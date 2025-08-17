أفضل 10 بدائل لـ Samsung Notes لتدوين الملاحظات الرقمية

تقوم Samsung Notes بالمهمة على أكمل وجه — إلى أن تتعطل. ربما بدأت بكتابة قائمة تسوق سريعة أو بعض الرسومات العشوائية أثناء اجتماع. ولكن مع تزايد احتياجاتك في تدوين الملاحظات — ملاحظات الدروس وخطط المشاريع ومخططات الأبحاث — ربما لاحظت ظهور بعض القيود.

تصبح المزامنة عبر الأنظمة الأساسية أمرًا صعبًا. ويبدو التعاون بعيد المنال. وماذا عن ملاحظاتك؟ إنها عالقة داخل نظام واحد.

الحقيقة بسيطة: ما يصلح للقوائم البسيطة أو المذكرات المكتوبة بخط اليد غالبًا ما يكون غير كافٍ عند إدارة ملفات نصية رقمية معقدة أو محاولة الحفاظ على التنظيم عبر الأجهزة.

لهذا السبب يبدأ العديد من الطلاب والمهنيين وعشاق الإنتاجية في البحث عن أدوات تنظيم أفضل. فهم يريدون تطبيقًا لتدوين الملاحظات لا يقتصر دوره على إدارة الملاحظات فحسب، بل يدعم أيضًا التعاون والتنسيق الغني والوصول السلس من أي مكان.

في هذا الدليل، قمنا بتجميع 10 من أفضل البدائل لـ Samsung Notes لمساعدتك على تبسيط سير عملك. تنبيه: ClickUp يحتل المرتبة الأولى!

قيود Samsung Notes

تطبيق Samsung Notes متطور ويحتوي على بعض الميزات الرائعة، ولكن لنكن صادقين: إنه مصمم خصيصًا لمستخدمي Samsung، وهذا يجلب بعض القيود التي لا مفر منها:

دعم محدود عبر الأنظمة الأساسية : الأنسب لهواتف Samsung و S Pen، مع دعم ضعيف أو معدوم على Windows و iOS ومتصفحات الويب

التعاون الأساسي : لا توجد : لا توجد أدوات تعاون جماعي مدمجة أو أدوات للمشاركة في الوقت الفعلي

تقييد التخزين : تتم مزامنة الملاحظات بشكل أساسي عبر Samsung Cloud، مما قد يعقد عملية النقل إلى أنظمة أخرى

بساطة الميزات : رائعة ك : رائعة ك أداة أساسية لتدوين الملاحظات ، ولكن هذا التطبيق المجاني يفتقر إلى خيارات متقدمة مثل ربط المهام أو الملخصات باستخدام الذكاء الاصطناعي أو التنظيم على غرار قاعدة البيانات

قيود الكتابة اليدوية: على الرغم من قوتها، إلا أن ميزة التعرف على الكتابة اليدوية ليست متقدمة مثل المنافسين مثل GoodNotes

💡 نصيحة احترافية: طريقة تدوين الملاحظات المخططة هي طريقة ثورية إذا كنت تبحث عن تنظيم الملاحظات بطريقة منظمة ومنطقية. من خلال تنظيم ملاحظاتك بشكل هرمي — باستخدام العناوين والعناوين الفرعية والنقاط — يمكنك تسجيل الأفكار والتفاصيل الرئيسية بطريقة يسهل فحصها ومراجعتها لاحقًا. وهي مفيدة بشكل خاص للاجتماعات والمحاضرات أو أي موقف تتدفق فيه المعلومات بسرعة وتحتاج إلى تقسيمها بسرعة.

نظرة عامة على بدائل Samsung Notes

إليك قائمة بأفضل بدائل Samsung Notes — لمن تناسبهم، وماذا تقدم، وكم ستكلفك بالضبط (جميع الأسعار بالدولار الأمريكي).

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp حوّل الملاحظات على الفور إلى مهام ومستندات تعاونية ولوحات بيضاء. أنشئ ملخصات اجتماعات باستخدام الذكاء الاصطناعي وابحث في جميع ملاحظاتك باستخدام البحث المتصل الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات Evernote قم على الفور بتحويل الملاحظات إلى مهام ومستندات تعاونية ولوحات بيضاء وملخصات اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وبحث شامل الأفراد والشركات الصغيرة يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطة المدفوعة من 14.99 دولارًا Notion مساحات عمل وقواعد بيانات قابلة للتخصيص، صفحات وقوالب مرتبطة، تعاون في الوقت الفعلي، تكامل الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا Obsidian دعم Markdown، التخزين المحلي والخصوصية، عرض الرسم البياني لربط الملاحظات، نظام المكونات الإضافية الأفراد والشركات الصغيرة يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الإضافات المدفوعة من 5 دولارات Microsoft OneNote الكتابة اليدوية والرسم، والتكامل العميق مع MS Office، والملاحظات الصوتية، والمزامنة عبر الأجهزة الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات تتوفر خطة مجانية؛ مضمنة في Microsoft 365 Google Keep ملاحظات سريعة وقوائم مراجعة، وتحويل الصوت إلى نص، وترميز بالألوان وتسميات، وتذكيرات بالموقع/الوقت الأفراد والشركات الصغيرة تتوفر خطة مجانية Apple Notes مزامنة iCloud، الكتابة اليدوية/الرسم، قفل الملاحظات، التعاون في الوقت الفعلي الأفراد والشركات الصغيرة مجاني (مع أجهزة Apple) Joplin تشفير من طرف إلى طرف، دعم Markdown، مكتبة المكونات الإضافية، أداة قص الويب الأفراد والشركات الصغيرة أسعار مخصصة GoodNotes تحويل الكتابة اليدوية إلى نص، تعليم ملفات PDF، دفاتر ملاحظات رقمية، البحث في الملاحظات المكتوبة بخط اليد الأفراد والشركات الصغيرة يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 6.99 دولارًا الملاحظات القياسية تشفير من طرف إلى طرف، Markdown ونص منسق، مزامنة عبر الأنظمة الأساسية، امتدادات الإنتاجية الأفراد والشركات الصغيرة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 63 دولارًا

أفضل بدائل Samsung Notes للاستخدام

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

إذا كنت جادًا في تحسين طريقة تدوين الملاحظات، فمن المفيد معرفة ما تقدمه كل تطبيق فعليًا (والمساوئ التي قد تواجهك).

تم تصميم بعض الأدوات للكتابة الدقيقة، بينما تتميز أدوات أخرى بالمرونة، مما يتيح لك تبادل الأفكار والتخطيط والتعاون في مكان واحد.

لقد قمنا بتفصيل كل بديل لـ Samsung Notes أدناه — ما هو أفضل ما فيه، وما الذي يجب الانتباه إليه، وماذا يقول المستخدمون الحقيقيون — حتى تتمكن من العثور على البديل المثالي لك دون الحاجة إلى التجربة والخطأ.

1. ClickUp (الأفضل للإنتاجية الشاملة مع إدارة المهام)

جرب ClickUp مجانًا اجعل فريقك بأكمله على نفس الصفحة لإنجاز المهام باستخدام ClickUp

تعد Samsung Notes رائعة للقوائم السريعة، ولكن ماذا لو كانت ملاحظاتك تحتاج إلى القيام بشيء ما؟ هنا يأتي دور ClickUp ، التطبيق الشامل للعمل، ليغير قواعد اللعبة. أنت لا تكتفي بكتابة الأفكار؛ بل تحولها إلى مهام ووثائق تعاونية ومشاريع شاملة.

سواء كنت تقوم بعصف ذهني للأفكار أو تدوين ملاحظات الاجتماعات أو إدارة مشاريع كاملة، يتيح لك ClickUp القيام بكل ذلك دون الحاجة إلى التبديل بين علامات التبويب.

بالإضافة إلى ذلك، مع الملخصات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp Brain داخل Docs و Notepad، يمكنك تنظيم ملاحظاتك في ثوانٍ.

أنشئ ملخصات بواسطة الذكاء الاصطناعي في ClickUp Docs

ClickUp Docs

ادخل إلى ClickUp Docs، حيث تتحول ملاحظاتك إلى مستندات ديناميكية وتعاونية. يمكنك إنشاء صفحات متداخلة وإضافة نص منسق وتضمين وسائط وحتى ربط المهام مباشرة داخل المستند. الآن، أصبح العصف الذهني والتنفيذ متجاورين.

على عكس Samsung Notes، الذي يحافظ على ملاحظاتك ثابتة، فإن ClickUp يحافظ عليها قابلة للتنفيذ. علاوة على ذلك، يمكنك استخدام ClickUp Docs لتحسين ملاحظاتك وكتاباتك باستخدام ClickUp Brain!

قم بتلخيص التحديثات المهمة بسرعة من ملاحظاتك وتعليقاتك وتغييرات الحالة والمهام الفرعية الجديدة وتحديثات المشاريع الرئيسية باستخدام ClickUp Brain

ClickUp Notepad

وإذا كنت بحاجة إلى شيء أكثر بساطة؟ ClickUp Notepad هي أداة بسيطة لتدوين الأفكار على الفور. إنها خفيفة الوزن وخالية من عوامل التشتيت ومثالية لتدوين الأفكار عندما تراودك الإلهام. ولكن ما يميز ClickUp حقًا هو قدرتها على تمكينك من القيام بالمزيد باستخدام ملاحظاتك.

استخدم ميزة التحرير الفائقة في ClickUp Notepad لإضفاء الحيوية على ملاحظاتك

بنقرات قليلة، يمكنك تحويل الملاحظة إلى مهمة باستخدام ClickUp Tasks — مع تواريخ الاستحقاق والمسؤولين والتذكيرات. وداعًا للأفكار المنسية.

تأكد من تحويل القرارات إلى أفعال من خلال تحويل الملاحظات إلى مهام ClickUp قابلة للتتبع

لوحات ClickUp البيضاء

للمفكرين البصريين، يوفر ClickUp أيضًا Whiteboards — مساحة مرنة لتبادل الأفكار وتخطيط سير العمل أو رسم مخططات المشاريع. إنه مثالي عندما لا تكفي الملاحظات اللاصقة والقوائم الخطية.

تعاون مع فريقك أو اعمل بمفردك باستخدام ClickUp Whiteboard

ClickUp AI Notetaker

ولا ننسى النجم الأبرز: ClickUp AI Notetaker.

تأكد من عدم فقدان أو ضياع أي شيء أثناء الاجتماعات باستخدام ClickUp AI Notetaker

تقوم هذه الأداة تلقائيًا بتسجيل اجتماعاتك وتدوينها وملخصها، مما يحررك من عناء تدوين الملاحظات في الوقت الفعلي. لا داعي بعد الآن للتركيز على عدة أمور في وقت واحد أو التبديل بين الملاحظات.

أفضل ميزات ClickUp

حوّل محاضر الاجتماعات على الفور إلى مهام قابلة للتنفيذ باستخدام الذكاء الاصطناعي

قم بتخصيص المستندات باستخدام القوالب والإشارات المرجعية ووسائط الوسائط المتعددة المدمجة

حافظ على تنظيم جلسات العصف الذهني باستخدام لوحات الكتابة القابلة للسحب والإفلات

أنشئ صفحات فرعية متداخلة في Docs لتنظيم المشاريع المعقدة بسهولة

قم بإدارة حالات المهام وأولوياتها مباشرةً من داخل ملاحظاتك

ابحث في المهام والملاحظات والمستندات على الفور باستخدام البحث المتصل

قم بمزامنة التحديثات في الوقت الفعلي حتى يظل فريقك بأكمله متناسقًا، أينما كان

قيود ClickUp

يوفر التطبيق المحمول ميزات تحرير أقل من الإصدار المكتبي

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول مراجعة TrustRadius

أستخدمه يوميًا كأداة لإدارة المهام وتنظيم الملاحظات وسير العمل... لقد أصبحت أكثر إنتاجية لأنني أستطيع الاحتفاظ بجميع ملاحظاتي في مكان واحد.

أستخدمه يوميًا كأداة لإدارة المهام وتنظيم الملاحظات وسير العمل... لقد أصبحت أكثر إنتاجية لأنني أستطيع الاحتفاظ بجميع ملاحظاتي في مكان واحد.

💡 نصيحة احترافية: تعد ط ريقة Cornell Note-Taking Method مثالية لتنظيم الملاحظات مع ميزة المراجعة المدمجة. فهي تقسم الصفحة إلى أقسام: منطقة الملاحظات الرئيسية، وعمود الإشارات للكلمات الرئيسية أو الأسئلة، ومساحة الملخص في الأسفل. يساعدك هذا التصميم على التفاعل بشكل فعال مع ملاحظاتك، مما يسهل تذكرها ودراستها لاحقًا، وهو أمر رائع للطلاب أو المهنيين الذين يستعدون للاجتماعات والعروض التقديمية.

2. Evernote (الأفضل لقص مقاطع الويب والتقاط الملاحظات بتنسيقات متعددة)

عبر Evernote

هل لديك مليون علامة تبويب مفتوحة ولا مكان لتخزينها؟ Evernote هنا لمساعدتك. يشتهر Evernote ببرنامج Web Clipper القوي، الذي يسهل عليك التقاط المقالات وملفات PDF والصور وحتى صفحات الويب بأكملها وتخزينها بشكل منظم لاستخدامها لاحقًا. إنه الأداة المثالية للباحثين والكتاب وأي شخص يحب جمع الأفكار من كل مكان.

بينما يقتصر Samsung Notes على النصوص والرسومات الأساسية، يوفر Evernote تنوعًا كبيرًا. يمكنك تنظيم المحتوى في دفاتر ملاحظات ووضع علامات على الملاحظات لتسهيل البحث، وحتى تضمين قوائم مرجعية وملفات صوتية ومرفقات في مكان واحد. يعني الوصول دون اتصال بالإنترنت أن ملاحظاتك دائمًا في متناول يدك، سواء كنت في طريقك إلى العمل أو على متن طائرة.

إذا كنت بحاجة إلى خزانة ملفات رقمية مصممة لتسجيل كل شيء — وليس فقط أفكارك — فإن Evernote يتفوق بسهولة على Samsung Notes من حيث العمق والمرونة.

أفضل ميزات Evernote

ثبّت الملاحظات المهمة في أعلى أي دفتر ملاحظات للوصول السريع إليها

قم بتعيين تواريخ الاستحقاق والتذكيرات لتتبع مواعيد المهام النهائية

قم بتعليق ملفات PDF مباشرةً داخل ملاحظاتك

امسح المذكرات أو الملاحظات المكتوبة بخط اليد واجعلها قابلة للبحث

شارك الملاحظات أو دفاتر الملاحظات بالكامل مع زملائك في الفريق بنقرة واحدة فقط

قم بالمزامنة تلقائيًا عبر أجهزة متعددة للحصول على تحديثات في الوقت الفعلي

قيود Evernote

يقتصر البرنامج المجاني على مزامنة جهازين فقط

قد تشعر بالفوضى دون عادات تنظيم جيدة

أسعار Evernote

مجاني

شخصي: 14.99 دولارًا شهريًا

للاستخدام الاحترافي: 17.99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Evernote

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 8000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Evernote؟

تقول مراجعة G2:

يمكنني حفظ أي شيء تقريبًا في حساب Evernote الخاص بي، مثل الملاحظات المكتوبة وقصاصات مواقع الويب وملفات pdf والصور. تعد ميزتا Web Clipper و"إرسال إلى البريد الوارد" مفيدة بشكل خاص بالنسبة لي.

يمكنني حفظ أي شيء تقريبًا في حساب Evernote الخاص بي، مثل الملاحظات المكتوبة وقصاصات مواقع الويب وملفات pdf والصور. تعتبر ميزتا Web Clipper و"إرسال إلى البريد الوارد" مفيدة بشكل خاص بالنسبة لي.

💡 نصيحة احترافية: تتمحور طريقة تدوين الملاحظات الجملية حول السرعة والبساطة. فأنت تدون كل معلومة جديدة في جملة منفصلة، مما يساعدك على تسجيل التفاصيل بسرعة دون القلق بشأن البنية. وهي طريقة فعالة عندما تتدفق المعلومات بسرعة، كما هو الحال في المحاضرات أو جلسات العصف الذهني أو الاجتماعات السريعة.

3. Notion (الأفضل لمساحات العمل وقواعد البيانات القابلة للتخصيص)

عبر Notion

على عكس Samsung Notes، الذي يحافظ على البساطة باستخدام المجلدات والنصوص، يتيح لك Notion إنشاء أنظمة متصلة. يمكنك ربط الملاحظات وتضمين مقاطع الفيديو وإنشاء جداول ديناميكية وحتى تشغيل لوحات معلومات كاملة للمشاريع. يسهل التعاون في الوقت الفعلي والقوالب القابلة للتخصيص توسيع نطاق إعداداتك، سواء كنت تعمل بمفردك أو مع فريق.

إذا كنت مستعدًا للتخلي عن الملاحظات المسطحة والبدء في بناء شيء أكبر، فإن Notion يمنحك الحرية والمرونة التي لا توفرها Samsung Notes.

أفضل ميزات Notion

أنشئ قواعد بيانات مرتبطة لمحتوى منظم وديناميكي

اسحب الصور وكتل الأكواد ودمجها

تعاون مباشرة مع أعضاء الفريق على الصفحات المشتركة

قم بإعداد المهام المتكررة والتذكيرات

اربط Notion بأدوات مثل Slack وGoogle Drive وTrello

انسخ القوالب التي أنشأتها المجتمع لتوفير الوقت

قيود Notion

قد يكون وضع عدم الاتصال بالإنترنت غير فعال في بعض الأحيان

تباطؤ البحث مع الإعدادات الكبيرة

أسعار Notion

مجاني

شخصي : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

احترافي : 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notion

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 6000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (2,500+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notion؟

تقول مراجعة Capterra:

ستحب الواجهة سهلة الاستخدام والمرونة في إنشاء أي أدوات تريدها، وتحميل البيانات والملفات بشكل غير محدود، ومخططات Notion، والأتمتة.

ستحب الواجهة سهلة الاستخدام والمرونة في إنشاء أي أدوات تريدها، وتحميل البيانات والملفات بشكل غير محدود، ومخططات Notion، والأتمتة.

📚 اقرأ أيضًا: أمثلة على قوائم المهام لإنجاز المزيد في العمل

4. Obsidian (الأفضل لمحبي التخفيضات والملاحظات المحلية أولاً)

عبر Obsidian

Obsidian هو المكان الذي تتحول فيه ملاحظاتك من ثابتة إلى حية. مصمم للكتاب والباحثين والمفكرين الكبار، يحول النص العادي إلى شبكة من الأفكار المترابطة التي تنمو معك.

يتم حفظ كل ملاحظة كملف Markdown محلي، مما يمنحك الخصوصية والتحكم الكاملين — دون الحاجة إلى السحابة. يتميز العرض البياني الخاص به، حيث يرسم العلاقات بين ملاحظاتك مثل خريطة ذهنية مرئية. يمكنك ربط الأفكار على الفور، وتخصيص إعداداتك باستخدام مكونات إضافية قوية، وتشكيل مساحة العمل الخاصة بك بالطريقة التي تريدها تمامًا.

سواء كنت تنشئ ويكي شخصيًا أو تكتب كتابًا أو تحب فكرة وجود عقل ثانٍ لك، يوفر Obsidian المرونة والحرية الإبداعية التي لا تضاهيها Samsung Notes.

أفضل ميزات Obsidian

خصص مساحة العمل الخاصة بك باستخدام المكونات الإضافية والموضوعات الخاصة بالمجتمع

اعرض معاينة مباشرة لتنسيق Markdown أثناء الكتابة

أنشئ روابط داخلية بين الملاحظات باستخدام اختصار [[ ]] بسيط

نظم الملاحظات في مجلدات أو استخدم العلامات لفرزها بمرونة

تنقل بسهولة باستخدام أجزاء التنقل بالروابط الخلفية والرسوم البيانية

قم بتصدير قاعدة المعرفة بالكامل كنص عادي لسهولة النقل

قيود Obsidian

لا يوجد تعاون مدمج

تحتاج بعض المكونات الإضافية إلى إعداد يدوي

أسعار Obsidian

مجاني للاستخدام الشخصي

إضافات اختيارية: المزامنة: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم النشر: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المزامنة: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

النشر: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المزامنة: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

النشر: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Obsidian

G2 : لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: 4. 8/5 (35+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Obsidian؟

جاء في مراجعة G2:

Obsidian هو تطبيق نظيف لتدوين الملاحظات. على الرغم من أنه لا يحتوي على ميزات كاملة مقارنة بتطبيقات تدوين الملاحظات القديمة مثل OneNote، إلا أن إمكانيات Obsidian أكثر من كافية للاستخدام اليومي. ومع ذلك، فإن عدم وجود ميزة المزامنة حتى في الإصدار القياسي المرخص يعيق استخدامه.

Obsidian هو تطبيق نظيف لتدوين الملاحظات. على الرغم من أنه لا يحتوي على ميزات كاملة مقارنة بتطبيقات تدوين الملاحظات القديمة مثل OneNote، إلا أن إمكانيات Obsidian أكثر من كافية للاستخدام اليومي. ومع ذلك، فإن عدم وجود ميزة المزامنة حتى في الإصدار القياسي المرخص يعيق استخدامه.

💡 نصيحة احترافية: تعد طريقة Mind Mapping مثالية للمفكرين البصريين الذين يحبون رؤية الروابط بين الأفكار في لمحة واحدة. بدلاً من الملاحظات الخطية، تبدأ بفكرة مركزية ثم تتفرع إلى موضوعات فرعية وموضوعات فرعية وتفاصيل. هذه الطريقة في تدوين الملاحظات مفيدة لتخطيط المشاريع أو الجلسات الإبداعية أو معالجة الموضوعات المعقدة التي تهم فيها العلاقات بين الأفكار.

5. Microsoft OneNote (الأفضل للملاحظات المكتوبة بخط اليد ومحبي MS Office)

عبر Microsoft OneNote

يبدو Microsoft OneNote وكأنه دفتر ملاحظات حقيقي، ولكنه أكثر ذكاءً. إنه مصمم للأشخاص الذين يحبون تدوين الملاحظات والرسم والتقاط الأفكار بخط اليد مع الحفاظ على تنظيم كل شيء عبر الأجهزة.

على عكس Samsung Notes، الذي يرتبط في الغالب بهاتفك أو جهازك اللوحي، يتزامن OneNote بسلاسة مع أجهزة Windows وMac وiOS وAndroid. يتميز تخطيط دفتر الملاحظات والأقسام بالبساطة، مما يتيح لك التبديل بين الملاحظات المكتوبة بخط اليد والقوائم المكتوبة والملفات المضمنة دون أي عناء.

ميزة إضافية: يعمل بشكل جيد مع مجموعة Microsoft 365 الكاملة، مما يسهل سحب رسائل البريد الإلكتروني وجداول البيانات وملاحظات الاجتماعات.

أفضل ميزات Microsoft OneNote

التقط الملاحظات والرسومات المكتوبة بخط اليد بسهولة

مزامنة سهلة عبر جميع الأجهزة الرئيسية

نظم ملاحظاتك باستخدام دفاتر الملاحظات والأقسام وعلامات تبويب الصفحات

ضع علامات على المعلومات المهمة للرجوع إليها بسرعة

دمج مع Outlook وExcel وTeams

سجل الملاحظات الصوتية مباشرة داخل صفحاتك

قيود Microsoft OneNote

أفضل الميزات — مثل المزامنة المتقدمة والتكامل الكامل — مرتبطة باشتراك Microsoft 365

لا يدعم Markdown، وهو ما قد يفتقده بعض الكتّاب والمطورين

أسعار Microsoft OneNote

مجاني

مضمن في Microsoft 365 (9.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهر)

تقييمات ومراجعات Microsoft OneNote

G2: 4. 5/5 (أكثر من 1800 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 1800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft OneNote؟

جاء في مراجعة G2:

أستخدم onenote يوميًا لتتبع أعمالي اليومية الجارية والمتابعات. من الرائع أنه يمكننا إضافة الصور والرسوم البيانية أيضًا إلى الملاحظات لإعطاء السياق. بفضل خيار المزامنة، يمكنني الوصول إلى ملاحظاتي من أي مكان ومن أي جهاز.

أستخدم onenote يوميًا لتتبع أعمالي اليومية والمتابعات. من الرائع أنه يمكننا إضافة صور ومخططات إلى الملاحظات لتوضيح السياق. بفضل خيار المزامنة، يمكنني الوصول إلى ملاحظاتي من أي مكان ومن أي جهاز.

6. Google Keep (الأفضل للملاحظات السريعة وقوائم المهام)

عبر Google Keep

Google Keep سريع وملون وسهل الاستخدام - فكر فيه على أنه لوحة ملاحظات رقمية دائمة في متناول يدك. إنه مصمم للأشخاص الذين يرغبون في تدوين الملاحظات بسرعة والمضي قدمًا، سواء كانت قائمة مشتريات أو فكرة مفاجئة أو مذكرة صوتية أثناء التنقل.

بينما يوفر Samsung Notes تجربة مماثلة لتدوين الملاحظات السريعة، يتفوق Google Keep بفضل تكامله العميق مع نظام Google البيئي. تتم مزامنة ملاحظاتك على الفور عبر جميع الأجهزة المسجلة في حساب Google الخاص بك، دون أي متاعب أو قيود.

أفضل ميزات Google Keep

دوّن الملاحظات والقوائم في ثوانٍ

استخدم ميزة تحويل الصوت إلى نص لتدوين الملاحظات بدون استخدام اليدين

قم بترميز الملاحظات بالألوان ووضع علامات عليها لتسهيل الفرز

اضبط تذكيرات بناءً على الموقع أو الوقت

شارك الملاحظات على الفور مع الأصدقاء أو زملاء الفريق

المزامنة التلقائية مع Google Drive

قيود Google Keep

لا يوفر تنسيق نص منسق — فأنت مقيد بالملاحظات الأساسية وقوائم المراجعة

لا توجد بنية مجلدات؛ عليك الاعتماد على الترميز اللوني والملصقات، مما قد يؤدي إلى فوضى مع وجود الكثير من الملاحظات

أسعار Google Keep

مجاني

تقييمات ومراجعات Google Keep

G2: لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: 4. 7/5 (200+ تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: تثبت نظرية الترميز المزدوج، التي تستخدم الصور والكلمات معًا لمساعدة المتعلم على التذكر بشكل أفضل، أن تدوين الملاحظات المرئية هو استراتيجية تعليمية فعالة للغاية.

7. Apple Notes (الأفضل لمستخدمي نظام Apple)

عبر Apple Notes

تطبيق Apple Notes يحافظ على تنظيم الأشياء وبساطتها وسهولة استخدامها، تمامًا كما تتوقع من Apple. إذا كنت تمتلك جهاز iPhone أو iPad أو Mac، فهذا التطبيق هو رفيقك المدمج في كل شيء، بدءًا من قوائم التسوق وحتى جلسات العصف الذهني الكبيرة.

أفضل ما في الأمر؟ إنه يعمل ببساطة. تتم مزامنة ملاحظاتك على الفور عبر جميع أجهزة Apple بفضل iCloud، لذا تظل دائمًا على اطلاع دون الحاجة إلى التفكير في الأمر. مقارنةً بـ Samsung Notes وبعض البدائل الأخرى لـ Apple Notes، التي تقتصر على نظامها البيئي الخاص، تعمل Apple Notes بشكل رائع مع مجموعة Apple الكاملة — وتبدو رائعة أثناء ذلك.

يمكنك الرسم بإصبعك أو Apple Pencil، ومسح المستندات ضوئيًا، وقفل المعلومات الحساسة باستخدام Face ID، وحتى مشاركة الملاحظات مع الأصدقاء أو زملاء العمل. إنه بسيط ولكنه قوي بشكل مدهش، وإذا كنت من مستخدمي Apple، فمن الصعب حقًا التغلب عليه.

أفضل ميزات Apple Notes

قم بالمزامنة تلقائيًا عبر iCloud على جميع أجهزة Apple الخاصة بك

أضف الكتابة اليدوية والرسومات والمستندات الممسوحة ضوئيًا بسهولة

قفل الملاحظات الخاصة باستخدام كلمة مرور أو Face ID

نظم ملفاتك باستخدام المجلدات والعلامات والبحث الذكي

تعاون في الوقت الفعلي على الملاحظات المشتركة

أنشئ قوائم مرجعية باستخدام وظيفة النقر لإكمال المهام

قيود Apple Notes

تصدير الملاحظات محدود — يمكنك مشاركة المحتوى أو نسخه، ولكن نقل الملاحظات إلى تطبيق أو نظام أساسي آخر لا يتم دائمًا بسلاسة

خيارات التنسيق بسيطة نسبيًا مقارنة بالأدوات الأكثر تقدمًا مثل Notion أو ClickUp

أسعار Apple Notes

مجاني (مع أجهزة Apple)

تقييمات ومراجعات Apple Notes

G2: لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

📮 ClickUp Insight: 49٪ من المشاركين في استطلاع فعالية الاجتماعات لا يزالون يدونون ملاحظاتهم بخط اليد، وهو اتجاه مثير للدهشة في عصر الرقمنة. قد يكون هذا الاعتماد على القلم والورقة تفضيلًا شخصيًا أو علامة على أن أدوات تدوين الملاحظات الرقمية ليست مدمجة بالكامل في سير العمل. في الوقت نفسه، وجد استطلاع آخر أجرته ClickUp أن 35٪ من الأشخاص يقضون 30 دقيقة أو أكثر في تلخيص الاجتماعات ومشاركة بنود العمل وإبقاء الفرق على اطلاع. 👀 ClickUp AI Notetaker يزيل هذا العبء الإداري! دع الذكاء الاصطناعي يقوم تلقائيًا بتسجيل اجتماعاتك وتدوينها وتلخيصها مع تحديد بنود العمل وتعيينها — لا حاجة بعد الآن للملاحظات المكتوبة بخط اليد أو المتابعة اليدوية! عزز الإنتاجية بنسبة تصل إلى 30٪ من خلال ملخصات الاجتماعات الفورية والمهام الآلية وسير العمل المركزي من ClickUp.

8. Joplin (الأفضل للخصوصية والتشفير مفتوح المصدر)

عبر Joplin

عندما يتعلق الأمر بالخصوصية، فإن Joplin لا تتهاون. تم تصميم هذا التطبيق مفتوح المصدر للأشخاص الذين يريدون التحكم الكامل — بدون متتبعين، بدون استخراج البيانات، فقط ملاحظاتك، محمية وآمنة.

تحافظ Samsung Notes على بساطة الأمور ولكنها تربطك بسحابة التخزين الخاصة بها. تقلب Joplin الطاولة بتشفير شامل وخيار تخزين ملاحظاتك محليًا أو مزامنتها عبر خدمات موثوقة مثل Dropbox أو OneDrive.

إنه حلم أصبح حقيقة لمحبي Markdown، حيث يوفر كتابة واضحة وعلامات قوية ومكتبة متنامية من المكونات الإضافية لتعديل الأشياء بالطريقة التي تريدها. إذا كنت من النوع الذي يقدر الأمان ويحب التغيير، فإن Joplin يمنحك المرونة التي تضع الخصوصية في المقام الأول والتي لا يمكن لـ Samsung Notes أن تضاهيها.

أفضل ميزات Joplin

قم بتأمين ملاحظاتك بتشفير قوي من طرف إلى طرف

اكتب دون تشتيت الانتباه مع دعم كامل لـ Markdown

قم بالمزامنة عبر الأجهزة باستخدام الخدمات التي تختارها

قم بتوسيع الوظائف باستخدام المكونات الإضافية والسمات القوية

قص صفحات الويب بالكامل مباشرة إلى ملاحظاتك

قم بوضع علامات وفرز وبحث لتنظيم سريع

قيود Joplin

الواجهة نظيفة ولكنها تبدو بسيطة بعض الشيء مقارنة بالتطبيقات الأكثر أناقة مثل Notion أو Evernote

لا توجد ميزات تعاون مدمجة — رائعة للاستخدام الفردي ولكنها ليست مثالية للفرق

أسعار Joplin

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Joplin

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

9. GoodNotes (الأفضل للملاحظات الرقمية المكتوبة بخط اليد)

عبر GoodNotes

تمنحك GoodNotes شعور الكتابة على الورق وتضيف إليه سحر الرقمية. وهي المفضلة لدى الطلاب والفنانين وأي شخص يحب الكتابة اليدوية ولكنه يريد الاستفادة من جميع مزايا الرقمية، مثل إمكانية البحث في الملاحظات وترميز ملفات PDF.

تقدم Samsung Notes ميزة الكتابة اليدوية الأساسية، ولكن GoodNotes ترتقي إلى مستوى أعلى بفضل أدواتها الدقيقة وقوالبها الجميلة وتحويلها السريع للكتابة اليدوية إلى نص. يمكنك تنظيم ملاحظاتك في دفاتر رقمية أنيقة، وإضافة تعليقات توضيحية إلى ملفات PDF كالمحترفين، وحتى البحث في المحتوى المكتوب بخط اليد (نعم، حتى خطك الفوضوي).

إذا كنت تريد أن تشعر أن جهازك اللوحي هو دفتر ملاحظات ورقي مثالي، بدون فوضى، فإن GoodNotes يتفوق على Samsung Notes بفارق كبير في كل من التصميم والقوة.

أفضل ميزات GoodNotes

حوّل الكتابة اليدوية إلى نص بدقة عالية

قم بتمييز ملفات PDF والشرائح والمستندات مباشرةً

نظم ملفاتك باستخدام دفاتر ملاحظات رقمية وأغلفة مخصصة

الوصول إلى مجموعة واسعة من القوالب الورقية والملصقات

ابحث في الملاحظات المكتوبة بخط اليد والمطبوعة

تعاون من خلال مشاركة دفاتر الملاحظات مع الآخرين

قيود GoodNotes

لا توجد ميزات للتعاون في الوقت الفعلي — المشاركة للعرض فقط

تتوفر أفضل تجربة على iPad؛ ولا يزال دعم Android وWindows في طور التطوير

أسعار GoodNotes

جهاز iOS لمرة واحدة: 9.99 دولارًا

جهاز Android: 6.99 دولار شهريًا

شراء لمرة واحدة من متجر App Store: 29.99 دولارًا

تقييمات ومراجعات GoodNotes

G2: 4. 8/5 (70+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

10. Standard Notes (الأفضل لتدوين الملاحظات بشكل آمن ومشفّر)

عبر Standard Notes

إذا كان الأمان هو شاغلك الرئيسي، فإن Standard Notes مصمم خصيصًا لك. على عكس Samsung Notes، يقوم بتشفير كل شيء بشكل افتراضي، مما يضمن حماية بياناتك من البداية إلى النهاية. إنه نظيف وبسيط ويدعم Markdown والنص المنسق.

بفضل المزامنة عبر الأنظمة الأساسية والإضافات الاختيارية لزيادة الإنتاجية، يناسب Standard Notes أي شخص يقدر البساطة والأمان. على الرغم من أنه أساسي عند الشراء، يمكن للمستخدمين المتقدمين الترقية للحصول على ميزات إضافية مثل السمات ومرفقات الملفات وأدوات النسخ الاحتياطي.

أفضل ميزات Standard Notes

تشفير من طرف إلى طرف

دعم الترميز والتخطيط النصي

مزامنة عبر الأنظمة الأساسية

إضافات الإنتاجية

قيود Standard Notes

قد تؤثر الملاحظات الكبيرة جدًا (التي تزيد عن 1 ميجابايت) سلبًا على الأداء بسبب معالجة التشفير على جهازك

أسعار Standard Notes

تتوفر خطة مجانية

خطة الإنتاجية: 63 دولارًا في السنة

الخطة الاحترافية: 84 دولارًا في السنة

تقييمات ومراجعات Standard Notes

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

اجعل تدوين ملاحظاتك جديرًا بالاهتمام مع ClickUp

سواء كنت تدون أفكارًا سريعة أو تبحث عن استيراد ملاحظات موجودة، فإن العثور على تطبيق تدوين الملاحظات المناسب يحدث فرقًا كبيرًا. يعد Samsung Notes تطبيقًا جيدًا للمبتدئين، خاصة إذا كنت مخلصًا لنظام Samsung البيئي، ولكن لنكن واقعيين، ففي بعض الأحيان تحتاج إلى مزيد من المرونة.

ربما تكون المزامنة السلسة عبر الأجهزة. ربما يكون التنظيم الأعمق أو التعاون أو أدوات الذكاء الاصطناعي الذكية التي تساعدك على العمل بشكل أسرع. هذا هو المكان الذي تبرز فيه هذه البدائل لتطبيقات تدوين الملاحظات.

ClickUp هو الخيار الأمثل إذا كنت تريد كل شيء — الملاحظات والمهام والمشاريع — في منصة واحدة قوية. يمنحك Notion و Obsidian تحكمًا إبداعيًا كاملاً، بينما تم تصميم GoodNotes و Apple Notes لمحبي الكتابة اليدوية الذين يريدون الدقة والإتقان.

تقدم معظم تطبيقات تدوين الملاحظات هذه خططًا مجانية، لذا يمكنك تجربتها والعثور على أفضلها لتناسب سير عملك.

هل أنت مستعد لترقية طريقة تدوين الملاحظات لديك؟ اشترك في ClickUp اليوم وارتقِ بتجربة تدوين الملاحظات إلى المستوى التالي.