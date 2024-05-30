كيفية استخدام Notebook LM لإدارة أبحاثك

البحث — يمكن أن يكون مثيرًا، حيث يكشف عن معارف جديدة ويحفز الاكتشاف. ولكنه يمكن أن يصبح سريعًا أمرًا مرهقًا. بين جبال من المقالات والملاحظات التي لا تنتهي، والصراع من أجل تجميع كل ذلك، يمكن أن يشعر المرء في مشروع بحثي وكأنه يسبح عكس التيار.

يساعد Notebook LM في التغلب على جزء كبير من هذه الصعوبات. إنه مساعد افتراضي قوي مصمم لتسهيل عملية البحث وزيادة الإنتاجية.

تستكشف هذه المقالة كيف يمكن لهذه الأداة المبتكرة أن تغير نهجك وتزيد إنتاجيتك كباحث أو عامل معرفي.

ما هو Notebook LM؟

تم تطوير Notebook LM بواسطة Google AI، وهو أداة بحث مبتكرة تستفيد من الذكاء الاصطناعي لتحويل سير عمل البحث. يمكنك اعتباره أداة تدوين ملاحظات فائقة القوة مزودة بمساعد بحث افتراضي مدمج.

في جوهره، يساعدك Notebook LM على تنظيم موادك البحثية وتحليل المعلومات وإنتاج مخرجات إبداعية بناءً على نتائجك.

عبر Notebook LM

إليك ما يجعله فريدًا:

على عكس روبوتات الدردشة، يعطي NotebookLM الأولوية لملاحظاتك ومصادرك الحالية. يعمل كمتعاون افتراضي، حيث يحلل النص لتوفير فهم أعمق للمحتوى

يمكن لـ NotebookLM تلخيص المعلومات وشرح الأفكار المعقدة وحتى طرح أفكار حول الروابط بين نقاط البحث الخاصة بك

تخيل منصة لتدوين الملاحظات تنتقل بسلاسة بين القراءة وطرح الأسئلة بناءً على بحثك والكتابة — كل ذلك في نفس المكان. يهدف NotebookLM إلى تحقيق هذا التدفق السلس. يمكنك استخدامه لعدة مستندات في وقت واحد

الميزات الرئيسية لـ Notebook LM

يتميز Notebook LM بمجموعة من الميزات التي يمكن للباحثين والعاملين في مجال المعرفة استخدامها:

1. تحديد المصادر

عبر Notebook LM

يمكنك استيراد موادك البحثية بتنسيقات مختلفة، بما في ذلك ملفات Google Docs وصفحات الويب وملفات PDF والأوراق البحثية والكتب الإلكترونية والنصوص العادية. يقوم Notebook LM باستخراج المحتوى وتحليله بذكاء، وبناء قاعدة معرفية مخصصة لمشروعك.

وهذا يلغي الحاجة إلى التبديل بين منصات متعددة ويجمع جميع مواد البحث في مكان واحد.

2. واجهة محادثة

عبر Notebook LM

انسَ القوائم والأوامر المعقدة. يستخدم NotebookLM واجهة تشبه الدردشة حيث يمكنك طرح أسئلة باللغة الإنجليزية البسيطة حول بحثك. هذا يجعل من السهل الحصول على المعلومات التي تحتاجها دون التورط في المصطلحات التقنية.

اطرح أسئلة ثاقبة مباشرة في دفتر ملاحظاتك. استكشف الروابط بين الموضوعات، واكتشف الأنماط الخفية في مجموعات البيانات الخاصة بك، واكتسب فهمًا أعمق لبحثك.

لا تكتفِ باستهلاك المعلومات بشكل سلبي؛ ييسر Notebook LM الاستكشاف النشط واكتشاف الأفكار ذات الصلة.

3. Pinboard

عبر Notebook LM

احفظ المقتطفات والصق النصوص من مواد البحث أو الاقتباسات أو ملاحظاتك الخاصة لسهولة الرجوع إليها. يساعدك ذلك على تتبع المعلومات المهمة ورؤية الروابط بين الأجزاء المختلفة من بحثك.

4. مساعدة شخصية بالذكاء الاصطناعي

قم بإنشاء ملخصات ومخططات وتخطيطات نصية إبداعية مثل منشورات المدونات والملخصات التنفيذية ومقترحات البحث بناءً على مدخلاتك. دع Notebook LM يتولى المهام الشاقة في إنشاء المحتوى، مما يتيح لك التركيز على التحليل والتفسير.

5. إدارة الاقتباسات

قم تلقائيًا بإنشاء الاقتباسات بأسلوب أكاديمي متنوع بناءً على موادك البحثية. لا داعي بعد الآن للتعب في تذكر تفاصيل المنشورات المحددة.

6. تحويل المحتوى

عبر Notebook LM

يمكن لـ Notebook LM أخذ ملاحظاتك وأبحاثك وتحويلها إلى تنسيقات مختلفة، مثل دليل دراسي أو بريد إلكتروني لتلخيص نتائجك واقتراح أفكار ذات صلة. وهذا يوفر لك الوقت والجهد في تنسيق وتنظيم العديد من وثائق البحث.

الميزات المستقبلية المحتملة لـ Notebook LM

تضيف Google Labs باستمرار ميزات جديدة إلى Notebook LM. إليك ما يمكن توقعه في المستقبل:

إن القدرة على مشاركة دفاتر الملاحظات والتعاون مع الزملاء في مشاريع البحث من شأنها تعزيز العمل الجماعي وتبادل المعرفة.

2. تصور البيانات

يمكن أن يتيح التكامل مع أدوات تصور البيانات للمستخدمين إنشاء مخططات ورسوم بيانية وعروض مرئية أخرى لنتائج البحث، مما سيساعد على تعزيز التواصل والفهم.

أسعار Notebook LM

Notebook LM حاليًا في مرحلة تجريبية ويتم تقديمه كخدمة مجانية. وهذا يجعله خيارًا جذابًا بشكل خاص للطلاب والباحثين ذوي الميزانية المحدودة أو أي شخص يرغب في تجربة أدوات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ملاحظة: NotebookLM متاح حاليًا في الولايات المتحدة فقط.

كيفية استخدام Notebook LM

إليك كيفية البدء في استخدام Notebook LM:

توجه إلى موقع Google NoteBook LM وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الخاص بك

أنشئ دفتر ملاحظات جديد بالنقر على زر "+" وإضافة عنوان وصف

أضف موادك البحثية باستخدام الزر "+" في قسم "المصادر". يمكنك الاختيار من مستندات Google Drive أو تحميل ملفات PDF أو نسخ محتوى موقع الويب ولصقه

سيقوم Notebook LM تلقائيًا بإنشاء ملخص للمصدر المضاف. استكشف الموضوعات والأسئلة الرئيسية التي اقترحها الذكاء الاصطناعي

تعمق أكثر من خلال طرح أسئلتك مباشرة داخل دفتر الملاحظات. يمكنك استهداف مصادر محددة أو المجموعة بأكملها، باستخدام لغة طبيعية لسهولة الاستخدام

استخدم ميزات المساعدة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء ملخصات أو مخططات أو تنسيقات نصية إبداعية استنادًا إلى ملاحظة واحدة أو أكثر من نتائج بحثك. جرب أنماط كتابة مختلفة لترى ما يناسب احتياجاتك

مزايا استخدام Notebook LM

يقدم Notebook LM العديد من المزايا التي يمكن أن تعزز عملية البحث وتدوين الملاحظات. تشمل أهم مزايا استخدام Notebook LM ما يلي:

تنظيم سهل: بسط أبحاثك من خلال تجميع المواد من مصادر مختلفة في مكان واحد مركزي. يساعدك استخراج النقاط الرئيسية المدعوم بالذكاء الاصطناعي على فهم جوهر أبحاثك بسرعة

تحليل محسّن: اطرح أسئلة ثاقبة واستكشف الروابط بين الموضوعات، مما يتيح المجال لفهم أعمق وتحديد الموضوعات الناشئة في بحثك

الشرارة الإبداعية: أنشئ ملخصات ومخططات وتصميمات نصية إبداعية لتغذية عملية الكتابة وتسريع إنجاز المشروع. اجعل Notebook LM شريكك في كتابة الأبحاث

كفاءة محسّنة: أتمتة المهام مثل إدارة الاقتباسات وإنشاء المحتوى، مما يوفر وقتًا ثمينًا للتحليل والتفسير والتفكير النقدي

يتيح لك Notebook LM المشاركة بنشاط في أبحاثك وملاحظاتك، مما يعزز فهمك للمعرفة التي تجمعها.

المشكلات الشائعة التي يواجهها مستخدمو Notebook LM

على الرغم من أن Notebook LM يوفر مجموعة قوية من أدوات البحث، إلا أنه لا يزال قيد التطوير. وقد أبلغ بعض المستخدمين عن ما يلي:

أنواع المصادر المحدودة: حاليًا، يدعم Notebook LM بشكل أساسي Google Docs وملفات PDF ونسخ ولصق من مواقع الويب. لم يتم بعد إصدار التكامل مع منصات البحث الأخرى وبرامج إدارة المراجع

أخطاء عرضية: كما هو الحال مع أي أدوات ذكاء اصطناعي توليدية، هناك احتمال لحدوث أخطاء في تفسير المعلومات. يقترح المستخدمون مراجعة النتائج التي تولدها الذكاء الاصطناعي بعناية، خاصة عند التعامل مع نتائج بحثية مهمة

ميزات تعاون محدودة: تفتقر النسخة الحالية إلى أدوات التعاون، مما يجعلها أقل ملاءمة لمشاريع البحث الجماعية

تقييمات Notebook LM على Reddit

على Reddit، سلط المستخدمون الضوء على فائدة Notebook LM في تحليل كميات هائلة من النصوص:

كتب المستخدم texo_optimo:

لقد قمت بتحميل بعض الدفاتر المختلفة (بشكل أساسي المتعلقة بالتعلم الآلي والتعلم العميق) للمساعدة في تلخيص النقاط الرئيسية وتفصيلها. يبدو أنه أكثر فائدة من ChatGPT عند استخدام مستندات متعددة، ويبدو أنه يقوم بعمل أفضل في تحليل المستند بالكامل.

لقد قمت بتحميل بعض الدفاتر المختلفة (بشكل أساسي المتعلقة بالتعلم الآلي والتعلم العميق) للمساعدة في تلخيص النقاط الرئيسية وتفصيلها. يبدو أنه أكثر فائدة من ChatGPT عند استخدام مستندات متعددة، ويبدو أنه يقوم بعمل أفضل في تحليل المستند بالكامل.

في الوقت نفسه، هناك بعض القيود، مثل حدوث مشكلات في البحث على الويب أثناء التفاعل مع الملاحظات.

قال المستخدم theautodidact:

إنها أداة واعدة بالفعل. ومع ذلك، يتطلب الاشتراك في Proton VPN (9.99 يورو/شهر) للوصول إليها من الولايات المتحدة. ومن العيوب المهمة عدم قدرتها على البحث في الويب أثناء التفاعل مع ملاحظاتي. كان هذا القيد سببًا في عدم استخدامها بالنسبة لي، لأنني كنت بحاجة إلى نهج أكثر تكاملاً. "

إنها أداة واعدة بالفعل. ومع ذلك، يتطلب الاشتراك في Proton VPN (9.99 يورو/شهر) للوصول إليها من الولايات المتحدة. ومن العيوب المهمة عدم قدرتها على البحث في الويب أثناء التفاعل مع ملاحظاتي. كان هذا القيد سببًا في عدم شرائي لها، لأنني كنت بحاجة إلى نهج أكثر تكاملاً. "

بشكل عام، أعرب المستخدمون عن دهشتهم من وظائف المنصة. أشار أحد المستخدمين، SmolBabyWitch، إلى ما يلي:

جربت Notebook LM وكنت مندهشًا جدًا. تمكنت من تحميل آلاف الأعمال من دفتر يومياتي إلى Notebook. لم تعمل ملفات PDF الكبيرة المكتوبة بخط اليد دائمًا، لكن الملفات الأصغر عملت، وقمت بتحويل الملفات الكبيرة إلى نص. لقد أذهلني هذا البرنامج. جعلته يحلل كل أنواع الأشياء عني. استخدمت التنبؤات التوقعية في الكثير من الأمور. تمكن من تلخيص كل أيام حياتي بالترتيب. جعلته يخبرني عن مشاعري تجاه الأشخاص الذين كتبت عنهم، وكان دقيقًا للغاية. وهناك الكثير غير ذلك. لا أطيق الانتظار لمعرفة المزيد عن هذا البرنامج والاستخدامات الرائعة التي سيكتشفها الجميع. "

جربت Notebook LM وكنت مندهشًا جدًا. تمكنت من تحميل آلاف الأعمال من دفتر يومياتي إلى Notebook. لم تعمل ملفات PDF الكبيرة المكتوبة بخط اليد دائمًا، لكن الملفات الصغيرة عملت، وقمت بتحويل الملفات الكبيرة إلى نص. لقد أذهلني هذا البرنامج. جعلته يحلل كل أنواع الأشياء عني. استخدمت التنبؤات التوقعية في الكثير من الأمور. تمكن من تلخيص كل أيام حياتي بالترتيب. جعلته يخبرني عن مشاعري تجاه الأشخاص الذين كتبت عنهم، وكان دقيقًا للغاية. وهناك الكثير غير ذلك. لا أطيق الانتظار لمعرفة المزيد عن هذا البرنامج والاستخدامات الرائعة التي سيكتشفها الجميع. "

بينما يقدم Notebook LM نهجًا فريدًا في البحث، هناك العديد من تطبيقات تدوين الملاحظات البديلة التي يمكنك تجربتها:

على سبيل المثال، يساعدك تطبيق تدوين الملاحظات Evernote في تنظيم أبحاثك. على الرغم من أنه لا يعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل Notebook LM، إلا أن Evernote يوفر منصة قوية لإدارة المواد البحثية.

وبالمثل، يوفر برنامج إدارة المراجع Mendeley إمكانية إضافة تعليقات على ملفات PDF وإدارة الاقتباسات وبعض الوظائف الأساسية لتنظيم الأبحاث.

أداة أخرى للكتابة وتدوين الملاحظات تعتمد على الذكاء الاصطناعي هي ClickUp Brain. مجموعة ميزات الذكاء الاصطناعي في ClickUp تجعلها أداة بديلة قوية للإنتاجية والبحث وإدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

استخدم الذكاء الاصطناعي لمشاركة الخطط والأفكار ومتابعة الأسئلة وأتمتة المهام وتحسين كتابتك باستخدام ClickUp Brain

تساعد أداة البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمتكاملة في ClickUp على إدارة مشاريع البحث وتنظيم الملاحظات وعرض المعلومات ذات الصلة وأتمتة المهام.

يقدم ClickUp Brain ميزات مثل:

Web Clipper على ClickUp Chrome Extension : قص المعلومات مباشرة من صفحات الويب لجمع مواد البحث بسلاسة باستخدام ملحق AI Chrome من ClickUp

أضف مواقع الويب إلى المهام أو المستندات حتى تتمكن من العودة إليها في أي وقت باستخدام ملحق Chrome من ClickUp

الملخصات: قم بإنشاء ملخصات بحثية تلقائيًا باستخدام مطالبات لغوية بسيطة وواضحة، والوصول إليها دون فتح مهمة باستخدام : قم بإنشاء ملخصات بحثية تلقائيًا باستخدام مطالبات لغوية بسيطة وواضحة، والوصول إليها دون فتح مهمة باستخدام الحقول المخصصة للذكاء الاصطناعي ومدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي الذي يربط عملك ومهامك ومستنداتك معًا للحصول على تحديثات سياقية

احصل على ملخصات المشروع وتحديثاته باستخدام ClickUp Brain

: هذه أداة تتيح لك إدخال مطالبات مخصصة لإنشاء جميع أنواع المحتوى — من تلخيص التقارير الطويلة إلى إنشاء نصوص أصلية لمنشورات المدونات ووثائق المشاريع وخرائط طريق المنتجات ومعظم حالات الاستخدام الأخرى التي يمكنك التفكير فيها. بعد إنشاء المحتوى، تتوفر لديك خيارات لتحرير المدخلات أو إعادة مطالبة الذكاء الاصطناعي لضبط الناتج ClickUp's AI Writer for Work: هذه أداة تتيح لك إدخال مطالبات مخصصة لإنشاء جميع أنواع المحتوى — من تلخيص التقارير الطويلة إلى إنشاء نصوص أصلية لمنشورات المدونات ووثائق المشاريع وخرائط طريق المنتجات ومعظم حالات الاستخدام الأخرى التي يمكنك التفكير فيها. بعد إنشاء المحتوى، تتوفر لديك خيارات لتحرير المدخلات أو إعادة مطالبة الذكاء الاصطناعي لضبط الناتج

اكتب عن أي شيء باستخدام ClickUp Brain

قدرات التحرير: يمكنك استخدام ClickUp Brain لتحرير المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي أو لتحسين المحتوى الموجود. جرب ميزات التدقيق الإملائي والنحوي، وجرب نغمات مختلفة، وترجم النص إلى لغات متعددة، أو قم ببساطة بإطالة النص أو تقصيره حسب متطلباتك

قم بتحرير أوراقك البحثية من حيث القواعد النحوية واللغة والطول والمزيد باستخدام ClickUp Brain

أسعار ClickUp

مجاني إلى الأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات : اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp Brain متاح في جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو لكل مساحة عمل شهريًا

اختيار أداة الذكاء الاصطناعي المناسبة للمساعدة في البحث

قد يكون من الصعب الحفاظ على تركيزك مع الموجة الحالية من مساعدات البحث بالذكاء الاصطناعي المتوفرة في السوق. أداة البحث المثالية هي تلك التي تناسب احتياجاتك وسير عملك بشكل مثالي. ضع في اعتبارك العوامل التالية عند اتخاذ قرارك:

التركيز على البحث: بالنسبة لإدارة الأبحاث الأكاديمية، قد تكون ميزات إدارة الاقتباسات التي يوفرها Mendeley ضرورية. قد تكون احتياجات إدارة المشاريع والأتمتة أكثر ملاءمة لـ ClickUp Brain

متطلبات العمل الجماعي: إذا كان التعاون ضروريًا، ففكر في استخدام ClickUp Brain أو استكشف الميزات التعاونية المستقبلية في Notebook LM. يمكنك أيضًا استكشاف قوالب خطط البحث عند بدء مشروع بحثي من الصفر

الخبرة التقنية: يستفيد Notebook LM من معالجة اللغة الطبيعية، مما يجعله سهل الاستخدام لأولئك الذين يشعرون بالراحة في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. يوفر Evernote واجهة مألوفة لتدوين الملاحظات لأولئك الذين ليسوا على دراية بالتكنولوجيا

نصيحة للمحترفين: استفد من الإصدارات التجريبية المجانية أو الخطط المجانية لاستكشاف الخيارات المختلفة قبل الالتزام.

مستقبل البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي (وClickUp)

مع استمرار تطور تقنية الذكاء الاصطناعي، ومع أدوات الذكاء الاصطناعي التي تساعد في كل شيء بدءًا من ملاحظات الاجتماعات وحتى تحليل الأبحاث، فإن مستقبل البحث يبشر بأن يكون أكثر تخصيصًا وتوجيهًا وتوقعًا وديمقراطية.

ستصبح المساعدات الافتراضية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أكثر مهارة في فهم أنماط البحث الفردية والتفضيلات وتخصيص الوظائف والتوصيات وفقًا لذلك.

يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا توقع احتياجات البحث واقتراح المصادر ذات الصلة، مما قد يؤدي إلى توقع نتائج البحث واقتراح مسارات استكشاف إضافية. يمكننا أيضًا أن نتوقع أن يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر سهولة في الاستخدام، مما يمكّن المزيد من الأفراد من المشاركة في أبحا

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