أفضل منتجات برامج التعاون والإنتاجية فئات \2024. 🏆

استخدم ميزة المحافظ كمحور مركزي للإشراف على جميع مشاريعك الجارية. نظّم أهداف فريقك، واضبط عملية الإدارة لكل مبادرة، وحافظ على سير المنجزات على المسار الصحيح!

تأتي المنصة مع أكثر من 15 تخطيطًا (تسمى طرق العرض) لتمنحك وجهات نظر مختلفة لمشاريعك. استخدم مخطط جانت الخاص بمنصة ClickUp لتصور مراحل المشروع أو عرض عبء العمل لتوزيع المهام دون تكرار. 🧑‍🤝‍🧑

هل تعبت من صوامع الإدارات وضعف تعاون الفريق؟ استخدم ClickUp Dashboards لجعل العمليات سلسة. فهي تساعدك في الحصول على رؤى حول الفرق والمهام من خلال تقارير مختلفة، مثل المهام المنجزة، والوقت المستغرق، ومن هو المتأخر.

ولتحقيق المزيد من المزامنة في مؤسستك، يمكنك الدردشة مع زملائك في الفريق والإشارة إلى بعضكم البعض في التعليقات لمناقشة الأمور وعرض التحديثات في الوقت الفعلي. ستستمتع بالكثير من ميزات التعاون المؤسسي مثل

العصف الذهني المرئي (من خلال كليك أب السبورات البيضاء )

التواصل القابل للتتبع

في الوقت الحقيقي انقر فوق المستند التحرير

استخدم أحد مستندات ClickUp 50 عملية تلقائية أو إضافة مهام مخصصة للمهام المتكررة. قم بدمج المنصة مع أكثر من 1000 تطبيق عمل وإدارة جميع عمليات المؤسسة من منصة واحدة!

الإدارة المالية ميزة بارزة أخرى يجب استكشافها. باستخدام ClickUp، يمكنك تحديد الأهداف المالية وتتبع الأرباح دون عناء. يمكنك إنشاء ميزانيات وفواتير ودفاتر حسابات احترافية في وقت قصير باستخدام ClickUp القوالب المالية والمحاسبية .

ClickUp أفضل الميزات

إدارة محفظة المشاريع

ClickUp AI لمساعدتك على العمل بشكل أسرع، ووضع الأفكار، وإنشاء المهام

أكثر من 15 نوع عرض لتلبية احتياجات جميع احتياجات برامج إدارة المشاريع المؤسسية

معرّفات المهام والحالات المخصصة

لوحات معلومات رشيقة مع تتبع الوقت

أتمتة افتراضية ومخصصة

برامج تعليمية موسعة على جامعة ClickUp يدعم التعاون لفرق العمل عن بُعد والفرق متعددة الوظائف

تكامل مجاني مع أكثر من 1,000 أداة

متاح على جميع منصات سطح المكتب والأجهزة المحمولة

تقليد ClickUp

يستغرق بعض الوقت للتعود عليه بسبب العدد الهائل من الميزات

قد يكون تحرير المستندات صعباً على الأجهزة المحمولة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : الاتصال لمعرفة الأسعار أضف ClickUp AI إلى أي مساحة عمل مدفوعة مقابل 5 دولارات فقط لكل عضو شهريًا .

: الاتصال لمعرفة الأسعار

*تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 7,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 7,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. سيلوكسيس

الأفضل لقابلية التخصيص

عبر سيلوكسيس Celoxis هو نظام شامل لإدارة المشاريع والمحافظ. إمكانيات أتمتة سير العمل وميزات إعداد التقارير تجعله خيارًا مناسبًا جدًا للمؤسسات.

فهو يحسن كل جانب من جوانب إدارة المشاريع. يمكنك تتبع طلبات المشاريع وترتيبها بناءً على مؤشرات الأداء الرئيسية الموصى بها . المشاريع والمهام ديناميكية وتتكيف تلقائيًا مع التغييرات في الجدولة والتبعيات.

تتضمن ميزات التعاون طرق عرض المشروع المشتركة، ومشاركة الملفات مع التحكم في الإصدار، وتدفقات النشاط. كما يوفر سيلوكسيس أيضاً المحاسبة وإدارة الموارد البشرية متعددة المواقع مع تنبيهات للتحذير من زيادة السعة داخل الفريق.

يقدم Celoxis تقارير ولوحات معلومات قابلة للتخصيص بنسبة 100٪ ، بما في ذلك الحقول المخصصة ومخططات التنقيب والأدوات. يمكن للمؤسسات التلاعب بالتخطيطات للحصول على صورة كاملة لصحة محفظتها وتقدمها وأدائها.

أفضل ميزات Celoxis

تتبع المشاريع وتحديد أولوياتها

سير عمل قابل للتكيف

ميزات إدارة المحاسبة والموارد البشرية

أدوات تعاون متنوعة

مخططات بيانية قابلة للتخصيص في الوقت الفعلي

تكامل أصلي مع أكثر من 400 أداة

قيود سيلوكسيس

إعدادات المسؤول المعقدة

ذكر بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم لم تكن بديهية تماماً

تسعير سلوكسيس

سحابة : 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (نموذج الفوترة السنوي)

: 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (نموذج الفوترة السنوي) في مكان العمل: اتصل لمعرفة الأسعار

سيلوكسيس التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

3. أنيق

الأفضل للتعاون

عبر أنيق Nifty هو نظام تشغيل إدارة المشاريع مصمم لتسهيل الإنتاجية والتخلص من اجتماعات الحالة غير الضرورية (والمملة بشكل مؤلم). 🥱

باستخدام Nifty، يمكنك تحديد الأهداف و إنشاء خرائط طريق التي يتم تحديثها تلقائيًا أثناء تقدمك إلى الأمام، مما يمنحك رؤية شاملة لمشاريعك ومحفظتك 24/7. تقدم المنصة العديد من تخطيطات ومخططات انسيابية مثل كانبان والجدول الزمني و سويملاين لمساعدتك في تنظيم المهام

إن برنامج إدارة المشاريع المؤسسية يجعل من السهل طرح الأفكار واستكشاف الأخطاء وإصلاحها ومشاركة الملاحظات والتحديثات مع فريقك. قم بتوثيق عملياتك وغيرها من المعلومات المهمة في المستندات ومواقع الويكي. استخدم النماذج لالتقاط بيانات العملاء واستخدامها لإنشاء المهام أو المستندات أو رسائل المشروع.

قم بتحسين عملياتك بشكل أكبر من خلال الاستفادة من ميزة إعداد تقارير التقدم المرئي الآلي! 📈

أفضل الميزات الأنيقة

عرض التحديثات التلقائية أثناء تقدمك

مركز المعرفة والدردشة ومكالمات الفيديو

المستندات ومواقع الويكي والنماذج

تقارير التقدم التلقائي

تكامل جاهز مع 9 أدوات

قيود أنيق

خيارات تكامل محدودة

يفتقر إلى تخصيص الموارد وتتبع التكاليف

تسعير #### تسعير Nifty

مجاني

بداية 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم محترف : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بالمبيعات

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

4. مشاريع زوهو

الأفضل لإدارة الميزانية المؤسسية #### الأفضل لإدارة الميزانية المؤسسية

عبر مشاريع زوهو يعد Zoho Projects أحد أدوات مجموعة Zoho المكتبية العديدة، وهو أحد أفضل برامج إدارة المشاريع اليوم.

تتكيف هذه المنصة القابلة للتخصيص بشكل جيد مع العمليات الصغيرة والكبيرة على حد سواء. يمكنك تخصيص أي شيء بدءًا من الحقول والفئات وحتى تخطيط الواجهة ومظهرها بالكامل. مع التحكم في وصول المستخدم القائم على الدور، يمكنك ضمان سرية البيانات مع السماح للجميع باستخدام المنصة بحرية. 🔐

أحد أبرز الأسباب التي تجعل الشركات تختار Zoho هو الأتمتة الشاملة. تصور وتصميم مهام سير العمل المعقدة باستخدام واجهة السحب والإفلات البديهية. توفير الوقت وتقليل مخاطر الأخطاء من خلال أتمتة المهام المتكررة، مثل عمليات التحقق من الامتثال. ✅

أفضل ميزات Zoho Projects

منصة قابلية التوسع

عناصر التحكم المستندة إلى وصول المستخدم

تصميم السحب والإفلات

أتمتة شاملة

عمليات تأهيل مبنية مسبقاً

تكامل مدمج مع أكثر من 30 أداة

قيود Zoho Projects

يفتقر تطبيق iOS إلى بعض ميزات الويب

لا توجد أداة مدمجة للفوترة وإعداد الفواتير

تسعير مشاريع زوهو

مجاني

قسط : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم مؤسسة: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة الشهرية

تقييمات ومراجعات مشاريع زوهو

G2 : 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم)

_/مراجع/ /مدونة؟ ص=69747 تحقق من بدائل Zoho* _تحقق من بدائل Zoho هذه %/%href/_

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5. ورقة ذكية

الأفضل لقابلية التوسع

عبر ورقة ذكية إذا كانت جداول البيانات هي لغتك المفضلة، فإن Smartsheet سيتحدث إليك Smartsheet بألفة مريحة.

يمنحك Smartsheet المساحة والأدوات اللازمة لإدارة مشاريعك وعملياتك بأمان. إنه برنامج ديناميكي لإدارة المشاريع المؤسسية يعمل على تسريع تخطيط المشاريع والتنفيذ على أي نطاق، مما يمنحك الثقة في الإنجاز مع نمو أعمالك.

توفر المنصة تحليلات في الوقت الفعلي للارتقاء بـ اتخاذ القرار في كل خطوة من الطريق. قم بإثراء منظورك بوجهات نظر مختلفة وابقَ متقدماً على المهام والمشاريع القادمة.

العب بمخططات جانت, المسار الحرج تحليل المسار الحرج (CPA)، وتبعيات المهام، والمهام التبعية، والسوابق لـ إنشاء جدول زمني مبسط لمشاريعك! تسمح لك أتمتة Smartsheet على مستوى المحفظة بتطوير مهام سير العمل التي تغير قواعد اللعبة والتي تعمل على مواءمة جميع العناصر لضمان التوحيد والإنتاجية. مقارنة Asana مقابل Smartsheet!

أفضل ميزات Smartsheet

إدارة المشاريع القائمة على جداول البيانات

أتمتة روتينية على مستوى المحفظة

مخطط جانت مع CPA

تحليلات في الوقت الفعلي

يتكامل مع أكثر من 80 تطبيقاً

قيود سمارتشيت #### قيود سمارتشيت

لا يدعم المنهجية الرشيقة

يفتقر إلى أدوات الرسوم البيانية المتقدمة الموجودة في Excel

تسعير #### تسعير سمارتشيت

مجاني

محترف : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Smartsheet

G2 : 4.4/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 12,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

تحقق من هذه قوالب ورقة المعلومات !

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تحتاج المؤسسة إلى أداة فعالة لإدارة المشاريع كما يحتاج القبطان إلى بوصلة. 🧭

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