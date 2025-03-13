أفضل 10 بدائل ومنافسين ل Tango في عام 2025

لا أحد يقول "أحب إنشاء إجراءات التشغيل الموحدة". ولسبب وجيه.

من يريد أن يتعامل مع التقاط لقطات شاشة لا نهاية لها، وفقدانها بين زليون ملف على سطح المكتب، والتبديل بين علامات التبويب، والخوف المستمر من حدوث عطل يمحو التقدم المحرز؟

كان هذا صحيحاً إلى أن غيّر Tango اللعبة من خلال التوثيق الآلي للعمليات.

على الرغم من أن Tango هو الأداة الرائدة في مجال التوثيق، إلا أن البدائل في مجال التوثيق تقدم ميزات أكثر تقدماً - من تسجيل الشاشة إلى التقاط سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يجعل العمليات أكثر سلاسة.

سواءً كنت بحاجة إلى أدلة داخل التطبيق، أو مساعدة في الوقت الفعلي، أو تعاون الفريق، فهناك بديل Tango يناسبك. دعنا نعثر على ما يناسبك!

⏰ ملخص 60 ثانية فيما يلي أفضل 10 بدائل ل Tango لإنشاء أدلة وبرامج تعليمية خطوة بخطوة: ClickUp: الأفضل لإنشاء البرامج التعليمية، وتوثيق العمليات، والتعاون Scribe: الأفضل للإنشاء السريع والآلي للأدلة التفصيلية خطوة بخطوة مع لقطات شاشة يتم التقاطها تلقائيًا Process Street: الأفضل لأتمتة سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتتبع العمليات Document360: الأفضل لإدارة قاعدة معرفية شاملة مع بحث متعدد اللغات بالذكاء الاصطناعي تدريبي: الأفضل للتأهيل التفاعلي للموظفين وإنشاء البرامج التدريبية دليل المستخدم: الأفضل لجولات المنتجات التفاعلية الخالية من التعليمات البرمجية Iorad: الأفضل للتحويل الفوري لإجراءات الشاشة إلى برامج تعليمية تفاعلية Loom: الأفضل للتسجيل السريع للشاشة مع الصوت لتواصل الفريق بشكل غير متزامن سناجيت: الأفضل لالتقاط لقطات الشاشة المتقدمة والتعليقات التوضيحية Camtasia: الأفضل لإنشاء مقاطع فيديو تعليمية احترافية مع تحرير متقدم

ما هو Tango؟

Tango هي أداة لالتقاط عمليات سير العمل على شاشتك وتحويلها إلى أدلة إرشادية خطوة بخطوة. وهي مثالية لتوثيق العمليات، والأدلة داخل التطبيق، والمواد التدريبية. فكر في الأمر كزميل حاد العينين يدوّن الملاحظات حتى يتمكن الآخرون من متابعتها لاحقاً.

باستخدام ملحق Tango Chrome الإضافي أو تطبيق سطح المكتب، يمكنك تسجيل الخطوات، والتقاط لقطات الشاشة، وإنشاء أدلة مرئية يسهل الوصول إليها في ثوانٍ.

👀 هل تعلم؟ يعاني 48% من الموظفين في العثور على الوثائق بسرعة وكفاءة. وتؤدي ممارسات التوثيق السيئة إلى إبطاء سير العمل وإهدار الوقت الثمين والتسبب في الإحباط.

لماذا تختار بدائل Tango؟

على الرغم من أن Tango أداة قوية لتوثيق العمليات، إلا أنها ليست الأداة المثالية للجميع.

وجدت بعض الفرق نفسها تتصارع مع واجهة Tango المليئة بالميزات عندما يكون كل ما تريد القيام به هو إنشاء دليل بسيط.

يقول أحد مستخدمي Tango الذي استعرض النظام الأساسي:

ليست بديهية عند النقر على خطوات مختلفة والعودة إلى الوراء والاضطرار إلى التحرير المتعمق يستغرق وقتاً طويلاً. قد لا أعرف حتى الآن الإمكانيات الكاملة للمنصة، ولكنني أفضل شيئًا يسجل الشاشة تلقائيًا ثم يأخذ الخطوات أثناء تسجيل الشاشة ويلخصها بدعم من الذكاء الاصطناعي لإنشاء إجراءات التشغيل الموحدة في وقت واحد.

ليست بديهية عند النقر على خطوات مختلفة والعودة إلى الوراء والاضطرار إلى التحرير المتعمق يستغرق وقتاً طويلاً. قد لا أعرف حتى الآن الإمكانيات الكاملة للمنصة، ولكنني أفضل شيئًا يسجل الشاشة تلقائيًا ثم يأخذ الخطوات أثناء تسجيل الشاشة ويلخصها بدعم من الذكاء الاصطناعي لإنشاء إجراءات التشغيل الموحدة في وقت واحد.

قد يقدم بديل Tango أسعاراً أفضل أو ميزات متقدمة أو تجربة مستخدم أكثر سلاسة. تركز بعض الأدوات على تسجيل الفيديو، والمساعدة في الوقت الفعلي، والتعاون الجماعي للمؤسسات الكبيرة. بينما يلبي البعض الآخر احتياجات الفرق الأصغر التي تحتاج إلى خيارات سهلة الاستخدام مع تكامل قوي.

سواء أكنت بحاجة إلى تسعير مخصص، أو دعم على الأجهزة المحمولة، أو أداة تناسب منحنى التعلم لديك، فإن الاختيار الصحيح يحسن مواد التدريب ويعزز سير العمل.

في نهاية المطاف، الأداة الأفضل هي الأداة التي تناسب عملياتك حقاً.

👀 هل تعلم؟ يمثل التنوع المتزايد للمعلومات وحجمها وسرعتها تحديًا كبيرًا لـ 78% من المؤسسات. تشير دراسة حديثة إلى أن المؤسسات الكبيرة تقوم بتنفيذ عمليات اعتماد رقمية قابلة للتطوير لعمليات المستندات. يتيح ذلك التكامل السلس مع جميع مصادر المعلومات كحل.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Tango؟

يؤثر اختيار أداة توثيق العمليات المناسبة على كيفية التقاط فريقك للمعرفة ومشاركتها. استناداً إلى الأبحاث في هذا المجال، إليك الميزات الرئيسية المهمة:

توثيق مرن : دعم أنواع مختلفة من المحتوى، من لقطات الشاشة إلى الإرشادات التفاعلية

أدوات تحرير غنية : تحرير لقطات الشاشة وإضافة علامات وملاحظات وتخصيص أوصاف الخطوات بسهولة

التكاملات الذكية : يجب أن تتصل وثائقك بسلاسة مع عمليات سير عملك الحالية

قوالب مصممة مسبقاً : احصل على السبق مع القوالب الخاصة بالتأهيل والتدريب والدروس التعليمية للبرامج

التنظيم الذكي : حافظ على المستندات منظمة ويمكن البحث فيها بسهولة مع تطور العمليات

مشاركة مرنة: تحكم في من يمكنه عرض المواد والأدلة التدريبية وتحريرها وإدارتها

الأداة المناسبة تجعل إنشاء الوثائق وتحديثها ومشاركتها أسهل.

💡 نصيحة احترافية: قبل أن تسحب بطاقتك الائتمانية، قم بإعداد قائمة مرجعية سريعة بالميزات الأكثر أهمية لفريقك. هذا سيجعل اختيار الأداة المثالية أسهل 10 مرات.

أفضل 10 بدائل ل Tango

بعد إجراء اختبارات وتقييمات مستفيضة وفقًا لاحتياجات توثيق الأعمال في العالم الحقيقي، تبرز بدائل Tango هذه لإمكانياتها الفريدة وحالات استخدامها. تقدم كل أداة ميزات مميزة تساعد الفرق على إنشاء وثائق واضحة وجذابة.

1. ClickUp (الأفضل لإنشاء البرامج التعليمية وتوثيق العمليات والتعاون)

ClickUp هو حقًا تطبيق كل شيء للعمل ويتصدر قائمة البدائل لدينا. فهو * يجمع بين توثيق العمليات، وإنشاء البرامج التعليمية، وتعاون الفريق في مركز مركزي واحد.

ابدأ في إنشاء مستندات ClickUp مجاناً أنشئ المستندات ومواقع الويكي وقاعدة المعرفة على مستوى شركتك وتعاون فيها وقم بإدارتها باستخدام ClickUp Docs

ابدأ في إنشاء إجراءات التشغيل الموحدة وأدلة التدريب والأدلة باستخدام ClickUp Docs. إن نهجها القائم على التعاون أولاً، جنباً إلى جنب مع براعة الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain، يخلق نظام إدارة المعرفة الذكي الذي يحتاجه فريقك.

إليك نظرة عامة سريعة على كيفية عملها:

يتيح لك ClickUp Docs:

صمم وثائق مفصلة باستخدام خيارات تنسيق النصوص الغنية والوسائط المضمنة والجداول

هيكلة المستندات باستخدام صفحات متداخلة لتعكس العمليات المعقدة

شارك في إنشاء الوثائق وتحريرها في الوقت الفعلي مع أعضاء فريقك

تحكم في مستويات الوصول لضمان مشاركة المعلومات بشكل مناسب

تسمح هذه الميزات للفرق بالاحتفاظ بمستودع مركزي لوثائق العمليات، مما يضمن الاتساق وإمكانية الوصول إليها.

يعمل ClickUp Brain على تعزيز فائدة المستندات من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي، مثل:

ملخصات الذكاء الاصطناعي : أنشئ لمحات عامة موجزة عن المستندات المطولة لفهمها بسرعة

إنشاء المحتوى : المساعدة في صياغة وثائق العمليات وتوسيع نطاقها باستخدام مطالبات لغوية بسيطة وطبيعية

اتصالات المعرفة: اربط المهام والمستندات والأشخاص ذوي الصلة لإنشاء شبكة معرفية متماسكة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. اطلب من Brain جلب أي جزء من المعلومات من مساحة العمل الخاصة بك والحصول على إجابات صحيحة وسياقية

استخدم ClickUp Brain داخل ClickUp Docs لإنشاء المستندات وتحريرها وتلخيصها

يضمن هذا التكامل ألا تكون مستندات العمليات شاملة فحسب، بل مترابطة أيضاً مع الموارد ذات الصلة.

يمكن أن يكون ClickUp حلاً متكاملاً لعمليات التأهيل مثلاً. هل ينضم عضو جديد في الفريق؟ استخدم المستندات بسرعة - أو فقط اسأل Brain - للحصول على الوثائق ذات الصلة دون البحث في مجلدات لا نهاية لها.

للتوثيق المرئي للعمليات، يتيح ClickUp Clips للمستخدمين تسجيل مقاطع الفيديو ومشاركتها:

يمكنك التقاط نشاط الشاشة لتوضيح العمليات أو البرامج التعليمية، باستخدام كاميرا الويب أو بدونها. أضف تعليقات صوتية لتوفير السياق والتفسيرات. يمكنك توزيع المقاطع بسهولة داخل الفريق أو تضمينها في المستندات للرجوع إليها.

يمكن للمشاهدين التعليق على طوابع زمنية محددة، مما يسهل المناقشات المستهدفة.

بالإضافة إلى إدارة المهام فقط، يمكن أن تكون الأداة الشاملة لجميع وثائق العمليات/المشاريع. إنها أداة حيوية لإبقاء الجميع على نفس الصفحة.

بالإضافة إلى إدارة المهام فقط، يمكن أن تكون الأداة الشاملة لجميع وثائق العمليات/المشاريع. إنها أداة حيوية لإبقاء الجميع على نفس الصفحة.

هل أنت مستعد لإعداد قاعدتك المعرفية ولكنك لا تعرف من أين تبدأ؟ اطلع على نموذج قاعدة المعرفة ClickUp Knowledge Base لتنظيم وثائقك الداخلية بشكل منهجي.

📮ClickUp Insight: اكتشفنا مؤخرًا أن حوالي 33% من العاملين في مجال المعرفة يراسلون من 1 إلى 3 أشخاص يوميًا للحصول على السياق الذي يحتاجونه. ولكن ماذا لو كانت جميع المعلومات موثقة ومتاحة بسهولة؟ مع وجود مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي الخاص بـ ClickUp Brain إلى جانبك، يصبح التبديل بين السياقات شيئاً من الماضي. ما عليك سوى طرح السؤال مباشرةً من مساحة عملك، وسيقوم ClickUp Brain بسحب المعلومات من مساحة عملك و/أو تطبيقات الطرف الثالث المتصلة!

أفضل ميزات ClickUp

قم بإنشاء مهام فرعية وقوائم مراجعة متداخلة لتفكيك العمليات المعقدة

أضف حقولاً مخصصة لتتبع التفاصيل الرئيسية لكل مستند أو عملية

تنظيم التوثيق باستخدام طرق عرض القائمة واللوحة والتقويم

تواصل مع أكثر من 1,000 تطبيق باستخدام تكاملات ClickUp

قيود ClickUp

قد تبدو ميزات المنصة الواسعة النطاق مربكة في البداية، خاصة للمستخدمين الجدد

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

الأعمال : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسة : اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

يحتوي حرفياً على جميع الميزات في تطبيق واحد. سجل المقاطع، وتتبع الوقت، وتتبع مشاريع الخدمات، أو تطوير المنتجات. لقد عثرت عليه بالصدفة، وأنا سعيد جدًا لأنني فعلت ذلك ... وقد استخدمت trello و monday. com و bitrix وكل التطبيقات الأخرى لهذا الغرض على هذا الكوكب عبر 10 مؤسسات مختلفة. لا شيء يقترب من هذا.

يحتوي حرفياً على جميع الميزات في تطبيق واحد. سجل المقاطع، وتتبع الوقت، وتتبع مشاريع الخدمات، أو تطوير المنتجات. لقد عثرت عليه بالصدفة، وأنا سعيد جدًا لأنني فعلت ذلك ... وقد استخدمت trello و monday. com و bitrix وكل التطبيقات الأخرى لهذا الغرض على هذا الكوكب عبر 10 مؤسسات مختلفة. لا شيء يقترب من هذا.

🧠 حقيقة ممتعة: في حين أن توثيق العمليات يتضمن عناصر مرئية، إلا أنه يخدم غرضًا مختلفًا عن تخطيط العمليات. يوفر توثيق العمليات تعليمات مفصلة خطوة بخطوة لتنفيذ العملية، مما يضمن الاتساق ونقل المعرفة. يمثل تخطيط العمليات بشكل مرئي سير العمل لتحديد أوجه القصور والتبعيات وفرص التحسين. يركز التوثيق على التنفيذ، بينما يساعد التخطيط في التحليل والتحسين.

2. Scribe (الأفضل للإنشاء السريع والآلي للأدلة التفصيلية خطوة بخطوة مع لقطات شاشة يتم التقاطها تلقائيًا)

عبر الكاتب

إذا كنت ترغب في تحويل عملية التوثيق الخاصة بفريقك، فإن Scribe يقدم لك حلاً لالتقاط الشاشة يقوم بإنشاء أدلة مصقولة في ثوانٍ.

من خلال إنشاء لقطات شاشة وإرشادات خطوة بخطوة تلقائيًا، يعمل Scribe على التخلص من العمل اليدوي الممل لإنشاء إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) ومواد التدريب.

أفضل ميزات Scribe

قلل من الجهد اليدوي باستخدام الالتقاط التلقائي الذي يسجل نشاط الشاشة ويحولها إلى وثائق

قم بضبط الأدلة باستخدام أدوات التحرير لإضافة الملاحظات وإبراز التفاصيل وتعديل الخطوات

شارك إجراءات التشغيل الموحدة على الفور عبر روابط الويب أو قم بتضمينها مباشرةً في قوالب قاعدة المعرفة الخاصة بك

تعاون بسهولة حيث يساهم العديد من أعضاء الفريق في الأدلة وتنقيحها

قيود الكاتب

يحتاج إتقان الميزات المتقدمة إلى الممارسة بسبب منحنى التعلُّم الذي ينطوي عليه الأمر

تسعير الكاتب

أساسي: مجاناً

الفريق المحترف: 15 دولارًا/مقعد شهريًا

الشخصي الاحترافي: 29 دولارًا شهريًا لكل مقعد

المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات الكاتب

G2: 4. 8/5 (أكثر من 290 تقييم)

Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Scribe؟

لقد استخدمنا Scribe لإنشاء عملية بسيطة من 5 خطوات لمساعدة عملائنا على استخدام برنامجنا بشكل أكثر فعالية. لقد تمكنا من إنشاء دليل إرشادي للمساعدة في توفير ساعات عمل فريق الدعم لدينا. على الرغم من أن إعداده يستغرق بعض الوقت في البداية، إلا أننا رأينا أنه يؤتي ثماره على المدى الطويل

لقد استخدمنا Scribe لإنشاء عملية بسيطة من 5 خطوات لمساعدة عملائنا على استخدام برنامجنا بشكل أكثر فعالية. لقد تمكنا من إنشاء دليل إرشادي للمساعدة في توفير ساعات عمل فريق الدعم لدينا. على الرغم من أن إعداده يستغرق بعض الوقت في البداية، إلا أننا رأينا أنه يؤتي ثماره على المدى الطويل

💡 نصيحة احترافية: لتحديد الخطوط العريضة للعملية بشكل فعال، يجب ألا يحتوي المستند بشكل عام على أكثر من 10-12 خطوة أو مهمة فرعية. يشير تجاوز هذا العدد إلى أن المستند قد يكون أكثر ملاءمة كوثيقة تقليدية بدلاً من وصف عملية موجزة.

3. Process Street (الأفضل لأتمتة سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتتبع العمليات)

عبر شارع العمليات

هل تتطلع إلى أتمتة مهام سير العمل المعقدة لفريقك دون التعرض للمشاكل المعتادة؟ Process Street هي منصة لأتمتة سير العمل تستخدم الذكاء الاصطناعي لإدارة المهام المتكررة وتتبع العمليات.

يساعدك مساعد الذكاء الاصطناعي في الأداة، Process AI، على إنشاء إجراءات مكتوبة وتنقيحها بشكل أسرع من خلال اقتراح طرق لجعل سير العمل أكثر كفاءة.

أفضل ميزات شارع العمليات

إنشاء مهام سير عمل مخصصة باستخدام المنطق الشرطي والإجراءات التلقائية

أنشئ قاعدة معرفية مركزية من خلال دمج Process Street مع Slack و Mailchimp

تتبّع مؤشرات الأداء الرئيسية ومقاييس سير العمل باستخدام تكامل Power BI الخاص بالأداة لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات

قيود شارع العمليات

قد لا يناسب هيكل التسعير الشركات الصغيرة

تسعير شارع العمليات

بدء التشغيل: تسعير مخصص

الإيجابيات: 1,500 دولار شهرياً (تُدفع سنوياً)

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Process Street

G2: 4. 6/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 600 تقييم)

👀 هل تعلم؟ 79% من الشركات تتوقع أهمية متزايدة لحلول إدارة المعلومات الذكية. إن الدافع وراء ظهور أنظمة إدارة المستندات الذكية هو الحاجة إلى تخفيف العبء على الموظفين البشريين وتعزيز الكفاءة.

4. Document360 (الأفضل لإدارة قاعدة معرفية شاملة مع بحث متعدد اللغات باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Document360

فكر في Document360 كأمين مكتبتك الرقمية الذي ينظم وثائقك، مما يسهل الوصول إليها والبحث فيها بلغات متعددة.

يساعد برنامج قاعدة المعرفة هذا فرق العمل على إنشاء أنواع مختلفة من الوثائق ومشاركتها وإدارتها، بدءاً من أدلة المستخدم إلى مستندات واجهة برمجة التطبيقات وإجراءات التشغيل الموحدة. بالإضافة إلى أنه يتعامل بسلاسة مع حالات استخدام الوثائق العامة والخاصة في مختلف المجالات.

أفضل ميزات Document360 Document360

أنشئ مسرد مصطلحات الأعمال تلقائياً من مقالاتك للحفاظ على اتساق المصطلحات وتسريع عملية الإعداد

قم بتحرير المحتوى بشكل تعاوني باستخدام محرري النصوص المنسقة والتخفيضات التي تتميز بالتحكم في الإصدار

قم بتخصيص قاعدتك المعرفية باستخدام تخطيطات وألوان وخطوط وشعارات ذات علامة تجارية

قم بتحسين التوثيق باستخدام اقتراحات العلامات القائمة على الذكاء الاصطناعي وتوصيات تحسين محركات البحث

قيود Document360 Document360

قد يقوم النظام الأساسي بنسخ كود HTML القديم بدقة شديدة عند ترحيل المحتوى من الأنظمة، مما قد يتسبب في حدوث مشكلات في العرض أو عدم اتساق

تسعير Document360

محترف : تسعير مخصص

الأعمال : التسعير المخصص

المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Document360

G2: 4. 7/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 200 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: بدائل Document360 لبناء قاعدة معرفية لا تشوبها شائبة

5. ترينوال (الأفضل للتأهيل التفاعلي للموظفين وإنشاء البرامج التدريبية)

عبر ترينوال

يساعد برنامج Trainual فرق الموارد البشرية والمديرين على إنشاء تجارب تأهيل وبرامج تدريب جذابة من خلال مركز مركزي.

يمكن للموظفين الجدد التعلم بالسرعة التي تناسبهم من خلال وحدات تفاعلية، بينما يتتبع المديرون تقدمهم في الوقت الفعلي.

بدلاً من إعطاء الجميع نفس المواد العامة، يمكنك تخصيص محتوى التدريب ليتناسب مع الاحتياجات التنظيمية واحتياجات كل منصب. هذا النهج المستهدف يقلل بشكل كبير من منحنى التعلم لأعضاء الفريق الجدد.

أفضل ميزات ترينوال

راقب معدلات الإكمال ودرجات الاختبار لاكتشاف الثغرات المعرفية مبكراً

أرسل تذكيرات تلقائية لإبقاء التدريب على المسار الصحيح

أنشئ اختبارات تفاعلية لاختبار الفهم

أضف مقاطع فيديو تعليمية وأدلة إرشادية خطوة بخطوة مع عناصر مرئية

قيود ترينوال

خيارات التخصيص محدودة إلى حد ما

تسعير ترينوال

الصغير: 299 دولارًا شهريًا

المتوسط: 349 دولاراً شهرياً

النمو: 499 دولارًا شهريًا

مخصص: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات ترينوال

G2: 4. 7/5 (أكثر من 700 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 450 تقييم)

👀 هل تعلم؟ لتخفيف عبء إدارة المستندات، أفادت 26% من الشركات بزيادة استثماراتها في حلول الأتمتة. يمكن أن تؤدي أتمتة مهام المستندات الرئيسية مثل توجيه الملفات، وتوجيه الملفات، والتحليلات، وتصنيف المستندات إلى تحسين كفاءة الأعمال بشكل كبير.

6. دليل المستخدم (الأفضل لجولات المنتجات التفاعلية الخالية من التعليمات البرمجية)

عبر دليل المستخدم

هل تريد إنشاء إرشادات تفاعلية وسهلة الاستخدام للمنتج دون لمس سطر من التعليمات البرمجية؟ يمكن ل UserGuiding مساعدتك.

تتيح لك المنصة إرشاد المستخدمين الجدد خلال الميزات الرئيسية لمنتجك باستخدام جولات مخصصة، وقوائم مراجعة، واستطلاعات رأي.

أفضل ميزات دليل المستخدم

إنشاء عملية تأهيل متعددة اللغات من خلال ترجمة المحتوى وإعادة تحميله

تتبع تقدم المستخدم مع تحليلات تفاعلات الدليل

اجمع الملاحظات باستخدام استبيانات NPS والنماذج داخل المنتج

قم بتصنيف المستخدمين وتقديم محتوى مستهدف بناءً على احتياجاتهم

قيود دليل المستخدم

تفتقر لوحة معلومات التحليلات إلى خيارات التخصيص

قد تكون الواجهة صعبة التصفح بالنسبة للمبتدئين

تسعير دليل المستخدم

الأساسي: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

الاحترافية: 299 دولارًا شهريًا

الشركات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات دليل المستخدم

G2: 4. 7/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 50 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي للمحتوى

7. iorad (الأفضل للتحويل الفوري لإجراءات الشاشة إلى برامج تعليمية تفاعلية)

عبر iorad

ما هي الطريقة السريعة لتحويل إجراءات شاشتك إلى أدلة إرشادية خطوة بخطوة؟ iorad يقوم بذلك عن طريق تسجيل ما تفعله على الشاشة وإنشاء برامج تعليمية تفاعلية تلقائياً.

عندما تُظهر لشخص ما كيفية استخدام برنامج أو تصفح موقع إلكتروني، ما عليك سوى تشغيل iorad والسير خلال العملية بشكل طبيعي. تلتقط الأداة نقراتك وحركاتك ثم تنشئ برنامجاً تعليمياً يمكن للآخرين اتباعه.

أفضل ميزات iorad

إضافة نص إلى كلام أو صوت مسجل للدروس التعليمية الموجهة صوتياً

قم بالتبديل بين تنسيقات الفيديو أو قائمة الخطوات أو الاختبار لتناسب أنماط التعلم المختلفة

إخفاء المعلومات الحساسة أثناء التسجيل لخصوصية البيانات

دمج البرامج التعليمية مع منصات التعلم مثل Canvas LMS

قيود أيوراد

واجهة المستخدم تبدو قديمة ويمكن أن يكون التنقل فيها معقداً

قد يتأخر تسجيل الشاشة أو يفوتك بعض الإجراءات، مما يتطلب محاولات متعددة

تسعير أيوراد

مجاناً

الأفراد: 200 دولار/شهريًا

الفريق: 500 دولار/شهرياً

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات أيوراد

G2: لا توجد مراجعات كافية

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 50 تقييم)

8. Loom (الأفضل للتسجيل السريع للشاشة مع الصوت لتواصل الفريق بشكل غير متزامن)

عبر Loom

يجعل Loom من تسجيل شاشتك وإضافة التعليق الصوتي ومشاركة التحديثات مع فريقك أمراً بسيطاً - لا حاجة إلى تحرير معقد.

تسمح لك بتسجيل الفيديو وأنت تقدم عرضاً بالفيديو أثناء سيرك في عملية ما، أو تشرح إصلاح خطأ ما، أو تُشرك المستخدمين لإبداء ملاحظاتهم على تصميم ما. يتم حفظ الفيديو الخاص بك على السحابة على الفور، وتحصل على رابط لمشاركته مع الجمهور المستهدف.

أفضل ميزات Loom

التقط الشاشة الكاملة، أو نافذة التطبيق، أو كاميرا الويب بصوت واضح

أضف تعليقات مختومة بالوقت وردود فعل الرموز التعبيرية للمحادثات الطبيعية

تحكم في الوصول باستخدام إعدادات الخصوصية المخصصة وخيارات التنزيل دون اتصال بالإنترنت

احصل على إشعارات عندما يشاهد أعضاء الفريق مقاطع الفيديو أو يعلقون عليها

قيود تلوح في الأفق

قد تواجه مقاطع الفيديو تأخيرًا وثباتًا صوتيًا، مما يؤثر على الجودة

تحتوي الواجهة على منحنى تعليمي، خاصة للمستخدمين لأول مرة

تسعير Loom

بداية: مجاناً

الشركة: 15 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

الأعمال + الذكاء الاصطناعي: 20 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات تلوح في الأفق

G2: 4. 7/5 (2,000+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 450 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Loom؟

لقد كانت مقاطع فيديو Loom طريقة رائعة بالنسبة لنا لتسجيل وتوصيل البرامج التعليمية التي توضح وظائف نظامنا الأساسي، فهي سهلة الصنع وسهلة التوزيع. كما أن القدرة على معرفة ما إذا كان قد تمت مشاهدتها وعدد المشاهدين لها ميزة لا تقدر بثمن.

لقد كانت مقاطع فيديو Loom طريقة رائعة بالنسبة لنا لتسجيل وتوصيل البرامج التعليمية التي توضح وظائف نظامنا الأساسي، فهي سهلة الصنع وسهلة التوزيع. كما أن القدرة على معرفة ما إذا كان قد تمت مشاهدتها وعدد المشاهدين لها ميزة لا تقدر بثمن.

📖 اقرأ أيضًا: Loom Vs Camtasia: ما هي أداة تسجيل الشاشة الأفضل؟

9. Snagit (الأفضل لالتقاط لقطات الشاشة المتقدمة والتعليقات التوضيحية)

عبر Snagit

تتميز أداة Snagit بمجموعة غنية من الميزات الاحترافية لالتقاط ما يظهر على شاشتك وترميزه ومشاركته.

تتجاوز هذه الأداة إمكانات لقطات الشاشة الأساسية، حيث تقدم حزمة كاملة لإنشاء الوثائق المرئية والبرامج التعليمية.

يعجب المستخدمون بكيفية تعامل Snagit مع عمليات الالتقاط بالتمرير - يمكنك التقاط صفحات ويب كاملة أو مستندات طويلة دفعة واحدة، حتى المحتوى الذي يتجاوز ما هو مرئي على شاشتك.

أفضل ميزات Snagit

استخرج النص من الصور باستخدام OCR لتجنب إعادة الكتابة اليدوية

سجّل الشاشة والصوت وكاميرا الويب في ملفات MP4 لسهولة المشاركة

استخدم وسائل الشرح والأسهم وعلامات الخطوات لإبراز التفاصيل الرئيسية في لقطات الشاشة

قيود سناجيت

لا توجد نسخة مجانية، فقط نسخة تجريبية محدودة متاحة قبل الشراء

تسعير Snagit

اشتراك شخصي: 39 دولاراً في السنة

رخصة دائمة للفرق والشركات: 62. 99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم

رخصة دائمة للتعليم: 37. 99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم

رخصة دائمة للحكومة: 53. 99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم

تقييمات ومراجعات Snagit

G2: 4. 7/5 (أكثر من 5000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 450 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Snagit؟

يعزز Snagit قدرتي على التواصل بفعالية مع فريقي وعملائي بشكل كبير. عند معالجة المشكلات المختلفة، يمكنني التقاط لقطات شاشة أو تسجيل مقاطع فيديو لتوضيح النقاط التي قد يكون شرحها بالكلمات وحدها أمرًا معقدًا. هذا الأمر مفيد بشكل خاص عند عرض الأخطاء على المطورين؛ فالأدلة المرئية تسهل عليهم فهم المشاكل وحلها على الفور.

يعزز Snagit قدرتي على التواصل بفعالية مع فريقي وعملائي بشكل كبير. عند معالجة المشكلات المختلفة، يمكنني التقاط لقطات شاشة أو تسجيل مقاطع فيديو لتوضيح النقاط التي قد يكون شرحها بالكلمات وحدها أمرًا معقدًا. هذا الأمر مفيد بشكل خاص عند عرض الأخطاء على المطورين؛ فالأدلة المرئية تسهل عليهم فهم المشاكل وحلها على الفور.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لتعليمات العمل في Word و ClickUp

10. Camtasia (الأفضل لإنشاء فيديو تعليمي احترافي مع تحرير متقدم)

عبر Camtasia

هل تريد إنشاء مقاطع فيديو تدريبية احترافية مصقولة ومحترفة دون قضاء ساعات في اكتشاف برامج تحرير معقدة؟ تعرّف على Camtasia.

يمكن أن يساعدك في تسجيل لقطات شاشة واضحة وضوح الشمس، وإضافة عناصر مرئية جذابة، وإنشاء سرد صوتي بجودة الاستوديو - كل ذلك من خلال واجهة لا تتطلب شهادة في الأفلام لفهمها.

ميزة بارزة؟ Audiate، التي تحول تسجيلاتك الصوتية إلى نص قابل للتحرير. يمكنك إصلاح تلك الـ "um" و"ahs" المحرجة بنفس سرعة تحرير مستند Word.

أفضل ميزات Camtasia

التقط العروض التقديمية باستخدام تكامل Microsoft PowerPoint و Google Slides

تقسيم مقاطع الفيديو الطويلة إلى فصول لسهولة التصفح

توليد تعليقات صوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي من النصوص النصية بلغات متعددة

تصدير مقاطع الفيديو بتنسيقات مختلفة مع إعدادات ضغط مخصصة

قيود Camtasia

أحجام الملفات الكبيرة يمكن أن تجعل مشاركة الفيديو صعبة

التناقضات في الميزات بين إصدارات Mac والكمبيوتر الشخصي

تسعير Camtasia

Camtasia Essentials: 179. 88 دولاراً في السنة

Camtasia Create: 249 دولارًا في السنة

Camtasia Pro: 499 دولاراً في السنة

تقييمات ومراجعات Camtasia

G2: 4. 6/5 (1,000+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Camtasia؟

أكثر ما يعجبني في Camtasia هو واجهته سهلة الاستخدام. إنها بديهية بشكل لا يصدق، مما يجعل من السهل البدء في تحرير مقاطع الفيديو على الفور دون منحنى تعليمي حاد. تساعدني وظيفة السحب والإفلات ومجموعة التأثيرات والانتقالات المدمجة في إنشاء مقاطع فيديو بجودة احترافية بسرعة.

أكثر ما يعجبني في Camtasia هو واجهته سهلة الاستخدام. إنها بديهية بشكل لا يصدق، مما يجعل من السهل البدء في تحرير مقاطع الفيديو على الفور دون منحنى تعليمي حاد. تساعدني وظيفة السحب والإفلات ومجموعة التأثيرات والانتقالات المدمجة في إنشاء مقاطع فيديو بجودة احترافية بسرعة.

قم بإنشاء إجراءات التشغيل الموحدة وإدارتها ومشاركتها دون عناء باستخدام ClickUp-أداة التوثيق الأكثر ذكاءً

يسلط غوصنا المتعمق في أفضل بدائل Tango الضوء على نقاط القوة المتنوعة - من تسجيل الشاشة البديهي إلى إدارة سير العمل الشاملة. المفتاح هو العثور على أداة تناسب سير عملك الحالي دون إضافة تعقيدات.

فكر في احتياجاتك: هل تنشئ مقاطع فيديو تعليمية لتدريب الموظفين عن بُعد، أو توثق إجراءات التشغيل الموحدة، أو تدير عمليات سير العمل متعددة الفرق؟ يجب أن تدعم المنصة المناسبة هذه المهام مع الحفاظ على بساطة الأمور.

إذا كنت بحاجة إلى مساحة عمل موحدة لإنشاء جميع عمليات فريقك وتنظيمها ومشاركتها، فإن ClickUp هو الخيار الأمثل. مع ميزات مثل ClickUp Brain، و ClickUp Docs، و ClickUp Clips، فإنه يبسط التوثيق ويبقي كل شيء سهل الوصول إليه.

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