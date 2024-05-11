أفضل 10 تطبيقات لتدوين الملاحظات لنظام ماك في 2025

يمكن لتطبيقات تدوين الملاحظات أن تجعل سير عملك أكثر كفاءة. تعمل هذه التطبيقات على تحسين المهمة الشاقة لتدوين الملاحظات حتى تتمكن بسهولة من تدوين الملاحظات من الاجتماعات، وطرح أفكار منتجاتك الجديدة الإبداعية على الورق، وتتبع التقدم الذي يحرزه فريقك.

ولكن لا تعمل جميع تطبيقات تدوين الملاحظات بسلاسة على منتجات Apple الخاصة بك. تحتاج إلى تطبيقات تدوين الملاحظات لنظام MacOS لتحقيق أقصى استفادة من هذه الأدوات. (فكّر في اختصارات لوحة المفاتيح والكثير من التكاملات المفيدة!)

هنا، سنستعرض تطبيقات تدوين الملاحظات لنظام ماك والعناصر الرئيسية التي يجب البحث عنها. بالإضافة إلى ذلك، سوف نكشف عن أفضل 10 تطبيقات لتدوين الملاحظات لنظام ماك مع تفصيل لما يجعلها رائعة للغاية.

ما هي تطبيقات تدوين الملاحظات لنظام التشغيل Mac؟

تطبيقات تدوين الملاحظات لنظام ماك هي تطبيقات أصلية لنظام تشغيل ماك. وهذا يعني أنها مصممة للتكامل مع برامج ماك. مثل كتابة تطبيقات لأجهزة ماك فهي تختلف عن الأدوات التي تفتح في نافذة متصفح. فهي تتم مزامنتها عبر جميع أجهزة Apple، وتعمل في السحابة، وهي مصممة للاندماج مباشرةً في نظام تشغيل Mac.

هذه تطبيقات تدوين الملاحظات أفضل للإنتاجية لأنها مصممة خصيصًا لسير عمل Mac. هذا يعني أنك لن تتلقى إشعارات من خارج مساحة عملك. بالإضافة إلى ذلك، من الأسهل البحث في ملاحظاتك دون فتح نوافذ المتصفح وتشتيت انتباهك.

هناك عدة أنواع من تطبيقات تدوين الملاحظات لنظام ماك. وهي تتراوح بين أدوات تدوين الملاحظات البسيطة التي تدون فيها بعض الأفكار إلى أنظمة برمجية كاملة تعمل كمراكز لإدارة المشاريع. 🌻

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات تدوين الملاحظات لنظام التشغيل Mac؟

هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من تطبيقات تدوين الملاحظات لنظام ماك، مما يضع عشرات الخيارات في متناول يدك. وسواء كنت تريد تطبيقًا تقليديًا أو أداة عالية القدرة على التعامل مع كل شيء، فهناك تطبيق يناسب احتياجاتك. 👀

إليك ما تبحث عنه في تطبيقات تدوين الملاحظات لنظام ماك:

التنظيم السلس : من السهل أن تضيع أفكارك - وأن تفقدها في مجلد سيء التنظيم. ابحث عن تطبيق تدوين الملاحظات الذي يحافظ على تنظيم الأشياء بطريقة منطقية بالنسبة لك

: من السهل أن تضيع أفكارك - وأن تفقدها في مجلد سيء التنظيم. ابحث عن تطبيق تدوين الملاحظات الذي يحافظ على تنظيم الأشياء بطريقة منطقية بالنسبة لك بحث مفيد : لا فائدة من تدوين الملاحظات إذا لم تتمكن من العثور عليها لاحقًا. اختر تطبيقًا لتدوين الملاحظات يوفر أدوات بحث فعالة

: لا فائدة من تدوين الملاحظات إذا لم تتمكن من العثور عليها لاحقًا. اختر تطبيقًا لتدوين الملاحظات يوفر أدوات بحث فعالة سريع الاستخدام : اختر تطبيقًا لتدوين الملاحظات يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام وأدوات تتيح لك البدء بسرعة

: اختر تطبيقًا لتدوين الملاحظات يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام وأدوات تتيح لك البدء بسرعة وقت تحميل سريع: تأكد من أن تطبيقك يتم تحميله بسرعة ويتيح لك تدوين الملاحظات بسرعة - نقاط المكافأة لاختصارات لوحة المفاتيح والأدوات التي تسرّع الأمور أكثر

## أفضل 10 تطبيقات لتدوين الملاحظات لنظام التشغيل Mac لاستخدامها في عام 2024

إليك أفضل التطبيقات لتدوين الملاحظات على جهاز ماك. من التطبيقات البسيطة التي تحتوي على أدوات محرر النصوص المصممة لتدوين المذكرات إلى أدوات إدارة البرامج، هناك شيء ما لكل احتياجات العمل. ✨

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ClickUp هو برنامج إدارة المشاريع أداة تعمل بسلاسة على نظام التشغيل Mac وأنظمة التشغيل الأخرى. وهو يتخطى كل ذلك من خلال وظائف أتمتة المهام، وإنشاء لوحات معلومات مخصصة، وإنشاء قواعد بيانات المحتوى، كما أن ميزاته مثالية لتلبية احتياجاتك في تدوين الملاحظات. 🤩 مفكرة ClickUp's Notepad هي أداة لتدوين الملاحظات قابلة للتخصيص. استخدمها للتعليق على مقترحات المشاريع، أو لتدوين قوائم المراجعة، أو لتدوين ملاحظات سريعة بعد الاجتماع. وهي تتميز بأدوات تحرير غنية وأدوات السحب والإفلات لجعل التنظيم أمرًا سهلاً.

أضف رؤوسًا لتقسيم الملاحظات الطويلة واستخدم الترميز اللوني لتوضيح الحقائق المهمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحويل أي ملاحظة إلى مهمة مع تواريخ الاستحقاق والأولويات والمكلفين. ومع إضافة Chrome المدمجة وتطبيق سطح المكتب وتطبيق الهاتف المحمول، يمكنك الوصول إلى ملاحظاتك من أي مكان. ClickUp Docs طريقة أخرى لتدوين الملاحظات. تتيح لك المزيد من الميزات المتقدمة مثل الصفحات المتداخلة والجداول المضمنة وأدوات التنسيق تدوين الملاحظات البسيطة إلى آفاق جديدة. تعاون في تدوين ملاحظاتك في الوقت الفعلي مع زملائك واعثر عليها بسهولة لاحقًا باستخدام البحث البديهي.

هل تحتاج إلى مساعدة في كتابة الملاحظات؟ انقر فوق الذكاء الاصطناعي يقدم اقتراحات ويحرر عملك ويوفر الوقت من خلال التلخيص الفوري. هذا برنامج مساعد الكتابة يولد أيضًا عناصر الإجراء وتبسيط التنسيق من أجل تنظيم أفضل.

ClickUp أفضل الميزات

آلاف القوالب بما في ذلكأدلة لاستخدام المستنداتوالقوالب التنظيمية، وقوالب سير العملتوفير الوقت عندما يتعلق الأمر بالبقاء على رأس قائمة المهام الخاصة بك

تبسيطإدارة المستندات بفضل الويكي ولوحات المعلومات والفلاتر المخصصة للعثور على كل شيء في ثوانٍ

استخدام تطبيق سطح المكتب على جميع أجهزة Apple الخاصة بك بما في ذلك iPad وiPhone وأجهزة Mac المكتبية وأجهزة Macbook

من خلال التعاون في الوقت الفعلي، اعمل مع فريقك لتحرير الملاحظات أو دمجها في نظام أكبر لإدارة المهام

تجعل واجهة المستخدم البسيطة من السهل تدوين الملاحظات وتنظيمها دون الحاجة إلى منحنى تعليمي كبير

تعني الأداة القابلة للبحث بسهولة أنك ستعثر على ملاحظاتك وأفكارك في ثوانٍ

قيود ClickUp

يتوفر تطبيق ClickUp AI حالياً على تطبيق سطح المكتب فقط، ولكن سيتم طرحه على الهاتف المحمول قريباً

على الرغم من سهولة فهم ميزات تدوين الملاحظات، إلا أن هناك منحنى تعليمي للاستفادة من الأداة البرمجية الكاملة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح للشراء على جميع الباقات المدفوعة بسعر 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل والضيف الداخلي شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,800 تقييم)

2. أبل آي كلاود نوتس

عبر ملاحظات أبل على iCloud ما هو أفضل من أداة تدوين الملاحظات التي صممتها Apple لأجهزة Mac؟ تطبيق Apple Notes، المتوفر على متجر التطبيقات، هو تطبيق أصلي لنظام Mac يجعل من السهل تدوين ملاحظات الاجتماع وتدوين الملاحظات الرئيسية.

وأفضل ما في الأمر أن ملاحظاتك محدثة دائماً، بفضل التخزين السحابي. هذا يعني أنك سترى أحدث نسخة من أفكارك على هاتفك، حتى لو قمت بتدوينها على سطح مكتب Mac الخاص بك.

أفضل ميزات Apple iCloud

تتيح لك المجلدات تنظيم الملاحظات بناءً على الغرض أو الأهداف أو أي هيكلية منطقية بالنسبة لك

تتيح لك ميزات المشاركة التحكم في الوصول والأذونات إلى ملاحظاتك

استخدم وظيفة البحث لتتبع الأفكار والملاحظات، سواء قمت بتدوينها هذا الصباح أو قبل عامين

استعادة الملاحظات المحذوفة في غضون 30 يوماً بخطوتين بسيطتين فقط

استخدم علامات التصنيف لوضع علامات على الملاحظات لتحسين التنظيم والبحث

قيود Apple iCloud

لا يستطيع تطبيق Apple Notes الوصول إلى الملاحظات المخزنة على تطبيقات أخرى، مثل تطبيق Google أو Yahoo، ولا يوجد دعم لتخفيض السعر

لا تتم مزامنة التطبيق مع ويندوز أو أندرويد، لذا فهو الأفضل للمستخدمين الذين يستخدمون برنامج Apple iOS فقط

تسعير Apple iCloud

مجاني

تقييمات ومراجعات Apple iCloud

G2 : 4.3/5 (أكثر من 900 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1500 تقييم)

3. إيفرنوت

عبر إيفرنوتإيفرنوت هو تطبيق شهير متعدد المنصات استحوذ على عالم تدوين الملاحظات. سواء كنت طالبًا تستخدمه لتدوين الملاحظات في الفصل، أو محترفًا يستخدمه لتنظيم الفريق، أو شخصًا يستخدمه لتنظيم الأمور الشخصية، فهو يتجاوز تدوين الملاحظات التقليدية. ✍️

أفضل ميزات Evernote

إنشاء المهام وتعيينها على الفور في ملاحظاتك لنقل العمل إلى أسفل خط الأنابيب

استخدم أداة قص الويب لالتقاط لقطات شاشة لصفحات الويب وتدوين الملاحظات عليها مباشرة

مسح الملاحظات المكتوبة بخط اليد والمستندات المهمة ضوئيًا في تطبيق تدوين الملاحظات مباشرةً لسهولة الرجوع إليها

يعمل التكامل مع تقويم Google على إبقائك على المسار الصحيح وإرفاق ملاحظاتك بالاجتماعات، حتى تعرف دائمًا أين تقف الأمور

قيود Evernote

النسخة المجانية محدودة والخطط المدفوعة قد تكون مكلفة للأفراد الذين يحتاجون فقط إلى أداة بسيطة لتدوين الملاحظات

بينما يمكنك مشاركة الملاحظات، إلا أنه لا يدعم التعاون في الوقت الفعلي

تسعير Evernote

مجاني

شخصي : 14.99 دولارًا شهريًا

: 14.99 دولارًا شهريًا احترافي : 17.99 دولارًا شهريًا

: 17.99 دولارًا شهريًا للفرق: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Evernote

G2 : 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8,100 تقييم)

4. مايكروسوفت ون نوت

عبر مايكروسوفت ون نوتون نوت من مايكروسوفت هي أداة تنقل الملاحظات البسيطة إلى المستوى التالي. شارك الملاحظات بسهولة وتعاون مع زملائك في الفريق في نظام بيئي واحد. تحافظ أدوات التنظيم والبحث على تنظيمك وتجعل العثور على أفكارك أسهل من أي وقت مضى.

أفضل ميزات Microsoft OneNote

توفر الأداة إحساساً شبيهاً بالورق، مما يجذب التقليديين الذين يتوقون إلى أيام القلم والورق

اشتراكات تجمع ميزات تدوين الملاحظات مع أدوات تشمل Excel وPowerPoint وWord وWhandWord وOutline

تنظيم ملاحظاتك في أقسام وصفحات حتى لا تفقد أي فكرة مهمة مرة أخرى

أدوات مثل التظليل والتعليقات التوضيحية والرسم تتيح لك إضافة المزيد من السياق لأفكارك

قيود Microsoft OneNote

لا يوجد تخزين غير متصل بالإنترنت فقط - مما يعني أن أي ملاحظات تسجلها دون اتصال بالإنترنت لن تتم مزامنتها حتى يكون لديك اتصال بالإنترنت - وإذا أغلقت الملاحظة قبل ذلك، فستفقد أي تغييرات أجريتها

لا تحتوي الأداة على خيارات التصدير، لذا فإن التبديل إلى تطبيق آخر يعني نقل ملاحظاتك يدوياً

تسعير Microsoft OneNote

مايكروسوفت 365 Business Basic : 6.00 دولارات شهرياً

: 6.00 دولارات شهرياً مايكروسوفت 365 شخصي : 6.99 دولار شهريًا

: 6.99 دولار شهريًا مايكروسوفت 365 تطبيقات للأعمال : 8.25 دولار/شهرياً

: 8.25 دولار/شهرياً مايكروسوفت 365 عائلي : 9.99$/شهرًا

: 9.99$/شهرًا مايكروسوفت 365 Business Standard : 12.50 دولاراً في الشهر

: 12.50 دولاراً في الشهر مايكروسوفت 365 بريميوم للأعمال: 22.00 دولاراً في الشهر

تقييمات ومراجعات Microsoft OneNote

G2 : 4.5/5 (1,800+ تقييم)

: 4.5/5 (1,800+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1300 تقييم)

5. سليت

عبر سليت Slite هي أداة لإدارة المعرفة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. فهي تتيح لك إنشاء محتوى وتخزينه، سواء كان ويكي الشركة، أو ملاحظات اجتماعات الفريق، أو عمليات وأدلة الإعداد. تقوم ميزات الذكاء الاصطناعي بترجمة عملك وتحريره وتنسيقه، وهي رائعة لتبسيط المحتوى وتلخيصه واختصاره.

سلايت أفضل الميزات

اكتب سؤالاً في ميزة البحث واحصل على إجابة بناءً على ملاحظاتك ومستنداتك

تبرز رؤى الذكاء الاصطناعي الملاحظات التي تحتاج إلى المراجعة أو التحديث أو الأرشفة حتى تكون ملاحظاتك محدثة دائمًا

دمج الملاحظات وحذف التكرارات بسرعة

استيراد أي نوع من المستندات تقريبًا من أدوات مثل Notion وEvernote وتطبيقات تدوين الملاحظات الأخرى بفضل خاصية التعرُّف الضوئي على الحروف المدمجة (OCR)

قيود السلايت

خيارات التصدير والاستيراد المحدودة تجعل من الصعب نقل الملاحظات من أدوات أخرى

لا يتكامل بشكل جيد مع التطبيقات الأخرى، لذلك قد يكون محدودًا للغاية بالنسبة للمؤسسات التي لديها فسيفساء من أدوات سير العمل

تسعير سلايت

مجاني

قياسي : 10 دولارات/مستخدم/شهر

: 10 دولارات/مستخدم/شهر قسط : 15 دولاراً/مستخدماً/شهرياً

: 15 دولاراً/مستخدماً/شهرياً مؤسسة: تسعير مخصص

Slite التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 40 تقييم)

6. دفاتر الملاحظات لنظام التشغيل Mac

عبر دفاتر الملاحظات لنظام التشغيل Mac دفاتر الملاحظات لنظام التشغيل Mac هي أداة بسيطة لتدوين الملاحظات تضيف هيكلاً وتنظيماً لأفكارك المكتوبة. قم بتسجيل ملاحظاتك في شكل دفاتر متداخلة وقم بإنشاء مقاطع لتتبع كل المحتوى الخاص بك. 📝

Notebooks لنظام التشغيل Mac أفضل الميزات

الواجهة المرئية تجعل تدوين الملاحظات ممتعًا

يدعم الاستيراد مجموعة كبيرة من الملفات، بما في ذلك تنسيق العلامات و HTML والنص العادي

يتم تخزين الملاحظات كملفات HTML، مما يقلل من التعقيد ويجعل تحميل الأدوات أسرع

تتيح لك المزامنة المباشرة توصيلها بأدوات أخرى لتبسيط سير العمل

قيود دفاتر الملاحظات لنظام التشغيل Mac

لاحظ بعض المستخدمين أن التطبيق يتجمد عند التحميل، خاصة إذا كان لديك الكثير من الملاحظات

قد يتسبب تطبيق Dropbox الجديد في تعطل وظيفة البحث، ولكن يمكنك إصلاح المشكلة ببضع خطوات وضعها فريق الدعم

دفاتر الملاحظات لنظام ماك التسعير

إصدار تجريبي مجاني

الاشتراك: $43.99

Notebooks لنظام التشغيل Mac التقييمات والمراجعات

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

7. الدب

عبر الدبالدب هو تطبيق لتدوين الملاحظات مصمم لأجهزة Apple Mac وiPhone وiPad. استخدم هذا التطبيق الحائز على جوائز لتدوين الملاحظات وإضافة الجداول وتضمين الصور وإنشاء قوائم المهام في مساحة واحدة.

أفضل ميزات #### Bear

تصدير الملاحظات بعدة تنسيقات ومشاركة ملاحظاتك بالطريقة التي تريدها

فازت الواجهة الرائعة بجائزة Apple للتصميم، وهي سهلة الاستخدام

ميزات الأمان مثل الملاحظات المشفرة تحافظ على أمان بياناتك وأفكارك

تتيح لك وظيفة البحث بالتعرّف الضوئي على الحروف (OCR) البحث عن النص داخل ملفات PDF والصور

قيود التحمل

الإصدار المجاني محدود، لذا سيتعين عليك الدفع للوصول إلى جميع الميزات

لا يوجد تكامل مع طرف ثالث، مما يعني أنه لا يمكنك العمل إلا داخل التطبيق

تسعير #### Bear

نسخة تجريبية مجانية : تجربة لمدة 7 أيام

: تجربة لمدة 7 أيام الدب محترف: 2.99 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات الدب

G2 : 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 10 مراجعات)

8. أوبسيديان

عبر أوبسيديانحجر السج هو تطبيق لتدوين الملاحظات قابل للتخصيص بالكامل يتيح لك الوصول إلى أفكارك سواء عبر الإنترنت أو دون اتصال بالإنترنت. يضم مئات المكونات الإضافية والسمات والمذكرات وتدوين الملاحظات وبناء قواعد بيانات معرفية تناسب أسلوبك.

أوبسيديان أفضل الميزات

استخدم هذا التطبيق القابل للتخصيص بدرجة كبيرة كمساعد شخصي صغير يعرف بالضبط مكان تخزين جميع معلوماتك

ربط الملاحظات بسهولة لإنشاء روابط عبر الأفكار والمشاريع

قم برسم العلاقة بين أفكارك وملاحظاتك على رسم بياني جذاب بصريًا لاكتساب رؤى حول طريقة تفكيرك

استخدم خاصية Canvas كمساحة إبداعية للتلاعب بالأفكار

قيود السبج

عليك أن تدفع مقابل ميزات بسيطة، مثل المزامنة، والتي يتم تضمينها في أسعار الأدوات الأخرى

لا توجد ميزة تعاون أصلية، مما يحد من فرق العمل

تسعير Obsidian

الاستخدام الشخصي : مجاني

: مجاني الاستخدام التجاري: 50 دولار/مستخدم/سنة

تقييمات ومراجعات Obsidian

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: 4.9/5 (أكثر من 20 تقييم)

9. UPDF

عبر UPDF UPDF هو محرر PDF عبر الإنترنت مدعوم بميزات الذكاء الاصطناعي. قم بتحميل ملفات PDF ثم قم بتعليق المعلومات وتحريرها وتلخيصها على الفور في ملاحظات بسيطة.

أفضل ميزات UPDF

يتيح لك دعم عشرات التنسيقات، بما في ذلك HTML وXML وPDF، تحميل مجموعة متنوعة من المستندات لتحويلها إلى ملاحظات

استخدام وظيفة التعرف الضوئي على الحروف للبحث عن النص في ملفات PDF

يعمل الذكاء الاصطناعي المدمج على جعل التلخيص، وتمييز الملاحظات وتدوينها أسرع من أي وقت مضى

مجموعة واسعة منأدوات التعليقات التوضيحية مثل أدوات التظليل والأشكال والمربعات النصية التي تحول كل ملاحظة إلى عمل فني

قيود UPDF

يُبلغ المستخدمون عن أن الأداة أحيانًا ما تكون بها أخطاء، مما يؤدي إلى إبطاء عملية التفكير

أداة توقيع لوحة التتبع ليست بديهية وقد تكون صعبة الاستخدام

تسعير UPDF

خطة UPDF Pro السنوية : 59.99 دولارًا سنويًا

: 59.99 دولارًا سنويًا خطة UPDF Pro الدائمة : 109.99 دولارًا أمريكيًا تدفع لمرة واحدة، وصول مدى الحياة

: 109.99 دولارًا أمريكيًا تدفع لمرة واحدة، وصول مدى الحياة الإضافة الإضافية UPDF AI: 12 دولارًا شهريًا

UPDF AI: 12 دولارًا شهريًا خطة المؤسسة UPDF Enterprise Plan: 109 دولارات تدفع لمرة واحدة

تقييمات ومراجعات UPDF

G2 : 4,8/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 4,8/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 3.8/5 (أكثر من 5 مراجعات)

10. جوبلين

عبر جوبلين Joplin هو تطبيق مفتوح المصدر لتدوين الملاحظات يتيح لك الوصول إلى عملك من أي مكان. تدعم الأداة الملفات النصية والصور والملفات الصوتية، مما يرتقي بملاحظاتك إلى آفاق وتنسيقات جديدة.

جوبلين أفضل الميزات

استخدم ميزات التعاون والمشاركة للعمل مع زملائك في الفريق أو الأصدقاء على أفكار جديدة

يحول امتداد فايرفوكس وكروم كليبر صفحات الويب إلى ملاحظات قابلة للتحرير

تتيح لك الإضافات والسمات تخصيص التطبيق

ميزات التشفير تحافظ على أمان ملاحظاتك وتحمي أفكارك من المنافسين

قيود جوبلين

لا تعمل ميزات التعاون إلا على سحابة جوبلين فقط

لا يحتوي على ميزات متقدمة مثل التعرف الضوئي على الحروف أو المسح الضوئي عبر الهاتف المحمول

تسعير #### جوبلين

أساسي : 2.99 دولار شهرياً

: 2.99 دولار شهرياً إحترافي : 5.99 دولار شهريًا

: 5.99 دولار شهريًا الفرق: 7.99$/شهرياً

تقييمات ومراجعات جوبلين #### جوبلين

G2 : 5/5 (1+ تقييمات)

: 5/5 (1+ تقييمات) Capterra: غير متاح

حسِّن تدوين ملاحظاتك باستخدام ClickUp

اختر واحدًا من أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات لنظام التشغيل Mac وابدأ في تبسيط سير عملك وتدوين ملاحظات أفضل. مع ميزات مثل التعاون في الوقت الحقيقي، والمشاركة البسيطة، والأمان، ستتمكن من إشراك الفريق بأكمله في العمل والتغلب على المنافسة عند إطلاق منتجات جديدة. بالإضافة إلى ذلك، تسهّل هذه الأدوات تبسيط حياتك الشخصية أو إضافة التنظيم إلى أفكارك.

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وحسِّن عمليات تدوين ملاحظاتك. أنشئ المهام، وأضف المكلفين بالمهام، وحدد الأولويات مباشرةً في ملاحظاتك. أو قم بتلخيص الخلاصات الرئيسية من الاجتماعات وإنشاء قواعد معرفية في ثوانٍ - وليس ساعات - بفضل الذكاء الاصطناعي المدمج. باستخدام هذه الأدوات، ستكون جاهزًا لصياغة أفكار أفضل ومشاركتها مع فريقك واتخاذ الإجراءات اللازمة. 🙌