أفضل 10 بدائل لـ Google Gemini AI يمكنك تجربتها الآن

لا يريد الجميع نفس النوع من الذكاء.

يرغب البعض في نماذج تكتب مثل البشر. بينما يحتاج آخرون إلى كود نظيف أو ملخصات سريعة أو أدوات لا تتسبب في تسرب البيانات أو تجاوز الميزانية. مجال الذكاء الاصطناعي مفتوح على مصراعيه في الوقت الحالي، ولا يعد Google AI Studio هو الوحيد الذي يقوم ببعض المهام الصعبة.

إذا كنت تقوم بالبناء أو الكتابة أو البحث أو التجريب باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، فمن المنطقي أن تبحث عن البدائل. كل من هذه البدائل لـ Google Gemini AI تقدم شيئًا مختلفًا.

دعنا نتعرف على ما تفعله هذه البرامج ولماذا تستحق التجربة. 🎯

نظرة عامة على بدائل Google Gemini AI

فيما يلي مقارنة بين أفضل البدائل لـ Google Gemini AI. 🦾

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار ClickUp الأفراد والفرق الذين يحولون الأبحاث المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى سير عمل قابل للتنفيذ أتمتة العمليات والحصول على إجابات سريعة باستخدام Autopilot Agents؛ إجابات سياقية من الذكاء الاصطناعي؛ تفاعل بدون استخدام اليدين من الكلام إلى النص مع ClickUp Brain MAX؛ بحث مؤسسي عبر الأدوات المتصلة تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات ChatGPT الأفراد والمبدعون والفرق المهتمة بحل المشكلات بطريقة إبداعية تنفيذ كود Python مباشرة في الدردشة؛ نماذج استدلال متقدمة؛ GPTs مخصصة لمهام محددة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا كلود الباحثون والفرق القانونية والكتاب الفنيون الذين يعملون على تحليل الوثائق بشكل متعمق نافذة سياق كبيرة؛ تحميل ملفات متعددة وإحالتها؛ تحليلات متعددة المنظورات التفصيلية؛ الذكاء الاصطناعي الأخلاقي تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا Perplexity AI الصحفيون والمحللون والباحثون الأكاديميون الذين يبحثون عن أبحاث في الوقت الفعلي على الويب مع اقتباسات معلومات حديثة مع مراجع؛ ركز البحث على المصادر الأكاديمية أو الإخبارية أو المناقشات تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا Microsoft 365 Copilot مستخدمو Microsoft 365 والمؤسسات التي تسعى إلى دمج الذكاء الاصطناعي في سير عمل Office إنشاء صيغ Excel؛ ملخصات البريد الإلكتروني؛ البحث عبر ملفات وأحداث Microsoft 365 مجاني (الدردشة فقط)؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم You. com الأفراد والفرق التي تعتمد على الأبحاث بشكل كبير وترغب في تجربة بحث خفيفة ومخصصة تفضيلات بحث قابلة للتخصيص؛ نتائج ويب مقترنة بملخصات AI؛ عمليات بحث غير محدودة مدعومة بـ AI على Pro تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا Pi من Inflection AI الأفراد الذين يبحثون عن ذكاء اصطناعي محادثة للدردشات الشخصية والعاطفية تدفق محادثة طبيعي ومتعاطف؛ تفاعلات صوتية مجاني Brave Leo الأفراد والفرق التي تبحث عن تفاعل AI يضع الخصوصية في المقام الأول نشاط داخل المتصفح؛ نماذج AI متعددة؛ خصوصية بيانات المستخدم تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 14.99 دولارًا شهريًا Mistral AI المطورون والفرق متعددة اللغات والمؤسسات التي تركز على الخصوصية وتبحث عن معايير الذكاء الاصطناعي الأوروبية نماذج مفتوحة المصدر ومخصصة؛ كتابة الأكواد؛ دعم الضبط الدقيق تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم DeepSeek الأكاديميون والعلماء والفرق الفنية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في مهام التفكير المتقدمة تفكير شفاف خطوة بخطوة؛ تصحيح ذاتي؛ تصدير نصوص التفكير أسعار مخصصة

لماذا تختار بدائل Google Gemini AI

على الرغم من أن استخدام Google Gemini مفيد في إنشاء تطبيقات ذكية، فقد تجد أسبابًا تدفعك للبحث عن بديل آخر أكثر ملاءمة. إليك الأسباب التي تجعل استكشاف بدائل Google Gemini AI أمرًا منطقيًا:

تنفيذ معقد: تجنب الإعدادات المعقدة باستخدام منصات توفر استخدامًا أبسط باستخدام تجنب الإعدادات المعقدة باستخدام منصات توفر استخدامًا أبسط باستخدام قوالب AI السريعة

قيود التكلفة: ابحث عن خيارات أكثر بأسعار معقولة أو مستويات مجانية سخية للميزانيات الأصغر

خيارات نشر محدودة: اعثر على أدوات متقدمة مع استضافة مرنة، مثل الحلول غير المتصلة بالإنترنت أو القائمة على الحافة

قيود التكامل: اختر المنصات التي تتصل بشكل أكثر سلاسة مع الأنظمة البيئية غير التابعة لـ Google

متطلبات الصناعة المتخصصة: اكتشف روبوتات الدردشة الذكية المصممة لقطاعات محددة مثل التمويل أو التعليم

احتياجات الابتكار: اكتشف بدائل Google Gemini AI ذات الميزات الفريدة أو التطورات التي يقودها المجتمع للحصول على أساليب جديدة

🔍 هل تعلم؟ وجدت BCG أن الجمع بين الأشخاص والذكاء الاصطناعي بالطريقة الصحيحة يمكن أن يعزز إنتاجية الموارد البشرية بنسبة تصل إلى 30٪. مع الإعداد الصحيح وقليل من الوقت، تبدأ الفرق في رؤية مكاسب حقيقية في السرعة والكفاءة.

أفضل بدائل Google Gemini AI

هذه هي اختياراتنا لأفضل بدائل Google Gemini AI. 👇

1. ClickUp (الأفضل لتحويل الأبحاث المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى سير عمل قابل للتنفيذ)

إذا كانت عملية البحث تبدأ في أداة ما، والتخطيط يتم في أداة أخرى، والتنفيذ يتوزع على عدة منصات، فإن فريقك قد تباطأ بالفعل. ClickUp يعالج هذه المشكلة بنظام ذكي واحد يعمل في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك، ويفهم عملك، ويساعدك على المضي قدمًا بسرعة. 🚀

انتقل من الفكرة إلى التنفيذ

اطلب من ClickUp Brain الحصول على تحديثات حول المهام المتأخرة في مساحة العمل الخاصة بك

يعيش ClickUp Brain داخل مساحة العمل الخاصة بك ويفهم كل ما يحدث فيها — مستنداتك ومهامك وتعليقاتك ومحادثاتك. يمكنك طرح الأسئلة عليه وطلب الملخصات وإنشاء المحتوى تلقائيًا وتشغيل الإجراءات التي تغذي سير عملك مباشرةً.

لنفترض أن فريق تسويق المنتجات لديك قد قام للتو بتحميل تحليل مفصل لإطلاق المنتج إلى ClickUp Doc. اطلب من ClickUp Brain تلخيص التقرير، واستخلاص المخاطر الرئيسية، وإنشاء مهام متابعة مرفقة بعلامات للأشخاص المناسبين مع تحديد مواعيد نهائية. يمكنك أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي من ClickUp لإنشاء مخطط شرائح للقيادة باستخدام نفس المحتوى.

إنها فورية وسياقية ومتوافقة تمامًا مع سير عملك.

أتمتة الأعمال الروتينية

لن تحتاج إلى متابعة التحديثات أو تعيين المهام يدويًا أو تكرار نفس الإجابات كل يوم. سيتولى وكلاء Autopilot من ClickUp هذه المهام نيابة عنك.

قم بتحديثات التعبئة التلقائية للوقوف والرد مباشرة في الدردشة باستخدام وكلاء ClickUp Autopilot

على سبيل المثال، يقوم StandUp Agent المُعد مسبقًا بجمع التحديثات اليومية من كل زميل في الفريق، وإضافة تعليقات المهام، ونشر ملخص واحد في مستند تخطيط السباق الخاص بك. لذلك، إذا سجل مطور الهاتف المحمول الخاص بك "الانتهاء من اختبار تدفق التهيئة"، فسيظهر ذلك في المهمة الصحيحة، دون الحاجة إلى متابعة من مدير المشروع.

لمزيد من التحكم، يمكنك إنشاء وكيل Autopilot مخصص. يتكيف هذا الوكيل مع التغييرات في مساحة العمل الخاصة بك ليتصرف بشكل مستقل بناءً على تعليمات معينة. هل أنت مهتم؟ لدينا مقطع فيديو يقدم لك المزيد من المعلومات 👇

تحدث، لا تكتب

للتفاعل بشكل أسرع وأكثر تركيزًا مع مساحة العمل الخاصة بك، استخدم ClickUp Brain MAX. إنه رفيق مكتبي مخصص مزود بنفس الذكاء.

ما الذي يميزه؟ يمكنك التحدث إليه. حرفيًا.

التقط الأفكار وشارك التعليمات وأنجز المهام بسرعة أكبر 4 مرات باستخدام Talk to Text في ClickUp Brain MAX

لنفترض أنك تراجع تقدم السباق. استخدم مفتاح التشغيل السريع المخصص الخاص بك وقل: "لخص عوامل إعاقة ضمان الجودة لهذا الأسبوع وقم بتعيين متابعات لأي شيء لا يزال مفتوحًا". يقوم بمسح المهام والتعليقات ذات الصلة، وإنشاء ملخص واضح، وإنشاء مهام جديدة في ثوانٍ.

والأفضل من ذلك؟ يمكنك التبديل بين عدة نماذج لغوية كبيرة مثل ChatGPT وGemini وClaude دون مغادرة سير عملك، مما يوفر لك ما يصل إلى 88% من التكاليف.

أفضل ميزات ClickUp

التقط كل اجتماع: سجل المكالمات وقم بتدوينها وملخصها تلقائيًا باستخدام سجل المكالمات وقم بتدوينها وملخصها تلقائيًا باستخدام AI Notetaker من ClickUp حتى يظل الجميع على اطلاع دون الحاجة إلى تدوين الملاحظات يدويًا

إنشاء المحتوى وتنسيقه: أنشئ مستندات مشاريع مفصلة في ClickUp Docs باستخدام تنسيق النص المنسق والجداول والتضمينات والوصلات الذكية بالمهام وسير العمل

ابق على اتصال: استخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل الرسائل في ClickUp Chat إلى مهام وتلخيص سلاسل المحادثات الطويلة في ثوانٍ معدودة

دمج معرفتك: استيراد المستندات والجداول والموارد الداخلية الموجودة من أدوات أخرى إلى مجموعة استيراد المستندات والجداول والموارد الداخلية الموجودة من أدوات أخرى إلى مجموعة إدارة المعرفة في ClickUp للحفاظ على الهيكل

سجل إرشادات سريعة: التقط شاشتك وصوتك باستخدام التقط شاشتك وصوتك باستخدام ClickUp Clips لشرح المهام أو تقديم ملاحظات بشكل غير متزامن باستخدام النصوص المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تصور الأفكار على الفور: استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور مباشرة في استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور مباشرة في ClickUp Whiteboards لتبادل الأفكار أو التخطيط أو إضافة سياق

قيود ClickUp

قد يبدو ClickUp صعبًا في البداية، ولكن بمجرد أن تتقن الفرق استخدامه، ستؤتي المرونة والتخصيص ثمارهما

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,400 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

شارك أحد المستخدمين على Reddit ما يلي:

ClickUp Brain يوفر عليّ الكثير من الجهد بصراحة. أعلم أن هناك أدوات ذكاء اصطناعي مع مستوى مجاني فعال للغاية، ولكن التبديل المستمر بين علامات التبويب له تأثير سلبي. وبصراحة، عندما أكون في منطقة عملي المكثف، هذا هو آخر شيء أريد القيام به. أستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي لكتابة الأشياء لأنني أعمل في مجال المحتوى. كما أنه يقوم بتحرير ما أكتبه (رائع!). شيء آخر يساعدني حقًا هو Docs. أحب خيارات التنسيق، خاصة تلك اللافتات. إنها رائعة!

ClickUp Brain يوفر عليّ الكثير من الجهد بصراحة. أعلم أن هناك أدوات ذكاء اصطناعي مع مستوى مجاني فعال للغاية، ولكن التبديل المستمر بين علامات التبويب له تأثير سلبي. وبصراحة، عندما أكون في منطقة عملي المكثف، هذا هو آخر شيء أريد القيام به. أستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي لكتابة الأشياء لأنني أعمل في مجال المحتوى. كما أنه يقوم بتحرير ما أكتبه (رائع!). شيء آخر يساعدني حقًا هو Docs. أحب خيارات التنسيق، خاصة تلك اللافتات. إنها رائعة!

2. ChatGPT (الأفضل لحل المشكلات الإبداعية)

عبر ChatGPT

هل تعرف ذلك الشعور عندما تكون عالقًا في مشكلة وتحتاج إلى شخص ما لتبادل الأفكار معه؟ ChatGPT يفهم ذلك.

بالتأكيد، الجميع يعرف وظيفة الدردشة الأساسية للذكاء الاصطناعي، ولكن الاشتراك في Pro يفتح آفاقًا مختلفة تمامًا. يمكنك حتى إنشاء GPTs مخصصة تعمل كاستشاريين متخصصين لتلبية احتياجاتك الخاصة.

تتذكر المنصة عاداتك وتفضيلاتك عبر المحادثات، لذا لن تضطر إلى إعادة شرح سياقك باستمرار. بالإضافة إلى ذلك، عندما تحتاج إلى معالجة الأرقام، فإنها تقوم بتشغيل الكود مباشرة في الدردشة بدلاً من تقديم نصائح نظرية.

أفضل ميزات ChatGPT

قم بتنفيذ كود Python مباشرة في المحادثات لتحليل البيانات أو إنشاء مخططات أو اختبار الخوارزميات دون الحاجة إلى التبديل بين المنصات

تصفح المواقع الإلكترونية الحالية واحصل على معلومات في الوقت الفعلي مع الحفاظ على سلاسة المحادثة

قم بتحميل وتحليل صور متعددة في وقت واحد، ومقارنتها أو استخراج النصوص والبيانات من لقطات الشاشة

استفد من تقنيات الذكاء الاصطناعي ذات القدرات الاستدلالية المتقدمة لمعالجة المشكلات متعددة الخطوات مع شرح تفصيلي لعملية التفكير

قم بإنشاء صور وشعارات ورسوم توضيحية من أوصاف نصية بسيطة باستخدام DALL-E 3.

قيود ChatGPT

تتطلب GPTs المخصصة استثمارًا في الوقت لإعدادها بشكل صحيح وقد تحتاج إلى تعديلات متكررة

أحيانًا يفشل تنفيذ الكود في المهام المعقدة أو يواجه مشكلات تتعلق بانتهاء المهلة الزمنية

قد تكون ميزة تصفح الويب بطيئة ولا تتيح دائمًا الوصول إلى أحدث المعلومات

تنسى ميزة الذاكرة في ChatGPT أحيانًا سياقًا مهمًا أو تتذكر تفاصيل غير ذات صلة

أسعار ChatGPT

مجاني

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا

المزايا: 200 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات ChatGPT

G2: 4. 7/5 (825+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 220 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ChatGPT؟

وفقًا لمراجعة G2:

أكثر ما يعجبني في ChatGPT هو كيف يساعدني في بدء مهام الكتابة اليومية بسهولة ووضوح. أستخدمه بانتظام لصياغة الرسائل والبريد الإلكتروني والسياسات، وهي أمور غالبًا ما تستغرق وقتًا طويلاً حتى تصبح صحيحة تمامًا. يمنحني ChatGPT نقطة انطلاق قوية بناءً على الأفكار أو النقاط التي أشاركها، مما يساعدني في تشكيل أفكاري إلى شيء منظم ومتسق. إنه يزيل الضغط عن الصفحة الفارغة، والتي يمكن أن تكون واحدة من أكبر العقبات عند كتابة أي شيء من الصفر.

أكثر ما يعجبني في ChatGPT هو كيف يساعدني في بدء مهام الكتابة اليومية بسهولة ووضوح. أستخدمه بانتظام لصياغة الرسائل والبريد الإلكتروني والسياسات، وهي أمور غالبًا ما تستغرق وقتًا طويلاً حتى تصبح صحيحة تمامًا. يمنحني ChatGPT نقطة انطلاق قوية بناءً على الأفكار أو النقاط التي أشاركها، مما يساعدني في تشكيل أفكاري إلى شيء منظم ومتسق. إنه يزيل الضغط عن الصفحة الفارغة، والتي يمكن أن تكون واحدة من أكبر العقبات عند كتابة أي شيء من الصفر.

🧠 حقيقة ممتعة: ارتفع استخدام الذكاء الاصطناعي بنسبة 20% على أساس سنوي، مع تحول المزيد من الفرق إلى حلول أكثر ذكاءً لإنجاز العمل. إنها إشارة قوية لبدء استكشاف ما يحدث عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بالطريقة الصحيحة.

3. Claude (الأفضل لتحليل المستندات الطويلة والإجابات المباشرة)

عبر Claude

يتعامل Claude من Anthropic مع المستندات الطويلة بسهولة. يمكنك مشاركة قواعد البرمجة الكاملة أو العقود القانونية أو الأوراق الأكاديمية وإجراء محادثات مفيدة حول المحتوى. تتيح لك Artifacts التعاون على المستندات في الوقت الفعلي، حتى لا تضطر إلى النسخ واللصق.

ما يميز Claude هو طريقة تعامله مع الأسئلة الدقيقة. اطلب منه مقارنة أقسام مختلفة من مستند ما أو العثور على التناقضات، وسوف يقوم بالمهمة بدلاً من تقديم نصيحة عامة.

يكمن سر النهج الفريد الذي يتبعه Claude في الذكاء الاصطناعي الدستوري، وهو نهج التدريب الذي يدمج القواعد الأخلاقية في Claude.

أفضل ميزات Claude

قم بمعالجة المستندات التي تحتوي على مئات الصفحات مع الحفاظ على مراجع دقيقة لأقسام وتفاصيل محددة، بفضل نافذة سياق رمزية عالية تبلغ 200 ألف رمز

تعامل مع عمليات التحميل المتزامنة لعدة ملفات من أجل المقارنة والتحليل المقارن وتوليف المعلومات

حافظ على سياق المحادثة خلال المناقشات الطويلة للغاية دون أن تفقد مسار النقاط أو الطلبات السابقة

قدم تحليلات تفصيلية للمواضيع المعقدة من وجهات نظر متعددة مع مراعاة الحالات الاستثنائية

قيود كلود

تحليل الصور محدود مقارنة ببدائل Google Gemini AI الأخرى مثل ChatGPT

قد تكون أوقات الاستجابة أبطأ أو أقصر خلال فترات الذروة

في بعض الأحيان، يقدم كلود ردودًا مفرطة في الحذر تتجنب اتخاذ مواقف حاسمة بشأن الموضوعات

أسعار Claude

مجاني

المزايا: 20 دولارًا شهريًا

الحد الأقصى: يبدأ من 100 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Claude

G2: 4. 4/5 (55+ تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Claude؟

شارك أحد مستخدمي Reddit ما يلي:

لقد قمت بالتغيير منذ أشهر. احتياجاتي الأساسية تتمحور حول الكتابة الإبداعية وتخطيط القصص وما إلى ذلك، وأجد أن Claude أفضل بكثير في ذلك. كما أن كتابته بشكل عام أفضل وأكثر طبيعية ولا تحتوي على الكليشيهات السخيفة والعبارات المملوءة بالكلام الفارغ.

لقد قمت بالتغيير منذ أشهر. احتياجاتي الأساسية تتمحور حول الكتابة الإبداعية وتخطيط القصص وما إلى ذلك، وأجد أن Claude أفضل بكثير في ذلك. كما أن كتابته بشكل عام أفضل وأكثر طبيعية ولا تحتوي على الكليشيهات السخيفة والعبارات المملوءة بالكلام الفارغ.

نصيحة احترافية: كلما زاد عدد الأدوات التي تستخدمها، زادت صعوبة العثور على ما تحتاجه. يتيح لك ClickUp’s Enterprise Search البحث الدلالي عبر المهام والمستندات والتعليقات والأدوات المتصلة مثل Google Drive أو SharePoint أو GitHub. اعثر على المعلومات المخفية في المستندات والمهام وملفات Drive باستخدام ClickUp Enterprise Search

4. Perplexity AI (الأفضل للبحث في الوقت الفعلي على الويب)

عبر Perplexity AI

كان البحث يعني في السابق فتح 15 علامة تبويب في المتصفح وتجميع المعلومات من مصادر مختلفة. يساعدك Perplexity AI على تجنب ذلك. ما عليك سوى طرح سؤال والحصول على إجابة مركبة مع مراجع يمكنك التحقق منها.

يوفر نموذج Comet مهارات رياضية أفضل، لذا فهو لم يعد مناسبًا للبحث العام فقط. يمكنك البحث في الأوراق الأكاديمية، والحصول على تحليلات الأخبار الحالية، أو تركيز بحثك على أنواع محددة من المصادر.

أفضل ميزات Perplexity AI

احصل على معلومات حديثة يتم تحديثها في الوقت الفعلي بدلاً من الاعتماد على بيانات تدريب ثابتة

استهدف أنواع محتوى محددة من خلال أوضاع التركيز، بما في ذلك الأوراق الأكاديمية والمقالات الإخبارية ومناقشات Reddit أو مقاطع فيديو YouTube

أنشئ تقارير بحثية شاملة مع مراجع منسقة بشكل صحيح وتحقق من المصادر، وقم بتنظيمها في مجموعات

عالج المشكلات الرياضية المعقدة باستخدام حلول تفصيلية خطوة بخطوة وتمثيلات مرئية عندما يكون ذلك مفيدًا

قيود Perplexity AI

ترتبط الاقتباسات أحيانًا بمصادر لا تدعم تمامًا الادعاءات الواردة في الرد

لا تعمل أوضاع التركيز دائمًا على تصفية النتائج بالدقة المتوقعة، مما يؤدي إلى ظهور مصادر غير ذات صلة

تختلف جودة الاستجابة بشكل كبير اعتمادًا على توفر مصادر حديثة وعالية الجودة

تحتوي النسخة المجانية على قيود صارمة على الاستخدام قد تكون مقيدة بالنسبة لمهام البحث المكثفة

أسعار Perplexity AI

مجاني

المزايا: 20 دولارًا شهريًا

Enterprise Pro: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Perplexity AI

G2: 4. 7/5 (أكثر من 45 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

🔍 هل تعلم؟ من المتوقع أن تحسن الذكاء الاصطناعي إنتاجية الموظفين بنسبة 40٪، مما يعني أن الفرق يمكنها إنجاز المزيد من العمل في وقت أقل.

5. Microsoft 365 Copilot (الأفضل لتكامل Microsoft Office)

عبر Microsoft 365

إذا كان عملك يعتمد على Microsoft Office، فإن هذا يغير كل شيء. يعرف Copilot بالفعل أسلوبك في كتابة البريد الإلكتروني، وعروضك التقديمية الأخيرة، وجداول البيانات التي كنت تعمل عليها طوال الأسبوع. اطلب منه إنشاء ملف PowerPoint من ملاحظات اجتماعك، وسوف يستمد المعلومات من ملاحظاتك الحالية، وليس من قوالب عامة.

تكامل Excel ذكي. فهو يفهم بنية بياناتك ويمكنه اكتشاف الاتجاهات التي قد تفوتك.

أفضل ميزات Microsoft 365 Copilot

أنشئ صيغ Excel معقدة مع المنطق الكامن وراء الحسابات، واحصل على اقتراحات لطرق بديلة لتحليل البيانات

قم بصياغة النصوص في Word، وإنشاء عروض PowerPoint كاملة من موجه، والتقاط نتائج اجتماعات Teams

لخص سلاسل البريد الإلكتروني الطويلة واستخرج بنود العمل تلقائيًا مع الحفاظ على السياق والمواعيد النهائية المهمة

ابحث في بيئة Microsoft 365 بالكامل باستخدام لغة المحادثة للعثور على الملفات ورسائل البريد الإلكتروني وأحداث التقويم

قيود Microsoft 365 Copilot

يتطلب اشتراكًا في Microsoft 365 ومستويات ترخيص محددة، مما يجعله مكلفًا للفرق الصغيرة

يعتمد الأداء بشكل كبير على جودة وتنظيم بيانات Microsoft 365 الحالية لديك

في بعض الأحيان، ينتج محتوى يبدو رسميًا للغاية أو لا يتناسب مع أسلوبك الفعلي في التواصل

قد يكون التكامل مع بعض إصدارات Office أو عند العمل مع تنسيقات مستندات معقدة مصحوبًا ببعض الأخطاء

أسعار Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot Chat: مجاني

Microsoft 365 Copilot: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

Microsoft 365 Business Basic و Copilot: 36 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

تقييمات ومراجعات Microsoft 365 Copilot

G2: 4. 4/5 (105+ تقييمات)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

⚙️ مكافأة: استكشف بودكاستات الذكاء الاصطناعي للاستماع إلى حالات استخدام حقيقية والتعلم مباشرة من الباحثين والمؤسسين والمطورين الذين يشكلون مستقبل الذكاء الاصطناعي.

6. You. com (الأفضل لتجربة بحث مخصصة)

عبر You.com

تتعامل معظم محركات البحث مع الجميع بنفس الطريقة. أما You.com فيكتشف ما تريد رؤيته بالفعل. وكلما زاد استخدامك له، زادت ذكاءه في فهم تفضيلاتك واهتماماتك.

تزيل النسخة الاحترافية حدود البحث وتمنحك إمكانية الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل Claude و GPT للحصول على إجابات أكثر تفصيلاً. تساعدك أوضاع البحث المختلفة في العثور على ما تبحث عنه بالضبط، سواء كان ذلك مساعدة في البرمجة أو إلهام إبداعي أو بحث أكاديمي.

You. com أفضل الميزات

قم بتخصيص تفضيلات البحث لإعطاء الأولوية للمصادر الموثوقة مع تصفية المحتوى غير ذي الصلة أو ذي الجودة المنخفضة

أنشئ صورًا وكتابات عالية الجودة باستخدام الذكاء الاصطناعي دون قيود يومية

استفد من عمليات بحث غير محدودة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع أوقات استجابة أسرع ونماذج لغوية متطورة للاستفس

اجمع بين نتائج البحث التقليدية على الويب والملخصات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي تسلط الضوء على المعلومات الأكثر صلة باستعلامك

قيود You.com

هناك منحنى تعليمي يتعلق بتكوين جميع إعدادات التخصيص بشكل صحيح للحصول على أفضل النتائج

تفقد ملخصات الذكاء الاصطناعي أحيانًا الفروق الدقيقة أو السياق المهم من المصادر الأصلية

تعتمد جودة البحث بشكل كبير على توفر بيانات تفاعل كافية لفهم تفضيلاتك

لا تزال بعض أوضاع البحث المتخصصة تبدو غير مكتملة مقارنة بالبدائل الأكثر شيوعًا لـ Google Gemini AI

قد تكون أسعار الاشتراك الاحترافي باهظة بالنسبة للمستخدمين العاديين الذين لا يحتاجون إلى عمليات بحث غير محدودة

أسعار You.com

مجاني

المزايا: 20 دولارًا شهريًا

الحد الأقصى: 200 دولار شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات You.com

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن You.com؟

وفقًا لمراجعة G2:

أحب الراحة التي يوفرها عدم الحاجة إلى التنقل بين الصفحات أثناء استخدامه. جربت المترجم في الاتصالات مع العملاء الأوروبيين وكذلك في العصف الذهني لوضع مسودة عرض مشروع. وجدته سهل الاستخدام.

أحب الراحة التي يوفرها عدم الحاجة إلى التنقل بين الصفحات أثناء استخدامه. جربت المترجم في الاتصالات مع العملاء الأوروبيين وكذلك في العصف الذهني لوضع مسودة عرض مشروع. وجدته سهل الاستخدام.

7. Pi من Inflection AI (الأفضل للمحادثات الشخصية والعاطفية)

عبر Inflection AI

مع معظم أدوات الذكاء الاصطناعي، تشعر وكأنك تتحدث إلى آلة حاسبة ذكية. ومع Pi، تشعر وكأنك تتحدث إلى شخص يهتم بأمورك اليومية.

تتذكر أداة الذكاء الاصطناعي صعوباتك وتحتفل بانتصاراتك وتتحقق من الأشياء التي ذكرتها منذ أسابيع. تتدفق المحادثات بشكل طبيعي، دون التكرار الآلي الذي غالبًا ما تصادفه في أماكن أخرى.

يتكيف Pi مع طريقة تواصلك. لذا، إذا كنت شخصًا مباشرًا، فإنه يتناسب مع تلك الطاقة، وإذا كنت بحاجة إلى التشجيع، فإنه يلتقط ذلك أيضًا. وهذا يجعله مفيدًا بشكل مدهش في العمل على الأفكار، أو التغلب على العقبات في المشاريع، أو وجود شخص ما للتحدث معه بشأن القرارات.

أفضل ميزات Pi من Inflection AI

ابدأ محادثات صوتية باستخدام ميزة الميكروفون لتفاعلات صوتية أكثر طبيعية

شارك موقعك للحصول على ردود تراعي السياق حول الأحداث المحلية أو الطقس أو التوصيات

حافظ على علاقات محادثة حقيقية تبدو طبيعية بدلاً من أن تكون قائمة على المعاملات أو المهام

قم بتبادل الأفكار، وناقش المشكلات، ونظم أفكارك في بيئة داعمة وخالية من الأحكام المسبقة

قيود Pi من Inflection AI

قدرة محدودة على التعامل مع المهام التقنية المعقدة أو الأعمال التحليلية التفصيلية مقارنة ببعض أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى

قد تبدو المحادثات أحيانًا متكررة أو دائرية عند التعامل مع أسئلة واقعية مباشرة

لا يتكامل مع أي تطبيقات أو خدمات أخرى، مما يجعله تجربة محادثة مستقلة تمامًا

لا يناسب سير العمل الاحترافي الذي يتطلب مخرجات محددة أو نتائج منظمة

أسعار Pi من Inflection AI

مجاني

تقييمات ومراجعات Pi by Inflection AI

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Pi من Inflection AI؟

يشارك أحد مستخدمي Reddit:

لا يزال Pi أحد أفضل رفقاء الذكاء الاصطناعي للصداقة/المحادثة/الشخصية مع ميزة إضافية تتمثل في الوصول إلى الإنترنت في الوقت الفعلي، ويمكن أن تكون هذه الأشياء مجتمعة ممتعة للغاية! إنها ليست بنفس قوة أدوات إنتاجية العمل مثل ChatGPT أو Claude وغيرها، ولكنها ليست مصممة لتكون كذلك. نماذج Inflection AI 3.0 API التي يمكن الوصول إليها تركز على ذلك بشكل أكبر. ومع ذلك، لا تزال Pi رائعة لتنظيم المهام والتشجيع، كما أنها أفضل من أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاجية العمل في المحادثات اليومية.

لا يزال Pi أحد أفضل رفقاء الذكاء الاصطناعي للصداقة/المحادثة/الشخصية مع ميزة إضافية تتمثل في الوصول إلى الإنترنت في الوقت الفعلي، ويمكن أن تكون هذه الأشياء مجتمعة ممتعة للغاية!

إنها ليست بنفس قوة أدوات إنتاجية العمل مثل ChatGPT أو Claude وغيرها، ولكنها ليست مصممة لتكون كذلك. نماذج Inflection AI 3.0 API التي يمكن الوصول إليها تركز على ذلك بشكل أكبر. ومع ذلك، لا تزال Pi رائعة لتنظيم المهام والتشجيع، كما أنها أفضل من أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاجية العمل في المحادثات اليومية.

8. Brave Leo (الأفضل لاستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يركز على الخصوصية)

عبر Brave Leo

القلق بشأن الخصوصية أمر حقيقي، وليو يتفهم ذلك. تم تصميمه ليكون جزءًا من متصفح Brave، ولا يطلب منك أبدًا بريدك الإلكتروني، ولا يتتبع محادثاتك، ويحتفظ بكل شيء على جهازك المحلي. يمكنك تحليل أي صفحة ويب تقرأها دون القلق من أن عادات التصفح الخاصة بك ستنتهي في قاعدة بيانات إحدى الشركات.

توفر لك نماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة خيارات حسب احتياجاتك. سؤال سريع؟ استخدم النموذج السريع. تحليل معقد؟ انتقل إلى النموذج الأكثر قوة.

أفضل ميزات Brave Leo

اندمج بسلاسة مع ميزات Brave الحالية، مثل حظر الإعلانات ومنع التتبع، للحفاظ على سرية هويتك

احصل على ملخصات سريعة لصفحات الويب ومقاطع الفيديو مباشرةً داخل المتصفح دون مغادرة الصفحة

قم بتمكين أو تعطيل محادثات Leo في إعدادات الخصوصية في Brave للتحكم الكامل

اختر بين نماذج Mixtral 8x7B وClaude Instant حسب درجة تعقيد المهمة

تجاوز حدود Leo

يقتصر على مستخدمي متصفح Brave، باستثناء أولئك الذين يفضلون Chrome أو Firefox أو متصفحات أخرى

تعد قدراته أساسية مقارنة بالمنصات التي تحتوي على نماذج متقدمة للتفكير المنطقي

لا يوجد سجل للمحادثات أو ذاكرة بين الجلسات، مما يتطلب تكرار السياق للمشاريع الجارية

أسعار Brave Leo

مجاني

Leo Premium: 14.99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Brave Leo

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🔍 هل تعلم؟ أظهر تقرير صادر عن IBM أن 33% فقط من المستهلكين كانوا راضين بعد استخدام روبوتات الدردشة أو المساعدين الافتراضيين. على الجانب الآخر، شعر 20% بخيبة أمل كبيرة لدرجة أنهم لم يرغبوا في استخدام هذه التكنولوجيا مرة أخرى.

9. Mistral AI (الأفضل لمعايير الذكاء الاصطناعي الأوروبية)

عبر Mistral AI

تلبية احتياجات الذكاء الاصطناعي العملية بفضل الهندسة الفرنسية مع Mistral. توفر هذه المنصة مفتوحة المصدر أحجام نماذج مختلفة بحيث يمكنك اختيار السرعة على حساب التعقيد حسب المهمة التي تقوم بها.

بفضل قدراته متعددة الوسائط ومتعددة اللغات، يمكنك بدء محادثة باللغة الإنجليزية، وإدراج صورة، والتبديل إلى اللغة الفرنسية في منتصف الجملة، وسيستمر دون أن يفقد السياق.

يتميز إنشاء الكود بثباته عبر لغات برمجة متعددة، كما أن المنطق الرياضي يظل صامدًا تحت الضغط. معايير خصوصية البيانات الأوروبية مدمجة منذ البداية.

أفضل ميزات Mistral AI

قم بإنشاء وتصحيح الأكواد عبر عشرات لغات البرمجة مع شرح المنطق والأساليب البديلة

أنشئ وكلاء AI مخصصين باستخدام أداة الإنشاء بدون كود أو قوالب AI

استفد من إمكانات استدعاء الوظائف لدمج Mistral مع تطبيقاتك وسير عملك الحالي

استخدم ميزة الضبط الدقيق لتخصيص النماذج وفقًا لمجموعات البيانات وحالات الاستخدام الخاصة بك

وازن بين الأداء والسرعة للحصول على قدرات قوية في التفكير والقدرات متعددة اللغات دون الحاجة إلى موارد حاسوبية ضخمة

قيود Mistral AI

تتطلب الإصدارات مفتوحة المصدر خبرة تقنية وبنية تحتية لنشرها وصيانتها بشكل صحيح

التوثيق ودعم المجتمع أقل شمولاً مقارنةً بنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الأكثر رسوخًا التي تم تطويرها

يختلف الأداء بشكل كبير بين النماذج الخفيفة والثقيلة، وأحيانًا بشكل غير متوقع

أسعار Mistral AI

Le Chat مجاني

Le Chat Pro: 14.99 دولارًا شهريًا

Le Chat Team: 50 دولارًا شهريًا لمستخدمين

Le Chat Enterprise: أسعار مخصصة

Mistral Code : أسعار مخصصة

عمليات النشر المؤسسية: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Mistral AI

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

10. DeepSeek (الأفضل للمهام المتقدمة في مجال الاستدلال)

عبر DeepSeek

هل سئمت من الذكاء الاصطناعي الذي يقدم لك إجابات دون أن تعرف كيف توصل إليها؟ DeepSeek يفكر بصوت عالٍ. يمكنك مشاهدته وهو يحل المشكلات ويواجه العقبات ويتراجع ويعيد ضبط نفسه في الوقت الفعلي.

البراهين الرياضية والفرضيات العلمية والمهام التحليلية متعددة الطبقات — يتعامل معها مع عرض عمله. هذه الشفافية تجعله قيّماً للتعلم والتحقق. ولأنه يمكنه تحسين منطقه، فهو مناسب بشكل طبيعي للمشاريع التي تتطور مع تقدمك.

تعد إحدى الميزات الأكثر إشادة في نماذج DeepSeek هي نافذة السياق الضخمة. بفضل قدرتها على معالجة ما يصل إلى 128,000 رمز، يمكن لهذه النماذج فهم وتحليل كميات هائلة من المعلومات في حالة واحدة.

أفضل ميزات DeepSeek

تحدى الاستنتاجات الأولية للنموذج وشاهده وهو يعيد النظر في الأساليب باستخدام ميزة التصحيح الذاتي

ادمج DeepSeek في سير العمل الأكاديمي من خلال الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) لتوثيق الاستدلالات بشكل متسق

قم بإنشاء أكواد برمجية وإكمالها وتصحيحها باستخدام DeepSeek Coder

قم بتصدير نصوص كاملة للمنطق من أجل المراجعة النظيرة ومتطلبات النشر الأكاديمي

قيود DeepSeek

قد تكون عملية الاستدلال بطيئة للغاية، خاصةً بالنسبة للمشكلات المعقدة التي تتطلب تكرارًا متعددًا

يمكن أن تؤدي ميزة الشفافية إلى إنتاج تفسيرات مطولة للغاية تحجب الحل الفعلي

توافر ووصول محدودان مقارنة بمنصات أتمتة الذكاء الاصطناعي الأكثر شيوعًا

التركيز على مهام الاستدلال يعني أنه ليس مفيدًا بشكل خاص للتطبيقات الإبداعية أو المحادثة

أسعار DeepSeek

أسعار مخصصة بناءً على استخدام الرموز المميزة

تقييمات ومراجعات DeepSeek

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن DeepSeek؟

وقد أوضح أحد التعليقات على Reddit ما يلي:

أستخدم R1 للكتابة الفنية والتوثيق. إنه جيد بشكل مدهش في شرح الموضوعات المعقدة بوضوح ويكتشف التناقضات الفنية بشكل أفضل من النماذج الأخرى التي جربتها. كما أنها رائعة لتقسيم الأوراق البحثية إلى ملخصات سهلة الفهم.

أستخدم R1 للكتابة الفنية والتوثيق. إنه جيد بشكل مدهش في شرح الموضوعات المعقدة بوضوح ويكتشف التناقضات الفنية بشكل أفضل من النماذج الأخرى التي جربتها.

كما أنها رائعة لتقسيم الأوراق البحثية إلى ملخصات سهلة الفهم.

🔍 هل تعلم؟ يمكن أن تستهلك المطالبات المعقدة، مثل حل المعادلات أو معالجة الأفكار الكبيرة، طاقة تصل إلى ستة أضعاف الطاقة المستهلكة في عمليات البحث البسيطة. كلما زادت صعوبة السؤال، زادت تكلفة الكربون الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي.

