تيك تيك مقابل تودويست: ما هو تطبيق قائمة المهام الأفضل؟ 2025

من الاجتماعات إلى العروض التقديمية إلى المشاريع، لديك الكثير من المهام التي تشغل بالك. أنتِ نحلة مجتهدة في العمل، ولكن قد يكون من الصعب إدارة عبء العمل دون وجود تطبيق قوي لقائمة المهام في صفك. 🐝

يبدو أن هناك تطبيقًا لكل شيء هذه الأيام، و برنامج إدارة المهام ليس استثناءً.

إذا كنت تبحث عن تطبيق لإدارة مهامك، فربما صادفت تطبيقات مثل TickTick و Todoist. وعلى الرغم من أن هذه التطبيقات الإنتاجية تشترك في بعض الميزات، إلا أن لها إيجابياتها وسلبياتها.

في هذا الدليل، سنأخذك في هذا الدليل إلى المقارنة النهائية بين TickTickTick و Todoist. تعرف على ميزاتهما وأسعارهما وأيهما يأتي في المقدمة كتطبيق إدارة المهام المفضل - بالإضافة إلى منافس إضافي سيذهلك! 🧦

ما هو Todoist؟

عبر تودويستتودويست هو تطبيق لإدارة المهام تستخدمه أكثر من 100,000 مؤسسة حول العالم. يتفوق في إدارة المهام اليومية وهو حلم للتعامل مع المشاريع المعقدة. استخدمه سواءً كنت تتدرب على عرض تقديمي كبير في العمل أو تخطط لرحلتك الملحمية القادمة. 🚗

من حيث تعاون الفريق ، يحتوي Todoist على كل ما تحتاجه لتحقيق النجاح. يمكنك إنشاء مشاريع، وإنشاء مهام جديدة مع تواريخ استحقاق، وتعيينها إما لنفسك أو للأشخاص في فريقك.

تتيح لك كل مهمة من مهام Todoist مشاركة الملفات والدردشة مع فريقك وتتبع التقدم المحرز. إذا كنت مديرًا، يمكنك الاطلاع على إحصائيات إنتاجية فريقك من خلال لوحة معلومات الأداء - وهو أمر مثالي إذا كنت بحاجة إلى إعادة التوازن في عبء العمل لأعضاء الفريق الأقل انشغالًا.

يحتوي Todoist في المقام الأول على عرض قائمة، ولكنه يقدم أيضًا تريلو -السحب والإفلات لوحة كانبان عرض إذا كنت تفضل ذلك. حتى أنه يتضمن طريقة عرض التقويم التي تعرض مهام Todoist المجدولة داخل التقويم الخاص بك.

ميزات Todoist

بينما يمكنك بالتأكيد استخدام Todoist في تتبع الأهداف الشخصية والمهام، فإن ميزاته القوية هي الأنسب للفرق المحترفة ذات المشاريع المعقدة. فيما يلي تفصيل لأفضل ميزاته التي من شأنها تبسيط سير عملك.

1. إدارة المهام القوية

إدارة المهام بسهولة على جهازك المحمول باستخدام Todoist

يعد Todoist سهل الاستخدام، ولكنه لا يزال قويًا بما يكفي لإدارة جميع المهام التي عليك القيام بها. قم بإدارة مهامك بشكل أفضل داخل Todoist من خلال:

تواريخ استحقاق متكررة للمهام التي تكملها بانتظام

تنظيم المهام في أقسام

إضافة مهام فرعية لتقسيم المشاريع المعقدة إلى أجزاء صغيرة الحجم

إنشاء مهام أو إضافة تعليقات في تودويست عبر صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك

تحديد مستويات الأولوية لكل مهمة حتى تعرف بالضبط ما يحتاج إلى اهتمامك أولاً

إضافة سياق للمهام باستخدام الملاحظات الصوتية أو التعليقات أو لقطات الشاشة

ليس لديك وقت للتفكير في تفاصيل المهام؟ ما عليك سوى استخدام الإضافة السريعة.

يسمح لك اختصار Todoist هذا بإنشاء مهمة بنقرة واحدة فقط. أضف اسم المهمة وجدولتها وإضافتها إلى قائمة الانتظار في ثوانٍ. ✨

يقوم Todoist أيضًا بأرشفة المهام المكتملة ويتضمن وظيفة بحث ضخمة. إذا احتجت في أي وقت للبحث عن مهمة أكملتها قبل ستة أشهر، فستجدها في لمح البصر.

2. التذكيرات والإشعارات

أنت حر في تخصيص كيفية وتوقيت تلقي الإشعارات من Todoist. يقوم بإعلامك عندما يعلق شخص ما على مهمة ما أو يكمل مهمة ما. إذا كنت لا تريد الكثير من الإشعارات، أخبر Todoist أن يرسل لك ملخصًا يوميًا أو أسبوعيًا بدلاً من ذلك.

التذكيرات هي وظيفة تنبيهات من المستوى التالي وهي متاحة فقط لمشتركي الباقة المدفوعة. إذا قمت بالتسجيل للحصول عليها، سيرسل Todoist تذكيرات تلقائية حول تواريخ الاستحقاق أو الأحداث القادمة. فبدلاً من تعيين مهمة يومية لتذكير نفسك بالتحضير لاجتماع مهم، سيتعامل Todoist مع ذلك نيابةً عنك.

3. تودويست كارما

ارفع مستويات الكارما الخاصة بك مع ميزة Todoist الممتعة هذه

يضيف نظام الكارما الخاص ب Todoist ميزة "كارما" إلى نظام تودويست، مما يضفي مزيدًا من المرح والتحفيز على قائمة المهام لتحويل الإنتاجية إلى - هل نقول - مهمة ممتعة. اربح Todoist Karma مقابل إكمال المهام واستخدام بعض الميزات المتقدمة لجعل يومك أكثر سلاسة.

الكارما مثل النقاط في لعبة "لمن الخط على أي حال؟ لا يمكنك استبدالها بأي شيء، لكنها تصور تقدمك برسومات وإنجازات صغيرة ممتعة تجعل العمل أكثر إثارة. 🏆

4. قوالب تودويست

يتضمن Todoist عددًا محدودًا من القوالب لتسريع إنشاء المشاريع. يحتوي على قوالب معدة مسبقًا لمشاريع مثل كتابة كتاب، وتتبع أخطاء البرامج، وحتى للمهام الشخصية مثل طهي المزيد من الطعام في المنزل. 🍳

5. التكامل والتوافق

يحتوي Todoist على تكامل مع الكثير من تطبيقات الطرف الثالث، بما في ذلك:

تقويم جوجل

أمازون أليكسا

زابير

IFTTT

لا يهتم Todoist بالجهاز أو التطبيق أو المتصفح الذي تفضله. فهو يتزامن عبر جميع الأجهزة ولديه تطبيق ويب لنظام التشغيل macOS وويندوز ولينكس. كما أنه يحتوي على تطبيقات Android وiPhone وiPad وApple Watch للأجهزة المحمولة.

تأكد من تنزيل ملحقات المتصفح - وملحقات Gmail وOutlook - لتقليل الوقت الذي تقضيه في التنقل بين المنصات.

تسعير Todoist

مجاني

المحترف: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

4 دولارات شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا الشركات: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

ما هو TickTickTick؟

عبر تيك تيكتيك تيك هو تطبيق إنتاجي خالٍ من الرتوش ينظم كلاً من عملك وأهدافك الشخصية في مكان واحد. واجهة المستخدم البسيطة جذابة ومباشرة. لكن لا تدع البساطة تخدعك: فتطبيق TickTick شائع لسبب ما.

تعاون بسهولة مع زملائك في العمل أو زوجتك لمشاركة القوائم، وتعيين المهام، وعرض سجل المهام الكامل لكل عنصر في جدول أعمالك.

يقوم TickTickTick تلقائيًا بإنشاء تذكيرات للمهام لمرة واحدة والمهام المتكررة - طالما أنك تقوم بتضمين تاريخ ووقت لتاريخ الاستحقاق. استمتع بخمس طرق عرض مختلفة للتقويم، وقم بتعيين مدد مهام مخصصة، وتصور مهامك في ضوء جديد تمامًا. 💡

ميزات TickTickTick

بدءًا من ميزات إدارة المهام البديهية إلى أدوات تتبع الوقت المدمجة فيه، يخلق TickTick تجربة مستخدم عملية وممتعة في آن واحد. لنلقِ نظرة على أهم خمس ميزات في TickTickTick.

1. إنشاء المهام الذكية

ميزة إنشاء مهام التنشيط الصوتي ل TickTickTick

من لديه الوقت لكتابة مجموعة من المهام؟ TickTick هي منصة تعتمد على الصوت أولاً، لذا من السهل إنشاء المهام باستخدام المدخلات الصوتية. إذا كنت تستخدم جهاز آيفون، فقم بتمكين Siri مع TickTick لإنشاء المهام دون عناء باستخدام مساعدك الصوتي.

بالنسبة لمستخدمي أندرويد، جرّب ميزة Quick Ball لإنشاء المهام من الشاشة الرئيسية لهاتفك - حتى عندما يكون مقفلاً. يمكن لجميع مستخدمي الهواتف الذكية أيضًا الوصول إلى أداة TickTick، بالإضافة إلى ميزة تحويل البريد الإلكتروني إلى مهمة لإنشاء المهام من صندوق البريد الإلكتروني. 📩

يسمح لك اشتراك TickTick المدفوع بالتعاون مع 29 شخصاً آخر في قائمة المهام. ويشمل ذلك مستخدمي TickTick المجانيين، لكنهم يحتاجون إلى اشتراك مدفوع للوصول إلى الوظائف المميزة في القائمة. هذا يعني أنك إذا كنت تستخدم فلاتر مخصصة (ميزة مدفوعة)، فلن يرى الأشخاص المشتركون في الباقة المجانية في قائمتك هذا الفلتر.

2. "التنبيهات المزعجة" والتذكيرات

عرض الخط الزمني TickTickTick Timeline View

إذا كنت من الأشخاص الذين يضبطون ستة منبهات في الصباح للنهوض من السرير، فستحب ميزة "التنبيه المزعج" في TickTickTick. فمع ميزة "التنبيه المزعج"، ستحصل على تذكيرات متعددة للمهام ذات الأولوية القصوى حتى تظل في قمة اهتماماتك طوال اليوم وكل يوم. ⏰

يحتوي TickTickTick أيضاً على تذكيرات مستندة إلى الموقع الجغرافي لتطبيق Android و iOS. إذا كنت بحاجة إلى تذكر التأمل قبل بدء يوم عملك، فقم بتعيين تذكيرات تنطلق لحظة جلوسك على مكتبك.

3. تنظيم المهام

عبر TickTickTick

قم بتنظيم مهام TickTick TickTick الخاصة بك داخل مجلدات أو قوائم. تقوم المنصة تلقائياً بإنشاء قوائم ذكية لمهامك اليوم وغداً، لكن الإصدار المدفوع يتيح لك إنشاء فلاتر مخصصة.

قم بتعيين مهام ذات أولوية عالية ومتوسطة ومنخفضة وبدون أولوية - مع ترميز لوني - لتلفت انتباهك إلى الأكثر أهمية عناصر العمل في قائمتك . للبحث عن مهمة، يمكنك الفرز بسهولة حسب الوقت أو العنوان أو العلامة أو الأولوية أو مرشح مخصص من اختيارك.

4. التوافق عبر المنصات والتكاملات عبر الأنظمة الأساسية

مثل Todoist، يتوفر TickTick على عدة منصات. يحتوي على تطبيقات سطح المكتب لأنظمة ويندوز وماك ولينكس. كما أن لديه تطبيقات للهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد، وأجهزة آيفون وآيباد، وساعة أبل.

لا تنس فايرفوكس و ملحقات كروم أو إضافات Outlook و Gmail. يمنحك هذا حرية إنشاء المهام وإدارتها أينما كنت دون فتح TickTick.

5. حيل الإنتاجية يأتي تطبيق TickTickTick مزودًا بأدوات قوية

أدوات الإنتاجية لإبقائك على الطريق الصحيح

استخدم مؤقِّت بومودورو لجدولة فترات زمنية تتطلب تركيزاً مكثفاً. يشتمل التطبيق أيضًا على مشغل ضوضاء بيضاء، وهو مثالي لإغراق زملائك في العمل في الدردشة مع زملائك في العمل.

يحسب TickTick أيضاً درجة الإنجاز بناءً على نشاطك في التطبيق. عندما تكمل المهام في الوقت المحدد، تكسب المزيد من النقاط وترفع مستواك. وإذا نسيت مهمة أو أخرتها؟ تنخفض درجاتك.

تسعير TickTickTick

مجاناً

القسط: 27.99 دولارًا أمريكيًا في السنة

TickTick مقابل Todoist: من يفوز؟

يتمثل الفرق الرئيسي بين TickTick و Todoist في مستويات التنظيم والتعقيد. يسمح Todoist بما يصل إلى مجلدين فرعيين لكل مجلد مهام، لكن TickTick يسمح فقط بتنظيم مجلد بسيط للغاية.

في لعبة شد الحبل بين TickTick و Todoist، لا يوجد فائز واضح. يعود الأمر في النهاية إلى الميزات التي تجدها الأكثر قيمة. إذا كنت محتارًا بين هذين الخيارين، فإليك كيفية تكديس TickTick و Todoist ضد بعضهما البعض. 🥊

1. التنظيم

نظرًا لأن Todoist مصمم أكثر للشركات والفرق، فإنه يقدم الكثير من حيث التنظيم. إذا كنت تنفذ مشروعًا معقدًا، فمن المحتمل أن يكون Todoist هو الرهان الأفضل. قم بإنشاء ما يصل إلى مجلدين فرعيين لكل مجلد مهام للحفاظ على جميع مهامك في عرض واحد مع تنظيمها بشكل أكثر فعالية.

تحتاج أيضًا إلى اشتراك مدفوع في TickTick لإنشاء فلاتر مخصصة، بينما تمنحك النسخة المجانية من Todoist ثلاثة فلاتر.

الفائز: تودويست

2. أدوات الإنتاجية

في المواجهة بين TickTickTick مقابل Todoist، علينا أن نعترف بأن كل منصة تأتي مع أدوات الإنتاجية المفيدة الخاصة بها. يعتمد الفائز في هذه الفئة على الميزات التي تجدها الأكثر فائدة.

إليك كيفية المقارنة بين TickTick و Todoist:

يتضمن Todoist القوالب، لكن TickTick لا يتضمنها

يتكامل TickTick بسلاسة مع المساعدين الصوتيين، لكن Todoist لا يفعل ذلك

يحتوي كل من TickTick و Todoist على عناصر لعب، لكن TickTick سيعاقبك (عن طريق تقليل درجاتك) إذا فشلت في الوفاء بالمواعيد النهائية

يشتمل كل من Todoist وTickTick على مؤقِّتات بومودورو، وإن كان ذلك بإعدادات مختلفة. في Todoist، يجب عليك إنشاء مشروع بومودورو خاص، لذا فهو أكثر صعوبة من مؤقت بومودورو الخاص ب TickTick.

سير عمل بومودورو في Todoist

الجانب الإيجابي هو أن Todoist يتكامل مع Toggl و PomoDone و Flat Tomato. إذا كنت تستخدم هذه الأدوات بالفعل، فإن Todoist هو الخيار الأفضل. ولكن إذا كنت بحاجة إلى متعقب بومودورو بسيط داخل نظام إدارة المهام، فإن TickTick هو الأفضل.

الفائز يعتمد على احتياجاتك

2. التذكير

الإصدارات المتميزة من TickTick و Todoist تأتي مع تذكيرات. يشتهر TickTick بالتذكيرات المستندة إلى الموقع، على الرغم من أنه من المهم ملاحظة أن Todoist يقدمها أيضًا.

قم بتعيين "تنبيه مزعج" لضمان إنجاز المهمة

في رأينا، تتفوق ميزة "التنبيه المزعج" من TickTick على Todoist في هذه الفئة. فهي تبقيك على رأس المهام المزعجة في المواعيد النهائية الضيقة، وهي مثالية إذا كنت بحاجة إلى تذكيرات يومية متعددة.

الفائز: TickTickTick

3. التسعير

لا يمكننا مقارنة TickTickTick مقابل Todoist بشكل عادل دون الحديث عن أسعارهما. كلاهما لديه خيارات مجانية ستوصلك بعيدًا.

أما فيما يتعلق بالخيارات المدفوعة التي تفتح جميع الميزات، فإن Todoist يكلف من 48 إلى 72 دولارًا سنويًا لمستخدم واحد، بينما يكلف TickTick 27.99 دولارًا سنويًا.

TickTick أرخص، ولكن لا تدع السعر يبهرك. فالأمر يتعلق بالحصول على قيمة مقابل المال، لذا تأكد من استخدام TickTick لميزاته، وليس فقط بسبب قدرته على تحمل التكاليف. 💰

الفائز: TickTickTick

TickTickTick مقابل Todoist على Reddit

لدينا آراؤنا الخاصة حول المناظرة بين TickTickTick و Todoist، لذلك استشرنا الأشخاص الطيبين في Reddit لإبداء الرأي في أيهما تطبيق قائمة المهام أفضل

إذا كنت تبحث عن TickTickTick مقابل Todoist على Reddit سترى أن بعض المستخدمين يفضلون بساطة TickTick، بينما يفضل البعض الآخر معالجة Todoist القوية للغة الطبيعية:

"يحتوي اليوم _Todoist على تقويم مدمج يسمح لي بـ الوقت بنفس سهولة _Tickticktick، سأقوم بالتبديل. خيارتقويمجوجل ليس بالسهولة التي يقدمها Ticktick."_

""Todoist أفضل بكثير في التقاط المهام بسرعة، خاصةً مع المعالجة اللغويةالطبيعية"

بعد الكثير من النقاش، توصل القائمون على موقع Redditors إلى هذا الاستنتاج: إذا كنت تريد الاستقرار، فاستخدم Todoist. أما إذا كنت تريد الكثير من التحديثات وإمكانية الحصول على ميزات رائعة (وكنت راضيًا عن احتمالية وجود أخطاء)، فاختر TickTick.

_"باختصار: اختر TickTick إذا كنت تريد شيئًا مثيرًا مع العديد من التحديثات، ولكن اختر Todoist إذا كنت تريد شيئًا مستقرًا ومتسقًا."

مقارنة نوتيون مقابل تودويست !

تعرف على ClickUp - أفضل بديل لـ TickTick مقابل Todoist

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

كما ترى، لدى TickTickTick و Todoist الكثير من القوة النارية.

هناك مشكلة صغيرة واحدة فقط: كلا التطبيقين يعزلان عملك الفعلي عن قائمة مهامك. هذا يعني أن عليك التنقل بين عدة تطبيقات طوال يوم عملك.

وهذا يضيف الكثير من الوقت الضائع، ألا تعتقد ذلك؟

ClickUp هنا لتغيير الأمور. نحن منصة حقيقية شاملة لتتبع مهامك والتعاون مع فريقك والقيام بالعمل الفعلية.

يواجه TickTickTick و Todoist صعوبة في مواكبة ميزات ClickUp المتقدمة.

إدارة العمليات باستخدام قوائم مراجعة المهام

أنشئ قوائم مهام واضحة ومتعددة الوظائف لإدارة أفكارك وعملك بسهولة من أي مكان حتى لا تنسى أي شيء مرة أخرى قوائم مهام ClickUp Task Checklists بناء مهام وخطوات بسيطة ضمن مهمة ما. بفضل تخطيطها البسيط، وواجهة السحب والإفلات، والعناصر المتداخلة في قوائم المراجعة يحول قائمة مهامك إلى سير عمل قابل للتنفيذ لك ولفريقك. 🤩

تخلص من العبء الذهني لمعرفة ما يجب القيام به بعد ذلك: ClickUp سيغطي لك كل شيء.

قوائم التحقق من المهام مثالية لتحديد الخطوات أو المهام التي تتطلب خطوات متعددة ومتكررة. قم بإدارة قوائم المراجعة الخاصة بك من سطح المكتب أو الجهاز المحمول أو المتصفح. حتى أنها تسمح بتنسيق وألوان مخصصة لإبقاء الأمور مثيرة للاهتمام.

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أنشئ حالات وملفات وطرق عرض مخصصة باستخدام هذا القالب. حتى أنه يأتي مع تذكيرات تلقائية، وملاحظات، وتتبع التقدم المحرز، وتسميات لتبسيط كل شيء بالنسبة لك. يمكنك دائمًا استخدام طريقة عرض ClickUp Board لتتبع تقدمك ومعرفة ما تبقى لديك لإكماله.

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لا أقصد التباهي بما لدينا، ولكن ClickUp لديه قوالب أكثر من Todoist - وهي لأكثر من مجرد مشاريع. يحتوي ClickUp على قوالب ل إدارة المشاريع والتسويق، والتسويق، والتطوير، والموارد البشرية، وغير ذلك الكثير. 🙌

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