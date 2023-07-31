أسانا مقابل ClickUp: ما هي أداة إدارة الفريق الأفضل في عام 2025؟

عندما يتعلق الأمر بتنمية أعمالك، تلعب برمجيات إدارة المشاريع دورًا حاسمًا. إنه يشبه العثور على قطعة اللغز المفقودة التي تجمع كل شيء معًا. 🧩

ولكن دعنا نواجه الأمر - إن اختيار الأداة المناسبة لفرقك وأعمالك ليس بالمهمة السهلة. هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها ومجموعة كبيرة من الخيارات للاختيار من بينها. من المحتمل أن يكون لديك قائمة طويلة من المتطلبات والميزات المرغوبة من مختلف الفرق والقادة أيضًا.

والآن، كيف يمكنك أن تختار بثقة الأداة المثالية التي لا تلبي احتياجات مؤسستك وفريقك فحسب، بل تتوافق أيضًا مع عملك بأكمله؟ هنا يأتي دورنا!

في هذه المدونة، سنستكشف في هذه المدونة اثنين من أشهر أنظمة إدارة المشاريع التي اكتسبت زخمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة: ClickUp و Asana.

سنسلط الضوء على الاختلافات الرئيسية بينهما وسنقدم رؤى قيمة لمساعدتك على اتخاذ قرار مستنير. من خلال فهم الفروق الدقيقة بين هاتين الأداتين، ستتمكن من اختيار الأداة التي تتوافق بشكل أفضل مع الاحتياجات والأهداف الفريدة لفرقك وأعمالك المتنامية.

دعنا نتعمق في الأمر، هلا فعلنا؟ 🤿

ما هو ClickUp؟

قم بتنظيم مهامك في لوحة كانبان في ClickUp واحصل على عرض شامل لمهامك

دعنا نبدأ مع ClickUp - نظام إدارة المشاريع المتكامل، وأداة التعاون الجماعي المثالية لـ فرق البرمجيات والشركات من أي حجم لإدارة مهام غير محدودة.

تأسست ClickUp في عام 2017، وقد ساعدت آلاف الفرق (والعدد في ازدياد) على تغيير طريقة عملها وتعاونها.

وباعتبارها واحدة من أقوى منصات الإنتاجية، تعمل ClickUp على تبسيط وتبسيط سير العمل من خلال توفير أداة واحدة لإدارة المشاريع لتحل محل جميع التطبيقات الأخرى غير المتصلة ببعضها البعض، وتتيح رؤية المشروع لإبقاء الجميع على اطلاع على التقدم والأهداف في جميع الأوقات.

وبالانتقال سريعًا إلى عام 2023، أصبح ClickUp الآن أحد أدوات إدارة العمل الأعلى تقييمًا التي يستخدمها رواد الأعمال المنفردين والشركات الصغيرة والشركات الكبيرة حول العالم. وقد فاز بالعديد من الجوائز البارزة، بما في ذلك الاعتراف به كواحد من الشركات الأكثر ابتكارًا في عام 2023 في فئة مكان العمل من قبل شركة Fast Company.

وفي العام نفسه، حصلت ClickUp على المركز الأول في كل من أفضل منتجات برامج إدارة المشاريع و أفضل منتجات برامج التعاون والإنتاجية من G2، من بين العديد من الجوائز الأخرى مثل المنتجات الأعلى رضا 2023 .

مثير للإعجاب، أليس كذلك؟

ما الذي يجعل ClickUp أحد أفضل أدوات إدارة المشاريع اليوم؟

باختصار، يتجاوز ClickUp أساسيات برامج إدارة المشاريع - إنه حل متكامل لإدارة العمل مع إدارة المشاريع، وتتبع الوقت، والتعاون بين الفريق، وميزات تتبع الأهداف والتقدم، وأكثر من ذلك ملفوفة في حزمة واحدة عظيمة. 🎁

استخدم ميزة تتبع الأهداف في ClickUp للبقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك من خلال جداول زمنية واضحة وأهداف قابلة للقياس وتتبع التقدم المحرز تلقائيًا

يوفر ClickUp المئات من الميزات المتقدمة التي تمكّن الفرق من العمل بكفاءة والتعاون بسلاسة في مكان واحد، بدلاً من التنقل بين تطبيقات متعددة. بدءًا من التخطيط الاستراتيجي إلى إدارة سباقات السرعة إلى تتبع التقدم والأهداف، وكل ما بينهما وما بعده، يمكن ل ClickUp دعم أي نوع من المشاريع وجوانب عملك.

والأكثر من ذلك، فإن منصته قابلة للتخصيص بالكامل ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الخاصة بأي فريق، وسير العمل المعقد، والتفضيلات المميزة - هذا المستوى من المرونة وحده يجعل ClickUp الخيار الأنسب لأي فريق عمل أو شركة متنامية في مختلف المجالات.

هناك الكثير من الأسباب التي تجعل ClickUp يستمر في كسب قلوب الفرق والشركات في جميع أنحاء العالم. سوف نتعمق في ذلك بعد قليل، ولكن أولاً، دعنا نتعرف على أسانا.

ما هو أسانا؟

إدارة المشاريع في أسانا على غرار ClickUp، فإن Asana هي منصة تعاونية لإدارة العمل مصممة لمساعدة الفرق على إدارة عملها والتعاون بفعالية.

تأسست أسانا في عام 2008، وقد تم تصميمها لحل مشكلة عدم كفاءة إدارة العمل والتواصل. كما توفر أداة إدارة المشاريع هذه منصة مركزية لتخطيط المشاريع، وتعيين المهام، وتحديد المواعيد النهائية، والتواصل الفعال.

تُمكِّن Asana المستخدمين من تقسيم المشاريع المعقدة إلى مهام أصغر، وتعيين المسؤوليات، وتتبع التقدم المحرز، وضمان الشفافية والمساءلة بين أعضاء الفريق.

أما بالنسبة للميزات، توفر Asana أدوات المهام والتعاون، وتخطيط المشاريع، وتصور الجدول الزمني، ومشاركة الملفات، والتكامل مع الأدوات الشائعة الأخرى، من بين العديد من الميزات الأخرى. بشكل عام، يوفر Asana منصة شاملة وسهلة الاستخدام لإدارة العمل وتعيين المهام وتعزيز العمل الجماعي ومساعدة المؤسسات على تحقيق أهدافها بكفاءة.

ما الذي يجعل Asana واحدة من أفضل أدوات إدارة المشاريع اليوم؟

عبر أسانا

لعب دخول أسانا المبكر في مجال برمجيات إدارة المشاريع وعامل الألفة دورًا مهمًا في شعبيتها الدائمة.

فتصميمه البديهي وقدراته التعاونية وخيارات التخصيص والتحديثات في الوقت الفعلي وعمليات التكامل التي يوفرها تجعله خياراً مفضلاً للأفراد والفرق التي تسعى إلى اتباع نهج تقليدي لإدارة المشاريع. ومما لا شك فيه أن عامل الألفة هذا قد ساهم في توسيع قاعدة مستخدميه، حيث وفّر للفرق والمؤسسات منصة تشعر بالراحة وسهولة التنقل فيها.

حسنًا، إذًا كل من ClickUp و Asana يقدمان حلًا لإدارة المشاريع والتعاون بين الفرق، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: من الأفضل في إدارة المشاريع؟ 👀

## مقارنة بين ميزات ClickUp و Asana

قبل الخوض في التفاصيل، إليك نظرة عامة سريعة على كليك أب مقابل أسانا لمساعدتك في الحصول على السرعة! 👀

يشتهر كلايك أب بـ:

التخصيص : منصة إدارة المشاريع وسير العمل القابلة للتخصيص بالكامل والتي تلبي احتياجات أي عمل وفريق عمل

: منصة إدارة المشاريع وسير العمل القابلة للتخصيص بالكامل والتي تلبي احتياجات أي عمل وفريق عمل إدارة العمل والمشاريع : ميزات متقدمة ومرنة في الوقت نفسه لدعم أي منهجية مشروع، وأتمتة مخصصة لتسريع العمليات، وطرق عرض العمل القابلة للتطوير لتلبية احتياجات الفرق والشركات المتنامية

: ميزات متقدمة ومرنة في الوقت نفسه لدعم أي منهجية مشروع، وأتمتة مخصصة لتسريع العمليات، وطرق عرض العمل القابلة للتطوير لتلبية احتياجات الفرق والشركات المتنامية رؤية المشروع وتتبعه : طرق عرض مخصصة وتسلسل هرمي لتحسين رؤية المشروع وتتبعه على مستوى الشركة

: طرق عرض مخصصة وتسلسل هرمي لتحسين رؤية المشروع وتتبعه على مستوى الشركة إدارة الفريق والتعاون : أدوات تعاون مدمجة لدعم العمل عن بُعد والعمل غير المتزامن. إضافة عدة مكلفين ضمن المهام، وعرض عبء العمل لتخصيص الموارد بفعالية. يتوفر أيضًا خيار إضافة الضيوف ومنح الأذونات أو الحد منها

: أدوات تعاون مدمجة لدعم العمل عن بُعد والعمل غير المتزامن. إضافة عدة مكلفين ضمن المهام، وعرض عبء العمل لتخصيص الموارد بفعالية. يتوفر أيضًا خيار إضافة الضيوف ومنح الأذونات أو الحد منها تقارير وتحليلات في الوقت الفعلي: لوحات معلومات مخصصة وإشعارات والمزيد لتسهيل تتبع التقدم المحرز

لوحات معلومات مخصصة وإشعارات والمزيد لتسهيل تتبع التقدم المحرز واجهة سهلة الاستخدام: تصميم سهل الاستخدام مع وظيفة السحب والإفلات التي تتيح أيضًا التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث

تصميم سهل الاستخدام مع وظيفة السحب والإفلات التي تتيح أيضًا التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث دمج المكدس التقني : الوصول إلى مئات من الميزات لتقليل الحاجة إلى تطبيقات متعددة لتبسيط سير العمل

: الوصول إلى مئات من الميزات لتقليل الحاجة إلى تطبيقات متعددة لتبسيط سير العمل أسعار معقولة : يقدم خطة مجانية غنية بالميزات وخطط مدفوعة مناسبة للميزانية

: يقدم خطة مجانية غنية بالميزات وخطط مدفوعة مناسبة للميزانية تطبيق الهاتف المحمول: متاح عبر الأجهزة للسماح لك بالوصول إلى عملك من أي مكان وفي أي وقت

تقييمات العملاء ومراجعاتهم:

G2 : 4.7 من أصل 5 (أكثر من 8,200 تقييم)

: 4.7 من أصل 5 (أكثر من 8,200 تقييم) Capterra: 4.7 من أصل 5 (أكثر من 3,700 تقييم)

اشتهرت أسانا ب:

إدارة العمل والمهام: استخدام ميزات مثل المهام وتواريخ الاستحقاق والمكلفين والمزيد

استخدام ميزات مثل المهام وتواريخ الاستحقاق والمكلفين والمزيد التواصل : ميزات التعليق لتسهيل تعاون الفريق

: ميزات التعليق لتسهيل تعاون الفريق عروض : اختر من بين قائمة من طرق عرض العمل، بما في ذلك القائمة والتقويمات وعبء العمل والمزيد

: اختر من بين قائمة من طرق عرض العمل، بما في ذلك القائمة والتقويمات وعبء العمل والمزيد تتبع المشروع : عرض المواعيد النهائية للمشروع والمهام باستخدام أسلوب جانت أو القائمة أو لوحة كانبان

: عرض المواعيد النهائية للمشروع والمهام باستخدام أسلوب جانت أو القائمة أو لوحة كانبان إعداد التقارير : ابقَ على اطلاع على آخر المستجدات من خلال لوحات المعلومات التي تحتوي على محادثات في الوقت الفعلي وتحديثات الحالة والأهداف والمحافظ

: ابقَ على اطلاع على آخر المستجدات من خلال لوحات المعلومات التي تحتوي على محادثات في الوقت الفعلي وتحديثات الحالة والأهداف والمحافظ إدارة الفريق : إنشاء فرق، وإضافة متعاونين إلى المهام، والتعاون مع فرق خارجية، والتحكم في الأذونات، والمزيد

: إنشاء فرق، وإضافة متعاونين إلى المهام، والتعاون مع فرق خارجية، والتحكم في الأذونات، والمزيد عمليات التكامل : تواصل مع الأدوات التي يستخدمها فريقك كل يوم

: تواصل مع الأدوات التي يستخدمها فريقك كل يوم تطبيق الهاتف المحمول : يقدم تطبيقات للأجهزة المحمولة لنظامي iOS وAndroid. تتوفر معظم الميزات على الهاتف المحمول، ولكنها قد تختلف بين أنواع الأجهزة وبين تطبيق الويب الكامل

: يقدم تطبيقات للأجهزة المحمولة لنظامي iOS وAndroid. تتوفر معظم الميزات على الهاتف المحمول، ولكنها قد تختلف بين أنواع الأجهزة وبين تطبيق الويب الكامل الأسعار: تقدم Asana نسخة مجانية من أدواتها حيث يمكنك إدارة عدد غير محدود من المهام بما في ذلك مساحة تخزين غير محدودة بحد أقصى 100 ميجابايت لكل ملف

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2 : 4.3 من 5 (أكثر من 9,400 تقييم)

: 4.3 من 5 (أكثر من 9,400 تقييم) Capterra: 4.5 من أصل 5 (أكثر من 12,000 تقييم)

للوهلة الأولى، من الواضح في معركة ClickUp مقابل Asana، أن كل منصة لإدارة المشاريع لديها ميزات متشابهة لإدارة المهام وتعاون الفريق - وهو أمر رائع. فالأدوات الحديثة يجب أن تقدم حلولاً حديثة، وقوائم الميزات هذه هي أساس قوي لكلا الأداتين.

ولكن الآن، دعنا الآن ننتقل إلى التفاصيل الدقيقة ونحصل على المزيد من التفاصيل الدقيقة حول ما تقدمه كل أداة، بالإضافة إلى ما يميزها حقًا عن بعضها البعض.

1. إدارة المشاريع والمهام

أسانا مقابل كليك أب الجولة الأولى: دعونا نلقي نظرة على ميزات إدارة المشاريع والمهام الرئيسية في ClickUp وAsana (صوت جرس الملاكمة). 🥊🔔

ميزات ClickUp الرئيسية لإدارة المشاريع والمهام في ClickUp

أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة للمشروع بما في ذلك وظيفة جدول بيانات شاملة

طريقة عرض عبء العمل والصندوق لإدارة الموارد

طريقة عرض كل شيء توفر نظرة شاملة لجميع المشاريع

مئات الميزات القابلة للتخصيص، مثل الحقول المخصصة، التي تلبي احتياجاتك

تسلسل هرمي قوي للمشروع من أجل الرؤية والتنظيم

تتبع وقت المشروع وتتبع التقدم وتبع التقدم وتبعيات المهام والعلاقات

أتمتة المنطق الشرطي ومنشئي النماذج

رؤية المشروع في ClickUp

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

يمنحك ClickUp القدرة على عرض عملك بطريقتك الخاصة.

مع أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة طرق عرض المشروع في ClickUp بما في ذلك طريقة عرض القائمة واللوحة والجدول الزمني والتقويم وعبء العمل والنموذج، يمكنك أنت وفريقك أخيرًا إعداد عملك بأفضل طريقة لدعم سير عملك وتفضيلاتك الشخصية واحتياجات المشروع.

وباستخدام طريقة عرض كل شيء في ClickUp، ستحصل على لقطة لجميع مهامك المهمة من جميع المساحات والقوائم في طريقة عرض واحدة - وهو أمر رائع، خاصةً لقادة الفريق والمديرين.

أما بالنسبة إلى إدارة الموارد عبر الفرق، توفر طريقتا عرض عبء العمل والصندوق لمحة فورية عن أولويات الفريق وسعة العمل وغير ذلك.

هذا المستوى من رؤية المشروع وحده يجعل من ClickUp أحد أفضل برامج إدارة المشاريع و بدائل أسانا اليوم

أهم ما يميز ClickUp يتفوق ClickUp على Asana من حيث خيارات عرض المشروع. تقدم ClickUp مجموعة واسعة من أكثر من 15 طريقة عرض للمشروع، متجاوزةً بذلك طرق العرض الست المحدودة التي توفرها Asana. وعلاوة على ذلك، يفتقر Asana إلى طرق العرض الأساسية لإدارة المشروع مثل طريقة عرض كل شيء، وBox، والخرائط الذهنية، وطريقة عرض الجدول، وكلها متاحة بسهولة في ClickUp.

مساحة العمل وتنظيم المشاريع في ClickUp

يمنحك كل مستوى من مستويات ClickUp مزيدًا من المرونة والتحكم لتنظيم كل ما تحتاج إليه

أما بالنسبة لتنظيم المشاريع، فإن ClickUp يجعل من السهل الحفاظ على عملك مرتبًا من خلال هيكل التسلسل الهرمي القوي.

من مستوى مساحة العمل التي تمثل شركتك بأكملها إلى مستوى المساحة لتنظيم الأقسام والفرق المتعددة، إلى المجلدات لفصل المشاريع والحملات المختلفة وما إلى ذلك، يمكن لـ ClickUp ضمان أن يكون لفرقك ومشاريعك ومهامك المتعددة مكان مخصص لها.

لا يقتصر هذا على بنية التسلسل الهرمي للمشروع في ClickUp يساعدك في الحفاظ على التنظيم، كما أنه يحسّن رؤية المشروع ويمنع الفرق من إضاعة الوقت في البحث عن مهام محددة.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تعمل مع فرق خارجية وعملاء خارجيين، يتيح لك ClickUp دعوة الضيوف إلى مساحة العمل الخاصة بك مع التحكم الكامل في ما يمكنهم الوصول إليه وعرضه فقط وتعديله والتعليق عليه ومشاركته لضمان تأمين معلوماتك الخاصة والحساسة.

إدارة المهام في ClickUp

على مستوى المهمة في التسلسل الهرمي في ClickUp، يتيح ClickUp للفرق تقسيم المهام الأكبر إلى مهام فرعية لجعل كل خطوة أكثر كفاءة وقابلية للتنفيذ والتنظيم - ما عليك سوى إنشاء مهمة وإضافة مهام فرعية داخل المهمة الرئيسية.

قسم مشاريعك إلى مهام ومهام فرعية ومهام فرعية متداخلة في ClickUp

تتيح لك المهام والمهام الفرعية في ClickUp القيام بأكثر من مجرد عنصر نائب لعناصر الإجراءات الخاصة بك. فهي قابلة للتخصيص والوظيفية بشكل كبير لمساعدتك على العمل بكفاءة ومنع أي شيء من الانزلاق من خلال الشقوق.

وللمساعدة في إدارة المهام والمهام الفرعية، تقدم ClickUp مجموعة من الميزات التي يمكن استخدامها وتنفيذها ضمن المهام. وتشمل أوصاف المهام, تعيينات متعددة , الحقول المخصصة والحالات المخصصة، والتعليقات المخصصة والإشارات @، وتواريخ الاستحقاق، وعلامات الأولوية, علامات المهام المخصصة والملفات المضمّنة، وقوائم تدقيق المهام، والمراقبين.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر ClickUp ميزة تتبع وقت المشروع لتتبع الوقت، وتعيين التقديرات، وإضافة الملاحظات، وعرض تقارير عن وقتك من أي مكان، وميزة بحث شاملة سهلة الاستخدام لمساعدتك في العثور على إبرة في كومة (التكنولوجيا) الخاصة بك. ما عليك سوى استخدام بحث شامل للعثور بسرعة على أي ملف، سواء كان في ClickUp أو تطبيق متصل أو محرك الأقراص المحلي، كل ذلك من مكان واحد.

ابحث بسهولة عبر جميع المهام، والمستندات، والمشاريع في ClickUp للانتقال إلى عملك

تسمح هذه الميزات في النهاية بإدارة فعالة للمهام، وتحسين التنظيم، وتعزيز التواصل، وتتبع تقدم المشروع بسلاسة.

أهم ما يميز ClickUp يتيح لك ClickUp إضافة مُكلَّف واحد أو عدة مُكلَّفين إلى مهمة، بينما يتيح لك Asana خيار إضافة مُكلَّف واحد فقط إلى مهمة. لا يوفر Asana أيضًا ميزة مدمجة لتتبع الوقت لمساعدة الفرق في إدارة وقت المشروع، بينما يوفر ClickUp أداة تعقب وقت عالمية مدمجة تتيح لك تسجيل الوقت من سطح المكتب والجوال وحتى متصفح الويب باستخدام إضافة ClickUp لمتصفح كروم .

المشروع وتتبع التقدم المحرز في ClickUp

يساعد ClickUp على إبقاء جميع أعمالك مرئية ومنظمة مما يسمح بتتبع المشروع والتقدم المحرز بشكل فعال. تسهل مجموعة ميزاته الغنية تتبع أي جانب من جوانب سير عملك ومشاريعك وأهدافك وفرق العمل وغير ذلك.

وتوفر ميزات مثل المراقبات والإشعارات تحديثات فورية حول أي تغييرات أو تقدم، وتُظهر الحالات المخصصة بوضوح المرحلة التي تمر بها كل مهمة أو مشروع حاليًا، و لوحات معلومات مخصصة مع تقارير وتحليلات في الوقت الفعلي توفر نظرة عامة عالية المستوى لجميع مشاريعك ومهامك في لقطة واحدة سهلة المتابعة.

ميزة رئيسية أخرى من ميزات ClickUp لتتبع المشاريع هي عرض جانت ClickUp Gantt View . لا يمنحك هذا العرض أنت وفرق المشروع وأصحاب المصلحة جدولاً زمنياً ديناميكياً واضحاً فحسب، بل يتيح لك أيضاً جدولة المهام بسهولة، ومواكبة تقدم المشروع، وإدارة المواعيد النهائية، والتعامل مع الاختناقات، وغير ذلك الكثير، بكل سهولة.

تخطيط المشاريع وإدارة التبعيات وتحديد أولويات المهام باستخدام عرض جانت في ClickUp

المرونة وقابلية التوسع في ClickUp

ما يميز ClickUp عن أداة إدارة المشاريع التقليدية مثل Asana هو نظامها الأساسي القابل للتخصيص بالكامل - مما يجعلها الحل الأمثل لأي مشروع وفريق عمل وأي عمل.

مع أكثر من مائة ميزة قابلة للتخصيص و ClickApps ، يمكن تهيئة ClickUp بطرق مختلفة لتبسيط مهام سير العمل البسيطة إلى المعقدة، والتكيف مع أي احتياجات للمشروع، ودعم أي حالة استخدام وفريق عمل وأي عمل تقريبًا.

يسمح هذا المستوى من المرونة في ClickUp أيضًا للفرق بالعمل واعتماد أي نوع من منهجيات إدارة المشاريع مثل أجايل وسكرم والشلال وغيرها.

أهم ما يميز ClickUp بالإضافة إلى المرونة وقابلية التوسع، تتيح ClickApps والإعدادات الدقيقة في ClickUp أيضًا القادة والمشتريات فرق العمل للتحكم الكامل في الأذونات وتراخيص المستخدمين، على عكس Asana التي لديها تغطية محدودة في هذا المجال.

ميزات أسانا الرئيسية لإدارة المهام والمشاريع

طرق عرض المشروع (القائمة واللوحة والتقويم والجدول الزمني)

مساحات عمل للتعاون (المهام والمهام الفرعية)

إضافة ما يصل إلى مُعيَّن واحد لكل مهمة

حقول مخصصة لتتبع الحالة وتصفية المعلومات

التبعيات داخل المهام

رؤية المشروع في أسانا

إدارة المشاريع في أسانا

نظّم عملك في مشاريع مشتركة كقوائم أو لوحات كانبان لمبادراتك واجتماعاتك وبرامجك. طريقة عرض القائمة هي طريقة عرض بسيطة ومنظمة تعرض المهام وقوائم المهام بتنسيق قائمة عمودية، بينما طريقة عرض اللوحة منظمة بشكل مشابه للوحة كانبان. أما عرض الجدول الزمني، فيعرض المهام بتنسيق يشبه مخطط جانت.

مساحة العمل وتنظيم المشروع في أسانا

التسلسل الهرمي للمشروع في أسانا مساحات عمل أسانا تسمح للمجموعات بالعمل معًا على المشاريع والمهام، بغض النظر عن مجال بريدهم الإلكتروني. باستخدام مساحات العمل، يمكنك إنشاء أو الانضمام إلى مساحات عمل ومنتديات عمل متعددة، بحيث يمكنك التعاون مع مجموعات مختلفة من مستخدمي Asana.

مساحات العمل لها أشخاصها ومشاريعها ومهامها الخاصة بها. هذا يعني أن زملائك لا يمكنهم رؤية مساحات العمل أو منتديات المجموعة الأخرى التي أنت جزء منها، والعكس صحيح. خصوصيتك وسرية عملك محمية داخل كل مساحة عمل أو منتدى مجموعة.

في مساحة العمل، هناك نوعان من الأشخاص: أعضاء مساحة العمل وأعضاء الوصول المحدود. أعضاء مساحة العمل لديهم حق الوصول الكامل إلى كل شيء في مساحة العمل. من ناحية أخرى، فإن أعضاء الوصول المحدود لديهم قيود محددة على وصولهم. أعضاء الوصول المحدود لديهم فقط حق الوصول إلى المشاريع والمهام والرسائل التي تتم مشاركتها معهم بشكل صريح.

إدارة المهام في أسانا

تقدم أسانا مجموعة من ميزات إدارة المهام والعمل، بما في ذلك المهام والمهام الفرعية لتقسيم العمل إلى أجزاء يمكن إدارتها، وطرق عرض المشروع مثل القوائم أو لوحات كانبان لتنظيم تلك المهام.

ميزة أخرى بارزة لإدارة المهام في Asana هي "مهامي"، وهي أداة تساعدك على تتبع قائمة مهامك. فهي تعرض لك جميع المهام الموكلة إليك وموعد استحقاقها. يمكنك استخدامها لتحديد أولويات عملك ومعرفة ما يجب القيام به بعد ذلك. إنها طريقة رائعة للحفاظ على التنظيم والتركيز على مهامك اليومية. ولإضافة طبقة إضافية من التنظيم، يمكنك أيضًا تجميع المهام في أقسام في أي مشروع لمطابقة سير العمل، وتقسيم أنواع العمل، والحفاظ على تنظيم المهام ببساطة.

أما بالنسبة لتعيين المهام، يسمح لك Asana بتعيين مهمة إلى مُعين واحد فقط. ومع ذلك، يمكنك إضافة عدة متعاونين إلى مهمة ما.

المشروع وتتبع التقدم في أسانا

لمساعدتك في تتبع المهام والمشاريع، يقدم لك أسانا قسم النظرة العامة الذي يوفر لمحة سريعة عن مشاريعك وحالة تقدمها الحالية. يسمح لك هذا القسم أيضًا بإلقاء نظرة على تحديثات الحالة التاريخية، والمعالم، والعوائق وغيرها.

علاوة على ذلك، سيتلقى المتعاونون في مهمة أسانا إشعارات عند تحديث المهام. يتيح لهم ذلك البقاء على اطلاع دائم ومعرفة كيفية تقدم المهمة.

المرونة وقابلية التوسع في أسانا

الحقول المخصصة في أسانا (عبر أسانا) الحقول المخصصة في أسانا تسمح لك المشاريع بإضافة معلومات إضافية إلى المهام. يمكن استخدام هذه الحقول لتحديد المرحلة، أو الأولوية، أو التكلفة، أو أي تفاصيل أخرى ذات صلة بسير العمل والفريق والشركة. باستخدام الحقول المخصصة، يمكن للأفراد بسهولة فهم تقدم العمل في جميع أنحاء المؤسسة.

هل يوفر ClickUp أو Asana خيارات تخصيص أفضل لإدارة المشاريع؟

الإجابة المختصرة هي نعم - يوفر ClickUp مرونة أكبر من Asana.

المرونة: في حين أن Asana يوفر أدوات كثيرة لإدارة المشاريع والمهام، فإن الميزات بسيطة بما يكفي لإنجاز المهمة، لكنها تفتقر إلى المرونة التي تحتاجها الفرق والشركات، خاصة تلك التي تتطلع إلى التوسع، للعمل بكفاءة.

وهنا يتألق ClickUp.

فهو يسمح للمستخدمين بتخصيص تجربتهم بالكامل في ClickUp من خلال ClickUp مع ClickApps، وطرق عرض العمل المخصصة، وغير ذلك، بالإضافة إلى ميزاته القوية.

رؤية المشروع وتتبعه: بالإضافة إلى ذلك، يفوز ClickUp عندما يتعلق الأمر برؤية المشروع وتتبعه - فهو يوفر مستوى أعلى من رؤية المشروع مما يحسن من تتبع المشروع والشفافية عبر الفرق. 👀

إليك السبب:

بمجرد إنشاء مشاريع متعددة في Asana، يكاد يكون من المستحيل عرض وتلخيص جميع الأنشطة التي تجري في المشروع. إنه مجزأ إلى حد كبير، مما يعني أن إنشاء المزيد من المشاريع يؤدي بطبيعة الحال إلى المزيد من الصوامع. هذه مشكلة كبيرة للقادة الذين يحتاجون إلى نظرة شاملة للتقدم المحرز في مبادرات الشركة الكبيرة.

مع ClickUp، يتم تضمين الملخصات التي يحتاجها القادة مباشرةً في التسلسل الهرمي للمنصة - لا حاجة إلى لوحة تحكم متقدمة أو تخصيصات. يوفر ClickUp أيضًا عرضًا لكل شيء يخلق رؤية للمشروع على مستوى الشركة.

2. أتمتة سير العمل والذكاء الاصطناعي

أسانا مقابل ClickUp الجولة الثانية. ✌🏻

والآن، دعنا نقارن بين أتمتة سير العمل وقدرات الذكاء الاصطناعي في ClickUp وAsana. 🥊

ميزات ClickUp الرئيسية لأتمتة سير العمل والذكاء الاصطناعي

أتمتة مبنية مسبقًا ومخصصة

إمكانيات التكامل مع تطبيقات أتمتة سير العمل

عرض النماذج لتبسيط الطلبات

قوالب قابلة للتخصيص لكل فريق وحالات استخدام متنوعة

مساعد كتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي (ClickUp AI)

أتمتة سير العمل في ClickUp

يُعدّ تبسيط سير العمل إحدى مهام ClickUp، والسماح للمستخدمين بإنشاء حالات مهام مخصصة يجعل من الممكن إنشاء تقدم واضح، وتحريك المشاريع على طول دورة حياة المشروع، وتحسين تتبع التقدم المحرز - مما يقلل من الحاجة إلى إرسال أو طلب تحديثات حالة المشروع.

قم بإنشاء حالات مخصصة تناسب سير العمل الخاص بفريقك في ClickUp

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك ترميز كل حالة بالألوان لتسهيل ربط المراحل حسب اللون (وأكثر متعة للنظر، إذا جاز لنا أن نضيف). 😉

أفضل جزء؟

يمكنك استخدام الأتمتة المبنية مسبقًا أو إنشاء أتمتة مخصصة في ClickUp لأتمتة سير عملك - على سبيل المثال، تعيين مشغل وشرط لتغيير المُعيَّن للمهمة عندما تتغير حالة المهمة من "قيد التقدم" إلى "مراجعة" وغني عن القول أن الحالات المخصصة تغير قواعد اللعبة ويمكن أن تساعد في الحفاظ على تقدم مشاريعك إلى الأمام.

المزيد عن أتمتة سير العمل في ClickUp - تتيح لك هذه الميزة المفيدة والقيّمة للغاية في ClickUp أتمتة المهام أو سير العمل بأكمله ببضع نقرات وخطوات فقط. بغض النظر عن الفريق الذي تنتمي إليه أو العمل الذي تديره، يمكن لأتمتة ClickUp أن تحوّل سير عملك وتسرّعه، بالإضافة إلى الحفاظ على اتساق عملياتك في جميع الأوقات.

استخدم وصفات الأتمتة المُنشأة مسبقًا في ClickUp أو قم بتخصيصها بناءً على احتياجاتك، حتى يتمكن فريقك من التركيز على ما هو أكثر أهمية

لزيادة سرعة سير عملك بشكل أكبر، يقدم ClickUp أيضًا أكثر من 1000 قالب قابل للتخصيص لكل فريق وحالة استخدام، بما في ذلك العديد من قوالب إدارة المشاريع . احصل على إمكانية الوصول إلى إدارة المشاريع الرشيقة الجاهزة للاستخدام، ونواتج المشروع، وخطة تنفيذ المشروع, قوالب موجز المشروع وغير ذلك الكثير لبدء عملك والحفاظ على اتساق العمليات بين الفرق.

ميزات الذكاء الاصطناعي في ClickUp

ارتقِ بإنتاجيتك إلى آفاق جديدة مع ClickUp AI وتتبع مشاريعك بسرعة مع مساعدك الشخصي في الكتابة. ⚡️🤖

استخدام ClickUp AI لمساعدتك في الكتابة بشكل أسرع، وصياغة نسخة مقنعة، وإنجاز المزيد من الأعمال في وقت أقل

ClickUp AI هو حل الذكاء الاصطناعي الوحيد المصمم خصيصًا لكل دور وحالة استخدام لتعزيز الإنتاجية والتعاون واتخاذ القرارات من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأتمتة من أجل:

صياغة نسخة جذابة وواضحة وموجزة على الفور بناءً على مطالباتك

الوصول إلى المطالبات التي صاغها الخبراء لكل حالة استخدام داخل ClickUp مباشرةً

تحرير المحتوى الخاص بك بسهولة لتحسين الجودة

تلخيص النصوص المطولة بسرعة، مثل ملاحظات الاجتماعات، وتقييمات المشاريع، وغير ذلك الكثير

إنشاء عناصر الإجراءات والرؤى من المستندات والمهام

ترجمة النصوص ب 12 لغة

والمزيد

يمكن لهذه الميزة المتقدمة تسريع خطط مشاريعك وتنفيذها، وتمكين المديرين والفرق وأصحاب المصلحة والمؤسسات بأكملها من تبسيط عمليات إدارة المشاريع وتحقيق نتائج أفضل. 📈

أهم ما يميز ميزة انقر فوق يقدم Asana بعض ميزات الذكاء الاصطناعي، ولكنها خفيفة ومحدودة مقارنةً بما يقدمه ClickUp. على سبيل المثال، يمكنك فقط تعديل نغمة الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي في Asana، بينما يتيح لك ClickUp AI تعديل المدخلات المختلفة لضمان توليد محتوى يناسب دورك ونبرة صوتك ومستوى إبداعك وغير ذلك الكثير.

ميزات أسانا الرئيسية لأتمتة سير العمل والذكاء الاصطناعي

الأتمتة والقواعد المخصصة

قوالب مخصصة

نماذج طلبات العمل

ذكاء أسانا (الذكاء الاصطناعي)

أتمتة سير العمل في أسانا

على غرار ClickUp، يمكن لـ Asana أتمتة المهام الروتينية لمساعدتك على توفير الوقت خلال يومك من خلال تقليل الأعمال المزدحمة التي تعيق سير عملك. قم بتخصيص منطق الأتمتة الخاص بك باستخدام أكثر من 70 قاعدة في منشئ القواعد المخصصة في Asana لتقليل هامش الخطأ في عملياتك وضمان سير مشاريعك كما هو مخطط لها.

ألست من محبي البدء من الصفر؟ لديك أيضًا خيار تصفح معرض قواعد Asana المضبوطة مسبقًا أو الاختيار من بين مجموعة من قوالب الأتمتة المبنية مسبقًا لمختلف المشاريع أو حالات الاستخدام الشائعة. حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت في وضع الاستراتيجيات والتركيز على العمل المهم حقاً.

ميزات الذكاء الاصطناعي في أسانا

يتمتع مستخدمو Asana حالياً في الإصدار التجريبي، بالقدرة على إدخال وظائف مدعومة بالذكاء الاصطناعي في عملياتهم باستخدام Asana Intelligence. صُممت هذه الأداة لإزالة الاختناقات في أي عملية وجعل أتمتة سير العمل أبسط وأكثر فعالية مع ميزات من أجل:

تلخيص المهام والمواضيع والمحتوى

تقييم كتابتك لإنشاء توصيات مختلفة

إنشاء الحقول المخصصة والقواعد واقتراحات الإنتاجية تلقائيًا

تعديل نبرة المحتوى الخاص بك

وأكثر من ذلك.

هل يقدم ClickUp أو Asana خيارات أفضل لأتمتة سير العمل؟

على الرغم من أن Asana Intelligence يقدم بعض الوظائف لإنشاء ملخصات المشاريع وملخصات الاستعداد، إلا أنه يفتقر إلى حلول الذكاء الاصطناعي الفريدة المستندة إلى الأدوار التي تقدمها ClickUp لتخصيص المحتوى الخاص بك بشكل مثالي لحالة الاستخدام الدقيقة. والأكثر من ذلك، فإن ClickUp AI يتطور باستمرار! مع وجود ميزات للوصول إلى الذكاء الاصطناعي أثناء التنقل، وإنشاء المهام والمهام الفرعية، وتقييم المشاريع في الأفق، هذه مجرد البداية فقط للذكاء الاصطناعي في ClickUp AI.

3. التعاون والتواصل

أسانا مقابل ClickUp الجولة الثالثة: كيف يختلف ClickUp وAsana عندما يتعلق الأمر بالتعاون والتواصل؟ هيا بنا 🥊

ميزات ClickUp الرئيسية لتعاون الفريق والتواصل

اللوحات البيضاء للتخطيط الاستراتيجي لـتنفيذ المشروع ClickUp Docs لإدارة المستندات

اكتشاف التعاون وتحريره من أجل التعاون السلس

عرض الدردشة للمراسلة الفورية داخل ClickUp

مسجل شاشة المقطع لتسجيل تعليمات الفيديو والتحديثات والمزيد ومشاركتها

التعليقات المعينة في المهام والمستندات لحل الأسئلة بشكل أسرع

التدقيق للتعليق على ملفات PDF والصور ومقاطع الفيديو للحصول على حلقة تعليقات أسرع

إرسال بريد إلكتروني في ClickUp للاحتفاظ بالمحادثات في مكان واحد وإلى جانب عملك

تعاون الفريق في ClickUp

استخدم لوحات ClickUp Whiteboards كأداة تعاون مرئي لأي حاجة

تم تصميم ClickUp للتعاون الجماعي. فهو يوفر العديد من الميزات سهلة الاستخدام والوظيفية والبديهية لتسهيل التعاون بغض النظر عن وقت أو مكان العمل.

ميزات مثل ألواح بيضاء و مستندات ClickUp تتماشى بسهولة مع مهامك ومشاريعك، مما يمكّن فريقك من التعاون وإنجاز العمل بشكل أسرع.

إذن، ما الذي يجعل ClickUp Whiteboards ووثائق ClickUp مفيدة للمديرين وفرق العمل؟

ألواح ClickUp البيضاء هي اللوحة البيضاء الافتراضية الوحيدة التي يمكنها تحويل أفكار فريقك إلى إجراءات منسقة - كل ذلك في مكان واحد. توفر اللوحات البيضاء اللوحة المثالية للفرق لوضع الأفكار وتصور سير العمل.

وتوفر كل من سبورات وايت بورد ومستندات ClickUp ميزة اكتشاف التعاون والتحرير، مما يسمح للفرق بمعرفة من يشاهد أو يعمل على نفس المهام والمستندات والمشاريع، والتعاون في الوقت الفعلي، والانتقال بسرعة من الفكرة إلى العمل، والربط بالمهام والملفات والمستندات والمزيد.

وهذا يخلق رؤية وشفافية للمشروع، بالإضافة إلى جلسات تعاون سلسة - يمكن لأعضاء الفريق إنشاء وتحرير المهام جنبًا إلى جنب مع أقرانهم دون احتكاك أو تداخل داخل أداة إدارة المشروع.

يمكن تحرير المستندات في الوقت الفعلي جنبًا إلى جنب مع فريقك لإنشاء مستندات الويكي أو قواعد المعرفة أو خرائط الطريق أو جلسات العصف الذهني. ضع علامة على الآخرين بالتعليقات، أو عيّن لهم عناصر عمل، أو حوّل النص إلى مهام قابلة للتتبع للبقاء على اطلاع على الأفكار

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للفرق ترك التعليقات داخل المستندات والمهام، والتعليق على ملفات PDF والصور ومقاطع الفيديو باستخدام ميزة التدقيق . تتيح لك هذه الميزة التعاونية القيّمة التواصل مع أي شخص في مساحة عمل ClickUp ضمن قسم التعليقات، وتعيين التعليقات لتوجيه عنصر إجراء أو رسالة إلى شخص أو فريق عمل محدد - مما يخلق خط اتصال واضح ويسرّع عملية تقديم الملاحظات.

التواصل في ClickUp

يسير تعاون الفريق والتواصل جنبًا إلى جنب. 🤝

بينما تتيح لك ClickUp إمكانية التعاون مع فريقك في أي مكان في المنصة تقريبًا، إلا أن هناك بعض ميزات التواصل الرئيسية في ClickUp التي تدعم تعاون الفريق بشكل أكبر.

لنبدأ بـ عرض الدردشة ، ميزة المراسلة الفورية المدمجة في ClickUp.

تمنح طريقة عرض الدردشة أي شخص في مساحة العمل الخاصة بك طريقة سهلة وفعالة للتواصل مع شخص واحد أو أكثر، وإرسال واستقبال الرسائل على الفور داخل ClickUp وإلى جانب عمله - لا مزيد من التنقل بين أدوات متعددة ومحادثات مبعثرة.

ميزة أخرى بارزة للتواصل مع الفرق هي ميزة Clip، وهي ميزة ClickUp مسجل الشاشة المدمج .

اختر تسجيل شاشتك بالكامل، أو نافذة تطبيق، أو علامة تبويب متصفح باستخدام Clip من ClickUp ومشاركتها مع الفريق من داخل مهمة

يمكن الوصول إلى Clip من داخل أقسام التعليقات على المهام، وهو بمثابة أداة أخرى يمكن للفرق استخدامها لتسهيل التواصل الفعال بين بعضها البعض وإيصال رسائل موجزة.

يمكنك تسجيل شاشتك لتصوير مقاطع فيديو تعليمية، وشرح الأفكار أو العمليات المعقدة عبر الفيديو، وإنشاء عروض تقديمية، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، وغير ذلك، ثم مشاركتها بسهولة مع أي شخص في مساحة العمل الخاصة بك. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للمتعلمين المرئيين أو ببساطة عندما يكون من الأسهل (والأكثر إنتاجية) الشرح عبر الفيديو بدلاً من كتابة ملاحظات طويلة.

والآن، إذا كنت تتساءل ما الذي يجعل ميزات التواصل في ClickUp أفضل من Asana، فإليك الأمر. على عكس Asana، يقدم ClickUp البريد الإلكتروني في ClickUp ميزة تتيح للفرق ومديري المشاريع وأي شخص في مساحة العمل الخاصة بك إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني داخل ClickUp.

إدارة رسائل البريد الإلكتروني والعمل في مكان واحد-إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني في أي مكان في ClickUp، وإنشاء مهام من رسائل البريد الإلكتروني، وإعداد الأتمتة، وإرفاق رسائل البريد الإلكتروني بأي مهمة، والمزيد

تعمل هذه الميزة المتقدمة على تبسيط الاتصالات الداخلية والخارجية من خلال السماح للمستخدمين بالوصول إلى محادثات البريد الإلكتروني الخاصة بهم داخل المهام، مما يحافظ على المحادثات وعناصر العمل تحت سقف واحد ويزيل الحاجة إلى الانتقال إلى تطبيق آخر.

ميزة النقر فوق مفتاح النقر فوق مفتاح النقر لا يوفر Asana سبورة بيضاء مدمجة ومسجل شاشة، كما أنه لا يتيح لك إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني كما يفعل ClickUp. تعمل ميزة السبورة البيضاء في ClickUp على تسهيل تعاون الفريق بسلاسة، وتجعل العصف الذهني وتخطيط المشروع وتحويل الأفكار إلى عمل ممكن، بينما تعمل ميزات التواصل الخاصة به مثل مسجل الشاشة المدمج وعرض الدردشة والتعليقات المخصصة والتدقيق على تعزيز التواصل الفعال وعمليات المراجعة المبسطة.

ميزات أسانا الرئيسية لتعاون الفريق والتواصل

تعليقات المهام

المتعاونون

المتابعون

الإشارات

المراسلة

تعاون الفريق في Asana

تقدم Asana ميزات مثل تعليقات المهام والمتابعين والحالة لدعم تعاون الفريق.

تسمح تعليقات المهام للمستخدمين بالتعليق مباشرةً على مهمة ما لتوضيح ما يجب القيام به بالضبط، وإضافة @إلى زملاء الفريق أو المهام أو المشاريع الأخرى حتى يبقى كل شيء متصلاً، بينما تقوم ميزة الحالة بتقطير البيانات من Asana إلى مخططات وإبرازات أخرى - وهي طريقة سهلة لرواية قصة مرئية حول التقدم المحرز.

إضافة تعليقات ضمن مهمة أسانا

علاوةً على ذلك، وعلى غرار خاصية مراقبة المهام في ClickUp، لدى Asana خاصية تسمى المتابعون تتيح لك إضافة زملائك في الفريق كمتابعين حتى يتمكنوا من البقاء على اطلاع على العمل على المهمة وتلقي الإشعارات ذات الصلة بتحديثات المهمة.

التواصل في أسانا

الآن لتعزيز تواصل الفريق، يوفر لك Asana ميزة المراسلة التي تمكنك من التواصل داخل Asana مع زملائك وربطها بسهولة بالعمل ذي الصلة. يمكنك إرسال رسائل مع أي مجموعة من الأفراد والفرق والمشاريع.

إرسال رسائل مباشرة إلى أفراد آخرين في Asana

هل يوفر ClickUp أو Asana ميزات تعاون وتواصل أفضل للفرق؟

يقدم كل من ClickUp وAsana ميزات متعددة لتشجيع التواصل الأفضل للفريق. ولكن بدون برنامج السبورة البيضاء المدمج، أو ميزة تسجيل الشاشة، أو وظيفة البريد الإلكتروني، لا يمكن لـ Asana منافسة مستوى التعاون الذي توفره ClickUp.

4. إعداد التقارير وتتبع الأهداف

أسانا مقابل ClickUp الجولة الرابعة. 🥊

دعنا نقارن بين قدرات كل أداة في إعداد التقارير وتتبع الأهداف.

ميزات ClickUp الرئيسية لإعداد التقارير وتتبع الأهداف

لوحات معلومات مخصصة مع تقارير في الوقت الفعلي

بطاقات المحفظة لتتبع التقدم المحرز

عرض عبء العمل لإدارة الموارد

أهداف قابلة للتتبع مع تتبع التقدم التلقائي

صناديق البريد الوارد للإشعارات (المهمة، والأخرى، والمسح)

إعداد التقارير في ClickUp

ما يجعل ClickUp واحدة من أفضل أدوات إدارة المشاريع مع ميزات إعداد التقارير هو لوحات المعلومات المخصصة مع التقارير والتحليلات في الوقت الفعلي التي تمنح الفرق ومدير المشروع والمديرين التنفيذيين رؤية لحالات المشروع الرئيسية والمزيد.

ومع أكثر من 50 نوعًا مختلفًا من البطاقات، يمكنك تخصيص وإنشاء لوحة التحكم في ClickUp التي تتيح لك الحصول على نظرة عامة رفيعة المستوى على جميع أعمالك وفرقك عبر مساحة العمل الخاصة بك، والحصول على رؤى قيمة لمساعدتك على اتخاذ قرارات أفضل في مجال الأعمال.

إنشاء لوحات معلومات مخصصة في ClickUp للحصول على نظرة عامة عالية المستوى لجميع أعمالك

تتبع الأهداف في ClickUp

يعد تتبع التقدم والأهداف جزءًا مهمًا من العمل، ويجعل ClickUp من السهل إنشاء أهداف قابلة للتتبع وربطها بعملك من خلال أهداف ClickUp الميزة.

أهداف ClickUp Goals رائعة لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المشاريع ودورات العدو السريع، و OKRs، والمزيد - ابقَ على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك من خلال جداول زمنية واضحة وأهداف قابلة للقياس وتتبع التقدم التلقائي.

يمكن أن يساعدك استخدام ميزة تتبع الأهداف هذه في أن تظل أنت وفريقك خاضعين للمساءلة ومتوافقين مع الأهداف والحفاظ على عقلية موجهة نحو الهدف في جميع الأوقات.

ميزة النقر الرئيسية المميزة:

تتيح لك ClickUp تحديد أكثر من 50 شكلاً من أشكال بطاقات لوحة التحكم التي توفر بيانات فورية لأي أنشطة في مساحة عمل ClickUp، بينما تقدم Asana عددًا محدودًا من المخططات. أما بالنسبة لتتبع الأهداف، فإن ClickUp Goals متاحة على الخطة المجانية للأبد لما يصل إلى 100 استخدام وغير محدودة مع الخطة غير المحدودة - بينما ميزة أهداف أسانا متاحة فقط على خطة الأعمال وما فوق.

ميزات أسانا الرئيسية لإعداد التقارير وتتبع الأهداف

لوحة تحكم مع مخططات بيانية مخصصة

عرض التقويم مع قوائم المهام

حافظات لمراقبة حالة المشروع

تتبع الأهداف

صندوق الوارد للإشعارات

إعداد التقارير في أسانا

عرض لوحة معلومات المشروع في أسانا (عبر أسانا)

تحديثات حالة المشروع و الإبلاغ في أسانا ممكنة من خلال طرق عرض المشروع مثل النظرة العامة وطريقة عرض لوحة المعلومات مع التقارير العالمية . يمكنك استخدام النظرة العامة للاطلاع على تحديثات الحالة والأنشطة في المشروع للاطلاع على آخر المستجدات، ولوحات المعلومات للحصول على تمثيل مرئي لبيانات مشروعك مع تقدم المهام، والمُعيّن، وتواريخ الاستحقاق، وغير ذلك - حتى في الإصدار المجاني.

علاوةً على ذلك، يمكنك تتبع المهام حسب حالة الإنجاز، والمهام غير المكتملة حسب المُعيَّنين، وتتبع التقديرات مقابل الفعلية، والمزيد.

تتبع الأهداف في أسانا

مثل ClickUp، يوفر Asana ميزة تتبع الأهداف. أهداف أسانا يسمح لك بالاحتفاظ بأهداف شركتك وعملك، مثل المعالم والمشروعات والمحافظ متصلة في نفس المكان. يمكنك أيضًا تخصيص طريقة العرض باستخدام الفلاتر للمساعدة في التنقل بين أهدافك في Asana.

من المهم أن نلاحظ هنا أن أهداف أسانا متوفرة فقط في خطط الأعمال والمؤسسات، وهو ما قد يشكل عائقاً لبعض الفرق والشركات ذات الخطط الأقل مستوى.

هل يوفر ClickUp أو Asana إمكانات أفضل لإعداد التقارير وتتبع الأهداف؟

من الأفضل في هذه الجولة؟ 👀

إعداد التقارير: يقدم كل من ClickUp و Asana العديد من ميزات إعداد التقارير في أداة إدارة المشروع - مثل لوحة تحكم مخصصة لمنح مديري المشاريع والفرق وأصحاب المصلحة طريقة سهلة لعرض حالة التقدم في لمحة سريعة.

ومع ذلك، عند المقارنة بين ميزتي لوحة التحكم، فإن عرض لوحة المعلومات في ClickUp يوفر خيارات تخصيص أكثر من التقارير الشاملة في Asana.

تتبع الأهداف: بالنسبة لتتبع الأهداف، يقدم كلاهما ميزة الأهداف التي يمكنها إظهار التقدم المحرز. ومع ذلك، يتجاوز ClickUp إظهار تجميع التقدم، وما هو على المسار الصحيح، أو في خطر، أو خارج المسار الصحيح. يتيح لك ClickUp اختيار نوع الأهداف، مثل الأرقام، والصواب/الخطأ، والنسبة المئوية، والعملة، والتلقائية التي تتتبع إنجاز المهام، بحيث يمكنك الحصول على أهدافك بدقة وسهولة.

من الجيد أيضًا ملاحظة أن أهداف Asana Goals متاحة فقط في الخطة المدفوعة (خطة الأعمال وما فوق)، بينما تتوفر أهداف ClickUp في الخطة المجانية للأبد.

5. تبديل السياق والتكاملات

أسانا مقابل ClickUp الجولة الخامسة:

الميزات الرئيسية لـ ClickUp لتبديل السياق والتكاملات

مجموعة من أدوات برامج إدارة المشاريع والتعاون الجماعي وميزات الإنتاجية في مكان واحد

علبة المهام لوضع إشارات مرجعية للمهام

الشريط الجانبي للمفضلة للتنقل بسرعة بين المهام وطرق العرض والمزيد

تكامل ClickUp مع أكثر من 1,000 أداة عمل

قم ببناء عمليات التكامل المخصصة الخاصة بك و ClickUp مع واجهة برمجة تطبيقات ClickUp

تصغير المهام، والمستندات والاحتفاظ بها ضمن علبة المهام لإبقاء الوصول إليها بسهولة في ClickUp

باستخدام ClickUp، يمكنك بثقة تبسيط سير عملك وتحسين إنتاجيتك بشكل لم يسبق له مثيل.

ميزاته وقدراته الرئيسية مثل علبة المهام و الشريط الجانبي للمفضلة لا مثيل لها، مما يسمح لك بالانتقال بسلاسة بين المهام دون تشتيت انتباهك - مما يجعل ClickUp أداة استثنائية لتقليل التبديل بين السياقات والحفاظ على التركيز على عملك.

لتبسيط سير عملك وتعزيز إنتاجيتك بشكل أكبر، يمكن أن يتكامل ClickUp مع أكثر من 1000 أداة عمل، بما في ذلك Google Drive وSlack وHubspot وSalesforce وGitHub وغيرها الكثير. يسمح لك هذا التكامل السلس بجمع كل أعمالك من تطبيقات متعددة في مكان مركزي واحد، مما يلغي الحاجة إلى التبديل المستمر بين التطبيقات أو المنصات المختلفة.

وإذا كنت ترغب في إنشاء عمليات التكامل الخاصة بك وتطبيقات ClickUp - يمكنك ذلك من خلال واجهة برمجة التطبيقات العامة ( واجهة برمجة التطبيقات ).

ونتيجةً لذلك، يمكنك زيادة شحن حزمة التكنولوجيا الخاصة بك والبقاء منغمسًا في عملك دون تشتيت الانتباه عن سير العمل المنفصل وهذا لا يوفر الوقت فحسب، بل يبقيك أيضًا في التدفق ويزيد من الإنتاجية.

️ قم بشحن حزمة التقنيات الخاصة بك باستخدام أفضل عمليات تكامل ClickUp .

ميزات أسانا الرئيسية لتبديل السياق وعمليات التكامل

ربط أسانا بأكثر من 200 تطبيق

واجهات برمجة تطبيقات Asana لإنشاء تطبيقات مخصصة

دليل التطبيق في Asana (عبر Asana)

تتكامل أسانا مع أكثر من 200 أداة عمل أخرى لتتيح لك إبقاء تطبيقاتك متصلة في مكان واحد، مما يوفر الوقت الذي يضيع عادةً في التبديل بين السياقات وتكرار العمل أو البحث عنه في أماكن متعددة.

يمكنك ربط GitHub وSlack وMicrosoft Teams وDropbox وZapier وغيرها - معظم هذه الأدوات تكامل أسانا تركز في المقام الأول على تبسيط سير العمل وتحسين الإنتاجية.

بالإضافة إلى عمليات التكامل المبنية مسبقًا، تقدم Asana عمليات تكامل مخصصة من خلال واجهة برمجة التطبيقات ومنصة المطورين الخاصة بها. يتيح لك ذلك أنت أو فريق التطوير لديك إنشاء عمليات تكامل مخصصة تلبي المتطلبات الفريدة لمؤسستك أو ربط Asana بأنظمة برمجيات خاصة أو خاصة بالصناعة.

هل يوفر ClickUp أو Asana دمجًا تقنيًا أفضل؟

إذا كنت تبحث عن أداة لتغيير قواعد اللعبة لتقليل التبديل بين السياقات وربط جميع أدوات عملك وتحسين سير عملك، فإن ClickUp هو الحل الكامل والهدية المثلى التي لا تنضب.

6. دعم العملاء

أسانا مقابل ClickUp: الجولة السادسة نحن نقترب من النهاية - من سيحصل على لقب أفضل موارد دعم العملاء بين هاتين الأداتين القويتين؟

موارد دعم العملاء في ClickUp

تقدم ClickUp دعماً مباشراً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون أي تكلفة على الإطلاق! سواء كنت مستخدمًا متمرسًا أو كنت قد اكتشفت للتو هذه المنصة القوية، فإن ClickUp متاح بسهولة للإجابة على أي سؤال تحت الشمس. كل شيء يبدأ في مركز مساعدة ClickUp -مركز شامل للدعم في أي فئة.

يتمحور ClickUp حول تلبية احتياجات المستخدم أينما كان، وقد أنشأ طرقًا متعددة للوصول إلى الدعم الذي تحتاجه، بغض النظر عن كيفية أو مكان تفاعلك مع التطبيق! يمكنك الانتقال إلى مركز المساعدة من داخل مساحة العمل الخاصة بك، أو من أي صفحة ويب ClickUp، أو مباشرةً من متصفحك. من هناك، سيكون لديك خيار تضييق نطاق البحث عن الدعم للعثور على إجابات أسرع.

كن خبيراً في ClickUp مع المئات من الدورات التدريبية والندوات عبر الإنترنت لزيادة إنتاجيتك بشكل فائق

اكتب سؤالك في شريط البحث، أو تواصل مع فريق الدعم عبر الدردشة، أو اختر نوع المورد الذي تبحث عنه من خيارات ClickUp الأربعة:

واجهة برمجة تطبيقات ClickUp : يمكنك الوصول على الفور إلى الوثائق المفيدة لإنشاء عمليات التكامل المخصصة الخاصة بك وتكامل ClickUp لجعل تجربتك أكثر قيمة مع واجهة برمجة التطبيقات العامة (API)

: يمكنك الوصول على الفور إلى الوثائق المفيدة لإنشاء عمليات التكامل المخصصة الخاصة بك وتكامل ClickUp لجعل تجربتك أكثر قيمة مع واجهة برمجة التطبيقات العامة (API) جامعة ClickUp : بغض النظر عن الميزة أو حالة الاستخدام أو الفئة - فقد أنشأت ClickUp موردًا تعليميًا لمساعدتك على إتقانها من مساحة العمل الخاصة بك. جامعة ClickUp هي المركز الرقمي للدورات التدريبية المنسقة المصممة لمساعدتك على رفع مستوى مهاراتك وزيادة إنتاجيتك

: بغض النظر عن الميزة أو حالة الاستخدام أو الفئة - فقد أنشأت ClickUp موردًا تعليميًا لمساعدتك على إتقانها من مساحة العمل الخاصة بك. جامعة ClickUp هي المركز الرقمي للدورات التدريبية المنسقة المصممة لمساعدتك على رفع مستوى مهاراتك وزيادة إنتاجيتك ندوات عبر الإنترنت : مثالية للفرق التي تبدأ في استخدام ClickUp لأول مرة، حيث توفر الندوات عبر الإنترنت حلاً عند الطلب لمساعدتك على اكتشاف قوة مساحة العمل الخاصة بك. يمكن مشاهدة هذه الموارد المجانية وإعادة مشاهدتها مجانًا، وتوفر عروضًا توضيحية مرئية لتجربة تعليمية أكثر شمولاً

: مثالية للفرق التي تبدأ في استخدام ClickUp لأول مرة، حيث توفر الندوات عبر الإنترنت حلاً عند الطلب لمساعدتك على اكتشاف قوة مساحة العمل الخاصة بك. يمكن مشاهدة هذه الموارد المجانية وإعادة مشاهدتها مجانًا، وتوفر عروضًا توضيحية مرئية لتجربة تعليمية أكثر شمولاً قوالب النقر فوق القوالب : ابدأ أي عملية في ClickUp باستخدام أحد القوالب القابلة للتخصيص بالكامل لأي حالة استخدام

موارد دعم عملاء Asana

تنتقل منصة Asana المستوحاة من البساطة إلى موارد الدعم الخاصة بها. تستقبلك صفحة دعم Asana Support الخاصة بها بمطالبات محددة مسبقًا بناءً على نوع سؤالك أو التحدي الذي تواجهه. ومن هناك، ستجد قائمة أخرى من المطالبات لمواصلة رحلتك الفردية للوصول إلى الحل. لحسن الحظ، هناك طرق أخرى للعثور على دعم العملاء في Asana، لكن الأمر يتطلب المزيد من البحث والاشتراك في إحدى خططها المدفوعة للوصول إليها. 🤓

تقدم Asana أيضًا دعمًا للدردشة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من مركز المساعدة الخاص بها ودليل مستخدم مفصل للرجوع إليه كدليل أثناء عملية الإعداد. وبالإضافة إلى هذه الحلول الذاتية، يمكنك أيضًا استخدام:

أكاديمية أسانا : التدريب والندوات عبر الإنترنت والدورات التفاعلية لتتعلم كيفية استخدام أسانا بشكل أفضل

: التدريب والندوات عبر الإنترنت والدورات التفاعلية لتتعلم كيفية استخدام أسانا بشكل أفضل منتدى أسانا : اعثر على الأسئلة والأجوبة والخبراء في منتدى مناقشة مجتمع أسانا النشط. ما العيب؟ لا يمكنك الوصول إلى العديد من فئات المنتجات الرئيسية أو المشاركة فيها ما لم يكن لديك حساب Asana بالفعل

: اعثر على الأسئلة والأجوبة والخبراء في منتدى مناقشة مجتمع أسانا النشط. ما العيب؟ لا يمكنك الوصول إلى العديد من فئات المنتجات الرئيسية أو المشاركة فيها ما لم يكن لديك حساب Asana بالفعل تدريب بقيادة مدرب: دورات تدريبية أسبوعية مباشرة يستضيفها العديد مننجاح العملاء الممثلون

ما الأداة التي تقدم حلولاً أكثر شمولاً لدعم العملاء؟

على الرغم من أن كلاً من Asana وClickUp لديهما مراكز مساعدة مفصلة وتسمحان لمستخدميهما بالدردشة مع فرق الدعم الخاصة بهما، فإن دعم العملاء في ClickUp يتجاوز ذلك.

فبغض النظر عن الوقت من اليوم، أو نوع السؤال، أو المشكلة الفريدة التي تواجهها، يجعل ClickUp من السهل العثور على إجابتك. فبدلاً من إرشادك إلى مسار يستغرق وقتاً طويلاً من النقرات والتمرير للوصول إلى الوثائق الصحيحة، فإن ClickUp يجلب لك الحل إليك. بالإضافة إلى ذلك، يتيح ClickUp حلول الدعم الخاصة به للجميع - حتى المستخدمين المحتملين والجدد - بتكلفة إضافية قليلة أو بدون تكلفة إضافية.

7. الأسعار

وصولاً إلى الجولة الأخيرة - ما مدى تأثير Asana أو ClickUp على أرباحك النهائية؟

خطط التسعير #### ClickUp

خطة مجانية للأبد: خطة مجانية غنية بالميزات

خطة مجانية غنية بالميزات غير محدودة: 7 دولارات لكل عضو/شهر (تخزين غير محدود)

7 دولارات لكل عضو/شهر (تخزين غير محدود) الشركات: 12 دولارًا لكل عضو/شهريًا

12 دولارًا لكل عضو/شهريًا المؤسسات: اتصل بالمبيعات للحصول على أسعار مخصصة خطط تسعير أسانا

الأساسية: خطة أسانا المجانية

خطة أسانا المجانية القسط: 10.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهريًا

10.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهريًا الشركات: 24.99 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

24.99 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

هل أنت مستخدم بالفعل ل Asana؟ تعرف على كيفية التبديل من ClickUp إلى Asana:

من قام بذلك بشكل أفضل: كليك أب أم أسانا؟

وصلت الأصوات ولدينا الفائز! 🏆

في المواجهة النهائية بين Asana وClickUp-ClickUp هو الخيار الأفضل._

بينما وجد Asana موطئ قدم له كأحد الحلول المبكرة في فئة برامج إدارة المشاريع، إلا أنه فشل في مواكبة متطلبات القوى العاملة الحديثة. فواجهته البسيطة والبديهية وسهلة الاستخدام لا يمكن أن تأخذك إلى أبعد من ذلك عندما يقدم عدد من الأدوات الأحدث مرونة ووظائف وميزات رئيسية أكبر.

عندما يتعلق الأمر بأتمتة سير العمل، وإعداد التقارير والرؤى، وميزات التعاون، وقدرات التكامل، فإن Asana لا يرقى إلى المستوى المطلوب.

لكن ClickUp؟ 💜

يتفوق في كل المجالات التي تفتقر إليها Asana، بل وأكثر من ذلك.

تلخيص سلاسل التعليقات الطويلة على الفور بنقرة زر واحدة باستخدام ClickUp AI

على عكس أدوات إدارة المشاريع الأخرى، فإن قدرة ClickUp على التوسع معك مع نمو أعمالك بفضل مجموعة كبيرة من الميزات والتكاملات والقوالب وغيرها من الميزات التي تجعلها الحل المثالي للفرق والشركات في مختلف المجالات.

هل أنت مستعد لترى بنفسك؟ اختبر الميزات القوية الموجودة في هذه المقالة عندما تقوم بما يلي جرّب ClickUp اليوم !