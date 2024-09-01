أفضل 10 أدوات لبرامج التعليقات التوضيحية في 2025

سواء كنت محررًا أو مدير منتج أو حتى رئيسًا تنفيذيًا، فإنك تصادف العديد من المستندات كل يوم تحتاج إلى ملاحظاتك. ومع ذلك، يمكن أن تكون كتابة الاقتراحات على مستندات Google Docs محدودة بعض الشيء في بعض الأحيان.

أنا متأكد من أنك تشعر بالحاجة إلى كتابة شيء ما أو رسم شيء ما لشرح أفكارك بشكل أفضل. حتى المرؤوسين قد يرغبون في الحصول على لمحة جديدة من الملاحظات الملونة على مستند أبيض وأسود.

وهنا يأتي دور برامج التعليقات التوضيحية. 📝

تحتوي أداة التعليق التوضيحي الصحيحة على العديد من الميزات الرئيسية، مثل الإبرازات والعلامات والتسميات، لجعل التحرير أكثر سياقًا وتفصيلاً. هناك العديد من أدوات التعليقات التوضيحية في السوق، ولا أريدك أن تقضي أيامًا في تصفح كل أداة لاختيار الأداة المناسبة.

في هذه المدونة، حاولت في هذه المدونة تجميع أفضل 10 برامج شروح توضيحية في السوق. دعنا نستكشف أنواعًا مختلفة من أدوات التعليقات التوضيحية ونجد الخيار الأفضل لعملك.

أنواع أدوات التعليقات التوضيحية للبيانات

تمامًا كما لو كان لديك سبورة بيضاء في مكتبك، تعمل أدوات التعليقات التوضيحية الرقمية كلوحة بيضاء رقمية.

تتيح لك أفضل أدوات التعليقات التوضيحية للبيانات خربشة أفكار متعددة للعمل على السبورة البيضاء وتساعدك على تحرير تنسيقات المحتوى المختلفة. دعنا نتحقق من أنواع أدوات التعليقات التوضيحية المتوفرة في السوق:

أدوات التعليقات التوضيحية النصية: تسمح للمستخدمين بتمييز المستندات النصية والتعليق عليها وترميزها. يمكنك استخدامها لمراجعة المقالات والعقود والمواد المكتوبة الأخرى أدوات التعليقات التوضيحية للصور: تتيح لك أداة الشرح التوضيحي للصور وضع علامات وتعليقات توضيحية على الصور لتدريب النماذج في مهام اكتشاف الكائنات وتصنيف الصور. تُستخدم بشكل أساسي في التعلم الآلي أدوات التعليقات التوضيحية للفيديو: تساعدك هذه الأدوات على وضع تعليقات توضيحية لمحتوى الفيديو. يمكنك وضع علامات وتعليقات توضيحية وتعليقات توضيحية على إطارات أو تسلسلات محددة أدوات التعليقات التوضيحية لملفات PDF: صُممت هذه الأدوات للتعليق على مستندات PDF. وهي توفر ميزات مثل التظليل وإضافة الملاحظات والرسم أدوات التعليقات التوضيحية:

برنامج السبورة البيضاء يتيح للمستخدمين التعاون في الوقت الفعلي على السبورة الرقمية. إنها مثالية لجلسات العصف الذهني والعروض التقديمية التفاعلية

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ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات التعليقات التوضيحية للبيانات؟

عند اختيار أداة للتعليقات التوضيحية، من الضروري مراعاة احتياجات إدارة البيانات الفريدة لمشروعك وفريقك. فيما يلي العوامل الرئيسية التي يجب وضعها في الاعتبار:

سهولة الاستخدام: يجب أن تتمتع أدوات التعليق التوضيحي بواجهة سهلة الاستخدام حتى يتمكن أي شخص من التعليق التوضيحي بسرعة وكفاءة، بغض النظر عن خبرته التقنية ميزات التعليقات التوضيحية: ابحث عن أداة توفر مجموعة متنوعة من خيارات التعليقات التوضيحية - مثل التعليقات النصية والتمييزات والأشكال والرسم اليدوي - حتى تتمكن من تحرير أنواع مختلفة من المحتوى بشكل إبداعي إمكانيات التعاون: يجب أن تسمح أداة التعليق التوضيحي لعدة مستخدمين بالتعليق التوضيحي وتقديم التعليقات التوضيحية في نفس الوقت لجعل التعاون في مكان العمل أسهل الاندماج والتوافق: ابحث عن أداة تتكامل بشكل جيد مع برامجك الحالية وسير العمل لديك الأمان: في بعض الأحيان، قد تعمل أحيانًا مع مستندات حساسة. لذلك، يجب أن توفر الأداة ميزات أمان قوية، مثل التشفير والتحكم في الوصول، لحماية بياناتك

أفضل 10 أدوات للتعليقات التوضيحية لاستخدامها في عام 2024

1. ClickUp (الأفضل للتعاون)

ClickUp Whiteboards هي مركزك المرئي المركزي الذي يحول أفكار الفريق إلى إجراءات منسقة

كليك أب

عبارة عن منصة شاملة لإدارة المشاريع وبرنامج توضيحي يتفوق في التعاون. يحتوي على العديد من الميزات القابلة للتخصيص

قوالب السبورة البيضاء

التي تسمح للفرق بالتفاعل في الوقت الفعلي. تُعد السبورات البيضاء مفيدة جدًا لتبادل الأفكار وإنشاء خطط المشاريع وإجراء تعديلات واضحة على ملفات PDF أو المستندات.

ألواح الكتابة الخاصة بـ ClickUp

توفر مساحة تفاعلية حيث يمكن للمستخدمين الرسم والكتابة وتوصيل الأفكار. تدعم الميزة مجموعة متنوعة من التعليقات التوضيحية، بما في ذلك الملاحظات اللاصقة والرسومات اليدوية والنصوص. يمكنك أيضًا نقل العناصر على السبورة وتكبيرها وتصغيرها ومعرفة من يتعاون معك في الوقت الفعلي.

لقد استخدمت قالب مصفوفة جهد التأثير الخاص ب ClickUp لتحديد أولويات مهام التحرير الخاصة بي.

تحديث قالب مصفوفة الجهد المؤثر في ClickUp

يهدف هذا القالب إلى مساعدتك في تقييم تأثير وأهمية المهام بسرعة ودقة حتى تتمكن من تحديد المشاريع التي يجب معالجتها أولاً. لقد أنشأ القالب خطة عمل رائعة لمشروعي، وتمكنت من إنهاء التعديلات المهمة بسرعة بدلاً من الخوض في مستند فارغ.

ما يميز ClickUp Whiteboards أكثر من ذلك هو القدرة على تحويل أي عنصر على اللوحة إلى مهمة ببضع نقرات. يمكنني تحويل الملاحظات اللاصقة على السبورات البيضاء إلى مهام ومستندات وتعديلها أو التعليق عليها أو ربطها أو نسخها دون مغادرة اللوحة.

قم بتضمين مستندات ClickUp المباشرة مباشرةً في اللوحات البيضاء للوصول إلى مستندات المشروع المهمة والبحث والسياق دون مغادرة اللوحة

بصرف النظر عما سبق، دعنا نلقي نظرة على بعض النقاط الرئيسية الأخرى لاستخدام ClickUp كأداة للتعليقات التوضيحية.

أفضل ميزات ClickUp

التدقيق والموافقات: مع التدقيق والموافقات من ClickUp يمكنني تقديم ملاحظات مرئية مباشرةً على الصور وملفات PDF ومقاطع الفيديو. هذا يجعل ClickUp ميزة رائعة برنامج الموافقة الإبداعية مثالي للفرق التي تحتاج إلى جمع تعليقات مفصلة على المحتوى المرئي

مع التدقيق والموافقات من ClickUp يمكنني تقديم ملاحظات مرئية مباشرةً على الصور وملفات PDF ومقاطع الفيديو. هذا يجعل ClickUp ميزة رائعة برنامج الموافقة الإبداعية مثالي للفرق التي تحتاج إلى جمع تعليقات مفصلة على المحتوى المرئي المناقشات المتسلسلة: يتيح لي ClickUp ترك تعليقات مباشرةً على المهام والمستندات، مما يؤدي إلى إنشاء سلسلة تواصل واضحة. تدعم هذه الميزة النص المنسق والمرفقات وحتى التضمينات، مما يسهل مناقشة أجزاء محددة من المشروع

يتيح لي ClickUp ترك تعليقات مباشرةً على المهام والمستندات، مما يؤدي إلى إنشاء سلسلة تواصل واضحة. تدعم هذه الميزة النص المنسق والمرفقات وحتى التضمينات، مما يسهل مناقشة أجزاء محددة من المشروع طرق العرض المخصصة مع التعليقات التوضيحية المضمنة: مع إمكانية تخصيص انقر فوق طرق العرض تمكّنت من تضمين التعليقات التوضيحية مباشرة في سير عملي، سواء كان ذلك ضمن مخطط جانت أو لوحة كانبان أو التقويم

مع إمكانية تخصيص انقر فوق طرق العرض تمكّنت من تضمين التعليقات التوضيحية مباشرة في سير عملي، سواء كان ذلك ضمن مخطط جانت أو لوحة كانبان أو التقويم تسجيل الشاشة ومقاطع التعليقات التوضيحية : يحتوي ClickUp على أداة قص مدمجة تسمى كليك أب كليب لالتقاط تسجيلات الفيديو ومشاركتها. باستخدام Clips، كان بإمكاني تسجيل شاشتي وترك تعليقات على الملاحظات. وأفضل ما في الأمر أنه كان بإمكاني التعليق عليها، مما يجعلها مفيدة بشكل خاص للفرق التي تحتاج إلى تقديم ملاحظات أو شرح العمليات

: يحتوي ClickUp على أداة قص مدمجة تسمى كليك أب كليب لالتقاط تسجيلات الفيديو ومشاركتها. باستخدام Clips، كان بإمكاني تسجيل شاشتي وترك تعليقات على الملاحظات. وأفضل ما في الأمر أنه كان بإمكاني التعليق عليها، مما يجعلها مفيدة بشكل خاص للفرق التي تحتاج إلى تقديم ملاحظات أو شرح العمليات البحث عن النصوص: علاوة على ذلك، كان بإمكاني استخدام ClickUp Brain لنسخ المقاطع ثم البحث في النصوص عن أي استفسار صادفته

قيود ClickUp ClickUp

ClickUp Brain متاح فقط على الخطط المدفوعة

تسعير #### ClickUp

مجانًا للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 مراجعة)

4.7/5 (أكثر من 9,000 مراجعة) كابيترا :: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. Filestage (الأفضل لتبسيط المراجعات الإبداعية)

عبر

فيليستاج

Filestage عبارة عن منصة للمراجعة والموافقة تساعدك على تبسيط عملياتك الإبداعية. ساعدتني أدوات التعليقات التوضيحية في Filestage في مراجعة أنواع مختلفة من المحتوى والتعليق عليها والموافقة عليها، من مقاطع الفيديو والصور إلى ملفات PDF والمستندات.

أفضل ميزات Filestage

التعليقات التوضيحية في الوقت الفعلي: باستخدام Filestage، قمت بالتعليق مباشرةً على الملفات، بما في ذلك مقاطع الفيديو والصور وملفات PDF وغيرها في الوقت الفعلي. يمكن لأعضاء فريقي أيضًا تسليط الضوء على مناطق معينة من المستند أو الإطار واقتراح تغييرات. لقد جعل عملية تقديم الملاحظات واضحة ومباشرة

باستخدام Filestage، قمت بالتعليق مباشرةً على الملفات، بما في ذلك مقاطع الفيديو والصور وملفات PDF وغيرها في الوقت الفعلي. يمكن لأعضاء فريقي أيضًا تسليط الضوء على مناطق معينة من المستند أو الإطار واقتراح تغييرات. لقد جعل عملية تقديم الملاحظات واضحة ومباشرة إدارة مركزية للملاحظات: جميع التعليقات التوضيحية والملاحظات مركزية داخل Filestage حتى يتمكن فريقي من تتبع التعليقات والمراجعات في مكان واحد. إنه أمر رائع حيث لا تضيع أي ملاحظات في عملية المراجعة

جميع التعليقات التوضيحية والملاحظات مركزية داخل Filestage حتى يتمكن فريقي من تتبع التعليقات والمراجعات في مكان واحد. إنه أمر رائع حيث لا تضيع أي ملاحظات في عملية المراجعة التحكم في الإصدار: يوفر Filestage التحكم في الإصدار، حيث يتتبع كل إصدار ملف جديد التعليقات التوضيحية السابقة. باستخدام هذا، يمكنك مقارنة التغييرات والتأكد من تنفيذ جميع الملاحظات

يوفر Filestage التحكم في الإصدار، حيث يتتبع كل إصدار ملف جديد التعليقات التوضيحية السابقة. باستخدام هذا، يمكنك مقارنة التغييرات والتأكد من تنفيذ جميع الملاحظات أتمتة المهام: ساعدتني المنصة على أتمتة المهام مثل إرسال تذكيرات إلى المراجعين أو نقل الملفات عبر مراحل الموافقة بناءً على التعليقات التوضيحية

ساعدتني المنصة على أتمتة المهام مثل إرسال تذكيرات إلى المراجعين أو نقل الملفات عبر مراحل الموافقة بناءً على التعليقات التوضيحية التعاون مع أصحاب المصلحة الخارجيين: يمكنك دعوة أصحاب المصلحة الخارجيين لمراجعة الملفات والتعليق عليها دون إنشاء حساب منفصل. وبهذه الطريقة، يمكنك التعاون بسهولة مع الموظفين المستقلين أو حتى الحصول على مراجعات من الإدارة العليا

حدود #### قيود Filestage

يشعر بعض المستخدمين أن الواجهة يمكن أن تكون مفيدة أكثر قليلاً لتوجيهك خلال عملية المراجعة، خاصة إذا كنت جديداً على المنصة

في بعض الحالات، يتم ضغط الصور ذات حجم الملف الأكبر إلى درجة تتغير فيها الألوان في الصورة

تسعير Filestage

مجاني

أساسي : 109 دولارات شهرياً لمستخدمين غير محدودين

: 109 دولارات شهرياً لمستخدمين غير محدودين احترافي : 299 دولارًا شهريًا لعدد غير محدود من المستخدمين

: 299 دولارًا شهريًا لعدد غير محدود من المستخدمين المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Filestage

G2: 4.6/5 (238 تقييم)

4.6/5 (238 تقييم) Capterra: 4.7 (102 تقييم)

3. شارح PDF (الأفضل لتحرير ملفات PDF)

عبر

شارح PDF

برنامج PDF Annotator هو برنامج تعليقات توضيحية مصمم خصيصًا ل المستخدمين الذين يحتاجون إلى تحرير مستندات PDF. سواء كنت طالبًا أو محترفًا أو معلمًا، فهو يحتوي على جميع الأدوات اللازمة لترميز ملفات PDF بكفاءة.

PDF Annotator أفضل الميزات

التوقيعات الرقمية: يتيح لك إضافة توقيعات رقمية إلى المستندات بسهولة. وهذا يجعله أداة رائعة للمحترفين الذين يحتاجون إلى توقيع المستندات ومشاركتها بشكل آمن

يتيح لك إضافة توقيعات رقمية إلى المستندات بسهولة. وهذا يجعله أداة رائعة للمحترفين الذين يحتاجون إلى توقيع المستندات ومشاركتها بشكل آمن طوابع ورموز مخصصة: يتيح البرنامج للمستخدمين إنشاء طوابع مخصصة واستخدامها. هذه الطوابع مثالية للتعليقات التوضيحية المتكررة، مثل الطوابع المعتمدة/المرفوضة أو الرموز الشائعة المستخدمة في صناعات معينة

يتيح البرنامج للمستخدمين إنشاء طوابع مخصصة واستخدامها. هذه الطوابع مثالية للتعليقات التوضيحية المتكررة، مثل الطوابع المعتمدة/المرفوضة أو الرموز الشائعة المستخدمة في صناعات معينة إدارة التعليقات التوضيحية: يحتوي برنامج PDF Annotator على ميزات متعددة للعثور على التعليقات التوضيحية. يمكنك عرضها في قائمة أو الانتقال إلى تعليقات توضيحية محددة وتصفيتها بناءً على نوعها

يحتوي برنامج PDF Annotator على ميزات متعددة للعثور على التعليقات التوضيحية. يمكنك عرضها في قائمة أو الانتقال إلى تعليقات توضيحية محددة وتصفيتها بناءً على نوعها إنشاء ملفات PDF بنقرة واحدة: يتيح البرنامج للمستخدمين إنشاء ملفات PDF من الصفر أو من أنواع المستندات الأخرى. بمجرد إنشاء ملف PDF، يمكنك وضع تعليقات توضيحية مباشرةً داخل البرنامج

يتيح البرنامج للمستخدمين إنشاء ملفات PDF من الصفر أو من أنواع المستندات الأخرى. بمجرد إنشاء ملف PDF، يمكنك وضع تعليقات توضيحية مباشرةً داخل البرنامج التكامل مع Microsoft Office: يتكامل برنامج التعليقات التوضيحية بسلاسة مع Microsoft Office. لذا، يمكنك التعليق على ملفات PDF التي تم إنشاؤها من ملفات Word وExcel وPowerPoint دون مغادرة بيئة PDF Annotator

قيود برنامج PDF Annotator

قابل للتطبيق فقط على ملفات PDF

ليس لديه القدرة على "ربط" أو دمج ملفات PDF عبر قائمة سياق Explorer، كما يمكنك ذلك مع الإصدارات الكاملة من Acrobat

تسعير برنامج PDF Annotator

رخصة طالب : 44.95 دولارًا لكل مستخدم

: 44.95 دولارًا لكل مستخدم ترخيص مستخدم واحد: 79.95 دولارًا لكل مستخدم (رسوم لمرة واحدة)

PDF Annotator التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

قراءة المزيد:

كيفية التعليق على ملف PDF (دليل 2024)

4. Ink2Go (الأفضل للتعليقات التوضيحية على العروض التقديمية المباشرة)

عبر

Ink2Go

Ink2Go هي واحدة من أدوات التعليقات التوضيحية للبيانات الوحيدة التي تتيح لك التعليق التوضيحي أثناء التسجيل. يمكنك الرسم والكتابة والتمييز مباشرة على شاشتك في الوقت الفعلي. إنه خيار رائع للمعلمين والمدربين والمحترفين الذين يحتاجون إلى إشراك جمهورهم بالتعليقات التوضيحية المباشرة.

Ink2Go أفضل الميزات

التعليق التوضيحي المباشر على الشاشة: يتيح لك Ink2Go التعليق التوضيحي مباشرة على الشاشة أثناء العروض التقديمية المباشرة، مما يجعله أداة رائعة للتعليق التوضيحي للفيديو. يمكنك إبراز النقاط المهمة، أو لفت الانتباه إلى مناطق معينة، أو توضيح المفاهيم بشكل سريع

يتيح لك Ink2Go التعليق التوضيحي مباشرة على الشاشة أثناء العروض التقديمية المباشرة، مما يجعله أداة رائعة للتعليق التوضيحي للفيديو. يمكنك إبراز النقاط المهمة، أو لفت الانتباه إلى مناطق معينة، أو توضيح المفاهيم بشكل سريع تسجيل الشاشة مع التعليقات التوضيحية: يمكنك تسجيل شاشتك مع تعليقاتك التوضيحية لإنشاء مقاطع فيديو تعليمية أو دروس تعليمية أو مواد تدريبية، مما يجعل Ink2Go أداة رائعة للتعليق التوضيحي للفيديو

يمكنك تسجيل شاشتك مع تعليقاتك التوضيحية لإنشاء مقاطع فيديو تعليمية أو دروس تعليمية أو مواد تدريبية، مما يجعل Ink2Go أداة رائعة للتعليق التوضيحي للفيديو أدوات القلم والتمييز: يوفر Ink2Go مجموعة من أدوات القلم والتمييز بألوان وسمك قابلين للتخصيص حتى تتمكن من تخصيص تعليقاتك التوضيحية لتناسب احتياجاتك وأسلوبك

يوفر Ink2Go مجموعة من أدوات القلم والتمييز بألوان وسمك قابلين للتخصيص حتى تتمكن من تخصيص تعليقاتك التوضيحية لتناسب احتياجاتك وأسلوبك وضع السبورة البيضاء: إلى جانب وضع التعليقات التوضيحية على المحتوى الموجود، يوفر Ink2Go أيضًا وضع السبورة البيضاء حيث يمكنك إنشاء محتوى جديد من الصفر

قيود Ink2Go #### قيود Ink2Go

الأداة بسيطة نسبيًا مقارنةً ببرامج التعليقات التوضيحية الأكثر شمولاً، مما قد يحد من المستخدمين المتقدمين

تسعير Ink2Go

ترخيص مستخدم واحد: 19.9 دولار (رسوم لمرة واحدة)

تقييمات ومراجعات Ink2Go #### تقييمات ومراجعات Ink2Go

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

5. مشاريع لوحة الرسم (الأفضل لمشاريع AEC وملفات PDF)

عبر

مشاريع لوحة الرسم

مشاريع Drawboard Projects هي أداة قوية للتعليق التوضيحي للبيانات للمتخصصين في صناعات الهندسة المعمارية والهندسة والبناء (AEC). يقدم شرحًا توضيحيًا لملفات PDF أيضًا، ولكن ميزة USP هي الميزة التعاونية للرسومات والمستندات المعقدة مثل المخططات وملفات CAD والمستندات الفنية الأخرى.

Drawboard Projects أفضل الميزات

أدوات خاصة بالصناعة: هذه إحدى أدوات التعليقات التوضيحية القليلة التي تقدم ميزات خاصة بصناعة الإلكترونيات المُتقدّمة. فهي توفر أدوات قياس دقيقة ومعايرة وطبقات للتعليقات التوضيحية التفصيلية على المخططات المعمارية والهندسية

هذه إحدى أدوات التعليقات التوضيحية القليلة التي تقدم ميزات خاصة بصناعة الإلكترونيات المُتقدّمة. فهي توفر أدوات قياس دقيقة ومعايرة وطبقات للتعليقات التوضيحية التفصيلية على المخططات المعمارية والهندسية أدوات تحرير ملفات PDF وأدوات التعليقات التوضيحية للبيانات : وجدت مجموعة كاملة من الأدوات لتحرير ملفات PDF والتعليق التوضيحي عليها مع ميزات لتمييز النصوص وإضافة التعليقات والرسم اليدوي وإدراج الأشكال وغيرها

: وجدت مجموعة كاملة من الأدوات لتحرير ملفات PDF والتعليق التوضيحي عليها مع ميزات لتمييز النصوص وإضافة التعليقات والرسم اليدوي وإدراج الأشكال وغيرها التحكم في إصدار المستند: يتتبع برنامج التعليقات التوضيحية هذا جميع إصدارات المستند حتى تتمكن من رؤية التغييرات بمرور الوقت وضمان عدم فقدان أي تعليقات توضيحية أو مراجعات أثناء دورة حياة المشروع

يتتبع برنامج التعليقات التوضيحية هذا جميع إصدارات المستند حتى تتمكن من رؤية التغييرات بمرور الوقت وضمان عدم فقدان أي تعليقات توضيحية أو مراجعات أثناء دورة حياة المشروع الوصول دون اتصال بالإنترنت: يمكنك تنزيل المستندات للتعليق التوضيحي دون اتصال بالإنترنت ومزامنة التغييرات عند إعادة الاتصال. تعد هذه الميزة مفيدة جدًا للعمل الميداني حيث يكون الوصول إلى الإنترنت محدودًا

يمكنك تنزيل المستندات للتعليق التوضيحي دون اتصال بالإنترنت ومزامنة التغييرات عند إعادة الاتصال. تعد هذه الميزة مفيدة جدًا للعمل الميداني حيث يكون الوصول إلى الإنترنت محدودًا التكامل مع برامج AEC الشائعة: تتكامل أداة التعليقات التوضيحية للبيانات مع الأدوات الأخرى الشائعة الاستخدام في صناعة الهندسة المعمارية والهندسة الكهربائية، مثل Autodesk، حتى لا تضطر إلى نقل الملفات يدويًا

قيود مشاريع لوحة الرسم

لا يسمح الإصدار الأساسي المجاني بالوصول إلى تطبيق Android ويفتقر إلى دعم الملاحظات الصوتية وتحميل البريد الإلكتروني واللقطات والتنقيح

تسعير مشاريع لوحة الرسم

الفريق : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النمو : 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات مشاريع لوحة الرسم

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

6. معجزة (الأفضل لنماذج التعلم الآلي)

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معجزة

Prodigy هي أداة متعددة الاستخدامات للتعليق التوضيحي للبيانات مصممة خصيصًا لتدريب نماذج التعلم الآلي. هذه الأداة مثالية لعلماء البيانات ومهندسي التعلم الآلي والباحثين.

أفضل ميزات أداة Prodigy

تكامل التعلم النشط : يستخدم Prodigy التعلم النشط لتحديد أولويات عينات البيانات الأكثر إفادة واقتراح التعليقات التوضيحية التي من المرجح أن تحسن أداء نماذج التعلم الآلي الخاصة بك

: يستخدم Prodigy التعلم النشط لتحديد أولويات عينات البيانات الأكثر إفادة واقتراح التعليقات التوضيحية التي من المرجح أن تحسن أداء نماذج التعلم الآلي الخاصة بك مهام سير عمل التعليقات التوضيحية للبيانات القابلة للتخصيص : يتيح للمستخدمين إنشاء مهام سير عمل تعليقات توضيحية مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة. وسواء كنت تعمل مع نصوص أو صور أو أنواع أخرى من البيانات، فإنك تحصل على إطار عمل مرن لتصميم عملية التعليق التوضيحي التي تناسب مشروعك على أفضل وجه

: يتيح للمستخدمين إنشاء مهام سير عمل تعليقات توضيحية مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة. وسواء كنت تعمل مع نصوص أو صور أو أنواع أخرى من البيانات، فإنك تحصل على إطار عمل مرن لتصميم عملية التعليق التوضيحي التي تناسب مشروعك على أفضل وجه التدريب على النماذج في الوقت الحقيقي: إحدى ميزات Prodigy البارزة هي قدرتها على تدريب النماذج في الوقت الحقيقي أثناء قيامك بالتعليق التوضيحي. تساعد حلقة التغذية الراجعة الفورية هذه المستخدمين على رؤية كيفية تأثير تعليقاتهم التوضيحية على أداء النموذج

إحدى ميزات Prodigy البارزة هي قدرتها على تدريب النماذج في الوقت الحقيقي أثناء قيامك بالتعليق التوضيحي. تساعد حلقة التغذية الراجعة الفورية هذه المستخدمين على رؤية كيفية تأثير تعليقاتهم التوضيحية على أداء النموذج معالجة فعالة للبيانات: تم تحسين الأداة لمجموعات البيانات الكبيرة بحيث يمكنك التعامل مع ملايين نقاط البيانات بسهولة

تم تحسين الأداة لمجموعات البيانات الكبيرة بحيث يمكنك التعامل مع ملايين نقاط البيانات بسهولة التكامل السلس: تتكامل Prodigy بسلاسة مع مكتبات التعلم الآلي الشائعة مثل spaCy و TensorFlow و PyTorch، مما يتيح لك دمج التعليقات التوضيحية مباشرةً في خطوط أنابيب التدريب

قيود Prodigy

تم تصميم Prodigy في المقام الأول للمستخدمين التقنيين، لذلك قد لا يكون الأنسب للفرق غير التقنية أو أولئك الذين يبحثون عن أداة شروح توضيحية للأغراض العامة

تسعير Prodigy

شخصي: 390 دولارًا أمريكيًا/رخصة مدى الحياة

390 دولارًا أمريكيًا/رخصة مدى الحياة الشركة: 490 دولارًا/مقعد، في حزم من 5 مقاعد

تقييمات ومراجعات معجزة #### تقييمات ومراجعات المعجزة

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

7. SuperAnnotate (الأفضل للتعليق التوضيحي للصور والفيديو)

عبر

التعليق الفائق

SuperAnnotate هي أداة للتعليق التوضيحي للصور شائعة بين فرق الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وهي مصممة للتعامل مع مشاريع التعليقات التوضيحية واسعة النطاق، ويمكنها إنشاء بيانات تدريب عالية الجودة لنماذج الرؤية الحاسوبية.

SuperAnnotate أفضل الميزات

أدوات متطورة للتعليق التوضيحي للبيانات: يوفر SuperAnnotate مجموعة متنوعة من أدوات التعليق التوضيحي للفيديو والصور، بما في ذلك المضلع، والمربع المحدود، والمربع المحدود، والمكعب، والنقطة الرئيسية، وأدوات التجزئة الدلالية التي يمكنها إنشاء تعليقات توضيحية دقيقة ضرورية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي عالية الأداء

يوفر SuperAnnotate مجموعة متنوعة من أدوات التعليق التوضيحي للفيديو والصور، بما في ذلك المضلع، والمربع المحدود، والمربع المحدود، والمكعب، والنقطة الرئيسية، وأدوات التجزئة الدلالية التي يمكنها إنشاء تعليقات توضيحية دقيقة ضرورية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي عالية الأداء إدارة التعاون وسير العمل: تتيح أداة التعليقات التوضيحية للبيانات هذه لعدة مستخدمين العمل على نفس المشروع في نفس الوقت. يبقيك التحكم في الإصدار على اطلاع دائم بجميع التغييرات

تتيح أداة التعليقات التوضيحية للبيانات هذه لعدة مستخدمين العمل على نفس المشروع في نفس الوقت. يبقيك التحكم في الإصدار على اطلاع دائم بجميع التغييرات تعليقات توضيحية مسبقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي: تساعد إمكانيات التعليقات التوضيحية المسبقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في إنشاء تعليقات توضيحية أولية، والتي يمكن ضبطها لاحقًا

تساعد إمكانيات التعليقات التوضيحية المسبقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في إنشاء تعليقات توضيحية أولية، والتي يمكن ضبطها لاحقًا أدوات ضمان الجودة: يتضمن SuperAnnotate أدوات ضمان الجودة المدمجة لمراجعة التعليقات التوضيحية والتحقق من صحتها قبل الانتهاء منها

قيود برنامج SuperAnnotate

في بعض الأحيان، قد يكون تقدير الوقت اللازم لإكمال المشروع غير دقيق

قد تتطلب بعض الميزات والوظائف المتقدمة منحنى تعليمي أكثر حدة، خاصة بالنسبة للمستخدمين الأقل تقنية

تسعير برنامج SuperAnnotate

أساسي : مجاني

: مجاني المحترف: تسعير مخصص

تسعير مخصص المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات SuperAnnotate #### تقييمات ومراجعات SuperAnnotate

G2: 4.9/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

8. Labelbox (أفضل أداة للتعليق التوضيحي للبيانات لفرق الذكاء الاصطناعي للمؤسسات)

عبر

صندوق التسمية

Labelbox هي أداة رائدة في مجال التعليقات التوضيحية للبيانات مصممة لمشاريع التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. إنها تساعد في تصنيف البيانات، مما يجعلها خيارًا مفضلاً لعلماء البيانات وممارسي الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات Labelbox

أدوات شرح البيانات المتنوعة: يدعم Labelbox مجموعة كبيرة من أنواع البيانات، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والنصوص. يوفر العديد من أدوات التعليقات التوضيحية المختلفة مثل المربعات المحدودة والمضلعات والتجزئة الدلالية والنقاط الرئيسية، مما يسمح للمستخدمين بتعليق البيانات لمختلف مهام التعلم الآلي

يدعم Labelbox مجموعة كبيرة من أنواع البيانات، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والنصوص. يوفر العديد من أدوات التعليقات التوضيحية المختلفة مثل المربعات المحدودة والمضلعات والتجزئة الدلالية والنقاط الرئيسية، مما يسمح للمستخدمين بتعليق البيانات لمختلف مهام التعلم الآلي الأتمتة مع وضع العلامات بمساعدة النموذج: يتميز Labelbox بخاصية وضع العلامات بمساعدة النموذج التي يمكن دمجها في مجموعات البيانات الخاصة بك، مما يقلل من الجهد اليدوي المطلوب في عملية وضع العلامات

يتميز Labelbox بخاصية وضع العلامات بمساعدة النموذج التي يمكن دمجها في مجموعات البيانات الخاصة بك، مما يقلل من الجهد اليدوي المطلوب في عملية وضع العلامات التعاون وإدارة سير العمل: يمكنك أيضًا الحصول على أدوات إدارة سير العمل التي تتيح لك تعيين المهام ومراجعة التعليقات التوضيحية وإدارة المشاريع داخل المنصة

يمكنك أيضًا الحصول على أدوات إدارة سير العمل التي تتيح لك تعيين المهام ومراجعة التعليقات التوضيحية وإدارة المشاريع داخل المنصة أدوات ضمان الجودة: ميزات مدمجة مثل تسجيل الإجماع ومراجعة سير العمل واكتشاف الشذوذ لضمان دقة واتساق التعليقات التوضيحية

قيود صندوق التسميات التوضيحية

لا يمكنه التعامل مع الصور متعددة القنوات التي نادرًا ما تُرى في الرؤية الحاسوبية العادية ولكنها منتشرة في كل مكان في التصوير العلمي

تسعير #### Labelbox

مجاناً

المبتدئين: 0.10 دولار لكل وحدة LBU

0.10 دولار لكل وحدة LBU المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات صندوق الملصقات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

9. Adobe Acrobat (الأفضل للتعليق التوضيحي بصيغة PDF)

عبر

أدوبي أكروبات

يُعتبر Adobe Acrobat معيار الصناعة عندما يتعلق الأمر ب إنشاء مستندات PDF وتحريرها والتعليق عليها. يحتوي على مجموعة من أدوات التعليقات التوضيحية لتعليم المستندات للاستخدام الشخصي والمهني.

أفضل ميزات Adobe Acrobat

أدوات شاملة للتعليقات التوضيحية: يحتوي Adobe Acrobat على علامات تمييز، وملاحظات لاصقة، وتعليقات نصية، وتعليقات نصية، وتعليقات يتوسطها خط، ورسم حر يمكن أن يساعد المستخدمين على ترميز المستندات بفعالية وكفاءة

يحتوي Adobe Acrobat على علامات تمييز، وملاحظات لاصقة، وتعليقات نصية، وتعليقات نصية، وتعليقات يتوسطها خط، ورسم حر يمكن أن يساعد المستخدمين على ترميز المستندات بفعالية وكفاءة التعليق والتعاون: يتيح Acrobat لعدة مستخدمين مراجعة ملفات PDF والتعليق عليها. يمكنك تتبع هذه التعليقات في الوقت الفعلي. كما يوفر برنامج التعليقات التوضيحية أيضًا مسار تدقيق واضح لجميع التعليقات التوضيحية حتى تتمكن من إجراء المراجعات بناءً على التعليقات

يتيح Acrobat لعدة مستخدمين مراجعة ملفات PDF والتعليق عليها. يمكنك تتبع هذه التعليقات في الوقت الفعلي. كما يوفر برنامج التعليقات التوضيحية أيضًا مسار تدقيق واضح لجميع التعليقات التوضيحية حتى تتمكن من إجراء المراجعات بناءً على التعليقات أمان المستندات: يوفر ميزات أمان متقدمة، بما في ذلك الحماية بكلمة مرور والتشفير. يمكنك التحكم في من يقوم بمشاهدة المستند أو طباعته أو التعليق التوضيحي عليه

يوفر ميزات أمان متقدمة، بما في ذلك الحماية بكلمة مرور والتشفير. يمكنك التحكم في من يقوم بمشاهدة المستند أو طباعته أو التعليق التوضيحي عليه التكامل مع Adobe Creative Cloud: يتكامل Adobe Acrobat مع تطبيقات Adobe Creative Cloud الأخرى. يمكنك التنقل بسهولة بين الأدوات وعمليات سير العمل المختلفة، وهو أمر منقذ للمحترفين المبدعين الذين يحتاجون إلى العمل عبر منصات Adobe المختلفة

قيود Adobe Acrobat

يعرض أحيانًا أخطاءً أثناء تحرير ملفات PDF التي تحتوي على خطوط غير لاتينية

تعلم كيفية استخدام الميزات أقل سهولة من أنواع البرامج الأخرى

تسعير أدوبي أكروبات #### أدوبي أكروبات

أكروبات ريدر : مجاني

: مجاني أكروبات ستاندرد : 12.99 دولارًا شهريًا

: 12.99 دولارًا شهريًا أكروبات برو : 19.99 دولاراً في الشهر

: 19.99 دولاراً في الشهر Acrobat Standard للفرق : 14.99 دولاراً في الشهر

: 14.99 دولاراً في الشهر أكروبات برو للفرق : 23.99$/شهرًا

: 23.99$/شهرًا أكروبات برو للفرق 5 حزم: 22.19 دولاراً في الشهر

Adobe Acrobat التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

10. RectLabel (أفضل أداة توضيحية للصور)

عبر

التسمية المستقيمة

RectLabel هي أداة توضيحية للبيانات غير متصلة بالإنترنت مصممة لتعليل الصور لأغراض التعلم الآلي، وتستخدم بشكل أساسي لإنشاء مربعات حدية وتسميات تجزئة لتدريب النماذج في اكتشاف الأجسام وتصنيف الصور ومهام التعرف البصري الأخرى.

RectLabel أفضل الميزات

التعليق التوضيحي للمربعات المحدودة: باستخدام RectLabel، يمكنك رسم وتحرير المربعات المحدودة حول الكائنات في الصور لتدريب نماذج اكتشاف الكائنات. يمكنك التحكم بدقة في أبعاد المربعات، مما يضمن لك الحصول على تعليقات توضيحية عالية الجودة

باستخدام RectLabel، يمكنك رسم وتحرير المربعات المحدودة حول الكائنات في الصور لتدريب نماذج اكتشاف الكائنات. يمكنك التحكم بدقة في أبعاد المربعات، مما يضمن لك الحصول على تعليقات توضيحية عالية الجودة أقنعة التجزئة: تدعم RectLabel أقنعة التجزئة المضلعة التي يمكنك رسمها من خلال تحديد الشكل الدقيق للكائنات. توفر هذه الميزة دقة على مستوى البكسل للتعليقات التوضيحية الخاصة بك

تدعم RectLabel أقنعة التجزئة المضلعة التي يمكنك رسمها من خلال تحديد الشكل الدقيق للكائنات. توفر هذه الميزة دقة على مستوى البكسل للتعليقات التوضيحية الخاصة بك التعليق التوضيحي لبيانات النقاط الرئيسية: باستخدام التعليق التوضيحي للنقاط الرئيسية، يمكنك تحديد نقاط محددة على كائن ما، مثل معالم الوجه أو المفاصل في جسم الإنسان. تساعدك هذه الميزة على تدريب النماذج في تقدير الوضعية والمهام ذات الصلة

باستخدام التعليق التوضيحي للنقاط الرئيسية، يمكنك تحديد نقاط محددة على كائن ما، مثل معالم الوجه أو المفاصل في جسم الإنسان. تساعدك هذه الميزة على تدريب النماذج في تقدير الوضعية والمهام ذات الصلة معالجة الدُفعات: تتيح ميزة RectLabel للمستخدمين وضع تعليقات توضيحية على صور متعددة في وقت واحد لتسريع عملية التعليق التوضيحي خاصة عند العمل مع مجموعات بيانات كبيرة

قيود RectLabel

تم تصميم الأداة خصيصًا للتعلم الآلي وقد لا تكون مناسبة لمهام التعليقات التوضيحية العامة مثل تحرير ملف PDF

تسعير RectLabel

RectLabel : مجانًا

: مجانًا RectLabel Pro: $19.99

تقييمات ومراجعات RectLabel

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

اختر أفضل برامج التعليقات التوضيحية لأعمالك

يمكن لأداة التعليقات التوضيحية سهلة الاستخدام أن تساعدك في تحرير المستندات، والعصف الذهني، وخربشة الأفكار الإبداعية على ورقة رقمية. حوّل المستند الممل إلى مورد ملون مليء بالأفكار الإبداعية لجميع أعضاء فريقك.

على الرغم من أن جميع أدوات التعليقات التوضيحية في القائمة مستخدمة على نطاق واسع، إلا أن لديّ أداة مفضلة واضحة - ClickUp.

توفر لك السبورة البيضاء والمقاطع وطرق العرض والعقل وميزات ClickUp الأخرى الحل الأمثل لجميع احتياجات التعليقات التوضيحية.

سواء كنت تعمل مع ملفات PDF أو الصور أو مقاطع الفيديو، فإن التعليقات التوضيحية في ClickUp تدعمك. أفضل جزء هو أنه مجاني في البداية، لذا يمكنك تجربته على الفور. اشترك في ClickUp اليوم للبدء.