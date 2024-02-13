10 قوالب مجانية لمخطط الجلوس لتبسيط عملية التخطيط

إن تنظيم المناسبات أمر صعب بشكل مخادع سواء كنت تنظم حفل زفاف أنيق أو مناسبة عمل. تبدو أشياء مثل ترتيبات الجلوس سهلة إلى أن تصبح غارقاً في ورقة إكسل التي تعدها بنفسك مع صداع نصفي قادم.

نوصي بشدة بتخطي هذا الجزء واستخدام قالب مخطط الجلوس بدلاً من ذلك. 🙌

تساعدك قوالب الجلوس على تصور أماكن جلوس الأشخاص في الغرفة أو أثناء الفعالية. وهي ضرورية لأي موقف يستدعي تخصيص مقاعد معينة.

لقد قمنا بتسليط الضوء على 10 قوالب لمخطط الجلوس لمساعدتك في مواءمة قائمة الضيوف مع خطتك - وتجنب الصداع.

ما هو مخطط الجلوس؟

يمثل مخطط الجلوس بشكل مرئي مكان جلوس الأشخاص في الغرفة أو المكان. ويعرض موقع كل كرسي، وغالباً ما يتم تجميعها في طاولات أو مجموعات أو صفوف أو أقسام أو مستويات مع تحديد الأرقام أو الحروف أو الألوان أو الأسماء لتسهيل الأمر.

مخططات الجلوس مفيدة لأشياء مثل:

حفلات الزفاف

مناسبات الشركات والاحتفالات

العروض التقديمية المهنية

مؤتمرات العمل

مساحات عمل مخصصة للجلوس

قاعات دراسية

تسمح لك المخططات بتصميم مخطط جلوس يحدد مكان جلوس كل ضيف أو حاضر حتى تعرف أن لديك مساحة كافية للجميع. كما أنها تتيح لك أيضاً إبعاد ليندسي عن كيم لتجنب المشاحنات في حفل زفافك (ومع ذلك فإن كل الرهانات على حلبة الرقص غير متوفرة).

كيفية عمل مخطط جلوس

تبدأ معظم مخططات الجلوس الفعالة بقوالب قابلة للتحرير. ابحث عن مخطط جلوس قابل للتحرير يتيح لك تغيير عدد الطاولات والكراسي وحجمها وموقعها.

استخدام برنامج تخطيط الفعاليات يجعل هذا الأمر أكثر سهولة، خاصة إذا كنت تعمل مع شيء بديهي مثل ClickUp Whiteboards .

استخدم ClickUp Whiteboards مع الكائنات والمهام والعلاقات والملصقات للتعاون بصريًا مع فريقك

إليك التفاصيل

اعثر على أفضل أداة لمخطط الجلوس أو قالب تخطيط الفعاليات اختر أشكال الطاولات (على سبيل المثال، طاولات طويلة، طاولات مستديرة، طاولات على شكل حرف U، طاولات مستطيلة، إلخ) وضع الطاولات قرّر ما إذا كنت ستضع طاولة رئيسية (تعرف أيضاً بطاولة كبار الشخصيات) ومكان وضعها تنظيم الطاولات وفقاً لحجم المكان وشكله إنشاء أرقام الطاولات أو الأسماء أو الألوان تجميع الضيوف أو الحاضرين في مجموعات (على سبيل المثال، الأصدقاء، الأقسام، الفرق، الاهتمامات المشتركة، الترتيب الأبجدي، إلخ) اختيار المقاعد المخصصة، مع مراعاة أمور مثل إمكانية الوصول اطبع نسخاً مطبوعة (مخططات جلوس قابلة للطباعة من أجل الفوز)

تقوم بعض المخططات بتعيين الأشخاص على طاولة وتسمح للضيوف بتحديد أماكن جلوسهم حولها. والبعض الآخر يختار مقعداً لكل شخص. الأمر متروك لك في مدى التفصيل الذي تريد أن تجعله مفصلاً.

10 قوالب مجانية لمخطط الجلوس

من المحتمل أنك متشوق للوصول إلى الأشياء الجيدة الآن، لذا اسمح لنا أن نقدم لك 10 من أفضل قوالب مخططات الجلوس.

وبما أن إدارة مشروع الحدث صعبة بما فيه الكفاية دون القلق بشأن التسعير، كل قالب في هذه القائمة مجاني! 💸

1. قالب مخطط الجلوس في الفصل الدراسي ClickUp قالب السبورة البيضاء

قالب السبورة البيضاء لمخطط الجلوس في الفصل الدراسي ClickUp Classroom

نموذج قالب مخطط الجلوس في الفصل الدراسي ClickUp قالب السبورة البيضاء لا غنى عنه للمعلمين. كما أنه مثالي للفعاليات التدريبية والندوات وحفلات الزفاف.

استخدم قالب مخطط الجلوس القابل للتحرير من ClickUp لتصور تخطيط الفصل الدراسي وإنشاء مخطط جلوس منظم للطاولة باستخدام أفضل برامج السبورة البيضاء .

يحتوي هذا القالب على أدوات للحفاظ على التباعد الاجتماعي، وترميز كل طاولة بالألوان، وتتبع جداول الطلاب ودرجاتهم. يمكن أن يستوعب تصميم المخطط البسيط أي عدد من المقاعد في أي حجم للغرفة أو المكان.

كما تسمح ميزات التعاون والتحديثات في الوقت الفعلي للطلاب (أو الضيوف) بالمشاركة في اختيار مقاعدهم. أو يمكنك التحكم بشكل كامل في المتعة لتصميم مخطط جلوس مثالي لفصلك الدراسي الفريد. ميزات ClickUp التعليمية متاحة على الخطة المجانية للأبد ومصممة لمساعدة أبطال الفصول الدراسية في كل مكان. كما أنها مفيدة أيضاً لمديري مشاريع الفعاليات، ومنظمي حفلات الزفاف، وأي شخص آخر ينظم فعالية أو يضع خطة جلوس. تنزيل هذا القالب

2. ClickUp نموذج نطاق عمل التخطيط لحفل الزفاف

قالب قالب نطاق عمل التخطيط لحفل الزفاف ClickUp

نموذج ClickUp نموذج نطاق عمل التخطيط لحفل الزفاف يتجاوز مخطط جلوس حفل الزفاف. ففي نهاية المطاف، تخصيصات طاولات الزفاف هي مجرد عنصر واحد في أي قائمة تخطيط لحفل الزفاف.

استخدم هذا القالب لوضع جداول زمنية ومواعيد نهائية واضحة لكل مهمة، بدءاً من تأكيد الرد على الدعوات إلى تنظيم مقدمي الخدمات لحفل الاستقبال.

يبسط قالب التخطيط لحفل الزفاف المجاني هذا العملية من خلال جمع كل شيء في لوحة تحكم واحدة. يمكنك تحديد وتوثيق نطاق العمل لكل مزوّد خدمات، والتنسيق والتواصل مع جميع المعنيين، وتحديد نطاق العمل لفريق التخطيط لحفل الزفاف بأكمله. ميزات ClickUp's Events تتيح لك أيضًا تتبع وإدارة المهام والمواعيد النهائية والميزانيات حتى تتمكن من التخطيط لحفلة لا تُنسى في كل مرة. تمنحك الباقة المجانية للأبد وصولاً غير محدود إلى القوالب القابلة للتخصيص، والعروض، والتقويمات، والمزيد. تنزيل هذا القالب

3. قالب خطة إدارة الفصل الدراسي ClickUp

قالب خطة إدارة الفصل الدراسي ClickUp

نموذج قالب خطة إدارة الفصل الدراسي ClickUp يمنح المعلمين كل ما يحتاجونه لخلق بيئة صفية مزدهرة. 🧑‍🎓

استخدم هذه الأداة لإنشاء نظرة عامة منظمة لفصلك الدراسي وسلوك الطلاب والدرجات وخطط الدروس وأي شيء آخر تحتاج إليه.

يحتوي هذا القالب على كل ما تحتاجه لإنشاء توقعات وأهداف وغايات وأهداف يمكن التحكم فيها للطلاب. كما أنه يبسط التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور، وتنظيم الموارد، وخطط الدروس، والعمليات اليومية.

يوفر لك ClickUp كل ما تحتاجه سواء كنت بحاجة إلى قالب خط سير الرحلة أو صانع مخطط جلوس، أو أداة تعاون، أو كل ما سبق. والجزء الأفضل؟ لست بحاجة إلى دفع أي شيء! يتمتع أعضاء Forever المجاني بإمكانية الوصول إلى العشرات من الأدوات والقوالب وطرق العرض وميزات التخصيص بلا حدود. تنزيل هذا القالب

4. قالب إجراءات التشغيل الموحدة لغرفة الاجتماعات ClickUp

قالب إجراءات التشغيل الموحدة لغرفة الاجتماعات ClickUp

نموذج قالب إجراءات التشغيل الموحدة لقاعة المؤتمرات ClickUp يأخذ بعضاً من العمل من التخطيط والتنسيق الذي يدخل في إدارة غرفة اجتماعات ناجحة.

استخدمه لتبسيط عملية تخطيط قاعات المؤتمرات بالكامل، بدءاً من الحجز وحتى التنظيف، وكل ما بينهما.

هذا القالب يقوم بكل شيء. يمكنك توحيد إجراءات الغرف، وتتبع اللوازم والمعدات، والتخلص من الحجوزات المزدوجة، والاستمتاع باجتماعات سلسة وفعالة في كل مرة. ونظرًا لأن ClickUp يحتوي على ميزات تعاون رائعة، فإنه سيُحسِّن التواصل لإبقاء الجميع على نفس الصفحة.

ClickUp هو أداة لتغيير قواعد اللعبة لمديري المشاريع وقادة الفرق في كل مكان. أولئك الذين يرغبون في تجاوز قالب ClickUp Conference Room SOP، يمكنهم أيضًا الوصول إلى قوالب جدول أعمال المؤتمر , قوالب لقاء الفريق وغير ذلك الكثير على الخطة المجانية للأبد. الاحتمالات لا حصر لها. تنزيل هذا القالب

5. انقر فوق قالب كيفية تخطيط الحدث

انقر فوق قالب كيفية التخطيط للحدث

القالب انقر فوق قالب كيفية التخطيط للحدث ضروري لمنظمي الحفلات والفعاليات، ومديري المشاريع، وأي شخص آخر يحاول تنظيم تجمع لا يُنسى. 🥳

استخدم هذا القالب على غرار قائمة المراجعة لتتبع كل ما تحتاج إلى القيام به قبل يوم الفعالية الخاصة بك، مع استكمال المواعيد النهائية وتحديثات التقدم وميزات التعاون.

يحتوي هذا القالب على ميزات للعد التنازلي ليوم فعاليتك، وتتبع ميزانيتك وإنفاقك، وتسجيل الدعوات التي تم الرد عليها، وإنشاء قوائم مهام مفصلة. ادعُ أعضاء فريقك وضيوفك وأصحاب المصلحة الآخرين لتحديث تقدمهم في الوقت الفعلي وإبقاء خطوط الاتصال مفتوحة.

استخدم ميزات ClickUp للأحداث لتجاوز قائمة المهام هذه إلى إدارة الفعاليات والجدول الزمني ودعوات الفعاليات ومشاركة المهام. يمكنك عرض الحدث الخاص بك من كل زاوية والوصول إلى قوالب مجانية قابلة للتخصيص لكل ما تحتاجه.

وكل ذلك متاح على خطتنا المجانية للأبد. 🙌 تنزيل هذا القالب

6. قوالب مخطط الجلوس SmartDraw

عبر SmartDraw

قالب مخطط الجلوس SmartDraw عبارة عن مخطط جلوس بدون زخرفة لحفلات الزفاف والمناسبات الأخرى.

استخدمه لاختيار مخطط الطابق، واختيار أحجام الطاولات وأشكالها، وتنظيم كل شيء باستخدام مخططات بسيطة وقوائم الضيوف. ستبدأ بترتيب جلوس مُعد مسبقًا لأنواع معينة من المناسبات وتخصيص المخطط الخاص بك.

يتيح لك هذا القالب تسمية الطاولات وتعيين أرقام المقاعد وإنشاء قوائم بمن سيجلس على كل طاولة. يمكنك أيضًا تصور المكان أو الغرفة التي تعمل بها بالكامل لضمان حصول الحاضرين أو ضيوف حفل الزفاف على مساحة كافية للتحرك بشكل مريح.

اعتمادًا على الطريقة التي تخطط لاستخدام مخطط الجلوس الخاص بك، يتيح لك SmartDraw سحب وإسقاط الأبواب والأجهزة وميزات الغرفة الأخرى للحصول على عرض مباشر أو التمسك بالطاولات والكراسي بمنظور من أعلى إلى أسفل. إنه مجاني لسبعة أيام - يبدأ السعر من 5.95 دولار فقط بعد الإصدار التجريبي المجاني. تنزيل هذا القالب

7. قالب مخطط جلوس النموذج المرئي على الإنترنت

عبر فيجوال بارادايم أونلاين

قالب مخطط الجلوس فيجوال بارادايم أونلاين Visual Paradigm Online هو حل مباشر لمنظمي الفعاليات في كل مكان.

يقدم Visual Paradigm Paradigm Online (المعروف أيضًا باسم VP Online) مجموعة من المخططات القابلة للتخصيص لتمنحك السبق في إنشاء مخطط الجلوس التالي. يمكنك حفظ المخططات كملفات JPG وPNG وSVG وPDF واستخدام الرموز والدعائم المتوفرة لتمثيل مكان أو غرفة فعاليتك.

اختر من بين عدة قوالب للمطاعم والفصول الدراسية وحفلات الزفاف وأماكن المعيشة والمكاتب. بعد ذلك، أضف الطاولات والمكاتب والكراسي والمقاعد والمقاعد المخصصة لتتبع أماكن جلوس الجميع وعدد الضيوف الذين تستوعبهم.

ابدأ في إنشاء مخطط الجلوس مجانًا واشترك في خطة VP Online المجانية، والتي تتيح لك استخدام العديد من ميزات البرنامج. سيواجه المستخدمون المجانيون حدوداً للنشاط اليومي، وحدوداً لحجم الملفات، وميزات متقدمة مغلقة، ولكن يجب أن يكون لديك كل ما تحتاجه لخطط الجلوس الأساسية دون إنفاق أي شيء. تنزيل هذا القالب

8. قالب مخطط جلوس الزفاف من كانفا

عبر كانفا

يعد قالب مخطط جلوس الزفاف من Canva خياراً رائعاً لمخططات جلوس أكثر فخامة. يحتوي على ميزات أساسية يمكنك تخصيصها بسهولة في بضع دقائق فقط. 🙌

استخدم هذا القالب لإنشاء تخطيطات طاولات بسيطة، مع إعطاء كل طاولة اسمًا محددًا للحفاظ على تنظيم الأمور. في الجزء السفلي من القالب، يمكنك إدراج الضيوف الذين سيجلسون على كل طاولة.

هذا القالب مثالي لأولئك الذين يريدون طاولات مخصصة بدون مقاعد محددة. ونظرًا لأن Canva مصمم للتخصيص، يمكنك تعديل الألوان أو الاختيار من قوائم مخططات الجلوس الأخرى لجعل القالب خاصًا بك.

يمكن أن يعمل Canva أيضًا لإنشاء دعوات الزفاف وغيرها من المستندات ذات التصميم أو الصور الثقيلة التي تحتاجها لفعاليتك. وتتيح لك الباقة المجانية استخدام معظم الميزات لإنجاز المهمة. سيواجه المستخدمون المجانيون حدودًا لحجم الملفات، والتخزين، وعدد المستندات، وكيفية مشاركة كل مستند أو حفظه أو طباعته. تنزيل هذا القالب

9. قالب مخطط جلوس حفل الزفاف من Template.net

عبر Template.net

قالب مخطط الجلوس لحفل الزفاف من Template.net هو خيار عالي الجودة مع زخارف نباتية وملفات رسومية.

استخدم هذا القالب لسرد الضيوف الذين تم تخصيصهم لكل رقم طاولة حتى يكون الجميع على نفس الصفحة عند وصول الضيوف.

قالب الزهور هذا سهل التعديل، مما يسمح لكِ بتخصيص الخطوط وعدد الطاولات/الضيوف في حفل الزفاف. إنه بسيط ويمكن استخدامه أيضًا لجلوس ضيوف حفل الزفاف في الأماكن الصغيرة إلى المتوسطة حيث لا تحتاجين إلى خريطة لتخطيط الطاولة. 🌸

بعد إنشاء حساب مجاني، يمكن للمستخدمين تنزيل ثلاثة قوالب يومياً من Template.net مجاناً. سيكون لديك أيضًا إمكانية الوصول إلى العديد من القوالب الأخرى لأي مناسبة تخطط لها تقريبًا. تنزيل هذا القالب

10. قالب مخطط الجلوس EdrawMax

عبر EdrawMax

قالب مخطط الجلوس EdrawMax هو خيار يتيح لك إنشاء مخطط جلوس بسيط لإرساله إلى ضيوفك.

استخدم هذا القالب لإنشاء خريطة للمكان، وأرقام الطاولات، وأرقام المقاعد المخصصة، وقائمة بالضيوف الذين سيشغلون كل مكان. يمكنك أيضاً تطبيق الترميز اللوني حتى يتمكن الضيوف من العثور على مقاعدهم بسهولة.

يحتوي قالب مخطط الجلوس المجاني على أنواع متعددة من أماكن الحفلات وأحجام الطاولات وترتيبات الجلوس. وإذا كنت لا ترى ما تحتاجه في هذا القالب، سيكون لديك إمكانية الوصول إلى قوالب أخرى لمخطط الجلوس التي قد تناسب احتياجاتك.

يقدم EdrawMax إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة 15 يومًا للوصول إلى القوالب ثنائية الأبعاد لبدء التخطيط لفعاليتك. بمجرد انتهاء الفترة التجريبية، تبدأ رسوم العضوية الشهرية من 14.95 دولار. قم بتنزيل هذا القالب

الجلوس المبسط

هل تريد التخلص من بعض التوتر من التخطيط للحفل؟ هذه النماذج المجانية لمخطط الجلوس المجاني هي مكان ممتاز للبدء.

إنها ضرورية لأي شخص يرغب في تنظيم وتخطيط المقاعد بكفاءة، سواء كنت مدير مشروع مناسبة، أو مدرساً، أو زوجين يتطلعان إلى توفير المال في التخطيط لحفل الزفاف.

تضمن قوالب مخططات الجلوس جلوس الجميع بشكل مريح وفي المكان المناسب في كل مرة. لذا جربها بنفسك وشاهد كيف يمكنها تحسين تجربتك في التخطيط. اشترك في ClickUp اليوم - إنه مجاني!