أفضل 10 تطبيقات لقائمة المراجعة اليومية للحفاظ على الإنتاجية في عام 2025

يمكن أن تساعدك البرامج المناسبة في تنظيم المهام و العمل بشكل أسرع, و أن تكون أكثر إنتاجية . ستساعدك على تتبع تقدم المهام والبقاء على اطلاع على تواريخ الاستحقاق من خلال التذكيرات المتكررة، حتى لا يفوتك أي عنصر مهم في قائمة مهامك.

فيما يلي، سنستكشف بعض تطبيقات قائمة المهام اليومية عبر الإنترنت، وتطبيقات الجوال، وغيرها من الأدوات التي تساعدك على إبقاء قائمة مهامك تحت السيطرة. سنستكشف ما الذي يجب البحث عنه في تطبيق قائمة التحقق حتى تتمكن من اختيار التطبيق الذي يناسب احتياجاتك عند إدارة المهام.

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيق قائمة التحقق اليومية؟

معظم الناس لديهم مجموعة من المهام المتكررة التي يحتاجون إلى تتبعها. يمكن أن تسهل تطبيقات قائمة التحقق اليومية إضافة المهام التي ستتكرر يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً. سيكون لديهم أيضًا القدرة على إضافة مهام لمرة واحدة لتلك الأوقات التي يطرأ فيها شيء خارج عن المألوف.

من المفيد الاطلاع على ما هو متاح حتى تتمكن من اختيار تطبيق قائمة تحقق يحتوي على الميزات التي تحتاجها. تتضمن بعض الميزات المتوفرة عادةً في تطبيقات قائمة التحقق اليومية ما يلي:

القدرة على ترتيب المهام حسب الأولوية لجعل الاستخدام الأكثر كفاءة لوقتك واجهة سهلة الاستخدام تجعل من السهل على أي شخص البدء في العمل

القدرة على تجميع المهام في مشاريع متعددة لتسهيل التنظيم

وظيفة تاريخ الاستحقاق لمساعدتك على إدارة وقتك وتجنب تفويت المواعيد النهائية المهمة

ميزات تسمح بتبعيات المهام حتى تتمكن من إكمال المهام بالترتيب المناسب

القدرة على وضع علامات على المهام لتنظيم أفضل

مجموعة من قوالب قائمة المهام المدمجة لتبدأ بسرعة

أفضل 10 تطبيقات لقائمة المهام اليومية لاستخدامها في عام 2024

يعني العثور على أفضل تطبيق لقائمة التحقق اليومية لاحتياجاتك تقييم أفضل الخيارات. لقد قمنا بتجميع أفضل تطبيقات قائمة المراجعة عبر الإنترنت أدناه لمساعدتك على القيام بذلك.

1. ClickUp

ClickUp هي منصة لإدارة المشاريع والإنتاجية. ومن بين ميزاته العديدة القدرة على إنشاء قوائم مراجعة، وتعيين

مهام ClickUp

وتعيين تواريخ الاستحقاق وتتبع التقدم المحرز. يدعم البرنامج العديد من طرق العرض، مثل كانبان، ومخططات جانت، ومخططات جانت، و

قائمة مراجعة مهام ClickUp

لذا فهي تعمل مع مجموعة متنوعة من التفضيلات وسير العمل. يتكامل ClickUp مع العديد من أدوات الطرف الثالث لتوسيع الوظائف وتركيز العمل.

ClickUp أفضل الميزات

إنشاء قوائم مراجعة بأي عدد من العناصر والعناصر الفرعية وتخصيص مظهرها بسهولة

تعيين قوائم المراجعة لتكرارها يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا بحيث تكون المهام ذات صلة باليوم دائمًا

إنشاء قوائم التحقق الخاصة بك قوالب قائمة المراجعة أو اختر من بين مجموعة مختارة من القوالب المعدة مسبقًا

تلقي إشعارات عندما يحين موعد استحقاق عناصر قائمة المراجعة حتى لا يفوتك أي موعد نهائي

تعاون بسهولة مع الآخرين في نفس المهام من خلال مشاركة قوائم المراجعة الخاصة بك

قيود ClickUp

قد تكون الواجهة مربكة للمستخدمين الجدد

لا تتوفر جميع طرق العرض على تطبيق الجوال... حتى الآن!

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Business Plus: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

Capterra: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

2. خطة توجل

عبر خطة توجل يتميز Toggl Plan بواجهة سحب وإفلات سهلة الاستخدام لإنشاء قوائم المهام وإدارتها. يشتمل البرنامج على تطبيق لإدارة المشاريع وأداة لجدولة المهام تتيح للمستخدمين تعيين المهام وتتبع تواريخ الاستحقاق وتعيين تذكيرات بالموعد النهائي. يتدرج البرنامج بشكل جيد من المشاريع الشخصية البسيطة إلى إدارة فرق العمل الكبيرة.

Toggl Plan أفضل الميزات

تصور المهام والمشاريع على لوحة كانبان لعرضها بسهولة وفي لمحة سريعة

تعيين المهام لتكرارها على أساس أسبوعي أو شهري، بالإضافة إلى الاحتفاظ بقائمة مراجعة يومية

أنشئ نظامًا للتبعيات للمهام حتى تعرف أي المهام يجب إكمالها أولاً

التعاون بسهولة مع الآخرين في المهام والمشروعات للحفاظ على مزامنة الجميع

قيود خطة Toggl Plan

قد يكون من الصعب تعلم التطبيق

ميزات إعداد التقارير ليست قوية كما يرغب بعض المستخدمين

تطبيق الهاتف المحمول ليس كامل الميزات مثل تطبيق سطح المكتب

تسعير خطة Toggl

مجاني للأبد

الفريق: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات خطة Toggl

G2: 4.3/5 (37 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

3. هابيتيكا

عبر هابيتيكا هذا البرنامج هو برنامج شائع أداة إدارة المهام التي تتخذ نهجًا مختلفًا تمامًا للمشكلة. فهي تحول حياتك إلى لعبة تقمص أدوار (RPG).

أنت تتحكم في شخصية افتراضية لديها نفس مهامك. عندما تكمل مهمة ما، تكتسب شخصيتك الافتراضية نقاط خبرة وترتقي في النهاية إلى مستويات أعلى. يمكن لشخصيتك الانضمام إلى مجموعات أو نقابات تسمح لك بالتعاون مع أصدقائك الواقعيين وأعضاء فريقك في المهام التي تتشاركها.

Habitica أفضل الميزات

اللعب بلعبة تقمص الأدوار يجعل قوائم المراجعة المملة أكثر تشويقًا

تتبع عاداتك لمعرفة مدى تقدمك بمرور الوقت والتأكد من بقائك منضبطًا

احصل على مكافآت مقابل المهام والعادات المكتملة للمساعدة في الحفاظ على تحفيزك أكثر

رفع مستوى شخصيتك الافتراضية كلما أكملت المزيد والمزيد من المهام لاكتساب شعور بالإنجاز

تفاعل مع مجتمع كبير من المستخدمين للحصول على الدعم ومساعدتك في الحفاظ على تركيزك على مهامك

قيود Habitica

قد تكون طريقة اللعب أكثر من اللازم بالنسبة لبعض المستخدمين

يمكن أن يسبب التطبيق الإدمان، لذلك قد تقضي وقتاً أطول مما تخطط له

يشعر بعض المراجعين أن السعر مرتفع للغاية

تسعير #### Habitica

مجاني للأبد

4.99 دولار شهرياً أو 47.99 دولار سنوياً

تقييمات ومراجعات Habitica

متجر التطبيقات: 4/5 (أكثر من 1,700 تقييم)

جوجل بلاي: 4/5 (24,900 تقييم)

4. تيك تيك

عبر تيك تيك TickTickTick هو تطبيق مخصص لقائمة المراجعة لتحسين الإنتاجية الشخصية وإنتاجية الفريق. ينصب التركيز على البساطة، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء مهامهم وتنظيمها وتحديد أولوياتها دون الحاجة إلى منحنى تعليمي كبير.

يمكن للمستخدمين مشاركة المهام، وإرفاق الملفات، والحصول على تذكيرات بتواريخ الاستحقاق القادمة. تتم مزامنة البيانات الموجودة في التطبيق عبر جميع المنصات المثبتة عليه، لذا فهو جاهز دائماً لإبقائك على المسار الصحيح بغض النظر عن الجهاز الذي تستخدمه.

TickTick أفضل الميزات

إنشاء المهام باستخدام إدخال اللغة الطبيعية، وسيقوم TickTick تلقائياً بملء الحقول الصحيحة لإنشاء المهمة

تعيين تواريخ الاستحقاق للمهام حتى تعرف ما عليك العمل عليه في اليوم والمدة المتبقية لك لإكماله

تعيين إشعارات تذكير للمهام وعناصر قائمة التحقق حتى لا تنسى إكمالها

تعيين الأولويات لمهامك لمساعدتك في تحديد ترتيب إكمالها

قم بتعيين سياقات للمهام لتوفير المزيد من المعلومات حول متى وأين يجب عليك إكمالها

قيود TickTickTick

يفتقر التطبيق إلى بعض الميزات التي بدائل TickTickTick لديها

يمكن أن يكون التطبيق عربات التي تجرها الدواب في بعض الأحيان

تسعير TickTickTick

2.79 دولار شهرياً أو 27.99 دولاراً سنوياً

تقييمات ومراجعات TickTickTick

G2: 4.5/5 (87 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

5. ملاحظات أبل

عبر تفاحة هذا التطبيق مدمج في أجهزة Apple. الأفضل لتدوين الملاحظات، كما أنه يحتوي على وظائف قائمة المراجعة الأساسية.

على الرغم من أنه ليس غنياً بالميزات مثل تطبيقات قوائم المراجعة المخصصة، إلا أن Apple Notes يوفر حلاً بسيطاً وسهل الاستخدام لاحتياجات قوائم المراجعة الأساسية. فهو يتيح للمستخدمين إنشاء قوائم وإضافة عناصر ووضع علامة على اكتمالها. وهو يقوم بمزامنة البيانات تلقائياً مع جميع أجهزة Apple المتصلة.

أفضل ميزات Apple Notes

إنشاء مهامك اليومية وإدارتها بسهولة باستخدام واجهة مستخدم سهلة الاستخدام

قم بمزامنة مهامك تلقائيًا عبر أي جهاز Apple مثبت عليه التطبيق

استخدم Markdown لتنسيق قوائم المراجعة الخاصة بك للحصول على عرض أكثر جاذبية وسهولة في القراءة

البحث في قوائم المراجعة بسهولة عن مهام أو عناصر محددة

قيود Apple Notes

التطبيق ليس غنيًا بالميزات مثل بعض الخيارات الأخرى

لا يدعم التعاون مثل بعض المنافسين الآخرين

تسعير Apple Notes

مجاني للأبد

Apple Notes التقييمات والمراجعات

متجر التطبيقات 4.8/5 (55,800 تقييم)

6. التجميع

عبر التجميع التجميع هو تجميع يركز على الأعمال التجارية أتمتة سير العمل منصة. تتميز بحل شامل لإدارة الموظفين. من بين مجموعة الميزات القدرة على إنشاء قوائم المهام، والتي يمكنك فرزها وأتمتتها وتحديد أولوياتها بناءً على احتياجاتك.

كما أن التكامل العميق مع العديد من تطبيقات الجهات الخارجية ومجموعة الميزات الشاملة التي تتجاوز إدارة المهام تجعل من هذا البرنامج خياراً جذاباً للشركات الكبيرة.

تجميع #### أفضل الميزات

تخصيص قوائم المراجعة على نطاق واسع، بما في ذلك الألوان والأيقونات بالإضافة إلى عدد العناصر والعناصر الفرعية

مشاركة قوائم المراجعة مع الآخرين للتعاون بسرعة وسهولة في المهام المشتركة

إنشاء قوالب من قوائم المراجعة المفضلة لديك وإعادة استخدام تنسيقها وإعداداتها مراراً وتكراراً

احصل على إشعارات عندما يحين موعد استحقاق عناصر قائمة المراجعة لتجنب نسيان مهمة مهمة

تصوَّر التقدم الذي تحرزه وابقَ على رأس المهام مع دعم مخططات جانت

قيود التجميع

قد يكون منحنى التعلم حاداً بالنسبة لبعض المستخدمين

باعتباره تطبيقاً يركز على الأعمال، فهو ليس مناسباً للمهام الشخصية مثل التطبيقات المنافسة

تسعير التجميع

مجاني للأبد

قائمة 2.80 دولار شهريًا لكل مستخدم

قياسي: 4.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

بريميوم: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

كابيترا: 4.8/5 (78 تقييم)

7. جودتاسك

عبر مهمة جيدة هذا حل لإدارة المهام تابع لجهة خارجية لنظام Apple البيئي. يتكامل بشكل جيد مع تذكيرات أبل و تطبيقات التقويم ومزامنة معلوماته مع iCloud لجعلها متاحة على أي جهاز متصل. يمكن للمستخدمين إنشاء قوائم مراجعة، وتعيين تواريخ الاستحقاق، وحتى إنشاء قوائم بالمهام الفرعية للبقاء منظمين بشكل أفضل.

جود تاسك أفضل الميزات

الحد من مقدار الكتابة والنقر باستخدام خاصية إدخال اللغة الطبيعية الأساسية

تعيين تواريخ استحقاق للمهام والعناصر الأخرى لمساعدتك في تنظيم عملك والتخطيط ليومك

الحصول على إشعارات لتذكيرك بموعد استحقاق المهام حتى لا تنسى إنهاء العناصر المهمة

تعيين الأولويات للمهام لمساعدتك في تحديد المهام التي يجب أن تعمل عليها أولاً

استخدم مخططات "جانت" لتصور العمل الذي أنجزته وما الذي لا يزال عليك القيام به قيود GoodTask GoodTask

بعض ميزات التطبيقات الأخرى مفقودة في GoodTask

يمكن أن يكون التطبيق عربات التي تجرها الدواب في بعض الأحيان

تسعير GoodTask

مجاني للأبد

الداعم: 9.99 دولار شهرياً

تقييمات ومراجعات GoodTask #### تقييمات ومراجعات GoodTask

متجر التطبيقات: 4.6/5 (أكثر من 1,700 تقييم)

8. مهام جوجل

عبر تحديثات مساحة عمل Google هذا تطبيق مجاني لقائمة التحقق من Google. يتكامل مع تقويم Google والبرامج الأخرى في مجموعة Google Workspace. العديد من هذه المنتجات ستنشئ تلقائيًا مهمة من Google وتضيفها إلى تطبيق المهام. كعرض أساسي، فهو يفتقر إلى بعض الميزات المتقدمة للتطبيقات الأخرى ولكنه خيار جيد لتطبيق قائمة مرجعية رقمية أساسية.

نظرًا لأنه يتزامن مع منتجات Google Cloud الأخرى، يعمل التطبيق بسلاسة على أجهزة متعددة. أينما قمت بإجراء تغييرات على قائمة المهام الخاصة بك، سيتتبعها Google.

أفضل ميزات تطبيق مهام Google

إنشاء قوائم المهام وإدارتها بسرعة وسهولة باستخدام واجهة بسيطة وبديهية

إنشاء المهام تلقائيًا أثناء عملك باستخدام العديد من المنتجات في مجموعة Google Workspace

مزامنة قوائم المراجعة الخاصة بك عبر أي جهاز يمكنه الاتصال ب Google Workspace

الحصول على إشعارات على تطبيق الهاتف المحمول تنبهك عندما يحين موعد استحقاق مهمة قادمة

قيود مهام Google

على الرغم من سهولة استخدامه، إلا أن وظائفه أساسية مقارنةً ب بدائل مهام جوجل الاعتماد على منتجات Google يجعل التعاون مقيدًا أكثر من التطبيقات الأخرى



تسعير مهام جوجل

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات مهام جوجل

متجر التطبيقات 4.8/5 (75,600 تقييم)

جوجل بلاي: 4.4/5 (327,000 تقييم)

9. أشياء

عبر الأشياء التالي في قائمة تطبيقات قائمة التحقق اليومية لدينا هو تطبيق Things. يسهل هذا البرنامج إنشاء مهام جديدة وإدارتها بواجهة سهلة الاستخدام. إنه تطبيق جوال لا يحتوي على إصدار مجاني ولكنه منخفض التكلفة لمرة واحدة. على الرغم من أنه مكلف مقارنةً بتطبيقات الجوال الأخرى، إلا أنه ميسور التكلفة مقارنةً بالرسوم الشهرية للخيارات الأخرى.

الأشياء أفضل الميزات

مشاركة قوائم المراجعة مع الآخرين حتى يتمكن كل من يعمل على نفس قائمة المهام من التعاون بفعالية

إنشاء مشاريع لتنظيم قوائم مهامك بشكل أفضل وتتبع تقدمك في مجموعة من المهام ذات الصلة

نسخ القوائم من تطبيقات أخرى ولصقها، وسيقوم تطبيق Things تلقائيًا بتنسيقها في قائمة مراجعة

ابحث في مشاريعك وقوائم المراجعة عن مهمة محددة لإكمالها أو تعديلها بسرعة

قيود الأشياء

بالنسبة لتطبيق جوال، فإن السعر مرتفع بعض الشيء بالنسبة لبعض المستخدمين

لا يدعم التعاون بالقدر الذي يرغب فيه المستخدمون

قد يكون من الصعب التنقل في التطبيق

تسعير #### الأشياء

$9.99

الأشياء التقييمات والمراجعات

متجر التطبيقات 4.8/5 (22,800 تقييم)

10. مايكروسوفت تو دو

عبر مايكروسوفت يعد منتج مايكروسوفت هذا طريقة سهلة لتنظيم المهام داخل نظام مايكروسوفت البيئي. هذا قائمة المهام سيتزامن التطبيق مع منتجات Microsoft الأخرى، بحيث يمكنك أنت أو أعضاء فريقك الوصول إليه واستخدامه بسهولة.

مثل عرض Google، يفتقر برنامج Microsoft To-Do إلى بعض الميزات الرئيسية للحلول الأكثر تطوراً، ولكنه يوفر طريقة بسيطة لإضافة المهام. بالنسبة لاحتياجات برامج قوائم التدقيق الأساسية لمستخدمي منتجات مايكروسوفت، فهو حل رائع.

أفضل ميزات Microsoft To Do

دمج قوائمك مع العديد من المنتجات في نظام Microsoft البيئي، مثل Outlook و Teams، للحفاظ على مزامنة البيانات

مزامنة البيانات تلقائيًا عبر أي جهاز يستخدم التطبيق أو منتجات Microsoft المتصلة

ابدأ بسرعة، حتى لو كنت مبتدئاً، بفضل واجهته البسيطة وسهلة الاستخدام

التعاون في المهام بسهولة من خلال مشاركتها والعمل عليها مع زملائك في الفريق أو الآخرين

قيود Microsoft To Do Do

يترك التصميم البسيط التطبيق بدون بعض ميزات المنتجات الأكثر تخصيصًا

الاعتماد على نظام مايكروسوفت البيئي يحد من خيارات التعاون مقارنةً ببعض المنتجات المنافسة

تسعير Microsoft To Do

مجاني للأبد

مايكروسوفت تو دو التقييمات والمراجعات

متجر التطبيقات 4.7/5 (189,900 تقييم)

جوجل بلاي: 4.7/5 (289,000 تقييم)

_تحقق من هذه

_/مرجع/ /مدونة؟ p=65744 بدائل مايكروسوفت للقيام بالبدائل *%/%href/_

!

حافظ على إنتاجيتك في عام 2024 مع قوائم المراجعة اليومية

تجاوز تطبيقات قوائم المراجعة البسيطة المستقلة، وقم بتشغيل مهامك باستخدام برنامج إدارة المشاريع مع قوائم تدقيق مدمجة (لا حاجة إلى تكامل طرف ثالث).

تتضمن منصة إدارة المشاريع والإنتاجية في ClickUp القدرة على إنشاء قوائم المراجعة وإدارتها، بما في ذلك تعيين عناصر المهام وتحديد تواريخ الاستحقاق، كل ذلك أثناء تتبع التقدم المحرز في هذه المهام والمواعيد النهائية على مدار عمر المشروع بأكمله.

والأفضل من ذلك كله أننا نقدم قوائم المراجعة وتتبع المهام في جميع المستويات، بما في ذلك خطتنا المجانية للأبد!