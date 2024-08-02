اختبرنا أفضل 10 برامج فيديو تعليمية في عام 2025

تخيل ما يلي: أنت في اجتماع عمل، ومديرك يشرح لك كيفية استخدام أداة برمجية جديدة باستخدام مستند نصي طويل. أنت تكافح لفهم كيفية عمل الأداة، وأنت متأكد من أنك لن تتذكر نصف تعليمات مديرك.

والآن، استبدل هذا المستند المطول بفيديو تعليمي تعليمي يوضح بصريًا ميزات البرنامج ووظائفه. في غضون دقائق، يصبح الفريق على دراية بمظهر الأداة ومظهرها، ويفهمون كيفية استخدامها، ويمكنهم مشاهدة الفيديو التعليمي عدة مرات كما يريدون من أنظمتهم الخاصة.

هذه هي الكفاءة التي يوفرها برنامج الفيديو التعليمي.

A تقرير فيديكو يُظهر أن 75% من الأشخاص يفضلون الفيديو على النص للتعرف على موضوع جديد. وذلك لأن الناس يميلون إلى الاحتفاظ بنسبة 95% من المعلومات التي يتم نقلها من خلال الفيديو.

من الممكن إنشاء مقاطع فيديو تعليمية عالية الجودة تتماشى مع أهداف التدريب المحددة والتي يمكن أن تصل إلى جماهير متنوعة باستخدام الأدوات المناسبة. وهذا هو السبب الذي دفعني وفريق البحث في ClickUp لتجربة مجموعة من أدوات تسجيل الفيديو والدروس التعليمية.

واستنادًا إلى هذا البحث، قمتُ بإعداد قائمة بأفضل 10 أدوات برامج فيديو تعليمية لإنشاء تجارب تعليمية جذابة في شكل فيديو.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج الفيديو التعليمي؟

قبل أن نبدأ، دعنا نناقش الميزات الرئيسية التي يجب أن تبحث عنها في برامج الفيديو التعليمي الجيدة.

إمكانات التسجيل: ابحث عن البرامج التي توفر خيارات تسجيل قوية، بما في ذلك تسجيل الشاشة، وتسجيل كاميرا الويب، والتقاط الصوت، إلى جانب القدرة على تسجيل مصادر متعددة في وقت واحد

ابحث عن البرامج التي توفر خيارات تسجيل قوية، بما في ذلك تسجيل الشاشة، وتسجيل كاميرا الويب، والتقاط الصوت، إلى جانب القدرة على تسجيل مصادر متعددة في وقت واحد أدوات التحرير: تساعد ميزات التحرير الشاملة مثل القص والتشذيب وإضافة انتقالات وتعليقات توضيحية وتراكبات في إنشاء برامج تعليمية مصقولة واحترافية

تساعد ميزات التحرير الشاملة مثل القص والتشذيب وإضافة انتقالات وتعليقات توضيحية وتراكبات في إنشاء برامج تعليمية مصقولة واحترافية ميزات إمكانية الوصول: ميزات مثل التعليقات التوضيحية المغلقة والعناوين الفرعية وتحويل النص إلى كلام يمكن أن تجعل مقاطع الفيديو التعليمية أكثر شمولاً

ميزات مثل التعليقات التوضيحية المغلقة والعناوين الفرعية وتحويل النص إلى كلام يمكن أن تجعل مقاطع الفيديو التعليمية أكثر شمولاً التحليلات وإعداد التقارير: يمكن أن توفر التحليلات المدمجة مثل مدة المشاهدة ومعدلات الإكمال والمشاركة رؤى حول كيفية تفاعل المشاهدين مع البرامج التعليمية الخاصة بك

يمكن أن توفر التحليلات المدمجة مثل مدة المشاهدة ومعدلات الإكمال والمشاركة رؤى حول كيفية تفاعل المشاهدين مع البرامج التعليمية الخاصة بك العناصر التفاعلية: يمكن لميزات مثل الاختبارات واستطلاعات الرأي والروابط القابلة للنقر أن تشرك المشاهدين وتعزز التعلم

يمكن لميزات مثل الاختبارات واستطلاعات الرأي والروابط القابلة للنقر أن تشرك المشاهدين وتعزز التعلم جودة الإخراج: ابحث عن البرامج التي تدعم إخراج فيديو عالي الدقة أو 4K لضمان ظهور مقاطع الفيديو الخاصة بك بشكل احترافي على جميع الأجهزة

ابحث عن البرامج التي تدعم إخراج فيديو عالي الدقة أو 4K لضمان ظهور مقاطع الفيديو الخاصة بك بشكل احترافي على جميع الأجهزة خيارات التخزين السحابي والمشاركة: يتيح لك التخزين السحابي حفظ مشاريعك والوصول إليها من أي مكان. يجب أن تكون خيارات المشاركة متعددة الاستخدامات، مما يتيح لك توزيع برامجك التعليمية عبر الروابط أو التضمينات أو التحميل المباشر على منصات الفيديو

يتيح لك التخزين السحابي حفظ مشاريعك والوصول إليها من أي مكان. يجب أن تكون خيارات المشاركة متعددة الاستخدامات، مما يتيح لك توزيع برامجك التعليمية عبر الروابط أو التضمينات أو التحميل المباشر على منصات الفيديو الاندماج مع الأدوات الأخرى: يجب أن يتكامل برنامج إنشاء البرامج التعليمية بسلاسة مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها، مثل أنظمة إدارة التعلم (LMS) وخدمات التخزين السحابي ومنصات التعاون

يجب أن يتكامل برنامج إنشاء البرامج التعليمية بسلاسة مع الأدوات الأخرى التي تستخدمها، مثل أنظمة إدارة التعلم (LMS) وخدمات التخزين السحابي ومنصات التعاون قوالب قابلة للتخصيص: يمكن للقوالب المعدة مسبقاً توفير الوقت وضمان الاتساق بين مقاطع الفيديو الخاصة بك. فهي تسمح لك بتخصيص شكل ومظهر البرامج التعليمية الخاصة بك لتتناسب مع علامتك التجارية وأهدافك التدريبية

يمكن للقوالب المعدة مسبقاً توفير الوقت وضمان الاتساق بين مقاطع الفيديو الخاصة بك. فهي تسمح لك بتخصيص شكل ومظهر البرامج التعليمية الخاصة بك لتتناسب مع علامتك التجارية وأهدافك التدريبية سهولة الاستخدام: يجب أن يحتوي برنامج الفيديو التعليمي على واجهة سهلة الاستخدام تسمح للمستخدمين بإنشاء مقاطع الفيديو وتحريرها دون معرفة تقنية واسعة

## أفضل 10 برامج فيديو تعليمية لاستخدامها في عام 2024

فيما يلي مراجعتي الشاملة وتحليلي لأفضل 10 اختيارات من الأدوات التي قمت بمراجعتها:

1. ClickUp: الأفضل لنسخ مقاطع الفيديو التعليمية

لتسجيل الفيديو ونسخه, ClickUp هو خياري الأفضل ClickUp Clips يُحدث ثورة في التواصل الجماعي من خلال تمكين إنشاء مقاطع فيديو فورية. بدلاً من تبادل النصوص التي تستغرق وقتًا طويلاً، يمكن للمستخدمين تسجيل مقاطع الفيديو التعليمية ومشاركتها بسرعة. وهذا يبسّط عملية الإنشاء، مما يضمن الوضوح والكفاءة.

سجل مقاطع الفيديو التعليمية بسهولة وقم بإدارتها ومشاركتها جميعًا في مكان واحد باستخدام ClickUp Clips

كما أنه

يقضي على سلاسل التعليقات الطويلة ، ويسهل اتخاذ القرارات بشكل أسرع، ويقلل من سوء الفهم

، ويسهل اتخاذ القرارات بشكل أسرع، ويقلل من سوء الفهم يندمج بسلاسة في سير عملك

في سير عملك يوفر خيارات مشاركة متعددة الاستخدامات، بما في ذلك الروابط العامة ومقاطع الفيديو القابلة للتنزيل

بما في ذلك الروابط العامة ومقاطع الفيديو القابلة للتنزيل يقدم تسجيل شاشة خالٍ من العلامات المائية مع دمج امتداد كروم لتسجيل الشاشة تحسين جودة الفيديو

يسمح بـ للمستخدمين بتسجيل أنفسهم على الكاميرا أثناء مشاركة شاشتهم

لمزيد من تعزيز الإنتاجية، ClickUp Brain ، مساعد ذكاء اصطناعي، يقوم تلقائيًا بنسخ المقاطع تلقائيًا، مما يجعلها قابلة للبحث والمشاركة.

قم بتبسيط نسخ الفيديو الخاص بك مع ClickUp Brain

ClickUp Brain أيضًا يوحِّد المهام والمستندات وأعضاء الفريق والمعرفة في منصة واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تشمل ميزاته الرئيسية ما يلي:

تكامل سلس: يعمل بسلاسة مع ClickUp Clips لإدارة الفيديو بكفاءة

يعمل بسلاسة مع ClickUp Clips لإدارة الفيديو بكفاءة النسخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي : ينسخ محتوى الفيديو تلقائيًا لسهولة البحث والرجوع إليه

ينسخ محتوى الفيديو تلقائيًا لسهولة البحث والرجوع إليه البحث الذكي: يوفر إجابات على الأسئلة ويمنحك معلومات ذات صلة من نصوص الفيديو

يوفر إجابات على الأسئلة ويمنحك معلومات ذات صلة من نصوص الفيديو إمكانية الوصول إلى المعرفة: يولد رؤى قيمة مخفية يتم استخراجها من محتوى الفيديو للمؤسسة بأكملها

أفضل الميزات #### ClickUp

تعزيز إمكانية الوصول إلى المحتوى: دمج المحتوى بسلاسة مستندات ClickUp لتضمين المواد التدريبية ذات الصلة جنبًا إلى جنب مع مقاطع الفيديو الإرشادية

دمج المحتوى بسلاسة مستندات ClickUp لتضمين المواد التدريبية ذات الصلة جنبًا إلى جنب مع مقاطع الفيديو الإرشادية تنظيم سير عمل المشروع: تصور تسجيلات الفيديو والنسخ داخل مهام ClickUp المهام للتواصل الواضح قبل بدء المهمة

تصور تسجيلات الفيديو والنسخ داخل مهام ClickUp المهام للتواصل الواضح قبل بدء المهمة تعزيز التعاون: مشاركة المقاطع على ClickUp Whiteboards لإثراء جلسات العصف الذهني بالوسائل المرئية

مشاركة المقاطع على ClickUp Whiteboards لإثراء جلسات العصف الذهني بالوسائل المرئية مركزية إدارة الفيديو: استخدم ClickUp كمحور مركزي لتنظيم مقاطع الفيديو التعليمية والوصول إليها

استخدم ClickUp كمحور مركزي لتنظيم مقاطع الفيديو التعليمية والوصول إليها توسيع نطاق الوصول: مشاركة تسجيلات الفيديو مع جمهور واسع من خلال أكثر من 1000 تكامل ClickUp

قيود ClickUp

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود منحنى تعليمي حاد بسبب ميزاته الواسعة النطاق

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات/مستخدم شهريًا

: 7 دولارات/مستخدم شهريًا للشركات : 12 دولار/مستخدم شهرياً

: 12 دولار/مستخدم شهرياً المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: إضافة إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو لكل مساحة عمل شهرياً

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

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2. DemoBuilder: الأفضل لتحريك الشخصيات الافتراضية

عبر المنشئ التجريبي يمكّنك منشئ العروض التوضيحية من إنشاء عروض تقديمية ديناميكية للبرامج، ودروس تعليمية جذابة، وأدلة إرشادية شاملة.

يدعم أكثر من 30 لغة مع الترجمة التلقائية، حتى تتمكن من صياغة عرضك التوضيحي بلغتك الأم والوصول إلى جمهور أوسع دون عناء. تتميز المنصة بتقنية تحويل النص إلى صوت مع أصوات الذكاء الاصطناعي، مما يوفر صوتًا بجودة احترافية من النص الخاص بك.

يمكنك بسهولة مشاركة الفيديو أو المجلد أو مساحة العمل أو تصديره كملف MP4 أو AVI أو HTML5، مما يجعله قابلاً للمشاركة والوصول بسهولة.

DemoBuilder أفضل الميزات

استخدم تأثيرات ورسوم متحركة ثلاثية الأبعاد لإضفاء الحيوية على عروضك التوضيحية، مما يجعلها جذابة وديناميكية بصريًا

دمج الصور الرمزية القابلة للتخصيص لتوجيه المشاهدين خلال العروض التوضيحية الخاصة بك، مما يضيف لمسة شخصية إلى المحتوى الخاص بك

قم بتضمين السرد الصوتي لشرح العمليات المعقدة وتوفير سياق إضافي للمشاهدين

قيود DemoBuilder

قد يحتاج البرنامج إلى جهاز كمبيوتر قوي ليعمل بسلاسة، خاصة مع الرسوم المتحركة المعقدة والتأثيرات ثلاثية الأبعاد

قد يجد بعض المستخدمين أن خيارات التخصيص محدودة، خاصةً بالمقارنة مع برامج تحرير الفيديو المتقدمة الأخرى

تسعير برنامج DemoBuilder

مجاني

الاستعداد: 9 دولارات في الشهر

9 دولارات في الشهر مُنشئ: 19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات DemoBuilder التجريبية

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: غير متوفر

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3. سناجيت الأفضل للتعليق التوضيحي للفيديو

عبر سناجيت Snagit هو برنامج متعدد الاستخدامات لالتقاط الشاشة وتسجيل الفيديو، مصمم لمساعدتك في إنشاء مقاطع فيديو تعليمية احترافية عالية الجودة. سواء كنت تريد التقاط لقطة شاشة أو تسجيل تسجيل تسجيل شاشة، أو إضافة تعليقات توضيحية إلى صورة، يوفر Snagit أدوات متنوعة لإنجاز هذه المهام.

فهو يوفر ميزات مثل التقاط التمرير وتسجيل الفيديو وتحرير الصور، مما يتيح لك إنشاء صور مصقولة لتطبيقات مختلفة، بما في ذلك البرامج التعليمية والعروض التقديمية والتوثيق.

سناجيت أفضل الميزات

استخدم قوالب مصممة مسبقًا لإنشاء مرئيات متسقة واحترافية بسرعة

التقاط صفحات ويب كاملة أو مستندات طويلة تمتد إلى ما وراء الشاشة المرئية

استخراج نص من لقطات الشاشة ولصقه في مستندات أخرى لسهولة التحرير والمشاركة

إنشاء صور GIF متحركة من تسجيلات الشاشة للحصول على محتوى مرئي سريع وجذاب

قيود Snagit

على الرغم من أن Snagit يقدم مجموعة قوية من الميزات، إلا أن تكلفته قد تكون في الاعتبار بالنسبة للأفراد أو الفرق الصغيرة ذات الميزانيات المحدودة

قد يواجه بعض المستخدمين مشاكل في الأداء، خاصة عند العمل مع الملفات الكبيرة أو مهام تحرير الفيديو المكثفة

تسعير Snagit

التعليم 37.99 دولارًا أمريكيًا/المستخدم، تُدفع مرة واحدة للفرق الصغيرة 33.19 دولارًا أمريكيًا/مستخدم، تُدفع مرة واحدة للشركات

الفرق والشركات 39$/مستخدِم للمستخدمين الأفراد 62.99$/مستخدم، تُدفع مرة واحدة للفرق الصغيرة 55.35$/مستخدم، تُدفع مرة واحدة للشركات

الحكومة 53.99$/مستخدِم، يتم الدفع مرة واحدة للفرق الصغيرة 47.58$/مستخدم، تُدفع مرة واحدة للشركات



تقييمات ومراجعات Snagit

G2 : 4.7/5 (أكثر من 4500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 4500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 450 تقييم)

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4. فلاش باك الأفضل للمشاركة الفورية على الويب

عبر مسجل الفلاش باك مسجل FlashBack Recorder هو أداة تسجيل شاشة شاملة تلتقط أنشطة الشاشة وتحررها بكفاءة. يسمح لك بتسجيل الشاشات عبر كاميرا الويب والصوت في آنٍ واحد، مما يجعله مثاليًا لإنشاء البرامج التعليمية والعروض التوضيحية والعروض التقديمية ومكالمات الفيديو.

ميزات مثل التعليقات التوضيحية والتكبير/التصغير وتأثيرات التحريك تعزز التسجيلات. كما يوفر البرنامج أيضًا إمكانات التحرير، بما في ذلك التشذيب والقص ودمج المقاطع وإضافة النصوص والصور وضبط مستويات الصوت.

مع دعم العديد من تنسيقات التصدير وخيارات المشاركة، يعد FlashBack Recorder حلاً برمجيًا متعدد الاستخدامات للفيديو التعليمي لمختلف الاحتياجات.

فلاش باك أفضل الميزات

تضمين عناصر مثل النقاط الساخنة القابلة للنقر والاختبارات لإشراك المشاهدين وتوفير تجربة تعليمية ديناميكية

شارك مقاطع الفيديو التعليمية الخاصة بك على الفور عبر خيارات مدمجة للتحميل على منصات مثل YouTube أو Vimeo أو مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يسهل عملية التوزيع

استخدم ميزة تحويل النص إلى كلام لإنشاء تعليقات صوتية من النص، وإضافة السرد إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك دون تسجيل صوتك

تصدير مقاطع الفيديو الخاصة بك بتنسيقات مختلفة، بما في ذلك MP4 وAVI وWMV، لسهولة المشاركة والتوزيع

قيود الفلاش باك

بعض ميزات تحرير الفيديو المتقدمة محدودة مقارنة بالبرامج الأكثر تخصصًا

فلاش باك

فلاش باك إكسبريس : مجاني إلى الأبد

: مجاني إلى الأبد فلاش باك برو : 49 دولارًا لترخيص مدى الحياة

: 49 دولارًا لترخيص مدى الحياة فلاش باك برو + محول الفيديو: 68 دولارًا لترخيص مدى الحياة

فلاش باك التقييمات والمراجعات

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

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5. لوم الأفضل للتسجيل والمشاركة السريعة

عبر تلوح في الأفق Loom هي منصة فيديو ومراسلة شهيرة تعمل على تبسيط التواصل والتعاون. تعمل واجهة المنصة البديهية وتكاملها السلس مع مختلف الأدوات على تبسيط عملية إنشاء الفيديو.

من الميزات البارزة قدرة منصة Loom على تحرير الفيديو مباشرةً من النص الذي تم إنشاؤه، مما يوفر الوقت والجهد.

أفضل ميزات #### لوم

التقاط الفيديو بجودة HD لضمان ظهور المحتوى الخاص بك بشكل واضح واحترافي

إضافة أزرار تفاعلية إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك لزيادة تفاعل المشاهدين وتوجيه الإجراءات

التسجيل من سطح المكتب والأجهزة المحمولة لتحقيق أقصى قدر من المرونة والراحة

قيود النول

في بعض الأحيان، يمكن أن تتعطل مقاطع الفيديو في مرحلة المعالجة، مما يجعل من الصعب المتابعة

المستخدمون المجانيون لديهم مساحة تخزين وسجل فيديو محدود، مما قد يكون مقيدًا للمستخدمين الذين لديهم احتياجات تسجيل واسعة النطاق

تسعير #### تلوح في الأفق

مجاني للأبد

للشركات 12.50 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا)

12.50 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا) المؤسسات : تسعير مخصص

: تسعير مخصص لوم AI: أضف إلى خطتك مقابل 4 دولارات لكل منشئ محتوى شهريًا

تقييمات ومراجعات لوم

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

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6. ScreenFlow: الأفضل للتسجيل المتزامن للشاشة والكاميرا والميكروفون

عبر تيليستريم ScreenFlow، أداة تحرير الفيديو وتسجيل الشاشة، يمكنها التقاط شاشات متعددة في وقت واحد. كما أنها توفر مرونة في تسجيل العروض التوضيحية المعقدة أو البرامج التعليمية.

يشتمل ScreenFlow على مكتبة وسائط مدمجة شاملة مكتبة وسائط مدمجة تضم أكثر من 500,000 صورة ومسارات صوتية ومقاطع فيديو. تتيح لك هذه المجموعة الواسعة تحسين مشاريعك بمحتوى عالي الجودة، مما يلغي الحاجة إلى مصادر وسائط خارجية.

ScreenFlow أفضل الميزات

تسجيل نشاط الشاشة ولقطات كاميرا الويب وصوت الميكروفون في وقت واحد لإنشاء محتوى فيديو ديناميكي وجذاب

التقاط مقاطع فيديو بدقة عالية تصل إلى 4K لضمان وضوح المحتوى الخاص بك وتفاصيله

إضافة نصوص ورسومات وأشكال متحركة إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك لجعلها أكثر جاذبية بصريًا وغنية بالمعلومات

قم بتطبيق تأثيرات التكبير والتحريك لتركيز الانتباه على مناطق محددة من شاشة الفيديو وتحسين تجربة المشاهد

قيود ScreenFlow

قد تكون التحديثات المتكررة مزعجة للمستخدمين في بعض الأحيان

يحتاج المستخدمون إلى الدفع مقابل مكتبة الأسهم للوصول إليها

تسعير #### تسعير ScreenFlow

الترخيص القياسي : 169 دولارًا للترخيص لمرة واحدة

: 169 دولارًا للترخيص لمرة واحدة SreenFlow Super Pak : 248 دولارًا للترخيص لمرة واحدة

: 248 دولارًا للترخيص لمرة واحدة ScreenFlow Super Pak +: 287 دولارًا للترخيص لمرة واحدة

تقييمات ومراجعات ScreenFlow

G2 : 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

7. هيبو فيديو الأفضل لتدفقات فيديو المبيعات

عبر فيديو فرس النهر Hippo Video عبارة عن منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو بجودة احترافية. وتتضمن مجموعة الميزات الشاملة تحويل النص إلى فيديو، وصور رمزية للذكاء الاصطناعي، وعناصر فيديو تفاعلية، وتسجيل الشاشة وكاميرا الويب، ومجموعة أدوات تطوير البرمجيات متعددة الاستخدامات للفيديو.

يعمل تكامل المنصة مع منصات التسويق الرائدة على تبسيط إنشاء الفيديو وتوزيعه وتحليله. وبالتالي، مما يجعلها أحد الأصول القوية للشركات التي تهدف إلى زيادة مشاركة العملاء ونموهم.

أفضل ميزات Hippo Video هيبو فيديو

تصميم صفحات مقصودة ذات علامة تجارية لمقاطع الفيديو الخاصة بك للحصول على عرض احترافي أنيق يساعد على جذب العملاء المحتملين

أتمتة رسائل الفيديو والمتابعة داخل إدارة علاقات العملاء، مما يسهل عملية المبيعات ويضمن التواصل في الوقت المناسب وبشكل متسق

تتبع مقاييس التفاعل التفصيلية لمقاطع الفيديو، مثل عدد المشاهدات وأوقات المشاهدة والتفاعلات لقياس فعالية محتوى الفيديو وتحسين استراتيجيتك

التكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء مثل Salesforce وHubSpot وZoho لتعزيز سير عمل المبيعات والتسويق لديك

قيود Hippo Video

قد يكون من الصعب التنقل في الواجهة، حيث يجد المستخدمون أنها ثقيلة وغير بديهية

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل مثل الأعطال، والتأخر، وأوقات التحميل البطيئة، مما يؤثر على التجربة بشكل عام

أسعار Hippo Video

مجاني للأبد

الخطة الأساسية : 30 دولار/مستخدم شهرياً

: 30 دولار/مستخدم شهرياً خطة احترافية : 75 دولارًا/مستخدم شهريًا

: 75 دولارًا/مستخدم شهريًا خطة المؤسسات: 80 دولارًا أمريكيًا/مستخدِم شهريًا، تُدفع سنويًا

Hippo Video التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 90 تقييم)

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8. كاميرا مجانية: أفضل واجهة تسجيل فيديو بسيطة

عبر كاميرا مجانية Free Cam هي أداة بديهية لتسجيل الشاشة وتحرير الفيديو تجعل من السهل إنشاء لقطات الشاشة، والتقاط مناطق محددة أو محتوى ملء الشاشة، وتسجيل السرد الصوتي.

كما يوفر ميزات تحرير أساسية، مثل التشذيب والقص، لتحسين مقاطع الفيديو الخاصة بك بسهولة. وفي الإصدار المجاني أيضًا، يمكنك تحميل مقاطع الفيديو الخاصة بك مباشرةً من Free Cam إلى YouTube دون علامات مائية أو قيود زمنية.

أفضل ميزات كاميرا Free Cam

تسجيل صوت النظام ومدخلات الميكروفون في نفس الوقت، وتطبيق ميزات تقليل الضوضاء وتحسين الصوت للحصول على جودة صوت واضحة

تحميل مقاطع الفيديو الخاصة بك بسهولة إلى منصات مثل YouTube أو حفظها بتنسيقات مختلفة، مما يسهل عملية المشاركة

تصدير مقاطع الفيديو بتنسيقات شائعة مثل MP4 وWMV

قيود الكاميرا المجانية

يدعم البرنامج تنسيق WMV للتصدير، والذي قد لا يكون مثاليًا لبعض المستخدمين

تسعير #### كاميرا مجانية

مجاني

الإصدار الاحترافي: 227 دولارًا في السنة

كاميرا مجانية #### التقييمات والمراجعات

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

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9. مسجل شاشة Icecream: الأفضل للتحرير الفوري

عبر مسجل شاشة Icecream Icecream Screen Recorder هو أداة تسجيل شاشة متعددة الاستخدامات متعددة المنصات لأجهزة ويندوز وماك وأندرويد. يتيح لك التقاط شاشتك بالكامل أو تحديد مناطق معينة ودمج لقطات كاميرا الويب وصوت النظام في التسجيلات.

وتسمح ميزات التعليق التوضيحي في البرنامج بمزيد من التخصيص والشرح أثناء تسجيلات الشاشة. بينما يوفر الإصدار المجاني إمكانات التسجيل الأساسية، يمكن للمستخدمين الترقية إلى الإصدار الاحترافي للحصول على ميزات إضافية مثل تحرير الفيديو والجدولة وإزالة العلامات المائية، مما يلبي احتياجات المستخدمين العاديين والمحترفين.

أفضل ميزات مسجل شاشة Icecream Screen Recorder

اختر من بين التسجيل بملء الشاشة أو منطقة مخصصة أو تسجيل خاص بنافذة، مما يسمح بالتقاط فيديو دقيق ومخصص

إعداد جلسات تسجيل تلقائية بناءً على أوقات محددة، مما يجعلها مثالية لالتقاط الأحداث أو المهام دون تدخل يدوي

حفظ التسجيلات بتنسيقات متنوعة، بما في ذلك MP4 وAVI وMKV، لتلبية الاحتياجات والتفضيلات المختلفة

قيود مسجل الشاشة Icecream Screen Recorder

يمكن أن يتشوه الصوت أثناء تحرير الفيديو

يتضمن الإصدار المجاني من Icecream Screen Recorder علامة مائية على مقاطع الفيديو، والتي لا يمكن إزالتها إلا مع الإصدار الاحترافي

أسعار مسجل شاشة Icecream Screen Recorder

مجاني للأبد

رخصة لمدة عام : 29.95 دولارًا (تُدفع سنويًا)

: 29.95 دولارًا (تُدفع سنويًا) ترخيص مدى الحياة : 79.93 دولارًا أمريكيًا للشراء لمرة واحدة

: 79.93 دولارًا أمريكيًا للشراء لمرة واحدة حزمة الفيديو الاحترافية: 217 دولارًا أمريكيًا للشراء لمرة واحدة

Icecream Screen Recorder التقييمات والمراجعات

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: 4.0/5 (أكثر من 30 تقييم)

10. فيلمورا أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

عبر فيلمورا Filmora من Wondershare هو أداة برمجية لتحرير الفيديو سهلة الاستخدام للمحررين المبتدئين والمحترفين. تتضمن ميزاته البارزة أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل مزيل كائنات الذكاء الاصطناعي، والتحرير القائم على النص بالذكاء الاصطناعي، ومولد الموسيقى بالذكاء الاصطناعي، وتحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي، والتي تعمل على تبسيط عملية التحرير.

تعمل مكتبة Filmora الواسعة من القوالب والتأثيرات المعدة مسبقًا على تسريع عملية إنشاء الفيديو، بينما يضمن توافقه عبر الأنظمة الأساسية تحريرًا وحفظًا ومشاركة سلسًا عبر الأجهزة. كما أن وظائف تحويل النص إلى كلام ووظائف تحويل الكلام إلى نص الإضافية للبرنامج توسع من قدراته، مما يجعله خياراً متعدد الاستخدامات لمختلف مشاريع الفيديو.

Filmora أفضل الميزات

التقاط شاشة الكمبيوتر للدروس التعليمية أو اللعب أو العروض التقديمية

ضبط درجات الألوان وتوازن اللون الأبيض والتباين للحصول على مقاطع فيديو ذات مظهر احترافي

تصدير مقاطع الفيديو بتنسيقات ودقة متعددة لتناسب منصات مختلفة

قيود Filmora

يجد بعض المستخدمين نموذج التسعير مربكًا بسبب تعدد خيارات الاشتراك، حيث يقدم كل منها مجموعة مختلفة من الميزات

هناك عدد قليل جداً من ميزات تحرير الصوت المتاحة

تسعير #### Filmora

الخطة الشهرية عبر المنصات : 9.99 دولارًا في الشهر

: 9.99 دولارًا في الشهر الخطة السنوية عبر المنصات: 29.99 دولارًا في السنة

29.99 دولارًا في السنة الخطة الدائمة: 49.99 دولارًا أمريكيًا تدفع لمرة واحدة (متوفرة فقط على ويندوز)

Filmora التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 650 تقييم)

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يعد برنامج الفيديو التعليمي المناسب أمرًا بالغ الأهمية لتقديم معلومات دقيقة وفعالة. تسهل الأداة المختارة بعناية إنشاء الفيديو وتحريره وتكامله مع الموارد الأخرى، مما يجعل من السهل والفعال نقل المفاهيم المعقدة وتعزيز نتائج التعلم.

لقد وجدت أن ClickUp يتفوق في هذا المجال من خلال تقديم مجموعة من الميزات الممتازة. تسمح لك هذه الميزات بتضمين المواد التدريبية ذات الصلة داخل مقاطع الفيديو الخاصة بك، والحفاظ على تواصل واضح للمشروع، واكتساب رؤى قيمة.

بالإضافة إلى التسجيل والتحرير فقط، يعمل ClickUp على تعزيز الإنتاجية من خلال أدواته المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يحول المهام اليومية إلى تجارب مؤثرة.

بفضل ميزاته المتنوعة وواجهته سهلة الاستخدام، يُعد ClickUp خيارًا ممتازًا لإنشاء مقاطع فيديو تعليمية عالية الجودة.

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