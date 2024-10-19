أفضل 10 تطبيقات للكتابة لمستخدمي أجهزة ماك في 2025

بغض النظر عن نوع الكتابة أو تسويق المحتوى الذي تحاول إنجازه، هناك تطبيق للكتابة على نظام Mac لذلك!
ربما تحتاج إلى مساعدة إنشاء مخطط تفصيلي أو كنت تبحث عن معالج نصوص أفضل. قد تحتاج إلى مدقق نحوي أو أكثر شمولاً برنامج تسويق المحتوى لمشروعك الكتابي
هناك مشكلة واحدة فقط: هناك العديد من الخيارات المتاحة لدرجة أن اختيار أفضل تطبيق للكتابة لنظام macOS قد يكون صعباً. هذا هو المكان الذي نريد مساعدتك فيه.
إذا كان نظام Apple البيئي هو منصة عملك الأساسية، فأنت محظوظ. اعتبر هذا دليلك الشامل لأفضل تطبيقات الكتابة لنظام ماك في عام 2024!
## ما الذي يجب أن تبحث عنه في أفضل تطبيقات الكتابة لنظام التشغيل Mac؟
يجب أن تعمل أفضل تطبيقات الكتابة، لمستخدمي ماك أو غير ذلك، على تبسيط برنامج الكتابة. المساعدة في إنشاء المحتوى أو الكتابة التقنية قد يكون جزءًا من التبسيط. بالإضافة إلى الأساسيات، تميل أفضل تطبيقات ماك للكتّاب إلى الاشتراك في الخصائص التالية:
- واجهة بديهية تتيح لك الكتابة وتحسين كتابتك بالشكل الذي تشعر بالراحة معه
- سهولة الاستخدام التي تساعدك على البدء بقليل من التهيئة أو بدونها
- منخفضة التكلفة. في النهاية، أفضل برنامج للكتابة يُدخل تحسينات طفيفة على سير عملك اليومي، ولا يجب أن تحتاج إلى دفع مبالغ باهظة مقابل ذلك
- التكامل مع تطبيقات الكتابة الأخرى، مثل محرر مستندات جوجل أو مايكروسوفت وورد
قد ترغب أيضاً في البحث عن بعض الميزات المتقدمة. على سبيل المثال برنامج مساعد الكتابة يدمج الذكاء الاصطناعي (AI) بشكل متزايد لتحسين المحتوى الخاص بك وتسريع عملية إنشاء المحتوى.
لا تقلل من أهمية برنامج أفضل أدوات الكتابة . إذا لم تستطع الاختيار بين خيارين أو أكثر، اختبر كل منهما لترى أي تطبيق للكتابة يناسب وضعك واحتياجاتك.
أفضل 10 تطبيقات للكتابة لإدارة مشاريع الكتابة في 2024
هناك الكثير من الخيارات المتاحة، لكننا نعرض الأفضل فقط. اعتبر هذه قائمتنا المحددة لأفضل تطبيقات الكتابة في عام 2024. تهدف هذه التطبيقات إلى مساعدة مستخدمي Mac على تحسين وتحسين إنشاء المحتوى وتدوين الملاحظات.
1.
ClickUp
استخدم أدوات ClickUp لتنظيم الكتابة ومراجعتها وتوليدها
من المستحيل التحدث عن أدوات الكتابة، خاصةً أدوات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إذا كانت كتابتك مرتبطة بمشاريع أكبر داخل مؤسستك، فإن أدوات الكتابة داخل هذا البرنامج الإنتاجي لا يعلى عليها.
هناك سبب وراء كون ClickUp ليس مجرد نظام لإدارة المشاريع فحسب، بل هو أيضاً نظام شائع بديلاً لأدوات تدوين الملاحظات المعروفة مثل Notability . وبفضل ميزات مثل إنشاء المستندات المستندة إلى السحابة واللوحات البيضاء، تحتل هذه الأداة المرتبة الأولى كأفضل تطبيق للكتابة لمستخدمي Mac.
أفضل ميزات ClickUp
- انقر فوق AI هو مساعد رقمي يمكنه تلخيصملاحظات الاجتماعوكتابة رسائل البريد الإلكتروني ومنشورات المدونة، وتحرير وتنسيق نسختك
- مستندات ClickUp هي أداة ديناميكية للمستندات توفر التعاون في الوقت الحقيقي، وإدارة الملفات، وإنشاء الويكي
- يوجد سجل إصدارات مدمج، بحيث يمكنك دائمًا التوفيق بين التغييرات غير الصحيحة أو غير ذات الصلة أو الرجوع عنها
- اتصال مباشر بين جهودك الكتابية والمشاريع الكبيرة المقابلة لها، بما في ذلك القدرة على تحويل ملاحظات وملخصات الاجتماعات إلى عناصر عمل سهلة
قيود ClickUp
- إنها ليست أداة كتابة خالصة، مما يؤدي إلى زيادة منحنى التعلم ويجعل استخدامها أكثر صعوبة للمستخدمين الذين يبحثون فقط عن المساعدة في الكتابة
- يحتوي على وظائف محدودة لتطبيق الهاتف المحمول، ويحتفظ بأفضل ميزات الكتابة لمستخدمي سطح مكتب Mac
تسعير ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- شركة: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
- ClickUp AI: متوفر في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو/شهر لعضو Workpace
تقييمات ومراجعات ClickUp
- G2: 4.7/5 (أكثر من 8700 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3800 تقييم)
2. ملحوظة
عبر قابلية الملاحظة لقد ولت أيام استخدام برامج معالجة النصوص البسيطة لتدوين ملاحظاتك. Notability هو تطبيق للكتابة يتيح لك تدوين الملاحظات وإضافة التسجيلات الصوتية والتعليق على الملاحظات وتقديم عملك للآخرين في مؤسستك.
أفضل ميزات تطبيق Notability
- يمكنك الجمع بين تدوين الملاحظات والرسم الحر لإنشاء صورة شاملة للمحتوى والأفكار التي تتطلع إلى تسجيلها
- تصميمه البسيط سهل التعلم ومطابق جمالي مثالي لمنتجات وبرامج Apple
- يحتوي على تكامل مباشر بين شاشات متعددة، بما في ذلك أجهزة الآيفون والآيباد وأجهزة الكمبيوتر لنقل ملاحظات ورسومات المشروع
- يوجد تكامل سلس بين أنواع الملاحظات المختلفة، بما في ذلك الملاحظات المكتوبة والملاحظات المكتوبة بخط اليد والملاحظات الصوتية وغيرها
قيود قابلية الملاحظة
- قد يكون نسخ النص المكتوب بخط اليد إلى ملاحظات رقمية غير دقيق في بعض الأحيان
- يأتي الإصدار المحدود مع حد صارم للتحرير قد يجعل استخدام تطبيق Mac الأصلي أكثر صعوبة في الاستخدام بدوام كامل
تسعير قابلية التنقيح
- Notability Starter: مجاناً
- Notability Plus: اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات القابلية: مجاناً: اتصل بالأسعار
- G2: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 30 مراجعة)
3. رحلة
عبر رحلة يمكن أن تكون كتابة اليوميات علاجية أو تنشيطية للعقل، سواء على الصعيد المهني أو الشخصي. مع Journey، يمكنك ضمان شيء آخر: سيكون الأمر سهلاً وبديهيًا، مما يعني أنه يمكنك جني كل ثماره. ففي نهاية المطاف، هذا تطبيق مخصص لتدوين اليوميات والمذكرات يهدف إلى تسجيل جميع أفكارك.
أفضل ميزات تطبيق Journey
- إنشاء إدخالات يوميات مصورة أو فيديو أو صوتية أو مكتوبة حسب تفضيلاتك وموضوعها
- يوفر عرضًا قائمًا على التقويم، مما يسمح لك بتصفح إدخالات اليوميات السابقة على جميع أجهزتك
- تتيح لك وظيفة أطلس وضع علامة على موقعك الجغرافي مع كل إدخال حتى تتمكن من تتبع الأماكن الفعلية في حياتك ورحلة الكتابة المهنية
- تعمل وظيفة تتبع الحالة المزاجية على تسجيل وتحليل مشاعرك في كل إدخال في دفتر اليومية
قيود الرحلة
- لديه تركيز واحد، مما يجعل من الصعب استخدام نفس تطبيق ماك لعدة مواضيع مختلفة أو أنواع أخرى معقدة من تدوين الملاحظات
- يمكن أن تستغرق إدخالات اليوميات الأولى وقتًا طويلاً أثناء اكتشاف التكوين الأولي ليومياتك
تسعير الرحلة
- مجاني للأبد
- العضوية: 4.17 دولار شهرياً
تقييمات ومراجعات الرحلة
- G2: 4.9/5 (أكثر من 140 تقييم)
- Capterra: لا توجد مراجعات حتى الآن
4. الدب
عبر الدب لا توجد قائمة بـ أفضل أدوات الكتابة ستكون كاملة دون ذكر بير. يحظى برنامج الكتابة هذا بشعبية كبيرة لدرجة أن العديد من بدائل بير تهدف إلى محاكاة مجموعة ميزاتها.
أفضل ميزات Bear
- إنه تطبيق بسيط للكتابة مع علامات مفاتيح الاختصار لتنسيق الملاحظات بسهولة
- تشفير أصلي يحافظ على خصوصية ملاحظاتك وأي معلومات فيها
- يحتوي على تكامل كامل عبر الأجهزة لمستخدمي أجهزة ماك، بما في ذلك آيفون وآيباد وأبل ووتش
- خيارات تصدير الملاحظات الشاملة متاحة لأنواع مختلفة من الملفات، بما في ذلك PDF وMD وDOCX وJPG وHTML وRTF وغيرها
تحمل القيود
- يمكن أن يؤدي النسخ واللصق في التطبيق في بعض الأحيان إلى تحديات في التنسيق
- الملاحظات متاحة فقط من خلال التطبيق، مع عدم وجود تكامل مع متصفح الويب
تسعير الدب
- مجاني للأبد
- بير برو: 2.99 دولار شهريًا
تقييمات ومراجعات الدب
- G2: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 5 مراجعات)
5. أوليسيس
عبر يوليسيس Ulysseses فريد من نوعه بين هذه القائمة كتطبيق للكتابة خصيصًا (وحصريًا) لأجهزة Apple. وهو أكثر من مجرد تطبيق لتدوين الملاحظات، حيث يهدف إلى المساعدة في جميع أنواع مشاريع الكتابة، مثل تدوين المدونات والروايات.
أفضل ميزات أوليسيس
- يحتوي على مدقق لغوي مدمج ومساعد تحرير مدمج لمسودتك النهائية يعمل بـ 20 لغة ويمكنه تقديم اقتراحات أساسية في القواعد النحوية والقراءة المتقدمة
- تتيح لك خيارات تصدير واسعة النطاق تخطيط نصك وتحويله إلى ملفات PDF وتنسيقات كتب إلكترونية ومنشورات مدونات نظام إدارة المحتوى والمزيد
- يمكن للعلامات والمجموعات وتنظيم الكتابة إنشاء مكتبة شاملة وأرشيف لجميع مشاريعك الكتابية
- تساعدك المواعيد النهائية والأهداف اليومية على مراقبة عملية الكتابة والإنتاجية
قيود أوليسيس
- يمكن أن يؤدي نقل المستندات إلى فقدان البيانات لبعض المستخدمين
- لا يوجد حاليًا تكامل للذكاء الاصطناعي لتبسيط أو تسريع عملية إنشاء المحتوى
تسعير أوليسيس
- الخطة الفردية: 5.99 دولار شهرياً
- الشركات والمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات أوليسيس
- G2: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 10 مراجعات)
6. المسودات
عبر المسودات في حين تحاول معظم تطبيقات الكتابة مساعدتك في تنظيم مشاريعك، فإن تطبيق "مسودات" يقلب العملية بفلسفة "اكتب أولاً، ثم نظّم لاحقاً" تعمل هذه العملية بشكل جيد بشكل مدهش، مما يسمح لك بالتقاط النص بسهولة قبل تحديد كيفية تنسيقه وتنظيمه ونشره من خلال العديد من عمليات التكامل.
أفضل ميزات مسودات
- تسمح ميزة الإملاء البديهية بالتكامل مع Siri وتدوين الملاحظات بدون استخدام اليدين
- تعمل على تبسيط سير العمل بحيث يمكنك وضع علامات على الملاحظات الجديدة في صندوق الوارد وتنظيمها في مكتبتك
- يوفر مجتمع الكتاب النشط الخاص به دفقاً مستمراً من أفضل الممارسات والنصائح والحيل لزيادة استخدام التطبيق إلى أقصى حد
- تساعد عمليات تكامل التطبيقات المختلفة، مثل تويتر وجوجل، في نقل ملاحظاتك من مسودة إلى منتج نهائي
قيود المسودات
- لا توجد ميزات متقدمة لتحرير النصوص
- على الرغم من أنه متاح لجميع أجهزة Mac، إلا أنه يوفر وظائف محدودة على الأجهزة التي لا تعمل على سطح المكتب
تسعير المسودات
- مجاني للأبد
- درافتس برو: 1.99 دولار شهريًا
تقييمات ومراجعات المسودات
- G2: لا توجد مراجعات حتى الآن
- Capterra: لا توجد مراجعات حتى الآن
7 . iA الكاتب: لا توجد مراجعات حتى الآن
عبر iA كاتب تخيّل محرر كلمات مجرّدًا من الأساسيات بحيث لا يمكنك إلا التركيز على النص. هذه هي الفرضية التي يقوم عليها تطبيق الكتابة هذا، وهو عبارة عن منصة قائمة على نظام ماك تهدف إلى تحسين عملية الكتابة والتحرير.
أفضل ميزات iA Writer
- تعمل ميزة وضع التركيز على إبراز الجزء النشط من جملتك لإنشاء واجهة خالية من التشتيت
- تُبرز خاصية تسليط الضوء على بناء الجملة الأفعال الضعيفة وكلمات الحشو وغيرها من الفوضى التي قد تُضعف كتابتك
- يمكنك الربط بين ملاحظاتك ومستنداتك من خلال بنية ويكي بسيطة ومتكاملة
- تساعدك مكتبة القوالب على تحويل النص العادي إلى كتب وفصول ومقالات جميلة
قيود iA Writer
- قد يكون من الصعب تعلُّم ترميز تخفيض السعر في البداية، خاصةً للمستخدمين الذين هم على دراية أكثر بمحرر تقليدي "ما تراه هو ما تحصل عليه"
- يمكن أن تؤدي خيارات التصدير المختلفة إلى تغيير التنسيق. قد يبدو المستند الذي تم تصديره بصيغة PDF مختلفًا عن نظيره الذي تم تصديره بصيغة Microsoft Word
تسعير iA Writer
- ماك: 49.99 دولارًا (شراء لمرة واحدة)
- آي باد وآي فون: 49.99 دولارًا (شراء لمرة واحدة)
- Windows: 29.99 دولارًا (شراء لمرة واحدة)
- أندرويد: 0.99 دولار/شهريًا
تقييمات ومراجعات iA Writer
- G2: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييمًا)
- Capterra: لا توجد مراجعات حتى الآن
8. سكريفينر
عبر سكريفنر قد يكون Scrivener هو تطبيق الكتابة الأكثر شمولاً في هذه القائمة، وهو جاهز للمساعدة في تلبية احتياجات المستخدم المختلفة، بما في ذلك تحديد المحتوى والبحث وعملية الكتابة. وهو متوفر لنظام التشغيل Mac والكمبيوتر الشخصي، وهو متاح لنظام التشغيل Mac والكمبيوتر الشخصي، وهو في أعلى القائمة أو بالقرب من أعلى القائمة لأكثر تطبيقات كتابة الكتب شمولاً. يمكن للأكاديميين والصحفيين والطلاب والمؤلفين الاستفادة من مجموعة ميزاته الشاملة.
أفضل ميزات برنامج "سكريفينر"
- يساعدك تنظيمه غير الخطي على مراجعة الفقرات وتنظيمها دون أن تفقد الإشراف على الهيكل الأكبر
- تتيح لك ميزات التعليق والتعليقات التوضيحية لك وللآخرين مراجعة عملك دون تغيير النص المكتوب
- تساعدك أدواته البحثية المدمجة في تحديد موقع المستندات الداعمة بشكل بديهي دون مغادرة التطبيق
- يوفر لك عرضًا للوحة الفلين لمساعدتك على تخطيط مشاريعك الكتابية ووضع تصور لها من خلال تخطيط افتراضي للملصقات
قيود برنامج Sccrivener
- يحتوي على منحنى تعليمي محتمل كبير بفضل العديد من ميزات الكتابة والتخطيط والتخطيط والنشر
- يمكن أن تكون خيارات التنسيق الخاصة به أكثر تقلبًا من تطبيقات الكتابة الأخرى في هذه القائمة
أسعار سكريفينر
- ماك: 49 دولارًا (شراء لمرة واحدة)
- iOS: 19.99 دولارًا (شراء لمرة واحدة)
- Windows: 29.99 دولارًا (شراء لمرة واحدة)
- حزمة ماك/ويندوز: 80 دولارًا (شراء لمرة واحدة)
تقييمات ومراجعات Scrivener
- G2: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (190+ تقييم)
9. لايت بيبر
عبر LightPaper يجعل LightPaper من السهل الاحتفاظ بالملاحظات وكتابة النصوص على جهاز Mac الخاص بك. كما يوحي اسمه، فإن تطبيق الكتابة هذا خفيف عن قصد، فهو يحافظ على بساطة الأشياء في هيكل مجلد خطي لمساعدتك في حفظ ملاحظاتك والعثور عليها واتخاذ إجراء منها بأسرع ما يمكن وبكفاءة.
أفضل ميزات لايت بيبر
- يتيح لك التنقل المستند إلى علامات التبويب التنقل بسلاسة عبر العديد من الملاحظات ومشاريع الكتابة دون أن تفقد مسارها
- تساعدك طريقة عرض المخطط التفصيلي للمحرر على التنقل عبر أقسام المستندات الأكبر حجمًا دون قراءة كل النص
- يحتوي على خيارات تخفيض السعر القابلة للتخصيص التي يمكن أن تتكيف مع إلمامك بنوع التحرير
- ميزة "الفتح السريع" تعثر على المستندات السابقة وتعيد فتحها عندما لا يمكنك تذكر أسمائها
قيود لايت بيبر
- لديه قدرات تصدير محدودة لمنشورات المدونات ومواقع الويب، وغالبًا ما يقتصر على الخيارات المستندة إلى الويب
- يمكن أن يتعطل دعم العرض الخاص به في بعض الأحيان للمستندات الأكثر تعقيدًا
تسعير لايت بيبر
- 14.99 دولارًا أمريكيًا (شراء لمرة واحدة)
تقييمات ومراجعات LightPaper
- G2: لا توجد مراجعات حتى الآن
- Capterra: لا توجد مراجعات حتى الآن
10. ProWritingAid: لا توجد مراجعات حتى الآن
عبر ProWritingAid ProWritingAid هو أداة تحرير في الوقت الفعلي لعملية الكتابة بأكملها، من المسودة الأولى إلى النسخة النهائية. سواء كنت تكتب رسائل البريد الإلكتروني أو صفحات الويب، يوفر لك برنامج الكتابة هذا دفقاً مستمراً من الاقتراحات حول كيفية جعل المحتوى الخاص بك أكثر نشاطاً وجاذبية وسلاسة.
أفضل ميزات ProWritingAid الكتابة
- يقترح تدقيقه النحوي المتقدم المدعوم بالذكاء الاصطناعي تحسينات شاملة للكتابة في الوقت الفعلي
- لديه ميزة تسجيل قابلية القراءة في الوقت الفعلي لتحسين كتابتك بمرور الوقت
- يتكامل مباشرةً مع معظم مواقع كتابة المحتوى، بما في ذلك المتصفحات، ومايكروسوفت وورد، ومحرّر مستندات جوجل، وعملاء البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، وSalesforce، وغيرها
- يوفر ملاحظات بشرية متكاملة، بما في ذلك النصائح والدروس الرئيسية، لتحسين كتابتك بمرور الوقت
قيود ProWritingAid
- تكون الاقتراحات التلقائية خاطئة أو مضللة في بعض الأحيان، مما يعني أنك ستظل بحاجة إلى شخص لمراجعة عملك
- هناك حد أقصى للنسخة المجانية من الإصدار المجاني يبلغ 500 كلمة، وهو ما لن يكون كافياً لتحرير كتاباتك بشكل مستمر
تسعير ProWritingAid
- مجاني للأبد
- قسط: 10 دولارات شهرياً
تقييمات ومراجعات ProWritingAid
- G2: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييمًا)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)
استخدم ClickUp على جميع أجهزة Apple الخاصة بك
حتى لو كنت تحب الكتابة، فمن المحتمل أنك لا تملك الوقت أو المساحة الكافية لجعل كل قطعة محتوى أو بريد إلكتروني أو تعليمات فنية تكتبها مثالية. قد يكون الحصول على كل قطعة بشكل صحيح أكثر صعوبة إذا كنت لا تحب الكتابة.
لحسن الحظ، أنت لست وحدك. يمكن للتطبيق الصحيح أن يُحدث فرقاً كبيراً، سواء كان الانزعاج من الوقت المتاح أو من عملية الكتابة.
التطبيق الأمثل للكتابة هو ClickUp، وذلك بفضل إمكانات الكتابة المتقدمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وبديهيته في إنشاء وتنظيم المستندات التعاونية. أنشئ حسابًا مجانيًا على ClickUp واستخدم ميزات المستندات والمفكرة لمشروعك الكتابي التالي!