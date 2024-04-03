أفضل 10 بدائل من Fathom AI لتدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي في 2025

قد يكون فقدان القرارات أو بنود العمل الرئيسية من اجتماع عبر الإنترنت أمراً محبطاً. ومع ذلك، فأنت لا ترغب أيضاً في قضاء كل وقتك في محاولة تدوين كل ما تتم مناقشته في مكالمات Zoom.

لحسن الحظ، يمكن لأداة تدوين الملاحظات مثل Fathom AI أن تجعل الحياة أسهل. تستفيد هذه الأدوات من الذكاء الاصطناعي لنسخ ملاحظات الاجتماع وتلخيصها وتحليلها، مما يتيح لك التركيز على المناقشة.

في حين أن Fathom AI تتفوق في تدوين الملاحظات وخدمات النسخ الأساسية، فإن أدوات أخرى تطبيقات تدوين الملاحظات وأدوات العمل توفر ميزات إضافية ومزيدًا من المرونة.

لقد قدمنا لك 10 أدوات تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تكون بمثابة بدائل Fathom AI لتحسين اجتماعاتك الافتراضية ونتائج الاجتماعات.

ولكن قبل ذلك، دعنا نتعرف على كيفية اختيار بديل Fathom الذي يناسب احتياجاتك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل فاثوم للذكاء الاصطناعي؟

فيما يلي بعض العوامل التي يجب أن تأخذها في الاعتبار عند اختيار أداة اجتماع بالذكاء الاصطناعي:

الدقة : ابحث عن بدائل فاثوم للذكاء الاصطناعي ذات الدقة العالية في النسخ، خاصةً للتعامل مع اللهجات المختلفة والمصطلحات التقنية

: ابحث عن بدائل فاثوم للذكاء الاصطناعي ذات الدقة العالية في النسخ، خاصةً للتعامل مع اللهجات المختلفة والمصطلحات التقنية الميزات : الميزات المتقدمة مثل تحديد المتحدث، واستخراج عناصر الإجراءات، والنسخ في الوقت الحقيقي، ودعم اللغة، وإبراز الكلمات الرئيسية يمكن أن تعزز إنتاجية اجتماعاتك بشكل كبير

: الميزات المتقدمة مثل تحديد المتحدث، واستخراج عناصر الإجراءات، والنسخ في الوقت الحقيقي، ودعم اللغة، وإبراز الكلمات الرئيسية يمكن أن تعزز إنتاجية اجتماعاتك بشكل كبير التكاملات : تكامل سلس مع منصة مؤتمرات الفيديو المفضلة لديك وأدوات إدارة المشاريع الشائعة لضمان سير عمل سلس

: تكامل سلس مع منصة مؤتمرات الفيديو المفضلة لديك وأدوات إدارة المشاريع الشائعة لضمان سير عمل سلس الأمان : ضع في اعتبارك فقط بدائل Fathom AI التي يمكن أن تضمن لك الخصوصية بالإضافة إلى أمان البيانات وتشفيرها

: ضع في اعتبارك فقط بدائل Fathom AI التي يمكن أن تضمن لك الخصوصية بالإضافة إلى أمان البيانات وتشفيرها التسعير: ضع في اعتبارك ميزانيتك وحجم فريقك عند تقييم خطط التسعير

أفضل 10 بدائل لبرنامج Fathom AI لاستخدامها

الآن بعد أن عرفت ما الذي تبحث عنه في بدائل Fathom AI، دعنا نلقي نظرة على بعض أفضل الخيارات المتاحة.

1. Fireflies AI

عبر اليراعات AI Fireflies AI هي أداة مبتكرة للاجتماعات عبر الإنترنت لأتمتة تدوين الملاحظات. تتيح لك تدوين المحادثات الصوتية وتلخيصها والبحث عنها وتحليلها.

يمكنك استخدامه لالتقاط الفيديو والصوت لإنشاء نصوص في دقائق مع التنقل بين المقاييس الرئيسية مثل عناصر الإجراءات والمهام والأسئلة بنقرة واحدة.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي في Fireflies AI

نسخ الاجتماعات ومشاركة الملاحظات إلى Slack ومحرّر مستندات Google

قم بدعوة Fireflies.ai Notetaker إلى الاجتماعات في التقويم الخاص بك

إضافة سجلات المكالمات وملاحظات الاجتماعات مباشرةً في نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك

التكامل مع أدوات الاجتماعات عبر الإنترنت مثل Google Meet، وZoom، وTeams، وما إلى ذلك.

قيود الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي

يفتقر الإصدار المجاني إلى ميزات مهمة

يحتاج إلى تكامل أفضل مع مجموعة منتجات Google Suite

تسعير #### Fireflies AI

مجاني

المحترفين: 18 دولارًا/مقعد شهريًا

18 دولارًا/مقعد شهريًا الشركات: 29 دولارًا/مقعد شهريًا

29 دولارًا/مقعد شهريًا المؤسسات: 39 دولارًا/مقعد شهريًا

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

2. كلاب

عبر كلاب يجعل Claap التعاون مع فريقك سلساً وسريعاً وآمناً. يتم تسويق Claap كأداة تسجيل فيديو تعاونية، ويزودك بملاحظات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومقاطع فيديو قصيرة للمتابعة.

يمكنك تسجيل الاجتماعات مع النقاط البارزة وإنشاء ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام القالب المناسب. تناسب هذه الأداة فرق المبيعات لأنها توفر ذكاءً في المحادثة لمساعدتك على تحسين معدل الفوز.

استخدم الرؤى لإشراك العملاء المحتملين، واستخدم الأدوات الأخرى في مكتبة الفيديو لإنشاء وتحرير مقاطع فيديو قصيرة للمتابعة التي تقلل من دورة مبيعاتك.

كلاب أفضل الميزات

النسخ والترجمة إلى 99 لغة

إضافة تعليقات في نقاط محددة في التسجيل

إنشاء مكتبة فيديو مركزية للمساعدة في تدريب فريق المبيعات لديك

التحكم في حقوق الوصول، حتى على نطاق واسع للخصوصية المتقدمة

قيود كلاب

صعوبة في دمج مساحات العمل الافتراضية

أفاد بعض المستخدمين أن جودة الصوت تحتاج إلى تحسين

تسعير كلاب

الأساسي: خطة مجانية

خطة مجانية البداية: 10 دولارات/رخصة شهريًا

10 دولارات/رخصة شهريًا الإحترافية: 30 دولارًا للرخصة شهريًا

30 دولارًا للرخصة شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

كلاب التقييمات والمراجعات

G2: 4.9/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: التقييمات غير متوفرة

3. تطبيق زميل

عبر تطبيق الزميل تطبيق Fellow هو تطبيق الكل في واحد برنامج تدوين وإدارة الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي للفرق البعيدة والهجينة. وتقلل ميزاته التي تحفز السلوك من الحاجة إلى اجتماعات المشروع وضمان التعاون الفعال.

يمكنك تعيين عناصر الإجراءات ومزامنتها مع أدوات إدارة المشاريع وتتبع محاضر الاجتماعات والقرارات في مكان واحد، مما يضمن إمكانية اتخاذ إجراءات قابلة للتنفيذ نتائج الاجتماعات .

أفضل ميزات تطبيق زميل

البحث في نصوص الاجتماعات والملاحظات والعلامات - مع إمكانية قفل الملاحظات لمنع التغييرات في القرارات المسجلة

إنشاء جداول أعمال مشتركة للاجتماعات مع أصحاب كل قسم

دمج تسجيلات الاجتماعات ونصوصها وملخصاتها مع أحداث التقويم لسهولة الوصول إلى كل ما يتعلق بالاجتماعات

استفد من مكتبة قوالب الاجتماعات للوصول إلى القوالب المعتمدة من الخبراء لأنواع مختلفة من الاجتماعات، مثل الاجتماعات الفردية واجتماعات الفريق واستعراضات إعادة النظر والمزيد

قيود تطبيق الزمالة

عناصر العمل غير مؤتمتة

مواطن الخلل في ملحقات المتصفح

تسعير تطبيق Fellow App

مجاني

المحترف: 11 دولارًا/مستخدم شهريًا

11 دولارًا/مستخدم شهريًا الشركات: 10 دولارات/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

10 دولارات/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا) المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات تطبيق Fellow App

G2: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 30 تقييم)

4. أوتر إيه آي

عبر قضاعة الذكاء الاصطناعي Otter AI هو مساعد اجتماعات يعمل على أتمتة وتلخيص محادثات الاجتماعات الخاصة بك إلى ملاحظات مع عناصر الإجراءات. ويمكنك الحصول على إجابات وإنشاء محتوى مثل رسائل البريد الإلكتروني وتحديثات الحالة باستخدام محادثة Otter AI Chat عبر جميع اجتماعاتك.

يمكنك أيضاً الجمع بين المحادثات المباشرة والتحديثات المتزامنة.

يمكنك الدردشة مع أعضاء فريقك ودعم Otter Support لدفع المشاريع إلى الأمام.

أفضل ميزات Otter AI

نسخ الاجتماعات بأكثر من 30 لغة، مما يجعلها مثالية للفرق العالمية

التعاون في ملاحظات الاجتماعات، وتعيين عناصر الإجراءات ومزامنتها مع أدوات إدارة المشاريع، وتتبع قرارات الاجتماعات في مكان واحد

مشاركة ملاحظات الاجتماعات في البريد الإلكتروني وSlack وإضافتها إلى إدارة علاقات العملاء

الاتصال بسلاسة مع منصات مؤتمرات الفيديو الشائعة مثل Zoom وGoogle Meet

قيود الذكاء الاصطناعي

توفر الباقة المجانية دقائق محدودة للنسخ وتحديد المتحدثين

قد تكون دقة النسخ غير موثوقة

تسعير Otter AI

الباقة الأساسية: مجانية

مجانية الإحترافية: 16.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

16.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا الشركات: 30 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

30 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي #### أوتر AI

G2: 4.2/5 (أكثر من 170 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 170 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 70 تقييم)

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5. الحبوب

عبر الحبوب يعمل Grain، المصمم لفرق الإيرادات، على أتمتة تدوين الملاحظات وحفظ السجلات والتقاط الرؤى حتى تتمكن من التركيز على مهام أخرى، مثل تدريب فريقك وتطوير استراتيجية المبيعات.

وتمنحك واجهة Grain سهلة الاستخدام رؤية أفضل لخط سير المبيعات من خلال تحليلات الصفقات والرؤى مع المواضيع الذكية وتنبيهات الحسابات الرئيسية.

أفضل ميزات Grain

المزامنة التلقائية لملاحظات الاجتماعات مع جهات اتصال CRM وسجلات الصفقات

إنشاء تسجيلات اجتماعات ونصوص قابلة للتحرير بسهولة

التكامل مع Hubspot وSalesforce وZapier وSlack

ابق على اطلاع دائم بالإشعارات بناءً على كلمات رئيسية محددة في النصوص

إنشاء مقتطفات فيديو عن طريق تحديد أي نص في النص

قيود الحبوب

يركز بشكل أساسي على اجتماعات الفيديو، وقد لا يكون مثاليًا للمكالمات الصوتية فقط

يواجه مشكلة في تحديد المتحدثين في النصوص

تسعير الحبوب

مجاناً

البداية: 19 دولارًا/مقعد شهريًا

19 دولارًا/مقعد شهريًا الشركات: 39 دولارًا/مقعد شهريًا

39 دولارًا/مقعد شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات الحبوب

G2: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

6. ت؛دف

عبر Tl;dv Tl;dv هو مسجل اجتماعات يقوم بنسخ وتلخيص مكالماتك مع العملاء والعملاء المحتملين وفريقك. يمكنك تسجيل المكالمات بالصوت والصورة بجودة عالية والوصول إليها مباشرةً بعد ذلك في مكتبة اجتماعاتك.

توفر الأداة أيضًا دعمًا متعدد اللغات بأكثر من 30 لغة، كما أنها تعمل على أتمتة سير العمل من الاجتماعات. وتتيح لك مشاركة لحظات الاجتماعات والرؤى مباشرةً إلى مساحات عمل فريقك دون تبديل علامات التبويب.

Tl؛dv أفضل الميزات

لخص اللحظات الرئيسية خلال اجتماعاتك بنقرة بسيطة أو اختصار بسيط

العثور على المناقشات المتعلقة بكلمات رئيسية محددة وتلخيصها على الفور عبر مساحة العمل الخاصة بك

إنشاء مقاطع فيديو قصيرة للحظات المهمة في أي اجتماع

التكامل مع منصات التخزين السحابية لسهولة الوصول إلى الاجتماعات السابقة

قيود Tl;dv

يفتقر إلى ميزات التعاون في الوقت الفعلي مثل تحديد هوية المتحدث

الخطة المجانية لها مدة اجتماعات وميزات محدودة

تسعير Tl;dv

مجاني للأبد

المحترف: 25 دولارًا أمريكيًا/مستخدم تسجيل شهريًا

25 دولارًا أمريكيًا/مستخدم تسجيل شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

Tl00 Tl;dv التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 90 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 90 تقييم) Capterra: التقييمات غير متوفرة

7. ودبيكر

عبر وودبيكر Wudpecker هي أداة ذكاء اصطناعي تم تطويرها لاستخراج المعرفة. بهدف تعزيز الإنتاجية، تعمل المنصة على تكثيف المحادثات الافتراضية إلى معلومات جاهزة للاستهلاك.

يمكنك أيضًا تخزين جميع تسجيلات اجتماعاتك على خادم آمن واستخدام محرك البحث المتقدم الخاص بـ Wudpecker للعثور على معلومات محددة في نصوص اجتماعاتك.

أفضل ميزات Wudpecker

إنشاء قوالب مخصصة لأنواع الاجتماعات المختلفة لتبسيط تدوين الملاحظات

مشاركة الملاحظات والتعاون مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي داخل Wudpecker

احصل على الملخصات وعناصر الإجراءات والرؤى من اجتماعات Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams

حافظ على أمان اجتماعاتك بفضل تشفير البيانات المتقدم والامتثال للائحة العامة لحماية البيانات

قيود Wudpecker

قد تكون الواجهة أقل سهولة مقارنةً ببعض الأدوات الأخرى

لا يمكن استبعادها من اجتماعات محددة

تسعير Wudpecker

مجاني

بالإضافة إلى: 16 دولارًا شهريًا

16 دولارًا شهريًا الإيجابي: 30 دولارًا شهريًا

Wudpecker التقييمات والمراجعات

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

8. تحدث بالذكاء الاصطناعي

عبر تحدث بالذكاء الاصطناعي يستخدم Speak AI واجهة محادثة، مما يسمح لك بالتفاعل مع نصوص اجتماعاتك بشكل طبيعي.

يمكنك التقاط المكالمات الهاتفية والاجتماعات ونسخها وتحليلها باستخدام مساعد الاجتماعات في Speak AI وواجهات برمجة التطبيقات والمزيد لتوليد الرؤى التلقائية.

كما يتيح لك الاتصال بمنصات التخزين السحابية الشائعة مثل Dropbox وGoogle Drive.

أفضل ميزات برنامج Speak AI

احصل على دقة نسخ بنسبة 95% مع صوت عالي الجودة

تحويل الصوت/الفيديو تلقائيًا إلى نص باستخدام برنامج تحويل الصوت/الفيديو إلى نص بالذكاء الاصطناعي في Speak

تحميل وتحليل بيانات الاستبيان والنماذج غير المنظمة باستخدام استيراد CSV أو Zapier

طرح أسئلة حول البيانات والحصول على ردود ثاقبة من مساعد الذكاء الاصطناعي

تحدث قيود الذكاء الاصطناعي

قد يتطلب بيانات تدريب إضافية للحصول على الدقة المثلى مع لهجات معينة أو مصطلحات تقنية محددة

تسعير التحدث بالذكاء الاصطناعي

الدفع حسب الاستخدام

المبتدئ: 29 دولارًا شهريًا

29 دولارًا شهريًا مخصص: تسعير مخصص

Speak Speak AI التقييمات والمراجعات

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra لا توجد تقييمات متاحة

9. سمبلي AI

عبر Sembly AI Sembly AI هو منشئ ملاحظات الاجتماعات الذي يحضر اجتماعاتك ويسجلها تلقائيًا على Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بسهولة تحميل الملفات الصوتية أو ملفات الفيديو لإنشاء نص وملاحظات الاجتماع والرؤى للاجتماعات المسجلة مسبقًا.

يمكنك أيضًا استخدام متصفحك أو هاتفك المحمول لتسجيل محادثة دون اتصال بالإنترنت أو تدوين ملاحظات ذاتية في أي مكان.

أفضل ميزات تطبيق Sembly AI

تصدير النسخ بتنسيقات مختلفة (TXT، SRT، DOCX) مع طوابع زمنية قابلة للتخصيص وتسميات المتحدثين ومشاركتها في Slack أو CRM الخاص بك

الاتصال مع منصات مؤتمرات الفيديو الشائعة وخدمات التخزين السحابي

البحث في اجتماعاتك حسب الكلمة الرئيسية أو العنصر الرئيسي أو الحضور

قيود الذكاء الاصطناعي في Sembly

التنقل حول المنصة ليس بديهيًا للغاية

تسعير Sembly AI

شخصي: خطة مجانية

خطة مجانية احترافية: 15 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

15 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الفريق: 29 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

29 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Sembly AI

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra لا توجد تقييمات متاحة

10. فوكالماتيك

عبر فوكالماتيك Vocalmatic هو برنامج نسخ تلقائي مدعوم بتقنية تحويل الكلام إلى نص. وهو يعمل من خلال تحليل تسجيل صوتي أو تسجيل فيديو ثانية بثانية، وتحديد الكلمة التي تُقال في كل ثانية، وحفظ كل كلمة في نص.

يمكنك استخدام Vocalmatic أولاً لتحويل ملفك الصوتي إلى نص، ومن ثم يمكنك الدخول وتعديله حسب رغبتك.

أفضل ميزات Vocalmatic

تحويل الصوت إلى نص بأكثر من 100 لغة باستخدام الذكاء الاصطناعي

إنشاء نصوص قابلة للتحرير للمحادثات الافتراضية

البحث بسهولة في نصوص الاجتماعات السابقة عن طريق الكلمات الرئيسية أو أسماء المتحدثين

تعيين الأدوار والأذونات لأعضاء الفريق، مما يضمن أمن البيانات والتحكم في الوصول

قيود Vocalmatic

يركز على تحليل ما بعد الاجتماع وإمكانية البحث؛ قد لا يكون مثاليًا للتعاون في الوقت الفعلي

تسعير Vocalmatic

المبتدئ: 15 دولارًا شهريًا

15 دولارًا شهريًا المحترف: 19 دولارًا في الشهر

19 دولارًا في الشهر الشركات: 149 دولاراً شهرياً

Vocalmatic التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

مساعدو ملاحظات الاجتماع بالذكاء الاصطناعي الآخرون

في حين أن معظم بدائل Fathom AI تركز على بعض الوظائف الانتقائية، فإن النظام الأساسي الشامل مثل ClickUp يذهب إلى أبعد من ذلك.

فهي تقدم شبكة فريدة من نوعها مدعومة بالذكاء الاصطناعي لربط المهام والمستندات والأشخاص ومعرفة شركتك.

وبذلك يكون لديك مدير معرفة، ومدير مشروع، وكاتب يعمل على الطيار الآلي من أجلك داخل منصة واحدة. الأمر أشبه بوجود مساعد دائم لإدارة وتحديث ملاحظات الاجتماعات وسير العمل. سواء كنت تدير اجتماعاً للمبيعات مع العميل أو اجتماعاً اجتماع OKR الداخلي ، يمكن أن يساعدك ClickUp في توفير الوقت والجهد.

ClickUp

إنشاء ملخصات وتحديثات التقدم باستخدام ClickUp Brain ClickUp Brain لا يتعلق فقط بتدوين ملاحظات الاجتماعات. إنه يتعلق بحل مشاكل العمل المتعددة ببضع نقرات. سيقوم كاتب الذكاء الاصطناعي للعمل الخاص به بإنشاء وتحرير محتوى مثل جداول أعمال الاجتماعات ورسائل البريد الإلكتروني والتقارير. يمكنك أيضًا استخدامه لتلخيص ملاحظات الاجتماع أو الإجابة عن أسئلة اجتماعاتك. علاوةً على ذلك، يمكنك أيضًا تحويل ملاحظات الاجتماع إلى مهام في ClickUp.

استفد من الذكاء الاصطناعي ClickUp لتلخيص اجتماعاتك وإنشاء عناصر العمل ClickUp Meetings يجعل من السهل جدًا تدوين الملاحظات، وإدارة جدول الأعمال، وتعيين عناصر العمل التي تجعل فريقك مسؤولاً عن كل ذلك في مكان واحد.

قم بتوثيق اجتماعاتك الأسبوعية بطريقة مبسطة لضمان أقصى قدر من الإنتاجية.

حوِّل كل حقل إلى مركز عمل باستخدام أوامر ClickUp Slash Commands

الفريدة انقر فوق الأوامر المائلة تقضي على النقرات غير الضرورية. ابدأ فورًا من أي حقل نصي بكتابة "/" لإظهار قائمة أوامر الشرطة المائلة. يمكنك استخدام الأمر لبدء اجتماع Zoom، أو بدء ملاحظة أو مستند، أو الكتابة باستخدام ClickUp AI، إلخ.

ClickUp أفضل الميزات

كن مبدعًا ومنظّمًا في ملاحظات اجتماعك كما هو مطلوب باستخدام ميزات التحرير الشاملة من خلال ملاحظات الاجتماعات في ClickUp تعيين الأولويات مع التعليقات لضمان كفاءة التعاون وتتبع التقدم المحرز

استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء ملخصات ملاحظات الاجتماع وعناصر الإجراءات وتحويلها إلى مهام وربطها بسير العمل والمشاريع

إعداد الأتمتة لمتابعة رسائل البريد الإلكتروني بعد الاجتماعات

تسجيل مناقشات الاجتماعات والقرارات وعناصر الإجراءات وتسجيلها بسهولة باستخدامقالب ملاحظات اجتماعات الشركات من ClickUp

تعامل مع مهامك دون عناء وحسِّن الإنتاجية باستخدام قالب ملاحظات اجتماعات الشركات من ClickUp

احتفظ بجميع ملاحظات الاجتماعات منظمة ويمكن الوصول إليها للرجوع إليها في المستقبل

إضافة عناصر جدول أعمال الاجتماع إلىقالب قائمة مراجعة اجتماعات ClickUp ووضع علامة عليها واحدة تلو الأخرى بمجرد مناقشتها

اعقد اجتماعات مثمرة وتعاونية وفعالة باستخدام قالب قائمة مراجعة الاجتماعات ClickUp Meeting Checklist Template

تأكد من أن لديك دائمًا جدول أعمال جاهز للاجتماعات مع أتمتة المهام المتكررة في ClickUp أتمتة ملخصات المشروع وتحديثات التقدم المحرز مع رؤى دقيقة للذكاء الاصطناعي وتقارير الحالة للمهام والمستندات وحتى الأشخاصإتقان الكتابة لتوفير الوقت



## اختيار الحل المناسب للمساعدة في تدوين ملاحظات الاجتماعات

تزدهر أماكن العمل لدينا على التواصل الفعال والتفاعل مع العملاء. ولكن مع الجداول الزمنية المزدحمة وجداول الأعمال المزدحمة، قد يكون تسجيل كل نقطة رئيسية في الاجتماعات أمراً صعباً.

لذلك، اختر من بين بدائل Fathom AI هذه بعد تقييم الاحتياجات التنظيمية بعناية وقابلية التوسع والحاجة إلى تدوين المحادثات المعقدة.

تقدم أداة شاملة مثل ClickUp حلاً أكثر ذكاءً، مما يتيح لك المشاركة في المناقشات بشكل كامل. تحدد المنصة المبتكرة عناصر العمل وتُنشئ ملخصات ذكية من ملاحظات الاجتماع - كل ذلك في الوقت الفعلي.

هل أنت مستعد لتحويل تجربة اجتماعاتك الافتراضية؟ قم بالتسجيل إلى ClickUp اليوم وجرّب الفرق في النهج الشامل حقًا