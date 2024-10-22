10 أفضل بدائل OmniFocus والمنافسين في عام 2025

عندما يتعلق الأمر بتطبيقات إدارة المهام التي تم إنشاؤها لأجهزة MacOS و iOS، يتبادر إلى الذهن اسم واحد: OmniFocus.
لا بأس بذلك إذا كنت من مستخدمي أجهزة ماك حصراً، ولكن ماذا لو كنت من مستخدمي أندرويد؟ أو ربما تحتاج إلى حل لإدارة المهام بميزات لا يقدمها OmniFocus.
في حين أن OmniFocus هو واحد من أكثر برامج إدارة المهام شيوعًا تطبيقات قائمة المهام لمستخدمي Mac ، فإنه لا يحدد جميع المربعات من حيث الوظائف وتوافق الجهاز.
إذا كنت تريد نفس وظائف ومزايا OmniFocus (أو أفضل) ولكنك تحتاج إلى المزيد، فقد جئت إلى المكان الصحيح. 🙌
تقدم قائمتنا التي تضم أفضل 10 بدائل لبرنامج OmniFocus ملخصًا لكل خيار بالإضافة إلى بعض النصائح لمساعدتك في إتقان قائمة مهامك.
ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل OmniFocus؟
مع وجود العديد من مديري المهام و تطبيقات قائمة المهام هناك، قد يكون من الصعب التفريق بين كل هذه البدائل ل OmniFocus.
في رأينا، من الأفضل أن تختار الأدوات التي تقدم:
- طرق عرض متعددة: قوائم المهام رائعة، ولكنك تحتاج أحيانًا إلى شيء مرئي أكثر. ابحث عن تطبيق قوائم المهام الذي يأتي مع لوحات كانبان أو مخططات جانت لتصور سير العمل والجداول الزمنية وغيرها.
جدولة مشاريع متعددة وإدارة التبعيات و تحديد أولويات كل شيء في المخصص الخاص بك الجدول الزمني للمشروع مع عرض الخط الزمني في ClickUp
- تطبيق أنيق تطبيق أنيق للهاتف المحمول: بالتأكيد، الأدوات المستندة إلى الويب رائعة، لكنك تحتاج إلى شيء أكثر من ذلك. فبدلاً من الحلول المستندة إلى السحابة، ابحث عن بدائل OmniFocus التي تقدم تطبيقًا رائعًا للهاتف المحمول. ابحث عن الخيارات ذات واجهة المستخدم الأنيقة التي تتميز بواجهة مستخدم أنيقة وسهلة الاستخدام
- قوالب مفيدة: من يريد إنشاء قوائم من الصفر؟ تطبيقات قائمة المهام عالية الجودة توفر الوقت بفضلقوالب لقوائم المهاموتدوين الملاحظات ورسم الخرائط الذهنية والمزيد.
سجل الوقت أثناء التنقل أو أدخله يدويًا باستخدام تتبع الوقت في ClickUp
- تتبع الوقت : سواء كنت بحاجة إلى مساعدة في تنظيم حياتك الشخصية أو كنت بحاجة إلىأداة لإدارة المشاريع للمضي قدمًا في قائمة مهامك المجنونة في العمل، ابحث عن تطبيق يوفر تتبع الوقت. تتبع الوقت الذي تقضيه في غسل الأطباق أو الوقت الذي تستغرقه في تجميع التقارير في العمل. قد تساعدك هذه الأفكار على إيجاد طرق لتوفير الوقت
أفضل 10 بدائل لتطبيق OmniFocus لاستخدامها في عام 2024
لقد فهمنا ذلك. أنت بحاجة إلى شيء مشابه لـ OmniFocus ولكن ليس لديك الوقت الكافي للتدقيق في تطبيقات قائمة المهام الكثيرة الموجودة هناك. وهنا يأتي دور هذه القائمة.
فيما يلي أفضل بدائل OmniFocus:
1. انقر فوق
تصوّر المهام والمشروعات وسير العمل بالطريقة التي تناسبك بشكل أفضل باستخدام أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص من ClickUp
بالتأكيد، يتعامل ClickUp مع المستندات والمشاريع والأهداف، ولكن هل تعلم أننا أيضًا تطبيق جدولة المهام ? سواء كنت تتبع المهام لأكبر مشروع في حياتك أو كنت تخطط لإجازة عائلية, انقر فوق المهام على مستوى التحدي 🤩
إنشاء مهام ومهام فرعية ضمن المشاريع التي تختارها. ضع علامة على المهام المهمة، وأضف تواريخ الاستحقاق، وقم بدعوة المتعاونين.
أعضاء الفريق، يمكنك التعاون وتفويض المهام بسرعة نقرة واحدة. هناك العديد من سلاسل التعليقات على كل مهمة، لذا يمكنك الاحتفاظ بجميع المحادثات في مكانها الصحيح - بجانب عملك. وباستخدام الأتمتة والقواعد، يقوم ClickUp بتمرير المهام بين أعضاء فريقك لإبقاء الكرة تتحرك في جميع الأوقات.
باستخدام علاقات ClickUp، من السهل ربط المهام والمستندات من مساحة العمل
هل تقوم بمهمة وفقًا لجدول يومي أو أسبوعي أو شهري؟ نحن معك. ما عليك سوى إعداد مهمة متكررة مرة واحدة وسيقوم ClickUp تلقائيًا بتعبئة التقويم الخاص بك في ثوانٍ.
ClickUp أفضل الميزات
- تبسيط إنشاء المهام باستخدامقالب إدارة مهام ClickUp
- قسّم المهام الكبيرة إلى مهام صغيرة بحجم صغير ومتناهية الصغر
- تخصيص مهام المشروع بأكثر من 35 مهمةClickApps
- أنشئ قاعدة بيانات للمهام لغربلة مئات المهام في عملك بسرعة
- دمج المستندات ولوحات المعلومات ولوحات المعلومات واللوحات البيضاء والأهداف والمحادثات في نظام أساسي واحد
قيود ClickUp
- بعض الميزات، مثلClickUp AIمتاحة فقط للحسابات المدفوعة
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا؛ 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع شهريًا
- الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا؛ 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع شهريًا
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)
2. سير العمل
عبر سير العمل Workflowy عبارة عن أجزاء متساوية برنامج إدارة المهام وأداة لتفريغ الأفكار وتخزين الملفات. يصف نفسه كبديل لـ Evernote و DropBox.
يحتوي Worflowy على عرض قائمة مهام بسيط، على الرغم من أنه يمكنك تحويله إلى لوحة كانبان إذا لزم الأمر.
استخدم Workflowy لتحميل الملفات والصور لحفظها لوقت لاحق. يمكنك الاحتفاظ بها لنفسك أو مشاركة رابط لهذه الملفات بسرعة مع المتعاونين. لا يتطلب Workflowy من المتعاونين أن يكون لديهم حساب، مما يجعل التعاون أثناء التنقل أمراً سهلاً.
أفضل ميزات Workflowy
- يحتوي Workflowy على تطبيق على نظامي iOS وAndroid
- تنظيم ملاحظاتك باستخدام علامات Workflowy
- تحويل القوائم إلى لوحات كانبان
- طي بعض التفاصيل أو القوائم بحيث لا ترى سوى المعلومات المهمة في الوقت الحالي
قيود Workflowy
- يحد الإصدار المجاني من تخزين الملفات والتعاون والرموز النقطية
أسعار Workflowy
- مجاني للأبد
- الإصدار الاحترافي: 4.99 دولارًا شهريًا
تقييمات ومراجعات Workflowy
- G2: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييمًا)
- Capterra: 4.6/5 (10 مراجعات)
3. تذكر الحليب
عبر تذكر الحليب تطبيق Remember the Milk هو نظام رائع وقوي بشكل مدهش لإدارة المهام لحياتك الشخصية والمهنية. 🐮
تسمح لك ميزة الإضافة الذكية بإضافة تفاصيل المهمة بسرعة في سطر واحد فقط مع تفاصيل تواريخ الاستحقاق والمهام المتكررة والعلامات والمزيد. في حين أن معظم تطبيقات إدارة المهام سترسل لك تذكيرات، يعجبنا أن تطبيق Remember the Milk لا يقدم تذكيرات عبر التطبيق فحسب، بل يقدم أيضًا تذكيرات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية والرسائل الفورية وحتى عبر X (المنصة المعروفة سابقًا باسم تويتر).
تذكر الحليب أفضل الميزات
- يتكامل مع مساعد Google، وAlexa، وSiri، وغير ذلك الكثير
- يوفر "ذا ديريك" تطبيقات أنشأها المجتمع لتوسيع وظائف "تذكّر الحليب
- تنظيم المهام باستخدام علامات ومهام فرعية مرمزة بالألوان
- الاتصال ب DropBox أو Google Drive لإرفاق الملفات بالمهام
قيود "تذكّر الحليب
- تحتاج إلى استخدام "ميلك سكريبت" (جافا سكريبت) لإنشاء عمليات تلقائية مخصصة في أداة إدارة المشروع
- الاشتراك السنوي البالغ 40 دولارًا أمريكيًا هو سعر باهظ للإصدار المتميز
تذكر تسعير "ميلك سكريبت
- مجاني
- 39.99 دولارًا سنويًا للميزات التي تمت ترقيتها
تذكر الحليب التقييمات والمراجعات
- G2: 4.4/5 (16 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم)
4. مهام جوجل
عبر مهام جوجلمهام جوجل هو إصدار جوجل من تطبيق قائمة المهام. ولكنه ليس تطبيقاً مستقلاً بذاته. تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى Gmail أو تقويم Google أو Google Drive للوصول إلى مهامك.
وتكمن الفائدة الكبرى لتطبيق Tasks في مدى تكامله مع منتجات Google الأخرى. إذا كنت من مؤسسي Google، فإن تطبيق قائمة المهام هذا لا يحتاج إلى تفكير. يمكنك الوصول إلى مهامك من بريدك الإلكتروني، وشرائح العروض التقديمية، والتقويم، وغير ذلك دون التنقل بين المنصات المختلفة. 📩
الآن، هل تطبيق Tasks هو أقوى بديل لـ OmniFocus؟ لا، ولكن بساطته وتكامله مع منتجات Google يجعل منه خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يحتاجون إلى مدير مهام بسيط.
على الرغم من أن مهام Google Tasks مجانية من الناحية الفنية، إلا أن معظم الشركات يمكنها الوصول إليها من خلال الاشتراك في Google Workspace.
أفضل ميزات "مهام Google
- تتكامل "مهام Google" بسلاسة مع "مساعد Google" للتذكير بدون استخدام اليدين
- مزامنة المهام مع الأجهزة الأخرى في الوقت الفعلي تقريبًا
- واجهة مبسطة يسهل فهمها والتنقل فيها
قيود "مهام Google
- يفتقر إلى الميزات المتقدمة لبدائل OmniFocus الأخرى
- لا يمكنك الإشارة إلى المتعاونين الآخرين أو استخدامه كأداة حقيقية لإدارة المشاريع
- لا يوجد تطبيق ويب مستقل، وهو ما يمثل مشكلة لمستخدمي الحواسيب المكتبية الذين يريدون حلاً أكثر شمولاً لإدارة المهام
تسعير مهام Google Tasks
- مجاني
تقييمات ومراجعات مهام جوجل
- G2: 4.7/5 (أكثر من 14,700 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 40,500 تقييم)
5. 2\2
عبر 2العمل توصف 2Do نفسها بأنها أداة "إنجاز المهام" (GTD) كاملة الميزات. في حين أنه مخصص في المقام الأول لأجهزة iPhone و iPad و Mac، إلا أنه يوفر أيضًا تطبيقًا للهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android لإدارة المهام البسيطة.
لكن لا تدع واجهة المستخدم البسيطة تخدعك. قد لا يبدو تطبيق 2Do قادراً على فعل الكثير، لكن هذه المنصة تحتوي على الكثير من الميزات. يمكنك تجميع المهام معًا لسهولة التنظيم وتصفية المهام حسب العلامة والموقع والنطاق الزمني للعثور على ما تبحث عنه.
على الرغم من عدم توفره على نظام أندرويد، إلا أن خاصية الإضافة السريعة (iOS) و"الإدخال السريع" (Mac) تتيح إضافة إدخالات مهام متعددة ببضع نقرات فقط.
بالمناسبة، 2Do فريد من نوعه لأنه يقدم رسوم ترخيص لمرة واحدة بدلاً من اشتراك SaaS. إذا كنت تحب فكرة الدفع مقابل البرنامج بشكل مباشر، فقد يكون هذا بديلاً جيداً لبرنامج OmniFocus لفريقك.
أفضل ميزات 2Do 2Do
- استمتع براحة البال مع النسخ الاحتياطية التلقائية
- تحرير المهام دفعة واحدة ببضع نقرات فقط
- جدولة ذكية لإخفاء المهام حتى يحين وقت العرض، بحيث ترى فوضى أقل في خلاصتك
قيود 2Do 2Do
- 2Do أكثر ملاءمة لنظام iOS، لذلك قد لا يتمكن مستخدمو Android من الوصول إلى جميع الميزات
- إنه معقد بشكل مخادع ولديه منحنى تعليمي لبرنامج إدارة المهام
تسعير 2Do 2Do
- ترخيص مستخدم واحد: 49.99 دولارًا أمريكيًا لما يصل إلى خمسة أجهزة MacOS شخصية
- ترخيص متعدد المستخدمين: 149.99 دولارًا أمريكيًا لما يصل إلى خمسة أفراد لكل منهم أربعة أجهزة MacOS
2Do التقييمات والمراجعات
- G2: 3.5/5 (2 تقييم)
- Capterra: غير متاح
6. هيتاسك
عبر هيتاسك Hitask هو بديل قوي ل OmniFocus. فهو لا يخزن مهامك فحسب، بل يخزن أيضًا المشاريع والأحداث في قائمة الانتظار الخاصة بك. 📅
يأتي Hitask بميزات تنظيمية رائعة: فرز مهامك ومشاريعك باستخدام العلامات والعلامات الملونة. التعاون بسهولة مع أعضاء الفريق من خلال تقويم الفريق المشترك وتخزين المستندات.
والجزء الأفضل؟ يوفر Hitask إمكانية تتبع الوقت لكل مهمة وحتى إنشاء تقارير عن الوقت.
يتكامل Hitask مع تقويم Google ومهام Google، مما يجعله أداة مفيدة لتوسيع وظائف أصول Google الحالية.
وهو متاح أيضًا على الويب وأجهزة ماك وويندوز وأندرويد وآيفون وآيباد، لذا من المحتمل أن يتمكن جميع أعضاء فريقك من استخدام Hitask.
أفضل ميزات Hitask
- اختر من يمكنه رؤية أغراضك باستخدام أذونات انتقائية
- الوصول عبر أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد
- إنشاء المهام عبر البريد الإلكتروني لحساب Hitask الخاص بك
قيود Hitask
- أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في دعم العملاء
- أبلغ مستخدمون آخرون عن بطء الأداء ومواطن الخلل
تسعير Hitask
- مجاني
- الشركات: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات هيتاسك
- G2: 4.4/5 (96+ تقييم)
- Capterra: 4.0/5 (أكثر من 40 تقييم)
7. نوزبي
عبر نوزبي صُمم Nozbe خصيصًا لأصحاب الأعمال الذين يريدون بديلاً ل OmniFocus لكل من مهام العمل والمهام الشخصية. إنه منظم حسب المشاريع، والمهام، والتعليقات ليمنحك التحكم في مهامك اليومية. يمكنك أيضًا تفضيل مشاريع معينة بحيث تكون في أعلى تطبيقك في جميع الأوقات. إما أن تحتفظ بالمهام لنفسك أو تشاركها مع فريقك لإبقاء الكرة تتدحرج.
يعمل Nozbe على أجهزة Mac وWindows وAndroid وiPad وiPhone، وحتى دون اتصال بالإنترنت أثناء السفر. يمكنك تسجيل الدخول إما باستخدام تسجيل الدخول إلى Google أو Apple، لذا لا داعي لإنشاء معلومات تسجيل دخول أخرى.
أفضل ميزات نوزبي
- تسلط ميزة "الوارد" الضوء على مهام اليوم والمهام المتأخرة والإشعارات حول أي شيء يحتاج إلى انتباهك
- تقويمات إدارة المشاريع تمنحك القدرة على تحديد ما هو الأكثر أهمية
- أنشئ مساحات منفصلة لمهامك الشخصية ومهام العمل (حتى لا يرى الموظفون عن طريق الخطأ المهام الشخصية مثل "حجز تنظير القولون")
قيود نوزبي
- لا يتضمن Nozbe تتبع الوقت
- أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات في المزامنة
تسعيرة نوزبي
- مجاني
- القسط: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات Nozbe
- G2: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)
8. كوير
عبر كوير Quire هو أحد أفضل بدائل OmniFocus المصممة للتعاون الجماعي. تُعد ميزات السحب والإفلات وطرق العرض المتعددة مثالية لأي فريق، ولكنها مثالية ل Agile و Scrum على وجه التحديد.
يؤمن Quire بقوة المهمة الفرعية لدرجة أنه يسمح لك بإنشاء مهام فرعية فرعية فرعية. ومهام فرعية فرعية فرعية. فهمت الفكرة. هذا يكسر المشاريع الكبيرة إلى مهام صغيرة قابلة للتحقيق. ✅
استخدم طريقة عرض لوحة كانبان لرؤية عبء عمل الفريق في مكان واحد. عرض الجدول الزمني (المعروف أيضًا باسم عرض مخطط جانت) يصور المعالم الرئيسية لمحاسبة فريقك. طريقة عرض التقويم رائعة أيضًا لتنظيم جدول فريقك الزمني وجداول أعمال الاجتماعات.
كواير أفضل الميزات
- يتضمن Quire قوالب قابلة لإعادة الاستخدام
- مشاركة الروابط مع العملاء أو الفرق الخارجية لتعاون الفريق بشكل أسرع
- إحصائيات الصحة تراقب الحالة العامة لكل عضو في الفريق والمشروع
قيود كواير
- أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في التنقل في مساحات العمل
- يقول مستخدمون آخرون إنهم يريدون طريقة لتعيين تذكيرات بالمهام
تسعير كواير
- مجاني
- الاحترافية: 7.65 دولار/شهرًا لكل مستخدم
- القسط: 13.95 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: 19.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
كواير التقييمات والمراجعات
- G2: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييمًا)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 110 تقييمات)
9. أكيفلو
عبر أكيفلو Akiflow هي أداة موحدة لإدارة المهام تجمع المهام من أدوات التعاون الأخرى لتبسيط سير عملك. استورد المهام من Outlook و Asana و Todoist وعدد لا يحصى من المنصات الأخرى إلى Akiflow للحصول على عرض موحد لكل شيء.
هذا موفر للوقت تمامًا إذا كنت تعمل مع فرق عمل أو عملاء يستخدمون تطبيقات مختلفة لإدارة المهام - وقد سئمت من تسجيل الدخول إلى خمسة مديري مهام كل يوم.
نحن نحب مدى تركيز Akiflow على الاجتماعات. فهو يتصل بالتقويم الخاص بك لتبسيط التوافر، كما أنه يراعي المناطق الزمنية. ويمكنك أيضًا تخصيص وقت في تقويمك للتعامل مع مهام معينة، مما يمنحك وقتًا غير متقطع للتركيز على العمل الفعلي. 💡
أكيفلو أفضل الميزات
- خصص وقتًا في تقويمك للمهام الأكثر أهمية
- استخدم اختصارات لوحة المفاتيح الذكية لتحديد أولويات المهام أو تخطيطها أو تأجيلها
- مشاركة وقتك المتاح للاجتماعات بشكل انتقائي
قيود Akiflow
- السعر الشهري البالغ 25 دولارًا باهظ جدًا
- أبلغ بعض المستخدمين عن خلل في عمليات تكامل الجهات الخارجية
سعر أكيفلو
- 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات أكيفلو #### تقييمات ومراجعات أكيفلو
- G2: 5/5 (أكثر من 30 تقييم)
- Capterra: 4.8/5 (أكثر من 50 تقييم)
_تحقق من قائمتنا
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10. تودويست
عبر تودويست يُصنف Todoist نفسه كمدير مهام مدمج وتطبيق قائمة مهام. إنه موفر كبير للوقت للأشخاص الذين يريدون بديلاً ل OmniFocus يعمل في المكتب والمنزل. ما عليك سوى إعداد مساحات عمل منفصلة وستتمكن بسهولة من فصل مهام العمل عن المهام الشخصية مثل "اصطحاب فلفي إلى الطبيب البيطري"
ينظم Todoist المهام تلقائياً حسب تاريخ الاستحقاق. اطلع على ما لديك اليوم أو تحقق من المهام القادمة لمعرفة ما هو قادم. ولكن لا تقلق؛ يمكنك أيضًا إعداد فلاتر مخصصة لعرض مهامك الأكثر إلحاحًا.
أفضل ميزات Todoist
- التعرف على اللغة الطبيعية يملأ بسرعة تفاصيل قائمة المهام الخاصة بك
- مشاركة المشاريع مع العائلة أو زملاء العمل
- استخدم معرض القوالب لتتبع المشاريع، وجداول أعمال الاجتماعات، وغير ذلك الكثير
قيود Todoist
- تذكيرات المهام متاحة فقط في خطط Pro
تسعير تودويست
- مبتدئ: مجانًا
- للمحترفين: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا
تقييمات ومراجعات تودويست
- G2: 4.4/5 (760 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,250 تقييمًا)
تحقق من هذه
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اذهب مع تطبيق المهام الذي يقوم بكل شيء
يعد OmniFocus أداة قوية لإدارة العمل في حد ذاته، ولكنه ليس كل شيء ونهاية كل شيء. سواء كنت تريد نظامًا أساسيًا أكثر مرونة أو كنت تحتاج فقط إلى المزيد من الميزات، فإن بدائل OmniFocus في هذا الدليل ستوصلك إلى حيث تريد. 🤸
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