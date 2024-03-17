نوتيون مقابل تودويست: أيهما أفضل أداة لإدارة المهام؟

بغض النظر عن حجم فريقك، فإن امتلاك الأدوات المناسبة أمر بالغ الأهمية لإدارة المهام بفعالية.

ومع وجود العديد من تطبيقات إدارة المهام، فإن معرفة الأفضل منها أمر مربك. ويُعد تطبيق Notion و Todoist من أفضل الاختيارات المعروفة بفعاليتها.

كلاهما يتجاوز قوائم المهام الأساسية بميزات متقدمة لإدارة المهام. ومع ذلك، من الضروري اتخاذ القرار الصحيح.

في هذه المقالة، سنقوم بالمفاضلة بين Notion و Todoist، ومراجعة ميزاتهما الرئيسية، وموازنة الإيجابيات والسلبيات لمساعدتك في اختيار المنصة المناسبة.

دعنا نساعدك في العثور على الأداة الأفضل لك. ابق معنا، وسنقدم لك الخيار الأفضل لك!

ما هي نوتيون؟

عبر فكرة Notion هي مساحة عمل متعددة الاستخدامات و برنامج إدارة المهام لإدارة المشاريع وتتبعها والتعاون فيها وتنظيمها.

Notion أداة قوية بمجرد أن تتعلم كيفية تخصيص المهام وإدارتها داخل المنصة. يعد إعداد Notion مع عمليات التكامل والتخصيص أمرًا معقدًا، لكن الأداة ستساعدك على توفير الوقت بمجرد القيام بذلك.

تُحسِّن مرونة Notion من تحديد أولويات المهام وأدائها بفضل خيارات التخصيص الواسعة.

ميزات نوتيون

على الرغم من أن Notion أداة قائمة على المستندات بشكل أساسي، إلا أنها تقدم الكثير. فهو يحتوي على ميزات تستند إلى الملاحظات، ونماذج إدارة المهام، وقواعد البيانات، وديناميكيات قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، وقوالب، وأدوات للمشروع، وغير ذلك الكثير.

فيما يلي ملخص سريع لأفضل ميزات إدارة المهام في Notion:

ويكيس

ويكي الفريق في Notion مساحة عمل متعددة الاستخدامات ومنظمة لفريقك لتركيز المعرفة والوثائق. هذه الميزة قابلة للتكيف بدرجة كبيرة وتحتوي على واجهة مبسطة ووظيفة بحث قوية والقدرة على تخصيص الصفحات باستخدام الرموز التعبيرية وصور الغلاف بصريًا.

يمكن لأعضاء الفريق المساهمة بسهولة في قاعدة المعرفة دون الحاجة إلى خبرة فنية.

تضمن ميزة "كتل المزامنة" في Notion تحديث المحتوى الخاص بك باستمرار عبر مواقع مختلفة، مما يزيل الارتباك في الإصدار. تتكامل المنصة بسلاسة مع الأدوات الشائعة مثل Slack وFigma وJira وGitHub.

القوالب

معرض قوالب الفكرة

يوفر Notion وصولاً غير محدود إلى القوالب الجاهزة دون الحاجة إلى تصميمها من الصفر!

سواء أكانت صفحة أساسية أو خطة مشروع كاملة، فإن Notion توفر لك العديد من القوالب التي صممها المبدعون في مجتمع Notion، بعضها مجاني وبعضها مقابل رسوم.

إدارة المهام

إدارة المهام في Notion

على الرغم من أن إدارة المهام قد تبدو معقدة بعض الشيء، إلا أن Notion مرن للغاية. جرّب إعدادات التعاون، وأضف مربعات الاختيار، وشارك الملاحظات بسهولة مع فريقك.

تصور مهامك باستخدام ميزات لوحة التقويم والجدول ولوحة كانبان في Notion.

تساعدك Notion على فرز قائمة مهامك إلى مهام ذات أولوية عالية أو متوسطة أو منخفضة. انتقل إلى مستوى أعلى وفرزها حسب معايير مختلفة مثل الأولوية والفئة والجدول الزمني لتعزيز إنتاجيتك.

يمكنك أيضًا تعديل حالة مهامك من خلال تذكيرات مثل القيام بها، تحت التنفيذ، تحت التنفيذ، مكتملة

تكامل الأدوات

تقدم Notion قائمة متزايدة من عمليات التكامل الرسمية وتدعم استخدام واجهة برمجة التطبيقات Notion API للاتصالات المخصصة.

تكاملها مع أدوات شائعة مثل Google Drive وClickUp وCalendly وJira و مايكروسوفت أوفيس . يمكنك طلب تكامل مخصص إذا لم يكن برنامجك المفضل مدرجاً في القائمة.

في مرحلة ما، إذا كنت تحتاج إلى وظائف مخصصة للعلامة التجارية أو الاستراتيجية أو التسويق، ستساعدك واجهة Notion API في حلول مخصصة.

تدوين الملاحظات

مثال على تدوين الملاحظات في Notion

استخدم المستندات في Notion لتدوين ملاحظاتك اليومية أو تدوين الملاحظات العامة. قم بتنظيم أجزاء مختلفة من ملاحظاتك ووضع علامات عليها في فئات وتنسيقات مختلفة.

قم بإنشاء قوالب وقواعد بيانات لتدوين الملاحظات بشكل أكثر تنظيماً وتسهيل العثور على المعلومات.

يمكنك أيضًا مشاركة المستندات مع فريقك والتعاون واقتراح التغييرات وإضافة التعليقات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إرفاق الصور ومقاطع الفيديو والروابط بمستنداتك.

نوتيون AI

تلخيص عناصر العمل والنتائج الرئيسية مع Notion AI

إذا كنت تريد توفير الوقت في التوفيق بين أولويات متعددة, مفهوم الذكاء الاصطناعي يساندك. فهو يساعد في إنشاء المحتوى وتحرير النص وتدوين الملاحظات وتلخيص المقاطع والمزيد.

كغيره من أدوات الذكاء الاصطناعي ، يمكن لـ Notion إنشاء الخطوط العريضة لمشاركات المدونة ورسائل البريد الإلكتروني بناءً على مطالباتك.

طرق عرض قاعدة البيانات القابلة للتخصيص

يتيح لك تخطيط قاعدة بيانات Notion التخصيص في أنماط أو تنسيقات أو هياكل مختلفة لتتناسب مع خيالك، طالما أنها داخل Notion.

اعرض قاعدة بياناتك كلوحة أو قائمة أو جدول أو جدول أو جدول زمني أو تقويم أو معرض. يمكنك إظهار خصائص كل طريقة عرض أو إخفاؤها، وتصفية العناصر وفرزها وحتى تجميعها كما تريد.

تسعير نوتشن

مجانًا للأبد

بالإضافة إلى 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم الأعمال : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

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ما هو Todoist؟

عبر تودويست يحافظ Todoist على بساطة إدارة المهام ويعمل عبر المنصات. يقدم Todoist وظائف إضافية مفيدة مثل EverNote و تكامل DropBox بالإضافة إلى دعم اللغة الطبيعية ل جدولة المشاريع والمهام.

إذا كنت ترغب في تحسين كفاءة العملية مع تطبيق إدارة المهام، يعد Todoist خيارًا رائعًا. قم بتعيين وضبط تواريخ الاستحقاق والتسميات والتعليقات.

يعد Todoist رائعًا لجدولة المهام المتكررة في روتينك اليومي. بينما يعتمد الكثيرون على التذكيرات، فإن Todoist هو أداة مناسبة لتذكيرك وتساعدك على البقاء على المسار الصحيح.

المشاركة سهلة للغاية مع Todoist؛ يمكنك دعوة أعضاء الفريق والزملاء والأصدقاء للتعاون في عملك.

ادمج Todoist مع رسائل البريد الإلكتروني والتقويمات الخاصة بعملك لتبسيط سير عملك. يتكامل Todoist بسهولة مع رسائل البريد الإلكتروني ويتزامن مع التقويمات لجدولة المهام على النحو الأمثل.

توفر المنصة إدارة مهام سهلة و قوالب الإنتاجية مع مهام قابلة للتخصيص يمكنك استخدامها لسيناريوهات يومية مثل تتبع المشروع أو جداول أعمال الاجتماعات.

ميزات Todoist

باستخدام ميزات Todoist للإنتاجية، يمكنك البقاء منظمًا دون عناء، وترتيب أولويات مهامك، ومعالجة المهام بسهولة.

توفر الأداة تكاملًا سلسًا للتطبيقات، وتتبعًا مرئيًا للتقدم، وطرق عرض قابلة للتخصيص، وأدوات تعاون سهلة الاستخدام لتفويض المهام ومشاركتها دون عناء.

إليك قائمة بأفضل ميزات إدارة المهام في Todoist:

تكامل البرامج

يوفر Todoist بساطة سلسة. يمكنك دمج تطبيق الإنتاجية هذا بسهولة مع مهام سير العمل والأدوات الموجودة لديك. سواء كنت ترغب في توصيل التطبيقات الشائعة مثل تقويم Google وDropbox وEvernote وغيرها، فإن Todoist يوفر لك ما تحتاجه.

هل فكرت يومًا في إنشاء المهام مباشرةً من بريدك الإلكتروني أو حفظ الملفات المهمة في قائمة مهامك؟ يجعل Todoist عمليات التكامل هذه تعمل بسلاسة.

لم تعد مضطرًا للتبديل بين التطبيقات؛ حيث تعمل عمليات التكامل هذه على تبسيط سير عملك بسلاسة، بما في ذلك تقويم Google وEvernote وOutlook ومساعد الذكاء الاصطناعي وغيرها الكثير.

تتبع التقدم

يوفر Todoist واجهة مثالية لتخطيط مهامك بتفصيل كبير وتتبع التقدم المحرز بشكل فعال

يقدم Todoist تطبيق Karma، وهي طريقة مرئية لتتبع تقدمك في المشاريع والمهام. تكسب نقاط كارما كلما أكملت المهام، كما أن هناك خط مهام يومي وأسبوعي للمحافظة على خط المهام، مما يضمن لك الحفاظ على ثباتك في إنجاز مهامك.

يُظهر الرسم البياني الملون بصرياً عملك الجاد ويوفر لك نظرة ثاقبة على اتجاهات إنتاجيتك.

التخصيص

قم بتخصيص طريقة عرض مهامك في Todoist. اختر بين لوحة بنمط كانبان أو طريقة عرض قائمة بسيطة.

لكل قسم عمود خاص به في طريقة عرض اللوحة؛ أما في طريقة عرض القائمة، فهي مجرد قائمة طويلة. يمكنك سحب وإسقاط المهام وتجميعها وإضافة تسميات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تصفية المهام حسب المكلفين.

التعاون

تفويض المهام مع تبسيط التعقيدات وتسهيل تصور كيفية تدفق مهمة إلى أخرى.

استفد من واجهة Todoist سهلة الاستخدام لمشاركة تقدمك أو مهامك.

تسعير Todoist

مبتدئ: مجانًا

مجانًا المحترف: 4 دولارات شهريًا

4 دولارات شهريًا مساحة عمل المبتدئين: مجانًا

مجانًا مساحة عمل الأعمال: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

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نوتيون مقابل تودويست: مقارنة الميزات

يقدم كل من Notion و Todoist وظائف إدارة رائعة.

ومع ذلك، يتميز Notion باتساع نطاقه وقابليته للتخصيص والعديد من عمليات التكامل. من ناحية أخرى، يبقي Todoist الأمور بسيطة ويتفوق في تتبع الأولويات ومراقبتها.

دعنا نلقي نظرة فاحصة على ما يميز Notion و Todoist. إليك مقارنة بين Todoist و Notion:

1. الميزات والتكاملات المدمجة

تمنحك الميزات المدمجة الأدوات الأساسية التي تحتاجها منذ البداية، لذا لن تحتاج إلى البحث عن تطبيقات إضافية للمهام الأساسية.

تساعد عمليات التكامل أداة إدارة المهام على العمل بسلاسة مع التطبيقات التي تستخدمها بالفعل، مثل التقويم وتطبيقات الدردشة والتخزين السحابي.

كيف يعمل تطبيق Notion و Todoist في هذه الفئة؟ دعنا نرى.

نوتيون

يتكامل Notion مع مجموعة كبيرة من البرامج والأدوات. ستجد ما يكفي من الميزات المدمجة مع عدم وجود نقص في عمليات التكامل الخارجية.

تساعدك ميزة الذكاء الاصطناعي المدمجة في Notion على تلخيص الملاحظات، وإنشاء عناصر العمل، وتحسين الكتابة، وغير ذلك الكثير.

Todoist

على النقيض من ذلك، يفتقر Todoist إلى الوظائف المعقدة، ويعتمد على عمليات التكامل الخارجية لمهام محددة، ويعاني كأداة لإدارة المشاريع.

إذا كنت تريد استخدام الذكاء الاصطناعي مع Todoist، فيجب عليك دمج برنامج مساعد خارجي للذكاء الاصطناعي.

الخلاصة: بالنظر إلى الاختلافات في الميزات المدمجة والتكاملات في كلا التطبيقين، يفوز تطبيق Notion هنا.

2. تتبع التقدم

تتيح لك ميزات تتبع التقدم المحرز البقاء على المسار الصحيح في مهامك ومشاريعك ومعرفة إلى أين تتجه.

إليك كيف يمكن أن يساعدك Notion و Todoist في ذلك.

نوتيون

يركز تتبع التقدم باستخدام Notion بشكل أساسي على تغيير حالات المهام لمساعدتك في تتبع أهدافك.

فهو لا يوفر تمثيلاً مرئياً للتقدم المحرز في قوائم المهام ويفتقر إلى خطوط يومية لتحقيق الاتساق.

Todoist

يمكنك الحصول على نظام أكثر متعة وخضوعًا للمساءلة لتتبع التقدم المحرز مع ميزة كارما من Todoist.

فهو يتضمن خطوطًا يومية وأسبوعية لإبقائك على المسار الصحيح وتحفيزك على إكمال المهام، كما أن التمثيل المرئي لتقدمك يعد إضافة كبيرة.

الخلاصة:_ في هذه المباراة بين Notion و Todoist، يفوز Todoist.

3. المشاريع المعقدة وسير العمل

تعمل أداة إدارة المهام على تبسيط المشاريع المعقدة وسير العمل من خلال تقسيمها إلى خطوات يمكن إدارتها، وتعيين المسؤوليات، وإبقاء الجميع على نفس الصفحة.

إليك كيف تساعدك Notion و Todoist في التعامل مع المشاريع المعقدة:

نوتيون

تحصل على حالة "مساحة عمل شاملة" بسبب تعدد استخداماتها وقدرتها على التعامل مع مهام سير العمل المعقدة والمشاريع.

تتخطى Notion المهام والمستندات؛ فهي تتعامل مع خرائط طريق المنتجات، والتعاون المكثف للفريق، وإعداد الموقع الإلكتروني، وغير ذلك الكثير.

Todoist

على الجانب الآخر، يعمل Todoist على تبسيط إدارة المهام وهو مناسب بشكل أفضل للأفراد أو الفرق الصغيرة.

الخلاصة: إنه تعادل. إذا كنت تريد حلاً بسيطاً ومباشراً وقابلاً للتخصيص لإدارة المهام، فاختر Todoist. ومع ذلك، اختر Notion إذا كنت بحاجة إلى أداة قوية لإدارة المهام والمشاريع.

4. طرق عرض ومرشحات مخصصة

تسمح لك طرق العرض والفلاتر المخصصة برؤية مهامك بالطريقة التي تناسبك.

هل تقدم Notion و Todoist هذه التخصيصات؟ دعنا نكتشف ذلك.

نوتيون

يسمح لك بتخصيص قاعدة بياناتك وعرضها بطرق متعددة، مثل عرض اللوحة أو القائمة أو التقويم أو الجدول أو الجدول أو الجدول الزمني أو المعرض.

تودويست

يحتوي Todoist على خيارات تخصيص محدودة: لوحة كانبان وطريقة عرض القائمة.

الخلاصة:_ تودويست هو الفائز الواضح هنا.

Notion مقابل Todoist على Reddit

لفهم تفضيل الأشخاص بين Notion و Todoist، لجأنا إلى Reddit.

يكشف بحث سريع على موقع Reddit عن "Notion مقابل Todoist" أن معظم المستخدمين يعتقدون أن Notion يقدم مجموعة متفوقة من الأدوات للتعامل مع المهام المعقدة. إليك تعليق من Reddit:

"إذا كنت ترغب في التعامل مع المشاريع المعقدة التي تحتوي على وثائق وصور مرجعية وقوائم تدقيق وما إلى ذلك، فمن المحتمل ألا يكون تطبيق المهام البسيطة مثل Todoist كافيًا، وتريد استخدام شيء مثل Notion."

من ناحية أخرى، يميل مستخدمو Todoist إلى الاعتقاد بأن التطبيق يعمل بشكل أفضل للمهام المباشرة. وعلق أحد المستخدمين:

"أنا أستخدم Todoist وأود أن أقول أنه فعال كأداة لإدارة المهام، ولكنني أجد أنه لا يعمل عندما تحاول استخدامه لإدارة المشاريع التي تتجاوز مستوى التعقيد الأساسي."

تعرف على ClickUp - أفضل بديل ل Notion مقابل Todoist

استخدم ClickUp لإدارة مشاريعك بأكثر من 15 طريقة عرض، وقوالب مصممة مسبقًا، والعديد من ميزات التعاون بكفاءة

يساعدك ClickUp على الجمع بين المشاريع والمهام وإدارة المعرفة في مكان واحد. يساعدك برنامج Notion و Todoist على إدارة بعض مهامك فقط و إدارة المشاريع الاحتياجات

سواء كنت بحاجة إلى دمج واجهات برمجة التطبيقات البسيطة أو المعقدة، أو تحديد أولويات المهام، أو تتبع الأنشطة، أو إدارة المهام لشركة صغيرة أو كبيرة، فإن ClickUp هو خيارك الأفضل.

فهو يوفر الكل في واحد أدوات إنتاجية لإدارة المشاريع بجميع أنواعها، وتتبع التقدم المحرز، وتدوين الملاحظات التفصيلية.

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تسمح لك إعدادات الأذونات المتقدمة في ClickUp بالتحكم في خصوصية مستنداتك، سواء كنت تريدها خاصة أو عامة أو محمية. شارك مستنداتك مع المتعاونين من خلال رابط أو من خلال دعوتهم. مقارنة ClickUp مقابل Todoist

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