أفضل 10 برامج لقاعدة المعرفة الشخصية

هل سبق لك أن وجدت نفسك تبحث بشكل محموم عن معلومة مهمة تبدو وكأنها القطعة المفقودة في مقترح مشروعك؟ قد تكون معلومة قد تغير قواعد اللعبة، لكنها مختبئة في مكان ما في بحر لا نهاية له من الملاحظات والمستندات المنتشرة عبر أجهزتك.

لقد مررنا جميعاً بهذا الموقف. وهنا يأتي دور برنامج قاعدة المعرفة الشخصية.

لقد بدأتُ رحلتي لتبسيط إدارة المعرفة بعد حالات كثيرة جداً من عدم قدرتي على تتبع المعلومات المهمة في مشاريعي. اختبرنا أنا وفريقي في ClickUp العديد من الحلول، وبناءً على ما وجدناه، يسعدني أن أشاركك قائمة بأفضل 10 برامج لقاعدة المعرفة الشخصية في السوق اليوم.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج قاعدة المعرفة الشخصية؟

إذا كنت ترغب في تخزين المعلومات وتنظيمها وإدارتها بطريقة منظمة، فإن أدوات إدارة المعرفة الشخصية ستحدث فرقاً كبيراً.

البرنامج الشخصي المثالي برنامج قاعدة المعرفة يجب أن يحتوي على الميزات التالية:

وظيفة البحث: يجب أن يتيح لك البرنامج تحديد موقع المعلومات بسرعة من خلال الكلمات الرئيسية أو العلامات أو غيرها من المرشحات المتقدمة

يجب أن يتيح لك البرنامج تحديد موقع المعلومات بسرعة من خلال الكلمات الرئيسية أو العلامات أو غيرها من المرشحات المتقدمة خيارات التنظيم: تساعد الميزات المرنة مثل الفئات والمجلدات والعلامات على تنظيم معلوماتك بطريقة يمكن تتبعها بسهولة

تساعد الميزات المرنة مثل الفئات والمجلدات والعلامات على تنظيم معلوماتك بطريقة يمكن تتبعها بسهولة التكامل: الخاص بك قاعدة المعرفة الداخلية ستكون أكثر فعالية إذا كان بإمكانها التكامل مع الأدوات والبرامج الأخرى، مثل تطبيقات إدارة المهام ورسائل البريد الإلكتروني والتقويمات

الخاص بك قاعدة المعرفة الداخلية ستكون أكثر فعالية إذا كان بإمكانها التكامل مع الأدوات والبرامج الأخرى، مثل تطبيقات إدارة المهام ورسائل البريد الإلكتروني والتقويمات خيارات التعاون: قد تحتاج إلى التعاون مع زميل أو صديق لإنجاز مهمة ما باستخدام برنامج إدارة المعرفة . تأكد من أن البرنامج يحتوي على خيارات تعاون غنية مثل مساحات العمل المشتركة والتحكم في الإصدار

قد تحتاج إلى التعاون مع زميل أو صديق لإنجاز مهمة ما باستخدام برنامج إدارة المعرفة . تأكد من أن البرنامج يحتوي على خيارات تعاون غنية مثل مساحات العمل المشتركة والتحكم في الإصدار الخصوصية والأمان: يجب أن يكون البرنامج قادرًا على الاحتفاظ بأي نوع من البيانات، من الشخصية إلى المهنية. تأكد من أن الأداة مجهزة بميزات الأمان مثل التشفير وتحديد هوية المستخدم

يجب أن يكون البرنامج قادرًا على الاحتفاظ بأي نوع من البيانات، من الشخصية إلى المهنية. تأكد من أن الأداة مجهزة بميزات الأمان مثل التشفير وتحديد هوية المستخدم سهولة الاستخدام: يجب أن تتمتع أداة إدارة المعرفة الشخصية بواجهة سهلة الاستخدام ويجب أن تجعل من السهل تنظيم المعلومات والبحث عنها واسترجاعها بأقل عدد من الخطوات

والآن بعد أن عرفنا المتطلبات الأساسية لاختيار أداة إدارة المعرفة الشخصية، دعنا نستكشف أفضل الخيارات!

أفضل 10 برامج لقاعدة المعرفة الشخصية ## أفضل 10 برامج لقاعدة المعرفة الشخصية للاستخدام

فيما يلي أفضل 10 خيارات لبرامج قاعدة المعرفة الشخصية بناءً على بحثي. لقد قمنا بتغطية أفضل ميزات كل أداة وأسعارها وقيودها.

1. ClickUp (أفضل قاعدة معرفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي)

أنشئ قاعدة معرفية شخصية مخصصة ومنظمة بشكل جيد باستخدام ClickUp Docs ClickUp وهو برنامج ديناميكي لإدارة المشاريع قائم على الحوسبة السحابية، يتيح لك إنشاء قاعدة معرفية مخصصة لتخزين كل شيء، من فكرة أو رابط إلى صورة أو فيديو.

مع مستندات ClickUp ، يمكنك إنشاء مستندات أو مواقع ويكي تتميز بصفحات متداخلة وخيارات تصميم متعددة الاستخدامات وقوالب قابلة للتخصيص. يمكنك أيضًا تنظيم مواردك، وإنشاء قوائم أو إضافة جداول أو مخططات و تنسيق المحتوى الخاص بك بخطوط وأحجام مختلفة.

هذا ليس كل شيء، فالتعاون سهل - يمكنك تحرير التعاون في الوقت الفعلي مع فريقك، واستخدام العلامات في التعليقات، وتعيين عناصر الإجراءات، وتحويل النص إلى مهام قابلة للتتبع للحفاظ على تنظيم الأفكار. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك حماية مستنداتك باستخدام إعدادات الخصوصية وإدارة الأذونات وإنشاء روابط قابلة للمشاركة.

استمع مباشرة من أحد العملاء عن سبب تفضيلهم لـ ClickUp:

_منذ اعتماد ClickUp انتقلت فرقنا ببطء بعيدًا عن مستندات Google للتوثيق، وفي الواقع، تحسنت الوثائق بشكل كبير

ميتش ستيفنز، PMP، مدير البرنامج التقني، Shipt

هل تريد أن تجعل قاعدة معارفك أكثر قوة وفعالية؟ قم بدمج ClickUp Brain ونرحب بالميزات والوظائف المتقدمة.

استرجع المصادر والمعلومات في غضون ثوانٍ من قاعدة معارفك باستخدام ClickUp Brain

ClickUp Brain ممتاز في عمليات البحث والاسترجاع المتقدمة من خلال معالجة اللغة الطبيعية والبحث الدلالي. يدمج ClickUp Brain جميع تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك و يبسط دمج المهام والمستندات والأشخاص والمعرفة في سير عملك.

على سبيل المثال، تخيل أنك تبحث عن دراسة حالة مناسبة لتعزيز مقترح عملك. هنا، يمكنك الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة المعرفة للعثور على دراسات الحالة ذات الصلة من برنامج قاعدة المعرفة الخاص بك.

يقوم ClickUp Brain أيضًا بتلخيص المستندات الطويلة واقتراح محتوى ذي صلة بناءً على أنشطتك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك من خلال مساعدته تحليل الاتجاهات والأنماط في قاعدتك المعرفية وتطوير استراتيجيات إدارة المعرفة .

في بعض الأحيان، قد لا يكون لديك الوقت لتنظيم جميع مواردك يدوياً. وهنا يأتي دور قالب قاعدة المعارف ClickUp مما يسهل عليك بناء قاعدتك المعرفية بسرعة.

إنشاء إطار عمل للفرق لبناء مكتبة رقمية للمعلومات وتنظيمها باستخدام قالب قاعدة المعرفة من ClickUp

مع هذا قالب قاعدة المعرفة يمكنك:

تخزين ومشاركة المعرفة الداخلية بطريقة منظمة داخل فريقك أو شركتك

تقسيم المعلومات إلى أنواع محددة من الأقسام، مثل الأسئلة الشائعة والمقالات المعرفية والموارد، مما يسهل استرجاع البيانات

مثل الأسئلة الشائعة والمقالات المعرفية والموارد، مما يسهل استرجاع البيانات قم بإنشاء تجربة مركز مساعدة لأعضاء الفريق لتعزيز التعاون

ClickUp أفضل الميزات

قم بتخصيص الفئات في مستويات مختلفة، مثل المساحات والمجلدات والقوائم، لتنظيم قاعدة معارفك

إنشاء مستندات شاملة لتخزين المعلومات والارتباط بـ انقر فوق المهام والمهام الفرعية لسهولة التنقل

البحث بكفاءة مع البحث العام والمرشحات المتقدمة مثل انقر فوق الحالة المخصصة و حقول ClickUp المخصصة استخدم خيارات تحرير وتنسيق غنية لإنشاء قاعدة معرفية جذابة بصريًا باستخدام تخفيض السعر والجداول والملفات المضمنة

الوصول إلى القاعدة المعرفية أثناء التنقل باستخدام تطبيق ClickUp للهواتف المحمولة

الاستفادة من تكامل ClickUp للاندماج بسلاسة مع أدوات مثل Google Drive وDropbox وSlack وغيرها من الأدوات لتركيز قاعدة معارفك

قيود ClickUp

يحتوي ClickUp على العديد من الميزات وخيارات التخصيص التي قد تستغرق بعض الوقت لتهيئته بشكل مثالي لاحتياجاتك

لا يتوفر ClickUp AI إلا مع الخطط المدفوعة فقط

أسعار ClickUp ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. Notion (الأفضل لتنظيم قاعدة معارفك بشكل إبداعي)

عبر فكرة تقدم Notion حلاً بديهيًا لإدارة الملاحظات والمستندات من خلال طريقة تخزين البيانات البسيطة والفعالة: الويكي.

يمكنك إلقاء نظرة على جميع الصفحات في مساحة العمل الخاصة بك باستخدام الشريط الجانبي واستخدام مرشحات بحث قوية لتحديد موقع المحتوى في غضون ثوانٍ. كما يتيح لك استخدام الرموز التعبيرية أو صور الغلاف أو أي شكل من أشكال الوسائط لجعل قاعدة معارفك حيوية ومريحة وممتعة.

أفضل ميزات #### Notion

إنشاء قاعدة معرفية منظمة ومترابطة من خلال ربط ملاحظاتك ومستنداتك بصفحات أخرى

تحديث المحتوى المتشابه في جميع الأماكن في وقت واحد باستخدام الكتل المتزامنة

تبسيط إنشاء قاعدة معرفية باستخدام قوالب Notion المصممة لأغراض مختلفة

الكتابة والتنظيم بشكل أفضل مع مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج

قيود Notion #### قيود Notion

يحتوي Notion على ميزات متعددة، لذا أبلغ العديد من المستخدمين عن منحنى تعليمي عند استخدامه

لا يوفر البرنامج تجربة سلسة على الهاتف المحمول أو الآيباد

تسعير برنامج Notion

مجاناً : $0

: $0 بالإضافة : 12 دولار/مقعد شهرياً

: 12 دولار/مقعد شهرياً عمل : 18 دولاراً/مقعد شهرياً

: 18 دولاراً/مقعد شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 5400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,200 تقييم)

3. إيفرنوت (الأفضل لتسجيل الملاحظات الصوتية)

عبر إيفرنوت سواء كنت تقوم بتنظيم جدولك الزمني أو تدوين أفكارك العشوائية، فإن Evernote هو أداة موثوقة لتدوين الملاحظات و برنامج لمشاركة المعرفة الذي يجمع كل شيء في مكان واحد. يتيح لك الحفاظ على إمكانية الوصول إلى معلوماتك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

يمكنك تحسين ملاحظاتك من خلال دمج النصوص والصور والمسح الضوئي وملفات PDF والمستندات، مما يجعلها أكثر تنوعًا وفائدة.

دعني أسلط الضوء على واحدة من أفضل ميزاته: الملاحظات الصوتية. هذا مفيد بشكل خاص في الأيام المزدحمة عندما لا يكون لديك الوقت الكافي لتدوين أفكارك وخواطرك.

أفضل ميزات Evernote

تحديد موقع المعلومات على الفور باستخدام مرشحات البحث المتقدمة و أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي الوصول إلى قاعدتك المعرفية حتى بدون اتصال بالإنترنت للبقاء على رأس مهامك في جميع الأوقات

تنظيم مواردك، مثل الصور، والمسح الضوئي، والوصفات، وملفات PDF، وما إلى ذلك.

قيود Evernote

تجعل التحديثات المتكررة للبرنامج من الصعب على العملاء مواكبة التغييرات

تسعير Evernote

مجاني

شخصي : 14.99 دولارًا شهريًا

: 14.99 دولارًا شهريًا احترافي: 17.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات Evernote

G2: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8,200 تقييم)

4. ميم (الأفضل للتنظيم الذاتي لقاعدة معارفك)

عبر ميم ميم هي شخصية ذاتية التنظيم إدارة المعرفة أداة لرواد الأعمال والمديرين التنفيذيين والباحثين والمبدعين. وهي مثالية إذا كان لديك كمية كبيرة من الموارد المعرفية التي تحتاجها بشكل متكرر.

يمكن أن تساعدك دردشة الميم في العثور على إجابات لأسئلتك، وتلخيص ملاحظات الاجتماعات، وإنشاء محتوى من خلال فهم ملاحظاتك.

وبالإضافة إلى تحديد موقع ما تطلبه في دردشة ميم، فهي أيضًا تعرض الملاحظات ذات الصلة. ليس عليك تنظيم هذه القاعدة المعرفية يدويًا. ما عليك سوى البحث عن ما تحتاج إليه؛ ستعرض النتائج التي ينشئها الذكاء الاصطناعي جميع الموارد والملاحظات المتعلقة بمهمة معينة.

ميم أفضل الميزات

إعادة اكتشاف الملاحظات السابقة حول نفس الموضوع للوصول الكامل إلى كل شيء حول موضوع معين

الوصول إلى الملاحظات من جميع أنحاء قاعدتك المعرفية دون الحاجة إلى استدعاء نظام وضع العلامات أو بنية المجلدات المعقدة

تحسين أدائك باستخدام اقتراحات الذكاء الاصطناعي للتوثيق لتسريع المهام

قيود ميم

يوفر البرنامج وظائف محدودة في ميزة البحث دون اتصال بالإنترنت، لذا فإن مساعدة الذكاء الاصطناعي تعتمد على الاتصال بالإنترنت

ميم التسعير

ميم : 14.99 دولارًا شهريًا

: 14.99 دولارًا شهريًا فرق ميم: تسعير مخصص

ميم التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات وتقييمات كافية

لا توجد مراجعات وتقييمات كافية Capterra: لا توجد مراجعات وتقييمات كافية

5. أوبسيديان (الأفضل لإنشاء قاعدة معرفية مترابطة بصريًا)

عبر أوبسيديان Obsidian هو تطبيق خاص ومرن يتكيف مع تفكيرك وينظم أفكارك من أجلك. يمكنك تخزين أي شيء في هذه القاعدة المعرفية لأنه يحافظ على أمان كتاباتك.

يوفر البرنامج مئات المكونات الإضافية والسمات لتشكيل Obsidian ليلائم تفكيرك. هذا ليس كل شيء؛ تسمح لك الرسوم البيانية التفاعلية بتصور العلاقات والأنماط في ملاحظاتك.

أكثر ما يميزه هو أنه يستخدم ملفات مفتوحة وغير مملوكة، لذا لن تكون مقيدًا أبدًا ويمكنك الاحتفاظ ببياناتك وأفكارك إلى الأبد.

أفضل ميزات #### Obsidian

إنشاء سجل من الملاحظات الشخصية أو إدخالات اليوميات باستخدام مجموعة متنوعة من أدوات Obsidian

ربط الملاحظات، والأفكار، والأشخاص، والأماكن داخل قاعدة معارفك

انشر ملاحظاتك على الفور لتحويلها إلى ويكي على الإنترنت أو قاعدة معرفية أو وثائق أو حديقة رقمية

قيود Obsidian

يمكن أن يكون التنقل بين الملاحظات المختلفة بطيئاً، مما يتسبب أحياناً في تأخير الوصول إلى المعلومات المهمة

تسعير أوبسيديان

الاستخدام الشخصي : مجاناً

: مجاناً الاستخدام التجاري: 50 دولار/مستخدم في السنة

تقييمات ومراجعات Obsidian

G2: لا توجد تقييمات متاحة

لا توجد تقييمات متاحة Capterra: 4.9/5 (أكثر من 20 تقييم)

6. أبحاث التجوال (الأفضل لبناء قاعدة معرفية مترابطة)

عبر أبحاث التجوال العمل على Roam يشبه العمل مع قاعدة بيانات ذكية ومرئية. فهو يتيح لك إنشاء تجمع لجميع أبحاثك في مكان واحد قبل البدء في تنظيمها.

أفضل ميزة في هذا البرنامج هو أنه يقدم معلوماتك بطريقة ترابطية بدلاً من التسلسل الهرمي.

لهذا السبب يثق به الباحثون والكتاب والمطورون والمصممون ومديرو المنتجات وغيرهم من المحترفين.

أفضل ميزات #### تجول في البحث

إنشاء قاعدة معرفية شخصية موسعة ومترابطة من خلال نهج بناء الملاحظات الترابطية

إنشاء المعلومات وتخزينها في هيكل رسم بياني لتبسيط الرجوع إليها وإعادة النظر فيها

تنظيم أفكارك والبحث من خلالها للوصول السريع إليها

قيود بحث التجوال #### قيود البحث

يقدم البرنامج ميزات محدودة لتدوين الملاحظات وله واجهة مستخدم بسيطة للغاية

تسعير #### Roam Research

محترف : 15 دولارًا شهريًا

: 15 دولارًا شهريًا مؤمن: 8.33 دولار شهريًا

التجوال #### التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد تقييمات متاحة

لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات كافية

7. Document360 (الأفضل لقاعدة معرفية قابلة للتخصيص)

عبر المستند 360 هل ترغب في إنشاء قاعدة معرفية شخصية مخصصة؟ قد يكون Document360 هو الخيار الصحيح إذا كنت ترغب في تضمين ألوان علامتك التجارية وإضافة نطاق مخصص.

مثل أدوات البرمجيات الأخرى في هذه القائمة، يحتوي Document360 على محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي لفحص قاعدة المعرفة لتوفير نتائج حساسة للسياق في أجزاء من الثانية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاختيار من بين خيارات مختلفة للتحكم في الوصول وتحويل قاعدة معارفك من خاصة إلى عامة بنقرة واحدة.

Document360 أفضل الميزات

الحصول على رؤى من المشاهدين من خلال التعليقات والتقييمات ودمجها مع التحليلات لتحسين قاعدة المعرفة الخاصة بك

دمج التعليقات والمحادثات والتحليلات لجعل قاعدتك المعرفية مصدراً واحداً للبيانات

الوصول إلى قاعدتك المعرفية في أي وقت ومن أي مكان مع معلومات في متناول يدك

قيود Document360

تتوفر بعض ميزات البرنامج فقط من خلال الوظائف الإضافية التي يمكن أن تضيف إلى تكلفة البرنامج

أسعار Document360

مجاناً إلى الأبد

عادي : 149 دولارًا أمريكيًا/مشروع شهريًا (تُدفع سنويًا)

: 149 دولارًا أمريكيًا/مشروع شهريًا (تُدفع سنويًا) احترافي : 299 دولاراً/مشروع شهرياً (تُدفع سنوياً)

: 299 دولاراً/مشروع شهرياً (تُدفع سنوياً) شركة : 399 دولاراً/مشروع شهرياً (تُدفع سنوياً)

: 399 دولاراً/مشروع شهرياً (تُدفع سنوياً) المؤسسات: 599 دولاراً/مشروع شهرياً (تُدفع سنوياً)

Document360 التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

8. كونفلوينس (الأفضل لقاعدة معرفية متعددة التنسيقات)

عبر أطلسيان يستخدم Confluence تنسيقات مثل أشجار الصفحات و جداول المحتويات لتحديد موقع المعلومات المهمة مع تقديم ميزات بحث متقدمة.

يتيح لك تنظيم قاعدتك المعرفية في الصفحات والمرفقات والمسافات مع التسميات. يمكنك أيضًا إنشاء قاعدة معرفية للفريق ومسحها ضوئيًا لتصفية أفضل الأفكار.

كونفلوينس أفضل الميزات

المشاركة في التحرير مع الفرق في الوقت الفعلي ونشر التحديثات التي تبرز التغييرات

اترك تعليقات وإعجابات وعناصر مرئية في السطر والصفحة، مثل الصور وصور GIF والرموز التعبيرية

تنبيه زملائك في الفريق عند الإشارة إليهم أو تعيين مهمة حتى يبقى الجميع على اطلاع على أعمالهم

قيود Confluence

يفتقر مركز الموارد في البرنامج في بعض الأحيان، مما يجعل من الصعب فهم ميزات التخصيص

تسعير برنامج Confluence

مجاني

المعيار: 4.89 دولار/مستخدم شهرياً

4.89 دولار/مستخدم شهرياً القسط: 8.97 دولار/مستخدم شهريًا

8.97 دولار/مستخدم شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات كونفلوينس

G2: 4.1/5 (أكثر من 3000 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 3000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

9. هابي فوكس (الأفضل لقاعدة معرفية جيدة التنظيم)

عبر هابي فوكس يوفر HappyFox فهرسًا منظمًا لمساعدتك في العثور على ما تحتاج إليه دون إضاعة الوقت. الأداة تساعدك في العثور على المعلومات الصحيحة وتقدم اقتراحات ذات صلة.

بفضل خيارات التخصيص، يمكن أن تبدو قاعدتك المعرفية جذابة بصريًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك دون عناء إنشاء مقالات وأقسام وتضمين الصور/مقاطع الفيديو للحصول على جميع الموارد في مكان واحد.

HappyFox أفضل الميزات

الاستفادة من التتبع والتعليقات في الوقت الفعلي من خلال التعاون مع الآخرين في قاعدتك المعرفية

إضفاء الطابع الشخصي على قاعدتك المعرفية بعناوين وتخطيط وألوان وشعارات مخصصة

تحويل قسم الأسئلة الشائعة الثابتة ذات الصفحة الواحدة إلى قاعدة معرفية متقنة الصنع

قيود HappyFox

يمكن أن يكون هيكل تسعير البرنامج مكلفاً للشركات الصغيرة

تسعير هابي فوكس

أساسي : 14 دولاراً للوكيل شهرياً

: 14 دولاراً للوكيل شهرياً الفريق : 69 دولارًا للوكيل شهريًا

: 69 دولارًا للوكيل شهريًا محترف : 199 دولاراً للوكيل شهرياً

: 199 دولاراً للوكيل شهرياً المؤسسة للمحترفين: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات هابي فوكس

G2: 4./5 (أكثر من 200 تقييم)

4./5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 90 تقييم)

10. بلوكس (الأفضل لإدارة المعرفة القائمة على القوالب)

عبر بلوكس Bloks يعمل مع Zoom وMeet وTeams وSlack ومنصات أخرى. ويتيح لك تسجيل محاضر الاجتماعات وتدوين الأفكار الرئيسية في قاعدة المعارف الخاصة بك لإعادة النظر فيها لاحقًا.

يعمل Bloks على تعزيز الوضوح والسياق من خلال إحداث ثورة في كيفية تسجيل أفكارك وتنظيمها وإبرازها.

ما يميز هذا البرنامج هو قدرته على إنشاء ملخصات مصممة خصيصًا لأغراض مختلفة، مما يتيح لك تقديم أفكارك بشكل رسمي ودقيق.

بلوكس أفضل الميزات

قم بتدوين تفاصيل وملاحظات الاجتماعات المهمة تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي كمساعدك الشخصي صنف مواردك بناءً على المتطلبات بتنسيقات متنوعة

استخدم القوالب لتخزين المعلومات بناءً على سياقك وإنشاء قالبك المخصص لاستخدامه لاحقًا

قيود #### بلوكس

لا يسمح بالوصول بدون تطبيق الهاتف أو سطح المكتب

تسعير #### بلوكس

بلوكس مجاناً : حتى 10 أرصدة

: حتى 10 أرصدة بلوكس بلوكس بلس : 29 دولارًا في الشهر

: 29 دولارًا في الشهر بلوكس إنتربرايز: أسعار مخصصة

Bloks التقييمات والمراجعات

G2: التقييمات المتاحة

التقييمات المتاحة Capterra: لا توجد تقييمات كافية

إنشاء قاعدة معرفة شخصية قوية باستخدام ClickUp

تُعد قاعدة المعرفة الشخصية المنظمة جيدًا مع إمكانات البحث المتقدمة رصيدًا لا يقدر بثمن. فهي بمثابة أساس لتطوير الأفكار والوصول إلى الموارد الضرورية عندما تحتاجها أنت وفريقك. ويمكنك أيضًا استخدامها لتحويل الأفكار والملاحظات الشخصية المنتشرة عبر قنوات متباينة إلى قاعدة معرفية مشتركة وقابلة للتنفيذ.

عندما يتعلق الأمر بسهولة الاستخدام والوظائف الاستثنائية، فإن ClickUp هو خيارك الأفضل. يعزز ClickUp Docs، إلى جانب مساعد الذكاء الاصطناعي Brain، التنظيم ويحسّن استرجاع الموارد. فهو يعزز إنتاجيتك ويوفر لك الوقت ويجعل عملك المهني والشخصي أكثر انسيابية. اشترك في ClickUp اليوم لبناء قاعدة معارفك الشخصية الديناميكية.