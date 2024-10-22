10 أفضل بدائل OmniFocus والمنافسين في عام 2025

عندما يتعلق الأمر بتطبيقات إدارة المهام التي تم إنشاؤها لأجهزة MacOS و iOS، يتبادر إلى الذهن اسم واحد: OmniFocus.

لا بأس بذلك إذا كنت من مستخدمي أجهزة ماك حصراً، ولكن ماذا لو كنت من مستخدمي أندرويد؟ أو ربما تحتاج إلى حل لإدارة المهام بميزات لا يقدمها OmniFocus.

في حين أن OmniFocus هو واحد من أكثر برامج إدارة المهام شيوعًا تطبيقات قائمة المهام لمستخدمي Mac ، فإنه لا يحدد جميع المربعات من حيث الوظائف وتوافق الجهاز.

إذا كنت تريد نفس وظائف ومزايا OmniFocus (أو أفضل) ولكنك تحتاج إلى المزيد، فقد جئت إلى المكان الصحيح. 🙌

تقدم قائمتنا التي تضم أفضل 10 بدائل لبرنامج OmniFocus ملخصًا لكل خيار بالإضافة إلى بعض النصائح لمساعدتك في إتقان قائمة مهامك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل OmniFocus؟

مع وجود العديد من مديري المهام و تطبيقات قائمة المهام هناك، قد يكون من الصعب التفريق بين كل هذه البدائل ل OmniFocus.

في رأينا، من الأفضل أن تختار الأدوات التي تقدم:

طرق عرض متعددة: قوائم المهام رائعة، ولكنك تحتاج أحيانًا إلى شيء مرئي أكثر. ابحث عن تطبيق قوائم المهام الذي يأتي مع لوحات كانبان أو مخططات جانت لتصور سير العمل والجداول الزمنية وغيرها.

جدولة مشاريع متعددة وإدارة التبعيات و تحديد أولويات كل شيء في المخصص الخاص بك الجدول الزمني للمشروع مع عرض الخط الزمني في ClickUp

تطبيق أنيق تطبيق أنيق للهاتف المحمول : بالتأكيد، الأدوات المستندة إلى الويب رائعة، لكنك تحتاج إلى شيء أكثر من ذلك. فبدلاً من الحلول المستندة إلى السحابة، ابحث عن بدائل OmniFocus التي تقدم تطبيقًا رائعًا للهاتف المحمول. ابحث عن الخيارات ذات واجهة المستخدم الأنيقة التي تتميز بواجهة مستخدم أنيقة وسهلة الاستخدام

: بالتأكيد، الأدوات المستندة إلى الويب رائعة، لكنك تحتاج إلى شيء أكثر من ذلك. فبدلاً من الحلول المستندة إلى السحابة، ابحث عن بدائل OmniFocus التي تقدم تطبيقًا رائعًا للهاتف المحمول. ابحث عن الخيارات ذات واجهة المستخدم الأنيقة التي تتميز بواجهة مستخدم أنيقة وسهلة الاستخدام قوالب مفيدة: من يريد إنشاء قوائم من الصفر؟ تطبيقات قائمة المهام عالية الجودة توفر الوقت بفضل قوالب لقوائم المهام وتدوين الملاحظات ورسم الخرائط الذهنية والمزيد.

سجل الوقت أثناء التنقل أو أدخله يدويًا باستخدام تتبع الوقت في ClickUp

تتبع الوقت : سواء كنت بحاجة إلى مساعدة في تنظيم حياتك الشخصية أو كنت بحاجة إلى أداة لإدارة المشاريع للمضي قدمًا في قائمة مهامك المجنونة في العمل، ابحث عن تطبيق يوفر تتبع الوقت. تتبع الوقت الذي تقضيه في غسل الأطباق أو الوقت الذي تستغرقه في تجميع التقارير في العمل. قد تساعدك هذه الأفكار على إيجاد طرق لتوفير الوقت

أفضل 10 بدائل لتطبيق OmniFocus لاستخدامها في عام 2024

لقد فهمنا ذلك. أنت بحاجة إلى شيء مشابه لـ OmniFocus ولكن ليس لديك الوقت الكافي للتدقيق في تطبيقات قائمة المهام الكثيرة الموجودة هناك. وهنا يأتي دور هذه القائمة.

فيما يلي أفضل بدائل OmniFocus:

1. انقر فوق

تصوّر المهام والمشروعات وسير العمل بالطريقة التي تناسبك بشكل أفضل باستخدام أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص من ClickUp

بالتأكيد، يتعامل ClickUp مع المستندات والمشاريع والأهداف، ولكن هل تعلم أننا أيضًا تطبيق جدولة المهام ? سواء كنت تتبع المهام لأكبر مشروع في حياتك أو كنت تخطط لإجازة عائلية, انقر فوق المهام على مستوى التحدي 🤩

إنشاء مهام ومهام فرعية ضمن المشاريع التي تختارها. ضع علامة على المهام المهمة، وأضف تواريخ الاستحقاق، وقم بدعوة المتعاونين.

أعضاء الفريق، يمكنك التعاون وتفويض المهام بسرعة نقرة واحدة. هناك العديد من سلاسل التعليقات على كل مهمة، لذا يمكنك الاحتفاظ بجميع المحادثات في مكانها الصحيح - بجانب عملك. وباستخدام الأتمتة والقواعد، يقوم ClickUp بتمرير المهام بين أعضاء فريقك لإبقاء الكرة تتحرك في جميع الأوقات.

باستخدام علاقات ClickUp، من السهل ربط المهام والمستندات من مساحة العمل

هل تقوم بمهمة وفقًا لجدول يومي أو أسبوعي أو شهري؟ نحن معك. ما عليك سوى إعداد مهمة متكررة مرة واحدة وسيقوم ClickUp تلقائيًا بتعبئة التقويم الخاص بك في ثوانٍ.

ClickUp أفضل الميزات

تبسيط إنشاء المهام باستخدامقالب إدارة مهام ClickUp قسّم المهام الكبيرة إلى مهام صغيرة بحجم صغير ومتناهية الصغر

تخصيص مهام المشروع بأكثر من 35 مهمة ClickApps أنشئ قاعدة بيانات للمهام لغربلة مئات المهام في عملك بسرعة

دمج المستندات ولوحات المعلومات ولوحات المعلومات واللوحات البيضاء والأهداف والمحادثات في نظام أساسي واحد

قيود ClickUp

بعض الميزات، مثل ClickUp AI متاحة فقط للحسابات المدفوعة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا؛ 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع شهريًا

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا؛ 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع شهريًا الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا؛ 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع شهريًا

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا؛ 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. سير العمل

عبر سير العمل Workflowy عبارة عن أجزاء متساوية برنامج إدارة المهام وأداة لتفريغ الأفكار وتخزين الملفات. يصف نفسه كبديل لـ Evernote و DropBox.

يحتوي Worflowy على عرض قائمة مهام بسيط، على الرغم من أنه يمكنك تحويله إلى لوحة كانبان إذا لزم الأمر.

استخدم Workflowy لتحميل الملفات والصور لحفظها لوقت لاحق. يمكنك الاحتفاظ بها لنفسك أو مشاركة رابط لهذه الملفات بسرعة مع المتعاونين. لا يتطلب Workflowy من المتعاونين أن يكون لديهم حساب، مما يجعل التعاون أثناء التنقل أمراً سهلاً.

أفضل ميزات Workflowy

يحتوي Workflowy على تطبيق على نظامي iOS وAndroid

تنظيم ملاحظاتك باستخدام علامات Workflowy

تحويل القوائم إلى لوحات كانبان

طي بعض التفاصيل أو القوائم بحيث لا ترى سوى المعلومات المهمة في الوقت الحالي

قيود Workflowy

يحد الإصدار المجاني من تخزين الملفات والتعاون والرموز النقطية

أسعار Workflowy

مجاني للأبد

الإصدار الاحترافي: 4.99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Workflowy

G2: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

4.4/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (10 مراجعات)

3. تذكر الحليب

عبر تذكر الحليب تطبيق Remember the Milk هو نظام رائع وقوي بشكل مدهش لإدارة المهام لحياتك الشخصية والمهنية. 🐮

تسمح لك ميزة الإضافة الذكية بإضافة تفاصيل المهمة بسرعة في سطر واحد فقط مع تفاصيل تواريخ الاستحقاق والمهام المتكررة والعلامات والمزيد. في حين أن معظم تطبيقات إدارة المهام سترسل لك تذكيرات، يعجبنا أن تطبيق Remember the Milk لا يقدم تذكيرات عبر التطبيق فحسب، بل يقدم أيضًا تذكيرات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية والرسائل الفورية وحتى عبر X (المنصة المعروفة سابقًا باسم تويتر).

تذكر الحليب أفضل الميزات

يتكامل مع مساعد Google، وAlexa، وSiri، وغير ذلك الكثير

يوفر "ذا ديريك" تطبيقات أنشأها المجتمع لتوسيع وظائف "تذكّر الحليب

تنظيم المهام باستخدام علامات ومهام فرعية مرمزة بالألوان

الاتصال ب DropBox أو Google Drive لإرفاق الملفات بالمهام

قيود "تذكّر الحليب

تحتاج إلى استخدام "ميلك سكريبت" (جافا سكريبت) لإنشاء عمليات تلقائية مخصصة في أداة إدارة المشروع

الاشتراك السنوي البالغ 40 دولارًا أمريكيًا هو سعر باهظ للإصدار المتميز

تذكر تسعير "ميلك سكريبت

مجاني

39.99 دولارًا سنويًا للميزات التي تمت ترقيتها

تذكر الحليب التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (16 تقييم)

4.4/5 (16 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم)

4. مهام جوجل

عبر مهام جوجلمهام جوجل هو إصدار جوجل من تطبيق قائمة المهام. ولكنه ليس تطبيقاً مستقلاً بذاته. تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى Gmail أو تقويم Google أو Google Drive للوصول إلى مهامك.

وتكمن الفائدة الكبرى لتطبيق Tasks في مدى تكامله مع منتجات Google الأخرى. إذا كنت من مؤسسي Google، فإن تطبيق قائمة المهام هذا لا يحتاج إلى تفكير. يمكنك الوصول إلى مهامك من بريدك الإلكتروني، وشرائح العروض التقديمية، والتقويم، وغير ذلك دون التنقل بين المنصات المختلفة. 📩

الآن، هل تطبيق Tasks هو أقوى بديل لـ OmniFocus؟ لا، ولكن بساطته وتكامله مع منتجات Google يجعل منه خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يحتاجون إلى مدير مهام بسيط.

على الرغم من أن مهام Google Tasks مجانية من الناحية الفنية، إلا أن معظم الشركات يمكنها الوصول إليها من خلال الاشتراك في Google Workspace.

أفضل ميزات "مهام Google

تتكامل "مهام Google" بسلاسة مع "مساعد Google" للتذكير بدون استخدام اليدين

مزامنة المهام مع الأجهزة الأخرى في الوقت الفعلي تقريبًا

واجهة مبسطة يسهل فهمها والتنقل فيها

قيود "مهام Google

يفتقر إلى الميزات المتقدمة لبدائل OmniFocus الأخرى

لا يمكنك الإشارة إلى المتعاونين الآخرين أو استخدامه كأداة حقيقية لإدارة المشاريع

لا يوجد تطبيق ويب مستقل، وهو ما يمثل مشكلة لمستخدمي الحواسيب المكتبية الذين يريدون حلاً أكثر شمولاً لإدارة المهام

تسعير مهام Google Tasks

مجاني

تقييمات ومراجعات مهام جوجل

G2: 4.7/5 (أكثر من 14,700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 14,700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 40,500 تقييم)

5. 2\2

عبر 2العمل توصف 2Do نفسها بأنها أداة "إنجاز المهام" (GTD) كاملة الميزات. في حين أنه مخصص في المقام الأول لأجهزة iPhone و iPad و Mac، إلا أنه يوفر أيضًا تطبيقًا للهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android لإدارة المهام البسيطة.

لكن لا تدع واجهة المستخدم البسيطة تخدعك. قد لا يبدو تطبيق 2Do قادراً على فعل الكثير، لكن هذه المنصة تحتوي على الكثير من الميزات. يمكنك تجميع المهام معًا لسهولة التنظيم وتصفية المهام حسب العلامة والموقع والنطاق الزمني للعثور على ما تبحث عنه.

على الرغم من عدم توفره على نظام أندرويد، إلا أن خاصية الإضافة السريعة (iOS) و"الإدخال السريع" (Mac) تتيح إضافة إدخالات مهام متعددة ببضع نقرات فقط.

بالمناسبة، 2Do فريد من نوعه لأنه يقدم رسوم ترخيص لمرة واحدة بدلاً من اشتراك SaaS. إذا كنت تحب فكرة الدفع مقابل البرنامج بشكل مباشر، فقد يكون هذا بديلاً جيداً لبرنامج OmniFocus لفريقك.

أفضل ميزات 2Do 2Do

استمتع براحة البال مع النسخ الاحتياطية التلقائية

تحرير المهام دفعة واحدة ببضع نقرات فقط

جدولة ذكية لإخفاء المهام حتى يحين وقت العرض، بحيث ترى فوضى أقل في خلاصتك

قيود 2Do 2Do

2Do أكثر ملاءمة لنظام iOS، لذلك قد لا يتمكن مستخدمو Android من الوصول إلى جميع الميزات

إنه معقد بشكل مخادع ولديه منحنى تعليمي لبرنامج إدارة المهام

تسعير 2Do 2Do

ترخيص مستخدم واحد: 49.99 دولارًا أمريكيًا لما يصل إلى خمسة أجهزة MacOS شخصية

49.99 دولارًا أمريكيًا لما يصل إلى خمسة أجهزة MacOS شخصية ترخيص متعدد المستخدمين: 149.99 دولارًا أمريكيًا لما يصل إلى خمسة أفراد لكل منهم أربعة أجهزة MacOS

2Do التقييمات والمراجعات

G2: 3.5/5 (2 تقييم)

3.5/5 (2 تقييم) Capterra: غير متاح

6. هيتاسك

عبر هيتاسك Hitask هو بديل قوي ل OmniFocus. فهو لا يخزن مهامك فحسب، بل يخزن أيضًا المشاريع والأحداث في قائمة الانتظار الخاصة بك. 📅

يأتي Hitask بميزات تنظيمية رائعة: فرز مهامك ومشاريعك باستخدام العلامات والعلامات الملونة. التعاون بسهولة مع أعضاء الفريق من خلال تقويم الفريق المشترك وتخزين المستندات.

والجزء الأفضل؟ يوفر Hitask إمكانية تتبع الوقت لكل مهمة وحتى إنشاء تقارير عن الوقت.

يتكامل Hitask مع تقويم Google ومهام Google، مما يجعله أداة مفيدة لتوسيع وظائف أصول Google الحالية.

وهو متاح أيضًا على الويب وأجهزة ماك وويندوز وأندرويد وآيفون وآيباد، لذا من المحتمل أن يتمكن جميع أعضاء فريقك من استخدام Hitask.

أفضل ميزات Hitask

اختر من يمكنه رؤية أغراضك باستخدام أذونات انتقائية

الوصول عبر أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد

إنشاء المهام عبر البريد الإلكتروني لحساب Hitask الخاص بك

قيود Hitask

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في دعم العملاء

أبلغ مستخدمون آخرون عن بطء الأداء ومواطن الخلل

تسعير Hitask

مجاني

الشركات: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات هيتاسك

G2: 4.4/5 (96+ تقييم)

4.4/5 (96+ تقييم) Capterra: 4.0/5 (أكثر من 40 تقييم)

7. نوزبي

عبر نوزبي صُمم Nozbe خصيصًا لأصحاب الأعمال الذين يريدون بديلاً ل OmniFocus لكل من مهام العمل والمهام الشخصية. إنه منظم حسب المشاريع، والمهام، والتعليقات ليمنحك التحكم في مهامك اليومية. يمكنك أيضًا تفضيل مشاريع معينة بحيث تكون في أعلى تطبيقك في جميع الأوقات. إما أن تحتفظ بالمهام لنفسك أو تشاركها مع فريقك لإبقاء الكرة تتدحرج.

يعمل Nozbe على أجهزة Mac وWindows وAndroid وiPad وiPhone، وحتى دون اتصال بالإنترنت أثناء السفر. يمكنك تسجيل الدخول إما باستخدام تسجيل الدخول إلى Google أو Apple، لذا لا داعي لإنشاء معلومات تسجيل دخول أخرى.

أفضل ميزات نوزبي

تسلط ميزة "الوارد" الضوء على مهام اليوم والمهام المتأخرة والإشعارات حول أي شيء يحتاج إلى انتباهك

تقويمات إدارة المشاريع تمنحك القدرة على تحديد ما هو الأكثر أهمية

أنشئ مساحات منفصلة لمهامك الشخصية ومهام العمل (حتى لا يرى الموظفون عن طريق الخطأ المهام الشخصية مثل "حجز تنظير القولون")

قيود نوزبي

لا يتضمن Nozbe تتبع الوقت

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات في المزامنة

تسعيرة نوزبي

مجاني

القسط: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Nozbe

G2: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

8. كوير

عبر كوير Quire هو أحد أفضل بدائل OmniFocus المصممة للتعاون الجماعي. تُعد ميزات السحب والإفلات وطرق العرض المتعددة مثالية لأي فريق، ولكنها مثالية ل Agile و Scrum على وجه التحديد.

يؤمن Quire بقوة المهمة الفرعية لدرجة أنه يسمح لك بإنشاء مهام فرعية فرعية فرعية. ومهام فرعية فرعية فرعية. فهمت الفكرة. هذا يكسر المشاريع الكبيرة إلى مهام صغيرة قابلة للتحقيق. ✅

استخدم طريقة عرض لوحة كانبان لرؤية عبء عمل الفريق في مكان واحد. عرض الجدول الزمني (المعروف أيضًا باسم عرض مخطط جانت) يصور المعالم الرئيسية لمحاسبة فريقك. طريقة عرض التقويم رائعة أيضًا لتنظيم جدول فريقك الزمني وجداول أعمال الاجتماعات.

كواير أفضل الميزات

يتضمن Quire قوالب قابلة لإعادة الاستخدام

مشاركة الروابط مع العملاء أو الفرق الخارجية لتعاون الفريق بشكل أسرع

إحصائيات الصحة تراقب الحالة العامة لكل عضو في الفريق والمشروع

قيود كواير

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في التنقل في مساحات العمل

يقول مستخدمون آخرون إنهم يريدون طريقة لتعيين تذكيرات بالمهام

تسعير كواير

مجاني

الاحترافية: 7.65 دولار/شهرًا لكل مستخدم

7.65 دولار/شهرًا لكل مستخدم القسط: 13.95 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

13.95 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 19.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

كواير التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

4.6/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 110 تقييمات)

9. أكيفلو

عبر أكيفلو Akiflow هي أداة موحدة لإدارة المهام تجمع المهام من أدوات التعاون الأخرى لتبسيط سير عملك. استورد المهام من Outlook و Asana و Todoist وعدد لا يحصى من المنصات الأخرى إلى Akiflow للحصول على عرض موحد لكل شيء.

هذا موفر للوقت تمامًا إذا كنت تعمل مع فرق عمل أو عملاء يستخدمون تطبيقات مختلفة لإدارة المهام - وقد سئمت من تسجيل الدخول إلى خمسة مديري مهام كل يوم.

نحن نحب مدى تركيز Akiflow على الاجتماعات. فهو يتصل بالتقويم الخاص بك لتبسيط التوافر، كما أنه يراعي المناطق الزمنية. ويمكنك أيضًا تخصيص وقت في تقويمك للتعامل مع مهام معينة، مما يمنحك وقتًا غير متقطع للتركيز على العمل الفعلي. 💡

أكيفلو أفضل الميزات

خصص وقتًا في تقويمك للمهام الأكثر أهمية

استخدم اختصارات لوحة المفاتيح الذكية لتحديد أولويات المهام أو تخطيطها أو تأجيلها

مشاركة وقتك المتاح للاجتماعات بشكل انتقائي

قيود Akiflow

السعر الشهري البالغ 25 دولارًا باهظ جدًا

أبلغ بعض المستخدمين عن خلل في عمليات تكامل الجهات الخارجية

سعر أكيفلو

24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أكيفلو #### تقييمات ومراجعات أكيفلو

G2: 5/5 (أكثر من 30 تقييم)

5/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 50 تقييم)

_تحقق من قائمتنا

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10. تودويست

عبر تودويست يُصنف Todoist نفسه كمدير مهام مدمج وتطبيق قائمة مهام. إنه موفر كبير للوقت للأشخاص الذين يريدون بديلاً ل OmniFocus يعمل في المكتب والمنزل. ما عليك سوى إعداد مساحات عمل منفصلة وستتمكن بسهولة من فصل مهام العمل عن المهام الشخصية مثل "اصطحاب فلفي إلى الطبيب البيطري"

ينظم Todoist المهام تلقائياً حسب تاريخ الاستحقاق. اطلع على ما لديك اليوم أو تحقق من المهام القادمة لمعرفة ما هو قادم. ولكن لا تقلق؛ يمكنك أيضًا إعداد فلاتر مخصصة لعرض مهامك الأكثر إلحاحًا.

أفضل ميزات Todoist

التعرف على اللغة الطبيعية يملأ بسرعة تفاصيل قائمة المهام الخاصة بك

مشاركة المشاريع مع العائلة أو زملاء العمل

استخدم معرض القوالب لتتبع المشاريع، وجداول أعمال الاجتماعات، وغير ذلك الكثير

قيود Todoist

تذكيرات المهام متاحة فقط في خطط Pro

تسعير تودويست

مبتدئ: مجانًا

مجانًا للمحترفين: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات تودويست

G2: 4.4/5 (760 تقييم)

4.4/5 (760 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,250 تقييمًا)

تحقق من هذه

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اذهب مع تطبيق المهام الذي يقوم بكل شيء

يعد OmniFocus أداة قوية لإدارة العمل في حد ذاته، ولكنه ليس كل شيء ونهاية كل شيء. سواء كنت تريد نظامًا أساسيًا أكثر مرونة أو كنت تحتاج فقط إلى المزيد من الميزات، فإن بدائل OmniFocus في هذا الدليل ستوصلك إلى حيث تريد. 🤸

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