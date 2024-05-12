أفضل 10 من أفضل برامج إدارة الأبحاث في عام 2025

هل أنت مشغول بمشاريع بحثية وتكافح من أجل متابعة الأمور؟ لا تقلق. مع وجود أداة جديدة أنيقة لإدارة الأبحاث في متناول يدك، يمكنك أن تكون أكثر إنتاجية.

ولكن ماذا لو لم يكن لديك الوقت الكافي للتدقيق في عشرات الأدوات والتطبيقات لإدارة البحث للعثور على الأداة المناسبة لك؟ هنا يأتي دورنا!

لقد قمنا بتضييق نطاق البحث إلى أفضل 10 أدوات برمجية لإدارة البحث لاستخدامها في عام 2024، حتى تتمكن من الاختيار من بين أفضلها.

حان الوقت للارتقاء بالمستوى! 🙌

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة الأبحاث؟

سواء كنت باحثًا فرديًا أو تقود فريقًا بحثيًا، فإن أدوات برامج إدارة الأبحاث تجعل كل شيء أفضل. إليك بعض الميزات التي أعطيناها الأولوية عند اختيار 10 أدوات في قائمتنا:

واجهة مستخدم بديهية: سيكون لمعظم الأدوات منحنى تعليمي، لكن واجهة المستخدم القابلة للتكوين تجعل من السهل الشعور بالراحة

سيكون لمعظم الأدوات منحنى تعليمي، لكن واجهة المستخدم القابلة للتكوين تجعل من السهل الشعور بالراحة التوافق: توفر أفضل الأدوات برامج قابلة للتنزيل وتطبيقات للأجهزة المحمولة وتطبيقات قائمة على الويب حتى يتمكن أعضاء فريقك من العمل على أنظمة أندرويد وiOS وMac وWindows وLinux ومتصفحات الويب المفضلة لديهم

توفر أفضل الأدوات برامج قابلة للتنزيل وتطبيقات للأجهزة المحمولة وتطبيقات قائمة على الويب حتى يتمكن أعضاء فريقك من العمل على أنظمة أندرويد وiOS وMac وWindows وLinux ومتصفحات الويب المفضلة لديهم عمليات التكامل: إذا كنت تستخدم أنت وفريقك أشياء مثل برامج إدارة المشاريع، فابحث عن أدوات إدارة البحث التي تتكامل مع كل هذه البرامج

إذا كنت تستخدم أنت وفريقك أشياء مثل برامج إدارة المشاريع، فابحث عن أدوات إدارة البحث التي تتكامل مع كل هذه البرامج الأتمتة: أتمتة العمليات التجارية يهتم بالمهام اليومية ويتيح لك التركيز على الأشياء الجيدة

أتمتة العمليات التجارية يهتم بالمهام اليومية ويتيح لك التركيز على الأشياء الجيدة القوالب: ابحث عن شيء من شأنه تبسيط سير عملك باستخدام قوالب معدة مسبقًا لأشياء مثلإدارة المواردإدارة المشاريعتخطيط العمليات ## أفضل 10 برامج لإدارة الأبحاث لاستخدامها في عام 2024

حسنًا، دعنا نتوقف عن إضاعة الوقت وننتقل إلى الأشياء الجيدة. إليك اختياراتنا لأفضل 10 برامج لإدارة الأبحاث في عام 2024.

1. ClickUp

أنشئ خطط بحث فعالة وقم بتبسيط مشروعك من الفكرة إلى الإنجاز باستخدام النقر فوق

ClickUp عبارة عن منصة سحابية قوية قائمة على السحابة مع الكثير من الأبحاث و برنامج إدارة المشاريع لمشاريعك البحثية. إنه اختيارنا الأفضل لعدة أسباب.

أولاً، لقد أمضينا ساعات لا تحصى في تحسينها لتكون واحدة من أكثر الأدوات المفيدة. لقد تم تصنيفها بدرجة عالية وهي على رأس العديد من القوائم الأخرى، بما في ذلك أفضل منتجات وأدوات برامج إدارة المشاريع في G2 في عام 2024 .

يحتوي ClickUp على التعاون في الوقت الفعلي الميزات, مخططات جانت المجانية أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي أدوات توثيق المشروع وغير ذلك الكثير. يقوم بأي شيء تطلبه تقريبًا مع ClickUp إمكانية التخصيص ClickUp Dashboards وعشرات القوالب المفيدة أيضًا.

على سبيل المثال، فإن نموذج خطة مشروع بحث ClickUp البحثي يقسم المهام المعقدة، وينظم مواردك، وينقل تقدمك باستخدام أدوات تصور البيانات . و مستندات ClickUp بمثابة برنامج ويكي يتيح لك إنشاء مستندات ومواقع ويكي جميلة يسهل ربطها بسير عملك.

هل ذكرنا أن الكثير من هذه الأشياء متاحة على الخطة المجانية للأبد؟ 🤩

ClickUp أفضل الميزات:

التكامل مع أكثر من 1,000 أداة أخرى، بما في ذلك محرر مستندات Google وباحث جوجل وGoogle Scholar وGoogle Drive وGoogle Workspace وMicrosoft Excel وTrello وSlack وSlack وEvernote وDropbox وGitHub وAsana

لوحات معلومات قابلة للتخصيص، وإشعارات، وجداول بيانات، وقوالب، وتتبُّع الوقت، والأتمتة، وغير ذلك الكثير

ClickUp AIمساعد الكتابة يلخص المقاييس، ويؤلف رسائل البريد الإلكتروني، ويُنشئ عناصر عمل، ويضع مسودة بيانات وصفية، وينشئ منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي في ثوانٍ

يعمل تطبيق الهاتف المحمول والتطبيق المستند إلى الويب وبرنامج سطح المكتب على جميع أنظمة التشغيل

تعمل ميزات إدارة المهام على تنظيم وأتمتة عملية البحث الخاصة بك، سواء كنت تجري بحثًا أكاديميًا لأطروحتك أو تدير بيانات البحث الخاصة بشركتك

تسمح لك طرق العرض والأدوات المتعددة بتنظيم مجموعات البيانات الكبيرة مع تصورات معقدة لإدارة المراجع والأبحاث والمزيد

قيود ClickUp:

أبلغ بعض المستخدمين الجدد عن وجود منحنى تعليمي (تم حلها من خلال برامج تعليمية بسيطة ومجانية)

لا يتوفر ClickUp AI على الباقة المجانية للأبد (جربه مع الإصدار التجريبي المجاني أولاً)

تسعير ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم تُدفع سنويًا

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم تُدفع سنويًا الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,000+ تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,000+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. تابلو

عبر تابلو Tableau هي أداة لتصور البيانات مدعومة من Salesforce. وهو مصمم لربط البيانات من مصادر مختلفة على منصة تحليلات واحدة. يعمل برنامج إدارة المراجع على تسهيل تنظيم بيانات البحث المعقدة باستخدام واجهة السحب والإفلات ولوحات المعلومات التفاعلية.

يجعل Tableau حياتك أسهل مع إمكانية الوصول إلى مجموعة من خيارات تحليل البيانات ومشاركتها. وهو مصمم للجميع من الطلاب والمعلمين إلى علماء البيانات وأصحاب الأعمال.

أفضل ميزات Tableau:

يوفر Tableau Cloud منصة تحليلات قائمة على السحابة تؤدي إلى نتائج أعمال أفضل وتوفر إدارة متكاملة للبيانات

Tableau Prep هي أداة حديثة تجعل دمج بياناتك البحثية وتحريرها وتنظيمها بشكل أسرع وأسهل لتحليلها بكفاءة

التكامل مع مجموعة واسعة من المنتجات لجعل التعاون وسرد البيانات واتخاذ القرارات أسهل

وحدات تدريبية لإعداد فريقك لتقليل منحنى التعلُّم باستخدام أدوات إدارة الأبحاث العديدة في Tableau

قيود Tableau:

أبلغ المستخدمون أن الملفات الكبيرة تتطلب أحيانًا أوقات تحميل طويلة وقد تؤدي إلى تعطلها

تشير بعض المراجعات إلى وجود أخطاء في الإصدارات الجديدة من برنامج تابلو

تسعير تابلو:

عارض Tableau Viewer: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا مستكشف تابلو: 42 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا

42 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا Tableau Creator: 70 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات Tableau:

G2: 4.3/5 (1,000+ تقييم)

4.3/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

3. جانت برو

عبر جانت برو GanttPRO هو نظام لإدارة الموارد يستخدم مخططات جانت لإدارة المشاريع بكفاءة. إنه أيضًا برنامج إدارة بحث ومراجع مثالي لـ إدارة فرق العمل وتنظيم سير عملك

استورد جداول بيانات ورسوم بيانية من Excel أو استخدم قوالب مُعدة مسبقًا لتبدأ مشاريعك بسرعة. من بين جميع أدوات إدارة البحوث في هذه القائمة، يساعدك GanttPRO على تنظيم كل ما تحتاجه لأبحاث الأطروحة وتحليل بيانات الأعمال وصفحات الويكي والببليوغرافيات وغيرها. 🛠️

أفضل ميزات GanttPRO:

تتيح لك طرق العرض المتعددة إنشاءكانبان و لوحات سكروم بالإضافة إلى مخططات جانت لتحسين البحث وتصور مساحة العمل

التكامل مع Slack، وOneDrive، وGoogle Drive، وMS Teams لجمع كل أعمالك في مكان واحد

تتيح لك سجلات الوقت تتبع مقدار الوقت الذي تقضيه في كل مهمة بحثية

أدوات التعاون تُسهِّل على فرق البحث العمل البحثي العمل معاً والتواصل في الوقت الفعلي

قيود GanttPRO:

بعض طرق العرض لها خيارات تخصيص محدودة

تشير المراجعات إلى صعوبة نقل المهام وتحويلها

تسعير GanttPRO:

الإصدار الأساسي: 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 15.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال: 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

GanttPRO التقييمات والمراجعات:

G2: 4.8/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 400 تقييم)

4. كليبفوليو

عبر كليبفوليو Klipfolio هي أداة للوحة معلومات الأعمال تراقب بيانات البحث الخاصة بك في الوقت الفعلي. إنها منصة تركّز على المقاييس وتساعد الجميع على اتخاذ قرارات أفضل مع إمكانية الوصول إلى البيانات التي يحتاجونها عندما يحتاجون إليها. ✨

يمكن للمستخدمين الأفراد وفرق البيانات استخدام هذه الأداة التحليلية القوية لفهرسة البيانات في منصة سهلة الاستخدام توفر وصولاً ذاتيًا إلى معلومات البحث. صياغة تقارير فعالة للمشاريع الجماعية، وتنظيم الاستشهادات للأوراق البحثية وإنشاء لوحات معلومات مفيدة للمستخدمين النهائيين.

Klipfolio أفضل الميزات:

التكامل مع أكثر من 100 أداة وتطبيق آخر، من Ahrefs إلى Zapier، مع عشرات الخيارات بينهما

التوافق مع الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي أندرويد وiOS ومع معظم متصفحات الويب الشائعة

تتيح لك تعليقات Klip التوضيحية إنشاء التعليقات التوضيحية وتحديثها وحذفها بسرعة وسهولة

واجهة سهلة الاستخدام تساعد على تقليل منحنى التعلم للمستخدمين الجدد

قيود Klipfolio:

تشير بعض المراجعات إلى نقص التنبيهات والإشعارات

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل تتعلق بالحاجة إلى إعادة تشغيل التطبيق بعد إضافة عناصر إلى لوحة التحكم الخاصة بهم

تسعير كليبفوليو:

البداية: 125 دولارًا في الشهر

125 دولارًا في الشهر المحترف: 300 دولار شهرياً

300 دولار شهرياً الأعمال: 800 دولار شهرياً

Klipfolio التقييمات والمراجعات:

G2: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

5. ما الفقرة

عبر ما هي الفقرة Whatagraph هي أداة لإعداد التقارير تساعد في إدارة بيانات البحث وتصورها باستخدام قوالب قابلة للتخصيص لمشاريع تسويقية فعالة. انقل البيانات وشارك التقارير مع أصحاب المصلحة وأنشئ تقارير مذهلة. 🦋

يستبدل Whatagraph أدوات متعددة ويجمع عمل فريقك في منصة بيانات سهلة الاستخدام مع لوحة تحكم سهلة الاستخدام. تم تصميم هذه الأداة مع وضع فرق بحث البيانات الداخلية وفرق التسويق في الاعتبار.

أفضل ميزات Whatagraph:

التكامل مع أكثر من 40 أداة وتطبيق، بما في ذلك YouTube وGoogle BigQuery وLinkedIn وBigCommerce

أتمتة نقل بيانات البحث لتوفير ساعات من العمل على أعضاء فريقك وتبسيط سير العمل

يُنشئ تقارير عالية الجودة في وقت أقل باستخدام برنامج تحليل البيانات

تحليل بيانات أداء صفحات الويب وإدارتها لتزويد فريق التسويق لديك بالمعلومات التي يحتاجونها للحصول على النتائج

ما هي قيود فقرة ما:

تشير بعض المراجعات إلى بطء الردود من خدمة العملاء

أبلغ بعض المستخدمين عن أخطاء تؤدي إلى إبطاء عملية البحث

لا توجد ميزات حقيقية لبرنامج إدارة المشاريع

ما هي أسعار الفقرة

المحترف: 223 دولارًا شهريًا تدفع سنويًا

223 دولارًا شهريًا تدفع سنويًا القسط: 335 دولارًا أمريكيًا/شهريًا تدفع سنويًا

335 دولارًا أمريكيًا/شهريًا تدفع سنويًا مخصص: اتصل لمعرفة الأسعار

ما هي تقييمات ومراجعات الفقرة

G2: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 80 تقييم)

6. لوكير

عبر جوجل Looker (المعروف أيضًا باسم Google Looker Studio) هو عبارة عن منصة تحليل بيانات قائمة على المتصفح تستخدم لغة نمذجة فريدة للاستفادة من بيانات البحث وتحليلها وتصورها. استخدمها لذكاء الأعمال المحكوم والخدمة الذاتية (BI)، ولإنشاء أفضل التطبيقات لمقاييس مؤسستك.

تعاون في الوقت الفعلي واستفد من أسرع قواعد البيانات التحليلية المتاحة. تسمح بنية Looker خفيفة الوزن للمطورين بإنشاء تطبيقات مرنة للبيانات والباحثين بسرعة. 👀

أفضل ميزات Looker:

واجهة مستخدم بديهية تقلل من منحنى التعلم للمستخدمين الجدد

التكامل مع أدوات متعددة، بما في ذلك قواعد بيانات BigQuery Standard SQL وBigQuery Legacy SQL

تتيح لك الرسوم البيانية والجداول والتقارير القابلة للتخصيص مشاركة رؤى البيانات مع فريقك أو فصلك أو العالم أجمع

تتيح إعدادات التقارير لمستخدمي قاعدة البيانات والمشاهدين خيار وضع إشارة مرجعية على الإعدادات الحالية لاستخدامها في المستقبل

قيود برنامج Looker:

أبلغ المستخدمون عن مشاكل في هيكل تسعير Google Cloud المتنوع وعدم وجود رسوم شهرية محددة

أبلغت بعض المراجعات عن مشاكل مع الجداول الديناميكية التي لا تعرض النص الكامل للعناوين

التركيز على البيانات يعني قلة إمكانيات برنامج إدارة المشاريع

تسعير #### Looker:

Google Cloud التسعير : اتصل لطلب عرض أسعار

تقييمات ومراجعات Looker:

G2: 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

7. Bit.ai

عبر Bit.ai Bit.ai هو التعاون في المستندات منصة مصممة لتدوين الملاحظات وإنشاء المستندات وإدارة البحث بسرعة وسهولة. يقوم ببناء قواعد معارف ديناميكية ومشاريع ومستندات تقنية ديناميكية مع خيارات مشاركة وتنسيق متنوعة أيضًا.

يمكن للمستخدمين الوصول إلى خيارات التصميم المتقدمة، وميزات البحث القوية، وتتبع المستندات القوية، وأدوات التعاون في الوقت الفعلي. ويمكن للفرق العمل معاً باستخدام هذه الأداة من جميع أنحاء العالم عبر منصات وأجهزة متعددة.

أفضل ميزات Bit.ai:

تتيح لك أدوات التعاون أن تعمل أنت وفريقك معاً لإنشاء المستندات ومواقع الويكي والملاحظات وصفحات الويب

التكامل مع العشرات من الأدوات والمنصات الأخرى، بما في ذلك يوتيوب، وجداول بيانات Google، وGitHub، وLoom، وTypeform

تصميم بديهي للتعاون وسير العمل يجعل إنشاء المستندات أمرًا بسيطًا للمستخدمين الجدد

تسمح لك الأتمتة بإكمال مشاريع البحث بشكل أسرع من خلال الاهتمام بالمهام الصغيرة

قيود Bit.ai:

يذكر بعض المستخدمين مشاكل في إنشاء المستندات

تشير بعض المراجعات إلى وجود مشكلة في واجهة المستخدم والحاجة إلى تجربة أكثر سهولة في الاستخدام

تسعير Bit.ai:

مجاني

المحترف: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Bit.ai:

G2: 4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 5/5 (أكثر من 5 مراجعات)

8. SciSpace (المعروف سابقًا باسم Typeset.io)

عبر SciSpace SciSpace، المعروف أيضًا باسم Typeset.io، هو تطبيق باحث قوي مصمم لتوفير الوقت باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي. اكتشف وراجع شبكة من الأوراق البحثية ذات الصلة واحصل على إجابات بسيطة من كل منها دون قضاء ساعات في التعمق في المحتوى.

قلل من الوقت الذي تقضيه في المهام الوضيعة ودع SciSpace يقوم بالبحث نيابةً عنك بينما تعثر أنت على إجاباتك. وستتمكن من الوصول إلى ملايين الأبحاث وملفات PDF للحصول على المعلومات التي تحتاجها. كما أنه سهل الاستخدام جنبًا إلى جنب مع تطبيقات مثل Zotero وMendeley.

أفضل ميزات SciSpace:

إمكانية الوصول إلى البيانات الوصفية لأكثر من 200 مليون ورقة بحثية وأكثر من 50 مليون ملف PDF بنص كامل مفتوح الوصول

مساحة عمل تمكّن الناشرين والمؤسسات والباحثين من التعاون والعمل بكفاءة في المشاريع البحثية

تقلل الأتمتة من الوقت الضائع في المهام المتكررة حتى تكتشف المعلومات بسرعة

يتيح لك مدقق الانتحال المدمج إمكانية التحقق من مستنداتك وتحديد المشكلات التي قد تمنعك من النشر

قيود SciSpace:

تشير بعض المراجعات إلى وجود مشكلات في قوالب LaTeX

لا تتضمن الخطة المجانية أي ميزات رئيسية

عدم وجود مراجعات على المنصات الرئيسية

تسعير SciSpace:

الأساسية: مجانية

مجانية القسط: 9.99 دولار/شهرياً

9.99 دولار/شهرياً الفرق والمختبرات: 5.49 دولار شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات SciSpace:

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

9. حاشية ختامية

عبر حاشية ختامية تستخدم الشركات برنامج EndNote لإنشاء الببليوغرافيات والوصول إلى المقالات البحثية. يتيح لك هذا البرنامج المتخصص في إدارة المراجع والأبحاث إدارة الاقتباسات وتنسيقها. كما أنه يحمي سير عملك من خلال وظائف استعادة البيانات الفعالة. 📁

البحث عن الأبحاث ومشاركتها واستخدامها داخل مكتبات EndNote والعمل على أبحاثك من أي مكان وعلى أي جهاز. أدوات إنشاء المستندات المدمجة ستجعل كتابتك أكثر كفاءة.

أفضل ميزات Endnote:

يتطلب الترخيص رسومًا لمرة واحدة بدلاً من الدفعات الشهرية

التكامل مع الأدوات الشائعة مثل Microsoft Word وGoogle Docs وOpen Office Writer

التوافق مع سطح المكتب والآيباد ومعظم متصفحات الويب الشائعة

أدوات مفيدة في التنظيم وإدارة الأبحاث تتيح للباحثين الذين يقومون بصياغة أطروحاتهم والاستشهاد بها أو كتابة أوراق بحثية متعمقة إنجاز أعمالهم بشكل أسرع

قيود Endnote:

تشير بعض المراجعات إلى تكامل محدود معبرامج معالجة النصوص خارج منتجات مايكروسوفت وجوجل

قد تحتاج إلى تصحيح أخطاء تنسيق الاقتباس يدويًا في بعض الأحيان

يفتقر نظام المستندات إلى قدرات برامج إدارة المهام والمشاريع

تسعير #### Endnote:

الترخيص الكامل: 274.95 دولارًا أمريكيًا رسوم لمرة واحدة

274.95 دولارًا أمريكيًا رسوم لمرة واحدة ترخيص الطالب: 149.95 دولارًا أمريكيًا رسم لمرة واحدة

تقييمات ومراجعات إندنوتس ومراجعاتها:

G2: 4.1/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم)

10. صندوق البيانات

عبر صندوق البيانات Databox هي أداة تحليلات أعمال تربط بياناتك وتتبعها من أي جهاز. راقب بيانات البحث الخاصة بك في الوقت الفعلي باستخدام لوحة تحكم واحدة لإنشاء التقارير ومشاركتها واكتشاف الرؤى ومراقبة الاتجاهات. 📈

احصل على تحديثات يومية وأسبوعية وشهرية للأداء يمكن عرضها من خلال البريد الإلكتروني وSlack وتنبيهات تلقائية للتغييرات في المقاييس المهمة. كل شيء يتم دون الحاجة إلى الترميز أو جداول البيانات.

أفضل ميزات #### Databox:

التكامل مع أكثر من 100 أداة شهيرة، بما في ذلك HubSpot Marketing وGoogle Analytics وإعلانات فيسبوك وإعلانات جوجل

الإعداد سهل الإدارة للمستخدمين غير التقنيين وفرق البحث عن البيانات

إعداد تقارير البيانات يجعل من السهل التقدم نحو تحقيق أهدافك ومشاركة بيانات البحث مع العملاء

يتم حساب المقاييس المخصصة ومعدلات التحويل بسرعة وسهولة

قيود صندوق البيانات:

تشير المراجعات إلى أن المستخدمين الأفراد قد يجدون أن الأسعار الموجهة للأعمال التجارية مرتفعة للغاية

يشير المستخدمون إلى نقص في التخصيص والأدوات المرئية

الإصدار المجاني لا يتضمن الوصول إلى معظم الميزات والمقاييس

أسعار صندوق البيانات:

مجاني

المبتدئ: 59 دولارًا في الشهر

59 دولارًا في الشهر محترف: 169 دولارًا في الشهر

169 دولارًا في الشهر النمو: 399 دولاراً شهرياً

399 دولاراً شهرياً القسط: 999 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات صندوق البيانات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

## أطلق العنان لقوة بحثك

مع وجود هذه المجموعة الواسعة من خيارات برامج إدارة الأبحاث المذكورة أعلاه، من المؤكد أنك ستجد خياراً يقوم بما تحتاجه بسعر يناسب ميزانيتك. لذا استعد لتبسيط سير عملك، وتعاون بشكل أكثر فعالية، واستعد لتقع في حب البحث مرة أخرى. 😍

إذا كنت تريد أداة تقوم بكل ذلك بسعر يمكن للجميع تحمله، فجرّب ClickUp . إنه مجاني! سيكون لديك إمكانية الوصول إلى كل ما تحتاج إليه لإدارة البحث، بالإضافة إلى العديد من أدوات إدارة المشاريع التي ستجعل عملك وحياتك أكثر كفاءة.