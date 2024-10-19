إتقان وقتك: أفضل 10 تطبيقات تقويم لنظام ماك في 2025

مع تقدمنا في السن، يشعر الكثير منا أن الوقت يمر بسرعة متزايدة . في حين أن العلماء لا يستطيعون تفسير السبب الدقيق لهذه الظاهرة، إلا أن هناك شيئًا واحدًا مؤكدًا، وهو أننا بحاجة إلى فعل شيء حيال ذلك! ⌛

قد يساعدك أن تكون أكثر وعيًا بكيفية تنظيم أنشطتك على استعادة السيطرة على وقتك. فبدلاً من ترك الساعات تضيع، يمكنك الاستفادة القصوى من كل يوم من خلال التخطيط الدقيق من خلال تطبيقات التقويم.

إذا كنت تستخدم كمبيوتر Apple، فقد جئت إلى المكان الصحيح - لقد قمنا بتنسيق قائمة أفضل 10 تطبيقات تقويم لنظام التشغيل Mac.

بعد القراءة عن أبرز ميزاتها وأوجه القصور فيها وأسعارها، ستتمكن من اختيار الرفيق المثالي للتقويم لاحتياجاتك الشخصية أو المهنية.

ما هي تطبيقات التقويم لنظام التشغيل Mac؟

تطبيقات التقويم لنظام التشغيل Mac هي أدوات مصممة لمساعدة الأفراد الذين يستخدمون أجهزة كمبيوتر Apple على إدارة الوقت بكفاءة. يمكن استخدام هذه التطبيقات في كل من السياقات الشخصية أو التجارية، من قبل الأفراد أو الفرق.

من خلال تصوير جدولك الزمني باستخدام التقويم، يمكنك البقاء على اطلاع على جميع الأحداث القادمة، من أعياد الميلاد إلى المواعيد النهائية للمشاريع. تتيح لك تطبيقات التقويم أيضاً جدولة الاجتماعات والمواعيد بفعالية، مما يمنع التداخلات.

توفر التقويمات الرقمية العديد من المزايا مقارنة بالتقويمات الورقية التقليدية، بما في ذلك إشعارات التذكير والمزامنة بين الأجهزة المختلفة 🔄

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات التقويم لنظام التشغيل Mac؟

عند اختيار تطبيق تقويم لجهاز ماك، انتبه إلى ما يلي:

الميزات: توجد تطبيقات التقويم على طيف واسع، تتراوح بين تطبيقات التقويم البسيطة والبسيطة إلى تطبيقات التقويم المتخصصة للغاية والمليئة بالميزات. اختر تطبيق تقويم يلبي احتياجاتك الخاصة الواجهة: نظرًا لأنك تعتمد عليه يوميًا، يجب أن يكون تطبيق التقويم الخاص بك بتصميم جذاب وبديهي، مما يتيح لك عرض الأحداث وإنشاءها بسهولة. يجب أن يبدو أنيقاً حتى عندما يكون جدولك ممتلئاً عن آخره التخصيص: بالارتباط بالنقطة السابقة، يجب أن تكون قادرًا على تغيير مظهر واجهة التقويم الخاص بك والتبديل بين طرق العرض اليومية والأسبوعية والشهرية التكامل*: التكامل: اختر تطبيق تقويم يتكامل بسلاسة مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها، مثل عملاء البريد الإلكتروني, برنامج إدارة المشاريع أو أنظمة إدارة المحتوى (CMS) 5. المشاركة: امتلاك القدرة على مشاركة التقويم الخاص بك والأحداث الفردية مع الآخرين أمر بالغ الأهمية عند العمل ضمن فريق

أفضل 10 تطبيقات تقويم لنظام التشغيل Mac لاستخدامها في عام 2024

مع وجود الكثير من تطبيقات التقويم لنظام التشغيل Mac تحت تصرفك، قد يكون من الصعب معرفة أي منها يستحق وقتك. تهدف قائمة العشرة الأوائل هذه إلى تبسيط العملية من خلال تقديم أفضل الخيارات المتاحة، مما يساعدك في العثور على الأداة المثالية لتبسيط جدولة مواعيدك و رفع مهاراتك في إدارة وقتك. ☝️

1. انقر فوق

اسحب المهام بسهولة في عرض التقويم لتعديل تواريخ الاستحقاق أو إنشاء مهام جديدة أو إزالتها في ClickUp

على الرغم من أنه يوفر جميع وظائف تطبيق التقويم، إلا أن ClickUp أكثر من ذلك بكثير. إنه تطبيق شامل ومجاني في نفس الوقت أداة لإدارة المشاريع التي يمكنها جعل أي مهمة أو عملية أكثر كفاءة . تنزيل تطبيق ClickUp لنظام التشغيل Mac واستخدم طريقة عرض التقويم لجدولة أي حدث وإعادة جدولته من خلال إجراء سحب وإفلات بسيط. هل لديك جدول زمني موجود تريد استخدامه؟ يمكنك دمج تطبيق ClickUp مع تقويم iCloud لمتابعة من حيث توقفت.

إن عرض تقويم ClickUp قابل للتخصيص بدرجة كبيرة - يمكنك اختيار ما تريد أن تراه بالضبط من خلال طرق العرض اليومية والأسبوعية والشهرية وترميز المهام بالألوان والفلاتر. إلى التعاون مع الآخرين أو دعوتهم لعرض المهام وتعديلها أو إضافة تعليقات على المهام.

إذا كنت غير متأكد من كيفية البدء تنظيم وقتك ، استخدم الجاهز قالب مخطط التقويم ClickUp ، والذي يمكن أن يساعدك على تحقيق أقصى استفادة من هذا العرض الرائع. 🗓️

ClickUp أفضل الميزات

يتكامل مع تقويم iCloud

طرق العرض اليومية والأسبوعية والشهرية

السحب والإفلات للجدولة وإعادة الجدولة

الفلاتر وإعدادات التخصيص المتقدمة

المشاركة، وعناصر التحكم في الوصول، وتعليقات المهام من أجل التعاون

طرق عرض أخرى ل إدارة الوقت مثل Gantt والجدول الزمني وعبء العمل

تقديرات الوقت والتتبع وإعداد التقارير

قيود ClickUp

التكامل أحادي الاتجاه مع تقويم iCloud

قد تكون إدارة عدة تقويمات في وقت واحد صعبة في بعض الحالات

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على الخطط غير المحدودة وما فوق مقابل 5 دولارات/مساحة عمل

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2 . تقويم iCloud

عبر: تقويم iCloud إذا كنت من مستخدمي Apple النهمين، فمن المحتمل أنك تعرفت بالفعل على تقويم iCloud. يتميز تطبيق التقويم هذا الذي يتزامن بسلاسة عبر جميع أجهزة Apple، بتصميم بسيط وفريد وسهل الاستخدام. يمكنك إعداد الأحداث ببضع نقرات ومشاركتها بشكل عام أو خاص ببضع نقرات أخرى.

يمكن لتطبيق تقويم Apple أيضًا ملء تفاصيل الأحداث تلقائيًا بمجرد تقديم المعلومات الرئيسية، حيث يعرض لك الموقع الدقيق على الخريطة والطقس المتوقع لذلك اليوم. 🌤️

إلى جانب بساطته التي لا مثيل لها، فإن أبرز مزايا تقويم iCloud هي القدرة على إنشاء تقويمات لجوانب مختلفة من حياتك والتبديل بين الأحداث فيما بينها.

أفضل ميزات تقويم iCloud #### أفضل ميزات تقويم iCloud

بسيط وسهل الاستخدام

القدرة على إدارة تقويمات متعددة في وقت واحد

دعوة الأحداث مع تتبع الاستجابة

اختيار المنطقة الزمنية

تعبئة تفاصيل الحدث تلقائياً

عرض يومي وأسبوعي وشهري

خيار التواريخ القمرية الصينية

قيود تقويم iCloud

يفتقر إلى بعض الميزات المتقدمة

قد يكون من الصعب مشاركة التقويم مع أولئك الذين لا يستخدمون أجهزة Apple

تسعير تقويم آي كلاود

مجاناً مع iCloud

تقييمات ومراجعات تقويم آي كلاود

G2 : 4.1/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 100 تقييم) TrustRadius: 8.4/10 (أكثر من 30 تقييم)

3. بوسيكال

عبر مشغول كما يوحي اسمه، صُمم تطبيق BusyCal لتوفير الوقت الثمين لمن لديهم جداول أعمال مزدحمة. يتيح لك التطبيق إمكانية استيراد التقويمات من مصادر متعددة، مثل iCloud وGoogle، وإدارتها جميعًا تحت سقف واحد، حتى لا تضطر إلى التبديل بين التطبيقات.

ومن أهم المزايا الأخرى التي توفر الوقت هي قدرة BusyCal على إنشاء الأحداث باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية. يمكنك تدوين التفاصيل بسرعة، وسيتعرف التطبيق على الوقت والتاريخ والموقع.

يستحق BusyCal الثناء على مرونته أيضًا. يمكنك الاختيار بين خمس طرق عرض:

اليوم أسبوع الشهر السنة القائمة

قم بتخصيص طرق العرض بشكل أكبر عن طريق تحديد عدد الأيام أو الأسابيع المعروضة، أو تغيير وجه الخط وحجمه، أو إضافة ألوان ورسومات صغيرة لطيفة لجعل جدول العمل أقل دنيوية 🌈

BusyCal أفضل الميزات

إدارة التقويمات من مصادر متعددة

التكامل مع العديد من الخدمات السحابية والشبكة المحلية اللاسلكية

التكامل مع منصات المؤتمرات مثل Zoom وWebex

إنشاء حدث سريع مع مدخلات اللغة الطبيعية

قوائم المراجعة اليومية في الشريط الجانبي على الجانب الأيمن من التطبيق

مزامنة المهام مع تطبيق التذكيرات لنظام التشغيل Mac 10.14

العديد من خيارات التخصيص، بما في ذلك التخطيط والمظهر

قيود BusyCal

أخطاء عرضية في تطبيق التقويم

إشعارات التحديث المتكررة قد تزعج بعض المستخدمين

تسعير تطبيق BusyCal

ترخيص مدى الحياة و18 شهراً من التحديثات: $49.99

و18 شهراً من التحديثات: $49.99 18 شهراً إضافية من التحديثات: $29.99

تقييمات ومراجعات BusyCal

G2 : 4.6/5 (أكثر من 4 تقييمات)

: 4.6/5 (أكثر من 4 تقييمات) متجر تطبيقات ماك: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4. كرون

عبر كرون تم الحصول عليها بواسطة فكرة تطبيق التخطيط في عام 2022، كرون هو تطبيق تقويم صاعد للأفراد والشركات. التطبيق بسيط ولكنه حسن المظهر، حيث يتيح لك الاختيار بين المظهر الفاتح والداكن. 🌓

يقدم وظائف التقويم الأساسية، مثل تكرار الأحداث والمناطق الزمنية، مع بعض الاستثناءات الجديرة بالذكر. على سبيل المثال، يمكنك استخدام اختصارات لوحة المفاتيح للتنقل في التطبيق. من أجل تسهيل العمل الجماعي ، يتيح لك التطبيق مشاركة أوقات تواجدك بسهولة وتراكب جداول زملائك في الفريق لتحقيق الكفاءة تخصيص الموارد .

ضع في اعتبارك أنه للتسجيل، يجب أن يكون لديك حساب Google. لا يزال خيار مزامنة iCloud قيد العمل وقت كتابة هذا المقال.

كرون أفضل الميزات

ربط حسابات متعددة عبر تقويم Google

عروض اليوم والأسبوع والشهر

السمة الفاتحة والداكنة وترميز ألوان الأحداث

اختصارات لوحة المفاتيح

تراكب تقويمات زملاء العمل

سهولة مشاركة التوافر

قيود Cron

يعمل فقط مع حسابات تقويم Google في الوقت الحالي

تسعير #### Cron

المستوى الأساسي : مجانًا

: مجانًا فئة الشركات: متاح عند الاتصال

Cron التقييمات والمراجعات

منتج هانت: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

5. التقويم 366 II

عبر التقويم 366 II مع تطبيق التقويم 366 II، يمكن أن يكون جدولك الزمني بجانبك بغض النظر عما تعمل عليه. إنه تقويم شريط القوائم القابل للتخصيص والذي يمكنك تحسينه ليكون عموديًا أو أفقيًا. وبالإضافة إلى الميزات الجديدة، يتميز الإصدار الثاني من التقويم 366 بتصميم جديد بثمانية طرق عرض وتسعة سمات للاختيار من بينها.

تطبيق التقويم سهل الاستخدام مع مفاتيح الاختصار والاختصارات و إعادة جدولة المواعيد بالسحب والإفلات. وعلى غرار BusyCal، يمكن لـC Calendar 366 II إنشاء أحداث بناءً على مدخلات اللغة الطبيعية.

يتوفر تطبيق التقويم هذا بتسع لغات مختلفة، لذا يمكنه مساعدتك بغض النظر عن المكان الذي تنتمي إليه أو مدى إتقانك للغة الإنجليزية. 💬

التقويم 366 II أفضل الميزات

تقويم شريط القوائم

ثماني طرق عرض وتسعة سمات

السحب والإفلات لنقل المواعيد

مفاتيح التشغيل السريع والاختصارات

إنشاء المهام بناءً على مدخلات اللغة الطبيعية

تسعة خيارات للغة

قيود التقويم 366 II

صعوبة إدارة الإشعارات في تطبيق التقويم

تسعير #### التقويم 366 II

شراء لمرة واحدة: $14.99

التقويم 366 II التقييمات والمراجعات

متجر تطبيقات ماك: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

6. مورجن

عبر مورغن تقدم Morgen مجموعة شاملة من الأدوات التي تسمح لك بمواكبة جدولك الزمني، بغض النظر عن مدى ازدحامه. تم تصميم كل شيء في هذه المنصة لتوفير وقتك - بدءاً من إنشاء الأحداث بلغة طبيعية إلى روابط الحجز المخصصة لتسهيل عملية الجدولة.

باستخدام Morgen، يمكنك تجميع التقويمات من مصادر مختلفة، بما في ذلك Apple، وإدارتها من منصة مركزية. حتى أنه يدمج الأحداث المكررة عبر التقويمات المختلفة. يجعل Morgen يحجب الوقت بسيط، حيث يمكنك إسقاط العناصر من مدير المهام مباشرةً إلى التقويم الخاص بك.

أكثر ما يميز تطبيق Morgen بين تطبيقات التقويم لنظام التشغيل Mac هو قدرته على تيسير التنسيق بين فريق العمل.

فعندما ترغب في جدولة اجتماع، لا يعرض لك Morgen متى يكون زملاؤك في الفريق متاحين فحسب، بل يقترح أيضًا وقتًا يسبب أقل قدر من الاضطراب في جداول المشاركين اليومية وتركيزهم. 🧑‍💻

أفضل ميزات Morgen

دمج تقويمات متعددة ودمج الأحداث المكررة

صفحات حجز مخصصة وروابط جدولة مخصصة

إشعارات وتذكيرات مخصصة

تحديد أوقات الاجتماعات المثلى لجميع المشاركين في الفعالية

مدخلات اللغة الطبيعية لإنشاء الحدث تلقائياً

تكامل منصة مكالمات الفيديو ومدير المهام

معايير صارمة لأمن البيانات

قيود مورغن

تتوفر مزامنة التقويم المتعدد مع الباقات المدفوعة فقط

خيار تطبيق التقويم المجاني محدود

تسعير #### مورجن

أساسي : مجاني

: مجاني محترف : 9 دولارات شهريًا (تُدفع سنويًا)

: 9 دولارات شهريًا (تُدفع سنويًا) المؤسسات: الأسعار متاحة عند الاتصال

تقييمات ومراجعات مورغن

منتج هانت: 4.9/5 (أكثر من 80 تقييم)

7. Any.do

عبر Any.do من خلال التقويم والمخطط اليومي وأدوات التعاون، يساعدك Any.do على البقاء على رأس أي مشروع و الجدول الزمني للمشروع . يمكنك إنشاء تقويمات منفصلة للاحتياجات الشخصية واحتياجات العمل، وتحقيق التوازن الرائع بين العمل والحياة. ⚖️

يتكامل تطبيق التقويم مع العديد من التقويمات الأخرى، بما في ذلك تقويمات iCloud، ويتزامن بسلاسة بين الأجهزة المختلفة للحصول على نظرة عامة على الجدول الزمني في الوقت الفعلي أثناء التنقل.

يمكنك استخدام Any.do جنبًا إلى جنب مع زملائك في العمل، وتعيين المهام لبعضها البعض و التواصل عبر التعليقات والدردشة. قم بتضمين المهام الفرعية والملاحظات والملفات لمنح المعينين كل ما يحتاجون إليه لإكمال المهام بسهولة وتقليل التنقل غير الضروري.

Any.do أفضل الميزات

التقويم وقوائم المهام وإدارة المهام والتذكيرات

التعاون من خلال تعيينات المهام والتعليقات والدردشة

جداول العمل والحياة تحت تقويم واحد

قوالب لمساعدتك على البدء

يتكامل مع التقويمات الشائعة وأكثر من 5,000 تطبيق آخر عبر Zapier

المزامنة عبر الأجهزة

قيود Any.do

قد لا يتمكن تطبيق التقويم من استيعاب الفرق الكبيرة

ميزات وخيارات تخصيص محدودة في الباقة المجانية

تسعير تطبيق Any.do

شخصي : مجاني

: مجاني قسط : 3 دولارات شهريًا

: 3 دولارات شهريًا الفرق: 5 دولارات/مستخدم/شهرياً

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Any.do

G2 : 4.1/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

8. تقويم بروتون

عبر تقويم بروتون بروتون هو تقويم سويسري معروف عميل البريد الإلكتروني الذي وسّع خدماته لتشمل الجدولة. كما تفعل أدوات بروتون الأخرى، يركز تقويم بروتون بشكل كبير على حماية البيانات. يتم تشفير جميع معلومات الحدث داخل التقويم الخاص بك من طرف إلى طرف، حتى عندما تتم مشاركة الحدث من مستخدم ومصدر خارجي. 🔒

فيما يتعلق بالتخصيص، يمكنك الاختيار بين طرق العرض المختلفة، وتعديل السمة، وتحديد متى وكيف تريد تلقي الإشعارات. إذا كنت تستخدم Proton Mail بالفعل، يجب أن تكون الاستفادة من تقويم بروتون تجربة سلسة، حيث يمكنك إنشاء الأحداث وإدارة الدعوات دون مغادرة تطبيق البريد الإلكتروني.

أفضل ميزات تقويم بروتون

حماية بيانات التقويم من الدرجة الأولى مع التشفير

تقويمات متعددة

المزامنة مع أجهزة iOS الخاصة بك

العرض حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر

إشعارات مخصصة وتنبيهات عبر البريد الإلكتروني

سمات التقويم

مشاركة التقويم الكامل أو التوافر فقط

إنشاء الأحداث والدعوة السريعة من خلال بريد بروتون ميل

قيود تقويم بروتون

لا توجد إشعارات فورية لمستخدمي تقويم Apple (حيث يمكن الوصول إليه عبر المتصفح فقط)

تسعير تقويم بروتون #### تقويم بروتون

مجاني

غير محدود: 9.99 دولار (فواتير سنوية)

تقييمات ومراجعات تقويم بروتون

لا توجد مراجعات متاحة

9. التقويم المصغر

عبر التقويم المصغر في بعض الأحيان، لا تحتاج إلى كل الأجراس والصفارات بل تحتاج إلى تطبيق تقويم خفيف يمكنك إلقاء نظرة سريعة عليه عند الضرورة. التقويم المصغر هو بالضبط هذا هو بالضبط - أداة خفيفة الوزن لا تشتت انتباهك عن العمل المهم الذي تقوم به. 🪶

يمكنك الوصول إلى التقويم المصغر الخاص بك في الأماكن التالية:

أداة مركز الإشعارات أيقونة قفص الاتهام أيقونة شريط القوائم اختصار لوحة المفاتيح القابل للتخصيص أداة سطح المكتب

إذا قمت بوضع التقويم المصغّر على سطح المكتب، ستتمكن من تغيير لونه وعتامته. يمكنك أيضًا اختيار عرض التقويم أعلى النوافذ الأخرى في حال احتجت إليه في متناول يدك في جميع الأوقات.

التقويم المصغر أفضل الميزات

تطبيق تقويم بسيط

يمكن الوصول إليه في خمسة أماكن

أداة سطح مكتب قابلة للتخصيص دائمًا على سطح المكتب

أداة سطح المكتب فوق خلفية الشاشة أو النوافذ

أوقات شروق الشمس وغروبها

اختصار لوحة مفاتيح قابل للتكوين وعرض شريط القوائم

قيود التقويم المصغر

لا يسمح لك بجدولة الأحداث أو دعوتها أو مشاركتها

تسعير التقويم المصغّر

مجاناً

التقويم المصغر #### التقييمات والمراجعات

متجر تطبيقات ماك: 4.8/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

10. فانتاستيكال

عبر فانتاستيكال مع ست طرق عرض، وستة خيارات لغة، والعديد من المزايا الأخرى، فإن Fantastical ترقى إلى مستوى اسمه. يمكنك تحميل الحسابات الحالية إلى Fantastical وإنشاء مجموعات تقويم مخصصة. تتيح لك فلاتر التركيز الفصل بين جداول عملك وجداولك الشخصية ببضع نقرات. 🖱️

نظرًا لأن Fantastical يحتوي على جميع الميزات القياسية، دعنا نركز على ما هو فريد من نوعه. على سبيل المثال، يتيح لك ليس فقط مشاركة المواعيد المفتوحة ولكن أيضًا اقتراح خيارات متعددة للوقت والتاريخ عند جدولة الأحداث إشراك الآخرين. ساعد المشاركين على الاستعداد من خلال تحميل الملفات والصور مباشرةً إلى iCloud أو مزود آخر، ومزامنتها عبر جميع الأجهزة.

هل تريد أن تتعرف على التواريخ المهمة القادمة والأحداث العامة؟ ابحث عن المحتوى ذي الصلة وتصفحه وقراءته داخل Fantastical، ثم أضف الحدث إلى تقويمك حتى لا يفوتك.

أفضل ميزات Fantastical

عروض اليوم واليوم والأسبوع والشهر والشهر والربع والسنة

فلاتر التركيز للفصل بين المواعيد الشخصية ومواعيد العمل

مشاركة الفتحات واقتراح خيارات متعددة للمدعوين

التكامل مع منصات المؤتمرات وتوليد المكالمات بسرعة

بيانات الطقس وبيانات الأحداث العامة

ستة خيارات لغات

إضافة ملفات وصور

القيود الخيالية

يجد بعض المستخدمين أن السعر مرتفع للغاية ولا توجد نسخة مجانية لتطبيق التقويم

يمكن استخدام خيار تأكيد التغييرات، حيث قد ينتهي الأمر بالمستخدمين بتعديل الأحداث عن طريق الخطأ ومشاركة التحديث مع الآخرين

تسعير فانتاستيكال

للأفراد : 4.75 دولار شهرياً

: 4.75 دولار شهرياً للعائلات حتى 5 أفراد : 7.50 دولار في الشهر

: 7.50 دولار في الشهر للفرق : 4.75 دولار/مستخدم/شهرياً

: 4.75 دولار/مستخدم/شهرياً للفرق المرنة: متاح عند الاتصال

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

التقييمات والمراجعات الخيالية

G2 : 4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 10 مراجعات)

## تبسيط إدارة الوقت مع أفضل تطبيقات التقويم لنظام التشغيل Mac

هذه التطبيقات العشرة للتقويم لنظام التشغيل Mac تُحدث ثورة في كيفية عرض وقتك وتنظيمه. عندما يتعلق الأمر بحياتك الشخصية، فهي تضمن لك ألا يفوتك عيد ميلاد صديق مرة أخرى. أما في سياق العمل، فإن تطبيقات التقويم هذه تمكنك أنت وفريقك من العمل بكفاءة أكبر والبقاء متوافقًا مع خريطة العملية بغض النظر عن الظروف.

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