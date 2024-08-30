10 أدوات للذكاء الاصطناعي للتعليقات التوضيحية ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي في 2025

هل تمر عليك تلك الأيام التي تقضي فيها وقتاً طويلاً في التحديق في صفحة فارغة، محاولاً يائساً إنشاء تعليق جذاب وغني بالمعلومات؟

لقد مررنا بذلك أيضًا! إن الكفاح من أجل إلهام التسميات التوضيحية على وسائل التواصل الاجتماعي أمر حقيقي. الكتابة بالذكاء الاصطناعي تعمل أدوات كتابة الإعلانات كمساعد لك في كتابة الإعلانات، حيث تكتب تعليقات مخصصة وجذابة مصممة لتلقى صدى لدى جمهورك المستهدف.

تعليقات مضحكة، أو قصص مبهجة، أو قصص مؤثرة، أو رسائل احترافية حادة - يقوم مولد التعليقات بالذكاء الاصطناعي بإنشاء كل ذلك في جزء صغير من الوقت الذي تستغرقه أنت في كتابة التعليقات.

ومع ذلك، نوصيك باستخدام هذه الأدوات للإلهام فقط. بغض النظر عن مدى تقدم الذكاء الاصطناعي، لا يوجد بديل للإبداع البشري.

ومع ذلك، سنقوم الآن بتفصيل أفضل عشرة مولدات للتعليقات على الذكاء الاصطناعي لنمنحك نظرة شاملة على ميزاتها ووظائفها. تابع القراءة.

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات التسميات التوضيحية للذكاء الاصطناعي؟

تؤدي العديد من مولدات التسميات التوضيحية بالذكاء الاصطناعي المهمة، ولكن اختيار الأداة المناسبة يتطلب نظرة فطنة.

إليك بعض الاعتبارات الرئيسية التي يجب أن تأخذها في الحسبان:

جودة التسمية التوضيحية: هذا أمر غير قابل للتفاوض. ابحث عن أداة تقدم مجموعة من خيارات الأسلوب، بدءًا من التعليقات ذات السطر الواحد على إنستجرام إلى التعليقات المصقولة على لينكد إن. يجب أن تتوافق التسميات التوضيحية مع صوت علامتك التجارية ونوع المحتوى وأن تجذب انتباه القارئ

هذا أمر غير قابل للتفاوض. ابحث عن أداة تقدم مجموعة من خيارات الأسلوب، بدءًا من التعليقات ذات السطر الواحد على إنستجرام إلى التعليقات المصقولة على لينكد إن. يجب أن تتوافق التسميات التوضيحية مع صوت علامتك التجارية ونوع المحتوى وأن تجذب انتباه القارئ خيارات إضفاء الطابع الشخصي: ستتيح لك أفضل منصة للذكاء الاصطناعي لإنشاء التسميات التوضيحية إمكانية التخصيص باستخدام الكلمات الرئيسية والتركيبة السكانية المستهدفة وحتى إرشادات صوت العلامة التجارية

ستتيح لك أفضل منصة للذكاء الاصطناعي لإنشاء التسميات التوضيحية إمكانية التخصيص باستخدام الكلمات الرئيسية والتركيبة السكانية المستهدفة وحتى إرشادات صوت العلامة التجارية اقتراحات الوسوم: ابحث عن الذكاء الاصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي أداة تقترح الهاشتاغات ذات الصلة والهاشتاغات الرائجة لزيادة إمكانية اكتشاف منشوراتك

ابحث عن الذكاء الاصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي أداة تقترح الهاشتاغات ذات الصلة والهاشتاغات الرائجة لزيادة إمكانية اكتشاف منشوراتك التعرّف على الصور: ضع في اعتبارك الأدوات التي تحتوي على إمكانات التعرّف على الصور التي تحلل صورك وتُنشئ تعليقات تكمّل الصور

ضع في اعتبارك الأدوات التي تحتوي على إمكانات التعرّف على الصور التي تحلل صورك وتُنشئ تعليقات تكمّل الصور واجهة سهلة الاستخدام : عند إنشاء التسميات التوضيحية، يجب أن تتجنب أن تعيقك الواجهة المربكة. اختر منشئ محتوى الذكاء الاصطناعي سهل الاستخدام مع تصميم بديهي ومنحنى تعليمي قصير

: عند إنشاء التسميات التوضيحية، يجب أن تتجنب أن تعيقك الواجهة المربكة. اختر منشئ محتوى الذكاء الاصطناعي سهل الاستخدام مع تصميم بديهي ومنحنى تعليمي قصير مرونة في طول المحتوى: المثالي أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي يجب أن تكون قادرة على تكييف طول مخرجاتها بحيث يمكنك صياغة تعليقات مناسبة لكل منصة من منصات التواصل الاجتماعي

المثالي أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي يجب أن تكون قادرة على تكييف طول مخرجاتها بحيث يمكنك صياغة تعليقات مناسبة لكل منصة من منصات التواصل الاجتماعي التسعير: تهدف أدوات توليد التسميات التوضيحية بالذكاء الاصطناعي إلى توفير الوقت والمال. قم بتقييم خطط التسعير والميزات المقدمة للعثور على الأداة التي تقدم أفضل قيمة لميزانيتك

أفضل 10 أدوات للتعليقات التوضيحية بالذكاء الاصطناعي في 2024

لقد قمنا بتنسيق أفضل عشر أدوات لتوليد التسميات التوضيحية بالذكاء الاصطناعي التي تأتي بميزات مثيرة وستساعدك على إتقان التسميات التوضيحية.

إليك الأدوات التي نوصي بها:

**1. ClickUp



استخدم ClickUp Brain لإعادة توظيف الفقرات في المدونات في تعليقات آسرة للمحتوى الخاص بك.

ClickUp هي واحدة من أفضل منصات الإنتاجية المتكاملة وأكثرها شهرة في السوق. أداتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي, ClickUp Brain ممتاز لابتكار أفكار جديدة للتعليق والتغلب على عوائق الكتابة العنيدة.

مع القليل من المعلومات مثل جمهورك المستهدف، وصوت علامتك التجارية، والرسالة المطلوبة، يمكن ل ClickUp Brain صياغة تعليقات جذابة وثاقبة لأي منصة تواصل اجتماعي أو تيك توك أو إنستغرام.

يمكن لـ مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي يتكامل بسلاسة مع المجموعة بأكملها، مما يساعدك على وضع الأفكار وتأليف المحتوى حسب الحاجة.

كما يساعدك ClickUp أيضًا في الردود السريعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على رسائلك المختصرة باقتراحات ذكية مدركة للسياق حتى لا تتأثر مشاركتك أبدًا.

يعمل ClickUp Brain على تبسيط إنشاء القوالب باستخدام مهام ClickUp Tasks و مستندات ClickUp . حتى أنه ينشئ نسخًا من التسجيلات من المقاطع.

تم تصميم ClickUp Brain لمساعدتك على تعزيز الإنتاجية من خلال مطالبات مدعومة بالأبحاث لجميع احتياجاتك. استخدم أفضل اختراقات الذكاء الاصطناعي للمطالبات الجديرة بالملاحظة، والموجزات، ودراسات الحالة، والمحتوى الجذاب للمدونات، وأوصاف المشاريع.

أفضل ميزات ClickUp

إنشاء تعليقات توضيحية عالية الجودة : أنشئ تسميات توضيحية عالية الجودة على وسائل التواصل الاجتماعي تجسّد صوت علامتك التجارية وتعزز المشاركة

: أنشئ تسميات توضيحية عالية الجودة على وسائل التواصل الاجتماعي تجسّد صوت علامتك التجارية وتعزز المشاركة أداة كتابة متقدمة: أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي لصياغة الملخصات، وتنسيق النسخ للمبيعات والتسويق، وإنشاء أوصاف المنتجات، والتعليقات التوضيحية والموجزات

أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي لصياغة الملخصات، وتنسيق النسخ للمبيعات والتسويق، وإنشاء أوصاف المنتجات، والتعليقات التوضيحية والموجزات أكثر من 1000 تكامل : تبسيط الأداء وتحسين الكتابة أثناء التنقل مع العديد من عمليات تكامل ClickUp التي تتيح الأداء السلس عبر المنصات

: تبسيط الأداء وتحسين الكتابة أثناء التنقل مع العديد من عمليات تكامل ClickUp التي تتيح الأداء السلس عبر المنصات تدقيق إملائي مدمج : تصحيح الأخطاء الإملائية دون الحاجة إلى إضافات إضافية داخل المنصة لكتابة خالية من الأخطاء ونسخة العلامة التجارية

: تصحيح الأخطاء الإملائية دون الحاجة إلى إضافات إضافية داخل المنصة لكتابة خالية من الأخطاء ونسخة العلامة التجارية القوالب: قوالب عامة للاستخدام المستقبلي إلى جانب قوالب أكثر تخصصًا مثلقالب وسائل التواصل الاجتماعي ClickUp أمان البيانات: منع استخدام البيانات لتدريب النموذج والحفاظ على أمان بياناتك أثناء استخدام ClickUp Brain

قوالب عامة للاستخدام المستقبلي إلى جانب قوالب أكثر تخصصًا مثلقالب وسائل التواصل الاجتماعي ClickUp

تم تصميم قالب ClickUp للوسائط الاجتماعية لمساعدتك في إدارة تواجدك على وسائل التواصل الاجتماعي في مكان واحد.

تنزيل هذا القالب

قيود النقر فوق

منحنى تعليمي حاد بسبب عدد عمليات التكامل

ستكون أدوات إنشاء التسميات التوضيحية المخصصة خيارًا أفضل إذا لم تكن بحاجة إلى إدارة مشروع وسائل التواصل الاجتماعي الميزات

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات/شهرًا لكل مستخدم

7 دولارات/شهرًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. AISEO

عبر AISEO AISEO هو مساعد قادر على كتابة النصوص مدعوم بالذكاء الاصطناعي. يتميز عن التسميات التوضيحية التقليدية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال توفير ميزات فريدة ومفيدة، مثل أداة إعادة الصياغة المتقدمة المدمجة ومدقق قابلية القراءة.

يمكن أن تكون أداة إعادة الصياغة في AISEO مفيدة إذا كنت تبحث فقط عن أشكال مختلفة لتعليق واحد لنشره على مواقع متعددة. كما أن إعادة الصياغة تجعل جملك أو فقراتك أكثر وضوحًا أو إيجازًا.

يمكن أن تساعدك هذه الأداة أيضًا في تحسين سهولة قراءة تعليقاتك من خلال اقتراح تغييرات على بنية الجملة والمفردات. بالإضافة إلى التعليقات، يمكن لـ AISEO إنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وأوصاف المنتجات ومنشورات المدونات.

تزعم الأداة أيضًا أن محتواها لا يمكن تمييزه عن المحتوى المكتوب بواسطة البشر.

أفضل ميزات AISEO

القدرة على إدراج الكلمات الرئيسية التي يقدمها المستخدم بشكل طبيعي في التسميات التوضيحية التي يتم إنشاؤها

إمكانية إنشاء محتوى بعدة لغات

يسهل تخصيص الصوت الذي ستُكتب به التسميات التوضيحية

مكتبة واسعة من القوالب المفيدة

قيود AISEO

يولد أحيانًا معلومات غير صحيحة واقعيًا

الأسعار باهظة مقارنة بمنافسيها

تسعير AISEO

خطة مجانية

خطة النمو: 24 دولارًا شهريًا

24 دولارًا شهريًا خطة التوسع: 44 دولارًا شهريًا

44 دولارًا شهريًا خطة الفريق: 99 دولارًا شهريًا خطة الفريق: 99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات AISEO

G2 : 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم)

3. Copy.ai

عبر Copy.ai Copy.ai عبارة عن أداة غنية بالميزات لتوليد التسميات التوضيحية التي تفهم لغة المشاركة. أخبر الأداة قليلاً عن علامتك التجارية أو الرسالة التي تريد نقلها، وستظهر لك مجموعة من التسميات التوضيحية - من التسميات الغريبة وغير الرسمية إلى التسميات المصقولة والاحترافية.

في بضع نقرات فقط، سيكون لديك مجموعة من الخيارات المصممة لجذب انتباه جمهورك وإثارة محادثة إذا كنت ترغب في زيادة تواجدك مع أدوات إنستغرام .

Copy.ai متعدد الاستخدامات للغاية ويساعد في إنشاء كل شيء بدءًا من تعليق مرح على Instagram إلى سؤال مثير للتفكير على LinkedIn. كما أنه يحافظ على اتساق صوتك مع الحفاظ على تناسق صوتك مع التقاط الدرجة اللونية الفريدة المطلوبة لتناسب كل منصة.

يولي Copy.ai أولوية قصوى لقنوات مثل Instagram. فهو يحتوي على العديد من القوالب لإنشاء تسميات توضيحية جذابة، بما في ذلك قوالب منفصلة لمقاطع الفيديو والصور.

أفضل ميزات Copy.ai Copy.ai

تحميل صورتك لإنشاء تعليق مدعوم بالذكاء الاصطناعي في غضون ثوانٍ

تحليل متقدم للصور يأخذ في الاعتبار الاتجاهات الحالية لإنشاء تعليقات توضيحية تزيد من التفاعل

تتوفر مجموعة واسعة من الاختلافات اللونية في الإصدار المجاني

إنشاء تسميات توضيحية دقيقة ومدركة للسياق

قيود Copy.ai

يمكن للمستخدمين المجانيين توليد 2000 كلمة فقط في الشهر

كانت هناك بعض الشكاوى حول دعم العملاء

أسعار كوبي.ai

مجاني للأبد

الخطة الاحترافية: 49 دولارًا شهريًا

49 دولارًا شهريًا خطة الفريق: 249 دولارًا أمريكيًا شهريًا

249 دولارًا أمريكيًا شهريًا خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات كوبي.ai

G2: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.4/5 (60 تقييمًا)

4. بالي

عبر بالي Pallyy هو منشئ تعليقات ذكي يتجاوز الاقتراحات العامة. فهو يأتي فوراً بتعليقات توضيحية ذكية وجذابة تتناسب تماماً مع سياق منشورك على أي منصة تواصل اجتماعي، وليس فقط على إنستغرام.

Pallyy ليس حلاً واحداً يناسب الجميع. أخبر الأداة بما تنشره (الهاشتاجات والكلمات المفتاحية لها مفعول السحر هنا)، وستقوم الأداة بإنشاء تعليقات توضيحية تتناسب مباشرةً مع المحتوى الخاص بك.

بصرف النظر عن إنشاء التسميات التوضيحية، فإن Pallyy عبارة عن منصة كاملة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي. لديها كل الخصائص التي تتوقعها في أداة كاملة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، مثل المراقبة الاجتماعية و الاستماع الاجتماعي . يتضمن ذلك نشر المنشورات المجدولة على منصات متعددة، والرد على الرسائل، والتحليلات المتعمقة.

واجهة Pallyy سهلة الاستخدام تجعل التنقل سهلاً، حتى بالنسبة للمبتدئين. يمكن أن تثير اقتراحات Pallyy الإبداعية الإلهام وتحصل على تلك الإعجابات المتتالية عندما تتعثر في كتابة التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.

أفضل ميزات بالي

مُولِّد التسميات التوضيحية مدمج في سير عمل جدولة منشورات Pallyy على وسائل التواصل الاجتماعي

لا يتطلب من المستخدمين تسجيل الدخول

يمكنه اقتراح ما يصل إلى 30 هاشتاجاً ذات صلة تلقائياً لتتماشى مع التسمية التوضيحية

قيود بالي

يجعل المستخدمين يرغبون في المزيد من خيارات التخصيص

إنه ليس الخيار الأفضل للمستخدمين الذين يبحثون عن تعليقات خاصة بالسياق أو تعليقات متخصصة

أسعار بالي

مجاني للأبد

الخطة المميزة: 18 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات بالي

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra 4.6/5 (أكثر من 60 صوتاً)

5. ستوري لاب

عبر ستوري لاب يتيح لك مُنشئ التسميات التوضيحية لوسائل التواصل الاجتماعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي من StoryLab إنشاء تسميات توضيحية عالية الجودة وجذابة لمقابلاتك على وسائل التواصل الاجتماعي. يركز على الميزات الخاصة بالقصص والعناصر التفاعلية مثل استطلاعات الرأي والاختبارات.

تم تكوين منشئ التسميات التوضيحية في StoryLab مسبقًا باستخدام أنماط كتابة دقيقة، مثل الاحترافية والإقناعية والجرأة والجرأة وغيرها. يتيح لك هذا النطاق الأسلوبي صياغة التسميات التوضيحية بطريقة تتناسب مع علامتك التجارية وجمهورك.

كما أن واجهة المستخدم البسيطة تجعلها سهلة الاستخدام؛ فهذه الأداة لا تحتوي عملياً على أي منحنى تعليمي.

أفضل ميزات StoryLab

تدعم مجموعة متنوعة من أنماط الكتابة

تأتي مع واجهة مستخدم بسيطة وبسيطة وبديهية

دعم متعدد المنصات

يولد تعليقات إبداعية من مطالبات أساسية إلى حد ما

قيود مختبر القصة

الإعلانات المشتتة للانتباه تعيق التجربة

المنافسون يقدمون ميزات أكثر بسعر مماثل

تسعير StoryLab

خمس جولات مجانية في الشهر

خطة غير محدودة بلس: 19 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات مختبر القصص

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

6. Hypotenuse AI

عبر Hypotenuse AI يبرز مولد التسميات التوضيحية ل Hypotenuse AI على وسائل التواصل الاجتماعي بين الحشود، مع التركيز على التسميات التوضيحية الخاصة بالسياق والتي تشبه الإنسان.

صُمم Hypotenuse AI من الألف إلى الياء لفرق تحسين محركات البحث والعلامات التجارية الإلكترونية والمؤسسات، ويتيح لك Hypotenuse AI إنشاء منشورات المدونة وأوصاف المنتجات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات وغيرها من المنشورات دون عناء، بالإضافة إلى التسميات التوضيحية.

إن Hypotenuse AI موثوق به ومستخدم من قبل علامات تجارية مشهورة مثل YCombinator وVodafone وBlu Zone Sports والخطوط الجوية القطرية وDell.

تبرز هذه الأداة لأنها تدرّب الذكاء الاصطناعي الخاص بها على فهم صوت علامتك التجارية عندما تقدم إرشادات الكتابة والعلامة التجارية الخاصة بك. والنتيجة؟ تحصل على محتوى مخصص وفريد من نوعه بشكل لا يصدق.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي #### Hypotenuse AI

يُنشئ نموذج الذكاء الاصطناعي مخرجات توضيحية تناسب صوت علامتك التجارية

يوفر خدمة تحويل الصورة إلى تعليق

يتيح لك معاينة كيف ستبدو التسمية التوضيحية على منشوراتك على Instagram أو TikTok قبل نشرها

ميزات متخصصة مثل إنشاء التسميات التوضيحية المجمّعة، والتحسين التلقائي لتحسين محركات البحث، والتكامل المباشر مع وحدات إدارة معلومات المستخدمين، والتي تلبي احتياجات العلامات التجارية الإلكترونية

تضمن خاصية التحقق من الانتحال المدمجة أن تكون التسميات التوضيحية التي تم إنشاؤها فريدة لعلامتك التجارية

قيود الذكاء الاصطناعي

عدم وجود نسخة تجريبية مجانية للمستخدمين الأفراد

منحنى تعليمي حاد نسبياً

تسعير الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي

الخطة الفردية: 24 دولارًا شهريًا

24 دولارًا شهريًا خطة الفرق : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي: دولارًا أمريكيًا

G2: 4.7 (أكثر من 15 تقييم)

4.7 (أكثر من 15 تقييم) Capterra: تقييمات غير كافية

7. جاسبر

عبر جاسبر Jasper هي أداة متعددة الاستخدامات وديناميكية لإنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي. إلى جانب التعليقات على Instagram، يمكن ل Jasper إنتاج نسخ عالية الجودة على الفور للقنوات الاجتماعية، وكذلك لرسائل البريد الإلكتروني والمدونات.

باستخدام قوالب تعليقات منشورات الصور سهلة الاستخدام من Jasper، يمكنك إنشاء محتوى جذاب لوسائل التواصل الاجتماعي بلغات مختلفة.

باستخدام Jasper، يمكنك إطلاق محتوى الوسائط الاجتماعية وتنسيقه عبر منصات متعددة مع الحفاظ على اتساق رسائل علامتك التجارية. كما يوفر Jasper أيضًا مساعدة الذكاء الاصطناعي للعلامة التجارية لتطوير محتوى متوافق مع العلامة التجارية بسرعة أثناء التنقل.

أفضل ميزات جاسبر

تكامل قوي مع Google Workspace

إنشاء محتوى قابل للتكيف مصمم خصيصًا لمختلف الجماهير والأشكال واللغات مع الحفاظ على صوت العلامة التجارية

يسمح بإدارة حملات كاملة على وسائل التواصل الاجتماعي

نماذج الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط التي تنشئ محتوى مرئيًا يتماشى مع التسميات التوضيحية الخاصة بك

قيود جاسبر

الإصدار المجاني له قابلية تخصيص محدودة ويترك المستخدمين يرغبون في المزيد

ليس الأفضل في تقديم تعليقات تقنية وتفاصيل، ويمكن أن يكون غير دقيق في بعض الأحيان

أسعار جاسبر

نسخة تجريبية مجانية

خطة المبدع : 39 دولارًا شهريًا

: 39 دولارًا شهريًا الخطة الاحترافية : 59 دولارًا شهريًا

: 59 دولارًا شهريًا خطة الأعمال: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات جاسبر: التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 1200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra 4.8/5 (أكثر من 1800 صوت)

8. سوشيال بي

عبر SocialBee SocialBee هو أداة مثالية لإنشاء تعليقات متسقة ومبتكرة ومنتجة على وسائل التواصل الاجتماعي. وهي تقدم مجموعة من القوالب السريعة المصممة خصيصًا للمنصات الاجتماعية مثل LinkedIn و Pinterest و TikTok وغيرها من المنصات الشهيرة.

أثناء إنشاء تعليقاتك باستخدام القالب الموجه الشامل، يتيح لك SocialBee تحديد النغمة المطلوبة، وعدد الكلمات التقريبي، وعدد المنشورات، وغيرها من المعلمات. تسهل هذه الأداة الذكية أيضًا مهمتك من خلال إنشاء الوسوم المناسبة لمنشورك تلقائيًا.

إلى جانب توليد التسميات التوضيحية على إنستجرام، يقدم SocialBee ميزات متقدمة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي وتوليد المحتوى المرئي.

أفضل ميزات SocialBee الاجتماعية

القدرة على إنشاء أشكال متعددة من المخرجات وتعديلها حسب الحاجة

يضيف مدير الهاشتاج تلقائيًا الهاشتاجات والرموز التعبيرية ذات الصلة إلى التسميات التوضيحية على وسائل التواصل الاجتماعي

يوصي SocialBee Copilot بأفضل المنصات وأوقات النشر لنشر المحتوى الخاص بك

يقوم بتحليل مقاييس الأداء للمحتوى المنشور الخاص بك لتقديم رؤى تفاعلية

قيود SocialBee الاجتماعية

واجه العديد من المستخدمين مشاكل في الجدولة الزمنية

إنشاء التعليقات المجمعة ليست من نقاط قوته

تسعير SocialBee

إصدار تجريبي مجاني لمدة 14 يومًا

خطة التمهيد : 29 دولارًا شهريًا

: 29 دولارًا شهريًا خطة التسريع : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا الخطة الاحترافية: 99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات SocialBee الاجتماعية

G2: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 35 تقييم)

9. سوشيال بو

عبر سوشال بو على عكس منافسيها، لا يتطلب منشئ التسميات التوضيحية المجانية للذكاء الاصطناعي في SocialBu عملية تسجيل طويلة أو معلومات بطاقة ائتمان لاستخدامها دون قيود. وهذا يجعل استخدام SocialBu أحد أسهل الطرق لإنشاء تعليقات مقنعة وفريدة من نوعها على وسائل التواصل الاجتماعي.

يقوم SocialBu بإنشاء تعليقات عالية الجودة ومخصصة على إنستجرام من خلال تشغيل الصورة أو الفيديو أو الوصف النصي الذي تقدمه من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي الحاصلة على براءة اختراع. تأخذ الأداة في الاعتبار الحالة المزاجية للمحتوى الخاص بك وموضوعه وسياقه لإنشاء تعليقات توضيحية دقيقة وذات صلة.

وبغض النظر عن إنشاء التعليقات، فإن SocialBu بارع أيضًا في إنشاء منشورات كاملة ومطالبات لـ Text2img ومنشورات المدونة والاقتباسات باستخدام الذكاء الاصطناعي الخاص به. إنها أداة أنيقة للمدراء مع العديد من خصائص إدارة الوسائط الاجتماعية المفيدة، مثل تقويم المحتوى .

أفضل ميزات SocialBu

عملية إنشاء التعليقات السلسة والفعالة والممتعة

سير عمل إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي مجاني تمامًا للاستخدام

واجهة بسيطة وواضحة؛ لا يوجد دفع مزعج أو تذكير بالتسجيل

يأتي مع خيارات واسعة النطاق للجدولة اللاحقة

قيود SocialBu الاجتماعية

الحد الأدنى من الوظائف، لا يأتي مع ميزات المستوى المتقدم

إنشاء التعليقات المستندة إلى الصور لا يجدي نفعًا أو لا يجدي نفعًا

تسعير SocialBu

مجاني للأبد

الخطة القياسية : 19 دولارًا شهريًا

: 19 دولارًا شهريًا الخطة الممتازة : 59 دولارًا شهريًا

: 59 دولارًا شهريًا الخطة الفائقة: 199 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات SocialBu الاجتماعية

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: 4.4/5 (50 تقييم)

10. أي كلمة

مصدر الصورة: أي كلمةأي كلمة هي أداة قوية ومليئة بالميزات ومُنشئة للتعليقات التوضيحية بالذكاء الاصطناعي تلبي احتياجات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تستخدم هذه الأداة بنية GPT-4 وتتألق من خلال إنشاء تسميات توضيحية جذابة ومقنعة لمنصات مثل Facebook وInstagram وLinkedIn وX وغيرها.

تتفوق Anyword في الاستهداف الدقيق. فهي تقوّي هوية علامتك التجارية وبيانات جمهورك وتُنشئ تعليقات توضيحية تخاطب السوق المستهدفة مباشرةً. ويمكنه أيضاً إنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الرموز التعبيرية والهاشتاج لزيادة التفاعل والوصول إلى أقصى حد.

يجعل Anyword من السهل إنشاء محتوى مخصص وفريد من نوعه حسب ملف تعريف عميلك المثالي بمجرد إدخال مطالبة.

أفضل ميزات تطبيق Anyword

التنبؤ بالأداء يحلل الأداء التقديري للتعليقات التوضيحية الخاصة بك، مما يتيح لك اختيار الأشكال عالية الأداء قبل النشر

تكامل سلس مع ChatGPT وNotion وHubSpot وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى

يتيح لك إدارة رسائل علامتك التجارية ونبرة الصوت وإرشادات الجمهور في مكان واحد

سير عمل سريع الاستجابة وبديهي لإنشاء التسميات التوضيحية

قيود أي كلمة

الأسعار مرتفعة

ينتج الذكاء الاصطناعي أحيانًا نتائج غير دقيقة

التسعير بأي كلمة

خطة البداية: 49 دولارًا شهريًا

49 دولارًا شهريًا خطة تعتمد على البيانات : 99 دولارًا شهريًا

: 99 دولارًا شهريًا خطة الأعمال : 499 دولارًا شهريًا

: 499 دولارًا شهريًا خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات: تقييمات ومراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 1100 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 1100 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 350 تقييم)

اكتب تعليقك الرائع التالي مع ClickUp أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي لقد غيّرت أدوات إنشاء المحتوى، وخاصة مولدات التسميات التوضيحية بالذكاء الاصطناعي، كيفية تعامل المسوقين ومديري وسائل التواصل الاجتماعي مع إنشاء المحتوى وسير عمل النشر. لقد أتاحت هذه الأدوات إمكانية إنشاء تعليقات إبداعية وجذابة لجميع أنواع المنشورات الاجتماعية في ثوانٍ.

مع وجود رفقاء مدعومين بالذكاء الاصطناعي يتولون عملية الكتابة، يمكن لمديري وسائل التواصل الاجتماعي التركيز على تحقيق نتائج أفضل في مجالات أخرى.

هل أنت محتار من أين تبدأ؟ انقر فوق يحل هذه المعضلة من خلال توفير حل شامل يلبي متطلباتك. مع وجود الأداة المناسبة تحت تصرفك، يمكنك الاستفادة من المحتوى لتحقيق كل ما تريد. من السهل البدء في استخدامه، ونعدك بأنك ستستخدمه في أكثر من مجرد التسميات التوضيحية. 😉 ابدأ مع ClickUp مجاناً .