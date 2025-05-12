أفضل 10 برامج لتدوين محاضرات بالذكاء الاصطناعي في عام 2025

كان تدوين الملاحظات يعني في الماضي الكتابة بسرعة جنونية، وتشنج اليدين، وأحيانًا لحظات من التوقف والتساؤل: "مهلاً، ماذا قالوا للتو؟". لحسن الحظ، ظهرت أدوات تدوين محاضرات AI لتقوم بالمهام الشاقة، مثل النسخ والملخصات والتنظيم، حتى تتمكن من التركيز على التعلم.

تعمل أدوات تدوين الملاحظات المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر منصات مثل Zoom و Microsoft Teams و Google Meet، مما يضمن عدم تفويت أي لحظات مهمة من محاضراتك عبر الإنترنت.

سواء كنت بحاجة إلى نسخ في الوقت الفعلي أو ملخصات مولدة بالذكاء الاصطناعي أو نصوص كاملة قابلة للبحث من أجل جلسات مراجعة سريعة، فهناك خيار مناسب لك. لذا، إذا كنت مستعدًا لترقية مهاراتك في تدوين الملاحظات دون الحاجة إلى تطوير سرعة كتابة خارقة، فلنلقِ نظرة على أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لمواكبة كل محاضرة.

أفضل برامج تدوين محاضرات بالذكاء الاصطناعي في لمحة

فيما يلي نظرة عامة سريعة على الميزات والقدرات الرئيسية لأفضل برامج تدوين محاضرات بالذكاء الاصطناعي:

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار ClickUp تدوين الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي مع إدارة المهام AI Notetaker، مستندات + مهام متصلة، ملخصات Brain، ألواح بيضاء، قوالب للطلاب تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Otter. ai نصوص وموجزات فورية للاجتماعات نسخ في الوقت الفعلي، ملخصات بالذكاء الاصطناعي، اقتراحات للمهام، تكامل مع الاجتماعات تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Notta نصوص متعددة اللغات أكثر من 58 لغة، ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تكامل مع Slack/Salesforce/Notion تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Avoma فرق المبيعات + فرق خدمة العملاء مزامنة CRM، دعم لأكثر من 40 لغة، ملخصات في الوقت الفعلي + تعاون تجربة مجانية متاحة؛ أسعار مخصصة للشركات Fireflies رؤى ذكية للاجتماعات تحديد هوية المتحدث، أكثر من 100 لغة، ملخصات قابلة للبحث، مهام تلقائية تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Knowt تحويل الملاحظات إلى أدوات دراسية بطاقات تعليمية، تكرار متباعد، اختبارات تلقائية، مزامنة عبر الأجهزة تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Notion نظام معرفي شامل تلخيص بالذكاء الاصطناعي، ودعم القوالب، وتوليد الأفكار، ومساحة عمل شاملة تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Tactiq رؤى حول الاجتماعات في الوقت الفعلي على Chrome نصوص اجتماعات في الوقت الفعلي، وامتداد Chrome، ومتابعات تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Fathom تكامل سهل مع Zoom تطبيق Zoom الأصلي، Ask Fathom AI، مشاركة المقاطع، ملخصات فورية تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Rev نسخ عالية الدقة وآمنة تدوين بالذكاء الاصطناعي + تدوين بشري، وقاموس مخصص، ومتوافق مع HIPAA، ودعم متعدد اللغات تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة تدوين محاضرات بالذكاء الاصطناعي؟

تختلف أدوات تدوين محاضرات الذكاء الاصطناعي في الجودة، لذا من المهم العثور على الأداة المناسبة. دعنا نحلل ما الذي يجعل خيارًا استثنائيًا يستحق وقتك حقًا، وربما حتى أموالك.

دقة النسخ: يجب أن يلتقط الذكاء الاصطناعي الكلام في الوقت الفعلي، ويتعامل مع اللهجات المختلفة والمصطلحات الفنية دون تحويل ملاحظات المحاضرة إلى كلام غير مفهوم

تلخيص ذكي: يجب أن يتجاوز النسخ عن طريق تمييز النقاط الرئيسية وتلخيص المحاضرات الطويلة إلى ملخصات سهلة الفهم

التخصيص: لكل شخص طريقة فريدة في تدوين الملاحظات، لذا يجب أن تتيح لك الأداة تعديل التنسيق وتنظيم المحتوى وتكييفه مع أسلوبك في التعلم

التعاون: إذا كنت تدرس مع أصدقائك، فإن أداة تتيح لك مشاركة الملاحظات والعمل معًا تضمن أن الجميع على نفس الصفحة (حرفيًا)

التكامل: تتزامن أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل، مثل Google Docs والتقويمات ومديري المهام، مما يضمن سلاسة سير عملك

اختر الأداة المناسبة وستوفر الوقت وتبقى منظمًا ولن تفوتك أي تفاصيل بعد الآن!

💡نصيحة احترافية: قبل الالتزام باستخدام أداة تدوين محاضرات بالذكاء الاصطناعي، يمكنك اختبارها عن طريق تحميل ملف صوتي قصير من محاضرة أو اجتماع سابق. تحقق من دقتها وقدراتها على التلخيص بنفسك. يضمن هذا "الاختبار التجريبي" أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي الحالية تناسب احتياجاتك وأساليبك في التعلم.

أفضل تطبيقات تدوين محاضرات بالذكاء الاصطناعي

الآن بعد أن عرفت ما الذي تبحث عنه في أداة تدوين الملاحظات المثالية، دعنا نستكشف بعض الخيارات المثالية بالتفصيل.

1. ClickUp (الأفضل لتدوين الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي مع إدارة المهام)

جرب ClickUp AI Notetaker اجعل ملاحظات المحاضرات أكثر ذكاءً، ونظمها بسهولة، وحوّل الأفكار إلى أفعال مع ClickUp AI Notetaker

إذا كنت بحاجة إلى أداة تدوين محاضرات تعمل بالذكاء الاصطناعي وتؤدي أيضًا وظيفة مساحة العمل الأكاديمية المركزية، فإن ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، هو الخيار الأمثل لك.

قد يكون ClickUp أداة لإدارة المشاريع في جوهره، ولكنه يتجاوز إدارة المهام. فهو يربط محادثاتك ومعرفتك ويعززها بقدرات الذكاء الاصطناعي المدمجة.

أتمتة تدوين الملاحظات لمحاضراتك عبر الإنترنت من خلال دعوة ClickUp AI Notetaker إلى مناقشاتك. يتفوق في نسخ ملاحظات اجتماعاتك وتنظيمها وتلخيصها مع ربطها بالمهام والمستندات في ClickUp، حتى لا تفقد أبدًا المعلومات المهمة.

يتكامل مع Microsoft Teams وZoom Meetings وGoogle Meet. استخدمه لتسجيل محاضراتك صوتيًا ونسخها عبر الأنظمة الأساسية، وتلقي ملاحظات شاملة مع النقاط الرئيسية والإجراءات المطلوبة مباشرة في صندوق الوارد الخاص بك، دون الحاجة إلى القيام بالأعمال اليدوية المملة.

يقوم بتجميع كل هذا في مستند ClickUp خاص بالمحاضرة لتسهيل البحث والتنسيق. يمكنك أيضًا ربط ملاحظات المحاضرات ذات الصلة معًا عن طريق ربط مستند ClickUp بآخر.

قم بتخزين الملاحظات والنصوص وتعاون في الوقت الفعلي مع ClickUp Docs

هل تريد دعوة أعضاء فريق المشروع أو أصدقائك للتعاون في الملاحظات؟ افعل ذلك بأمان من خلال الأذونات وسجل الإصدارات حتى يتم تتبع أي تغييرات تطرأ على ملاحظاتك وتظل أنت المتحكم. لتبسيط تدوين الملاحظات وتوحيد التنسيق لسهولة القراءة، ضع في اعتبارك استخدام قوالب ملاحظات الاجتماعات المدمجة في ClickUp أيضًا.

🤝 تذكير ودي: قبل تسجيل محاضرة عبر الإنترنت، تأكد من حصولك على إذن صريح من كليتك ومؤسستك للقيام بذلك. لا أحد يحب انتهاك خصوصيته، لذا من الأدب (والضرورة) احترام رأيهم.

يتيح لك ClickUp أيضًا إنشاء مهام ClickUp مباشرةً من ملاحظات الاجتماعات والمستندات، بحيث لا تضطر أبدًا إلى التنقل بين التطبيقات المختلفة لإدارة العناصر التي تتطلب اتخاذ إجراء ومتابعتها. يمكنك أيضًا استخدام قوالب قائمة المهام الحالية لتجميع المهام المخصصة لك في مكان واحد وتوفير الوقت في تتبعها!

حوّل ملاحظاتك إلى إجراءات ذكية وقابلة للتتبع باستخدام ClickUp Tasks

وهذا ليس كل شيء. أفضل ما في تدوين الملاحظات على ClickUp هو الاستفادة من ClickUp Brain، المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمزود بخاصية معالجة اللغة الطبيعية. لماذا؟

لأن ClickUp Brain يمكنه تلخيص ملاحظاتك على الفور، وتمييز العناصر التي تتطلب اتخاذ إجراء، وحتى الإجابة عن الأسئلة حول ما تمت مناقشته، دون الحاجة إلى قراءة كل شيء! يمكنه حتى جلب سياق إضافي وإجابات من معرفته المستقلة (التي يجب عليك التحقق منها للتخلص من الأوهام!).

لخص ونظم واسترجع المعلومات المهمة من ملاحظات المحاضرات على الفور باستخدام ClickUp Brain

يتيح لك البحث المتصل المدعوم بالذكاء الاصطناعي من ClickUp العثور على النص الصحيح للدورة الدراسية (والامتحان!) المناسبة بسرعة باستخدام الكلمات الرئيسية، دون الحاجة إلى البحث في روابط لا حصر لها في نهاية فصل دراسي شاق.

هل تبحث عن شيء أكثر تقليدية، مثل تطبيق ملاحظات سهل الاستخدام؟ يتيح لك ClickUp Notepad تدوين ملاحظات سريعة أثناء التنقل على الكمبيوتر المحمول أو الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي، دون مقاطعة سير عملك. إنه مثالي لتدوين الأفكار قبل أن تضيع.

دوّن الأفكار والمهام والتذكيرات على الفور دون مغادرة سير عملك باستخدام ClickUp Notepad

📮ClickUp Insight: يؤدي التبديل بين السياقات إلى إضعاف إنتاجية الفريق بشكل خفي. تظهر أبحاثنا أن 42% من الانقطاعات في العمل ناتجة عن التنقل بين المنصات وإدارة البريد الإلكتروني والتنقل بين الاجتماعات. وينطبق الأمر نفسه على الطلاب الذين يواجهون صعوبة في التوفيق بين الدورات الدراسية والواجبات والمشاريع الجماعية وأدوات التعلم المتعددة. فكل تغيير يقلل من التركيز، مما يجعل من الصعب حفظ المعلومات والحفاظ على التنظيم وإنجاز المهام. ماذا لو كان بإمكانك التخلص من هذه المقاطعات المكلفة؟ يجمع ClickUp سير عملك (والدردشة) في منصة واحدة مبسطة. قم بتشغيل مهامك وإدارتها من خلال الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء والمزيد، بينما تحافظ الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على ترابط السياق وإمكانية البحث عنه وإدارته!

وإذا كنت تريد حلاً قابلاً للتخصيص لتلبية متطلباتك في تدوين الملاحظات، فرحب بقالب ClickUp Class Notes for College Students، المصمم لمساعدتك على البقاء منظمًا ومتابعة دراستك.

احصل على نموذج مجاني قم بإدارة واجباتك الدراسية من خلال تنظيم الملاحظات عبر عدة فصول دراسية بشكل تعاوني باستخدام قالب ClickUp Class Notes for College Students (ملاحظات الفصل الدراسي للطلاب الجامعيين

إليك كيف يساعدك هذا النموذج في إدارة الضغط الشديد الذي يسببه الدراسة.

نظم ملاحظاتك في مجلدات منفصلة لكل فصل دراسي باستخدام ClickUp Docs أو استخدم ClickUp Whiteboards لتصورها وإنشاء روابط وخرائط ذهنية وتسهيل مراجعتها

استخدم تقويم ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي لجدولة وقت تدوين الملاحظات وتتبع التقدم المحرز

اضبط تذكيرات لمراجعة الملاحظات بانتظام، مما يساعد على الحفظ والفهم

تعاون مع زملائك في الفصل من خلال مشاركة ملاحظاتك وأفكارك مباشرةً داخل ClickUp

هل تريد مزيدًا من التنظيم في تدوين ملاحظاتك؟ يقسم قالب ClickUp Cornell Note ملاحظاتك إلى أقسام سهلة — تلميحات وملاحظات وملخصات — حتى لا تكتفي بتدوين الأشياء فحسب، بل تفهمها وتذكرها بالفعل.

لا داعي بعد الآن للتصفح في مستندات فوضوية بحثًا عن النقاط المهمة في الليلة التي تسبق الامتحان!

🧠 حقيقة ممتعة: ابتكر والتر باوك طريقة كورنيل لتدوين الملاحظات في الخمسينيات. صُممت هذه الطريقة للتعلم النشط وتحسين التذكر، ويمكن أن تكون فعالة للغاية، حتى عند استخدام أدوات تدوين الملاحظات الحديثة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

بشكل عام، يوفر ClickUp for Students كل ما تحتاجه لإنشاء ملاحظاتك وتنظيمها ومشاركتها من خلال منصة واحدة تساعدك على التركيز وزيادة إنتاجيتك!

أفضل ميزات ClickUp

قم بتدوين الاجتماعات وإنشاء ملخصات وإنشاء عناصر عمل من ملاحظاتك باستخدام ClickUp AI Notetaker

اربط الملاحظات والمهام، وراجع المعلومات التي تحتاجها بسهولة عندما تحتاجها

احصل على إجابات سياقية من ملاحظاتك ومساحة عملك الأكاديمية باستخدام ClickUp Brain

أنشئ مستودعًا للملاحظات يمكن مشاركته باستخدام المستندات والقوالب في ClickUp

استخدم ClickUp Whiteboards لتدوين الملاحظات المرئية والتعاون في الوقت الفعلي

قيود ClickUp

يأتي مع منحنى تعليمي

بعض الميزات مقتصرة على الخطة المدفوعة

أسعار ClickUp

تقييمات ClickUp وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp

يقول أحد مستخدمي G2:

تشبه وظائفه ومقاييسه وقابليته للتخصيص مزيجًا بين Notion و Confluence & Jira من Atlassian... كطالب ومبتكر، يمكنني متابعة دراستي ومشاريعي بكفاءة وتناغم.

تشبه وظائفه ومقاييسه وقابليته للتخصيص مزيجًا بين Notion و Confluence & Jira من Atlassian... كطالب ومبتكر، يمكنني تتبع دروسي ومشاريعي بكفاءة وتناغم.

2. Otter (الأفضل لنسخ وتلخيص الاجتماعات الفورية)

عبر Otter

هل شعرت يومًا أنك فاتتك نقاط مهمة في المناقشات في الفصل لأنك كنت مشغولًا في التأكد من اكتمال ملاحظاتك؟ Otter.ai يغير ذلك من خلال العمل كمساعد اجتماعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

يبسط تدوين الملاحظات من خلال النسخ في الوقت الفعلي بحيث يتم تسجيل كل التفاصيل من أجلك. يتكامل بسهولة وسرعة مع Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams. إذا كنت تبحث عن أداة نسخ بالذكاء الاصطناعي تساعدك على التركيز على المناقشات بدلاً من القلق بشأن تدوين الملاحظات، فإن Otter.ai يستحق الاهتمام.

أفضل ميزات Otter

احصل على ملاحظات الاجتماعات الفورية دون الحاجة إلى استخدام قلم بفضل النسخ في الوقت الفعلي

تخطي الجلوس لساعات طويلة للاستماع إلى التسجيلات الطويلة واحصل على ملخصات موجزة بواسطة

قم بتعيين المهام تلقائيًا بناءً على مناقشات الاجتماعات

قيود Otter

يعمل بشكل أساسي مع المناقشات باللغة الإنجليزية

قد تكون النسخة المكتوبة أقل دقة في حالة الصوت المعقد أو غير الواضح

أسعار Otter

الأساسي: مجاني إلى الأبد

المميزة: 16.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Otter

G2: 4. 3/5 (250+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (90+ تقييم)

3. Notta (الأفضل للنصوص متعددة اللغات)

عبر Notta

إذا كنت قد استخدمت Otter بالفعل وتبحث عن بديل، فإليك واحد: Notta.

على عكس Otter، يزيل Notta عناء تدوين الملاحظات من خلال دعم النسخ في الوقت الفعلي بـ 58 لغة. سواء كنت بحاجة إلى مساعد اجتماعات ذكي أو أداة تلخيص ملاحظات بالذكاء الاصطناعي، فإن Notta هو الخيار المثالي لأنه يحول المحادثات إلى ملاحظات منظمة وقابلة للبحث.

بفضل الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتمييز الكلمات المفتاحية والتحويل السلس من الصوت إلى النص، يمكنك العثور بسرعة على التفاصيل الأساسية من محاضراتك دون الحاجة إلى البحث في النصوص الكاملة.

أفضل ميزات Notta

احصل على ملاحظات فورية قابلة للبحث من الاجتماعات والمحاضرات المباشرة

أنشئ ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي بنقرة واحدة تسلط الضوء على النقاط الرئيسية والعناصر التي تتطلب اتخاذ إجراءات

ادمج مع أدوات مثل Slack و Salesforce و Notion لمشاركة رؤى الاجتماعات عبر الأنظمة الأساسية

لا توجد قيود على Notta

الخطة المجانية تنسخ ثلاث دقائق فقط لكل ملف

لا يدعم تدوين الملاحظات في وضع عدم الاتصال بالإنترنت

أسعار Notta

مجاني إلى الأبد

المزايا الاحترافية: 12.49 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد

الأعمال: 27.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notta

G2: 4. 5/5 (170+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notta

تقول إحدى تقييمات G2:

نصوص رائعة، ملخصات دقيقة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وأدوات سهلة الاستخدام للاستماع إلى النص وإجراء التصحيحات وإضافة التعليقات.

نصوص رائعة، ملخصات دقيقة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وأدوات سهلة الاستخدام للاستماع إلى النص وإجراء التصحيحات وإضافة التعليقات.

👀 هل تعلم؟ هناك علاقة بين تدوين الملاحظات ومتوسط الدرجات (GPA)؟ الطلاب الذين يدونون ملاحظات أفضل يحصلون على متوسط درجات أعلى!

4. Avoma (الأفضل لفرق المبيعات وفرق خدمة العملاء)

عبر Avoma

هذا التطبيق مخصص أكثر لمحترفي المبيعات أكثر من الطلاب، على الرغم من أن الطلاب يمكنهم استخدامه أيضًا، خاصةً إذا كنت تعمل في مجال العمل الحر. إذا كنت تواجه صعوبة في تتبع محادثاتك مع العملاء، فإن Avoma هو تطبيق تدوين الملاحظات الذي تبحث عنه.

تضمن لك ميزة النسخ في الوقت الفعلي والملاحظات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وتكامل CRM أن تظل في صدارة مبيعاتك. سواء كنت تتعامل مع ملاحظات الاجتماعات أو تحتاج إلى رؤى لاتخاذ قرارات أفضل، فإن Avoma تحافظ على تنظيم سير عملك.

أفضل ميزات Avoma

احصل على نصوص في الوقت الفعلي بأكثر من 40 لغة مع التعرف على المصطلحات الفنية

احصل على ملخصات منظمة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وعناصر العمل، والقرارات الرئيسية

شارك في تحرير الملاحظات مع فريقك لتوثيق دقيق

قم بمزامنة بيانات الاجتماعات مع تكاملات CRM مثل Salesforce و HubSpot

قيود Avoma

قد يواجه المستخدمون بعض التأخير في النسخ في الوقت الفعلي

قد تحتاج الملاحظات إلى تحرير يدوي مكثف بعد النسخ، لتكون متماسكة

أسعار Avoma

مساعد الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

ذكاء المحادثة: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Revenue Intelligence: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Avoma

G2: 4. 6/5 (أكثر من 1300 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

5. Fireflies (الأفضل للحصول على رؤى ذكية للاجتماعات)

عبر Fireflies

إذا كنت تجد نفسك غالبًا تبحث في تسجيلات الاجتماعات أو الملاحظات بحثًا عن التفاصيل المهمة، فإن Fireflies يجعل حياتك أسهل. تطبيق تدوين الملاحظات المدعوم بالذكاء الاصطناعي يجعل الاجتماعات قابلة للبحث ومفيدة وقابلة للتنفيذ.

يقوم بتدوين المحادثات على Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams وWebex وتلخيصها وتحليلها. مع دقة تدوين تصل إلى 95٪ ودعم لأكثر من 100 لغة، فهو الخيار الأفضل لتدوين المحاضرات بدقة.

أفضل ميزات Fireflies

استخدم ميزة التعرف على المتحدث واكتشاف اللغة تلقائيًا لتحسين تدوين ملاحظاتك

أنشئ ملخصات مفصلة للاجتماعات، وقائمة المهام، وملاحظات مخصصة على الفور

اعثر على أي كلمة رئيسية أو موضوع أو فكرة في ملاحظات محاضراتك باستخدام البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي

أضف تعليقات، وأنشئ مقتطفات صوتية، وشارك لحظات من المحاضرات، مما يعزز السياق ويبسط المراجعات

قيود Fireflies

قد تتطلب الميزات المتنوعة بعض الوقت للتعود عليها

تتطلب بعض الميزات المتقدمة اشتراكات مدفوعة

أسعار Fireflies

مجاني إلى الأبد

Pro: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 39 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتصنيفات Fireflies

G2: 4. 8/5 (أكثر من 600 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fireflies

تقول مراجعة TrustRadius:

هذه أداة رائعة للطلاب في جميع أنحاء العالم، وكذلك للشركات ووكلاء المبيعات. إنها أسهل وأسرع طريقة لمعرفة تفاصيل المكالمات والملفات الصوتية.

هذه أداة رائعة للطلاب في جميع أنحاء العالم، وكذلك للشركات ووكلاء المبيعات. إنها أسهل وأسرع طريقة لمعرفة تفاصيل المكالمات والملفات الصوتية.

عبر Knowt

"ادرس بذكاء، لا بجهد" هي الفلسفة التي تترجمها Knowt إلى أفعال. على عكس أدوات الذكاء الاصطناعي التقليدية التي تقتصر على تسجيل المعلومات، تحول Knowt شرائح محاضراتك إلى مواد دراسية تساعدك على التعلم بالسرعة التي تناسبك.

تساعدك هذه الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تجربة أساليب التدريس والاحتفاظ بالمعلومات بشكل أكثر فعالية من خلال التكرار المتباعد والاختبارات التدريبية التلقائية والمزامنة السهلة عبر الأجهزة.

أفضل ميزات Knowt

حوّل الملاحظات ومقاطع الفيديو وملفات PDF إلى بطاقات تعليمية في ثوانٍ

أنشئ اختبارات تدريبية ومسابقات تستهدف الثغرات المعرفية الخاصة بك

استخدم خوارزميات التكرار المتباعد المتقدمة لتحسين مراجعة المواد الدراسية

قم بمزامنة مواد الدراسة عبر الأجهزة واستكمل من حيث توقفت

اعرف حدودك

لا توجد نسخ في الوقت الفعلي للمحاضرات الحية

خيارات تخصيص محدودة

أسعار Knowt

مجاني إلى الأبد

إضافة: 7.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

Ultra: 14.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات Knowt وتعليقات المستخدمين

G2: التقييمات غير متوفرة

Capterra: التقييمات غير متوفرة

👀 هل تعلم؟ تبلغ سرعة المحاضرات 120-180 كلمة في الدقيقة، لكن الطلاب لا يستطيعون كتابة أكثر من 33 كلمة في الدقيقة أو 22 كلمة في الدقيقة بالكتابة اليدوية. لهذا السبب يعد تدوين الملاحظات تلقائيًا أكثر كفاءة!

7. Notion (الأفضل لبناء نظام معرفي شامل)

عبر Notion

Notion AI يشبه وجود مساعد ذكي مدمج في مساحة عمل Notion الخاصة بك. قد لا يكون مدركًا للسياق مثل ClickUp Brain، ولكنه يساعدك على تلخيص المستندات الطويلة وتبادل الأفكار وتنظيف كتاباتك دون مقاطعة تدفق أفكارك.

سواء كنت تستخرج النقاط الرئيسية من محاضرة أو تصوغ محتوى جديدًا أو تنظم أفكارك، فإنه يقوم بالأعمال الشاقة نيابة عنك. قل وداعًا لفرط المعلومات ودع Notion AI يحول الملاحظات الفوضوية إلى رؤى واضحة ومنظمة.

أفضل ميزات Notion

استخرج بسرعة النقاط الرئيسية من ملاحظات الاجتماعات باستخدام الذكاء الاصطناعي

قم بصياغة النصوص وتبادل الأفكار وصقل كتاباتك حسب الحاجة

الوصول إلى قوالب قابلة للتخصيص لتدوين الملاحظات لتحسين سير العمل

قيود Notion

لا توجد نسخ مباشرة للاجتماعات لتدوين الملاحظات الفورية

أسعار Notion

مجاني إلى الأبد

إضافة: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 18 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notion

G2: 4. 7/5 (أكثر من 6000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (2,040+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notion

يقول أحد مستخدمي Reddit:

أرى أن Notion يبرع في تدوين الملاحظات وتنظيم المعلومات والمساعدة في سير العمل بشكل عام.

أرى أن Notion يبرع في تدوين الملاحظات وتنظيم المعلومات والمساعدة في سير العمل بشكل عام.

8. Tactiq (الأفضل للحصول على رؤى حول الاجتماعات في الوقت الفعلي عبر امتداد Chrome)

عبر Tactiq

على عكس أدوات تدوين المحاضرات الأخرى، يعمل Tactiq في المكان الذي تعمل فيه. إذا كنت تعتمد على Google Meet أو Zoom أو Microsoft Teams لعقد الاجتماعات، فإن امتداد Tactiq لمتصفح Chrome يجعل تدوين الملاحظات أكثر سهولة، دون الحاجة إلى تنزيلات أو تثبيتات منفصلة.

يقوم Tactiq بنسخ المحادثات في الوقت الفعلي، وتمييز النقاط الرئيسية، وإنشاء عناصر العمل، كل ذلك من خلال متصفحك.

أفضل ميزات Tactiq

انسخ ملاحظات الاجتماعات في الوقت الفعلي بأكثر من 60 لغة

وفر الوقت عن طريق إنشاء متابعات تلقائيًا من ملاحظات الاجتماعات

أتمتة المهام المتكررة والمتكررة مثل صياغة رسائل البريد الإلكتروني

قيود Tactiq

الخطة المجانية محدودة بـ 10 اجتماعات و 5 أرصدة AI شهريًا

قد لا تكون فعالة بنفس الدرجة مع جميع اللهجات

أسعار Tactiq

مجاني إلى الأبد

الميزة الاحترافية: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Tactiq

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

9. Fathom (الأفضل لتكامل Zoom بسهولة)

عبر Fathom

إذا كنت من مستخدمي متجر تطبيقات Zoom، فهذا الخيار سهل بالنسبة لك!

يحول Fathom مكالماتك على الفور إلى نصوص قابلة للبحث، مع تمييز اللحظات المهمة وتقديم ملخصات قابلة للتنفيذ في ثوانٍ. بالإضافة إلى ذلك، مع "Ask Fathom"، يمكنك التفاعل مع تسجيلاتك وإنشاء رسائل بريد إلكتروني للمتابعة والحصول على إجابات لأسئلة محددة، كل ذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم.

اكتشف أفضل الميزات

انسخ المحاضرات بدقة وحدد المتحدثين

احصل على ملخصات فورية وموجزة في غضون 30 ثانية من انتهاء الاجتماع

شارك مقاطع محددة من الاجتماعات على الفور

افهم القيود

قد لا يعمل التسجيل التلقائي في حالة تغيير رابط الاجتماع في اللحظة الأخيرة

افهم الأسعار

مجاني إلى الأبد

الاشتراك المميز: 19 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الإصدار الجماعي: 29 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Team Edition Pro: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Fathom

G2: 5/5 (أكثر من 4600 تقييم)

Capterra: 5/5 (أكثر من 650 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Fathom AI لتدوين الملاحظات

10. Rev (الأفضل للحصول على نصوص عالية الدقة وآمنة للمؤسسات)

عبر Rev

هل تحتاج إلى نصوص دقيقة تمامًا؟ Rev يقدم لك قوة مزدوجة من الذكاء الاصطناعي والدقة البشرية. مثالي للمجالات القانونية والبحثية أو أي مجال تتطلب الدقة، Rev يضمن لك الحصول على نصوص عالية الجودة في كل مرة.

سواء كنت تدون ملاحظات من محاضرة فيديو أو تنسخ محاضرات ومقابلات، يوفر Rev دعمًا متعدد اللغات وخيارات مفردات مخصصة وملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك على استخراج الأفكار الرئيسية بسرعة.

أفضل الميزات

قم بتدوين الاجتماعات بدقة تصل إلى 95% بفضل الذكاء الاصطناعي

أنشئ تسميات توضيحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي بـ 38 لغة وترجمات بشرية بـ 17 لغة وأكثر

حسّن الدقة من خلال تضمين قاموس مخصص للنسخ

ضمان الأمان مع HIPAA و SOC 2 Type II لأمن البيانات الحساسة

حدود Rev

قد تتطلب الملفات الصوتية التي تحتوي على ضوضاء خلفية عالية نسخًا بواسطة الإنسان

قد يؤدي اتصال الإنترنت غير المستقر إلى انقطاع الترجمة الحية

تسعير Rev

مجاني إلى الأبد

الأساسي: 14.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا الاحترافية: 34.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

كل شيء أفضل بشكل ملحوظ مع ClickUp

لا يزال الجدل حول الملاحظات الرقمية مقابل الملاحظات الورقية مستمراً، ولكن أدوات تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي تجعل الاختيار أسهل.

بفضل الذكاء الاصطناعي الذي يتولى مهمة تدوين الملاحظات المملة، لن تضطر بعد الآن إلى تصفح دفاتر الملاحظات المتناثرة وغير المنظمة للعثور على ملخص محاضرة معينة أو تكبد عناء قراءة الملاحظات المكتوبة بسرعة قبل امتحانات الفصل الدراسي النهائية.

بالإضافة إلى ذلك، باستخدام أداة تدوين محاضرات تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل ClickUp، لا يمكنك فقط تنظيم ملاحظاتك وجعلها قابلة للبحث، بل يمكنك أيضًا ربطها بمهامك والعمل عليها مع زملائك في الفصل، حتى لا يفوتك أي شيء.

تخلص من الفوضى والوقت الضائع في تدوين الملاحظات يدويًا وانتقل إلى تدوين الملاحظات الأكثر ذكاءً وتلقائية. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم.