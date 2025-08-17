أفضل 10 تطبيقات سهلة الاستخدام لقوائم المهام المشتركة لعام 2025

يبدأ الأمر بسؤال بسيط: "هل أطعم أحدهم الكلب؟" أو "من يعمل على شرائح العرض التقديمي؟" الأول مهمة منزلية والثاني مشروع جماعي، لكن كلاهما يعتمد على تنسيق الأفراد.

وهذا ليس بالأمر السهل دائمًا عندما تكون المهام موزعة على محادثات جماعية أو دفاتر ملاحظات أو ذاكرة شخص ما. 📒

يوفر تطبيق قائمة المهام المشتركة مكانًا واحدًا للجميع لتتبع ما يجب القيام به، ومن يقوم به، وما تم إنجازه بالفعل. في هذا المنشور على المدونة، قمنا بتجميع تطبيقات سهلة الاستخدام تساعد في إنجاز المهام.

لنبدأ!

أفضل تطبيقات قوائم المهام المشتركة في لمحة سريعة

إليك لمحة سريعة عن أفضل التطبيقات التي تساعدك في إنشاء نظام لقائمة المهام. 📸

أداة أفضل الميزات الأفضل لـ الأسعار* ClickUp تقويمات عائلية مرمزة بالألوان، وقوائم تسوق مشتركة، وتخطيط وجبات الطعام، ولوحات بيضاء للتعاون، ومذكرات للذكريات الأفراد والشركات الصغيرة والشركات المتوسطة والمؤسسات يتوفر خطة مجانية؛ تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات Todoist إدخال اللغة الطبيعية، ومخططات الإنتاجية المرئية، والمهام الفرعية المتداخلة، والتذكيرات المستندة إلى الموقع الأفراد والشركات الصغيرة خطة مجانية؛ الخطة المدفوعة تبدأ من 2.50 دولار شهريًا Lovewick تناوب المهام المشتركة، وميزانية الأزواج، والمفاجآت الخاصة، ولوحة معلومات العلاقات الأفراد والأزواج خطة مجانية؛ تبدأ الخطة المدفوعة من 9.90 دولارًا شهريًا Trello لوحات كانبان، سير العمل القائم على البطاقات، مرفقات قوائم المراجعة، قواعد الأتمتة (Butler) الشركات الصغيرة والمتوسطة خطة مجانية؛ تبدأ الخطة المدفوعة من 6 دولارات شهريًا Any. do مزامنة عبر الأجهزة، وتخطيط المهام اليومية (Moment)، وقوائم مشتركة، وعرض موحد للمهام والتقويم الأفراد والشركات الصغيرة والعائلات خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7.99 دولارًا شهريًا Cozi حقول مخصصة، وترابط المهام، وعروض مرئية للمشاريع، وسير عمل آلي العائلات والأفراد خطة مجانية؛ أسعار مخصصة Microsoft Loop تعاون في الوقت الفعلي، ومكونات متزامنة عبر Teams/Outlook، وجداول قابلة للتكيف، وقوائم مهام مدمجة الشركات المتوسطة الحجم والمؤسسات تبدأ الخطط المدفوعة من 7.20 دولارات شهريًا للفرق و12.99 دولارًا شهريًا للأسر Asana حقول مخصصة، وترابط المهام، وعروض مرئية للمشاريع، وسير عمل آلي الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 13.49 دولارًا شهريًا Notion قواعد بيانات مرتبطة، ومهام مضمنة في المستندات، ولوحات معلومات، وقوالب قابلة للتخصيص الشركات الصغيرة والمتوسطة خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا Google Keep قوائم مهام مشتركة في الوقت الفعلي، ومسح ضوئي للملاحظات على الهاتف المحمول وتحويلها إلى نص، ونقل مستندات بسلاسة الأفراد والأزواج والعائلات مجاني مع حساب Google

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيق قائمة المهام المشتركة؟

تساعدك قائمة المهام المشتركة المناسبة على التخلص من الفوضى وتبسيط التعاون والتكيف مع سير عملك. إليك ما يجب أن تركز عليه في هذه الأداة:

واجهة سهلة الاستخدام: تبسط إنشاء المهام والتنقل بينها، مما يضمن سرعة التكيف مع مختلف مستويات مهارات أعضاء الفريق

المزامنة في الوقت الفعلي: تحديث المهام الشخصية على الفور عبر جميع الأجهزة، مما يمنع تفويت المواعيد النهائية أو تكرار الجهود

أذونات مرنة: تتيح الوصول المخصص، مثل عناصر التحكم الإدارية أو أوضاع العرض فقط، من أجل تعاون آمن

تصنيف المهام: قم بتجميع المهام باستخدام العلامات أو قم بتجميع المهام باستخدام العلامات أو قوائم الأولويات أو مجلدات المشاريع لتنظيمها ووضوحها

تكامل سلس: يتصل بأدوات مثل Slack أو تطبيقات Google أو Microsoft Outlook لتوحيد سير العمل

تذكيرات تلقائية: تقدم إشعارات تذكير في الوقت المناسب للمواعيد النهائية القادمة أو التغييرات تقدم إشعارات تذكير في الوقت المناسب للمواعيد النهائية القادمة أو التغييرات لتتبع المهام

إمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة: يدعم إدارة المهام أثناء التنقل من خلال تطبيقات قوية وسهلة الاستخدام لمستخدمي Android وiOS

تتبع التقدم: تصور إنجاز المهام من خلال مخططات بديهية أو لوحات معلومات الحالة للحصول على رؤى واضحة

🧠 حقيقة ممتعة: ترتيب قائمتك مهم. يميل الناس إلى إنجاز العناصر الأولى بشكل أكثر موثوقية بسبب ما يسمى تأثير الأسبقية. لهذا السبب يوصي خبراء الإنتاجية بوضع المهمة الأكثر أهمية في الأعلى، حتى لو كانت المهمة التي من المرجح أن تتجنبها.

أفضل 10 تطبيقات لقوائم المهام المشتركة

هل تبحث عن تطبيق قائمة مهام مشتركة لا يجمع الغبار الرقمي؟ إليك بعض الخيارات التي تناسب مختلف الاحتياجات. 🗃️

1. ClickUp (الأفضل لتوحيد المهام والمشاريع والتعاون بين أعضاء الفريق)

غالبًا ما تفشل المهام المشتركة لأن الأشخاص لا يوجد لديهم مكان واحد لتتبع ما تم إنجازه وما لا يزال يتعين القيام به ومن المسؤول عن ذلك.

شارك المهام وتابعها باستخدام ClickUp Lists قم بتجميع المسؤوليات المشتركة حسب الموضوع باستخدام قوائم ClickUp

ClickUp يحل هذه المشكلة. إنه التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

قوائم ClickUp

كل شيء في ClickUp يبدأ بقائمة.

قوائم ClickUp هي المكان الذي توجد فيه المهام ذات الصلة، مجمعة حسب المشروع أو الروتين أو الهدف المشترك.

لنفترض أنك تدير منزلًا. قد يكون لديك قوائم لـ "المهام الأسبوعية" و"تخطيط الوجبات" و"أمور المدرسة". تمنحك كل قائمة رؤية واضحة لما يحدث في هذا المجال وتسهل عليك التركيز دون أن تضيع في أعمال غير ذات صلة.

ClickUp Tasks

قم بإدارة المهام المشتركة باستخدام المهام والمهام الفرعية وقوائم المراجعة في ClickUp

داخل كل قائمة، يمكنك إنشاء مهام ClickUp. تحتوي كل مهمة على كل ما تحتاجه لإنجازها: عنوان، ووصف، ومسؤول، وتاريخ استحقاق، وحالة، وحتى مهام فرعية.

على سبيل المثال، في بيئة العمل، يمكن لفريق المنتج إضافة مهمة تسمى "إطلاق مسودة البريد الإلكتروني" وتعيينها إلى كاتب النصوص. يمكنهم بعد ذلك إضافة مهام فرعية مثل "كتابة المسودة" و"الحصول على التعليقات" و"إنهاء سطر الموضوع"، مع تفويض كل مهمة إلى الشخص المناسب.

يمكنك أيضًا مشاهدة هذا الفيديو لتحديد أولويات المهام بشكل أفضل.

وبهذه الطريقة، لن يتخلف أحد عن أداء مهامه أو يكرر عمل شخص آخر.

قالب قائمة المهام اليومية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني ابدأ كل يوم بتخطيط واضح وقابل لإعادة الاستخدام باستخدام نموذج قائمة المهام اليومية

الآن، إذا كنت تكرر نفس المهام كل يوم، فإن إعادة إنشاء قوائم المهام تصبح مملة بسرعة. قالب قائمة المهام اليومية من ClickUp يوفر الوقت في هذه الحالة.

تم تصميم نموذج قائمة المهام لمساعدة الفرق والأسر على تنظيم يومهم بوضوح. يتضمن مهام مسبقة الإنشاء مثل روتين الصباح وروتين بعد الظهر وروتين المساء. تحت هذه المهام، قد تجد مهام فرعية مثل قراءة كتاب ووقت الهدوء والمشي للتأمل والمزيد.

هناك أيضًا حقول ClickUp المخصصة لتدوين الملاحظات وتتبع إنجازاتك وتصنيف المهام.

ClickUp Automations

بمجرد وضع الهيكل، لا تزال المهام الصغيرة مثل الإشعارات والتحديثات تبطئ عمل الأشخاص. تساعد ClickUp Automation في تبسيط هذه المهام.

قلل من التحديثات اليدوية باستخدام ClickUp Automations

يمكنك إعداد قواعد تنقل المهام تلقائيًا أو ترسل التحديثات أو تغير المكلفين عند استيفاء شروط معينة. على سبيل المثال، في منزل مزدحم، يمكنك إنشاء عملية تلقائية تنقل المهمة إلى "مكتملة" بمجرد الانتهاء منها، أو تعيد توزيع المهام الأسبوعية كل يوم اثنين صباحًا.

أفضل ميزات ClickUp

تتبع يومك مع اقتراحات ذكية: دع دع ClickUp Calendar يجدول المهام تلقائيًا بناءً على الأولوية والتوافر، مما يوفر الوقت في التخطيط اليدوي

أعد جدولة المهام باستخدام ميزة السحب والإفلات في تقويم ClickUp

المزامنة عبر التقويمات: قم بتوصيل Google أو Outlook أو Apple Calendar بـ ClickUp حتى يتم ضبط جميع أحداث التقويم تلقائيًا

إنشاء تقارير مرحلية: اطلب من اطلب من ClickUp Brain تجميع التقدم الذي أحرزه فريقك أو أسرتك واستخدم الذكاء الاصطناعي في مهام الحياة اليومية

تعيين مهام سريعة: تواصل بسرعة وقم بتوزيع المهام باستخدام تواصل بسرعة وقم بتوزيع المهام باستخدام ClickUp Assign Comments، مع الاحتفاظ بكل ما يتعلق بالمهمة في مكان واحد

أتمتة سير العمل عبر التطبيقات: أنشئ مشغلات تنقل البيانات تلقائيًا بين الأدوات، مثل تعيين تواريخ استحقاق متكررة أو نقل المهام بين لوحات المشاريع

الوصول إلى المستندات الخارجية: قم بتضمين مستندات Google Docs وجداول Google Sheets وحتى مواقع الويب مباشرةً في المهام باستخدام قم بتضمين مستندات Google Docs وجداول Google Sheets وحتى مواقع الويب مباشرةً في المهام باستخدام تكامل ClickUp ، بحيث يكون كل ما تحتاجه في متناول يدك دون مغادرة التطبيق

قيود ClickUp

قد تؤدي خيارات التخصيص الكثيرة إلى إرباك المستخدمين الجدد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (10,215+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (4,455+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقييم G2 هذا يقول كل شيء:

ClickUp مفيد للغاية لإدارة المهام والحفاظ على تنظيم كل شيء في مكان واحد. المنصة سهلة الاستخدام للغاية، وتوفر مستوى عالٍ من التخصيص، وتسهل تحديد أولويات الأنشطة والالتزام بالمواعيد النهائية. لقد حسّنت إدارة المهام بشكل خاص إنتاجية فريقنا بشكل كبير، كما أن القدرة على عرض كل شيء من خلال لوحات المعلومات والقوائم تعد بمثابة نقلة نوعية. أستخدمها كل يوم، طوال اليوم، وقد قمت بالفعل بدمجها مع بعض التطبيقات الأخرى، مثل Toogl Track و Google Calendar و Microsoft Outlook.

ClickUp مفيد للغاية لإدارة المهام والحفاظ على تنظيم كل شيء في مكان واحد. المنصة سهلة الاستخدام للغاية، وتوفر مستوى عالٍ من التخصيص، وتسهل تحديد أولويات الأنشطة والالتزام بالمواعيد النهائية. لقد حسّنت إدارة المهام بشكل خاص إنتاجية فريقنا بشكل كبير، كما أن القدرة على عرض كل شيء من خلال لوحات المعلومات والقوائم تعد بمثابة نقلة نوعية. أستخدمها كل يوم، طوال اليوم، وقد قمت بالفعل بدمجها مع بعض التطبيقات الأخرى، مثل Toogl Track و Google Calendar و Microsoft Outlook.

📮 ClickUp Insight: يرسل العاملون في مجال المعرفة ما معدله 25 رسالة يوميًا، بحثًا عن المعلومات والسياق. وهذا يشير إلى إهدار قدر كبير من الوقت في التمرير والبحث وفك رموز المحادثات المجزأة عبر رسائل البريد الإلكتروني والدردشات. 😱 لو كان لديك منصة ذكية تربط المهام والمشاريع والدردشة والبريد الإلكتروني (بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي!) في مكان واحد. لكنك تمتلكها بالفعل: جرب ClickUp!

2. Todoist (الأفضل لتوازن البساطة مع الميزات القوية)

عبر Todoist

قد تشعر بالارتباك بسبب أدوات إدارة المشاريع المعقدة. Todoist يحقق التوازن المثالي بين البساطة والوظائف.

تخفي الواجهة البسيطة ميزات تنظيمية قوية. تتيح لك إنشاء مشاريع مشتركة لأي غرض، من التخطيط لقضاء عطلة مع الأصدقاء إلى تنسيق مواعيد العمل مع زملاء الفريق. تتميز الواجهة بإدخال اللغة الطبيعية، حيث يؤدي كتابة "إرسال التقرير كل يوم جمعة" إلى إعداد المهام المتكررة تلقائيًا.

أفضل ميزات Todoist

قم بإعداد تذكيرات تعتمد على الموقع الجغرافي لتذكيرك بقائمة التسوق فور دخولك إلى السوبر ماركت الذي تتسوق فيه عادةً

قسّم المشاريع المعقدة إلى ثلاثة مستويات من المهام الفرعية المتداخلة التي تحافظ على تنظيم المشاريع المعقدة بشكل منظم

تتبع التقدم المحرز من خلال مخططات إنجاز مرئية تعرض أنماط الإنتاجية اليومية والأسبوعية والشهرية في لمحة واحدة

يمكنك الوصول إلى القوائم المشتركة وتحديثها في الوقت الفعلي على أجهزة Android وWindows والويب وأجهزة Apple

قيود Todoist

الخطة المجانية محدودة بخمسة مشاريع نشطة فقط

لا يمكن إرفاق ملفات أكبر من 25 ميجابايت بالمهام

التعليقات وسجل المهام متاحان فقط في الإصدار المدفوع

أسعار Todoist

مبتدئ: مجاني

المزايا: 2.5 دولار شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Todoist

G2: 4. 4/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (2,585+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Todoist؟

وقد وصفها أحد المراجعين في G2 على النحو التالي:

بالنسبة لي، Todoist بمثابة منقذ. كان من السهل إعداده ويساعد حقًا في وضع كل شيء في قوائم مهام واضحة، حتى بالنسبة للمشاريع الكبيرة مع فريقي. بالإضافة إلى ذلك، يجعل تغيير المواعيد النهائية أمرًا سهلاً للغاية.

بالنسبة لي، Todoist بمثابة منقذ. كان من السهل إعداده ويساعد حقًا في وضع كل شيء في قوائم مهام واضحة، حتى بالنسبة للمشاريع الكبيرة مع فريقي. بالإضافة إلى ذلك، يجعل تغيير المواعيد النهائية أمرًا سهلاً للغاية.

🔍 هل تعلم؟ هناك سبب نفسي يجعلك تفكر باستمرار في المهام غير المكتملة. يُسمى هذا السبب "تأثير زيغارنيك " — حيث يحتفظ دماغك بهذه المهام مفتوحة مثل علامات التبويب في المتصفح حتى تحلها أو تفرغها. يساعدك تدوينها على التخلص منها ذهنيًا.

3. Lovewick (الأفضل للأزواج الذين يديرون مهام المنزل معًا)

عبر Lovewick

تخيل تطبيقًا مصممًا خصيصًا لمحادثات الشركاء حول من يقوم بماذا. هذا هو Lovewick. على عكس برامج إدارة المهام العامة، تم تصميمه من الألف إلى الياء لك ولشريكك الذي يعيش معك في نفس المنزل.

يركز التطبيق على جعل إدارة شؤون المنزل أشبه بجهد جماعي. يشجع على تقاسم المهام بالتساوي من خلال تذكيرات ذكية وميزة التوزيع المتوازن.

أفضل ميزات Lovewick

أنشئ روتينات منزلية متكررة تتناوب تلقائيًا بين الشركاء حتى لا يضطر أي شخص إلى القيام بالتنظيف كل أسبوع

تتبع النفقات المشتركة وأهداف الميزانية جنبًا إلى جنب مع المهام لإدارة الإيجار والمرافق ونفقات البقالة في مكان واحد

استخدم لوحة معلومات العلاقات للاحتفال بالمهام المنجزة وضمان توازن المسؤوليات المنزلية بمرور الوقت

خطط للمناسبات الخاصة والمواعيد المفاجئة في قسم خاص لا يمكن لشريكك الوصول إليه حتى موعد الكشف

قيود Lovewick

تكامل محدود مع تطبيقات الإنتاجية الأخرى

وهي أقل ملاءمة للمهام المتعلقة بالعمل

يتطلب من كلا الشريكين استخدام التطبيق بشكل نشط لتحقيق أقصى فائدة

أسعار Lovewick

مجاني

Lovewick Plus: 9.99 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Lovewick

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Lovewick؟

يثير هذا التعليق على Reddit وجهة نظر مثيرة للاهتمام:

أنا أحب Lovewick حقًا. إنه بسيط ومجاني وواجهة المستخدم تلبي احتياجاتنا. لن تصدق عدد المواعيد السرية التي ساعدني هذا التطبيق في التخطيط لها بنجاح. وبالطبع، قوائم المهام! أنا وشريكي نحب التنظيم، لذا كانت التجربة رائعة بالنسبة لنا.

أنا أحب Lovewick حقًا. إنه بسيط ومجاني وواجهة المستخدم تلبي احتياجاتنا. لن تصدق عدد المواعيد السرية التي ساعدني هذا التطبيق في التخطيط لها بنجاح. وبالطبع، قوائم المهام! أنا وشريكي نحب التنظيم، لذا كانت التجربة رائعة بالنسبة لنا.

💡 نصيحة احترافية: اكتب المهمة بالطريقة التي تريد أن تراها في المستقبل. تصبح عبارة "متابعة مع بول" أكثر وضوحًا عندما تكتب "متابعة مع بول بخصوص تقرير الربع الثاني – في انتظار تعليقاته من يوم الخميس الماضي". يجب أن تقلل قائمتك من الاحتكاك، لا أن تخلقه.

4. Trello (الأفضل للمفكرين البصريين الذين يفضلون تخطيطات اللوحات)

عبر Trello

لأصحاب التفكير البصري، يقدم Trello نهجًا جديدًا لإدارة المهام الشخصية. يتيح لك نظام Kanban القائم على البطاقات نقل المهام عبر لوحات قابلة للتخصيص تمثل مراحل مختلفة من الإنجاز. يسهل سير العمل هذا رؤية حالة المشروع في لمحة.

يمكنك سحب البطاقات بين الأعمدة مثل "المهام المطلوبة" و"قيد التنفيذ" و"تم التنفيذ"، مما يوفر عرضًا مرئيًا مرضيًا للتقدم المحرز.

أفضل ميزات Trello

أرفق الملفات وقوائم المراجعة وتواريخ الاستحقاق والتعليقات مباشرةً ببطاقات المهام للحصول على سياق كامل حول مخرجات المشروع

أنشئ قوالب لقوائم مهام اللوحة للمشاريع المتكررة حتى لا يضطر فريقك إلى إعادة إنشاء الهياكل في كل مرة

قم بتخصيص قواعد أتمتة Butler التي تنقل البطاقات وتُعلم أعضاء الفريق عند استيفاء شروط معينة

أضف علامات ملونة لتصنيف المهام حسب الأقسام أو مستويات الأولوية أو أسماء العملاء لتصفية سريعة وعرضها بشكل مرئي

قيود Trello

تقارير وتحليلات محدودة في الخطط المجانية والخطط الأقل مستوى

تتطلب الحقول المخصصة اشتراكًا مدفوعًا

التكامل مع التقويم وعرض الجدول الزمني ليسا قويين

أسعار Trello

مجاني

القياسي: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Premium: 12.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 17.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

تقييمات وتقييمات Trello

G2: 4. 4/5 (13,670+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (23,435+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Trello؟

وفقًا لإحدى تقييمات Trustpilot:

أداة بسيطة للغاية ولكنها مفيدة. نستخدمها لخطة عملنا التقنية والمنتجات ولرصد تقدم العمل. لقد كانت مفيدة للغاية. هناك أيضًا العديد من التخصيصات الممكنة والعديد من عمليات التكامل. ارتفع السعر قليلاً في الأشهر القليلة الماضية. بخلاف ذلك، فهي أداة رائعة للشركات الناشئة.

أداة بسيطة للغاية ولكنها مفيدة. نستخدمها لخطة عملنا التقنية والمنتجات ولرصد تقدم العمل. لقد كانت مفيدة للغاية. هناك أيضًا العديد من التخصيصات الممكنة والعديد من عمليات التكامل. ارتفع السعر قليلاً في الأشهر القليلة الماضية. بخلاف ذلك، فهي أداة رائعة للشركات الناشئة.

🔍 هل تعلم؟ وفقًا لمسح شمل 2000 شخص، يكتب البالغ العادي في المملكة المتحدة 156 قائمة مهام سنويًا. قال أكثر من ثلث المشاركين في الاستطلاع إنهم سيضيعون بدون قوائمهم، و21% قالوا إنهم سيجدون صعوبة في إنجاز أي شيء بدونها.

5. Any. do (الأفضل للمزامنة السلسة عبر الأجهزة المختلفة)

عبر Any.do

يتميز تطبيق Any. do بقدراته المتعددة المنصات. ينتقل التطبيق بسلاسة بين واجهات سطح المكتب والجوال والويب وحتى الساعات الذكية. يمكنك بدء قائمة التسوق على جهاز الكمبيوتر الخاص بك والتحقق من العناصر على هاتفك أثناء التواجد في المتجر دون أي مشاكل في المزامنة.

تصميمها البسيط والأنيق يركز الانتباه على المهام بدلاً من إرباكك بميزات معقدة.

أفضل ميزات Any.do

خطط ليومك باستخدام ميزة "Moment" التي تتيح لك مراجعة سريعة للمهام القادمة كل صباح في خمس دقائق

أنشئ قوائم مشتركة للمشتريات أو الأعمال المنزلية التي يتم تحديثها في الوقت الفعلي على جميع أجهزة أفراد العائلة

ادمج أحداث التقويم مع المهام لترى صورة كاملة للمواعيد والمهام في جدول زمني موحد

صنف المهام إلى فئات قابلة للتخصيص تتناسب مع مجالات حياتك المحددة، مثل تجديد المنزل أو التخطيط لحفل الزفاف

أي قيود على Any.do

خيارات تنظيم المهام أقل مرونة من بعض المنافسين

خيارات المهام المتكررة لا تزال محدودة أكثر من Todoist

الميزات التعاونية ليست قوية مثل البدائل التي تركز على الفريق

أسعار Any.do

مجاني

Premium: 7.99 دولار شهريًا

العائلة: 9.99 دولار شهريًا (لأربعة أعضاء)

الفرق: 7.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Any.do

G2: 4. 2/5 (190+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (190 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: يمكن للشخص العادي أن يحتفظ بـ 3-5 عناصر فقط في ذاكرته العاملة في وقت واحد. وهذا أحد الأسباب التي تجعل قوائم المهام ضرورية؛ فهي تريح عقلك وتمنحك مساحة للتركيز دون الحاجة إلى تذكر كل شيء في وقت واحد.

6. Cozi (الأفضل للعائلات المشغولة التي تتعامل مع جداول زمنية متعددة)

عبر Cozi

يعالج Cozi التحديات الفريدة التي تواجه تنظيم شؤون الأسرة. فهو يوحد التقويمات العائلية وقوائم التسوق والمهام وخطط الوجبات في واجهة واحدة مرمزة بالألوان.

يتم تعيين لون لكل فرد من أفراد الأسرة، مما يسهل معرفة من يجب أن يكون في أي مكان ومتى. تمنع ميزة قائمة التسوق المشتركة تكرار الشراء وتضمن عدم نسيان أي شيء أثناء التسوق.

أفضل ميزات Cozi

شارك قوائم التسوق والمهام التي يمكن لأي فرد من أفراد الأسرة تحديثها من جهازه الخاص، حتى بدون خدمة الهاتف الخلوي

خطط وجبات الطعام واحفظ الوصفات في نفس التطبيق الذي يتم فيه إنشاء قوائم التسوق لتبسيط عملية إعداد العشاء

تلقى رسائل بريد إلكتروني كل صباح تحتوي على جدول أعمال كامل بجميع أنشطة ومواعيد كل فرد من أفراد الأسرة

احتفظ بمفكرة عائلية حيث يمكن للأفراد تسجيل الذكريات والصور المهمة إلى جانب المهام اليومية والإنجازات

قيود Cozi

تتضمن النسخة المجانية إعلانات قد تسبب تشتيت انتباه بعض المستخدمين

خيارات تخصيص محدودة مقارنة ببرامج إدارة المهام الأكثر مرونة

تكامل أقل مع التقويمات والخدمات الخارجية

أسعار Cozi

مجاني

Cozi Gold: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Cozi

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

7. Microsoft Loop (الأفضل للفرق التي تستخدم Microsoft 365 بالفعل)

عبر Microsoft Loop

يحول Microsoft Loop إدارة المهام إلى مساحة عمل ديناميكية وتعاونية. فهو يجمع بين جوانب المستندات واللوحات البيضاء وقوائم المهام في مكونات يتم تحديثها في الوقت الفعلي عبر تطبيقات Microsoft.

وهذا يعني أن قائمة المهام التي تم إنشاؤها في Loop تظهر وتُحدَّث على الفور عند تضمينها في محادثات Teams أو رسائل البريد الإلكتروني في Outlook.

أفضل ميزات Microsoft Loop

أنشئ مكونات تعاونية تظل متزامنة عند مشاركتها عبر Teams و Outlook و Word دون الحاجة إلى تحديثات يدوية

حوّل الأفكار إلى مهام قابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى التبديل بين أدوات متعددة أثناء الاجتماعات المشتركة بين الأقسام

تتبع تقدم المشروع باستخدام جداول قابلة للتكيف يمكن للجميع تحديثها في وقت واحد أثناء مكالمات الفيديو أو بعدها

قيود Microsoft Loop

يتطلب اشتراكًا في Microsoft 365 للاستفادة من جميع الوظائف

إنه منتج جديد نسبيًا، ولا تزال ميزاته في طور التطوير

منحنى تعلم أكثر صعوبة من تطبيقات إدارة المهام المستقلة

أسعار Microsoft Loop

للاستخدام المنزلي

Microsoft 365 Family: 12.99 دولارًا شهريًا (لشخص واحد إلى ستة أشخاص)

Microsoft 365 Personal: 9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر (لشخص واحد)

للأعمال

Microsoft 365 Business Basic: 7.20 دولار شهريًا لكل مستخدم

Microsoft 365 Business Standard: 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Microsoft 365 Business Premium: 26.40 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تطبيقات Microsoft 365 للأعمال: 9.90 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتصنيفات Microsoft Loop

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🔍 هل تعلم؟ تشير الأبحاث التي أجرتها الجمعية الأمريكية لعلم النفس إلى أن حتى حالات التوقف الذهني القصيرة الناتجة عن التبديل بين المهام يمكن أن تكلف ما يصل إلى 40٪ من وقت الإنتاجية لدى الشخص.

8. Asana (الأفضل للفرق التي تحتاج إلى تتبع موثوق للمشاريع)

عبر Asana

ترتقي Asana بإدارة المهام المشتركة إلى مستوى أكثر تنظيماً. توفر المنصة طرقاً متعددة لتصور العمل — قوائم ولوحات وجداول زمنية وتقويمات — حتى يتمكن فريقك من تتبع المشاريع وفقاً لأسلوبهم المفضل.

تتيح لك إعدادات الأذونات التفصيلية التحكم في من يمكنه عرض مهام معينة أو تعديلها أو التعليق عليها، مما يجعلها مناسبة للهياكل المعقدة للفرق.

أفضل ميزات Asana

أنشئ حقول مخصصة لتصفية المهام بناءً على معلومات محددة مثل حالة موافقة العميل وفئات الميزانية

أتمتة العمليات الروتينية باستخدام قواعد تحدد المهام وتحدّث الحالات وترسل إشعارات عند اقتراب المواعيد النهائية

قم بتعيين التبعيات بين المهام حتى يعرف أعضاء الفريق بالضبط العناصر التي يجب إكمالها قبل أن يبدأوا عملهم

قيود Asana

الخطة المجانية محدودة بـ 15 عضوًا في الفريق

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود عدد كبير من الإشعارات في المشاريع النشطة

يفتقر التطبيق المحمول إلى بعض الوظائف المتوفرة في إصدار سطح المكتب

باهظة الثمن نسبيًا للاستخدام العرضي أو على نطاق صغير

أسعار Asana

شخصي: مجاني

الباقة المبدئية: 13.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 30.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

Enterprise+: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Asana

G2: 4. 4/5 (11,580+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (13,435+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Asana؟

اطلع على رأي أحد المراجعين في G2 حول هذا التطبيق لقوائم المهام المشتركة:

أكثر ما يعجبني في Asana هو سهولة تطبيقه في جميع أنحاء مؤسستنا. جعلت الواجهة البديهية عملية التسجيل سلسة، كما وفرت لوحات التحكم المعدة مسبقًا رؤية فورية لتقدم المشروع دون الحاجة إلى تخصيص مكثف. بالإضافة إلى ذلك، يسهل التنقل والتصميم سهل الاستخدام على المستخدمين النهائيين من جميع المستويات اعتماد التطبيق ومتابعة مهامهم.

أكثر ما يعجبني في Asana هو سهولة تطبيقه في جميع أنحاء مؤسستنا. جعلت الواجهة البديهية عملية التسجيل سلسة، كما وفرت لوحات التحكم المعدة مسبقًا رؤية فورية لتقدم المشروع دون الحاجة إلى تخصيص مكثف. بالإضافة إلى ذلك، يسهل التنقل والتصميم سهل الاستخدام على المستخدمين النهائيين من جميع المستويات اعتماد التطبيق ومتابعة مهامهم.

9. Notion (الأفضل لدمج الملاحظات والمستندات والمهام)

عبر Notion

باستخدام Notion، يمكنك إنشاء قوائم مهام غنية مضمنة في مستندات سياقية. يتيح نهج قاعدة البيانات المرنة خصائص وعروض مخصصة تتكيف مع سير العمل المحدد.

سيقدر فريقك كيف يربط Notion المواد المرجعية وعناصر العمل. كما أنه يدعم استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام.

أفضل ميزات Notion

أنشئ قواعد بيانات مخصصة لتتبع المهام الجديدة إلى جانب المعلومات ذات الصلة بالعملاء ووثائق المشروع وملاحظات الاجتماعات

أنشئ طرق عرض مرتبطة تعرض نفس المهام مصنفة بشكل مختلف للمديرين التنفيذيين والمديرين والمساهمين الأفراد

صمم صفحات لوحة التحكم التي تجمع المهام والملاحظات والمقاييس في عرض موحد لإطلالة عامة على المشاريع

قم بالتبديل بين قوائم المهام البسيطة وعروض قاعدة البيانات مع تطور تعقيد مشروعك من مرحلة التصور إلى التنفيذ

قيود Notion

منحنى تعلم أكثر صعوبة من تطبيقات إدارة المهام المخصصة

قد يتباطأ الأداء مع قواعد البيانات الكبيرة والصفحات المعقدة

يتطلب الإعداد وقتًا وجهدًا كبيرين

أسعار Notion

مجاني

بالإضافة إلى: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 24 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Notion

G2: 4. 7/5 (أكثر من 6000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (2,540+ تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: يكون الناس أكثر التزامًا بالأهداف عندما يكون هناك عنصر عام. وجدت دراسة أن الأشخاص الذين يشاركون أهدافهم مع الآخرين أو يجعلونها مرئية (مثل لوحة المهام المشتركة) يكونون أكثر عرضة لتحقيقها.

10. Google Keep (الأفضل لالتقاط المهام البسيطة المشتركة بسرعة)

عبر Google

يوفر Google Keep طريقة مباشرة لإدارة مهامك المشتركة. يعمل التطبيق مثل الملاحظات الرقمية اللاصقة مع ميزات تعاون إضافية.

يمكنك إنشاء ملاحظات مرمزة بالألوان وقوائم مراجعة لإدارة المشاريع تتزامن عبر الأجهزة. إن تكامله مع خدمات Google الأخرى يجعله مناسبًا بشكل خاص إذا كنت تستخدم Gmail أو Google Calendar بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، فإن بساطته تجعله مثاليًا لقوائم التسوق السريعة أو التذكيرات المتكررة.

أفضل ميزات Google Keep

شارك الملاحظات وقوائم المهام على الفور مع جهات اتصال Google التي يمكنها العرض والتحرير في الوقت الفعلي أثناء التسوق في متاجر مختلفة

حوّل الملاحظات المكتوبة بخط اليد إلى نص باستخدام ميزة الكاميرا في التطبيق المحمول عند تدوين الأفكار على المناديل أو دفاتر الملاحظات

انسخ محتوى الملاحظات مباشرة إلى Google Docs لتوسيع القوائم البسيطة إلى مستندات مفصلة دون إعادة الكتابة

قيود Google Keep

تفتقر إلى ميزات إدارة المهام المتقدمة مثل التبعيات أو المهام الفرعية

خيارات تنسيق محدودة للنص مقارنة بتطبيقات الملاحظات كاملة الميزات

لا توجد إمكانية لتعيين عناصر محددة ضمن قائمة مشتركة لأشخاص مختلفين

أسعار Google Keep

مجاني مع حساب Google

تقييمات ومراجعات Google Keep

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4. 7/5 (230 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: أنشئ قائمة "شاملة" للأشياء العشوائية للجميع. من استلام الملابس من المغسلة إلى تذكيرك بالاتصال بالعمّة ماري، يصبح الأمر أسهل عندما يضع كل شخص مهامه في قائمة مشتركة. لكن احرص على أن تقتصر القائمة على الضروريات حتى لا تتحول إلى مكب نفايات.

اعمل بشكل أفضل مع ClickUp

لا يعمل تطبيق قائمة المهام المشتركة إلا عندما يجعل الأشخاص مسؤولين عن إنجاز مهامهم. وهذا يعني تحديثات في الوقت الفعلي، ومسؤولية واضحة، وتصميم سهل الفهم. بدون ذلك، تتعطل المهام، وتفوت المواعيد النهائية، ويتم إنجاز المهام مرتين أو لا يتم إنجازها على الإطلاق.

إذا كنت تبحث عن تطبيق واحد يدمج كل شيء - المهام والروتين والتحديثات وحتى القليل من سحر الأتمتة - فإن ClickUp هو الخيار الأمثل لك.

تم تصميمه للتعاون على جميع المستويات، من العائلات إلى الفرق سريعة الحركة، ومزود بميزات تتطور مع احتياجاتك.

اشترك في ClickUp اليوم وقم بإنشاء أفضل قائمة مهام لك حتى الآن! ✅