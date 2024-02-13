10 قوالب مذكرات مجانية في Word و ClickUp

للحصول على فعالية التواصل داخل الشركة ، فمن الضروري أن تكون رسائلك واضحة وسهلة الفهم. سواء كنت تنقل التحديثات، أو تنقل السياسات، أو تعطي التوجيهات، فإن المذكرة التي يتم إعدادها بمهارة تضمن أن يفهمك المستلمون بوضوح تام. 👂

هذا هو المكان الذي يجعل فيه قالب المذكرة المصممة جيدًا مهمتك أسهل. فهو بمثابة نقطة انطلاق عملية لتأطير وبث المعلومات إلى الفرق أو الأقسام أو حتى العملاء.

ولكن كيف تجد القالب المناسب لغرضك أو جمهورك؟ حسنًا، نحن معك!

لقد قمنا بتجميع قوالب المذكرات المجانية المفضلة لدينا لمساعدتك الكتابة بكفاءة أكبر في سيناريوهات التواصل المختلفة. تأتي هذه القوالب مزودة بحقول وأعمدة مصممة ومنسقة من قبل خبراء لتوصيل المعلومات بشكل موحد، مما يغنيك عن الحاجة إلى البدء من الصفر.

تابعنا لاستكشاف ميزاتها المذهلة!

ما هو قالب المذكرة؟

المذكرة، وهي اختصار لكلمة مذكرة، هي نوع من التواصل الرسمي يهدف إلى مشاركة القواعد والخطط، أو نشر الأخبار، أو زيادة الوعي بمشكلة ما، أو طلب التعاون لحل مقترح. غالبًا ما يجد المديرون صعوبة في هيكلة المذكرة لأنها يجب أن تكون واضحة للغاية وذات مظهر احترافي. 🗒️

يحل قالب المذكرة المشكلة من خلال تسهيل عملية الصياغة. فهو يتضمن الهيكل القياسي لوضع المعلومات، بما في ذلك الحقول الخاصة بالمستلم، والمرسل، وموضوع التاريخ، ونص الرسالة.

تضمن هذه القوالب أن مستند المذكرة الخاص بك يحتوي على تنسيق متناسق ولا يتم إغفال أي معلومات أساسية. كما أنها توفر لك الوقت وتعزز مصداقية رسالتك، بل وتعمل كدليل في حالة وجود نزاعات.

قوالب لإنشاء المذكرات تأتي مع مجموعة متنوعة من التخطيطات الموحدة، اعتمادًا على الشخص الذي تتواصل معه و موضوع إعلانك .

ما الذي يجعل قالب المذكرة جيدًا؟

يجب أن يتسم القالب الجيد للمذكرات الشخصية أو مذكرات العمل بالخصائص التالية:

عناوين واضحة: يجب أن يحتوي قالب المذكرة البسيطة على رأس منسق بشكل جيد يغطي عناصر مثل إلى، ومن، والتاريخ، وسطر الموضوع. يجب أن تكون قادراً على تقديم مقدمة موجزة لتحديد سياق المذكرة والغرض منها العناصر النقطية السياقية: ابحث عن النقاط أو قوائم العناصر، مثل نقاط العمل أو الأفكار المقترحة، التي يجب إبرازها في رسالتك البيان الختامي:عادةً ما تنتهي قوالب المذكرة القياسية بـ

قسم ملخص لتلخيص النقاط الرئيسية للمحتوى

دعوة إلى العمل أو الخطوات التالية للمستلمين (إذا لزم الأمر) تنسيق متناسق: حجم وخط وتباعد متناسق في جميع أنحاء تنسيق المذكرة يدعم أيضًا طباعة العلامة التجارية ويضمن سهولة القراءة والاحترافية مناسب للموقف: يجب أن يكون القالب قابلاً للتخصيص بسهولة لاستيعاب مختلف أطوال المحتوى والنغمات والأغراض. على سبيل المثال، ستكون مذكرة التواصل المتعلقة بالسياسات مختلفة عن مذكرة الأعمال التذكيرية بالحدث سهل الاستخدام: يجب أن تكون سهلة الاستخدام، ويفضل أن تكون مزودة بأدلة مدمجة، لجعل عملية الصياغة موحدة وفعالة

10 قوالب مذكرات لصياغة رسائل ووثائق ممتازة في عام 2024

مجموعتنا المختارة من قوالب المذكرات المجانية والمصممة جيدًا لبرنامج Word و انقر فوق مثالية للمحترفين اتصالات الشركة . فهي تتباهى بأنماط تنسيق وهيكلة فريدة من نوعها لتلبية حالات الاستخدام المختلفة. لنرى ما يقدمه كل منهما. 💚

1. قالب مذكرة ClickUp

قالب مذكرة ClickUp

هل تبحث عن قالب متعدد الأغراض لإضافة هيكلية إلى اتصالاتك؟ اعتمد على قالب مذكرة ClickUp لإنجاز المهمة! 🦸

هذا تنسيق مذكرة متعدد الاستخدامات يمكن أن يناسب معظم أنواع المعلومات، بما في ذلك تحديثات الحالة والملاحظات الداخلية والطلبات والتعليمات والإعلانات.

إنه يحتوي على إطار عمل لا معنى له تحتاج إليه من أجل إرسال تذكير أو بث رسالة بوضوح، مع التأكد من دقة التفاصيل ذات الصلة وسهولة قراءتها - بدءًا من سطر الموضوع إلى الفقرة الافتتاحية والجملة الختامية.

يأتي مع عنوان متصدع يحدد اسم شركتك وعنوانها ورابط موقعك الإلكتروني. استخدم الأقسام المحددة مسبقًا لتحديد متلقي المذكرة ومرسلها. اتبع التعليمات المضمنة لصياغة المذكرة في غضون دقائق!

يحتوي القالب على حقول قياسية مثل الموضوع و الفئة للإشارة إلى نوع المذكرة. تتضمن الفئات الافتراضية إعلان أو طلب عمل أو عاجل أو يحتاج إلى اهتمام، ولكن يمكنك إضافة الفئات الخاصة بك. لديك أيضًا أقسام لـ

مقدمة: تساعد في تحديد نبرة الرسالة المتن: يتضمن المحتوى الرئيسي الخاتمة: تتضمن المحتوى الرئيسي: يتيح لك ذلك تلخيص وإضافة عناصر قابلة للتنفيذ

يمكنك إضافة المستندات الداعمة، مثل الرسوم البيانية والمخططات وقوائم المراجعة، إلى مذكرتك أو إضافة روابط إلى مستندات ClickUp مع المعلومات السياقية.

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6089440 تنزيل هذا القالب /%ctaBtnTn/

2. انقر فوق إنشاء قالب مذكرة

انقر فوق إنشاء قالب مذكرة

يمكن أن يكون إنشاء مذكرة مثيرة للإعجاب واحترافية في نفس الوقت مهمة شاقة إذا كنت ترغب في تحقيق التوازن بين عناصر مثل المعلوماتية والوضوح والإيجاز. إن انقر فوق إنشاء قالب مذكرة مع مجموعة من الإرشادات لمساعدتك في إنشاء مذكرة فعالة دون إضاعة الوقت . ⌛

يتباهى قالب المهمة الملائم للمبتدئين بقائمة مراجعة مفصلة للمهام الفرعية تحدد الخطوات التي يجب اتخاذها أثناء إنشاء المذكرة. قم بتدقيق كل شيء - بدءًا من تحديد الجمهور وتنسيق العنوان إلى إنشاء نظرة عامة على المذكرة وإضافة النص الأساسي.

من أجل مساعدتك في مراقبة عملية الصياغة، يقوم هذا القالب بإعداد الحقول المخصصة مثل:

مسودة المذكرة

رابط المذكرة

كاتب

التقدم

المستلمون

بمجرد أن تصبح مسودة المذكرة جاهزة، يمكنك تفويض مهمة الكتابة لأعضاء الفريق والإشراف على كيفية تشكيل المسودة باستخدام حقل التقدم. استخدم التعليمات المضمنة في القالب لمشاركة المذكرة وتوزيعها ببضع نقرات!

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3. قالب مذكرة الموظف ClickUp

قم بإنشاء مذكرة دون عناء باتباع الإرشادات المعدة مسبقًا باستخدام قالب ClickUp

إذا كانت شركتك تتطلب التواصل المتكرر مع الموظفين، فإن قالب قالب مذكرة الموظف ClickUp لا غنى عنه 📢

يدعم تصميم هذا القالب الوصول إلى البيانات البعيدة أو الموزعة أو فرق متعددة الوظائف . يمكنك توجيه المذكرة إلى موظف واحد، أو قسم بأكمله، أو الشركة ككل. سواء كنت تقوم بتوصيل الاستراتيجيات الجديدة أو التغييرات الإجرائية أو أنشطة بناء الفريق ، استخدمه لبث أي تحديث بشكل فعال.

هذا قالب مهمة آخر في قائمتنا، كامل مع حقول قابلة للتخصيص وقائمة مرجعية. استخدم الحقول المخصصة لتحديد أعضاء الفريق الذين تستهدفهم المذكرة والقائمة المنسدلة لاختيار القسم.

يتضمن القالب خمس فئات مهام على النحو التالي قائمة المهام :

الفئة (يمكن أن تكون إعلانًا أو إجراءً مطلوبًا أو أمرًا عاجلًا) مقدمة المهام وخطة العمل الخاتمة المرفقات

نوصي بتأليف مذكرات الموظفين بلغة غير تقنية وسهلة الفهم من أجل مشاركة أفضل والفهم. استفد من انقر فوق الذكاء الاصطناعي مساعد الكتابة لإنشاء مذكرات خاصة بالنغمة أو تحسين قواعد اللغة وقابلية قراءة مسوداتك الحالية.

وبمجرد الانتهاء من الصياغة، يمكنك إرسال المذكرة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين المعنيين، أو توزيع نسخ مطبوعة، أو نشرها على مساحة مشتركة أو لوحة مكتبية.

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4. قالب مذكرة سياسة ClickUp

قالب مذكرة سياسة ClickUp

باستخدام قالب مذكرة سياسة ClickUp مثالي ل تنفيذ تغيير في السياسة أو إطلاق مسار عمل جديد بوضوح و الكفاءة الإجرائية . 🦾

يعمل قالب المستند هذا على تسريع عملية صياغة مذكرة السياسة من خلال تحديد الأسباب الكامنة وراء اختيار السياسات الجديدة وتنفيذها ومراجعتها الدورية. وهو يأتي مع نصائح مؤيدة للمستخدم في كل مرحلة لمساعدتك في التأكيد على الحاجة الملحة والضرورية لاعتماد مسار العمل المقترح، مما يقلل من أي مقاومة محتملة للتغيير.

دعنا نتخيل أنك ترغب في تطبيق زي موحد أو قانون لباس موحد في مكان عملك. إليك كيف يمكنك استخدام الأقسام الخمسة المحددة مسبقًا في هذه المذكرة لإبلاغ موظفيك بتغيير السياسة:

العنوان: أدخل الموضوع وأسماء المرسل والمستلم وتاريخ الكتابة الملخص: لخص كيف يمكن أن يفيد اللباس الموحد في العمل الشركة والموظفين الخلفية: قدم بعض السياق للمشكلة، بما في ذلك بيان واضح للمشكلة وتأثيرها. على سبيل المثال، يمكنك أن تقول أن الملابس غير الرسمية قد لا تعكس صورة العلامة التجارية أو الاحترافية التي يريدها عملاؤك توصية: تقديم الخطوات اللازمة التي يجب اتخاذها نحو الحل والمساعدة في تبسيط العملية. على سبيل المثال، تحديد المبادئ التوجيهية للزي الموحد ووضع جدول زمني مريح للتنفيذ قد يساعد الموظفين على الشعور بالراحة مع عملية الانتقال الدعوة إلى العمل: إرساء الوضوح من خلال إبلاغ المتلقين بالخطوات المطلوب اتخاذها بعد قراءة المذكرة 📣

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-5505220 تنزيل هذا النموذج /%ctaBtntn/

5. قالب المذكرة التنفيذية ClickUp

قالب المذكرة التنفيذية ClickUp

قم بنقل جميع القرارات التنفيذية بسرعة وفعالية باستخدام نموذج المذكرة التنفيذية قالب المذكرة التنفيذية ClickUp -هي أداة حيوية لمشاركة الإشعارات وطلبات المهام وتحديثات المشروع.

المذكرة التنفيذية عبارة عن مستند إعلامي بحت لتيسير العمل بدون زخرفة, تدفق الاتصالات الهرمية . باستخدام قالب المستند سهل الاستخدام هذا، يمكنك التواصل مع الموظفين وأصحاب المصلحة والزملاء بنبرة احترافية ومقنعة، مما يساعد المتلقين على قبول محتوى المذكرة دون تضارب.

ابدأ بإضافة شعار شركتك وتفاصيل الاتصال الخاصة بشركتك إلى العنوان. قم بتخصيص التنسيق ليكون متسقًا مع علامتك التجارية.

يركز القالب على إيصال المعلومات مباشرةً حتى يتمكن المرسل إليهم من فهم الرسالة بسرعة. اذكر الغرض من مذكرتك بوضوح في قسم الموضوع واكتب المحتوى الخاص بك في المنطقة المخصصة لذلك. ✏️

هيكل هذا القالب ليس جامدًا مثل الخيارات الأخرى في قائمتنا. يمنحك هذا حرية كتابة مذكرات مفصلة للغاية. يمكنك إرفاق المستندات أو المهام المعينة بالقالب إذا كانت المذكرة تتعلق بتنفيذ نشاط معين، مثل تقييم مقترح مشروع ما أو تدريب المتدربين الجدد. إن عرض المجلس في ClickUp وسيلة مساعدة ممتازة إذا كنت بحاجة إلى إنشاء مخطط تفصيلي مرئي قبل كتابة مسودتك.

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6105568 تنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

6. قالب مذكرة بحثية ClickUp

قالب مذكرة بحث ClickUp Research Memo Template

يجب أن تكون المراسلات إلى فرق البحث والتطوير (R&D) دقيقة وفي الوقت المناسب، خاصة إذا كنت تعمل على إطلاق منتج ضمن المواعيد النهائية.

التراجع عن قالب مذكرة بحث ClickUp لتحسين مراسلاتك المتعلقة بالبحث. يوفر هذا قالب المذكرة حقولاً وجداول مصممة مسبقاً ترشدك خلال العملية الكاملة لتقديم إرشادات أو ملخصات بحثية. 📝

يتألف من قسمين رئيسيين - أحدهما لـ نظرة عامة للمذكرة مع جدول لإدخال الموضوع والمستلمين والمرسل والتاريخ، ثم لدينا بعد ذلك تفاصيل البحث مقسمة إلى سبعة أقسام فرعية:

ملخص البحث يقدم ملخصًا لأهداف البحث والغرض منه معلومات أساسية يحتوي على مساحة لتفاصيل البحث الإضافية والمصادر المقتبسة والأدلة التحديات يتعرف على التحديات والعقبات التي تمت مواجهتها أثناء سير البحث الإجراء المطلوب يسلط الضوء على /href//blog?p=58315تعيين أولويات المهمة/%href/ من خلال تحديد الخطوات المطلوبة لمعالجة التحديات المسجلة ملخص النتائج يلخص نتائج البحث ويتيح لك إضافة الأدلة الداعمة التحليلات والخلاصة تقدم التفاصيل والتحليلات الختامية، خاصة لفرق اتخاذ القرار الموارد والمرفقات توفر الموارد و/أو المرفقات المرتبطة بالبحث الذي تم إجراؤه، إلى جانب النتائج الموثقة

كما ترى، يسهل الهيكل تلخيص نتائج أي موضوع بحثي تقريبًا. بما أنه قالب مستند، يمكنك ربطه بأي مهام أو جداول زمنية مستقبلية، مع التأكد من أن فريقك لديه جميع البيانات المرجعية في مكان واحد.

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6095628 تنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

7. قالب مذكرة ائتمان ClickUp

قالب مذكرة ائتمان ClickUp

هل يفقد فريق المحاسبة الخاص بك صوابه في التعامل مع الأموال وتتبع الفواتير وعوائد الشراء التي لا نهاية لها؟ في هذه الحالة، فإن قالب مذكرة ائتمان ClickUp يمكن أن ينقذ يومك، خاصةً إذا كان عملك يتعامل مع ائتمانات العملاء المنتظمة والمبالغ المستردة. يساعد هيكلها المصمم من قبل خبراء في تنظيم حالة إيصالات العملاء المعلقة وطلبات الاسترداد المعقدة. 💵

يحتوي قالب المستند الملائم للمبتدئين على مناطق مخصصة لإضافة رقم المعاملة والتاريخ ومعرف العميل. بمجرد تحديد المستلم والمرسل، أكمل الجدول المتوفر بمعلومات مثل كمية المنتج ورمز الصنف وسعر كل منتج والسعر الإجمالي.

إذا كان الكتالوج الخاص بك يحتوي على أنواع متعددة من المنتجات، ففكر في إضافة وصف لكل منتج لتسهيل التعرف عليه. أخيراً، قم بحساب المجموع الفرعي وأضف النسبة المئوية لضريبة المبيعات (إن وجدت) لإنهاء إجمالي مبلغ الائتمان.

يمكنك الحصول على مذكرة الائتمان موقعة وتسليمها مباشرةً إلى العميل مع مستندات داعمة إضافية. استخدم عرض الجدول في ClickUp لمراقبة جميع مذكراتك الائتمانية في مكان واحد.

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6089680 تنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

8. انقر فوق قالب المذكرة القانونية

قم بتبسيط كتابة المذكرات القانونية من خلال الاستفادة من إرشادات التنسيق والكتابة المتوفرة في قالب ClickUp Legal Template

نموذج المذكرة القانونية نموذج مذكرة قانونية ClickUp موجود هنا لتوفير إرشادات سهلة المتابعة لكتابة مذكرة قانونية متينة قد لا يعترض عليها أحد! 🧑‍⚖️

يساعدك هذا النموذج على:

تلخيص الحقائق المستندة إلى البحث للبحث الداخلي

تدوين تواريخ المحكمة المهمة أو معلومات العميل

وضع تقديرات زمنية لمهام الفريق

يشير قالب المستند هذا إلى قسم ابدأ هنا الذي يحتوي على إرشادات استخدام مفصلة وإرشادات التنسيق، مثل قواعد كتابة الخط بالأحرف الكبيرة والتباعد.

تحصل على أعمدة قابلة للتحرير لإضافة المرسل والمستلم (القاضي أو المحكمة أو العميل) وعنوان القضية والتاريخ. يُستخدم قسم السؤال المقدم لذكر الأسئلة أو القضايا القانونية المحددة التي سيتم تناولها.

أجب عن الأسئلة بإيجاز في قسم الإجابة المختصرة وانتقل إلى قسم بيان الوقائع لتوضيح البيانات الواضحة والموضوعية التي تدعم قضيتك.

قم بتحليل القضايا القانونية ذات الصلة بمزيد من التفصيل في قسم بيان الوقائع، وفي النهاية، لخص النقاط الرئيسية في قسم الخلاصة وقدم القرار النهائي. يمكنك الربط بالقوانين واللوائح ذات الصلة داخل النموذج.

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-5485288 قم بتنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

9. قالب خطاب مذكرة مايكروسوفت وورد من Template.net

صمم خطاب المذكرة المثالي دون عناء مع قالب خطاب مذكرة مايكروسوفت وورد من Template.net

قالب قالب خطاب مذكرة مايكروسوفت وورد هو الحل الأمثل لتوصيل رسائل واضحة. يتكون هذا القالب القابل للتنزيل من صفحتين وهو متوفر في Word ومحرّر مستندات Google وPDF.

يتكون نص قالب قالب رسالة مايكروسوفت وورد هذا من نقاط رئيسية معدودة للمناقشة، وتنتهي المذكرة بدعوة إلى العمل. يمكنك تخصيص خط الحروف وحجمها أو اختيار هيكل مختلف عن الهيكل المتوفر.

قم بتكييف الصفحات حسب احتياجاتك عن طريق تعديل النص المكتوب مسبقاً. يُستخدم نموذج نص النموذج كدليل لكتابة خطاب مذكرة يناسب غرضك. تتضمن النماذج سيناريوهات مثل بروتوكولات دخول المكتب، وأغطية الوجه (الكمامات)، ونظافة اليدين. توجد مساحة لإضافة المرسل والمستلم وموضوع المذكرة في أعلى الرسالة. ✉️

/ctaBtn/الأخضر https://www.template.net/editable/141640/memo-letter تنزيل هذا النموذج /%ctaBtnTn/

10. قالب مذكرة مايكروسوفت وورد لموظفي مايكروسوفت وورد بواسطة قالب WPS

تواصل مع موظفيك بفعالية باستخدام قالب مذكرة مايكروسوفت وورد القابل للتخصيص بالكامل لموظفيك من خلال قالب WPS

تحتاج إلى قالب بدون زخرفة لإيصال الرسائل العاجلة وتعزيز تواصل الفريق ? حسنًا، قالب مذكرة مايكروسوفت وورد للموظفين هو خيار لائق للتجربة! 🦸

يوفر قالب المذكرة هذا أيضًا نموذج نص لإرشادك خلال عملية الصياغة. إنه يتبع التنسيق وتخطيط المحتوى النموذجي لمذكرات الموظفين البسيطة. قم بتنزيله بصيغة Word - يمكن أن يعمل على تطبيقات Microsoft أو WPS Office على أجهزة Windows أو Mac أو Android.

على الرغم من أن القالب لا يحتوي على جداول منظمة أو خيارات ترميز الألوان، إلا أنه لا يزال قابلاً للتخصيص إلى حد كبير. ما عليك سوى تعديل النص النموذجي لكتابة المحتوى الخاص بك واستخدام ميزات التحرير في MS Word لإضافة الصور أو تغيير الخلفية أو اختيار خط يناسب علامتك التجارية. 🎨

/ctaBtn/الأخضر https://template.wps.com/detail/Memo-to-Employees-docx-WORD-9762975c/ تنزيل هذا القالب /%ctaBtnTn/

موجز واحترافي في نفس الوقت: عزز رسائلك باستخدام قوالب المذكرات الخاصة بنا

سواء كنت ترغب في التواصل مع المديرين التنفيذيين أو الموظفين أو الفريق القانوني، ستجد بالتأكيد خيارات مفيدة من بين خيارات قوالب المذكرات المجانية التي قدمناها.

وبعيدًا عن المذكرات، فإن ClickUp قد رتبنا لك جميع أنواع تمارين التواصل، سواء كان ذلك عبر البريد الإلكتروني للعملاء المحتملين أو إعداد الموظفين الجدد. قم بزيارة مكتبة قوالب ClickUp والعثور على خيار مناسب لمساعدتك في إرسال أي رسالة بسرعة ونجاح. ☎️