Evernote مقابل ClickUp: أي تطبيق لتدوين الملاحظات هو الأفضل؟

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لعيش حياتك دون أن تفوتك أي تفاصيل مهمة أو تعاني من ذاكرة قصيرة المدى مثقلة بالأعباء، تحتاج إلى تطبيق بسيط وقوي ومتاح دائمًا لتدوين الملاحظات.

في هذا المنشور على المدونة، نستكشف تطبيقي تدوين الملاحظات الأكثر شيوعًا: Evernote و ClickUp.

ما هو ClickUp؟

ClickUp هي منصة لإدارة المشاريع قائمة على السحابة ومصممة للفرق من جميع الأحجام والقطاعات التي تسعى إلى التعاون وتتبع العمل في مكان واحد.

يجمع ClickUp مهامك ووثائقك وأهدافك ومحادثاتك، ويوفر مساحة موحدة لتخطيط المشاريع وإدارة الوقت وتخصيص الموارد. لتمكين عملك وسير عملك، يتضمن ClickUp أيضًا تطبيقًا قويًا لتدوين الملاحظات.

أهم ميزات ClickUp

في عالم منصات الإنتاجية المزدحم، يتميز ClickUp بمجموعة من الميزات القوية، بما في ذلك تطبيق ممتاز لتدوين الملاحظات وحلول إدارة المعلومات، مثل ما يلي.

نظرة عامة على ClickUp Docs

ClickUp Docs

يتيح ClickUp Docs لفريقك تجميع الملاحظات ومحاضر الاجتماعات وخطط المشاريع وأي شيء آخر تحتاج إلى توثيقه. يتيح لك ClickUp Docs ما يلي:

أنشئ مستندات تحتوي على صفحات متداخلة وخيارات تنسيق مثل الإشارات المرجعية والجداول والمزيد

قم بالتحرير في الوقت الفعلي مع فريقك، وقم بتمييز الآخرين بالتعليقات، وقم بتعيين مهام لهم، وتحويل النص إلى مهام قابلة للتتبع

اربط المستندات والمهام معًا، وأضف أدوات مصغرة لتحديث سير العمل، وتغيير حالات المشاريع، وتعيين المهام، والمزيد — كل ذلك من داخل المحرر الخاص بك

صنف الملاحظات لتسهيل الوصول إليها والبحث عنها

أنشئ روابط قابلة للمشاركة وقم بإدارة أذونات الوصول للفريق أو الضيوف أو الجمهور

Notepad by ClickUp

سجل أفكارك ومهامك على الفور باستخدام ClickUp Notepad. توفر هذه الميزة طريقة سريعة وسهلة لتدوين الملاحظات أثناء الاجتماعات أو جلسات العصف الذهني، مما يضمن عدم إغفال أو نسيان أي فكرة.

نظم ملاحظاتك وقوائم المهام والمهام في مكان واحد باستخدام المفكرة الإلكترونية المجانية من ClickUp.

قاعدة المعرفة

أنشئ مستودعًا شاملاً للمعلومات باستخدام قاعدة المعرفة من ClickUp. هذه الميزة مثالية لتخزين أدلة الإرشادات والأسئلة الشائعة وسياسات الشركة، مما يمنح فريقك موارد الخدمة الذاتية ويقلل من الاستفسارات المتكررة.

ماذا أيضاً؟ أنشئ مقالات قاعدة المعرفة تلقائياً باستخدام ClickUp Brain.

يتيح ClickUp كتابة أوصاف مفصلة للمهام وتعليقات مترابطة، مما يتيح للفرق الاحتفاظ بالملاحظات والمناقشات ذات الصلة المرتبطة بمشاريع أو مهام محددة، مما يضمن الحفاظ على السياق وإمكانية الوصول إليه.

سواء كنت تريد تدوين ملاحظات الاجتماعات أو طرح الأفكار أو إنشاء قاعدة معرفية، يوفر ClickUp الأدوات اللازمة للقيام بذلك بشكل أكثر فعالية.

أسعار ClickUp

سواء كنت مستخدمًا فرديًا تبحث عن زيادة الكفاءة أو مؤسسة كبيرة تبحث عن حلول شاملة لتطوير المشاريع ، فإن خطط ClickUp مصممة لتتناسب مع طموحاتك.

مجاني إلى الأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات : اتصل بـ ClickUp للحصول على أسعار مخصصة

ClickUp Brain: متوفر في جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات شهريًا لكل عضو في مساحة العمل

ما هو Evernote؟

Evernote هو في الأساس تطبيق لتدوين الملاحظات يعمل كدفتر ملاحظات رقمي ومخطط وأرشيف. كأداة مصممة لتدوين الملاحظات وتنظيمها، يتفوق Evernote في الحفاظ على تنظيم أفكارك وأبحاثك ومشاريعك وإتاحتها.

تطبيق Evernote لتدوين الملاحظات (المصدر: Evernote.com )

أهم ميزات Evernote:

إليك نظرة على العديد من الميزات التي تجعل Evernote مناسبًا لأي شخص يرغب في تنظيم حياته وتبسيط سير عمله.

تنظيم الملاحظات

أنشئ دفاتر ملاحظات وصفحات وعلامات لتسهيل تصنيف المعلومات واسترجاعها.

Web Clipper

احفظ المقالات وصفحات الويب ولقطات الشاشة مباشرة إلى حسابك مع التنسيق الكامل.

مسح المستندات

استخدم كاميرا جهازك لمسح المستندات وبطاقات العمل والملاحظات المكتوبة بخط اليد وتحويلها إلى صيغة رقمية.

مزامنة عبر الأنظمة الأساسية

يمكنك الوصول إلى ملاحظاتك على أي جهاز، مما يضمن أن معلوماتك دائمًا في متناول يدك.

أسعار Evernote

يقدم Evernote عدة مستويات من الأسعار، لكل منها مجموعة فريدة من الميزات والمزايا.

مجاني إلى الأبد

شخصي : 10.83 دولار شهريًا

احترافي : 14.17 دولارًا شهريًا

الفرق: 20.83 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

من المهم ملاحظة أن خطة Evernote المجانية تأتي مع حد أقصى يبلغ 50 ملاحظة. ستحتاج إلى الترقية لكتابة المزيد. من ناحية أخرى، يمكنك إنشاء مستندات غير محدودة على ClickUp Docs، حتى في الخطة المجانية.

ClickUp مقابل Evernote: مقارنة الميزات

لقد قمنا بفحص كل ميزة ووظيفة في كلا الأداتين لنقدم لك مقارنة شاملة بين ClickUp و Evernote. لنبدأ.

المستخدم المستهدف

تم تصميم ClickUp للمستخدمين الفرديين وكذلك الفرق الكبيرة. فهو يجمع بين ميزة تدوين الملاحظات القوية وإدارة المشاريع، وتستفيد الفرق في مختلف القطاعات من ClickUp لإدارة مشاريعها/منتجاتها/برامجها.

Evernote هو في الأساس أداة لتدوين الملاحظات الفردية. يتيح لك مسح المستندات ضوئيًا وتسجيل الملاحظات الصوتية وتسجيل الإيصالات أو الكتيبات أو الوصفات العائلية. على الرغم من أنه يحتوي على ميزات قوية لتدوين الملاحظات، إلا أنه يفتقر إلى القدرة على دمج تلك المعرفة في شكل إجراءات عملية بطريقة مفيدة وقابلة للتطوير.

التواصل والتعاون

يعمل ClickUp Docs كبرنامج لتحرير المستندات في الوقت الفعلي، مما يسهل التعاون بين أعضاء الفريق والتواصل والعمل الجماعي. وأقوى ميزات التعاون فيه هي:

التعليقات والإشارات

الدردشة المباشرة

مشاركة خاصة وعامة

تحرير المستندات في الوقت الفعلي

التكامل مع المهام ومجموعة الإنتاجية

يحتوي Evernote على ميزات تعاونية محدودة، مثل مشاركة الملاحظات والتعليق عليها. يمكنك أيضًا إضافة مهام إلى الملاحظات.

على الرغم من أن هذه التطبيقات رائعة للعمل على المستندات معًا، إلا أنها كانت محدودة بالنسبة للمشاريع التي تتطلب انتقالًا أقوى إلى تتبع العمل ومراقبة التقدم وتقييم النتائج وما إلى ذلك.

إدارة المهام

يُزيل ClickUp العزلة بين الملاحظات والعمل. فهو يدمج الملاحظات مع المهام، مما يتيح لك إنشاء عناصر عمل والتعليق على الأفكار ووضع علامات على المستخدمين. يدمج ClickUp Docs الأفكار والإجراءات بسلاسة. بدعم من برنامج إدارة مشاريع قوي وقابل للتخصيص ومرن، يحافظ ClickUp على ملاحظاتك ووثائقك في سياقها الصحيح.

بينما يوفر Evernote أيضًا إمكانية إنشاء المهام وعناصر العمل والجداول الزمنية، إلا أن وظائفه محدودة. Evernote هو تطبيق لتدوين الملاحظات مع بعض ميزات إدارة المهام. لكن ClickUp هو مجموعة إنتاجية توفر تكاملًا قويًا بين المهام والملاحظات.

الأنماط

يتيح لك ClickUp Docs إضافة صور غلاف وتغيير الخطوط والألوان وضبط تباعد الأسطر/الفقرات وإضافة أدوات/لافتات وتضمين صفحات فرعية وجدول محتويات والمزيد.

أسلوب لا مثيل له ووظائف قوية مع ClickUp Docs

يتيح Evernote كل هذا أيضًا. باعتباره تطبيقًا مصممًا خصيصًا لتدوين الملاحظات، يوفر Evernote أنواعًا مختلفة من الملاحظات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والصوت ومقتطفات الويب وملفات PDF.

الإبلاغ

يسهل ClickUp الانتقال من الفكرة (في ClickUp Docs ) إلى العمل (في ClickUp tasks ) إلى النتائج (على ClickUp Dashboard ). بناءً على الأهداف والغايات التي حددتها لنفسك، يمكنك إنشاء تقارير مفصلة عن تقدم المهام وتتبع الوقت ورؤى الإنتاجية مباشرةً داخل ClickUp.

يفتقر Evernote إلى إمكانات إعداد التقارير المدمجة. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن Evernote يساعدك فقط في إنشاء المستندات وأرشفتها، تمامًا مثل Google Docs. لذلك، لا يوجد الكثير لتتبعه سوى عدد الكلمات والأحرف والمؤلفين وما إلى ذلك.

التكامل

يتكامل ClickUp مع أكثر من 1000 تطبيق آخر، بما في ذلك أدوات خارجية لتتبع الوقت والبريد الإلكتروني والتقويم وخدمات تخزين الملفات. يتيح هذا النظام البيئي الواسع للفرق تبسيط سير العمل والحفاظ على تدفق البيانات بسلاسة.

من ناحية أخرى، يقدم Evernote مجموعة أصغر من التكاملات المفيدة. وهذا قد يحد من قدرة التطبيق على الاندماج بشكل كامل في سير عمل الفريق الحالي.

قدرات الذكاء الاصطناعي

يعزز ClickUp Brain العديد من ميزات المنصة، بما في ذلك الملاحظات. فيما يلي أهم إمكانات الذكاء الاصطناعي المدمجة في ميزات تدوين الملاحظات.

أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي: صياغة رسائل البريد الإلكتروني وإنشاء المستندات ووضع خطط المشاريع. تحقق من التهجئة في مستنداتك ومهامك دون الحاجة إلى مكونات إضافية أو ملحقات.

ملخصات: قم تلقائيًا بإنشاء ملخصات الاجتماعات ومهام العمل من ملاحظات الاجتماعات.

ملخص ClickUp AI للمستندات

النصوص: حوّل الصوت تلقائيًا إلى نص واستخدم الذكاء الاصطناعي للإجابة على الأسئلة من اجتماعاتك ومقاطعك.

البحث بالذكاء الاصطناعي: اطرح أسئلة واحصل على إجابات من مهامك ووثائقك والأشخاص الذين تعرفهم.

احصل على جميع الإجابات تلقائيًا باستخدام ClickUp Brain

تركز Evernote في نهجها تجاه الذكاء الاصطناعي على تحسين وظائفها الأساسية في تدوين الملاحظات وتنظيم المعلومات.

اقتراح محتوى : اقتراح محتوى ذي صلة لتحسين عملية الاكتشاف

البحث بالذكاء الاصطناعي : تسهيل العثور على المعلومات داخل ملاحظاتك أو صورك أو النصوص المكتوبة بخط اليد

التصنيف: وضع علامات وتصنيف الملاحظات تلقائيًا

قوالب

يوفر ClickUp مستودعًا ضخمًا من القوالب لكل حالة استخدام، ومناسبًا لجميع استراتيجيات تدوين الملاحظات.

لا تصدقنا؟ تحقق من المئات من الموارد وقوالب إدارة المشاريع الرائدة التي تساعد على زيادة الإنتاجية. فيما يلي بعض القوالب الشائعة الخاصة بـ ClickUp Docs:

قالب توثيق مشروع ClickUp

نموذج مراجعة ClickUp 1-on-1

نموذج مستند اكتشاف الوكالة/العميل من ClickUp

يوفر Evernote أيضًا قوالب مجانية لتدوين المذكرات الشخصية والكتابة الإبداعية وتتبع المشاريع والمزيد. ومع ذلك، فهذه القوالب محدودة في تدوين الملاحظات ولا يمكن توسيعها لتشمل إدارة المشاريع.

دعم العملاء

يوفر ClickUp دعمًا شاملاً للعملاء من خلال موارد متنوعة، بما في ذلك مركز المساعدة، ودروس فيديو، وندوات مباشرة عبر الإنترنت، ومنتدى مجتمعي. تتيح الخطط المميزة الوصول إلى الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع وقت استجابة مذهل.

يقدم Evernote الدعم من خلال مركز المساعدة ومنتديات المجتمع، ولكن دعم العملاء المباشر يقتصر على حاملي حسابات Premium و Business. وهذا يمثل قيدًا للفرق التي تحتاج إلى مساعدة فورية في الخطط الأقل مستوى.

الأسعار

ClickUp

مجاني إلى الأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: اتصل بـ ClickUp للحصول على أسعار مخصصة

ClickUp AI متاح في جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات شهريًا لكل عضو في مساحة العمل

Evernote

مجاني إلى الأبد

شخصي: 10.83 دولار شهريًا

احترافي: 14.17 دولارًا شهريًا

الفرق: 20.83 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

بالنظر إلى العوامل المذكورة أعلاه، يقدم ClickUp بوضوح حلاً أكثر شمولاً للفرق التي تبحث عن طريقة واضحة وبسيطة ومتكاملة لإدارة ملاحظاتها.

على الرغم من أن Evernote يعد منافسًا قويًا كأداة لتدوين الملاحظات الفردية، إلا أنه يقصر في دعم سير العمل الديناميكي والتعاوني والمتكامل الذي تتطلبه الفرق اليوم.

إن نهج ClickUp الشامل للإنتاجية، الذي يشمل تدوين الملاحظات وإدارة المهام والتواصل وإعداد التقارير، يجعله بديلاً جيدًا لـ Evernote.

ClickUp مقابل Evernote على Reddit

لقد لجأنا إلى Reddit لفهم رأي المستخدمين في ClickUp و Evernote. عندما بحثنا عن ClickUp مقابل Evernote على Reddit، كانت النتائج في صالح ClickUp، حيث وصفه المستخدمون بأنه بديل شامل يركز على المهام.

قال أحد المستخدمين: "Clickup هو تطبيق قوي لإدارة المهام يوفر لوحات بيضاء ووثائق ولوحات معلومات ودردشة والمزيد لتسهيل التعاون"، مضيفًا أن فريق دعم العملاء "رائع، وأن فريق التطوير يعمل بجد للحفاظ على التطبيق وتحديثه."

لذلك، لا عجب أن ClickUp هو أحد أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات لنظام Android.

ما هو أفضل تطبيق لتدوين الملاحظات لفريقك؟

النتائج واضحة — تطبيق ClickUp لتدوين الملاحظات لا مثيل له! 🏆

كان نهج Evernote البسيط والخالي من الزخارف في تدوين الملاحظات وتنظيمها رائدًا في السابق، ولكنه الآن يتضاءل مقارنة بالأدوات الديناميكية والمتعددة الأوجه التي دخلت السوق منذ ذلك الحين.

ادخل إلى ClickUp. 💜

لا يقتصر ClickUp على مجرد مطابقة إمكانيات Evernote، بل يتفوق عليها. يوفر ClickUp تطبيقًا شاملاً وتعاونيًا وقابل للتخصيص لتدوين الملاحظات للأفراد والفرق على حد سواء.

سواء كنت تسجل دروس الحياة أو تعمل على تطوير البرامج، فإن ClickUp يتكيف مع احتياجاتك بسهولة.

ماذا أيضاً؟ إنه يرتقي بتدوين الملاحظات من خلال دمجها في نظام بيئي أوسع من المهام والمشاريع والأهداف. ClickUp Brain يعمل على أتمتة وتسريع ما يمكنك القيام به باستخدام ملاحظاتك.

معًا، يصبح ClickUp الحل الشامل الأقوى للأفكار والخطط والإجراءات، حتى في الإصدار المجاني.

هل أثارت اهتمامك الإمكانيات؟ اكتشف الإمكانات الكاملة لـ ClickUp لفريقك.