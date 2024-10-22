قمنا بمراجعة أفضل 10 تطبيقات إنتاجية لنظام ماك في 2025

هل تحدق في قائمة المهام بجانب جهاز Mac الخاص بك وتتساءل كيف ستنجز كل شيء؟

حان الوقت للعمل بذكاء وليس بجهد أكبر. إذا كنت تكافح من أجل إنجاز تلك المهام، فستحتاج إلى استكشاف بعض من أفضل تطبيقات الإنتاجية لجهاز Mac الخاص بك. يمكن أن تساعدك هذه التطبيقات الإنتاجية لنظام التشغيل Mac على إنجاز مهامك بشكل أسرع من خلال الحفاظ على تنظيمك، وجعل بياناتك آمنة، وتحويل مساحة العمل الرقمية الخاصة بك إلى جنة متعددة الوظائف.

في عام 2024، جرب أفضل عشرة تطبيقات إنتاجية لنظام ماك إذا كنت تريد إنجاز المزيد من المهام في وقت أقل هذا العام.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات الإنتاجية لنظام التشغيل Mac؟

هناك الكثير من تطبيقات الإنتاجية لنظام ماك التي تعد بمساعدتك على إنجاز المزيد من المهام بشكل أسرع. لكن بعض الخيارات المعروفة يمكن أن تكون في كثير من الأحيان مصدر إلهاء أكثر من كونها معززة للإنتاجية. يجب أن تكون أفضل تطبيقات الإنتاجية لنظام ماك:

سهل الاستخدام: ستصبح أفضل تطبيقات الإنتاجية لنظام التشغيل Mac جزءًا طبيعيًا من سير عملك. ابحث عن أدوات سهلة الاستخدام وتوفر واجهة مستخدم خالية من الفوضى

ستصبح أفضل تطبيقات الإنتاجية لنظام التشغيل Mac جزءًا طبيعيًا من سير عملك. ابحث عن أدوات سهلة الاستخدام وتوفر واجهة مستخدم خالية من الفوضى حل لمشاكل الإنتاجية التي تواجهها: هل تقضي الكثير من يومك في تتبع الوقت؟ هل تعاني في إدارة المشاريع المنظمة؟ لا تستطيع تذكر كل كلمات المرور الخاصة بك؟ هناك تطبيقات إنتاجية لنظام التشغيل Mac يمكن أن تساعدك في حل مشاكل محددة

هل تقضي الكثير من يومك في تتبع الوقت؟ هل تعاني في إدارة المشاريع المنظمة؟ لا تستطيع تذكر كل كلمات المرور الخاصة بك؟ هناك تطبيقات إنتاجية لنظام التشغيل Mac يمكن أن تساعدك في حل مشاكل محددة متوافقة مع نظام Mac الخاص بك: لن تعمل كل تطبيقات الإنتاجية على جهاز Mac، وليست كل تطبيقات Mac مصممة لكل أجهزة Apple. تأكد من أن تطبيقات الإنتاجية التي اخترتها متوافقة

لن تعمل كل تطبيقات الإنتاجية على جهاز Mac، وليست كل تطبيقات Mac مصممة لكل أجهزة Apple. تأكد من أن تطبيقات الإنتاجية التي اخترتها متوافقة بأسعار معقولة: تتوفر بعض أفضل تطبيقات الإنتاجية ذات الإصدار المجاني على نظام ماك. قد يتطلب البعض الآخر رسومًا لمرة واحدة أو اشتراكًا شهريًا. ضع في اعتبارك ميزانيتك وقارن بين مزايا التطبيق مقابل تكلفته

تتوفر بعض أفضل تطبيقات الإنتاجية ذات الإصدار المجاني على نظام ماك. قد يتطلب البعض الآخر رسومًا لمرة واحدة أو اشتراكًا شهريًا. ضع في اعتبارك ميزانيتك وقارن بين مزايا التطبيق مقابل تكلفته تقييمات ومراجعات عالية: أفضل تطبيقات ماك ستحتوي على الكثير من التقييمات والمراجعات التي يمكنك قراءتها، مما يمنحك فرصة للتعرف على التطبيق وما يمكنك توقعه منه

هناك الكثير من تطبيقات ماك الرائعة، ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت للعثور على أفضل تطبيقات الإنتاجية لسير عملك المحدد. ولكن بمجرد أن تفعل ذلك، يمكن أن تكون هذه التطبيقات مغيّرة لقواعد اللعبة التي يستحيل العيش بدونها.

أفضل 10 تطبيقات إنتاجية لنظام macOS لاستخدامها في عام 2024

هل أنت مستعد لتبسيط سير العمل وتقليل وقت الإدارة؟ دعنا نبدأ في استكشاف أفضل تطبيقات إنتاجية Mac.

1. انقر فوق - الأفضل لإدارة المشاريع

راقب تحديثات المشروع، وقم بإدارة مهام سير العمل، وتعاون مع الفريق، كل ذلك من مساحة عمل ClickUp الخاصة بك

ClickUp هو نظام الكل في واحد أداة لإدارة المشاريع التي تصبح مركزًا مركزيًا لإنجاز المهام. إنه أحد تطبيقات الإنتاجية القليلة لنظام التشغيل Mac حيث يمكنك:

إنشاء جميع مستنداتك وإدارتها والاحتفاظ بها

تتبع وقتك

التعاون مع زملاء العمل

التخطيط لمهمتك التالية

يمكنك استخدام نفس تطبيق الإنتاجية الذي تعرفه وتحبه في العمل لمساعدتك في إدارة إنتاجيتك الشخصية، مع تتبع الوقت وإدارة المهام. التطبيق المجاني قالب الإنتاجية الشخصية هو مكان رائع للبدء، حيث يمنحك مساحة لتحديد الأهداف إنشاء قوائم المهام وتتبع التقدم الذي تحرزه، وتدوين كل ذلك في دفتر يومياتك.

والآن، يساعدك ClickUp على إنجاز المزيد من المهام من خلال ClickUp AI . المنصة الجديدة أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعدك في كل شيء بدءًا من كتابة رسائلك الإلكترونية إلى التخطيط لحملتك التسويقية التالية.

كما يمكنها إنشاء المهام تلقائياً لك ولفريقك. إنه يشبه وجود مساعد شخصي إلى جانبك يمكنه دعمك في كل خطوة من خطواتك خطة الإنتاجية .

ClickUp أفضل الميزات

مساحة عمل رقمية شاملة تزيل تبديل السياق حتى تتمكن من البقاء في منطقة العمل وإنجاز المزيد من الأعمال

أدوات الذكاء الاصطناعي لنظام التشغيل Mac يمكن أن تساعدك في كل شيء، بدءًا من إنشاء محتوى البريد الإلكتروني إلى تلخيص ملاحظات الاجتماع أو إنشاء المهام وقوائم المهام

تجعل الواجهة سهلة الاستخدام من السهل العثور على الميزات الرئيسية التي ستجعلك أكثر إنتاجية

يمكنك إنشاء مهام سير عمل مخصصة بسهولة مع الكثير من خيارات الأتمتة لتحسين إدارة عبء العمل وذلك بفضل عمليات التكامل مع العديد من التطبيقات والأدوات الأخرى، مثل تطبيقات الكتابة لنظام التشغيل Mac قيود ClickUp

لا يمكنك الوصول إلى أدوات ClickUp AI إلا على الباقات المدفوعة، لذا ستحتاج إلى الدفع مقابل هذه القوة الإنتاجية

تسعير #### ClickUp

مجانًا للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain متاح للشراء على جميع الخطط المدفوعة بسعر 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل والضيف الداخلي شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3900 تقييم)

2. ألفريد - الأفضل لإنشاء مهام سير العمل

عبر ألفريد Alfred هو أحد أفضل تطبيقات الإنتاجية لنظام ماك ببساطة بسبب العدد الهائل من الأشياء التي يمكنه مساعدتك في القيام بها. باستخدام Alfred، يمكنك استخدام اختصارات لوحة المفاتيح القابلة للتخصيص، أو أوامر النظام لتشغيل التطبيقات، أو البحث في جميع ملفاتك، أو تنفيذ المهام المتكررة.

إنه سهل الاستخدام، وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة، ومليء بالميزات الرئيسية التي سيحبها مستخدمو Mac.

ألفريد أفضل الميزات

يمكن لألفريد فهرسة جهاز Mac الخاص بك، ثم البحث في الملفات والمجلدات والتطبيقات وحتى الويب للعثور على ما تبحث عنه بالضبط باستخدام اللغة الطبيعية

إنشاء مهام سير عمل مخصصة وأتمتة المهام التي تقوم بها في أغلب الأحيان، مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني أو إدارة التقويم أو حتى التحقق من عدد الكلمات

يوفر التطبيق المجاني أدوات إنتاجية رائعة، ولكن يمكن لمستخدمي Mac فتح المزيد من الميزات الرئيسية مع الإصدار المتميز الذي تمت ترقيته

قيود ألفريد

هناك منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد، لذا كن مستعدًا لقضاء بعض الوقت في اكتشاف جميع الأدوات المتاحة

تسعير ألفريد

مجاناً

رخصة واحدة لحزمة الطاقة: 34 جنيهًا إسترلينيًا

34 جنيهًا إسترلينيًا Powerpack Meta Supporter: 59 جنيهًا إسترلينيًا

تقييمات ومراجعات ألفريد

G2: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 2.9/5 (أكثر من 10 تقييمات)

3. Trello - الأفضل لمستخدمي كانبان

عبر تريلو Trello هو تطبيق رائع لنظام التشغيل Mac للمستخدمين الذين يتبعون أسلوب إدارة مشروع كانبان. الواجهة بسيطة للغاية، وتسمح لمستخدمي Mac بنقل البطاقات بين القوائم واللوحات باستخدام السحب والإفلات.

كما أنه أحد تطبيقات الإنتاجية الأكثر مرونة لنظام ماك. يمكنك استخدامه لتنظيم المشاريع أو كتطبيق عصف ذهني مرئي. تعامل معه وكأنه تطبيقك الشخصي مخطط رقمي .

Trello أفضل الميزات

تتيح الميزات التعاونية الرائعة لمستخدم ماك تعيين المهام، والتعليق على البطاقات، ومشاركة المعلومات بسهولة مع فرق العمل أو بقية أفراد أسرتك

تعني القدرة عبر الأنظمة الأساسية أنه يمكنك الوصول إلى المنصة على الويب وكذلك على أجهزة أندرويد وماك

الباقة المجانية السخية رائعة للأفراد والفرق الصغيرة. فهي توفر جميع الميزات الرئيسية التي تريدها من أفضل تطبيقات الإنتاجية مثل

قيود Trello

لا يوجد دردشة داخل التطبيق، مما قد يحد من التعاون إذا كنت بحاجة إلى العمل مع فريق

تسعير #### تسعير Trello

مجاني لما يصل إلى 10 لوحات لكل مساحة عمل

معتاد: 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا إذا كانت الفاتورة سنوية

5 دولارات لكل مستخدم شهريًا إذا كانت الفاتورة سنوية قسط: 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً إذا كانت الفاتورة سنوياً

10 دولارات لكل مستخدم شهرياً إذا كانت الفاتورة سنوياً المؤسسة: 17.50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا إذا كانت الفواتير سنوية

تقييمات ومراجعات Trello

G2: 4.4/5 (أكثر من 13,300 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 13,300 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

4. 1Password - الأفضل لإدارة كلمات المرور

عبر 1كلمة المرور هل ما زلت تكتب كلمات المرور الخاصة بك على ملاحظات لاصقة؟ هناك تطبيقات إنتاجية لذلك. 1Password هو أداة آمنة لإدارة كلمات المرور لنظام ماك.

يساعدك في تخزين كلمات مرورك وإدارتها وتعبئتها تلقائيًا على جميع أجهزتك. سيُنشئ 1Password أيضًا كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها تلقائيًا لحساباتك على الإنترنت، حتى تتوقف عن استخدام كلمة المرور نفسها لكل شيء.

أفضل ميزات 1Password

يخزن كلمات مرورك بأمان، بحيث تكون كلمات مرورك محمية حتى في حالة فقدان أو سرقة جهاز ماك الخاص بك

يملأ مدير كلمات المرور تلقائيًا كلمات مرورك على مواقع الويب والتطبيقات على أجهزة متعددة

يتكامل مع متصفحات الويب وعملاء البريد الإلكتروني وغير ذلك الكثير حتى تتمكن من التوقف عن البحث عن كلمات المرور عندما تكون في أمس الحاجة إليها

قيود 1Password

الاندماج في المتصفح صعب بعض الشيء، لذا ستحتاج إلى اتخاذ عدة خطوات لإظهار كلمة مرورك على المواقع الإلكترونية

لا توجد باقة مجانية، لذا سيتعين عليك الدفع مقابل الراحة في نسيان كلمات المرور الخاصة بك

تسعير 1Password

للأفراد: 2.99 دولار شهريًا، تُدفع سنويًا

2.99 دولار شهريًا، تُدفع سنويًا العائلات: 4.99 دولار شهريًا، تُدفع سنويًا

4.99 دولار شهريًا، تُدفع سنويًا باقة الفرق للمبتدئين: 19.95 دولارًا شهريًا

19.95 دولارًا شهريًا الشركات: 7.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر، تُدفع سنويًا

1Password التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 1,300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1,300 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

5. إيفرنوت - الأفضل لتدوين الملاحظات

عبر إيفرنوت Evernote هو أحد أفضل تطبيقات الإنتاجية لتدوين الملاحظات. يمكنك التقاط النصوص، والصور، والصوت، والملاحظات المكتوبة بخط اليد، أو حتى مسح بطاقات العمل والاحتفاظ بها داخل التطبيق. يمكن أن تساعدك العلامات والفلاتر في العثور على ما تحتاجه في ملاحظاتك لاحقًا أيضًا، حتى لا تبحث عن مقتطف معين لساعات.

أفضل ميزات Evernote

تدوين الملاحظات في المنزل وفي العمل وأثناء التنقل على أجهزة متعددة، وكل شيء تتم مزامنته بسلاسة

استخدمه لإنشاء المهام وقوائم المهام. يمكنك أيضًا إضافة تواريخ الاستحقاق والتذكيرات والملاحظات لإبقائك على المسار الصحيح

يسمح لك شريط البحث القوي بالبحث حسب الكلمة المفتاحية والعلامة والتاريخ وغير ذلك حتى تتمكن من العثور على ما تحتاج إليه بالضبط

قيود Evernote

تقتصر الباقة المجانية على 60 ميغابايت فقط من التحميلات الشهرية و25 ميغابايت كحد أقصى لحجم الملاحظات على جهازين

تسعير Evernote

مجانًا

شخصي: 14.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

14.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر احترافي: 17.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات Evernote

G2: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8,100 تقييم)

6. فانتاستيكال - الأفضل لإدارة التقويم

عبر فانتاستيكال Fantastical هو تطبيق لإدارة التقويم والمهام لنظام التشغيل Mac. يشتهر بتصميمه الجميل وميزاته القوية، وهو أحد أفضل تطبيقات الإنتاجية لنظام التشغيل Mac إذا كنت ترغب في الحفاظ على تقويمك أكثر تنظيماً.

أفضل ميزات Fantastical

يدعم إدخال اللغة الطبيعية، بحيث يمكنك إنشاء الأحداث عن طريق التحدث أو الكتابة بشكل طبيعي

إنشاء تذكيرات للأحداث والمهام تلقائيًا حتى لا يفوتك أي شيء

يتكامل مع تطبيقات أخرى مثل عميل البريد الإلكتروني أو منصة إدارة المشاريع حتى تتمكن من تحديث الأحداث والمهام تلقائياً

القيود الخيالية

ستحتاج إلى الدفع مقابل خطة متميزة للحصول على أقصى استفادة من التطبيق، ولكن العديد من الميزات المتميزة موجودة مجانًا في تطبيقات أخرى

أسعار فانتاستيكال

للأفراد: 4.75 دولار شهريًا، تُدفع سنويًا

4.75 دولار شهريًا، تُدفع سنويًا للعائلات حتى 5 أفراد: 7.50 دولار شهرياً، تُدفع سنوياً

7.50 دولار شهرياً، تُدفع سنوياً للفرق: 4.75 دولار لكل مستخدم شهرياً، تُدفع سنوياً

التقييمات والمراجعات الخيالية

G2: 4.4/5 (أكثر من 15 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 15 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 15 تقييم)

7. Google Workspace - الأفضل لمستخدمي Google Workspace

عبر مساحة عمل جوجل Google Workspace عبارة عن مجموعة كاملة من تطبيقات الإنتاجية لنظام التشغيل Mac، بما في ذلك Gmail وGoogle Docs وجداول البيانات وجداول البيانات والعروض التقديمية والتقويم وMet وDrive. تخزِّن التطبيقات المستندة إلى السحابة معلوماتك على خوادم Google، بحيث يمكنك الوصول إلى المعلومات في أي مكان متصل بالإنترنت.

إنه تطبيق إنتاجي يمكن أن يساعدك في الحفاظ على التنظيم والتعاون مع الآخرين وإنجاز المزيد من المهام. إنه أحد أفضل تطبيقات الإنتاجية إذا كنت معتادًا على العمل في نظام Google البيئي.

أفضل ميزات تطبيق Google Workspace

صُمِّم Google Workspace للتعاون، فهو يتيح لك العمل مع الآخرين على المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية

آمن وموثوق، حيث يوفر Google Workspace تشفير البيانات وميزات أمان قوية

تتكامل مع منتجات Google الأخرى، بما في ذلك Drive والصور، مما يسهِّل الوصول إلى البيانات وتنظيمها عبر منتجات Google

قيود Google Workspace #### قيود Google Workspace

لا يوجد تطبيق شامل، لذلك يجب عليك تنزيل كل عميل من عملاء Google (Gmail والتقويم وما إلى ذلك) على أجهزتك بشكل منفصل

تسعير Google Workspace على Google Workspace

مجانًا

خدمة Business Starter: 6 دولارات لكل مستخدم شهريًا مع التزام لمدة عام واحد

6 دولارات لكل مستخدم شهريًا مع التزام لمدة عام واحد الأعمال القياسية: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا مع التزام لمدة عام واحد

12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا مع التزام لمدة عام واحد خدمة Business Plus: 18 دولارًا لكل مستخدم شهريًا مع التزام لمدة عام واحد

18 دولارًا لكل مستخدم شهريًا مع التزام لمدة عام واحد المؤسسات: اتصل للحصول على معلومات عن الأسعار المخصصة

تقييمات ومراجعات Google Workspace

G2: 4.6/5 (أكثر من 42,400 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 42,400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 15,200 تقييم)

8. MindNode - الأفضل للعصف الذهني

عبر مايندنود MindNode هو تطبيق مرئي للعصف الذهني وتدوين الملاحظات، وهو أحد أفضل تطبيقات الإنتاجية للمفكرين غير الخطيين. يمكنك استخدام التطبيق لتبادل الأفكار أو التخطيط للمشاريع أو تدوين الملاحظات بشكل مفتوح ومرن وإبداعي.

أضف الموضوعات والمواضيع الفرعية والأفكار المتفرعة. ثم أعد ترتيب الأشياء عن طريق سحب وإسقاط العناصر في واجهة المستخدم سهلة التنقل.

MindNode أفضل الميزات

استخدم أداة Mac بمفردك أو تعاون مع الآخرين، مما يحول تطبيق تدوين الملاحظات إلى تطبيق رائع للعصف الذهني مع الزملاء أو العملاء أو الأصدقاء

يتكامل مع تطبيقات الإنتاجية الأخرى لنظام ماك، بما في ذلك Evernote وDropbox، بحيث يمكنك الوصول إلى خرائطك الذهنية ومشاركتها مع الآخرين

البحث في خرائطك الذهنية وتصفيتها للعثور على المعلومات التي تحتاجها بسرعة

قيود MindNode

لا توجد طرق كثيرة للتعاون، لذا كن مستعداً لاستخدام هذا التطبيق بمفردك

تسعير #### MindNode

مجاناً

MindNode Plus: 2.99 دولار شهرياً أو 19.99 دولاراً في السنة

تقييمات ومراجعات مايند نود #### تقييمات ومراجعات مايند نود

G2: 4.2/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 15 تقييم)

9. المغناطيس - الأفضل لإدارة عرض النوافذ

عبر المغناطيس Magnet هي أداة فعالة لإدارة النوافذ لنظام التشغيل Mac تتيح لك تنظيم النوافذ المفتوحة على شاشتك وإعادة تكوينها.

يمكنك بسرعة وسهولة التقاط نوافذ متعددة إلى مناطق مختلفة من شاشتك وتنظيمها أو إبعادها عن المهام الأخرى. إنه رائع لـ تحسين تركيزك أو تبسيط سير عملك

مغناطيس #### أفضل الميزات

إنشاء تخطيطات قابلة للتخصيص لمهام أو مشاريع محددة

استخدم اختصارات لوحة المفاتيح لالتقاط النوافذ المفتوحة على الشاشة وإعادة ترتيبها بسرعة

استخدم إيماءات لوحة التعقب للتمرير بين النوافذ، أو لالتقاط النوافذ إلى مناطق مختلفة، أو لتغيير التخطيط

قيود المغناطيس

لا يعمل مع جميع التطبيقات

قد يجد بعض المستخدمين أن تغيير الحجم ليس صغيرًا بما يكفي على الشاشات الأصغر حجمًا

سعر المغناطيس

$4.99

تقييمات ومراجعات المغناطيس

لا توجد مراجعات متاحة

10. Backblaze - الأفضل لنسخ البيانات احتياطيًا

عبر Backblaze

Backblaze هي خدمة نسخ احتياطي سحابي تقوم بنسخ ملفاتك احتياطيًا تلقائيًا إلى السحابة. إنه أحد أفضل تطبيقات الإنتاجية لنظام التشغيل Mac لأنه يحمي ملفاتك من أعطال الأجهزة وهجمات البرامج الضارة والحذف العرضي. لن تضيع وقتك بسبب الملفات المفقودة مرة أخرى.

Backblaze أفضل الميزات

تشفير قوي وتكرار البيانات لحماية ملفاتك، وتخزين بياناتك في مراكز بيانات متعددة في جميع أنحاء العالم حتى تتمكن من الوصول إليها دائمًا عندما تحتاج إليها

يراقب جهاز Mac الخاص بك باستمرار ويقوم تلقائيًا بنسخ الملفات الجديدة احتياطيًا

واجهة سهلة وبسيطة تتيح لك الوصول بسهولة إلى الميزات الرئيسية، بما في ذلك إعداد النسخ الاحتياطية وإدارتها ومراقبتها

قيود Backblaze

يتم الاحتفاظ بالملفات المحذوفة لمدة 30 يومًا فقط، لذا لن تتمكن من استعادة أي شيء أقدم من ذلك

الإشعارات غير موجودة أو من السهل تفويتها، لذا ستحتاج إلى التحقق من التطبيق للحصول على رسائل الحالة المحدثة

تسعير Backblaze

9 دولارات لكل كمبيوتر شهريًا

99 دولارًا لكل كمبيوتر سنويًا

189 دولارًا لكل كمبيوتر كل عامين

تقييمات ومراجعات Backblaze #### تقييمات ومراجعات Backblaze

G2: 4.6/5 (أكثر من 110 تقييمات)

4.6/5 (أكثر من 110 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 130 تقييم)

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ستعمل أفضل تطبيقات الإنتاجية لنظام التشغيل Mac على تحسين سير عملك، سواء للعمل أو لإنجاز المزيد من المهام في حياتك الشخصية. اعثر على مدير المهام وأداة إدارة المشاريع، ومدير كلمات المرور الآمنة، والمزيد لمساعدتك في تحقيق أهدافك الإنتاجية. سوف توفير الوقت وإنجاز المزيد من المهام مع أفضل تطبيقات الإنتاجية هذه.

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