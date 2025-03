أفضل 10 تطبيقات لقائمة المهام البسيطة في عام 2025

هل سبق لك أن كتبت قائمة مهامك على ورقة لاصقة، ثم فقدتها بعد دقائق؟ أو قضيت وقتاً في تنظيم المهام أكثر من إكمالها؟

في سعينا لتحقيق الإنتاجية، يقع الكثير منا في فخ الأنظمة المعقدة للغاية أو التطبيقات المليئة بالميزات التي لا نهاية لها والتي تجعل إدارة المهام تبدو وكأنها وظيفة بدوام كامل.

هذا هو المكان الذي تتألق فيه تطبيقات قائمة المهام البسيطة. فقد صُممت هذه التطبيقات من أجل البساطة والتركيز، وهي مصممة لتبسيط المهام والتركيز، وتساعدك على البقاء منظماً وإنهاء ما هو مدرج في قائمتك.

وسواء كنت طالباً تتلاعب بالمواعيد النهائية، أو محترفاً يوازن بين الاجتماعات أو شخصاً يحاول أن يتذكر سقي النباتات، فإن التطبيق الخالي من الفوضى يمكن أن يجعل إدارة المهام بسيطة بشكل منعش. لنلقِ نظرة على أفضل 10 تطبيقات لقائمة المهام البسيطة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيق قائمة المهام البسيطة؟

أفضل قائمة مهام مبسطة تطبيقات قائمة المهام تركز على الميزات العملية التي تساعدك على إدارة المهام دون زخرفة غير ضرورية.

مع 51% من أيام العمل غالباً ما تُنفق على مهام منخفضة القيمة، لذا فإن وجود تطبيق يساعد على تحديد الأولويات وإزالة المشتتات يمكن أن يحسن الإنتاجية بشكل كبير. ابحث عن الأدوات التي تعزز الإنتاجية مع الحفاظ على روح البساطة.

تتضمن بعض الميزات الرئيسية لتطبيق قائمة المهام البسيطة ما يلي:

قوائم مهام متعددة: إنشاء قوائم متنوعة للعمل أو المهام الشخصية أو مشاريع محددة

إنشاء قوائم متنوعة للعمل أو المهام الشخصية أو مشاريع محددة المهام المتكررة: أتمتة المهام المتكررة مثل دفع الفواتير أو الاجتماعات الأسبوعية

أتمتة المهام المتكررة مثل دفع الفواتير أو الاجتماعات الأسبوعية عرض التقويم: عرض المهام الخاصة بك إلى جانب المواعيد النهائية والمواعيد

عرض المهام الخاصة بك إلى جانب المواعيد النهائية والمواعيد وضع التركيز: وضع خالٍ من التشتيت يحجب العناصر غير الضرورية أثناء العمل

وضع خالٍ من التشتيت يحجب العناصر غير الضرورية أثناء العمل مؤقت بومودورو: مؤقّت مدمج للمساعدة في إدارة جلسات العمل وفترات الراحة بكفاءة

مؤقّت مدمج للمساعدة في إدارة جلسات العمل وفترات الراحة بكفاءة تحديد أولويات المهام: تنظيم المهام حسب الأهمية أو الاستعجال باستخدام علامات الأولوية

تنظيم المهام حسب الأهمية أو الاستعجال باستخدام علامات الأولوية ترميز بالألوان : تعيين الألوان للمهام أو القوائم لتنظيم مرئي أفضل

: تعيين الألوان للمهام أو القوائم لتنظيم مرئي أفضل مزامنة عبر المنصات : الوصول إلى قوائمك على تطبيقات الهاتف المحمول أو سطح المكتب أو الويب بسلاسة

: الوصول إلى قوائمك على تطبيقات الهاتف المحمول أو سطح المكتب أو الويب بسلاسة تكامل مهام جوجل أو التقويم: المزامنة مع الأدوات الشائعة لتبسيط التخطيط

تضمن هذه الميزات دعم تطبيق الويب البسيط للإنتاجية مع الحفاظ على بساطة الأمور وبساطتها.

## أفضل 10 تطبيقات لقائمة المهام البسيطة

دعنا ندخل في صلب الموضوع مباشرةً - هذا ما تدور حوله البساطة. سواء كنت تبحث عن قائمة المهام الخاصة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو تريد حلاً مبسطاً لتنظيم المهام وإتمامها، هذه التطبيقات مصممة لمساعدتك على تحقيق أهدافك بفعالية.

إليك أفضل عشرة تطبيقات للمهام البسيطة:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

تبسيط المهام مع قوائم المهام التي يمكنك تخصيصها وفقًا للحالة والمكلفين والأولوية باستخدام

/ref/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Sprint-List-simplified.png النقر فوق المهام /%href/ انقر فوق هو شريكك في الإنتاجية، وهو مصمم للتعامل مع كل شيء بدءًا من قوائم المهام البسيطة إلى المشاريع المعقدة. قائمة مهام ClickUp على الإنترنت يضمن لك عدم تفويت أي شيء. فهو يساعدك على إنشاء القوائم وتخصيصها وتنظيمها لتناسب احتياجاتك من خلال ميزات مثل تحديد أولويات المهام والتذكيرات وقوالب قوائم المراجعة. مهام ClickUp Tasks يبسط إنشاء القوائم وتخصيصها وتنظيمها بميزات مثل تحديد الأولويات والتذكيرات والقوالب. يمكنك الوصول إلى مهامك على أي جهاز وتحويلها إلى مهام قابلة للتنفيذ باستخدام التنسيق والترميز اللوني والعناصر المرتبطة.

تكامل الذكاء الاصطناعي في ClickUp, ClickUp Brain يقوم بإنشاء المهام تلقائيًا ويقترح مهام فرعية بناءً على السياق. هذا تطبيق قائمة المهام بالذكاء الاصطناعي حتى أنه يوفر ملخصات يومية لضمان عدم إهمال أي شيء.

تطبيق قائمة المهام البسيطة

قالب قائمة المهام اليومية في ClickUp مثالي لتنظيم روتينك اليومي مع الحفاظ على تركيزك. قم بتقسيم المهام إلى مهام فرعية يمكن إدارتها، وقم بتعيين المواعيد النهائية، وقم بتصنيفها باستخدام حقول مخصصة مثل "الأولوية" أو "الموقع" أو "عداد المهام"

ولتحقيق تركيز أفضل، قم بإعداد مهام سير العمل لتتماشى مع أهدافك طويلة الأجل واحتفل بالمكاسب الصغيرة مع المعالم الرئيسية.

🧠 حقيقة ممتعة: سُميت تقنية بومودورو، التي يستخدمها محترفو الإنتاجية في جميع أنحاء العالم، على اسم مؤقت مطبخ على شكل طماطم. مع تدفقات سير العمل القابلة للتخصيص من ClickUp، يمكنك بسهولة دمج هذه التقنية الممتعة في روتينك اليومي للحصول على يوم مركز. ⏰

أفضل ميزات #### أفضل ميزات ClickUp

التنقل بين مختلف طرق عرض لوحة ClickUp مثل لوحات كانبان أو مخططات جانت أو طريقة عرض القائمة الكلاسيكية للحصول على صورة أكبر لجميع قوائمك

حقق جميع أهدافك للمهام اليومية والأسبوعية والمهام الخاصة بالمشروع مع أهداف ClickUp أنشئ مستندات لجميع قوائمك مع الإشارات المرجعية والجداول والمزيد باستخدام مستندات ClickUp أكثر من 15 طريقة عرض للمهام قابلة للتخصيص، بما في ذلك كانبان والتقويم وتنسيقات مخطط جانت

تكامل سلس مع أدوات مثل تقويم Google وSlack وغير ذلك الكثير

قيود ClickUp قيود النقر فوق

منحنى تعلُّم طفيف للمبتدئين غير المعتادين على المنصات ذات الميزات الثقيلة

تتطلب الميزات المتقدمة مثل أدوات الذكاء الاصطناعي إضافات إضافية مدفوعة الأجر

تسعير ClickUp

مجاني للأبد: ميزات إدارة المهام الأساسية

ميزات إدارة المهام الأساسية غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الأعمال : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تضاف إلى أي خطة مدفوعة)

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: هل شعرت يومًا أن مهامك الأسبوعية تديرك بدلاً من العكس؟ مع قالب العمل الذي يجب القيام به في ClickUp حوّل الفوضى إلى وضوح. حدد أولويات المهام، وقم بتقسيمها إلى أجزاء صغيرة الحجم، وتتبع تقدمك بشكل مرئي في أداة واحدة سهلة الاستخدام.

2. Todoist (الأفضل لالتقاط المهام بسلاسة وإدخال اللغة الطبيعية)

via تودويست يعد Todoist مثاليًا للمستخدمين الذين يريدون طريقة سريعة وبديهية لتنظيم مهامهم بأقل قدر من الاحتكاك. تتيح لك ميزة إدخال اللغة الطبيعية إضافة مهام بسرعة مثل "إرسال تقرير بحلول يوم الجمعة" دون التنقل عبر القوائم.

وهو مثالي للأفراد الذين يديرون مشاريعهم الشخصية أو الفرق التي تحتاج إلى مدير مهام بسيط وقوي في نفس الوقت. يوفر تطبيق قائمة المهام مرونة من خلال الفلاتر القابلة للتخصيص والتسميات وتكامل التقويم، مما يجعل تحديد الأولويات وإكمال المهام أمرًا سهلاً.

أفضل ميزات Todoist

أتمتة المسؤوليات المتكررة مع جداول زمنية وتذكيرات مخصصة

عرض المهام إلى جانب المواعيد النهائية مع طرق عرض التقويم المدمجة

التعاون بسلاسة من خلال مساحات العمل المشتركة وتخصيصات المهام

قيود Todoist

تتطلب إضافة مهام فرعية خطوات إضافية، مما قد يؤدي إلى تعطيل سير العمل

تخصيص محدود مع الخطط المجانية والخطط ذات المستوى الأدنى مقارنةً بالمنافسين

أسعار تودويست

مبتدئ: مجاناً

مجاناً المحترفين: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

4 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) الشركات: 6 دولارات/شهرًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

مراجعة وتقييم Todoist

G2: 4.4/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

3. TickTickTick (الأفضل للإنتاجية المدفوعة بالتركيز مع مؤقت بومودورو مدمج)

via تيك تيك يُعد TickTickTick قوة إنتاجية هائلة بفضل مزيجه الفريد من إدارة المهام وأدوات تعزيز التركيز. تجعل مصفوفة أيزنهاور والفلاتر القابلة للتخصيص ترتيب المهام حسب الأولوية أمرًا سلسًا، بينما تحافظ ميزات مثل التذكيرات المتكررة وإحصائيات العادات على اتساقك.

هل تعمل في فريق؟ يتيح لك التطبيق تتبُّع المهام الملحة التي تعمل عليها بشكل تعاوني لتتبع الوقت دون عناء.

يحتوي تطبيق قائمة المهام هذا على أدوات متكاملة، مثل مؤقت بومودورو وعرض التقويم، للمساعدة في تقليل التنقل بين التطبيقات مع الحفاظ على الإنتاجية.

أفضل ميزات TickTickTick

تنظيم الجداول الزمنية بصريًا باستخدام تنسيقات تقويم متقدمة، بما في ذلك جدول الأعمال والعروض الشهرية

بناء عادات إنتاجية باستخدام أداة تعقب مع رؤى وتقارير مفصلة

المزامنة مع تقويمات الجهات الخارجية لتبسيط سير عملك دون عناء

قيود TickTickTick

يتطلب الترحيل من أدوات أخرى إعادة إنشاء المهام المتداخلة يدويًا

ميزات متقدمة محدودة في الإصدار المجاني مقارنةً بالإصدار المدفوع

تسعير TickTickTick

مجاني: إدارة المهام الأساسية

إدارة المهام الأساسية الإصدار المميز: 2.99 دولار شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

مراجعة وتقييم TickTickTick

G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

🔍 هل تعلم؟ هل تعلم؟ متوسط ما ينفقه الموظفون 9% من عامهم التبديل بين التطبيقات. يساعدك حل TickTick المتكامل، بما في ذلك مؤقِّت بومودورو المدمج فيه، على التركيز دون الحاجة إلى التبديل غير الضروري.

4. Notion (الأفضل لإدارة قوائم مهام متعددة في مساحة عمل واحدة)

via فكرة يجمع Notion بين إدارة المهام والتعاون وإنشاء المستندات في مساحة عمل قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة. إنه مثالي للأفراد والفرق الذين يرغبون في جعل سير عملهم مركزياً، بدءاً من إدارة المهام الشخصية إلى إدارة المشاريع المعقدة.

اعرض جميع مهامك المهمة حسب الحالة أو المكلفين أو تواريخ الاستحقاق حتى تظل على رأس مشاريعك من خلال سير عمل مبسط.

تتمتع قائمة المهام هذه بهيكل مرن يتيح لك إنشاء لوحات معلومات مخصصة، وربط قواعد البيانات، ودمج المهام مع المستندات لتنظيم سلس.

أفضل الميزات

تصور المهام بمرونة باستخدام طرق عرض التقويم أو كانبان أو الجدول الزمني

عزز التعاون مع عمليات التكامل مثل Slack وGitHub وZapier

أتمتة مهام سير العمل وإنشاء رؤى باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

قيود الحركة

منحنى تعليمي حاد للمبتدئين، خاصة عند إعداد أنظمة معقدة

تكامل محدود مع أدوات مثل تقويم Google مقارنةً بالمنصات الأخرى

تسعير الانتقال

مجاني

إضافة : 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم شركة 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

مراجعة وتقييم

G2: 4.7/5 (أكثر من 5,800 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5,800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,400 تقييم)

5. Microsoft To Do (الأفضل للتكامل السلس داخل نظام Microsoft البيئي)

via مايكروسوفت يعد Microsoft To Do مثاليًا للمستخدمين المدمجين بالفعل في نظام Microsoft البيئي. فهو يوفر تكاملاً سلساً مع أدوات مثل Outlook وMicrosoft 365.

يساعدك تطبيق قائمة المهام هذا، المصمم للبساطة، على تنظيم المهام الشخصية أو التعاون مع فرق العمل من خلال القوائم المشتركة. وبفضل ميزة "يومي"، يمكنك إنشاء خطط يومية مخصصة، بينما تضمن لك التذكيرات وتواريخ الاستحقاق عدم إغفال أي شيء.

أفضل ميزات تطبيق "مايكروسوفت للمهام"

إدارة المهام في مكان واحد من خلال المزامنة مع أدوات Outlook ومايكروسوفت 365

الوصول إلى القوائم وتحديثها دون عناء عبر الويب وسطح المكتب وتطبيقات الأجهزة المحمولة

تبسيط العمل الجماعي باستخدام القوائم المشتركة لتعيين المهام وتتبعها

قيود مايكروسوفت للمهام

يعتمد بشكل كبير على نظام مايكروسوفت البيئي للحصول على الوظائف الكاملة

تخصيص محدود لتعليم المهام وعدم وجود ميزات تتبع الوقت

تسعير مايكروسوفت للمهام

Microsoft 365 Business Basic: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا)

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا) مايكروسوفت 365 للأعمال القياسي : 12.50 دولار شهرياً لكل مستخدم (يتم دفعها سنوياً)

: 12.50 دولار شهرياً لكل مستخدم (يتم دفعها سنوياً) مايكروسوفت 365 بريميوم للأعمال 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

مراجعة مايكروسوفت للعمل والتقييم

G2: 4.4/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

4.4/5 (أكثر من 80 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2900 تقييم)

🔍 هل تعلم؟ في المتوسط، يتفقد الموظفون هواتفهم 96 مرة في اليوم . استخدم تذكيرات Microsoft To Do's للتذكير والمزامنة عبر الأجهزة للبقاء على رأس المهام دون تشتيت الانتباه.

6. Any.do (الأفضل لإدارة المهام الشخصية والعائلية ومهام الفريق في مكان واحد)

via Any.do يبسّط تطبيق Any.do إدارة المهام من خلال تصميمه البديهي وميزاته المتنوعة التي تلبي احتياجات الأفراد والعائلات والفرق. وهو يوفر أدوات للتعامل مع كل شيء بدءًا من تنظيم قائمة الأولويات لتخطيط المشاريع العائلية أو إدارة سير عمل الفريق.

يحتوي تطبيق قائمة المهام هذا على مستوى عالٍ من التخصيص بحيث يمكنك إدارة مهامك بطريقتك الخاصة من خلال العلامات الملونة والقوائم وميزات التكامل الفعالة.

بفضل ميزات مثل القوائم المشتركة، والتذكيرات عبر واتساب، واقتراحات المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يعمل تطبيق Any.do على تحسين الإنتاجية والتعاون.

أفضل ميزات تطبيق Any.do

تنظيم المهام العائلية باستخدام لوحات مشتركة لمحلات البقالة أو الإجازات أو المشاريع المنزلية

تصور التقدم باستخدام لوحات كانبان وعروض التقويم ومهام سير العمل المخصصة

تبسيط تعاون الفريق مع لوحات غير محدودة وقوالب قائمة المراجعة للفرق

أي قيود

يفتقر إلى تكامل تقويم Apple على تطبيق Mac، مما يحد من المزامنة عبر المنصات

يتم تحديد مهام عرض التقويم بفترات زمنية مدتها 30 دقيقة بدون فترات قابلة للتعديل

تسعير تطبيق Any.do

مجاني

القسط: 4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) العائلة: 8.33 دولار شهريًا (حتى 4 أعضاء) (تُدفع سنويًا)

8.33 دولار شهريًا (حتى 4 أعضاء) (تُدفع سنويًا) الفرق: 4.99 دولار/شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

مراجعة وتقييم Any.do

G2: 4.2/5 (أكثر من 190 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 190 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 170 تقييمًا)

7. مهام Google Tasks (الأفضل للتكامل السلس مع Google Workspace)

via مهام جوجل مهام Google هي أداة مباشرة وخفيفة الوزن لإدارة قوائم المهام، وهي مثالية للمستخدمين الذين يعتمدون على Google Workspace. 82% من الأشخاص يفتقرون إلى نظام مخصص أو منظم لإدارة الوقت. وتساعد مهام Google Tasks في حل هذه المشكلة من خلال عمليات التكامل البديهية مباشرةً داخل Gmail والتقويم، مما يجعل إدارة المهام أمرًا سهلاً.

إن تكامله العميق مع Gmail والتقويم ومحرّر مستندات Google يجعل من السهل إنشاء المهام وتعيينها و تتبع مهامك مباشرةً داخل هذه التطبيقات. من خلال ميزات مثل تواريخ الاستحقاق والإشعارات والمهام الفرعية، تُبسِّط مهام Google إدارة المهام دون تعقيدات غير ضرورية.

أفضل ميزات مهام Google Tasks

تقسيم الأهداف الأكبر إلى مهام فرعية لتحسين التنظيم والوضوح

إدارة المهام مباشرةً من اللوحة الجانبية في تطبيقات Google Workspace

الوصول إلى قوائم المهام وتحديثها أثناء التنقل مع دعم تطبيق الهاتف المحمول

قيود مهام Google

لا يوجد تتبُّع متقدم مستقل للوقت أو ميزات تحليلات المهام التفصيلية

أدوات تطوير محدودة لتكامل المهام المحلية واختبارها

تسعير مهام Google

مجانًا: مضمنة مع منتجات Google Workspace

مراجعة مهام Google وتقييمها مراجعة مهام Google وتقييمها

G2: ليست هناك مراجعات كافية

ليست هناك مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

8. الأشياء (الأفضل لمستخدمي Apple الذين يبحثون عن مدير مهام بسيط ولكنه قوي)

أشياء عبر

Things هو تطبيق متميز لإدارة المهام مصمم حصريًا لأجهزة Apple. يوفر تجربة سلسة للمستخدمين في نظام تطبيقات iOS.

يجمع هذا التطبيق الفعال لقائمة المهام بين البساطة والوظائف القوية، مما يجعله مثاليًا للأفراد الذين يقدرون الواجهة النظيفة الخالية من التشتيت.

من تخطيط المهام اليومية الملحة إلى تنظيم الأهداف طويلة الأجل، يحافظ تطبيق ثينجز على تنظيم كل شيء من خلال ميزات رئيسية مثل المهام الفرعية وتواريخ الاستحقاق وإدخال اللغة الطبيعية لإدخال المهام بسرعة.

أفضل ميزات ثينجز

التركيز على الأولويات اليومية مع "عرض اليوم" البديهي للتخطيط المبسط

قسّم المشاريع إلى خطوات قابلة للتنفيذ باستخدام ميزةقائمة مراجعة إدارة المشاريع إضافة ملاحظات تفصيلية إلى المهام مع دعم Markdown لتحسين السياق



قيود المهام

تكامل محدود مع منصات الأتمتة مثل Make أو Zapier

يتطلب عمليات شراء منفصلة لكل جهاز Apple، مما يزيد من التكلفة

أسعار الأشياء

جهاز Mac: 34.99 دولارًا/مستخدم (شراء لمرة واحدة)

34.99 دولارًا/مستخدم (شراء لمرة واحدة) آيفون وApple Watch: 6.99 دولار/مستخدم (شراء لمرة واحدة)

6.99 دولار/مستخدم (شراء لمرة واحدة) iPad: 13.99 دولارًا/المستخدم (شراء لمرة واحدة)

13.99 دولارًا/المستخدم (شراء لمرة واحدة) فيجن برو: 20.99 دولارًا/مستخدم (شراء لمرة واحدة)

مراجعة الأشياء وتقييمها

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: 4.8/5 (أكثر من 140 تقييم)

9. Workflowy (الأفضل لوضع القوائم البسيطة والتخطيط)

via سير العمل تم تصميم Workflowy للمستخدمين الذين يفضلون واجهة نظيفة وخالية من التشتت أثناء إدارة المهام المعقدة أو العصف الذهني للأفكار.

يتميز بهيكله الفريد القائم على النقطة، مما يتيح للمستخدمين تداخل المهام والمعلومات بشكل لا نهائي. ميزات Workflowy مصممة خصيصًا لأي شخص يحب تخطيط أفكاره بشكل هرمي، سواء لتخطيط المشاريع أو تدوين الملاحظات أو المساعي الإبداعية.

يحتوي تطبيق قائمة المهام على إمكانيات، مثل لوحات كانبان، والنسخ المباشرة، والبحث العالمي الفوري، التي توفر المرونة دون أن تكون مربكة.

أفضل ميزات Workflowy أفضل ميزات

تنظيم المهام والأفكار بشكل هرمي مع تداخل لا نهائي لمرونة مطلقة

تحديد موقع المهام على الفور باستخدام بحث عام عبر جميع المستندات والقوائم

تحديث العناصر في الوقت الفعلي باستخدام النسخ المتطابقة عبر مواقع متعددة

قيود قيود Workflowy

يمكن أن يبدو التصميم المرئي لقائمة المهام الأساسية بسيطًا للغاية بالنسبة للمستخدمين الذين يبحثون عن لوحات تحكم أكثر صقلًا

رؤية استخدام الرمز النقطي ليست بديهية، مما قد يربك المستخدمين المجانيين

تسعير Workflowy

الأساسي: مجاني

مجاني الإيجابي: 6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

مراجعة وتقييم Workflowy

G2: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

🧠 حقيقة ممتعة: أصحاب الأداء العالي يستخدمون تقنيات إدارة الوقت مثل مصفوفة أيزنهاور لتحديد الأولويات بفعالية. يساعدك تداخل Workflowy اللامتناهي والتحديثات في الوقت الفعلي في الحفاظ على المهام مرتبة وقابلة للتنفيذ.

10. تذكر الحليب (الأفضل لمشاركة المهام البسيطة والتذكير بها)

via تذكر الحليب تطبيق Remember The Milk هو تطبيق سهل الاستخدام ومثالي للأفراد المشغولين الذين يرغبون في تفريغ المهام من أذهانهم و إدارة المهام الشخصية بفعالية. السمة المميزة له هي البساطة المقترنة بالتذكيرات الذكية.

صُمم التطبيق للمزامنة بسلاسة عبر جميع أجهزتك، وتتيح لك ميزة التعاون في التطبيق مشاركة القوائم وتفويض المهام، مما يجعله مثالياً للفرق الصغيرة.

وبفضل التذكيرات المرنة المستندة إلى الموقع عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو إشعارات التطبيق، فإنه يبقيك على المسار الصحيح دون عناء. يُعد هذا التطبيق رفيقًا موثوقًا به إذا كنت تُقدِّر البساطة والإعداد السريع على الميزات المعقدة.

تذكّر أفضل ميزات الحليب

الحصول على تذكيرات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية وإشعارات التطبيق للبقاء على المسار الصحيح

مزامنة المهام تلقائيًا عبر جميع الأجهزة للحصول على تحديثات سلسة

إضافة المهام بسرعة باستخدام اللغة الطبيعية لإنشاء قائمة أسرع

تذكر قيود الحليب

خيارات تكامل محدودة مقارنة بالتطبيقات الأخرى

يفتقر إلى إدارة مركزية لحسابات الفريق؛ عمليات الشراء الفردية مطلوبة

تذكر أسعار تطبيق The Milk

مجاني: الميزات الأساسية

الميزات الأساسية الإيجابي: 4.16 دولار شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

تذكر مراجعة وتقييم The Milk

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم)

أنجز المهام بسرعة مع ClickUp-قوة الإنتاجية

عند اختيار تطبيق فعّال لقائمة المهام، ضع في اعتبارك أكثر من مجرد الميزات - فكّر في قابلية التوسع، والتكامل، ومدى تكيفه مع الاحتياجات المتطورة.

هل يصلح للمهام الشخصية والمهنية على حد سواء؟ هل يمكن أن ينمو معك مع توسع أهدافك؟

هذا هو المكان الذي يتألق فيه ClickUp. فإلى جانب إدارة المهام الفعالة، توفر المنصة مرونة لا مثيل لها من خلال سير العمل المخصص، والأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتكامل السلس مع تطبيقات مثل تقويم Google و Slack.

سواء أكنت تدير قائمة مهام بسيطة أو مشاريع كبيرة الحجم، فإن ClickUp يحول الإنتاجية. هل أنت مستعد لتبسيط مهامك؟ اشترك اليوم !