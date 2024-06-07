كيف تسجل نفسك بالفيديو وأنت تقدم عرض باوربوينت؟

تُعد عروض PowerPoint التقديمية وسيلة فعالة للتواصل مع أعضاء فريقك عن بُعد، أو لعرض أفكار المستثمرين أو العملاء، ومشاركة المواد التعليمية مع الموظفين أو الطلاب.

ومع ذلك، يمكن أن يكون عرض PowerPoint التقديمي مملًا، حتى بعد إضافة الرسوم المتحركة أو الصور.

إحدى الطرق لجعلها أكثر جاذبية وتخصيصًا هي إضافة مقاطع فيديو. يمكنك أيضًا توضيح العمليات وشرح المفاهيم المعقدة بشكل أفضل من خلال العروض التقديمية بالفيديو.

لذا، فقد حان الوقت للانتقال من العروض الثابتة التقليدية أو العروض التقديمية للمشاريع أو عروض المبيعات وإنشاء عروض فيديو تفاعلية باستخدام PowerPoint أو برامج تسجيل الفيديو الأخرى.

سترشدك هذه المدونة إلى خطوات تسجيل نفسك أثناء تقديم عرض PowerPoint التقديمي.

كيف تسجل عرضك التقديمي في الباوربوينت؟

قبل أن تبدأ عملية التسجيل، تأكد من أن عرضك التقديمي مصقول وجاهز للاستخدام. قم بحل أي أخطاء أو مشكلات في التنسيق أو عناصر في غير محلها.

والآن، دعنا نرى كيف تسجل نفسك بالفيديو في عرض تقديمي في PowerPoint.

1. افتح PowerPoint

قم بتشغيل تطبيق PowerPoint وافتح العرض التقديمي الذي تريد تسجيله.

2. انتقل إلى علامة التبويب "تسجيل"

انقر على علامة التبويب "تسجيل" في الشريط أعلى الشاشة لتسجيل عرض تقديمي في PowerPoint.

3. حدد القائمة المنسدلة 'سجل'

في علامة التبويب 'سجل'، انقر على سهم القائمة المنسدلة.

4. اختر خيارات التسجيل:

سترى الخيارين التاليين:

بدء التسجيل من البداية: اختر هذا الخيار لتسجيل عرض تقديمي من البداية

اختر هذا الخيار لتسجيل عرض تقديمي من البداية ابدأ التسجيل من الشريحة الحالية: اختر هذا الخيار لتسجيل الشريحة التي أنت عليها حاليًا

انقر على الخيار الذي يناسبك وانتقل إلى قسم التسجيل.

5. تسجيل عرضك التقديمي

بعد تحديد الخيار المفضل لديك، سيوجهك PowerPoint إلى قسم التسجيل.

انتقل إلى الأزرار الموجودة في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة لتشغيل الكاميرا والميكروفون وإضافة سرد الفيديو.

بمجرد أن تكون جاهزًا، ابدأ التسجيل. حدد زر "تسجيل" لبدء العد التنازلي لمدة ثلاث ثوانٍ، وبعد ذلك سيبدأ تسجيل الشاشة.

تحدث بوضوح وثقة أثناء تنقلك عبر شرائح PowerPoint الخاصة بك. يمكنك أيضًا استخدام الليزر الذي يظهر على الشاشة أو الأقلام الملونة أو أقلام التظليل في الدرج الموجود أسفل شرائح العلامات لشرح الأفكار بصريًا أثناء العرض التقديمي.

انتقل عبر الشرائح التالية أو السابقة بالنقر على الأسهم التي تظهر على جانب الشريحة.

6. إيقاف مؤقت أو إيقاف التسجيل

إذا كنت بحاجة إلى أخذ قسط من الراحة، يمكنك إيقاف تسجيل الفيديو مؤقتًا بمجرد النقر على زر "إيقاف مؤقت" في شريط أدوات التسجيل. لإيقاف تسجيل العرض التقديمي تمامًا، انقر على 'إيقاف'.

7. مراجعة التسجيل الخاص بك

بعد التسجيل، راجع عرض الفيديو الخاص بك للتأكد من أن كل شيء يبدو كما ينبغي. يجب عليك أيضًا إعادة تشغيل تسجيل الفيديو الخاص بك للتحقق من وجود أي أخطاء أو مشكلات باستخدام زر "إعادة التشغيل".

8. احفظ العرض التقديمي

بمجرد أن تكون راضيًا عن تسجيل العرض التقديمي الخاص بك، احفظه للحفاظ على التغييرات التي أجريتها. انقر على زر "تصدير الفيديو" لتصدير العرض التقديمي.

استخدام توقيت عرض الشرائح والسرد

دعنا نناقش الميزات الرئيسية لمايكروسوفت باوربوينت - التوقيتات والسرد.

توقيتات عرض الشرائح: قم بتعيين أوقات محددة لكل شريحة أثناء التدريب، وسوف تتقدم الشرائح تلقائيًا في الوقت المحدد، مما يضمن تدفق العرض التقديمي بسلاسة. عند التسجيل، تقوم شرائح Microsoft PowerPoint بحفظ هذه الأوقات تلقائيًا، مما يسهل مزامنة السرد مع الشرائح. توقيت عرض الشرائح هو لحفظ الوقت الشخصي لضمان قدرتك على شرح كل شريحة.

قم بتعيين أوقات محددة لكل شريحة أثناء التدريب، وسوف تتقدم الشرائح تلقائيًا في الوقت المحدد، مما يضمن تدفق العرض التقديمي بسلاسة. عند التسجيل، تقوم شرائح Microsoft PowerPoint بحفظ هذه الأوقات تلقائيًا، مما يسهل مزامنة السرد مع الشرائح. توقيت عرض الشرائح هو لحفظ الوقت الشخصي لضمان قدرتك على شرح كل شريحة. السرد: يمكن أن تؤدي إضافة السرد إلى عرضك التقديمي إلى تعزيز التفاعل والفهم لدى جمهورك. يمكنك تسجيل العرض التقديمي بصوتك وتقديم السياق والتفسيرات والرؤى التي تكمل الشرائح. تعد السرديات طريقة أكثر جاذبية لتزويد جمهورك بالمعلومات بدلاً من جعلهم يقرأون جميع شرائح الباوربوينت بشكل ممل.

الاستفادة من الميزات المتقدمة

باستخدام PowerPoint، يمكنك بسهولة دمج موارد الوسائط المتعددة في عرضك التقديمي لجعل المحتوى الخاص بك أكثر تشويقًا وتأثيرًا. على سبيل المثال، يمكنك تضمين فيديو يوتيوب في العرض التقديمي وتشغيله مباشرةً أثناء التسجيل.

دعنا نرى ميزات تسجيل العروض التقديمية المتقدمة - الكتابة والرسم والتعليق أثناء العرض التقديمي

أدوات التحبير: اكتب أو ارسم مباشرةً على الشرائح أثناء العرض التقديمي عن طريق الوصول إلى أدوات التحبير في علامة التبويب "رسم" في الشريط القلم وأداة التظليل: اختر من بين ألوان وسمك أقلام مختلفة للتأكيد على النقاط المهمة أو تسطير المعلومات المهمة الممحاة: تصحيح الأخطاء أو إزالة التعليقات التوضيحية بسرعة باستخدام أداة "الممحاة مؤشر الليزر: استخدم ميزة مؤشر الليزر للفت الانتباه إلى مناطق معينة من الشريحة، وتوجيه تركيز جمهورك وتعزيز الوضوح

كيفية إدراج فيديو يوتيوب أو موارد الوسائط المتعددة الأخرى:

الانتقال إلى الشريحة: حدد الشريحة التي تريد إدراج الفيديو أو مورد الوسائط المتعددة فيها علامة التبويب إدراج: في الجزء العلوي من الشاشة، انقر على خيار "إدراج" في الشريط. فيديو أو صوت: بناءً على موارد الوسائط المتعددة الخاصة بك، اختر 'فيديو' أو 'صوت' من شريط الأدوات إدراج فيديو يوتيوب: اختر 'فيديو على الإنترنت'

سينبثق مربع حوار يطالبك بإدخال عنوان URL لفيديو يوتيوب الذي تريد إدراجه

الصق عنوان URL لفيديو يوتيوب وانقر على "إدراج

سيقوم PowerPoint بتضمين الفيديو في شريحتك إدراج موارد وسائط متعددة أخرى: إذا كان لديك ملف فيديو أو ملف صوتي محفوظ على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، اختر "فيديو" أو "صوت" ثم حدد "فيديو على حاسوبي" أو "صوت على حاسوبي"، على التوالي.

انتقل إلى موقع الملف، وحدد ملف الفيديو أو الصوت، وانقر على 'إدراج' ضبط إعدادات الوسائط المتعددة: بعد الإدراج، يمكنك تغيير حجم مورد الوسائط المتعددة وتغيير موضعه على الشريحة. في علامة التبويب "التشغيل"، يمكنك تخصيص خيارات التشغيل لتشغيل الفيديو أو الصوت أثناء العرض التقديمي

نصائح للاستخدام الفعال للميزات المتقدمة:

للاستخدام الفعال للميزات المتقدمة في عرضك التقديمي في PowerPoint، تذكر أن:

تدرّب على استخدام الميزات المتقدمة قبل العرض التقديمي لضمان سلاسة التنفيذ

استخدامها باعتدال: تجنب الإفراط في استخدام الميزات المتقدمة لأنها قد تشتت الانتباه عن رسالتك

تجنب الإفراط في استخدام الميزات المتقدمة لأنها قد تشتت الانتباه عن رسالتك اختبار التوافق: اختبر توافقها: اختبر موارد الوسائط المتعددة للتأكد من تشغيلها بسلاسة على كمبيوتر العرض التقديمي قبل التقديم

مكافأة:

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نصائح للحصول على عرض تقديمي ناجح في PowerPoint

يتطلب إنشاء عرض تقديمي ناجح في الباوربوينت تخطيطًا وإعدادًا وتنفيذًا دقيقًا. فيما يلي بعض النصائح لضمان أن تجذب شرائح الباوربوينت جمهورك وتوصيل رسالتك بفعالية:

إعداد الشرائح ونقاط الحديث:

احرص على البساطة: تجنب ازدحام الشرائح من خلال الحفاظ على الحد الأدنى من النصوص. استخدم نقاطاً موجزة وعروضاً مرئية لنقل الأفكار الرئيسية بفعالية

تجنب ازدحام الشرائح من خلال الحفاظ على الحد الأدنى من النصوص. استخدم نقاطاً موجزة وعروضاً مرئية لنقل الأفكار الرئيسية بفعالية احرص على الاتساق: حافظ على ثيمة موحدة للعرض التقديمي باستخدام خطوط وألوان وتخطيطات شرائح متناسقة

حافظ على ثيمة موحدة للعرض التقديمي باستخدام خطوط وألوان وتخطيطات شرائح متناسقة التركيز على النقاط الرئيسية: استخدم الشرائح كوسائل مرئية لإبراز النقاط الرئيسية وتعزيز رسالتك. يجب أن تكون الشرائح مكملة للعرض التقديمي الشفهي، لا أن تطغى عليه.

نصيحة للمحترفين: استخدم قالب العرض التقديمي _ClickUp Presentation Template _لإنشاء عروض PowerPoint التقديمية الفعالة في وقت أقل. يساعدك على تصميم مخطط العرض التقديمي لترتيب الشرائح وتنسيقها بسرعة. علاوة على ذلك، تتيح لك المهام والحالات والعروض المخصصة تصور العرض التقديمي وتتبع التقدم المحرز في كل شريحة

تنظيم أقسام العرض التقديمي بسهولة باستخدام قالب العروض التقديمية من ClickUp

أهمية البروفة

تمرن ثم تمرن ثم تمرن ثم تمرن: تمرن على عرضك التقديمي عدة مرات حتى تتعرف على المحتوى والتدفق. احتفظ بملاحظات في متناول يديك للعرض التقديمي وارجع إليها للحفاظ على التدفق المناسب

تمرن على عرضك التقديمي عدة مرات حتى تتعرف على المحتوى والتدفق. احتفظ بملاحظات في متناول يديك للعرض التقديمي وارجع إليها للحفاظ على التدفق المناسب حدد وقتك: حدد وقت البروفة للتأكد من أن عرضك التقديمي يناسب الإطار الزمني المخصص. اضبط سرعة الإيقاع حسب الحاجة لتجنب التسرع أو الإطالة في بعض المقاطع

حدد وقت البروفة للتأكد من أن عرضك التقديمي يناسب الإطار الزمني المخصص. اضبط سرعة الإيقاع حسب الحاجة لتجنب التسرع أو الإطالة في بعض المقاطع توقع الأسئلة: توقع الأسئلة المحتملة من جمهورك وأضف أسئلة وأجوبة قصيرة أو ملخصاً في النهاية لتلخيص سريع للتفاصيل الأساسية

جعل المحتوى جذاباً وفعالاً

سرد قصة: قم ببناء عرضك التقديمي كقصة مع بداية ووسط ونهاية واضحة. اجذب جمهورك من خلال تضمين أمثلة ودراسات حالة في عرضك التقديمي

قم ببناء عرضك التقديمي كقصة مع بداية ووسط ونهاية واضحة. اجذب جمهورك من خلال تضمين أمثلة ودراسات حالة في عرضك التقديمي استخدم العناصر المرئية بحكمة: ادمج الرسوم البيانية ذات الصلة مثل المخططات والرسوم البيانية والصور ومقاطع الفيديو لتعزيز الفهم والاستيعاب. قسّم الشرائح المثقلة بالنصوص إلى أقسام مختلفة لشرح المعلومات المعقدة

ادمج الرسوم البيانية ذات الصلة مثل المخططات والرسوم البيانية والصور ومقاطع الفيديو لتعزيز الفهم والاستيعاب. قسّم الشرائح المثقلة بالنصوص إلى أقسام مختلفة لشرح المعلومات المعقدة احقن الطاقة: حافظ على تقديم عرضك التقديمي بحيوية وحماس طوال العرض التقديمي. استخدم إيماءات اليد الرسمية للحفاظ على تفاعل الجمهور وانتباههم

حافظ على تقديم عرضك التقديمي بحيوية وحماس طوال العرض التقديمي. استخدم إيماءات اليد الرسمية للحفاظ على تفاعل الجمهور وانتباههم اعرف جمهورك: ضع في اعتبارك مستوى معرفة جمهورك واهتماماتهم لتخصيص المحتوى وأسلوب الإلقاء

ستساعدك هذه النصائح على إنشاء وتقديم عرض تقديمي غني بالمعلومات وجيد التنظيم وجذاب ومؤثر في عرض PowerPoint التقديمي. تذكر أن تظل واثقًا وقادرًا على التكيف ومتجاوبًا مع احتياجات جمهورك طوال العرض التقديمي.

قيود تسجيل عروض الباوربوينت التقديمية داخل الباوربوينت

يعد تسجيل عرض PowerPoint التقديمي أمرًا مريحًا ومباشرًا. ومع ذلك، هناك بعض القيود التي يجب أن تكون على دراية بها:

إمكانيات التحرير المحدودة: لا يدعم PowerPoint التحرير المتقدم. لذا سيتعين عليك إعادة تسجيل العرض التقديمي إذا كنت بحاجة إلى الكثير من التغييرات

لا يدعم PowerPoint التحرير المتقدم. لذا سيتعين عليك إعادة تسجيل العرض التقديمي إذا كنت بحاجة إلى الكثير من التغييرات عدم القدرة على تضمين ميزات الوسائط المتعددة المتقدمة: يدعم PowerPoint إدراج الوسائط المتعددة الأساسية، مثل ملفات الفيديو والملفات الصوتية. ومع ذلك، من الصعب إضافة ميزات الوسائط المتعددة المتقدمة أثناء التسجيل

يدعم PowerPoint إدراج الوسائط المتعددة الأساسية، مثل ملفات الفيديو والملفات الصوتية. ومع ذلك، من الصعب إضافة ميزات الوسائط المتعددة المتقدمة أثناء التسجيل حجم الملف ومشكلات التوافق: تحتوي عروض PowerPoint التقديمية على أحجام ملفات كبيرة، خاصةً إذا كانت تحتوي على عناصر وسائط متعددة مضمنة. من الصعب مشاركة العرض التقديمي عبر البريد الإلكتروني أو الأنظمة الأساسية الأخرى بسبب قيود حجم الملف. قد تواجه أيضًا مشكلات في التوافق أثناء مشاركة العروض التقديمية المسجلة مع الآخرين الذين لديهم إصدارات مختلفة من PowerPoint أو برامج عروض تقديمية بديلة

تحتوي عروض PowerPoint التقديمية على أحجام ملفات كبيرة، خاصةً إذا كانت تحتوي على عناصر وسائط متعددة مضمنة. من الصعب مشاركة العرض التقديمي عبر البريد الإلكتروني أو الأنظمة الأساسية الأخرى بسبب قيود حجم الملف. قد تواجه أيضًا مشكلات في التوافق أثناء مشاركة العروض التقديمية المسجلة مع الآخرين الذين لديهم إصدارات مختلفة من PowerPoint أو برامج عروض تقديمية بديلة خيارات تخصيص محدودة: يوفر PowerPoint تحكمًا محدودًا في دقة الفيديو وجودة الصوت وإعدادات التشغيل. فهو يحد من القدرة على تخصيص التسجيل حسب تفضيلات جمهور معين أو المتطلبات الفنية

يوفر PowerPoint تحكمًا محدودًا في دقة الفيديو وجودة الصوت وإعدادات التشغيل. فهو يحد من القدرة على تخصيص التسجيل حسب تفضيلات جمهور معين أو المتطلبات الفنية تفاعلية محدودة: تقدم عروض باوربوينت التقديمية عناصر تفاعلية محدودة، مما يقلل من فعالية العرض التقديمي، خاصةً لأغراض التدريب أو التعليم

كيفية تسجيل عروض باوربوينت التقديمية بالفيديو في ClickUp

يستغرق إنشاء العروض التقديمية على PowerPoint ثم تسجيلها وتحريرها ومشاركتها الكثير من الوقت.

بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام أدوات التسجيل السريع للفيديو والشاشة على منصات مثل ClickUp للتواصل الفعال. ClickUp أداة متعددة الاستخدامات تتيح إدارة المشروع والتعاون والتوثيق بسلاسة. مع كليك أب كليب يمكنك تسجيل وإرسال تسجيل شاشة على الفور لإبداء الملاحظات أو مشاركة الأفكار أو التعاون مع فريقك. يمكنك أيضًا تحويل المقاطع إلى مهام.

قم بتوصيل الأفكار والملاحظات بفعالية باستخدام ClickUp Clips

انتقل إلى انقر فوق الدماغ لنسخ مقاطعك والعثور على معلومات منها.

استخدام ClickUp Brain لنسخ مقاطعك تلقائيًا

تسجيل العروض التقديمية في ClickUp

إليك كيفية تسجيل العروض التقديمية على ClickUp:

انتقل إلى أي مهمة تريد تسجيلها

توجه إلى التعليق الذي تريد تسجيل الفيديو الخاص به وانقر على أيقونة الفيديو

اختر الميكروفون من الخيارات المحددة لتسجيل الصوت

اختر علامة تبويب العرض التقديمي الذي تريد تسجيله وابدأ التقديم

بمجرد الانتهاء من التسجيل، تتم إضافة مقطعك تلقائيًا إلى التعليق حتى تتمكن من إرساله إلى الفريق دفعة واحدة.

يمكنك تنزيل ملف الفيديو لاستخدامه في المستقبل

تسجيل المقاطع المسجلة في أي مكان على Clickup

يمكنك أيضًا تسجيل المقاطع في أي مكان على Clickup باتباع الخطوات التالية:

1. انقر فوق أداة الإجراء العام لتسجيل الفيديو على صفحة ClickUp الخاصة بك

2. بمجرد تسجيل مقطع فيديو، يمكنك الوصول إليه بسهولة في مركز المقاطع الخاص بك

فوائد التسجيل في ClickUp

التواصل الشفاف: تبسيط التعاون ومشاركة الملاحظات السريعة مع فريقك

تبسيط التعاون ومشاركة الملاحظات السريعة مع فريقك الفعالية والإنتاجية: تخلص من الحاجة إلى محاضر الاجتماعات برنامج، وتوفير الوقت والتخلص من سلاسل التعليقات التي لا نهاية لها

تخلص من الحاجة إلى محاضر الاجتماعات برنامج، وتوفير الوقت والتخلص من سلاسل التعليقات التي لا نهاية لها النسخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي: إرسال مقاطع الفيديو المنسوخة تلقائيًا باستخدام ClickUp Brain لتوفير سياق واضح للمشاهدين وتمكين البحث السريع

ارفع مستوى تواصلك التفاعلي باستخدام ClickUp

تخطى الطرق التقليدية والمملة في عرض أفكارك واحرص على التواصل التفاعلي باستخدام أدوات حديثة مثل ClickUp. كما أنه يلغي الحاجة إلى برامج متعددة لإنشاء أو تقديم أو تسجيل أو تدوين محاضر الاجتماعات. اشترك مجانًا في CickUp للحصول على تطبيق شامل لجميع احتياجاتك من العروض التقديمية.