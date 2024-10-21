أفضل 10 تطبيقات لإدارة المهام لمستخدمي أجهزة ماك في 2025

هل تبدو قائمة مهامك اليومية أشبه بمجموعة من الخربشات الهوسية على مفكرة أو ملاحظات تيار الوعي في مستند Google؟

أنت لست وحدك.

فتطبيقات إدارة المشاريع تساعد المهنيين المشغولين مثلك على فهم كومة المهام والمشاريع والمتابعة التي تقع على عاتقك.

الجانب السلبي؟

لا تعمل جميع برامج إدارة المشاريع بشكل جيد مع أجهزة Apple أو MacOS. لا يوجد شيء محطم مثل العثور على تطبيق المهام المثالي لتكتشف أنه لا يعمل مع جهاز الكمبيوتر أو الهاتف. 👀

لكن لا تقلق - لقد بذلنا جهداً كبيراً للعثور على أفضل تطبيقات المهام لمستخدمي أجهزة ماك. سنوضح لك كيفية اكتشاف تطبيق إدارة مهام عالي الجودة وبدء بحثك بقائمة بأفضل تطبيقات إدارة المهام لمستخدمي ماك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات إدارة المهام لنظام التشغيل Mac؟

لن تحل تطبيقات إدارة المهام كل ما تحتاج إليه من تطبيقات إدارة المهام لنظام ماك مشاكل الإنتاجية ، لكنها بالتأكيد ستبسط يوم عملك من خلال تسليط الضوء على المهام أو المشاريع الأكثر أهمية .

تتضمن ميزات إدارة المهام عالية الجودة ما يلي:

التوافق مع منصات متعددة: أولاً وقبل كل شيء، يجب أن يكون التطبيق متوافقًا مع أجهزة iPhone و iPad و Mac وأجهزة Apple الأخرى. عادةً ما تكون التطبيقات المستندة إلى الويب رهانًا آمنًا لأنها تعمل في السحابة وليس على جهازك المحلي. عليك أيضاً التفكير في التوافق مع أجهزة أندرويد أو أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز. ففي نهاية المطاف، أنت تعمل مع أشخاص آخرين لإدارة المهام، ومن غير المرجح أن كل شخص يستخدم نظام ماك

أولاً وقبل كل شيء، يجب أن يكون التطبيق متوافقًا مع أجهزة iPhone و iPad و Mac وأجهزة Apple الأخرى. عادةً ما تكون التطبيقات المستندة إلى الويب رهانًا آمنًا لأنها تعمل في السحابة وليس على جهازك المحلي. عليك أيضاً التفكير في التوافق مع أجهزة أندرويد أو أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز. ففي نهاية المطاف، أنت تعمل مع أشخاص آخرين لإدارة المهام، ومن غير المرجح أن كل شخص يستخدم نظام ماك عمليات التكامل: برامج إدارة المهام والمشاريع رائعة بمفردها، لكنها تصبح أكثر قوة عندما تتكامل مع الأدوات الأخرى في مجموعتك التقنية. ابحث عن الأدوات التي توفر تكاملات مدمجة مع Slack أو Evernote أو Excel أو Gmail أو Outlook أو تقويم Google. كلما قلّت حاجتك إلى التنقل بين المنصات، زاد الوقت المتاح لك للتركيز على العمل الفعلي

برامج إدارة المهام والمشاريع رائعة بمفردها، لكنها تصبح أكثر قوة عندما تتكامل مع الأدوات الأخرى في مجموعتك التقنية. ابحث عن الأدوات التي توفر تكاملات مدمجة مع Slack أو Evernote أو Excel أو Gmail أو Outlook أو تقويم Google. كلما قلّت حاجتك إلى التنقل بين المنصات، زاد الوقت المتاح لك للتركيز على العمل الفعلي واجهة مستخدم قوية: ربما ليس لديك ساعات من الوقت الإضافي بين يديك. توفير الوقت والمتاعب عن طريق اختيار تطبيق سهل الاستخدام لإدارة المهام لا يتطلب أي تدريب لاستخدامه. يجب أن يشتمل على طرق عرض متعددة، مثل طريقة عرض كانبان أو طريقة عرض مخطط جانت، لإخبارك بسرعة بما هو مدرج في جدولك الزمني لهذا اليوم

قم بفرز مهامك بسرعة وسهولة، وأنشئ طرق عرض متتالية بنقرة واحدة للبقاء في المقدمة وتحديد الأولويات المهمة

## أفضل 10 تطبيقات لإدارة المهام لمستخدمي نظام التشغيل Mac

يمكنك دائماً إدارة المهام عن طريق الملاحظات اللاصقة أو في تطبيق لتدوين الملاحظات، ولكن هذه الخيارات لا تجعلك مسؤولاً - وبالتأكيد لا تسمح بالتعاون الجماعي.

والخبر السار هو أن هناك الكثير من أدوات إدارة المهام عالية الجودة المخصصة لمستخدمي ماك في السوق. فيما يلي 10 من المفضلة لدينا على الإطلاق. 🌻

1. انقر فوق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك حسب احتياجاتك

ClickUp هي أداة إدارة المهام الأعلى تقييمًا في العالم، وليس من الصعب معرفة السبب. مهام ClickUp يدمج المشاريع وملاحظات الاجتماعات وتقارير الحالة في سير عملك. اجمع كل أعمالك في نفس المكان في منصة سهلة الاستخدام تتناسب مع الطريقة التي تفضلها للعمل.

قم بتعيين المهام المتكررة، وتعيين المهام لزملاء العمل (أو حتى المتعاقدين)، وإنشاء حقول مخصصة أو سلاسل تعليقات على كل مهمة - يقوم ClickUp بكل ذلك. تتضمن المنصة تبعيات المهام، وأدوات إدارة الوقت، والمهام الفرعية لتنظيم حتى أكثر خطط العمل تعقيداً إلى مهام قابلة للتنفيذ. 🤩

يأتي تطبيق إدارة المهام هذا لنظام التشغيل Mac مزودًا بمفكرة لتتمكن من العصف الذهني للخطوات التالية. نحن نجعل من السهل جدًا تحويل ملاحظاتك إلى مهام بنقرة واحدة فقط، حتى لا تحتاج أبدًا إلى القيام بإدخال مزدوج مرة أخرى.

ClickUp أفضل الميزات

التذكيرات: لا تفوّت أي مهمة أبدًا. قم بتخصيص تكرار إشعارات ClickUp وخيارات التسليم. تلقي الإشعارات عبر البريد الإلكتروني أو سطح المكتب أو الهاتف المحمول - ونعم، كل ذلك يعمل على نظامي MacOS و iOS

لا تفوّت أي مهمة أبدًا. قم بتخصيص تكرار إشعارات ClickUp وخيارات التسليم. تلقي الإشعارات عبر البريد الإلكتروني أو سطح المكتب أو الهاتف المحمول - ونعم، كل ذلك يعمل على نظامي MacOS و iOS القوالب: لا داعي لإضاعة الوقت الثمين في إنشاء المهام أو القوائم عند بدء مشروع جديد. فإما أن تستخدم إماقالب إدارة المهام ClickUp أو أنشئ نموذجك الخاص

لا داعي لإضاعة الوقت الثمين في إنشاء المهام أو القوائم عند بدء مشروع جديد. فإما أن تستخدم إماقالب إدارة المهام ClickUp أو أنشئ نموذجك الخاص الأولويات: ليس من المفيد أن يكون موجز مهامك اليومية متكررًا، أليس كذلك؟ نحن نتفهم أن بعض المهام أكثر إلحاحًا من غيرها، ولهذا السبب يأتي ClickUp بوظيفة الترميز اللوني للمهام

ليس من المفيد أن يكون موجز مهامك اليومية متكررًا، أليس كذلك؟ نحن نتفهم أن بعض المهام أكثر إلحاحًا من غيرها، ولهذا السبب يأتي ClickUp بوظيفة الترميز اللوني للمهام طرق العرض: بدلاً من إجبارك على اتباع طريقة ClickUp في أداء المهام، تتكيف المنصة مع الطريقة التي تفضلها في العمل. يأتي ClickUp مع 15 طريقة عرض إجمالية، بما في ذلك طريقة عرض اللوحة، وطريقة عرض القائمة، وطريقة عرض الصندوق، وطريقة عرض التقويم، وطريقة عرض الجدول، وطريقة عرض الجدول الزمني، وطريقة عرض السبورة - كل ذلك لمساعدتك في إدارة مشاريع متعددة

بدلاً من إجبارك على اتباع طريقة ClickUp في أداء المهام، تتكيف المنصة مع الطريقة التي تفضلها في العمل. يأتي ClickUp مع 15 طريقة عرض إجمالية، بما في ذلك طريقة عرض اللوحة، وطريقة عرض القائمة، وطريقة عرض الصندوق، وطريقة عرض التقويم، وطريقة عرض الجدول، وطريقة عرض الجدول الزمني، وطريقة عرض السبورة - كل ذلك لمساعدتك في إدارة مشاريع متعددة الأتمتة : تخلص من المهام المتكررة من سير عملك باستخدام ميزات الأتمتة المعقدة عند تحديث المهام أو إنشائها

: تخلص من المهام المتكررة من سير عملك باستخدام ميزات الأتمتة المعقدة عند تحديث المهام أو إنشائها التخصيص: إنشاء قائمة مهام للمهام الشخصية أو استخدام ميزات إدارة المهام لإدارة مهام الأقسام والفرق بشكل أفضل

قيود ClickUp

لا تتوفر ميزات مثل ClickUp AI إلا للمشتركين المدفوعين فقط

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. الأشياء 3

عبر الأشياء 3 ثينجز 3 هو تطبيق بسيط ولكنه قوي لإدارة المهام يمزج بين المهام الشخصية والمهام المتعلقة بالعمل في مكان واحد. إذا كنت تبحث عن أداة لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لعملك وأوقات تدريبك في الماراثون، فإن تطبيق Things 3 هو الحل الأمثل.

يحتوي Things 3 أيضًا على نسخة محمولة. ومع ذلك، يحتوي تطبيق سطح المكتب لنظام ماك على إضافات مثل تكامل الاختصارات، والتي تعمل على أتمتة مهام سير العمل الخاصة بك. هناك أيضًا وضع مظلم وعناصر واجهة مستخدم تجعل هذا التطبيق مميزًا مقارنة بالتطبيقات الأخرى.

نحن نحب تطبيق Things 3 لأنه يعرض قائمة مهامك وأحداث التقويم في عرض اليوم البسيط. يمكنك أيضًا إضافة طريقة عرض هذا المساء إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في إدارة روتينك الليلي، وهو أمر ضروري لكل من الفراشات الاجتماعية والآباء العاملين. 🦋

الأشياء 3 أفضل الميزات

تتيح ميزة ملحق المشاركة إمكانية إنشاء مهام مع محتوى من تطبيقات ومواقع أخرى

يمزج تطبيق ثينجز 3 بين المهام التي يجب إنجازها وعرض التقويم حتى تتمكن من فهم ما هو موجود في جدول أعمالك لهذا اليوم بسرعة

يتوفر Things 3 لكل من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، مما يسمح بالمزامنة عبر جميع أجهزة Apple الخاصة بك

قيود تطبيق ثينجز 3

يشعر بعض المستخدمين بالإحباط بسبب نقص تخصيص التنسيق مقارنة بتطبيقات إدارة المهام الأخرى

لم يعد تطبيق Things 3 يدعم المزامنة مع الأجهزة غير التابعة لأجهزة Apple، وهو ما كان خياراً متاحاً في السابق في تطبيق Things 2

قدرات إدارة المشاريع والميزات الرئيسية ليست قوية مثل البرامج الأخرى في هذه القائمة

ثينجز 3 التسعير

$49.99

الأشياء 3 التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 130 تقييم)

تحقق من هذه

/مراجع/ /مدونة؟ ص=70910 البدائل 3 //%href/

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3. تودويست

عبر تودويست Todoist هو تطبيق مدير المهام وتطبيق قائمة المهام. اطلع على ما هو موجود في قائمة مهامك من خلال طريقتي عرض اليوم والقادم، أو قم بإعداد طرق عرض التصفية المخصصة الخاصة بك لإلقاء نظرة مختلفة على مهامك. يأتي Todoist مع الكثير من الميزات خارج الصندوق، بما في ذلك المهام المتكررة، والمهام الفرعية، والمهام ذات الأولوية، والتذكيرات (خطة Pro فقط)، والتعاون. إذا لم تكن معجبًا بطريقة عرض المهام، يتيح لك Todoist استخدام طريقة عرض لوحة كانبان.

أفضل ميزات Todoist

التعرف على اللغة الطبيعية يجعل من السهل ملء التفاصيل

تتيح لك الفلاتر المخصصة فرز المهام حسب المشروع أو الأولوية

يمكنك إضافة تعليقات أو تحميل ملفات لتوفير المزيد من السياق لكل مهمة

قيود Todoist

عليك أن تدفع مقابل خطة Pro إذا كنت تريد تذكيرات بالمهام

يحتوي Todoist على خيارات عرض محدودة مقارنة ببرامج إدارة المهام والمشاريع الأخرى

تسعير تودويست

مجاني

الإيجابي: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

4 دولارات شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا الشركات: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات Todoist

G2: 4.4/5 (أكثر من 750 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 750 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,200 تقييم)

4. إيرتابل

عبر الجدول الجويAirtable هو تطبيق إنتاجي على مستوى المؤسسات. صُممت هذه المنصة التي لا تحتوي على تعليمات برمجية في الغالب لفرق البرمجة، ولكن يمكن لأي شخص استخدام ميزاتها القوية.

الأمر الرائع في Airtable هو أنه يمكنك إنشاء تطبيق مخصص لإدارة المهام لأعضاء فريقك - وحتى تحويله إلى منتج عملي لمشاركته مع الآخرين. 🙌

يأتي Airtable أيضًا مع ذكاء اصطناعي أصلي. على سبيل المثال، يمكنك إعطاء الذكاء الاصطناعي مطالبات مثل "تظاهر بأنك مدير تسويق واكتب موجزًا للمنتج" من الواضح أنه يجب عليك مراجعة ما ينشئه الذكاء الاصطناعي، ولكن دمج الذكاء الاصطناعي مع تطبيق إدارة المهام أمر رائع جدًا.

أفضل ميزات #### Airtable

يحتوي Airtable على قاعدة بيانات علائقية تقوم بمزامنة بياناتك مع الأنظمة الأخرى، مما يجعل جميع معلوماتك في نظام واحد

تتيح لك عمليات أتمتة Airtable تخصيص مهام سير العمل باستخدام منطق التشغيل والإجراءات

قيود Airtable

يحتوي Airtable على الكثير من الميزات الإضافية لذا قد لا يكون مناسبًا للشركات الصغيرة أو الشركات الناشئة

يقول بعض المستخدمين إن التقارير والرسوم البيانية ليست قابلة للتخصيص بشكل كبير

تسعير Airtable

مجاني

بالإضافة إلى: 10 دولارات/مقعد شهريًا، تُدفع سنويًا

10 دولارات/مقعد شهريًا، تُدفع سنويًا الإيجابي: 20 دولارًا/مقعدًا شهريًا، يتم دفعها سنويًا

20 دولارًا/مقعدًا شهريًا، يتم دفعها سنويًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات Airtable

G2: 4.6/5 (أكثر من 2,100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 2,100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,800+ تقييم)

تعرف على

/مرجع/ مدونة؟ ص=72704 أفضل أدوات المطورين لمستخدمي نظام التشغيل Mac /%href/

5. مايكروسوفت للقيام

عبر مايكروسوفت قد يبدو من الغريب استخدام تطبيق إدارة مهام مايكروسوفت لأجهزة ماك. ولكن إذا كنت تعمل في شركة محبة لمايكروسوفت ولا تريد التخلي عن جهاز ماك، فإن Microsoft To Do هو حل وسط رائع.

هذا صحيح: يعمل Microsoft To Do على أجهزة ماك. 💻 مايكروسوفت تو دو هو تطبيق لإدارة المهام متعدد المنصات، مما يعني أنك حر في تخطيط مهام العمل إما على سطح مكتب Mac الخاص بك أو عبر تطبيق الهاتف المحمول. لا يحتوي على عمليات أتمتة فاخرة أو ميزات متقدمة مثل برامج إدارة المهام والمشاريع الأخرى لمستخدمي ماك.

ولكن إذا كنت تريد تطبيق مهام بدون زخرفة بدون منحنى التعلم، فقد يكون تطبيق Microsoft To Do مناسبًا تمامًا.

مايكروسوفت تو دو أفضل الميزات

يتكامل تطبيق Microsoft To Do مع مهام Outlook لجمع كل مهامك في مكان واحد

التطبيق متوفر على أجهزة iPhone وAndroid وWindows والويب

قيود Microsoft To Do

تحتاج إلى اشتراك في Microsoft 365 للوصول إلى Microsoft To Do

أسعار Microsoft To Do

مايكروسوفت 365 Business Basic: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم، يتم دفعها سنوياً

6 دولارات شهرياً لكل مستخدم، يتم دفعها سنوياً مايكروسوفت 365 Business Standard: 12.50 دولار شهرياً لكل مستخدم، يتم دفعها سنوياً

12.50 دولار شهرياً لكل مستخدم، يتم دفعها سنوياً مايكروسوفت 365 Business Premium: 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم إصدار فاتورة سنوياً

22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم إصدار فاتورة سنوياً مايكروسوفت 365 تطبيقات الأعمال: 8.25$/شهرًا لكل مستخدم، يتم إصدار فاتورة سنوياً

تقييمات ومراجعات Microsoft To Do

G2: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

4.4/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2700 تقييم)

6. أومني بلان

عبر أومني جروب OmniPlan هو تطبيق إدارة مهام حصري من Apple يمكنك استخدامه عبر الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب. إذا كان عملك يعتمد على المواعيد النهائية أو حساسًا للوقت، فإن OmniPlan يبقيك أنت وفريقك على المسار الصحيح. 📈

يسحب OmniPlan أيضًا تقويمات الفريق المتعددة لجدولة خالية من التعارض. كما يمنحك تحليل القيمة المكتسبة المدمج أيضًا رؤى قابلة للتنفيذ حول ميزانية مشروعك وتقدمه وقيمته.

ما يجعل OmniPlan فريدًا من نوعه هو أنه يمكنك شراؤه مرة واحدة وامتلاكه بالفعل - وهو أمر رائع في عصر البرمجيات كخدمة لكل شيء. إنه باهظ الثمن، لكنك تشتريه مرة واحدة وتحصل على وصول عالمي لأجهزة ماك وآيفون وآيباد. ستحصل على جميع تحديثات الإصدار 4 مضمنة ولكن يجب عليك شراؤه مرة أخرى للحصول على تحديثات الإصدارات المستقبلية.

أفضل الميزات #### OmniPlan

يتضمن OmniPlan ثلاثة قوالب إدارة المهام للإعداد السريع للمشروع يمكنك إعداد تواريخ البدء والانتهاء لكل مهمة

يتضمن OmniPlan لوحة تحكم متعددة المشاريع حتى تتمكن من عرض جميع مشاريعك على مستوى عالٍ

قيود برنامج OmniPlan

يواجه بعض المستخدمين أخطاء وتأخيرات عند العمل على الكثير من البيانات أو المهام

يقول مستخدمون آخرون إن النظام الأساسي يفتقر إلى العناصر الجذابة التي تجعل برامج إدارة المهام الأخرى ممتعة

تسعير برنامج OmniPlan

الاشتراك: 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الترخيص القياسي للإصدار 4: 199.99 دولارًا لمرة واحدة

199.99 دولارًا لمرة واحدة ترخيص الإصدار 4 للمحترفين: 399.99 دولارًا أمريكيًا لمرة واحدة

تقييمات ومراجعات OmniPlan

G2: 4.5/5 (15 مراجعة)

4.5/5 (15 مراجعة) Capterra: 4.3/5 (19 مراجعة)

7. تريلو

عبر تريلوتريلو هو تطبيق لوحة كانبان الرقمية، لكنه يقدم أكثر بكثير من مجرد عرض اللوحة هذه الأيام. لاستخدام Trello، قم بإعداد لوحة لكل مشروع، وأنشئ قائمة بخطوات المشروع، وأنشئ بطاقات تمثل كل مهمة. أثناء قيامك بالمشروع، اسحب البطاقات وأفلتها في كل مرحلة من مراحل القائمة.

نظرًا لأنه يركز على الخطوات، يعتبر Trello مثاليًا للمشاريع ذات المراحل المتعددة أو عمليات التسليم. إنه رائع للبرمجة، وإنشاء المحتوى، والإعداد، وغير ذلك. ⚒️

إذا لم تكن من محبي لوحات كانبان، فإن Trello يتضمن أيضًا طرق عرض أخرى، بما في ذلك طريقة عرض الجدول الزمني وطريقة عرض التقويم.

أفضل ميزات Trello

يحتوي Trello على العشرات من عمليات التكامل مع الأدوات الشائعة مثل Slack و Jira

أتمتة بتلر هي ميزة لا تحتوي على تعليمات برمجية متوفرة في كل لوحة من لوحات Trello لتسريع سير عملك

قيود Trello

يريد بعض المستخدمين المزيد من الأتمتة المتقدمة

يحد الإصدار المجاني من أحجام الملفات والتكاملات

تسعير #### تسعير Trello

مجاني

الإصدار القياسي: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا القسط: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Trello

G2: 4.4/5 (أكثر من 13,300 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 13,300 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 22,600 تقييم)

8. جودتاسك

عبر مهمة جيدة مهمة جيدة هي تطبيق إدارة المهام لنظام التشغيل Mac الذي يستند إلى تذكيرات وتقويمات Apple Reminders و Calendars. إذا كنت تستخدم بالفعل التذكيرات والتقويمات على جهاز Mac الخاص بك، فسوف ينزلق GoodTask مباشرةً في عمليات عملك مثل الزبدة.

بالتأكيد، يقدم GoodTask قوائم مهام بسيطة. ولكنه يدير أيضًا نطاق العمل للمشاريع المعقدة. فهو يدمج جميع أحداث التقويم إلى جانب مهامك حتى تتمكن من إدارة جميع مهامك دون عناء. 💪

جود تاسك أفضل الميزات

يأتي GoodTask مع أدوات iPhone و Apple Watch Widgets لإدارة المهام أثناء التنقل

القوائم الذكية لتصفية المهام باستخدام الفئات التي يتم إنشاؤها تلقائيًا

إضافة المهام بسرعة باستخدام الإجراءات السريعة والمقتطفات النصية

قيود GoodTask #### قيود GoodTask

يتوفر GoodTask لأجهزة Apple فقط

يفتقر إلى المزيد من الأتمتة المتقدمة وميزات القوالب التي توفرها برامج إدارة المشاريع الأخرى لنظام التشغيل Mac

تسعير GoodTask

$39.99

تقييمات ومراجعات GoodTask

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

9. تيك تيك

عبر تيك تيك يُصنف TickTick نفسه كتطبيق لإدارة المهام في العمل والحياة - سيبقيك مسؤولاً عن قراراتك للعام الجديد و مواعيد استحقاق العمل.

يأتي برنامج إدارة المهام هذا مع خمس طرق عرض مختلفة للتقويم خارج الصندوق. إذا كنت تبحث عن مساعدة في إدارة جدولك الزمني، فهذا التطبيق لديه القدرة على القيام بذلك. كما يسمح أيضاً بالتعاون الجماعي مع مستخدمين آخرين. لذلك إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تنفيذ المشروع فإن TickTickTick يعالج ذلك أيضًا.

TickTick أفضل الميزات

مزامنة TickTick عبر 10 منصات مختلفة

يتكامل TickTick مع Siri والمدخلات الصوتية لتقليل الكتابة

ميزة "التنبيه المزعج" هي ميزة مضحكة ومفيدة في نفس الوقت لن تتوقف عن تذكيرك بالمهام الضخمة المهمة حتى يتم إنجازها

قيود TickTick

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود أخطاء وتأخيرات في تطبيق TickTick على الهاتف المحمول

يقول مستخدمون آخرون إن التذكير بالمهام يحدث عبر الإشعارات على أجهزتهم ولكنهم يفضلون التذكير بالمهام عبر البريد الإلكتروني

تسعير TickTickTick

مجاني

القسط: 27.99 دولاراً في السنة

تقييمات ومراجعات TickTick TickTick

G2: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.7/5 (100 تقييم)

10. سونساما

عبر سونساماسونساما يصور نفسه على أنه تطبيق لإدارة المهام لنظام التشغيل Mac يحافظ على هدوئك وإنتاجيتك من خلال التخطيط المتعمد للمهام. إنه حل مثالي لإدارة المهام لأي شخص يحاول الاستمتاع بقليل من التوازن بين العمل والحياة. 🧘

إذا كنت تحاول العودة إلى المنزل لحضور مباراة جوني في الساعة 7 مساءً، فحدد وقت الانتهاء من العمل في الساعة 5 مساءً في تطبيق Sunsama. سيقوم التطبيق بإدارة وقتك ومهامك حتى تغادر العمل في الوقت المناسب.

أفضل ميزات تطبيق صنصامة

يسحب Sunsama البيانات من مديري المهام الآخرين، مثل Trello و Asana، بالإضافة إلى رسائل البريد الإلكتروني من Gmail و Outlook

جدولة المهام في التقويم الخاص بك باستخدام Timeboxing حتى لا يقاطع أحد عملك المهم

قيود سونساما

يقدم Sunsama إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة أسبوعين، ولكنه لا يحتوي على خيار مجاني

تسعير #### تسعير Sunsama

تجربة مجانية

الاشتراك السنوي: 16 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

16 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا اشتراك شهري: 20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات Sunsama

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.6/5 (20 تقييم)

انطلق مع تطبيق إدارة مهام ماك الذي يقوم بكل شيء

هناك الكثير من برامج إدارة المهام والمشاريع لنظام التشغيل Mac. ولكن إذا كنت تعمل في مجال إنجاز المهام (وبسرعة)، فاستخدم تطبيق ClickUp.

يجمع ClickUp بين تتبع الوقت، وأدوات التعاون، وقوائم المهام، والقوالب، وغير ذلك الكثير في مكان واحد. بدلاً من التنقل بين منصات مختلفة لكل شيء، اجمع كل أعمالك في مكان واحد لتوفير الوقت بشكل لم يسبق له مثيل. 🏆

شاهد الفوائد بنفسك و قم بإعداد مساحة عمل ClickUp مجانية .