أفضل 10 تطبيقات للكتابة لمستخدمي أجهزة ماك في 2025

بغض النظر عن نوع الكتابة أو تسويق المحتوى الذي تحاول إنجازه، هناك تطبيق للكتابة على نظام Mac لذلك!

ربما تحتاج إلى مساعدة إنشاء مخطط تفصيلي أو كنت تبحث عن معالج نصوص أفضل. قد تحتاج إلى مدقق نحوي أو أكثر شمولاً برنامج تسويق المحتوى لمشروعك الكتابي

هناك مشكلة واحدة فقط: هناك العديد من الخيارات المتاحة لدرجة أن اختيار أفضل تطبيق للكتابة لنظام macOS قد يكون صعباً. هذا هو المكان الذي نريد مساعدتك فيه.

إذا كان نظام Apple البيئي هو منصة عملك الأساسية، فأنت محظوظ. اعتبر هذا دليلك الشامل لأفضل تطبيقات الكتابة لنظام ماك في عام 2024!

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في أفضل تطبيقات الكتابة لنظام التشغيل Mac؟

يجب أن تعمل أفضل تطبيقات الكتابة، لمستخدمي ماك أو غير ذلك، على تبسيط برنامج الكتابة. المساعدة في إنشاء المحتوى أو الكتابة التقنية قد يكون جزءًا من التبسيط. بالإضافة إلى الأساسيات، تميل أفضل تطبيقات ماك للكتّاب إلى الاشتراك في الخصائص التالية:

واجهة بديهية تتيح لك الكتابة وتحسين كتابتك بالشكل الذي تشعر بالراحة معه

سهولة الاستخدام التي تساعدك على البدء بقليل من التهيئة أو بدونها

منخفضة التكلفة. في النهاية، أفضل برنامج للكتابة يُدخل تحسينات طفيفة على سير عملك اليومي، ولا يجب أن تحتاج إلى دفع مبالغ باهظة مقابل ذلك

التكامل مع تطبيقات الكتابة الأخرى، مثل محرر مستندات جوجل أو مايكروسوفت وورد

قد ترغب أيضاً في البحث عن بعض الميزات المتقدمة. على سبيل المثال برنامج مساعد الكتابة يدمج الذكاء الاصطناعي (AI) بشكل متزايد لتحسين المحتوى الخاص بك وتسريع عملية إنشاء المحتوى.

لا تقلل من أهمية برنامج أفضل أدوات الكتابة . إذا لم تستطع الاختيار بين خيارين أو أكثر، اختبر كل منهما لترى أي تطبيق للكتابة يناسب وضعك واحتياجاتك.

أفضل 10 تطبيقات للكتابة لإدارة مشاريع الكتابة في 2024

هناك الكثير من الخيارات المتاحة، لكننا نعرض الأفضل فقط. اعتبر هذه قائمتنا المحددة لأفضل تطبيقات الكتابة في عام 2024. تهدف هذه التطبيقات إلى مساعدة مستخدمي Mac على تحسين وتحسين إنشاء المحتوى وتدوين الملاحظات.

1.

ClickUp

استخدم أدوات ClickUp لتنظيم الكتابة ومراجعتها وتوليدها

من المستحيل التحدث عن أدوات الكتابة، خاصةً أدوات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إذا كانت كتابتك مرتبطة بمشاريع أكبر داخل مؤسستك، فإن أدوات الكتابة داخل هذا البرنامج الإنتاجي لا يعلى عليها.

هناك سبب وراء كون ClickUp ليس مجرد نظام لإدارة المشاريع فحسب، بل هو أيضاً نظام شائع بديلاً لأدوات تدوين الملاحظات المعروفة مثل Notability . وبفضل ميزات مثل إنشاء المستندات المستندة إلى السحابة واللوحات البيضاء، تحتل هذه الأداة المرتبة الأولى كأفضل تطبيق للكتابة لمستخدمي Mac.

أفضل ميزات ClickUp

انقر فوق AI هو مساعد رقمي يمكنه تلخيص ملاحظات الاجتماع وكتابة رسائل البريد الإلكتروني ومنشورات المدونة، وتحرير وتنسيق نسختك

مستندات ClickUp هي أداة ديناميكية للمستندات توفر التعاون في الوقت الحقيقي، وإدارة الملفات، وإنشاء الويكي

يوجد سجل إصدارات مدمج، بحيث يمكنك دائمًا التوفيق بين التغييرات غير الصحيحة أو غير ذات الصلة أو الرجوع عنها

اتصال مباشر بين جهودك الكتابية والمشاريع الكبيرة المقابلة لها، بما في ذلك القدرة على تحويل ملاحظات وملخصات الاجتماعات إلى عناصر عمل سهلة

قيود ClickUp

إنها ليست أداة كتابة خالصة، مما يؤدي إلى زيادة منحنى التعلم ويجعل استخدامها أكثر صعوبة للمستخدمين الذين يبحثون فقط عن المساعدة في الكتابة

يحتوي على وظائف محدودة لتطبيق الهاتف المحمول، ويحتفظ بأفضل ميزات الكتابة لمستخدمي سطح مكتب Mac

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI: متوفر في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو/شهر لعضو Workpace

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8700 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3800 تقييم)

2. ملحوظة

عبر قابلية الملاحظة لقد ولت أيام استخدام برامج معالجة النصوص البسيطة لتدوين ملاحظاتك. Notability هو تطبيق للكتابة يتيح لك تدوين الملاحظات وإضافة التسجيلات الصوتية والتعليق على الملاحظات وتقديم عملك للآخرين في مؤسستك.

أفضل ميزات تطبيق Notability

يمكنك الجمع بين تدوين الملاحظات والرسم الحر لإنشاء صورة شاملة للمحتوى والأفكار التي تتطلع إلى تسجيلها

تصميمه البسيط سهل التعلم ومطابق جمالي مثالي لمنتجات وبرامج Apple

يحتوي على تكامل مباشر بين شاشات متعددة، بما في ذلك أجهزة الآيفون والآيباد وأجهزة الكمبيوتر لنقل ملاحظات ورسومات المشروع

يوجد تكامل سلس بين أنواع الملاحظات المختلفة، بما في ذلك الملاحظات المكتوبة والملاحظات المكتوبة بخط اليد والملاحظات الصوتية وغيرها

قيود قابلية الملاحظة

قد يكون نسخ النص المكتوب بخط اليد إلى ملاحظات رقمية غير دقيق في بعض الأحيان

يأتي الإصدار المحدود مع حد صارم للتحرير قد يجعل استخدام تطبيق Mac الأصلي أكثر صعوبة في الاستخدام بدوام كامل

تسعير قابلية التنقيح

Notability Starter : مجاناً

: مجاناً Notability Plus: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات القابلية: مجاناً: اتصل بالأسعار

G2 : 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 30 مراجعة)

3. رحلة

عبر رحلة يمكن أن تكون كتابة اليوميات علاجية أو تنشيطية للعقل، سواء على الصعيد المهني أو الشخصي. مع Journey، يمكنك ضمان شيء آخر: سيكون الأمر سهلاً وبديهيًا، مما يعني أنه يمكنك جني كل ثماره. ففي نهاية المطاف، هذا تطبيق مخصص لتدوين اليوميات والمذكرات يهدف إلى تسجيل جميع أفكارك.

أفضل ميزات تطبيق Journey

إنشاء إدخالات يوميات مصورة أو فيديو أو صوتية أو مكتوبة حسب تفضيلاتك وموضوعها

يوفر عرضًا قائمًا على التقويم، مما يسمح لك بتصفح إدخالات اليوميات السابقة على جميع أجهزتك

تتيح لك وظيفة أطلس وضع علامة على موقعك الجغرافي مع كل إدخال حتى تتمكن من تتبع الأماكن الفعلية في حياتك ورحلة الكتابة المهنية

تعمل وظيفة تتبع الحالة المزاجية على تسجيل وتحليل مشاعرك في كل إدخال في دفتر اليومية

قيود الرحلة

لديه تركيز واحد، مما يجعل من الصعب استخدام نفس تطبيق ماك لعدة مواضيع مختلفة أو أنواع أخرى معقدة من تدوين الملاحظات

يمكن أن تستغرق إدخالات اليوميات الأولى وقتًا طويلاً أثناء اكتشاف التكوين الأولي ليومياتك

تسعير الرحلة

مجاني للأبد

العضوية: 4.17 دولار شهرياً

تقييمات ومراجعات الرحلة

G2 : 4.9/5 (أكثر من 140 تقييم)

: 4.9/5 (أكثر من 140 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات حتى الآن

4. الدب

عبر الدب لا توجد قائمة بـ أفضل أدوات الكتابة ستكون كاملة دون ذكر بير. يحظى برنامج الكتابة هذا بشعبية كبيرة لدرجة أن العديد من بدائل بير تهدف إلى محاكاة مجموعة ميزاتها.

أفضل ميزات Bear

إنه تطبيق بسيط للكتابة مع علامات مفاتيح الاختصار لتنسيق الملاحظات بسهولة

تشفير أصلي يحافظ على خصوصية ملاحظاتك وأي معلومات فيها

يحتوي على تكامل كامل عبر الأجهزة لمستخدمي أجهزة ماك، بما في ذلك آيفون وآيباد وأبل ووتش

خيارات تصدير الملاحظات الشاملة متاحة لأنواع مختلفة من الملفات، بما في ذلك PDF وMD وDOCX وJPG وHTML وRTF وغيرها

تحمل القيود

يمكن أن يؤدي النسخ واللصق في التطبيق في بعض الأحيان إلى تحديات في التنسيق

الملاحظات متاحة فقط من خلال التطبيق، مع عدم وجود تكامل مع متصفح الويب

تسعير الدب

مجاني للأبد

بير برو: 2.99 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات الدب

G2 : 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 5 مراجعات)

5. أوليسيس

عبر يوليسيس Ulysseses فريد من نوعه بين هذه القائمة كتطبيق للكتابة خصيصًا (وحصريًا) لأجهزة Apple. وهو أكثر من مجرد تطبيق لتدوين الملاحظات، حيث يهدف إلى المساعدة في جميع أنواع مشاريع الكتابة، مثل تدوين المدونات والروايات.

أفضل ميزات أوليسيس

يحتوي على مدقق لغوي مدمج ومساعد تحرير مدمج لمسودتك النهائية يعمل بـ 20 لغة ويمكنه تقديم اقتراحات أساسية في القواعد النحوية والقراءة المتقدمة

تتيح لك خيارات تصدير واسعة النطاق تخطيط نصك وتحويله إلى ملفات PDF وتنسيقات كتب إلكترونية ومنشورات مدونات نظام إدارة المحتوى والمزيد

يمكن للعلامات والمجموعات وتنظيم الكتابة إنشاء مكتبة شاملة وأرشيف لجميع مشاريعك الكتابية

تساعدك المواعيد النهائية والأهداف اليومية على مراقبة عملية الكتابة والإنتاجية

قيود أوليسيس

يمكن أن يؤدي نقل المستندات إلى فقدان البيانات لبعض المستخدمين

لا يوجد حاليًا تكامل للذكاء الاصطناعي لتبسيط أو تسريع عملية إنشاء المحتوى

تسعير أوليسيس

الخطة الفردية : 5.99 دولار شهرياً

: 5.99 دولار شهرياً الشركات والمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أوليسيس

G2 : 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 10 مراجعات)

6. المسودات

عبر المسودات في حين تحاول معظم تطبيقات الكتابة مساعدتك في تنظيم مشاريعك، فإن تطبيق "مسودات" يقلب العملية بفلسفة "اكتب أولاً، ثم نظّم لاحقاً" تعمل هذه العملية بشكل جيد بشكل مدهش، مما يسمح لك بالتقاط النص بسهولة قبل تحديد كيفية تنسيقه وتنظيمه ونشره من خلال العديد من عمليات التكامل.

أفضل ميزات مسودات

تسمح ميزة الإملاء البديهية بالتكامل مع Siri وتدوين الملاحظات بدون استخدام اليدين

تعمل على تبسيط سير العمل بحيث يمكنك وضع علامات على الملاحظات الجديدة في صندوق الوارد وتنظيمها في مكتبتك

يوفر مجتمع الكتاب النشط الخاص به دفقاً مستمراً من أفضل الممارسات والنصائح والحيل لزيادة استخدام التطبيق إلى أقصى حد

تساعد عمليات تكامل التطبيقات المختلفة، مثل تويتر وجوجل، في نقل ملاحظاتك من مسودة إلى منتج نهائي

قيود المسودات

لا توجد ميزات متقدمة لتحرير النصوص

على الرغم من أنه متاح لجميع أجهزة Mac، إلا أنه يوفر وظائف محدودة على الأجهزة التي لا تعمل على سطح المكتب

تسعير المسودات

مجاني للأبد

درافتس برو: 1.99 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات المسودات

G2 : لا توجد مراجعات حتى الآن

: لا توجد مراجعات حتى الآن Capterra: لا توجد مراجعات حتى الآن

7 . iA الكاتب: لا توجد مراجعات حتى الآن

عبر iA كاتب تخيّل محرر كلمات مجرّدًا من الأساسيات بحيث لا يمكنك إلا التركيز على النص. هذه هي الفرضية التي يقوم عليها تطبيق الكتابة هذا، وهو عبارة عن منصة قائمة على نظام ماك تهدف إلى تحسين عملية الكتابة والتحرير.

أفضل ميزات iA Writer

تعمل ميزة وضع التركيز على إبراز الجزء النشط من جملتك لإنشاء واجهة خالية من التشتيت

تُبرز خاصية تسليط الضوء على بناء الجملة الأفعال الضعيفة وكلمات الحشو وغيرها من الفوضى التي قد تُضعف كتابتك

يمكنك الربط بين ملاحظاتك ومستنداتك من خلال بنية ويكي بسيطة ومتكاملة

تساعدك مكتبة القوالب على تحويل النص العادي إلى كتب وفصول ومقالات جميلة

قيود iA Writer

قد يكون من الصعب تعلُّم ترميز تخفيض السعر في البداية، خاصةً للمستخدمين الذين هم على دراية أكثر بمحرر تقليدي "ما تراه هو ما تحصل عليه"

يمكن أن تؤدي خيارات التصدير المختلفة إلى تغيير التنسيق. قد يبدو المستند الذي تم تصديره بصيغة PDF مختلفًا عن نظيره الذي تم تصديره بصيغة Microsoft Word

تسعير iA Writer

ماك : 49.99 دولارًا (شراء لمرة واحدة)

: 49.99 دولارًا (شراء لمرة واحدة) آي باد وآي فون : 49.99 دولارًا (شراء لمرة واحدة)

: 49.99 دولارًا (شراء لمرة واحدة) Windows : 29.99 دولارًا (شراء لمرة واحدة)

: 29.99 دولارًا (شراء لمرة واحدة) أندرويد: 0.99 دولار/شهريًا

تقييمات ومراجعات iA Writer

G2 : 4.4/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: لا توجد مراجعات حتى الآن

8. سكريفينر

عبر سكريفنر قد يكون Scrivener هو تطبيق الكتابة الأكثر شمولاً في هذه القائمة، وهو جاهز للمساعدة في تلبية احتياجات المستخدم المختلفة، بما في ذلك تحديد المحتوى والبحث وعملية الكتابة. وهو متوفر لنظام التشغيل Mac والكمبيوتر الشخصي، وهو متاح لنظام التشغيل Mac والكمبيوتر الشخصي، وهو في أعلى القائمة أو بالقرب من أعلى القائمة لأكثر تطبيقات كتابة الكتب شمولاً. يمكن للأكاديميين والصحفيين والطلاب والمؤلفين الاستفادة من مجموعة ميزاته الشاملة.

أفضل ميزات برنامج "سكريفينر"

يساعدك تنظيمه غير الخطي على مراجعة الفقرات وتنظيمها دون أن تفقد الإشراف على الهيكل الأكبر

تتيح لك ميزات التعليق والتعليقات التوضيحية لك وللآخرين مراجعة عملك دون تغيير النص المكتوب

تساعدك أدواته البحثية المدمجة في تحديد موقع المستندات الداعمة بشكل بديهي دون مغادرة التطبيق

يوفر لك عرضًا للوحة الفلين لمساعدتك على تخطيط مشاريعك الكتابية ووضع تصور لها من خلال تخطيط افتراضي للملصقات

قيود برنامج Sccrivener

يحتوي على منحنى تعليمي محتمل كبير بفضل العديد من ميزات الكتابة والتخطيط والتخطيط والنشر

يمكن أن تكون خيارات التنسيق الخاصة به أكثر تقلبًا من تطبيقات الكتابة الأخرى في هذه القائمة

أسعار سكريفينر

ماك : 49 دولارًا (شراء لمرة واحدة)

: 49 دولارًا (شراء لمرة واحدة) iOS : 19.99 دولارًا (شراء لمرة واحدة)

: 19.99 دولارًا (شراء لمرة واحدة) Windows : 29.99 دولارًا (شراء لمرة واحدة)

: 29.99 دولارًا (شراء لمرة واحدة) حزمة ماك/ويندوز: 80 دولارًا (شراء لمرة واحدة)

تقييمات ومراجعات Scrivener

G2 : 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.7/5 (190+ تقييم)

9. لايت بيبر

عبر LightPaper يجعل LightPaper من السهل الاحتفاظ بالملاحظات وكتابة النصوص على جهاز Mac الخاص بك. كما يوحي اسمه، فإن تطبيق الكتابة هذا خفيف عن قصد، فهو يحافظ على بساطة الأشياء في هيكل مجلد خطي لمساعدتك في حفظ ملاحظاتك والعثور عليها واتخاذ إجراء منها بأسرع ما يمكن وبكفاءة.

أفضل ميزات لايت بيبر

يتيح لك التنقل المستند إلى علامات التبويب التنقل بسلاسة عبر العديد من الملاحظات ومشاريع الكتابة دون أن تفقد مسارها

تساعدك طريقة عرض المخطط التفصيلي للمحرر على التنقل عبر أقسام المستندات الأكبر حجمًا دون قراءة كل النص

يحتوي على خيارات تخفيض السعر القابلة للتخصيص التي يمكن أن تتكيف مع إلمامك بنوع التحرير

ميزة "الفتح السريع" تعثر على المستندات السابقة وتعيد فتحها عندما لا يمكنك تذكر أسمائها

قيود لايت بيبر

لديه قدرات تصدير محدودة لمنشورات المدونات ومواقع الويب، وغالبًا ما يقتصر على الخيارات المستندة إلى الويب

يمكن أن يتعطل دعم العرض الخاص به في بعض الأحيان للمستندات الأكثر تعقيدًا

تسعير لايت بيبر

14.99 دولارًا أمريكيًا (شراء لمرة واحدة)

تقييمات ومراجعات LightPaper

G2 : لا توجد مراجعات حتى الآن

: لا توجد مراجعات حتى الآن Capterra: لا توجد مراجعات حتى الآن

10. ProWritingAid: لا توجد مراجعات حتى الآن

عبر ProWritingAid ProWritingAid هو أداة تحرير في الوقت الفعلي لعملية الكتابة بأكملها، من المسودة الأولى إلى النسخة النهائية. سواء كنت تكتب رسائل البريد الإلكتروني أو صفحات الويب، يوفر لك برنامج الكتابة هذا دفقاً مستمراً من الاقتراحات حول كيفية جعل المحتوى الخاص بك أكثر نشاطاً وجاذبية وسلاسة.

أفضل ميزات ProWritingAid الكتابة

يقترح تدقيقه النحوي المتقدم المدعوم بالذكاء الاصطناعي تحسينات شاملة للكتابة في الوقت الفعلي

لديه ميزة تسجيل قابلية القراءة في الوقت الفعلي لتحسين كتابتك بمرور الوقت

يتكامل مباشرةً مع معظم مواقع كتابة المحتوى، بما في ذلك المتصفحات، ومايكروسوفت وورد، ومحرّر مستندات جوجل، وعملاء البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، وSalesforce، وغيرها

يوفر ملاحظات بشرية متكاملة، بما في ذلك النصائح والدروس الرئيسية، لتحسين كتابتك بمرور الوقت

قيود ProWritingAid

تكون الاقتراحات التلقائية خاطئة أو مضللة في بعض الأحيان، مما يعني أنك ستظل بحاجة إلى شخص لمراجعة عملك

هناك حد أقصى للنسخة المجانية من الإصدار المجاني يبلغ 500 كلمة، وهو ما لن يكون كافياً لتحرير كتاباتك بشكل مستمر

تسعير ProWritingAid

مجاني للأبد

قسط: 10 دولارات شهرياً

تقييمات ومراجعات ProWritingAid

G2 : 4.5/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

استخدم ClickUp على جميع أجهزة Apple الخاصة بك

حتى لو كنت تحب الكتابة، فمن المحتمل أنك لا تملك الوقت أو المساحة الكافية لجعل كل قطعة محتوى أو بريد إلكتروني أو تعليمات فنية تكتبها مثالية. قد يكون الحصول على كل قطعة بشكل صحيح أكثر صعوبة إذا كنت لا تحب الكتابة.

لحسن الحظ، أنت لست وحدك. يمكن للتطبيق الصحيح أن يُحدث فرقاً كبيراً، سواء كان الانزعاج من الوقت المتاح أو من عملية الكتابة.

التطبيق الأمثل للكتابة هو ClickUp، وذلك بفضل إمكانات الكتابة المتقدمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وبديهيته في إنشاء وتنظيم المستندات التعاونية. أنشئ حسابًا مجانيًا على ClickUp واستخدم ميزات المستندات والمفكرة لمشروعك الكتابي التالي!

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