أفضل 10 تطبيقات لتدوين الملاحظات للأندرويد في 2025

هناك عدد لا يحصى من السيناريوهات التي يكون فيها تدوين الملاحظات أمرًا ضروريًا في عملك اليومي، سواء كان ذلك بتدوين ملاحظات الاجتماعات، أو تدوين الأفكار أثناء جلسات العصف الذهني، أو مجرد تدوين آخر إلهاماتك. أو ربما صادفت مؤخرًا بعض القصص الإخبارية الثاقبة عبر الإنترنت التي تريد الاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

عندما يحدث ذلك، فإن آخر ما تحتاج إليه هو نظام غير موثوق وغير منظم من الملاحظات المكتوبة بخط اليد. بدلاً من ذلك، أنت تريد تطبيق لتدوين الملاحظات الذي يسهّل عليك كتابة الملاحظات بشكل سريع، وتنظيمها في فئات فعالة، وتحويل ملاحظاتك إلى أفكار قابلة للتنفيذ.

إذا كنت من مستخدمي نظام أندرويد، فإن بعض أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات لنظام أندرويد تقدم ميزات وفوائد فريدة خاصة بنظام أندرويد لتعزيز قدرتك على تدوين الملاحظات.

ما هو تطبيق تدوين الملاحظات؟

تطبيق تدوين الملاحظات هو طريقة رقمية لكتابة وتخزين وتنظيم جميع ملاحظاتك المهمة. في بعض الحالات، يمكن أن يشمل حتى تخزين وتنظيم الملاحظات المكتوبة بخط اليد، وذلك بفضل القدرة على مسح المستندات ضوئيًا لإضافتها إلى نظام حفظ الملفات الخاص بك.

معظم تطبيقات تدوين الملاحظات التي تعمل بنظام Android ليست مجرد برامج تحرير نصوص بسيطة مرفقة بنظام مجلدات. بدلاً من ذلك، فهي تقدم ميزات متقدمة، مثل القدرة على:

تنظيم الملاحظات في مجموعات، حسب الغرض منها وأصلها

تخزين الملاحظات المرئية والصوتية والنصية

مشاركة الملاحظات عبر الأجهزة، مما يتيح لك تدوين الملاحظات على هاتفك ومراجعتها لاحقاً على جهازك اللوحي

دمج الصور أو الملاحظات الصوتية وإرفاق الملفات بملاحظاتك من أجل السياق

تتمتع أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات لنظام Android أيضًا بوظائف متقدمة تتجاوز جميع الميزات الأساسية المذكورة هنا، مثل القدرة على إنشاء ملاحظات لاصقة لأنشطة العصف الذهني. ومع ذلك، يظل الغرض الأساسي منها هو نفسه: تساعد تطبيقات الملاحظات في جعل عملية تدوين الأفكار أو المعلومات أسهل وأكثر وضوحًا.

ما الذي تبحث عنه في تطبيق تدوين الملاحظات لنظام Android

على الرغم من وفرة الخيارات، إلا أن جميع تطبيقات تدوين الملاحظات الجيدة تميل إلى الاشتراك في بعض الميزات التي تستحق الدراسة بمزيد من التفصيل. انتبه جيدًا إلى الميزات أدناه عند تدوين الملاحظات عند تدوين استراتيجيات تدوين الملاحظات إلى المستوى التالي مع تطبيق Android

سهولة الاستخدام: كلما كانت كتابة الملاحظات وإدارة الملاحظات ومشاركة الملاحظات مع الأجهزة أو المستخدمين الآخرين أسهل، كان ذلك أفضل

كلما كانت كتابة الملاحظات وإدارة الملاحظات ومشاركة الملاحظات مع الأجهزة أو المستخدمين الآخرين أسهل، كان ذلك أفضل سعر مجاني أو منخفض: من المحتمل أن تصادف بعض عمليات الشراء داخل التطبيق أو المستويات المميزة للوصول إلى جميع الميزات. ولكن يجب أن يوفر التطبيق الرائع لتدوين الملاحظات نسخة مجانية تتيح لك إنشاء ملاحظات سريعة وقوائم مهام

من المحتمل أن تصادف بعض عمليات الشراء داخل التطبيق أو المستويات المميزة للوصول إلى جميع الميزات. ولكن يجب أن يوفر التطبيق الرائع لتدوين الملاحظات نسخة مجانية تتيح لك إنشاء ملاحظات سريعة وقوائم مهام التنظيم الواضح: لا يتعلق الأمر فقط بالقدرة على الوصول إلى الملاحظات. بدلاً من ذلك، يجب أن يسهّل التطبيق تنظيم ملاحظاتك وفقًا للموضوع أو الفئة

لا يتعلق الأمر فقط بالقدرة على الوصول إلى الملاحظات. بدلاً من ذلك، يجب أن يسهّل التطبيق تنظيم ملاحظاتك وفقًا للموضوع أو الفئة بحث بديهي: كلما كان من الأسهل العثور على ملفات الملاحظات الحديثة أو حتى النص داخل تلك الملاحظات، كلما كان التطبيق أكثر قابلية للاستخدام، وهو أمر مهم بشكل خاص مع زيادة تعقيد عمليات مؤسستك بمرور الوقت

ميزات متطورة: على سبيل المثال، هل يقوم يتضمن تطبيق تدوين الملاحظات أدوات ذكاء اصطناعي (AI) ? هل يمكنك تصدير الملاحظات إلى تطبيقات أخرى، وكيف يتفاعل التطبيق مع خدمات Google الأخرى؟

## أفضل 10 تطبيقات لتدوين الملاحظات لنظام أندرويد 2024

مع وضع هذه الفروق الدقيقة في الاعتبار، حان الوقت للانتقال إلى القائمة. دعنا نتعرف على أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات للأندرويد التي تساعدك على تحسين التنظيم والتذكر.

1. انقر فوق

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ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة مع أدوات تدوين الملاحظات مثل ClickUp Notepad وDocs. وبفضل مجموعة ميزاته الواسعة وسهلة الاستخدام، فهو حتى أحد أفضل بدائل Google Keep في السوق انقر فوق المفكرة ينافس أي تطبيق آخر لتدوين الملاحظات في هذه القائمة. إن ClickUp Docs تخزن ميزة تخزين عملك بمحرر نص منسق وتسمح بـ التعاون في الوقت الفعلي مع فريقك، ووظيفة السبورة البيضاء مثالية إذا كنت تحب العمل باستخدام الملاحظات اللاصقة.

لكن الوظائف المتقدمة حول هاتين الميزتين هي التي تتألق حقًا. على سبيل المثال، ماذا لو كان بإمكان مساعد الذكاء الاصطناعي تلخيص ملاحظاتك وتحويلها ديناميكيًا إلى مهام؟ ماذا لو أصبحت هذه المهام ديناميكيًا جزءًا من مهام سير عمل أكبر لضمان الوفاء بالمواعيد النهائية للمشروع في كل مرة؟ ClickUp يوفر لك ذلك!

مع تطبيقات ClickUp لجميع الأجهزة بما في ذلك Android، يمكنك مشاركة ملاحظاتك الأخيرة بسهولة عبر الكمبيوتر الشخصي والهاتف والكمبيوتر اللوحي. إنه الحل المثالي لأي شخص لا يبحث فقط عن تطبيق ملاحظات، بل عن مجموعة شاملة من تطبيقات الإنتاجية مجتمعة في منصة واحدة.

ClickUp أفضل الميزات

المفكرة: طريقة سهلة لتدوين الملاحظات بسرعة، وإضافة الصور، وتحويل الملاحظات النصية الأساسية إلى مهام قابلة للتنفيذ وعناصر مهام قابلة للتنفيذ

المستندات: الأداة المثالية لتصنيف الملاحظات المادية والتعاون في تدوينها والتي تتجاوز الملاحظات النصية العادية التي تحل محل مستندات Google Docs ومعالجات النصوص الأخرى

ClickUp AI Assistant : مساعد ذكاء اصطناعي يقوم بإنشاء ملخصات للاجتماعات والملاحظات في دقائق، ويحول الملاحظات إلى عناصر عمل، ويقوم بتنسيق ملاحظاتك أو تحريرها تلقائيًا لمشاركتها ونشرها بشكل أفضل

عمليات تكامل واسعة النطاق: القدرة على التكامل مع جميع الأدوات التي تحتاجها للإنتاجية، بما في ذلك تقويم Google و Outlook و Dropbox

قيود ClickUp

يمكن أن تؤدي مجموعة ميزاته الغنية إلى إنشاء منحنى تعليمي لبعض المستخدمين

يحتوي تطبيق الهاتف المحمول على بعض الوظائف المحدودة للمستخدمين الذين يتطلعون إلى الحصول على تجربة ClickUp الكاملة من خلال تطبيقات أندرويد الخاصة بهم

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI: متوفر في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو/شهر لعضو Workpace

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,700 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,800 تقييم)

2. ون نوت

عبر مايكروسوفت ون نوت يعد OneNote من مايكروسوفت من بين أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات المجانية، وذلك بفضل بساطته وتكامله مع أدوات الإنتاجية الشائعة الأخرى. فهو يتصل مباشرةً بتطبيقات مثل Microsoft Outlook وExcel وWord، ولكنه يعمل على جميع أنظمة تشغيل Apple وWindows وبالطبع Android.

إنه معيار تدوين الملاحظات على أجهزة ويندوز من نواحٍ عديدة، ويعتبره الكثيرون منافسيه في نفس الفئة بدائل OneNote .

أفضل ميزات برنامج OneNote

خيار لقص الملاحظات ولقطات الشاشة من صفحات الويب الخارجية وأدوات أخرى لإضافة ملاحظاتك الأساسية ورسوماتك المبتكرة

دعم الوسائط المتعددة للصور والتسجيلات الصوتية والملاحظات المرسومة باليد

ماسح ضوئي مدمج لإضافة أوراق مكتوبة بخط اليد أو مستندات أخرى إلى قوائم مهامك وأنواع الملاحظات الأخرى

تصنيف الملاحظات بناءً على الأهمية، مما يسهِّل البحث عن ما تحتاج إليه والعثور عليه

قيود OneNote

يتم حفظ الملاحظات في Microsoft OneDrive بشكل افتراضي، مما قد يشكل صعوبات لمستخدمي بدائل التخزين السحابي الأخرى

التكامل الكامل مع التطبيقات الأخرى في مجموعة الإنتاجية يتطلب اشتراك Microsoft Office 365

أسعار OneNote

مجاناً

بعض الميزات الممتازة المضمنة في اشتراكات Microsoft Office 365

تقييمات ومراجعات OneNote

G2: 4.5/5 (1,800+ تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1,300 تقييم)

3. إيفرنوت

عبر إيفرنوت شائع منافس Google Keep يعد Evernote من بين أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات لنظام Android، وذلك بفضل تعدد استخداماته. فهو يوفر محرر نصوص قوي، ومجموعة من القوالب، ومزامنة سلسة عبر الأجهزة، مما يميزه عن تطبيقات تدوين الملاحظات الأخرى.

أفضل ميزات تطبيق Evernote

مكتبة واسعة من قوالب إيفرنوت بدءًا من تخطيط الاجتماعات إلى ملاحظات المحاضرات والسجلات اليومية

وظيفة بحث قوية، والتي تسهل العثور على الملاحظات الصوتية ومقاطع الويب والمحتويات الأخرى داخل التطبيق

اختصارات لوحة المفاتيح، والتي تتيح لك إنشاء أو قفل الملاحظات أو مشاركة الملاحظات أو تنسيق الملاحظات حسب الضرورة

دعم Stylus لتطبيقات الأجهزة المحمولة، مما يسمح بتدوين الملاحظات بشكل حر

قيود Evernote

على عكس بعض تطبيقات تدوين الملاحظات الأخرى، فإن الإصدار المجاني له بعض القيود، بما في ذلك مساحة التخزين الصغيرة، وعدم وجود قوالب مخصصة، وعدم وجود خيارات لإدارة المهام

أبلغ بعض المستخدمين عن بطء أوقات التحميل على سطح المكتب وتطبيق الويب مقارنةً بتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية

تسعير Evernote

مجانًا

شخصي: 10.83 دولار شهريًا

احترافي: 14.17 دولارًا شهريًا

الفرق: 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Evernote

G2: 4.4/5 (2,000+ تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

4. الحبار

عبر الحبار إذا كنت لا ترغب في الابتعاد عن الملاحظات المكتوبة بخط اليد تمامًا، فقد يكون Squid - المعروف سابقًا باسم Papyrus، والذي أعيدت تسميته في عام 2015 - هو خيارك الأفضل. على عكس تطبيقات Google الأخرى، تدور التجربة حول استخدام إصبعك أو القلم لتدوين أفكارك مباشرةً في الواجهة.

الحبار أفضل الميزات

محرر ورق لا نهائي، يسمح لك بإنشاء أكبر عدد تريده من الملاحظات على شاشة واحدة

تعديلات ديناميكية للكتابة اليدوية، مما يحسن من وضوح ملاحظاتك على الشاشة

وظيفة استيراد ملفات PDF، مما يتيح لك ترميز المستندات الكبيرة يدويًا

خيارات خلفية متعددة وإمكانية إدراج الصور والمشاركات، مما يعزز فرص الإبداع عند إنشاء ملاحظات لتقديمها للآخرين

قيود الحبار

نظام الحفظ والتنظيم ليس سهل الاستخدام مثل بعض الخيارات الأخرى في هذه القائمة

البرنامج ليس مثاليًا لأولئك الذين يفضلون كتابة الملاحظات أو إنشاء ملاحظات صوتية

تسعير سكويد

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات الحبار

G2: لا توجد مراجعات حتى الآن

Capterra: لا توجد مراجعات حتى الآن

5. جوجل كيب

عبر جوجل الاحتفاظ جوجل كيب هو تطبيق شائع بديل Evernote ولكنه أكثر من ذلك بكثير. إنه من بين أكثر تطبيقات تدوين الملاحظات شيوعًا لنظام أندرويد، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى مجموعة الميزات الشاملة التي تتيح لك القيام بأي شيء بدءًا من إنشاء ملاحظة سريعة إلى إنشاء محاضر ومستندات وسائط متعددة واسعة النطاق.

أفضل ميزات تطبيق Google Keep

ميزة التذكير التي يمكنك أيضًا ضبطها على التكرار حتى لا تنسى إنشاء الملاحظات مرة أخرى

القدرة على إضافة الصور بسهولة إلى أي ملاحظات، بما في ذلك الدمج المباشر من لفة الكاميرا في التطبيق

ميزة قائمة المهام مع مربعات اختيار يمكن أن تتحول تلقائياً إلى مهام

القدرة على استخدام البرنامج بدون تكلفة، حيث تتوفر جميع الميزات مجاناً

قيود Google Keep

لا توجد أذونات لقفل ملاحظاتك؛ يمكن للمستلمين تعديل أي ملاحظات تشاركها من خلال التطبيق

خيارات تنسيق محدودة مقارنة ببعض تطبيقات تدوين الملاحظات المجانية الأخرى في هذه القائمة

تسعير Google Keep

مجاني

تقييمات ومراجعات Google Keep

G2: لا توجد مراجعات حتى الآن

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

6. ملاحظات مفكرة ColorNote الملونة

عبر ملاحظة لونية إذا كنت تبحث عن تطبيقات الملاحظات التي تعطي الأولوية للبساطة، فإن Simplenote هو أفضل رهان لك. فهو يجردك من كل الزخارف المبهرجة، ويركز على ما هو أكثر أهمية: الحفاظ على تنظيم أفكارك بطريقة بسيطة (ورقمية).

أفضل ميزات تطبيق Simplenote

المزامنة في الوقت الفعلي عبر جميع المنصات، بما في ذلك القدرة على تجاوز نظام Android

ميزات وضع العلامات على الكلمات المفتاحية وتثبيت الملاحظات لتسهيل العثور على ملاحظاتك وتصنيفها

ميزة المشاركة العامة، مما يسمح لأي شخص لديه رابط بعرض ملاحظاتك

دعم تخفيض السعر، مما يتيح لك تنسيق ملاحظاتك دون استخدام محرر WYSIWYG

قيود Simplenote

لا يدعم الصور أو الصوت أو الرسم

لا توجد ميزة التراجع، مما قد يجعل من الصعب تصحيح الأخطاء

تسعير برنامج Simplenote

مجانًا

خطة المستدام: 19.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر، والتي تضعها الشركة في إطار التبرع للمساعدة في صيانة التطبيق ونفقات التطوير

تقييمات ومراجعات تطبيق Simplenote

G2: 4.2/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: 4.3/5 (أكثر من 10 مراجعات)

8. نيمبوس نوت

عبر ملاحظة نيمبوس باستخدام Nimbus Note، يمكنك إنشاء ما يسميه المنشئ الملاحظات الفائقة - الصوت والفيديو والنص وقوائم المراجعة التفاعلية وجداول البيانات والجداول - كل ذلك في نفس التطبيق. أضف قصاصات الويب المشروحة، وسيكون لديك ما قد يكون الخيار الأكثر تقدمًا في هذه القائمة.

Nimbus Note أفضل الميزات

أداة قص الويب المتقدمة لملفات PDF والصفحات الفردية، بما في ذلك خيارات التعليقات التوضيحية

دعم الوسائط المتعددة الأكثر تقدمًا من أي تطبيق في هذه القائمة

واجهة مستخدم بديهية وقابلة للبحث بشكل كبير وبديهية تجعل عملية الإعداد بسيطة

قوالب لأنواع الملاحظات الشائعة التي تقلل من الوقت المستغرق في التحضير لتدوين الملاحظات

قيود Nimbus Note

مجموعة ميزات محدودة للغاية في الإصدار المجاني، والذي يعد إلى حد كبير نسخة تجريبية للخطط المدفوعة

وظائف محدودة لجداول البيانات والجداول مقارنةً بالبدائل مثل Microsoft Excel وجداول بيانات Google

تسعير Nimbus Note

مجاني

زائد: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Nimbus Note التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 70 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم)

9. ملاحظات مجمعة

عبر ملاحظات مجمعة كما يوحي اسمه، يتعلق تطبيق Bundled Notes بتصنيف الملاحظات التي تدونها في يوم أو أسبوع أو شهر معين. ولكن هذا لا يعني أن محرره يجب أن يكون مخفيًا، مع واجهة سهلة الاستخدام وأنيقة تجعل عملية تدوين أفكارك سهلة للغاية.

الملاحظات المجمعة أفضل الميزات

فرز الملاحظات في لوحات على غرار لوحات كانبان لمزيد من الارتباطات البصرية

تجميع الملاحظات ووضع علامات عليها لتسهيل تصنيفها والعثور عليها لاحقًا

قم بإعداد الحزم بالطريقة التي تناسبها تمامًا مع ميزات تخصيص محسّنة

قيود تجميع الملاحظات المجمعة

لا يوجد خيار لمشاركة الملاحظات مع الآخرين الذين قد يستفيدون منها

ملاحظات غير محدودة ودعم غير محدود لمتصفحات الويب متاح فقط من خلال خطة الاشتراك

تسعير الملاحظات المجمّعة

مجاناً

باقة برو المجمعة: 1.89 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات الملاحظات المجمعة

G2: لا توجد مراجعات حتى الآن

Capterra: لا توجد مراجعات حتى الآن

10. ملاحظات قياسية

عبر الملاحظات القياسية Standard Notes مفتوح المصدر، مما يجعله أكثر مرونة من العديد من الخيارات الأخرى في هذه القائمة. إنه قابل للتخصيص بطبيعته، ومع ذلك لا يزال بإمكانه الاعتماد على مجموعة ميزاته المتقدمة ليكون أحد أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات المتاحة.

Standard Notes أفضل الميزات

يضمن التشفير المتقدم من طرف إلى طرف والمصادقة الثنائية الحفاظ على خصوصية ملاحظاتك الخاصة

عملية مباشرة لنقل الملاحظات من منصات أخرى إلى Standard Notes تجعل الترحيل من تلك المنصات أمرًا سهلاً

مزامنة الملاحظات في الوقت الفعلي مع شريط حالة واضح يبقيك على اطلاع دائم بعملية المزامنة والتحميل/التنزيل

مزامنة غير محدودة عبر جميع الأنظمة الأساسية، بما في ذلك iOS وأجهزة سطح المكتب

قيود الملاحظات القياسية

تقتصر على الملاحظات النصية العادية بدون اشتراك

قد تكون مزامنة الملاحظات وتشفيرها بطيئة، خاصة على الأجهزة المحمولة المتصلة بشبكة WiFi

أسعار الملاحظات القياسية

مجاناً

الإنتاجية: 15 دولارًا شهريًا

احترافي: 18 دولارًا شهريًا

ملاحظات قياسية #### التقييمات والمراجعات

G2: 3.9/5 (أكثر من 10 مراجعات)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 10 مراجعات)

ارتقِ بتدوين ملاحظاتك على نظام أندرويد إلى المستوى التالي مع ClickUp

إن العثور على فائز من بين أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات على أندرويد ليس بالأمر السهل. ومع ذلك، بمجرد النظر في جميع السياقات والتكاملات الأكبر، فإن ClickUp يجب أن يتصدر قائمة أفضل التطبيقات.

يمكنك بسهولة إنشاء أكبر عدد تريده من الملاحظات. استفد من ميزات مثل المفكرة، والمستندات، وملخصات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. اربط خربشاتك مباشرةً بإدارة المهام لجعل قائمة مهامك أكثر قابلية للتنفيذ.

والأفضل من ذلك كله أنه مجاني تمامًا، مما يتيح لك اختبار قدراته كتطبيق أندرويد قبل الالتزام ببعض الميزات الأكثر شمولاً.

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